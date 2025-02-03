10 ซอฟต์แวร์สำหรับรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่วยให้เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้ การขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รายงานการทดสอบเบต้าและความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติเป็นวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้
แต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้คืออะไร?
การปรับปรุงแนวทางของคุณหมายถึงการใช้ซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยตลาดที่เต็มไปด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์มากมายและความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ว พวกเขาจึงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเช่นเดียวกับคุณ
เรานำเสนอรายการเครื่องมือรับข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อจำกัด ราคา และความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า?
นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ:
- การให้ข้อมูลย้อนกลับหลายช่องทาง: ซอฟต์แวร์ควรมีการรองรับการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับหลายช่องทาง ควรสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แบบสำรวจในแอป, อีเมล, แบบฟอร์มความคิดเห็นบนเว็บไซต์, และสื่อสังคมออนไลน์
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรอนุญาตให้คุณสร้างและปรับแต่งแบบสำรวจและแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าได้ตามต้องการ ความสามารถในการปรับแต่งต้องให้คุณสามารถออกแบบแพลตฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าได้เอง โดยมีประเภทคำถาม, เสียงของแบรนด์, และการออกแบบ
- การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: คุณสมบัติการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และการรายงานที่รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าทันที
- การวิเคราะห์และการรายงาน: เครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถ เมื่อคุณวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแสดงข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากระบบ
- ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ต้องมีคุณสมบัติระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานซ้ำซากและน่าเบื่อสำหรับสมาชิกในทีม
- ความร่วมมือ: ควรเอื้อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม ทีมต่างๆ และแผนกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยแดชบอร์ดที่เป็นเอกภาพและใช้ร่วมกัน
- ความสามารถในการขยาย: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์ของคุณก็จำเป็นต้องเติบโตตาม มองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการขยาย
10 ซอฟต์แวร์รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
หากคุณต้องการประสบการณ์ที่ครอบคลุมกับซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ลองพิจารณา ClickUp ทีมและธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ต่างได้รับประโยชน์จากการใช้ ClickUp
ClickUp Forms เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลและปรับแต่งข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่คุณได้รับ เทมเพลตของ ClickUpช่วยให้การจัดระเบียบทุกด้านเป็นเรื่องง่าย และเทมเพลต แบบสำรวจความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในรายการนี้ ในฐานะซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Forms: ปรับปรุงกระบวนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp Forms ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้สำหรับการรับข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมาย, มุมมองแบบฟอร์มหลายแบบ, และรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จัดหมวดหมู่ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มการจัดระเบียบและการวิเคราะห์
- แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยแบบสำรวจความคิดเห็นของ ClickUp รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ติดตามความคิดเห็น และจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย แบบสำรวจนี้ประกอบด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดหมวดหมู่โดยละเอียด และมุมมองหลายแบบเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ผสานรวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจโดยรวม
- ขั้นตอนต่อไปที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ข้อมูลที่คุณรวบรวมจากลูกค้าจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เร่งด่วนและรวบรวมคำขอฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมเพื่อปรับปรุงแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลลัพธ์โดยรวมจะนำไปสู่ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
- สรุปข้อเสนอแนะโดย AI: ClickUp มี AI ที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าและสรุปประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รวมทีมของคุณไว้ด้วยกันบนทุกความคิดเห็นของลูกค้าและโครงการของคุณผ่านแดชบอร์ดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและสามารถแชร์ได้ซึ่ง ClickUp มอบให้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมอง Gantt ขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. สิ่ว
สิ่วเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยบริการลูกค้าที่ครอบคลุม
มันมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่เรียกว่า Idea Box, พอร์ทัลสำหรับแสดงความคิดเห็นของลูกค้า และแบบสำรวจในตัวที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที ฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้งานถือเป็นการเพิ่มเติมที่สำคัญอย่างยิ่ง
คุณสมบัติเด่นของสิ่ว
- กล่องไอเดีย: รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียวด้วยกล่องไอเดียของ Chisel ช่วยให้คุณจับข้อมูล จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถรับข้อมูลได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
- พอร์ทัลข้อเสนอแนะของลูกค้า: รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ระบุ ไว้ในแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเปิดโอกาสให้พวกเขาเสนอแนวคิดใหม่ทั้งหมดสำหรับแบรนด์ของคุณ
- ผู้ชม: กำหนดเป้าหมายลูกค้าที่คุณต้องการรับความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย กรองตามสัญชาติ อายุ เพศ รายได้ และอื่นๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจของคุณอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของสิ่ว
- หน้าจอ UI กระตุกและอาจทำให้เกิดปัญหาในการโหลดบางอย่าง
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนื่องจากมีฟีเจอร์มากเกินไป
- ฟังก์ชันการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในขณะที่ทำการรวบรวมข้อเสนอแนะและคำขอฟีเจอร์
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพขาดความลึกซึ้งและข้อมูลเชิงลึก
การกำหนดราคาแบบสิ่ว
- จำเป็น: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของสิ่ว
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
3. TypeForm
Typeform มุ่งเน้นการสร้างแบบสำรวจและฟอร์มที่แตกต่างจากเดิม พวกเขาให้ความสำคัญกับความสวยงามของฟอร์มของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ตอบแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถฝังแบบฟอร์มลงใน หลายแพลตฟอร์มและตำแหน่งต่างๆได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แบบฟอร์มได้รับการมองเห็นมากที่สุด ฟีเจอร์ VideoAsk มีความพิเศษเฉพาะตัว ช่วยให้คุณพูดคุยกับลูกค้าและขอความคิดเห็นจากผู้ใช้โดยตรงด้วยความเป็นกันเองเสมือนพูดคุยกับคนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TypeForm
- ตัวเลือกความงามที่ไม่เหมือนใคร: ดึงดูดความสนใจของผู้ตอบแบบสำรวจของคุณด้วยภาพที่โดดเด่นและน่าประทับใจซึ่งสะดุดตาและสร้างความประทับใจ
- VideoAsk: เชื่อมต่อโดยตรงกับลูกค้าของคุณและถามพวกเขาว่าสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร จุดประกายความสนใจและนำลูกค้าที่เย็นชาให้กลับมาอีกครั้งด้วยการสัมผัสที่เป็นมนุษย์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุง
- การฝังที่มีความหมาย: ผสานแบบฟอร์มเข้ากับแพลตฟอร์มเว็บและอีเมลได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมกระตุ้นผู้ใช้ด้วยคำถามติดตามผลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ TypeForm
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Typeform มีความสับสนและไม่เป็นธรรมชาติ
- ตัวเลือกการปรับแต่งใน Typeform มีจำกัด
- ขาดการผสานรวมกับบริการยอดนิยมอื่น ๆ นอกเหนือจาก Zapier
ราคาของ TypeForm
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TypeForm
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (820+ รีวิว)
4. ProProfs Survey Maker
ProProfs Survey Maker เป็นโซลูชันออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที ด้วย เทมเพลตสำเร็จรูปมากมายและคำถามที่พร้อมใช้งาน
ซอฟต์แวร์นี้มีแบบสำรวจที่ฝังไว้หลายประเภทซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ แอปออนไลน์ยังช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ปรากฏในส่วนต่างๆ ของแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นของแบบสำรวจ
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Survey Maker
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เปิดตัวแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เต็มที่ภายใน 60 วินาที ด้วยเทมเพลตกว่า 100 แบบจาก Survey Maker เทมเพลตแบบสำรวจที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ
- แบบจำลองการรวบรวมข้อมูลหลายประเภท: รวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการเฉพาะของคุณ คุณจะได้รับคำถามที่โหลดไว้ล่วงหน้าจำนวนมากซึ่งเหมาะกับการสำรวจประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การสำรวจการวิจัยตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ไปจนถึงการสำรวจ NPS และการสำรวจความผูกพันของพนักงาน
- เพิ่มการมองเห็น: สร้างแบบสำรวจ, ป๊อปอัพ, แถบด้านข้าง, และแบบสำรวจในแอปจากจุดศูนย์กลางเดียว ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ของคุณใช้งาน คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการให้แบบสำรวจของคุณมีได้
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ ProProfs
- ฝ่ายบริการลูกค้าปิดเคสโดยไม่แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนและไม่รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ทุกครั้งที่คุณดูหน้าต้อนรับ การเปลี่ยนแปลงของแบบอักษรและการจัดรูปแบบจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และคุณต้องทำใหม่
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด โดยรายงานเป็นเพียงการแสดงข้อมูลบนแผ่นงาน Excel โดยไม่มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
ราคาของ ProProfs Survey Maker
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไปสำหรับการตอบกลับสูงสุด 50 ครั้งต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $39.99/เดือน ต่อ 100 ตอบกลับ
คะแนนและรีวิวของ ProProfs Survey Maker
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. UserTesting
UserTesting เป็นโซลูชันที่มีความสามารถสำหรับความต้องการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดการกลุ่มเป้าหมาย
ให้ลูกค้าของคุณเข้าใจว่าผู้ใช้รายอื่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยแพลตฟอร์ม Human Insight และที่สำคัญไม่แพ้กัน โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ของ UserTesting ยังช่วยคุณในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserTesting
- การจัดการผู้ชม: อำนวยความสะดวกในการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากผู้ชมทุกกลุ่มด้วย UserTesting เข้าถึงมุมมองที่หลากหลายผ่านเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมของ UserTesting หรือมีส่วนร่วมกับลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
- แพลตฟอร์ม Human Insight: สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่เน้นวิดีโอเป็นอันดับแรก ที่ซึ่งผู้คนจริงแบ่งปันการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ การออกแบบ แอปพลิเคชัน กระบวนการ แนวคิด หรือแบรนด์ของคุณ ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณได้เห็นและได้ยินข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าของพวกเขา
- แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง: เร่งการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็วและข้อมูลเชิงลึกที่อัตโนมัติ แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ของ UserTesting มีความเชี่ยวชาญในการระบุช่วงเวลาสำคัญในประสบการณ์ของลูกค้า ลดความจำเป็นในการวิเคราะห์ด้วยมือที่ต้องใช้แรงงานมาก
ข้อจำกัดของ UserTesting
- คุณสมบัติของแผงควบคุมต้องได้รับการปรับปรุง
- ฟังก์ชันเมฆคำไม่แม่นยำมากนัก
- ต้องการ AI ที่ดีกว่าสำหรับการถอดเสียง
- บางครั้ง มันมีปัญหาเมื่อคุณพยายามตั้งค่าการทดสอบ
ราคาของ UserTesting
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก UserTesting
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (120+ รีวิว)
6. UserVoice
UserVoice คือการใช้ข้อมูลย้อนกลับล่าสุดเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความหมาย และเป็นบวกต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ดังนั้น คุณสมบัติการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์จึงเป็นจุดขายหลักของมัน
มันมาพร้อมกับการผสานการทำงานที่พร้อมใช้งานมากมายที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าตามคำแนะนำที่ช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserVoice
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: รวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณได้ทันทีเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการภายใน กระบวนการพัฒนา คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้โดยตรงและทันที
- ความสามารถในการผสานรวม: ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่ UserVoice มอบให้ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่ เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับแอปต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Fullstory, Teams, Slack, Jira และอื่นๆ อีกมากมาย
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้ UserVoice เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากชุมชนผู้ใช้ของคุณ เสริมสร้างการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ UserVoice
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางและการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นเรื่องท้าทายเมื่อทำงานกับหลายสายผลิตภัณฑ์
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับองค์กรธุรกิจ
- ผู้ใช้กำลังร้องขอการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ราคาของ UserVoice
- สิ่งจำเป็น: $799/เดือน
- ข้อดี: $999/เดือน
- พรีเมียม: $1,499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก UserVoice
- G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. Usersnap
Usersnap เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และสร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาในรูปแบบที่ไม่ธรรมดา มันยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ด้วยระบบข้อเสนอแนะแบบรวมศูนย์
Usersnap มีปุ่มเฉพาะสำหรับการจับภาพปัญหาอย่างราบรื่น ฟีเจอร์การให้ข้อเสนอแนะในแอปยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการวาดภาพอีกด้วย ประสบการณ์แบบหลายช่องทางนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและรวบรวมข้อเสนอแนะได้ในหลายระดับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Usersnap
- ปุ่มและเมนูสำหรับข้อเสนอแนะ: ติดตั้งปุ่มสำหรับข้อเสนอแนะโดยเฉพาะบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณแนะนำลูกค้าไปยังตัวเลือกการสนับสนุนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมผ่านเมนู และสร้างลิงก์ไปยังแชทในแอปพลิเคชัน หน้าช่วยเหลือ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อกระบวนการที่ราบรื่น
- วิดเจ็ตในตัว: เปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถวาดและปักหมุดความคิดเห็นได้โดยตรงบนหน้าจอของพวกเขาโดยใช้วิดเจ็ตในแอป อัตโนมัติในการแนบบริบททางเทคนิค รวมถึงข้อมูลเบราว์เซอร์, URL และข้อผิดพลาดของ JavaScript
- ประสบการณ์แบบ Omnichannel: ติดตั้งระบบให้คะแนนและแบบฟอร์มแบบโต้ตอบในเว็บไซต์และอีเมล พร้อมลิงก์หน้าเดียวที่สามารถแชร์ได้ทุกที่ เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมความคิดเห็น วัดความพึงพอใจ และรวบรวมคำขอฟีเจอร์ได้อย่างราบรื่นในทุกช่องทางและอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Usersnap
- ขาดฟังก์ชันการค้นหา
- ไม่อนุญาตให้แนบไฟล์เมื่อสื่อสารกลับไปยังผู้ใช้ปลายทาง
- กระบวนการทำงานที่จำกัดด้วยสถานะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพียงสี่สถานะ
ราคาของ Usersnap
- เริ่มต้น: $99/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- บริษัท: $189/เดือน ต่อ 15 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $329/เดือน ต่อ 25 ผู้ใช้
- องค์กร: $949/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Usersnap
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (47+ รีวิว)
8. ฮอตจา
ฮีตแมปของ Hotjar เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น. พวกมันสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากลูกค้า. นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำผ่านการบันทึกที่คุณสามารถเห็นสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับ.
วิดเจ็ตความคิดเห็นสามารถรวบรวมข้อมูลโดยรวมและให้ลูกค้าของคุณสามารถทำเครื่องหมายส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บได้อย่างไดนามิกและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับส่วนนั้นๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- แผนที่ความร้อน: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกหน้าบนเว็บไซต์ของคุณด้วยแผนที่ความร้อนจาก Hotjar ช่วยระบุพื้นที่ที่มักถูกมองข้ามและชี้จุดสำคัญที่กระตุ้นยอดขายและการลงทะเบียน
- วิดเจ็ตสำหรับความคิดเห็น: ปรับแต่งความคิดเห็นที่คุณได้รับเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณผ่านวิดเจ็ตที่ง่ายต่อการติดตั้งซึ่งสามารถฝังตัวอยู่บนแพลตฟอร์มของคุณได้ ลูกค้าสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของเว็บไซต์และสินค้าของคุณได้โดยการเลือกผ่านฟังก์ชันลากและคลิก
- การบันทึก: รับมุมมองโดยตรงจากประสบการณ์ของผู้ใช้ของคุณ ชมเซสชันการใช้งานจริงเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ซึ่งขัดขวางการเปลี่ยนผู้ใช้ให้เป็นลูกค้า
ข้อจำกัดของ Hotjar
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสนและใช้งานยาก
- การขาดการสนับสนุนลูกค้าที่เหมาะสม
- แผนจำกัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไปสำหรับการใช้งานสูงสุด 35 ครั้งต่อวัน
- เพิ่มเติม: $39/เดือน สำหรับสูงสุด 100 เซสชันต่อวัน
- ธุรกิจ: $99/เดือน สำหรับสูงสุด 500 เซสชันต่อวัน
- ขนาด: $213/เดือน สำหรับสูงสุด 500 เซสชันต่อวัน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
9. รายงานผู้ใช้
UserReport เป็นแอปที่ไม่ได้ทำอะไรมากนัก แต่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่ทำ สิ่งนี้เห็นได้ชัดจากฟีเจอร์หลักสามประการ ได้แก่ วิดเจ็ตแบบสำรวจ วิดเจ็ตข้อเสนอแนะ และฟีเจอร์สำหรับผู้เผยแพร่
พวกเขาผสานรวมกันอย่างราบรื่นเพื่อให้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาต่อไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserReport
- วิดเจ็ตแบบสำรวจ: ใช้เครื่องมือสำรวจที่ใช้งานง่ายของ UserReport ด้วยการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ วัดความพึงพอใจด้วย NPS และผสานรวมกับ Google Analytics เพื่อความเข้าใจผู้ใช้อย่างครอบคลุม
- วิดเจ็ตสำหรับข้อเสนอแนะ: รวบรวมความคิดเห็นและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรง ข้อมูลจากผู้ใช้จะนำไปใช้ในการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผ่านการโหวต ผู้ใช้สามารถปรับแต่งวิดเจ็ตให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้มากกว่า 60 ภาษา
- คุณสมบัติของผู้เผยแพร่: เสริมพลังให้ผู้เผยแพร่ด้วยชุดเครื่องมือที่ปรับแต่งได้เพื่อสำรวจ, ตรวจสอบ, แสดง, และสร้างรายได้จากผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ. ช่วยคุณเปลี่ยนข้อมูลที่มีค่าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และสาธิตการเข้าถึงผู้ชมต่อผู้โฆษณา, สร้างความไว้วางใจด้วยชุดขายที่สวยงามซึ่งเน้นผลลัพธ์ของแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ
ข้อจำกัดของรายงานผู้ใช้
- คุณสมบัติที่ดีที่สุดถูกซ่อนอยู่หลังเพย์วอลล์พร้อมป้ายราคาที่ไม่ได้เปิดเผย
- ไม่มีตัวเลือกการสาธิตออนไลน์
ราคาของ UserReport
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากรายงานผู้ใช้
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. Qualaroo
ถามคำถามที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เหมาะสมด้วยคุณสมบัติการกำหนดเป้าหมายขั้นสูงของ Qualaroo
มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ชาญฉลาดซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะให้เป็นของคุณเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบสำรวจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในแอปบน iOS และ Android ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Qualaroo
- การกำหนดเป้าหมายขั้นสูง: แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยสามารถกรองตามภูมิภาค, อัตลักษณ์, ระยะเวลาที่อยู่ในหน้าเว็บ, ตำแหน่งการเลื่อนดู และอื่น ๆ ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณให้แสดงเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งลูกค้าจนกว่าจะกรอกเสร็จหรือจนกว่าจะถึงจำนวนเป้าหมายที่ต้องการ
- การปรับแต่ง: สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณในแบบสำรวจและแบบฟอร์มความคิดเห็นด้วยการจับคู่สีตามเทมเพลตของบริษัท เพิ่มโลโก้และข้อความที่กำหนดเอง ลดการปรากฏของแบรนด์ Qualaroo และออกแบบ API
- แบบสำรวจที่ใช้งานได้กับมือถือในแอป: เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับแอปด้วยการส่งข้อความในแอปอย่างมีกลยุทธ์ในครั้งแรกที่ใช้งาน Nudges™ ของ Qualaroo มอบการโต้ตอบที่ราบรื่น ทันเวลา และปรับให้เหมาะกับมือถือโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานมือถือที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้เชิงรุก รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และสร้างแบบสำรวจได้อย่างง่ายดายด้วย Native SDK สำหรับ iOS และ Android ของเรา
ข้อจำกัดของ Qualaroo
- จำเป็นต้องมีปุ่มดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อส่งออกรายงานจากการสำรวจหลายรายการพร้อมกัน
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับฝังแบบสำรวจลงในเนื้อหาอีเมลโดยตรง
- ไม่สามารถสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อดูภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดการสำรวจต่างๆ ได้
ราคาของ Qualaroo
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไปสำหรับการตอบกลับสูงสุด 50 ครั้งต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $39.99/เดือน สูงสุด 100 การตอบกลับ
คะแนนและรีวิว Qualaroo
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์รับข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
นี่คือเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยทีมพัฒนาของคุณและทำให้พวกเขาทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่เสมอ ไม่แน่ใจว่าจะเลือกอันไหนดี?ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย
ด้วยClickUp Formsที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ดึงข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านหลายช่องทางได้ นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบที่สวยงามของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับแบบฟอร์มความคิดเห็นของคุณและดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ไม่เชื่อเราหรือ? ลองทดสอบด้วยตัวเองสิ สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!