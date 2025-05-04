11 ซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินพนักงานอย่างครอบคลุม

การทบทวนประจำปีมีชื่อเสียงในแง่ของการใช้เวลานาน ทำให้เครียด และมักมองข้ามภาพรวมที่สำคัญ เมื่อความคิดเห็นมาจากเพียงคนเดียวเท่านั้น ก็ง่ายที่จะมองข้ามจุดแข็งที่สำคัญหรือจุดอ่อนที่มองไม่เห็น
นั่นคือเหตุผลที่บริษัทต่างๆ หันมาใช้ซอฟต์แวร์การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศามากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดกว่าในการรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกระบวนการประเมินผลที่รอบด้าน ยุติธรรม และให้ข้อมูลเชิงลึก
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์ฟีดแบ็ก 360 องศาที่ดีที่สุด 11 อันดับ เพื่อสร้างการประเมินพนักงานที่ยุติธรรมและให้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 🎯
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ให้คะแนนแบบ 360 องศา?
แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่ดีแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่ไม่น่าจดจำ? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ 💪
- แบบสอบถามที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งแบบสำรวจให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความสามารถเฉพาะของตนได้ หลีกเลี่ยงการใช้แบบสอบถามแบบเดียวกันกับทุกกรณี
- แหล่งข้อมูลป้อนกลับหลายแหล่ง: รวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการ, เพื่อนร่วมงาน, ผู้ใต้บังคับบัญชา, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อให้การประเมินมีความรอบด้านมากขึ้น
- การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมแนวโน้ม ตัวเลข และภาพที่อ่านง่าย เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การรักษาความลับและความไม่เปิดเผยตัวตน: ส่งเสริมให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบจะไม่ถูกเปิดเผย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารผลงานที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ความสามารถในการติดตามผล: ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะจำกัดการให้ข้อเสนอแนะไว้เพียงการตรวจสอบครั้งเดียว
- คุณสมบัติการวางแผนการพัฒนา: เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการกระทำโดยช่วยให้พนักงานตั้งเป้าหมายและติดตามการปรับปรุงตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากทีมของคุณกระจายอยู่ในหลายภูมิภาค ตัวเลือกหลายภาษาในซอฟต์แวร์รับความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลชัดเจนและครอบคลุมทุกคน พนักงานจะมีแนวโน้มที่จะให้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบและถูกต้องมากขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นในภาษาที่พวกเขาถนัด
ซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่ดีที่สุด
การเลือกซอฟต์แวร์ให้คำติชมแบบ 360 องศาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเติบโตและพัฒนาของทีม นี่คือ 11 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อทำเช่นนั้นโดยเฉพาะ 🔄
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในตัวพร้อมติดตามความคิดเห็น)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
เมื่อใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการทำงาน วงจรการให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามเป้าหมาย ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปรับกระบวนการทำงานให้เรียบง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการดำเนินการที่มีความหมาย
มาดูคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน 🤩
ClickUp Forms
แบบฟอร์มความคิดเห็นแบบดั้งเดิมมักทำงานแยกจากกัน ทำให้ยากต่อการติดตามคำตอบ สกัดข้อมูลเชิงลึก และดำเนินการที่มีความหมาย
ClickUp Formsแก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมศูนย์ข้อมูลข้อเสนอแนะ อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำตอบนำไปสู่การปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลวงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา คุณไม่จำเป็นต้องจัดการกับอีเมลและสเปรดชีตที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับปรุงการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน การประเมินจากผู้จัดการ และการประเมินตนเองได้—ทำให้ข้อเสนอแนะเป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่าย และนำไปปฏิบัติได้สะดวก
เมื่อมีการตอบกลับเข้ามาแล้วระบบอัตโนมัติของ ClickUpจะสร้างงานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะ มอบหมายงานติดตามผล และติดตามการเติบโตของพนักงาน
คลิกอัพ เบรน
การจัดการความคิดเห็นจากพนักงานรอบด้านเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ การเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำคือจุดที่การเติบโตที่แท้จริงเกิดขึ้น
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การติดตามข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย ด้วยข้อมูลเชิงลึกทันที สรุปเนื้อหาอย่างชาญฉลาด และอัปเดตอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพนักงาน ไม่ใช่การจัดการข้อมูล
ต้องการแนวโน้มความคิดเห็นหรือรีวิวที่ผ่านมาหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain แล้วมันจะดึงข้อมูลเชิงลึกตามบริบทจากงาน ความคิดเห็น และเอกสารต่างๆ ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผลงานของพนักงาน ประวัติการทำงาน และไฮไลท์ความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลจำนวนมาก
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
เบื่อกับการสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นจากศูนย์หรือไม่?แม่แบบแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้ทีม HR ออกแบบแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่มีคุณค่าและวิเคราะห์คำตอบเพื่อหาแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ แม่แบบยังช่วยให้พนักงานมีวิธีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
นอกจากนี้คุณสามารถลองใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อช่วยให้การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ติดตาม KPI และตรวจสอบการดำเนินการให้เสร็จสิ้นในที่เดียวด้วยClickUp Goals
- วิเคราะห์ความคิดเห็น: รับข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วยClickUp Dashboardsเพื่อติดตามแนวโน้มความคิดเห็น วัดประสิทธิภาพของพนักงาน และแสดงข้อมูลประสิทธิภาพในรูปแบบเรียลไทม์
- รวมเอกสารไว้ที่เดียว: ทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ ติดตามการแก้ไข และเก็บรายงาน กรอบการประเมินผล และแผนการพัฒนาผู้นำให้สามารถเข้าถึงได้ในClickUp Docs
- เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม: ทำให้การสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะราบรื่นด้วยClickUp ChatและClickUp Assign Commentsเพื่อประสานงานทีมโดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลาเนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลายแบบที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาด้วยการจัดการงานซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
📮 ClickUp Insight: เกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญรู้สึกเร่งรีบในการดำเนินการกับงานทันทีหลังการประชุม ในขณะที่ทีมใช้เวลาเกิน 60% ของเวลาไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
ClickUpช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการประเมินผลงานด้วยการมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณรวบรวม จัดระเบียบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ ติดตามความคืบหน้า และทำให้มั่นใจว่าทุกข้อคิดเห็นนำไปสู่การเติบโตที่มีความหมาย นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถดึงประเด็นสำคัญและขั้นตอนถัดไปสำหรับการประชุมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดสูญหายในกระบวนการ
2. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบองค์รวม)
Culture Amp ไม่เพียงแต่ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน แต่ยังมอบการให้คำแนะนำแบบ 360 องศา ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเพื่อการบริหารทีมที่ดีขึ้น ด้วยแบบสอบถามที่สามารถปรับแต่งได้ รายงานแบบเรียลไทม์ และแดชบอร์ดที่อ่านง่าย การติดตามความคืบหน้าและการระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนาจึงเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น
นอกเหนือจากข้อเสนอแนะแล้ว Culture Ampยังสนับสนุนการตั้งเป้าหมายด้วยกรอบการทำงาน OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถปรับการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามสถานะการตรวจสอบและฟอรัมการชื่นชมสาธารณะ ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและการยอมรับ
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- สร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน รวมถึงแบบสำรวจการปฐมนิเทศ แบบสำรวจความผูกพัน และแบบสำรวจการลาออก
- ปรับเป้าหมายส่วนบุคคลและทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART และกรอบการทำงาน OKR
- ให้บริการการเรียนรู้แบบสั้นประจำวันผ่าน Slack, อีเมล หรือ Microsoft Teams ด้วย Skills Coach
- ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับการสร้างแบบสำรวจ – ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดค่าสีสำหรับมาตราส่วนได้
- เป้าหมายติดตามได้ยากเนื่องจากรายงานพื้นฐานและแข็งตัว
ราคาของ Culture Amp
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิววัฒนธรรม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? Spidergap ได้ชื่อมาจากแนวคิดในการ'ปิดช่องว่าง'ในประสิทธิภาพการทำงานและข้อเสนอแนะของพนักงาน—เหมือนใยแมงมุมที่เชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน
3. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบความคิดเห็นเป็นประจำ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องผ่านรอบการประเมินประจำปีที่อึดอัด 15Five เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันเชี่ยวชาญในการให้ข้อเสนอแนะและการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผสานการตรวจสอบรายสัปดาห์การประชุมปรับระดับประสิทธิภาพ OKRs และการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาเข้าไว้ในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ทำให้การพูดคุยเกี่ยวกับผลงานรู้สึกเหมือนการให้คำแนะนำที่มีประสิทธิผลมากกว่าการประเมินผลอย่างเป็นทางการ
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- ใช้แบบฟอร์มให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างเพื่อแทนที่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมสำหรับการตรวจสอบรายสัปดาห์
- อำนวยความสะดวกในการประชุมแบบตัวต่อตัวโดยใช้แม่แบบการประชุมที่มีคำแนะนำเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการและพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
- ส่งเสริมการยอมรับและขวัญกำลังใจของพนักงานด้วยฟีเจอร์การชื่นชมระหว่างเพื่อนร่วมงานในตัว เช่น 'ไฮไฟว์'
- ออกแบบตารางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ 15Five
- มีภาษาสำหรับการแปลเนื้อหาอย่างจำกัด
- การตั้งเป้าหมายอาชีพและการติดตามเป้าหมายอาชีพเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการ
ราคาของ 15Five
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพลตฟอร์มรวม: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เปลี่ยนแปลง: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว 15Five
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 15Five อย่างไรบ้าง?
ฉันอยากให้มีฟีเจอร์แชทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าแทนที่จะต้องส่งอีเมลแล้วรอการตอบกลับ อย่างไรก็ตาม ฉันต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วการตอบกลับมักจะรวดเร็วมาก แม้ว่า Best Self Reviews จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกมอย่างแท้จริง แต่หน่วยงานของเราทำการรีวิวตามวันครบรอบการทำงานของพนักงาน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้ดีนักใน 15Five
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของการให้ข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย (ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นแบบประเมิน 360 องศา)ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยกองทัพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพเยอรมันใช้การประเมินจากเพื่อนร่วมงานเพื่อประเมินนายทหาร
4. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความคิดเห็นแบบเรียลไทม์)
การทำให้ผู้คนกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นจนเสร็จสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม SurveySparrow ทำให้แบบสำรวจในรูปแบบสนทนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น และการออกแบบยังช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับ—ไม่มีแบบฟอร์มที่ดูเป็นหุ่นยนต์หรือน่าเบื่ออีกต่อไป
นอกจากนี้ แบบสำรวจยังรู้สึกเหมือนถูกปรับแต่งและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการใช้แบรนด์ขาว (white-labeling) และตรรกะเงื่อนไข ไม่ใช่แบบทั่วไป
ข้อดีอีกอย่าง? แบบสำรวจแบบออฟไลน์และโหมดคีออสก์ ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นไม่หยุดลงเพียงเพราะ Wi-Fi หยุดทำงาน เพิ่มการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง ระบบอัตโนมัติ และระบบการจัดการกรณีที่ทำให้คำตอบกลายเป็นตั๋วที่สามารถดำเนินการได้ และคุณก็จะได้เครื่องมือที่ช่วยให้ทีม HR ปิดลูปความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- สร้างภาพข้อมูลประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิเรดาร์ สรุปความสามารถ รายงานกลุ่ม และข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและความสอดคล้อง
- ผสานการทำงานกับ Zapier เพื่อเชื่อมต่อแบบสำรวจกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติตรรกะขั้นสูง เช่น ตรรกะข้ามคำถาม ตรรกะการแสดงผล และพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างประสบการณ์แบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- แชร์แบบสำรวจผ่านหลายช่องทาง เช่น อีเมล, SMS และโซเชียลมีเดีย เพื่อการเข้าถึงที่กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- ความสามารถในการเขียนโค้ดภายในแพลตฟอร์มมีจำกัด เนื่องจากสามารถเพิ่มฟิลด์แท็กได้เพียงหนึ่งฟิลด์ต่อข้อมูล
- รายงานอัตโนมัติปรับแต่งได้ยาก
ราคาของ SurveySparrow
- พื้นฐาน: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
- เริ่มต้น: $59/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเป็นรายไตรมาส)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในบันทึกการใช้แบบสำรวจพนักงานครั้งแรกๆย้อนกลับไปถึงช่วงปี 1950 ที่บริษัท Esso Research and Engineering ซึ่งช่วยปูทางไปสู่การพัฒนาการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาอย่างมีนัยสำคัญ
5. Survey Monkey (เหมาะที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่เข้าใจง่าย)
SurveyMonkey ทำให้ทุกอย่างง่ายแต่แข็งแกร่ง. มันเต็มไปด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและชุดคำถามประเมิน 360 องศา คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์. ตัวสร้างแบบสอบถามทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องง่าย ขณะที่เครื่องมือเปรียบเทียบคำตอบแบบเคียงข้างกันช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มและช่องว่างของประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด.
นอกเหนือจากการสำรวจแล้ว SurveyMonkey ยังโดดเด่นในเรื่องการกระจายแบบสอบถาม คุณสามารถขอความคิดเห็นผ่านทางอีเมลลิงก์เว็บไซต์ หรือแม้แต่โซเชียลมีเดีย ต้องการรายงานแบบกำหนดเองหรือไม่? ซอฟต์แวร์นี้มีแผนภูมิ กราฟ และตัวเลือกการส่งออก (Excel, PDF และอื่นๆ) เพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Survey Monkey
- สร้างแบบสำรวจด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจแบบลากและวาง พร้อมเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 400 แบบ
- ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณด้วยตัวเลือกการสร้างแบรนด์, การสนับสนุนมัลติมีเดีย, และการปรับแต่ง URL
- เข้าถึงคำถามที่เขียนไว้ล่วงหน้าหลายร้อยข้อที่จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ดีที่สุด
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Survey Monkey
- ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับการยืนยันทางอีเมลเมื่อพวกเขาทำแบบสอบถามเสร็จสิ้น
- คุณไม่สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดการวิเคราะห์แบบหลายแบบสำรวจได้ ทำให้ยากต่อการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ราคาของ Survey Monkey
- มาตรฐานรายเดือน: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Advantage รายปี: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียร์รายปี: 139 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อได้เปรียบของทีม: $30/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมพรีเมียร์: $92/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวจาก Survey Monkey
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Survey Monkey อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมหากไม่ใช่ที่ดีที่สุดสำหรับการทำแบบสำรวจ สร้างแบบทดสอบ หรือเพียงแค่รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามของคุณ แม้ว่าจะอยู่ห่างจากคู่แข่งอย่าง Pinpoll แต่ก็ยังมีราคาแพงโดยเฉพาะสำหรับบุคคลทั่วไปและมีฟีเจอร์จำกัดสำหรับระดับฟรี ควรมีระดับเพิ่มเติมและฟีเจอร์ที่สมดุลมากขึ้นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของนักวิจัยได้
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง:แม้แต่คำติชมเชิงลบก็มีความสำคัญต่อการเติบโต คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ช่วยให้เราเห็นจุดบอด ปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน และจุดประกายนวัตกรรม ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณได้รับคำติชมที่หนักหน่วง จงมองว่าเป็นการอัปเกรดทักษะของคุณฟรีๆ
6. Qualtrics 360 (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและการให้ข้อมูลเชิงลึก)
สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล Qualtrics 360 มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่รวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์รูปแบบ ทำนายแนวโน้ม และให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาพนักงาน ซึ่งช่วยให้คุณรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงด้วยแผนที่ความร้อน การวิเคราะห์แนวโน้ม และรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับระบบองค์กรขนาดใหญ่ เช่น SAP SuccessFactors ได้อย่างราบรื่น ทำให้การบูรณาการข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Qualtrics 360
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างสรุปที่ชาญฉลาด การวิเคราะห์ความรู้สึก และคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ติดตามการพัฒนาของพนักงานด้วยรายงานขั้นสูงเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน แดชบอร์ดแบบภาพ และเกณฑ์มาตรฐาน
- เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับการเริ่มต้นข้อเสนอแนะ การเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการเติบโต
- วิเคราะห์ข้อความและข้อมูลความรู้สึกด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อระบุแนวโน้ม
ข้อจำกัดของ Qualtrics 360
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
- เมื่อคุณใช้ตัวเลือกอัตโนมัติสำหรับแบบสำรวจที่มีรายการคำตอบให้เลือกหลายข้อ จะเป็นเรื่องยากที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการ เนื่องจากคำตอบไม่ได้เรียงตามลำดับตัวอักษร
ราคาของ Qualtrics 360
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Qualtrics 360
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่?พนักงานกว่า 60% ในการศึกษาได้กลับมาดูข้อมูลการประเมินแบบ 360 องศาของพวกเขาทุกไตรมาสเพื่อติดตามการเติบโตของตนเอง
7. ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย)
การเชื่อมโยงการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศากับการตั้งเป้าหมายและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง การให้ข้อเสนอแนะกลายเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถใช้ OKRs เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตและพัฒนาในอนาคต
ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับติดตามพนักงาน ซอฟต์แวร์นี้เชื่อมต่อแบบสำรวจการมีส่วนร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยให้องค์กรเห็นว่าระดับความพึงพอใจของพนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายติดตามความก้าวหน้าของพนักงานตลอดเวลา และเน้นย้ำถึงพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับระบบการเสนอชื่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้พนักงานหรือผู้จัดการสามารถเลือกเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ตั้งและติดตามเป้าหมายด้วย Team OKRs, Individual OKRs และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่น แผน 30-60-90 วัน
- ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อกำหนดตัวกระตุ้นและการแจ้งเตือนสำหรับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกด้วยฟีเจอร์การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- มันไม่มีการผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับ UKG UltiPro. นั่นหมายความว่ามันไม่สามารถดึงข้อมูลทุกฟิลด์ที่จำเป็นได้ คุณจึงต้องกลับไปใช้ไฟล์ SFP ที่มีการจัดตารางให้ทำงาน
- ความสามารถในการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการสำรวจการมีส่วนร่วมมีจำกัด
การกำหนดราคาแบบตารางตาข่าย
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- HRIS: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lattice อย่างไรบ้าง?
ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูซับซ้อนเล็กน้อยในตอนแรก แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว การนำทางบนแพลตฟอร์มจะง่ายขึ้นมาก นอกเหนือจากนี้ ฉันยังไม่พบปัญหาใหญ่ ๆ กับ Lattice จนถึงตอนนี้
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:การศึกษาได้เปิดเผยว่าผู้นำที่ผ่านการประเมินแบบ 360 องศามักจะพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการได้ดีขึ้น ส่งผลให้การตัดสินใจและการให้คำแนะนำแก่ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. PerformYard (เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ)
PerformYard รวมศูนย์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป้าหมาย และการขอความคิดเห็นไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่นทำให้การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ทีม HR สามารถตั้งค่ากระบวนการที่เหมาะสมกับบริษัทของตนได้ในขณะที่รักษาความสม่ำเสมอในทุกแผนก
เครื่องมือนี้รองรับการให้คำติชมแบบไม่ระบุตัวตนและระบุชื่อ ช่วยให้พนักงานสามารถให้คำติชมที่สร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องลังเล แนวโน้มการแสดงผลงานที่มองเห็นได้และเครื่องมือรายงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ PerformYard
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยรอบการประเมินที่ปรับแต่งได้ รวมถึงการประเมินแบบ 360 องศา การประเมินตนเอง และการประเมินตามโครงการ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประสิทธิภาพและช่องว่างด้านความสามารถด้วยตาราง 9 ช่องและแดชบอร์ด
- นำแบบสำรวจการมีส่วนร่วมที่ได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อวัฒนธรรมองค์กรด้านผลิตภาพ
- สร้างบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อให้ผู้จัดการมีพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการหารือ
ข้อจำกัดของ PerformYard
- ผู้ใช้ทุกคนจำเป็นต้องมีอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานสายการผลิตที่ไม่มีอีเมล
- การปรับแต่งแดชบอร์ดแบบจำกัดสำหรับความต้องการเฉพาะ และความสามารถในการดูและแก้ไขแบบฟอร์ม
ราคาของ PerformYard
- การจัดการประสิทธิภาพ: 5-10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เพิ่มในแผนการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ราคา $1-3/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ PerformYard
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อเพื่อทำให้การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาเป็นระบบและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น กรอบการทำงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการระบุพฤติกรรมที่ควรเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อได้อย่างชัดเจน
9. Trakstar (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาความสามารถและการโค้ช)
Trakstar เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาพนักงานและการเติบโตขององค์กรในหลากหลายด้าน ผู้จัดการสามารถสร้างแผนพัฒนาอาชีพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากข้อเสนอแนะ เพื่อเปลี่ยนการประเมินผลให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต
เทมเพลตการประเมินผลที่อิงตามสมรรถนะช่วยให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของแต่ละพนักงาน ทำให้การประเมินผลนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น แพลตฟอร์มยังมีโมดูลการโค้ชในตัวที่ช่วยให้คำแนะนำที่มีความหมายและเป็นระบบระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัว
คุณสมบัติเด่นของ Trakstar
- สร้างแม่แบบการประเมินที่ปรับแต่งได้พร้อมสมรรถนะ มาตรวัดการให้คะแนน และขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
- ใช้คุณสมบัติเช่น การบันทึกคะแนนอัตโนมัติ, การประเมินผลแบบเฉพาะกิจ, และ แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ตารางกริด 9 ช่องเพื่อระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรอย่างเป็นธรรม
ข้อจำกัดของ Trakstar
- เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการค้นหาความรู้ที่ไม่ดี ซึ่งมักให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
- ขาดคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น การจับคู่ประวัติโดยอัตโนมัติ การนัดหมายการประชุม การจัดอันดับผู้สมัคร และการค้นหาตามทักษะ
ราคาของ Trakstar
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trakstar
- G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trakstar อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างงานสามารถถูกจัดเรียงและแยกตามโปรไฟล์ได้ ฉันไม่ชอบที่รายการผู้สมัครที่แสดงโดยค่าเริ่มต้นไม่ได้เรียงตามลำดับที่ฉันได้รับความคิดเห็น หรืออย่างน้อยฉันอาจไม่สามารถกรองได้เนื่องจากข้อจำกัด แต่ถ้าสามารถทำได้ มันจะง่ายขึ้นมาก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ฝึกอบรมผู้คนให้รู้จักการให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อเสนอแนะที่ไม่ดี ('คุณไม่ฟังคนอื่น') ไม่ได้ช่วยอะไร; ข้อเสนอแนะที่ดี ('คุณมักจะขัดจังหวะก่อนที่ฉันจะพูดจบ') สามารถนำไปปรับปรุงได้
10. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของธุรกิจขนาดกลาง)
Leapsome เป็นแพลตฟอร์มการจัดการและพัฒนาบุคลากร
นอกเหนือจากการสำรวจแบบ 360 องศาแล้ว ยังมีการเสนอเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาตนเองตามผลการประเมินของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าคำแนะนำไม่ได้ถูกเก็บไว้ในรายงานเพียงอย่างเดียว แต่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่แท้จริง ซอฟต์แวร์นี้ยังมีกรอบความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะของพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ดียิ่งกว่านั้น? ด้วยแบบสำรวจความผูกพัน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก Leapsome ช่วยให้ข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ได้จริง ต่อเนื่อง และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังรองรับข้อความชื่นชมจากพนักงาน ช่วยให้ทีมได้ร่วมฉลองความสำเร็จด้วยกัน หากคุณต้องการเชื่อมโยงการประเมินผลการทำงานกับการเรียนรู้และพัฒนา ทูลนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน เพื่อวัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน เช่น ความพึงพอใจในงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ใช้ API เพื่อเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับการซิงโครไนซ์ข้อมูล
- เปิดใช้งานการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ การชมเชยในที่สาธารณะและการประชุมให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวที่มีโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมา
- รวบรวมคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน (eNPS) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
ข้อจำกัดที่สำคัญ
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการปรับแต่ง OKR และข้อความอัตโนมัติ
- กระบวนการให้ข้อเสนอแนะไม่มีความเป็นธรรมชาติและใช้เวลามาก
ราคา Leapsome
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
11. Spidergap (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้)
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ให้คะแนนแบบ 360 องศาที่เรียบง่าย ไม่มีลูกเล่น Spidergap เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง มันเป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่สร้างรายงานการให้คะแนนที่สวยงามทางสายตา โดยเน้นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงของบุคคลนั้น ๆ การลากและวางทำให้การสร้างแบบสอบถามรวดเร็วและใช้งานง่าย
Spidergap ยัง สร้างแผนปฏิบัติการส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติตามผลลัพธ์ของข้อเสนอแนะ การรายงานในระดับทีมเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้จัดการมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มข้ามแผนก
คุณสมบัติเด่นของ Spidergap
- สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยรายงานข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและใช้งานง่าย เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ประโยชน์จาก แบบสำรวจผลกระทบ เพื่อประเมินว่าผู้เข้าร่วมพบว่าการให้ข้อเสนอแนะนั้นมีประโยชน์เพียงใด
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อวัดประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างทีมหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของงานให้ข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Spidergap
- คำถามที่แนะนำอย่างจำกัด
- มันไม่บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Spidergap
- เริ่มต้น: $1099/ปี สำหรับ 10 ผู้ใช้
- ข้อดี: $2199/ปี สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Spidergap
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Spidergap อย่างไรบ้าง?
จากมุมมองของผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการให้มีตัวเลือกในการรักษาความลับอย่างสมบูรณ์ของผลลัพธ์ ใช่ ฉันเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเห็นได้ว่าใครพูดอะไรเกี่ยวกับใคร แต่ฉันต้องการให้แม้แต่ฉันเองก็ไม่สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ เราอยู่ในสหรัฐอเมริกา และกฎหมายความเป็นส่วนตัวไม่ได้กำหนดให้ใครในโครงการต้องมีการเข้าถึงในระดับนี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้พร้อมกำหนดเส้นตาย การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและบันทึกความคืบหน้าช่วยให้พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายและพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ
ทำให้การประเมินผลแบบ 360 องศาเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่ยอดเยี่ยมช่วยขับเคลื่อนการเติบโต เสริมสร้างทีม และช่วยให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุด ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึก การผสานรวมที่ราบรื่น หรือประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย ก็มีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแน่นอน
แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องมีระบบให้ข้อเสนอแนะที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ
นั่นคือจุดที่ ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานเข้ามาช่วย ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวกในที่เดียว ขณะที่ ClickUp Brain มอบข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะนำไปสู่การเติบโตอย่างแท้จริง
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลัง การตั้งเป้าหมาย และการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้คุณติดตามและรับข้อเสนอแนะ กำหนดแผนการดำเนินงาน และทำให้งานเสร็จสมบูรณ์—ทั้งหมดในที่เดียว
