วิธีให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ: ตัวอย่างมากกว่า 30 กรณีเพื่อช่วยให้คุณทำได้ถูกต้อง

การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงแก่ผู้อื่นเป็นความท้าทายสำหรับหลายคน การหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความซื่อสัตย์และการให้กำลังใจนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการให้คำพูดของเราส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ไม่ใช่การป้องกันตัว
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปัน ตัวอย่างคำติชมเชิงลบ 30+ ตัวอย่าง เพื่อช่วยให้คุณให้คำติชมที่มีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้นำทีม หรือผู้จัดการ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนคำติชมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต—โดยไม่มีความอึดอัดใจ
พร้อมที่จะทำให้ข้อเสนอแนะเป็นอาวุธลับของคุณหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
ทำไมคำติชมเชิงลบจึงมีความสำคัญ?
ไม่มีใครชอบให้หรือรับคำติชมเชิงลบ แต่คำติชมเชิงลบก็เหมือนผักโขมสำหรับที่ทำงานของคุณ: อาจไม่ใช่อาหารที่อร่อยที่สุดเสมอไป แต่จำเป็นต่อการเติบโต ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้นำทีม หรือผู้จัดการ การรู้วิธีใช้คำติชมเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
ประเภทของคำติชมเชิงลบ
ก่อนที่เราจะเห็นว่าทำไมมันถึงสำคัญ มาพูดถึงสองประเภทหลักกันก่อน:
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
นี่คือประเภทที่ว่า "เฮ้ เราต้องแก้ไขสิ่งนี้" มันกล่าวถึงพฤติกรรมหรือการกระทำเฉพาะที่ต้องการการปรับปรุง ลองนึกถึงมันเหมือนกับ GPS ของคุณที่บอกว่า "กำลังคำนวณเส้นทางใหม่" หลังจากเลี้ยวผิด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สิ่งนี้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาว มันเหมือนกับการให้เครื่องมือที่จำเป็นแก่ใครบางคนเพื่อให้พวกเขาดีขึ้นตามกาลเวลา ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เปรียบเสมือนการเป็นโค้ชให้ใครบางคนในการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่แค่การบอกให้พวกเขาผูกเชือกรองเท้าเท่านั้น
ทำไมคำติชมเชิงลบจึงมีความสำคัญ?
มันไม่ใช่เรื่องของการชี้นิ้วหรือทำให้ใครรู้สึกแย่ แต่เป็นการชี้แนะให้พวกเขาทำสิ่งที่ดีขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ:
ชี้แจงความคาดหวัง
หากผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรผิด พวกเขาจะแก้ไขได้อย่างไร? ตัวอย่างเช่น หากพนักงานคนใดคนหนึ่งมักส่งงานไม่ทันกำหนด การให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขจะช่วยทำให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่คาดหวังและเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ หากไม่มีความชัดเจนเช่นนี้ พวกเขาก็จะยังคงชนกำแพงเดิมอยู่
เพิ่มการรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ผู้คนรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง สมมติว่าแคมเปญของผู้จัดการฝ่ายการตลาดไม่ได้ผลดีนัก การชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบและทำการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
เพิ่มแรงจูงใจ (อย่างน่าประหลาดใจ!)
เชื่อหรือไม่ว่า พนักงานบางคนชื่นชมคำติชมเชิงลบ—โดยเฉพาะเมื่อมาพร้อมกับวิธีแก้ไข ลองนึกภาพการบอกตัวแทนบริการลูกค้าว่าน้ำเสียงของพวกเขาในการพูดคุยกับลูกค้าต้องปรับปรุง และติดตามด้วยการฝึกบทบาทสมมติเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนา ทันใดนั้น มันไม่ใช่แค่คำวิจารณ์ แต่เป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ
บทบาทของผู้นำในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ
นี่คือประเด็น—การให้ข้อเสนอแนะเปรียบเสมือนการถือดาบสองคม แต่สำหรับผู้นำแล้ว มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในคลังอาวุธของพวกเขาสำหรับการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโต มันไม่ได้เกี่ยวกับการชี้ข้อผิดพลาดเท่านั้น แต่เป็นการชี้แนะทีมของคุณให้พัฒนาและประสบความสำเร็จ
การให้ข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ทำให้พนักงานรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมอบแนวทางสำหรับการปรับปรุง หากไม่มีสิ่งนี้ พนักงานอาจไม่ทราบว่าตนเองกำลังทำผิดพลาดตรงจุดใด ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักและความคับข้องใจ
เมื่อส่งมอบอย่างสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะเชิงลบก็สามารถสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสได้เช่นกัน โดยแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาของพวกเขา กล่าวโดยสรุป ผู้นำที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบและทันท่วงทีจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดทีมที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้น
ตัวอย่างของคำติชมเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ—ฟังดูน่ากลัวใช่ไหม? แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น! เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะเชิงลบอย่างถูกต้อง มันจะเหมือนกับการชี้แนะไปในทิศทางที่ถูกต้องมากกว่าการวิจารณ์ที่รุนแรง
มาดูตัวอย่างคำติชมเชิงลบที่เรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริงกัน
ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการถึงพนักงาน
ในฐานะผู้จัดการ คุณอาจเคยต้องให้ข้อเสนอแนะที่ฟังดูยากสำหรับพนักงานบ้าง นี่คือตัวอย่างข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานที่เป็นจริงและช่วยให้คุณสื่อสารได้ง่ายขึ้น:
- พลาดกำหนดเวลา
"เฮ้ ฉันสังเกตว่าเราพลาดกำหนดส่งงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาคิดกันว่าจะแบ่งโปรเจกต์นี้ออกเป็นงานย่อยๆ อย่างไรดี เพื่อที่เราจะได้ทำงานตามแผนในครั้งต่อไป"
- ทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี
รายงานผลการดำเนินงานแคมเปญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจะเป็น คุณว่าเราควรปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้ชัดเจนขึ้นในครั้งหน้าดีไหม?
- ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
"ฉันสังเกตเห็นว่าคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีอะไรที่คุณกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่า? มาช่วยกันหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติกันเถอะ"
- การขาดงานบ่อยครั้ง
"ทุกอย่างโอเคไหม? ฉันสังเกตเห็นว่าคุณออกไปข้างนอกบ่อยมากช่วงนี้ และมันเริ่มส่งผลกระทบต่อทีมแล้ว มาหาทางแก้ไขกันเถอะ เพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการเข้าร่วมงานที่สม่ำเสมอกว่านี้"
- ข้อผิดพลาดในการทำงาน
มีข้อผิดพลาดบางประการในรายงานของคุณ ขอให้เราเน้นความถูกต้องและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรายการตรวจสอบเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดเหล่านี้ก่อนส่ง
- งานไม่สมบูรณ์
"บทความประชาสัมพันธ์ที่คุณส่งมานั้นดูไม่สมบูรณ์ เรามาคุยกันทางโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญทั้งหมดได้รับการครอบคลุมในบทความ"
- การไม่มีส่วนร่วมในการประชุม
"คุณดูเหมือนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ ผมอยากเห็นคุณมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะความคิดเห็นของคุณมีคุณค่าต่อทีม ผมเองก็ตั้งตารอฟังสิ่งที่คุณจะพูดเสมอ"
- ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
สวัสดีค่ะ/ครับ ฉันสังเกตเห็นว่าอีเมลฉบับนี้ใช้ฟอนต์ Georgia อยู่ กรุณาอัปเดตเป็นฟอนต์ใดก็ได้ที่ระบุไว้ในแนวทางรูปแบบเอกสารด้วยนะคะ/ครับ ขอบคุณมากค่ะ/ครับ!
ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากพนักงานถึงผู้จัดการ
การให้ข้อเสนอแนะ แก่ ผู้จัดการของคุณ? ใช่แล้ว นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งเช่นกัน! มันไม่ใช่ถนนทางเดียว
- ขาดทิศทางที่ชัดเจน
"บางครั้งฉันมีปัญหาในการรู้ว่างานไหนควรให้ความสำคัญก่อน เราสามารถขอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการได้ไหม เพื่อที่ฉันจะได้มุ่งเน้นได้ดีขึ้น?"
- การจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
"ฉันยินดีที่จะรับผิดชอบโครงการหุ่นยนต์ใหม่ด้วยตัวเอง ฉันเข้าใจข้อกังวลเกี่ยวกับระยะเวลา และฉันมุ่งมั่นที่จะส่งมอบตามที่คาดหวังไว้ ฉันจะดูแลให้เราทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันด้วยการประชุมอัปเดตทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณทราบความคืบหน้า"
- การสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ
"ฉันกำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรที่ฉันต้องการ เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีแก้ไขหรือเครื่องมือที่ดีกว่าได้ไหม?"
- การกระจายภาระงานที่ไม่เป็นธรรม
"ผมสังเกตเห็นว่าผมกำลังรับผิดชอบงานมากกว่าเพื่อนร่วมงานของเรา เราสามารถประเมินปริมาณงานใหม่ได้ไหมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสมดุล? ผมไม่อยากเป็นคอขวดของทีม"
- ข้อเสนอแนะที่ไม่บ่อยนัก
"ฉันอยากได้คำติชมเกี่ยวกับงานของฉันบ่อยขึ้น มันช่วยให้ฉันทำงานได้ตรงเป้าหมายและรู้ว่าต้องปรับปรุงอะไร"
- การไม่ได้รับการยอมรับ
"ช่วงนี้ฉันรู้สึกท้อใจเล็กน้อยเพราะงานของฉันไม่ค่อยได้รับการยอมรับเลย ดังนั้นจะดีมากถ้าคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้โดดเด่นมากขึ้นได้บ้าง ฉันยังอยากทราบด้วยว่าเรามีโปรแกรมรางวัลและการยอมรับที่นี่หรือไม่ และฉันจะมีคุณสมบัติอย่างไร"
- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
"อีเมลที่คุณส่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถช่วยฉันให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนขึ้นในแคมเปญนี้ได้หรือไม่?"
ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
บางครั้งข้อเสนอแนะก็มาจากภายในทีม นี่คือวิธีที่เพื่อนร่วมงานสามารถให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์โดยไม่ทำให้เกิดความอึดอัด:
- การขาดความร่วมมือ
ผมสังเกตเห็นว่าคุณทำงานคนเดียวในภารกิจที่เราควรร่วมมือกันทำ ผมหวังว่าผมไม่ได้ทำให้คุณคิดว่าต้องรับภาระหนักทั้งหมด คุณคิดว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกันบ่อยขึ้นเพื่อแบ่งงานกันอย่างยุติธรรมได้ไหม?
- ทัศนคติเชิงลบ
"สวัสดี ฉันสังเกตเห็นความคิดเห็นของคุณในการประชุมช่วงนี้ค่อนข้างเป็นลบไปหน่อย มันส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทีม เราช่วยกันทำให้บรรยากาศเป็นบวกมากขึ้นได้ไหม?"
- พลาดกำหนดเวลา
"สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ฉันสังเกตเห็นว่าคุณพลาดกำหนดส่งงานไปสองสามครั้งในผลงานล่าสุด มีอะไรที่ผม/ฉันหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมสามารถช่วยได้บ้างไหม? หากคุณกำลังประสบปัญหาใดๆ กับขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน กรุณาแจ้งให้ผม/ฉันทราบด้วยนะครับ/ค่ะ"
- การสื่อสารที่ล้มเหลว
"ตามที่คุณทราบ เรามีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในวันนี้ ฉันพยายามโทรและส่งข้อความหาคุณเมื่อวานนี้เพราะฉันต้องการข้อมูลสำคัญสำหรับการนำเสนอ แต่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน คุณช่วยแจ้งล่วงหน้าได้ไหมว่าเมื่อคุณไม่สะดวก เพื่อที่เราจะได้วางแผนการทำงานของเราได้ดีขึ้น?"
- การล้ำเส้น
"ฉันเห็นว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงในงานนำเสนอที่ฉันกำลังทำอยู่ ฉันชื่นชมความคิดของคุณ แต่จะดีกว่าถ้าคุณได้แบ่งปันกับฉันแทนที่จะแก้ไขสไลด์เอง ฉันอยากประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าเราไปในทิศทางเดียวกันและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำกัน"
- การขาดความคิดริเริ่ม
ผมสังเกตเห็นว่าคุณไม่ค่อยพูดในระหว่างการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดียของเรา คุณสามารถถามคำถามหรือเสนอแนะไอเดียสำหรับแคมเปญได้ตลอดเวลา ผมมั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของคุณจะเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง!
- การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน
"ผมสังเกตเห็นว่ารายงานโซเชียลมีเดียที่คุณกำลังทำอยู่ยังค้างอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เรามาติดตามกันวันนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเราจะสามารถเร่งกระบวนการสำหรับงานนี้และงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างไร"
ตัวอย่างความคิดเห็นจากลูกค้า
ลูกค้ายังให้ข้อเสนอแนะด้วย—บางครั้งอาจไม่สวยงามนัก แต่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
- บริการลูกค้าไม่ดี
"ตัวแทนที่ฉันคุยด้วยไม่เป็นประโยชน์ ฉันคาดหวังการสนับสนุนที่ดีกว่านี้จากบริษัทของคุณ"
- ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
"ฉันสั่งไซส์ 10 แต่ได้รับไซส์ 8 กรุณาช่วยจัดส่งสินค้าใหม่หรือคืนเงินให้ด้วยค่ะ"
- เวลาตอบสนองช้า
"ใช้เวลานานเกินไปสำหรับทีมของคุณในการตอบกลับปัญหาของฉัน หวังว่าการตอบกลับครั้งหน้าจะรวดเร็วขึ้น"
- ราคาไม่ชัดเจน
"เว็บไซต์ของคุณระบุว่ามีช่วงทดลองใช้ฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่เมื่อฉันดำเนินการเพื่อทดลองใช้ กลับถูกขอให้ชำระเงิน คุณสามารถช่วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับราคาและขั้นตอนการทดลองใช้ฟรีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ไหม เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสน?"
- ไม่มีการติดตาม
"หลังจากที่ผมรายงานปัญหาของผม ไม่มีใครติดตามผล การสื่อสารที่ดีขึ้นจะช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า"
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ซับซ้อน
"ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์นี้ซับซ้อนเกินไป และยากที่จะหาสิ่งที่ต้องการ การออกแบบให้เรียบง่ายขึ้นจะช่วยปรับปรุงการใช้งานได้"
- ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
"สินค้าที่ฉันได้รับมีข้อบกพร่อง และนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เกิดขึ้น ฉันจะขอบคุณมากหากคุณช่วยฉันคืนเงินและพยายามปรับปรุงคุณภาพของคุณสำหรับลูกค้าในอนาคต"
ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากผู้จัดการถึงทีม
บางครั้งคุณอาจต้องให้ข้อเสนอแนะกับทั้งทีม นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้:
- การขาดความร่วมมือ
"ผมสังเกตเห็นว่าการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกันในทีมนี้ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ มาทำให้การสื่อสารกันมากขึ้นและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา"
- การขาดความคิดสร้างสรรค์
"วิธีการแก้ปัญหาของทีมในช่วงหลังค่อนข้างคาดเดาได้ ผมอยากเห็นแนวทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นระหว่างการระดมความคิด"
- ประสิทธิภาพต่ำ
"ผลงานของทีมลดลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มาช่วยกันระบุจุดที่เป็นคอขวดและวิธีที่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้น"
- พลาดกำหนดเวลา
เราพลาดกำหนดเวลาไปสองสามครั้งแล้ว และผมคิดว่าสาเหตุมาจากลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจน มาตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้เราเดินหน้าไปตามแผนกันเถอะ
- ขวัญกำลังใจต่ำ
"มีกำลังใจลดลง ฉันอยากได้ยินจากคุณถ้ามีอะไรผิดพลาด เพื่อที่เราจะได้แก้ไขไปด้วยกันเป็นทีม"
ความท้าทายและข้อควรระวังในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ
การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบและเชิงสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเดินบนเชือกเหนือสระฉลาม! เมื่อทำอย่างถูกต้อง มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างแรงบันดาลใจในการเติบโต และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ แต่หากสื่อสารไม่ดี มันจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว
ดังนั้น มาสำรวจวิธีการรับมือกับความท้าทายในการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยกันเถอะ
ด้านมืดของการให้ข้อเสนอแนะที่ไม่เหมาะสม
มาเผชิญหน้ากันเถอะ—ไม่มีใครชอบคำติชมเชิงลบเมื่อมันรู้สึกเหมือนถูกต่อยเข้าท้อง นี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่สื่อสารคำติชมของคุณอย่างสร้างสรรค์:
- การขาดแรงจูงใจ: การวิจารณ์มากเกินไปโดยไม่มีแง่บวกเลย? มันเหมือนกับการราดน้ำเย็นใส่ไฟแห่งแรงบันดาลใจของใครบางคน พวกเขาอาจรู้สึกพ่ายแพ้แทนที่จะรู้สึกมีกำลังใจ
- ความเสียหายต่อความสัมพันธ์: หากคำติชมรุนแรงหรือกล่าวหาเกินไป อาจทำให้ความสัมพันธ์กับพนักงานตึงเครียดได้ ความไว้วางใจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสนทนาที่มีประสิทธิผล!
- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง: หากพนักงานไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา พวกเขาจะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิม ๆ พยายามหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
วิธีพัฒนาทักษะการให้ข้อเสนอแนะของคุณ
ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าอะไรที่ ไม่ควร ทำ มาเน้นกันที่สิ่งที่คุณ ควร ทำในขณะที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ
- เวลาเป็นสิ่งสำคัญ: อย่ารอจนถึงการประเมินประจำปีเพื่อแจ้งปัญหาสำคัญ ควรให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีและเกี่ยวข้องกับการกระทำล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากซาร่าทำผิดพลาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ควรพูดคุยทันทีหลังจากนั้น วิธีนี้จะช่วยให้เธอจำเหตุการณ์ได้ชัดเจนและแก้ไขได้ง่ายขึ้น
- หลีกเลี่ยงการพูดคลุมเครือ: ให้ชัดเจน. แทนที่จะพูดว่า, "คุณทำได้ไม่ดี," ให้พูดว่า, "ฉันสังเกตเห็นว่าคุณพลาดกำหนดส่งงานสองครั้งล่าสุด และมันส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของทีม."
- เปิดใจรับฟังการสนทนา: ข้อเสนอแนะไม่ใช่การพูดฝ่ายเดียว แต่เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากที่คุณแบ่งปันความคิดเห็นแล้ว ลองถามคำถามเช่น "คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้?" หรือ "คุณคิดว่าอะไรจะช่วยปรับปรุงเรื่องนี้ได้บ้าง?" การทำเช่นนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาแบบสองทางที่ให้ความรู้สึกร่วมมือกันมากกว่าการเผชิญหน้า
- อย่ามองในแง่ลบหรือพูดจาแรง: อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ คือการชี้แต่ข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้ผู้รับรู้สึกท้อใจได้ ดังนั้นจึงควรเน้นจุดแข็งควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มุมมองโดยรวมสมดุล
ใช้เทคนิคแซนด์วิชอัจฉริยะ ข้อเสนอแนะเชิงลบจะรับได้ง่ายขึ้นเมื่อมีคำชมเชยเล็กน้อยอยู่ทั้งสองด้าน เริ่มต้นด้วยสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี จากนั้นจึงพูดถึงประเด็นที่ต้องการปรับปรุง และจบด้วยคำชมเชย ตัวอย่าง: "คุณทำงานได้ดีมากในการจัดระเบียบทีม แต่ผมสังเกตว่ารายงานส่งช้าไปบ้าง" มาทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อเร่งกระบวนการนั้นให้เร็วขึ้นกันเถอะ โดยรวมแล้ว ฉันรู้ว่าคุณมีทักษะที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้!
การนำทางผ่านความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการให้คำแนะนำ
นี่คือจุดที่เรื่องจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย—วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีวิธีการรับมือกับคำติชมที่แตกต่างกัน สิ่งที่ได้ผลสำหรับคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลสำหรับอีกคนหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักถึงความแตกต่างเหล่านี้
- การให้ข้อเสนอแนะโดยตรง vs. โดยอ้อม: ในวัฒนธรรมตะวันตก ผู้คนมักชื่นชอบข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา พวกเขาต้องการทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ผิดพลาด โดยไม่ต้องมีการห่อหุ้มคำพูด แต่ในวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น เอเชียหรือหลายประเทศในละตินอเมริกา การให้ข้อเสนอแนะมักจะถูกทำอย่างละเอียดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ใครรู้สึกอับอาย รู้จักผู้ฟังของคุณและปรับสไตล์ของคุณให้เหมาะสม!
- ความคิดเห็นส่วนตัว vs. ความคิดเห็นสาธารณะ: บางวัฒนธรรม (และแม้กระทั่งบางคน) ชอบที่จะได้รับคำติชมเป็นการส่วนตัวหากคุณกำลังทำงานกับทีมจากวัฒนธรรมที่มีบริบทสูง ควรเก็บคำวิจารณ์เหล่านั้นไว้เป็นการส่วนตัว
- ลำดับชั้นและระยะห่างทางอำนาจ: ในวัฒนธรรมที่มีระยะห่างทางอำนาจสูง (เช่น เอเชีย) พนักงานอาจไม่รู้สึกสบายใจที่จะให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ตอบกลับคำวิจารณ์อย่างเปิดเผย ในกรณีเช่นนี้ ควรระมัดระวังคำพูดเป็นพิเศษ และส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยโดยไม่ทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจ
เปลี่ยนคำติชมเชิงลบให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต
การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังพูดถึงการพลาดกำหนดเวลา ปัญหาการสื่อสาร หรือช่องว่างด้านประสิทธิภาพอื่นๆ ในการประชุมทีม ให้ใช้ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง รักษาทัศนคติเชิงบวก และเสนอแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
การผสมผสานการเสริมแรงทางบวกควบคู่ไปกับการให้ข้อเสนอแนะยังช่วยให้การสนทนายังคงเป็นการสนับสนุนอยู่เสมอ การประชุมทีมเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างข้อเสนอแนะเชิงบวกและเชิงลบเพื่อสร้างแนวทางที่ครอบคลุม
ดังนั้นอย่าหลีกเลี่ยงการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ แต่จงเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการให้ข้อเสนอแนะ การแทรกแซงอย่างถูกต้องจะเสริมพลังให้กับทีมของคุณ
