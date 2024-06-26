วิธีใช้เทคนิคแซนด์วิชข้อเสนอแนะ

หนึ่งในสมาชิกทีมของคุณ แอชลีย์ ได้ทุ่มเทใจให้กับการนำเสนออย่างมาก แต่เธอไม่สามารถนำเสนอได้ดี ในฐานะผู้จัดการของเธอ คุณสามารถชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือยอมรับความพยายามของเธอในขณะที่ให้ข้อเสนอแนะของคุณได้ ในขณะที่วิธีแรกมีแนวโน้มที่จะทำให้แอชลีย์รู้สึกท้อใจ วิธีหลังจะกระตุ้นให้เธอพยายามทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
นั่นคือสิ่งที่วิธีการแซนด์วิชคำติชมเป็นทั้งหมด: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แนวทางนี้ใช้พลังของข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เพื่อเร่งการพัฒนาทักษะและช่วยให้พนักงานเข้าใจความคาดหวังในที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณคือการรับรองว่ามีการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและสร้างสรรค์ วิธีการแซนด์วิชข้อเสนอแนะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยให้คุณให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในลักษณะที่รอบคอบ
บทความนี้จะอธิบายวิธีการแซนด์วิชความคิดเห็น ความสำคัญ และวิธีการใช้งาน
การเข้าใจแซนด์วิชคำติชม
แซนด์วิชคำติชม หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'แซนด์วิชคำชม' เป็นเทคนิคการให้ข้อเสนอแนะที่ประกอบด้วยการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างคำชมเชยสองชั้น
แนวทางเริ่มต้นด้วยการ ยอมรับจุดแข็งหรือความสำเร็จของบุคคล เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก จากนั้น ตามด้วยข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ และสรุปด้วยข้อความเชิงบวกอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำคุณค่าและศักยภาพของพวกเขา ข้อความเชิงบวกในตอนท้ายจะช่วยให้ผู้รับรู้สึกมีกำลังใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป
การให้คำแนะนำแบบแซนด์วิชช่วยสร้างความไว้วางใจและสร้างบรรยากาศที่สบายใจ. นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานเปิดรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้ดีขึ้น และอาจขอคำแนะนำเพิ่มเติมในอนาคตได้.
คุณรู้หรือไม่? มันถูกเรียกว่า 'แซนด์วิชฟีดแบ็ก' เพราะคำชมเชยที่เป็นบวกเปรียบเสมือนขนมปัง และคำติชมเชิงลบเปรียบเสมือนไส้ใน
ข้อดีและข้อเสียของการให้คำติชมแบบแซนด์วิช
วิธีการให้ข้อเสนอแนะแบบแซนด์วิช (Feedback Sandwich)กำลังได้รับความสนใจในแง่ลบอย่างมากในช่วงหลังนี้ ผู้นำหลายท่านโต้แย้งว่าการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบที่ซ่อนอยู่ภายในข้อเสนอแนะเชิงบวก ส่งผลให้เกิด "สัญญาณที่สับสน" หรือมักถูก "บิดเบือนความหมาย"
มาทบทวนข้อดีและข้อเสียของวิธีการนี้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|เพิ่มการเปิดรับต่อข้อเสนอแนะ
|ขาดความชัดเจนในข้อเสนอแนะ
|เพิ่มแรงจูงใจและความมีกำลังใจ
|คำชมที่ฝืนใจหรือคำยกย่องที่ไม่จริงใจ
|ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรและร่วมมือกัน
|ความกังวลเกี่ยวกับการถูกชักใยหรือบิดเบือน
|ลดความขัดแย้งและความตึงเครียด
|มุ่งเน้นการปกป้องผู้ให้ข้อเสนอแนะ
ตอนนี้เรามาสำรวจสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
ข้อดีของการให้คำติชมแบบแซนด์วิช
นี่คือข้อได้เปรียบหลักที่การให้ข้อเสนอแนะแบบแซนด์วิชนำมาสู่โต๊ะ:
การเปิดรับข้อเสนอแนะที่ดียิ่งขึ้น
วิธีการแซนด์วิชคำติชมช่วยเพิ่มความสามารถของผู้รับในการประมวลผลคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์โดยการสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิทยา วิธีการนี้ทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายไม่ใช่การวิจารณ์หรือดูถูกพวกเขา แต่เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาทักษะของตนเอง
เพิ่มแรงจูงใจและความกระตือรือร้น
คำชมเชยที่แท้จริงและมีคุณค่าคือแรงจูงใจที่ทรงพลัง. โดยการยอมรับในจุดแข็งและความสำเร็จของพนักงาน คุณได้ให้การรับรองถึงความพยายามของพวกเขา และเสริมสร้างคุณค่าของพวกเขาต่อทีม.
การรับรู้ถึงจุดแข็งของพนักงานยังช่วยให้พวกเขาสามารถระบุพื้นที่ที่พวกเขาทำได้ดีเยี่ยมและใช้จุดแข็งเหล่านั้นเพื่อแก้ไขพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง ความรู้สึกของการมีอำนาจและการมีความเชื่อมั่นในตนเองนี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความมุ่งมั่น
สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
น้ำเสียงเชิงบวกและเป็นมิตรของ "แซนด์วิชคำติชม" ช่วยสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและร่วมมือกัน วิธีการนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์
นอกจากนี้ การให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกจะส่งผลให้ผู้ฟังเปิดรับและมีส่วนร่วมมากขึ้น
ลดความขัดแย้งและความตึงเครียด
วิธีการให้ข้อเสนอแนะแบบแซนด์วิชช่วยลดการป้องกันตัว ความโกรธ หรือความหงุดหงิดจากการวิจารณ์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังให้ข้อเสนอแนะเชิงลบเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน
แนวทางนี้ช่วยให้ผู้รับฟังอย่างตั้งใจและพิจารณาคำแนะนำอย่างเป็นกลาง ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีความตึงเครียดทางอารมณ์มากนัก ด้วยวิธีนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางแก้ไขและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีได้
นอกเหนือจากข้อเสนอแนะในด้านการจัดการ การทำงาน และความสามารถภายในทีมแล้ว ต่อไปนี้คือประโยชน์ของการใช้เทคนิคแซนด์วิชข้อเสนอแนะในระดับภาวะผู้นำ:
- เสริมสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ: โดยการเน้นย้ำการกระทำและผลลัพธ์เชิงบวกที่เฉพาะเจาะจง ผู้นำจะกระตุ้นให้พนักงานทำซ้ำและรักษาพฤติกรรมดังกล่าวไว้ สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากเมื่อข้อเสนอแนะสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- การพัฒนาพนักงาน: การให้ข้อเสนอแนะแบบแซนด์วิช (Feedback Sandwich) เป็นกรอบการทำงานเชิงบวกสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทำลายความมั่นใจ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการตระหนักรู้ในตนเองและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาของตนเอง
- ปรับปรุงพลวัตของทีม: วิธีนี้รวมเอาองค์ประกอบที่สนับสนุนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือ ความไว้วางใจ และการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในทีม
ข้อเสียและคำวิจารณ์ของวิธีการแซนด์วิชความคิดเห็น
นี่คือข้อเสียและคำวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแซนด์วิชคำติชม
ความไม่ชัดเจน
หากการให้ข้อเสนอแนะไม่สามารถสื่อถึงคำวิจารณ์เชิงลบและความคิดเห็นเชิงบวกได้อย่างชัดเจน วิธีการนั้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก:
- พื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงมีนัยสำคัญ: หากข้อความหลักถูกฝังอยู่ใต้ชั้นของคำชมเชย ผู้รับอาจพลาดประเด็นสำคัญหรือประเมินความสำคัญของการแก้ไขปัญหาต่ำเกินไป
- ผู้รับไม่คุ้นเคยกับการได้รับข้อเสนอแนะในรูปแบบนี้: บางคนอาจพบว่ากรอบความคิดเชิงบวกนี้สร้างความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาคุ้นเคยกับวิธีการที่ตรงไปตรงมามากกว่า
การรับรู้ถึงความไม่แท้จริง
หนึ่งในแง่ลบของเทคนิคแซนด์วิชคำชมคือการต้องชมเชยอย่างฝืนใจ หากคำชมเชยฟังดูไม่จริงใจหรือถูกบังคับ ผู้รับอาจรู้สึกถูกบังคับหรือถูกดูถูก ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและความไม่ไว้วางใจ หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อหาสิ่งที่ดีที่จะพูด นั่นอาจบ่งชี้ว่าเทคนิคแซนด์วิชคำชมอาจไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้
ข้อกังวลเกี่ยวกับการชักจูงหรือบิดเบือน
นักวิจารณ์บางคนโต้แย้งว่า "แซนด์วิชคำติชม" เป็นการหลอกลวง มันพยายามที่จะลดความรุนแรงของคำวิจารณ์ด้วยคำชมเชย แม้ว่ามันอาจได้ผลในครั้งแรก ๆ แต่เมื่อทำซ้ำบ่อย ๆ พนักงานอาจกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ไว้วางใจวิธีการนี้
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ vs. ผู้รับข้อเสนอแนะ
แซนด์วิชคำติชมมักถูกวิจารณ์ว่าเป็นการปกป้องผู้ให้คำติชมจากความไม่สบายใจในการให้คำติชมเชิงลบ แทนที่จะช่วยเหลือพนักงานด้วยจุดดำเนินการที่ชัดเจน
แม้ว่าคำวิจารณ์และข้อเสียเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่แท้จริง แต่การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางที่รอบคอบก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาดูวิธีการนำวิธีการแซนด์วิชคำติชมไปใช้ในสถานที่ทำงานของคุณกันเถอะ
วิธีใช้แซนด์วิชคำติชม
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การนำเสนอ น้ำเสียง และการสื่อสาร ต้องนำมาพิจารณาในขณะที่ใช้เทคนิคแซนด์วิชฟีดแบ็ก
ส่วนแรกของการสร้างการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพคือการเข้าใจบทบาทที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดในกระบวนการนี้
ความละเอียดอ่อนของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดในระหว่างการให้คำแนะนำแบบแซนด์วิช
สัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่ผู้อื่นรับรู้ข้อความของคุณ ข้อความที่เขียนมาอย่างดีอาจถูกตีความผิดได้ง่ายหากภาษากายและน้ำเสียงของคุณไม่สอดคล้องกับคำพูด
ขณะให้คำแนะนำแบบแซนด์วิชคำชม พยายามแสดงออกถึงความอบอุ่น ความเป็นมิตร และความเคารพ ผ่านภาษากายและน้ำเสียงของคุณ นี่คือตัวอย่างองค์ประกอบที่ไม่ใช้คำพูดที่สำคัญและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- รักษาการสบตา: สบตาเป็นระยะ ๆ ตลอดการสนทนา นี่แสดงให้เห็นว่าคุณมีสติอยู่กับปัจจุบัน มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับการสนทนา
- ใช้ภาษากายที่เปิดเผย: เอียงตัวเข้าหาเล็กน้อยเพื่อแสดงความใส่ใจ และหลีกเลี่ยงการเอนหลัง ซึ่งสื่อถึงความไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วย ภาษากายที่เปิดเผยจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมรับฟังคำตอบจากผู้รับ
- ใช้โทนเสียงที่สงบและให้กำลังใจ: พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบและมั่นคง หลีกเลี่ยงการใช้เสียงที่แข็งกระด้างหรือดูถูกผู้ฟัง เปลี่ยนระดับเสียงให้หลากหลายเพื่อรักษาความน่าสนใจในการสนทนา สิ่งสำคัญคือควรพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงการให้กำลังใจ เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้รับในการพัฒนาตนเอง
โปรดจำไว้ว่า สัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดของคุณควรเสริมสร้างลักษณะที่สนับสนุนและสร้างสรรค์ของข้อเสนอแนะ
ความมั่นใจในตนเองและผลกระทบต่อวิธีการให้คำแนะนำแบบแซนด์วิช
การมีความมั่นใจในตนเองช่วยให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ไม่ถูกบดบังหรือทำให้เสื่อมความสำคัญ การบาลานซ์ความมั่นใจในตนเองกับการให้กรอบเชิงบวก ของการให้คำแนะนำแบบแซนด์วิช (Feedback Sandwich) เป็นการกระทำที่ละเอียดอ่อนแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้คำแนะนำที่ได้รับการตอบรับอย่างดีและมีอิทธิพล
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อรวมความมั่นใจเข้าไปในแซนด์วิชคำติชม:
- สร้างความน่าเชื่อถือ: คุณจะถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สำหรับข้อเสนอแนะ
- รักษาโทนเสียงที่เคารพ: แม้เมื่อต้องพูดถึงข้อบกพร่อง ความมั่นใจช่วยให้คุณรักษาความเป็นมืออาชีพและเคารพผู้อื่น
- ตรวจสอบความชัดเจน: ผู้รับจะเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประเด็นที่ต้องปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
- เน้นข้อความ: การแสดงออกอย่างมั่นใจช่วยให้ผู้ฟังมีแนวโน้มที่จะยอมรับข้อเสนอแนะและดำเนินการเพื่อปรับปรุง
เคล็ดลับและแนวทางสำคัญในการนำเสนอคำติชมอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด การสื่อสารทางอ้อม และความมั่นใจในตนเอง การให้คำแนะนำของคุณได้เริ่มต้นอย่างทรงพลังแล้ว มาเสริมสร้างระบบการให้คำแนะนำของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยคำแนะนำและเทคนิคที่สำคัญไม่กี่ข้อ
เคล็ดลับ #1: คำชมที่จริงใจและเฉพาะเจาะจง
คำชมเชยเชิงบวกควรมีความจริงใจและเฉพาะเจาะจง คำชมเชยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจจากคุณ และมักทำให้ผู้รับรู้สึกถูกประเมินค่าต่ำเกินไปและถูกดูหมิ่น แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เน้นที่การกระทำ พฤติกรรม หรือผลลัพธ์ที่คุณชื่นชมอย่างแท้จริง นี่จะช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และความมั่นใจในตนเองของพวกเขา สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดรับคำติชมเชิงสร้างสรรค์ที่ตามมาได้ดีขึ้น
เมื่อเขียนคำชมของคุณ ให้ตรวจสอบและรวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ด้วย:
- ผลกระทบ: การกระทำของผู้รับมีผลกระทบเชิงบวกต่อทีม, โครงการ, หรือองค์กรหรือไม่?
- การริเริ่ม: ผู้รับได้ทำเกินกว่าหน้าที่งานของตนหรือไม่?
- ทักษะและความสามารถพิเศษ: ผู้รับได้แสดงทักษะหรือความสามารถพิเศษใดที่สมควรได้รับการยกย่องหรือไม่?
- ความพยายามและการพัฒนา: ผู้รับได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในภารกิจหรือโครงการหรือไม่ หรือพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่?
การให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและคำชมเชยอย่างจริงใจ แสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมและความพยายามของผู้รับ สิ่งนี้มักต้องใช้เวลาในการรวบรวมรายละเอียด และควรวางแผนล่วงหน้าสำหรับการทบทวน เมื่อเขียนข้อเสนอแนะเช่นนี้ เครื่องมือเช่นClickUp Docs สามารถช่วยเปลี่ยนกระบวนการให้ข้อเสนอแนะของคุณทั้งในด้านคุณภาพและเวลา
ClickUp Docs เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถเน้นจุดสำคัญด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์ ใช้เพื่อ พัฒนาแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และ มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้กับพนักงานของคุณได้ทันที
ในขณะที่ ClickUp Docs ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปการประชุมเพื่อให้ประเด็นสำคัญได้รับการบันทึกไว้อย่างดีสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
เคล็ดลับ #2: คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์คือโอกาสในการชี้จุดที่ควรปรับปรุงและชี้แนะผู้รับข้อเสนอแนะไปสู่การเติบโต อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์นี้จะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จะมอบแผนที่ทางสำหรับการปรับปรุงให้แก่ผู้รับ. นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้:
- ระบุให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย: ระบุพฤติกรรมหรือการกระทำที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
- มุ่งเน้นที่พฤติกรรมที่สังเกตได้: หลีกเลี่ยงการคาดเดาเกี่ยวกับเจตนาหรือแรงจูงใจของผู้รับ และยึดถือเฉพาะสิ่งที่คุณได้สังเกตและประสบมาเท่านั้น
- เสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน: แทนที่จะชี้ให้เห็นปัญหาเพียงอย่างเดียว ควรเสนอแนวทางแก้ไขหรือกลยุทธ์ที่เป็นไปได้
- ทำให้เป็น SMART: เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ให้ข้อเสนอแนะของคุณเป็น SMART: Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (วัดได้), Achievable (สามารถทำได้), Relevant (เกี่ยวข้อง), และ Time-bound (มีกรอบเวลา)
- ร่วมมือ: ชักชวนผู้รับให้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ขอให้พวกเขาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การร่วมมือในลักษณะนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ผู้รับรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองมากขึ้น
ClickUp Chat View เป็น เครื่องมือแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับพนักงานของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ เชื่อมต่อกับใครก็ตามที่คุณต้องการให้ข้อเสนอแนะได้ทันที และยัง สนับสนุนการสร้างงานทันที ภายในแอปหลังจากที่คุณได้ส่งแซนด์วิชข้อเสนอแนะของคุณแล้ว ซึ่งช่วยลดเวลาที่ผู้รับต้องใช้ในการดำเนินการทันทีและมีประสิทธิภาพ
การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานในวงกว้าง
ข้อดีของ Feedback Sandwich คือมันใช้ได้ทั้งสองทาง ClickUp มี ตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานที่หลากหลายผ่านเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพระหว่างคุณและทีมของคุณ
เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการรวบรวม จัดการ และแบ่งปันข้อเสนอแนะกับพนักงาน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถ รวบรวมข้อเสนอแนะในรูปแบบที่เป็นระบบและสม่ำเสมอ ผ่านการแสดงผลที่ชัดเจน เทมเพลตนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ในฐานะเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ClickUp Employee Feedback ประกอบด้วยสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของคำแนะนำและวิเคราะห์ความคืบหน้าของพนักงาน ฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มClickUp Chat View ช่วยให้คุณสามารถแท็ก, ขอบคุณ, และให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับการมีส่วนร่วม, ข้อเสนอแนะ, และความสำเร็จของพวกเขาได้ทันที
เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะที่ราบรื่นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก คุณสามารถใช้ClickUp Forms
โดยใช้เครื่องมือ ClickUp Forms คุณสามารถขอให้พนักงานของคุณ แบ่งปันข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปัน สองการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีและหนึ่งด้านที่ควรปรับปรุง จากไตรมาสที่ผ่านมา, ตัวอย่างเช่น, เพื่อให้จิตวิญญาณของการให้ข้อเสนอแนะแบบแซนด์วิชยังคงอยู่ครบถ้วน
อนุญาตให้มีตัวเลือกการส่งแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ในที่ทำงาน และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อได้รับคำตอบกลับมาแล้ว ให้ทำการวิเคราะห์เพื่อ ระบุแนวโน้ม และดำเนินการ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งทุกคนรู้สึกว่าได้รับการฟังและมีคุณค่า. เครื่องมือนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, ธุรกิจ, หรืออุตสาหกรรมเฉพาะได้.
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpเพื่อส่งความคิดเห็นของพนักงาน, แสดงระดับความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ, แก้ไขปัญหา และปรับปรุงการสื่อสาร. มีเครื่องมือในตัวเช่น มุมมองแชทของ ClickUp เพื่อเชื่อมต่อทันทีกับพนักงานของคุณ และงานของ ClickUp เพื่อสร้างและมอบหมายงาน ทันทีตามผลลัพธ์ของเซสชั่น.
เคล็ดลับที่ 3: สร้างสมดุลระหว่างความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ
อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญในวิธีการแซนด์วิชคำติชมคือการสร้างสมดุลระหว่างคำติชมเชิงบวกและเชิงลบ
แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด แต่กฎทั่วไปที่ดีคือการตั้งเป้าหมายอัตราส่วนของคำติชมเชิงบวกต่อเชิงลบที่ 2:1 ซึ่งจะทำให้คำติชมเชิงบวกสร้างบรรยากาศที่ดีและเสริมสร้างจุดแข็งของผู้รับ ในขณะที่คำติชมเชิงสร้างสรรค์ยังคงเป็นจุดสนใจหลักของการสนทนา
อัตราส่วนควรปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะและบุคลิกภาพของผู้รับ หากผู้รับข้อเสนอแนะของคุณคือ:
- ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มบทบาทหรืองานใหม่ หรือยังไม่มั่นใจ คุณอาจต้องการเพิ่มสัดส่วนของคำชมเชยเชิงบวกต่อคำติชมที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจและสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับการรับคำติชม
- มืออาชีพที่มีประสบการณ์และมั่นใจ คุณอาจสามารถใช้สัดส่วนของคำติชมเชิงบวกและเชิงลบที่สมดุลมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสำคัญที่จะเริ่มต้นด้วยคำติชมเชิงบวกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและยอมรับในจุดแข็งของพวกเขา
กรุณาจำไว้: ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ควรพิจารณาการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราส่วนของคำติชมเชิงบวกต่อเชิงลบโดยใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลด้วย
นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการบาลานซ์สัดส่วนของคำติชมเชิงบวกกับเชิงลบ:
- รักษาคำติชมเชิงบวกให้ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น เป้าหมายคือการสร้างบรรยากาศเชิงบวก ไม่ใช่การชมเชยมากเกินไป
- จบด้วยข้อความเชิงบวก ย้ำความมั่นใจในความสามารถของผู้รับในการพัฒนาและเสนอการสนับสนุนของคุณ
เคล็ดลับที่ 4: จังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญ
การให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานของเทคนิคแซนด์วิชข้อเสนอแนะ (Feedback Sandwich) ซึ่งช่วยให้ข้อเสนอแนะมีความเกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น ผู้รับจะสามารถจดจำรายละเอียดเฉพาะและบริบทของข้อเสนอแนะได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
การประชุมให้ข้อเสนอแนะทันทีอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เสมอไป แต่เครื่องมืออย่างClickUp Calendarช่วยให้คุณ วางแผนการดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่างานประจำวันของคุณจะไม่ถูกรบกวน
ใช้เพื่อจัดระเบียบการประชุมให้ข้อเสนอแนะ, วางแผนตารางเวลาการประเมินผลงาน, และ แสดงภาพความก้าวหน้าของทีม บนปฏิทินที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน เครื่องมือนี้ยังผสานงานที่กำลังจะเกิดขึ้นและปริมาณงานของทีมคุณเพื่อให้เวลาที่คุณแบ่งปันข้อเสนอแนะนั้นเหมาะสมโดยไม่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
หากคุณกำลังทำงานจากระยะไกลClickUp Meetingsคือวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับงานบริหารโครงการใน ClickUp ได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายระหว่างช่วงการให้ข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะแบบไม่พร้อมกันผ่านความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบในภารกิจหรือเอกสาร ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามผลหรือในสถานการณ์ที่ไม่สามารถประชุมแบบเรียลไทม์ได้
เคล็ดลับที่ 5: ส่งมอบในสถานที่ส่วนตัว
การปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมแบบแซนด์วิชคำติชมคือการจัดขึ้นในสถานที่ส่วนตัว นี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง:
- ในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว ผู้รับมีแนวโน้มที่จะเปิดรับคำติชมและพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์มากกว่า การวิจารณ์ในที่สาธารณะจะทำให้รู้สึกอับอายและเสียศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความภาคภูมิใจในตนเองและแรงจูงใจของผู้รับ
- การตั้งค่าแบบส่วนตัวช่วยให้สามารถสนทนาได้อย่างละเอียดอ่อนและเป็นความลับมากขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือความท้าทายส่วนตัวที่ผู้รับอาจไม่รู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันต่อหน้าผู้อื่น
เคล็ดลับที่ 6: เชื่อมต่อด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ
ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในแซนด์วิชคำติชมเป็นรากฐานของโทนเชิงบวกของวิธีนี้ สององค์ประกอบนี้ช่วยสร้างความเป็นจริง ความท้าทาย เวลา และความพยายามในการพัฒนาพฤติกรรมใหม่หรือพฤติกรรมเชิงบวก
โดยการเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การสนทนาของคุณจะมอบการสนับสนุนและกำลังใจ และ แสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาในการพัฒนา
เคล็ดลับที่ 7: สร้างการสื่อสารที่เปิดกว้าง
ระบบการให้ข้อเสนอแนะควรเป็นการสื่อสารสองทาง นอกเหนือจากมุมมองของผู้จัดการหรือผู้นำแล้ว ผู้รับข้อเสนอแนะยังต้องสามารถถามคำถามเพื่อชี้แจง แบ่งปันมุมมองของตนเอง ให้ข้อเสนอแนะ และ หารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขร่วมกัน ได้ด้วย
การสนทนาแบบเปิดมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้:
- มันช่วย ให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะถูกเข้าใจอย่างถูกต้องตามที่ตั้งใจไว้ ผู้รับอาจตีความสิ่งที่คุณพูดผิดหรือไม่ทราบถึงผลกระทบของพฤติกรรมของพวกเขาอย่างเต็มที่
- การเปิดการสนทนาอย่างเปิดเผยช่วยให้ผู้รับสามารถแบ่งปันมุมมองของตนเองได้ ซึ่งสามารถให้ ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสถานการณ์ ปรับปรุงความเข้าใจของคุณ และช่วยให้คุณปรับคำแนะนำของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาจมีปัจจัยพื้นฐานที่คุณไม่ทราบ หรือผู้รับอาจมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับพฤติกรรมของพวกเขา
- การหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างร่วมมือกัน ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างร่วมมือกัน ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากกว่าการตัดสินใจที่ดูเหมือนชัดเจนแต่ถูกบังคับให้ทำตาม
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานของ ClickUpเหมาะสำหรับการสนทนาแบบเปิดระหว่างผู้จัดการและพนักงาน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าอย่างร่วมมือกัน ทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการจัดระเบียบบันทึก ข้อเสนอแนะ และทรัพยากรจากการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดถูกมองข้ามและไม่ได้รับการแก้ไข
เคล็ดลับที่ 8: โทรติดตามผล
การประชุมให้ข้อเสนอแนะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นผ่านวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการและผู้นำที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต้องมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ของพวกเขามีประโยชน์และช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
การจัดตารางการประชุมติดตามผล แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของคุณต่อการพัฒนาของผู้รับ และย้ำถึงความสำคัญของข้อเสนอแนะ การประชุมนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณได้หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้รับในรายละเอียดเพิ่มเติม
นี่คือคำถามเฉพาะที่ควรถามระหว่างการประชุมติดตามผล:
- คุณได้มีโอกาสพิจารณาข้อเสนอแนะที่ฉันให้ไว้หรือไม่?
- คุณกำลังดำเนินการขั้นตอนใดบ้างในการนำข้อเสนอแนะที่เราได้พูดคุยกันไปใช้?
- คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายใดบ้างในการทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้?
- คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากฉันหรือไม่?
โดยการฟังอย่างตั้งใจต่อคำตอบของผู้รับและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง คุณจะมีความพร้อมมากขึ้นในการช่วยให้พวกเขา แปลความคิดเห็นให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม และบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น ใช้ClickUp Remindersเพื่อติดตามและจัดการเวลาของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หนึ่งในข้อดีหลักของ Click Reminders คือมันยังสามารถ กำหนดการแจ้งเตือนแทนทีมของคุณ ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งงานของคุณและกำหนดระดับความสำคัญเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อเสนอแนะของคุณสามารถ มองเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรการที่พวกเขาต้องดำเนินการ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อติดตามผลจากการสนทนาแบบแซนด์วิชข้อเสนอแนะของคุณ
เคล็ดลับที่ 9: ปรับตัวให้เข้ากับแต่ละบุคคล
ไม่ว่าธุรกิจจะมีความเป็นมาตรฐานมากเพียงใด พนักงานที่รวมตัวกันเป็นทีมเฉพาะกิจก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง การปฏิบัติที่สำคัญในวิธีการให้ข้อเสนอแนะแบบแซนด์วิชคือการตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนจะตอบสนองต่อข้อเสนอแนะในลักษณะเดียวกัน
นี่คือสถานการณ์สำคัญและวิธีจัดการ:
- ผู้สื่อสารตรงไปตรงมา: พวกเขาชื่นชอบวิธีการให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน บุคคลเหล่านี้อาจพบว่าการได้รับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์อย่างชัดเจนและกระชับโดยไม่มีคำพูดที่หวานหูเป็นประโยชน์
- ผู้สื่อสารทางอ้อม: พวกเขาชอบวิธีการที่นุ่มนวลและมีความละเอียดอ่อน บุคคลเหล่านี้อาจได้รับประโยชน์จากการให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกมากขึ้น เนื่องจากพวกเขามีความอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์
คุณต้องปรับและผสมผสานวิธีการให้คำติชมแบบแซนด์วิชให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสาร บุคลิกภาพ และสไตล์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการพิจารณาข้อมูลเชิงวัตถุของพนักงาน เช่น ประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมา ข้อมูลการฝึกอบรม การประเมินทักษะ ฯลฯ
ClickUp Brainสามารถช่วยคุณสรุปประเด็นสำคัญจากรายละเอียดของพนักงานและข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ ปรับแผนการสื่อสารข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนในการปรับแผนการพัฒนาพนักงานได้อย่างรวดเร็ว แนะนำงานที่ควรดำเนินการ และแม้แต่แบ่งปันภาพรวมของภาระงานของพวกเขา
เคล็ดลับและเทคนิคเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบที่สร้างแรงจูงใจและสนับสนุน มาดูตัวอย่างสั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ตัวอย่างแซนด์วิชความคิดเห็น
แม้ว่าคุณอาจมีไอเดียมากมายในใจจากการปฏิบัติและรายละเอียดเหล่านี้ นี่คือตัวอย่างการให้คำติชมแบบแซนด์วิชที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น:
กรณี: คุณเป็นผู้จัดการที่ให้ข้อเสนอแนะกับพนักงานชื่อแจ็ค นักออกแบบกราฟิกที่มีความสามารถซึ่งผลิตผลงานคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ แต่มีปัญหาในการส่งงานตรงเวลา
- ส่วนบนของคำชมเชยเชิงบวก: "แจ็ค ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจในรายละเอียดของคุณสร้างผลงานออกแบบที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าต่างชื่นชมผลงานของคุณ และพรสวรรค์ของคุณนั้นไม่อาจปฏิเสธได้"
- การกรอกข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: "อย่างไรก็ตาม ฉันสังเกตเห็นว่าคุณพลาดกำหนดเวลาในหลายโครงการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความกดดันต่อทีมและกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า การปฏิบัติตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบของเรา"
- ข้อความตอบกลับเชิงบวกส่วนล่าง: "ฉันมั่นใจว่าคุณสามารถส่งมอบงานที่ยอดเยี่ยมได้ตรงเวลา มาลองสำรวจกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ฉันพร้อมที่จะสนับสนุนคุณ"
เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะทางเลือก
แม้ว่าเทคนิคแซนด์วิชคำติชมจะมีประโยชน์ในเกือบทุกสถานการณ์ แต่ก็ไม่ใช่แนวทางเดียวในการให้ข้อเสนอแนะ นี่คือเทคนิคทางเลือกบางประการที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับเวลา บริบท และลักษณะของข้อเสนอแนะ:
1. ข้อเสนอแนะแบบ SBI (สถานการณ์-พฤติกรรม-ผลกระทบ)
วิธีการทางเลือกที่มีโครงสร้างนี้แทนที่วิธีการแซนด์วิชคำติชม โดยเน้นการให้คำติชมที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และเป็นกลาง จุดประสงค์หลักของแนวทางนี้คือการมีบทสนทนาที่ตรงไปตรงมามากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริงมากกว่าการตีความ
นี่คือสามขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ของวิธีการ SBI:
- สถานการณ์: อธิบายบริบทเฉพาะที่พฤติกรรมเกิดขึ้น
- พฤติกรรม: อธิบายพฤติกรรมที่สังเกตได้อย่างเป็นกลาง
- ผลกระทบ: อธิบายถึงผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่มีต่อคุณ, ทีม, หรือโครงการ
วิธีการ SBI ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ในขณะที่ลดการตั้งรับหรือการป้องกันตัว อย่างไรก็ตาม ความตรงไปตรงมาของวิธีนี้อาจถูกมองว่ารุนแรง และจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล
2. การป้อนข้อมูลล่วงหน้า
อีกแนวทางเชิงรุกหนึ่งคือ "Feedforward" ซึ่งเป็นระบบการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นอนาคต โดยเน้นช่วยให้บุคคลพัฒนาประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของตนเอง แทนที่จะยึดติดกับความผิดพลาดในอดีต ระบบนี้จะเน้นที่การนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้และขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการปรับปรุง
นี่คือสี่องค์ประกอบหลักที่ประกอบเป็นวิธีนี้:
- มุ่งเน้นไปที่อนาคต: เปลี่ยนการสนทนาจากสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว มาเป็นสิ่งที่ควรทำแตกต่างออกไปในอนาคต
- ถามคำถาม: สร้างการสนทนากับผู้รับเกี่ยวกับเป้าหมายและความปรารถนาของพวกเขาด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
- ให้คำแนะนำ: ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการปรับปรุง โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมและทักษะเฉพาะที่ต้องพัฒนา
- ร่วมมือ: ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนสำหรับการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าวิธีการนี้ต้องการความไว้วางใจอย่างสูงระหว่างทั้งสองฝ่าย และอาจไม่สามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในอดีตได้ วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่มีทัศนคติแบบเติบโต (growth mindset) ที่เปิดกว้างในการค้นหาทางแก้ไขและปรับปรุงในอนาคต
3. การประเมินผลแบบ 360 องศา
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศาขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและการวิจัย วิธีการนี้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และบางครั้งจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
แนวทางนี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุคคลและส่งเสริมความรับผิดชอบ มีคุณค่าในการระบุจุดบอดและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาซึ่งอาจไม่ปรากฏให้เห็นหากไม่มีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
นี่คือขั้นตอนในการนำวิธีการประเมินแบบ 360 องศาไปใช้
- ระบุผู้ประเมิน: เลือกบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับในบริบทที่แตกต่างกันและสามารถให้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา
- รวบรวมความคิดเห็น: ใช้แบบสำรวจ, การสัมภาษณ์, หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ให้คะแนนที่เลือกไว้
- วิเคราะห์ความคิดเห็น: รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น โดยค้นหาหัวข้อและรูปแบบที่พบบ่อย
- แบ่งปันข้อเสนอแนะ: ให้ผู้รับทราบสรุปข้อเสนอแนะ โดยเน้นจุดแข็งที่สำคัญและพื้นที่ที่ควรพัฒนา
- พัฒนาแผนปฏิบัติการ: ร่วมมือกับผู้รับเพื่อสร้างแผนสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าวิธีการนี้อาจใช้เวลามากและทรัพยากรมาก และอาจมีความลำเอียงในข้อมูลย้อนกลับ
4. การโค้ช
การโค้ชเป็นกลยุทธ์การให้ข้อเสนอแนะทางเลือกที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน ในแนวทางนี้ ผู้ให้ข้อเสนอแนะจะทำหน้าที่เป็นกระดานเสียง, ผู้ชี้แนะ, และผู้ส่งเสริมเพื่อปรับปรุงความต้องการในการพัฒนาที่หลากหลาย
ผ่านการสนทนาและกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ (หรือโค้ชในแนวทางนี้) จะทำงานร่วมกับผู้รับข้อเสนอแนะเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินการรวมถึงติดตามผล
นี่คือขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชในฐานะวิธีการให้ข้อเสนอแนะ:
- การตั้งเป้าหมาย: ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย
- การประเมินผล: ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคล
- การวางแผนการดำเนินการ: พัฒนาแผนที่มีขั้นตอนเฉพาะเจาะจง ระยะเวลา และทรัพยากร
- การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง: ให้คำแนะนำ คำติชม และทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
- การประเมินผล: ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนตามความจำเป็น
โปรดจำไว้ว่าการโค้ชต้องใช้เวลาอย่างมาก ความเชี่ยวชาญจากโค้ช และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ชเพื่อความสำเร็จ
เทคนิคการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ การเข้าใจวิธีการต่างๆ ที่มีอยู่และการปรับการให้ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมจะช่วยให้การปรับปรุงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยแซนด์วิชคำติชม
วิธีการเชิงสร้างสรรค์ของแซนด์วิชฟีดแบ็กมีความเกี่ยวข้อง มีคุณค่า และได้รับความนิยมในสถานที่ทำงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปิดรับความหลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
การเน้นย้ำการเสริมแรงทางบวก ควบคู่ไปกับคำแนะนำที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการปรับปรุง มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรและน่าอยู่มากขึ้น
ด้วยเคล็ดลับและแนวทางสำคัญที่เราได้กล่าวไปแล้ว สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือการมั่นใจว่าคุณมีระบบการจัดการข้อเสนอแนะที่ทรงพลังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ClickUp คือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการร่วมมือด้วย
แทนที่จะเพียงแค่ให้ข้อเสนอแนะ ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ —ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ— เพื่อสร้างและดำเนินการแผนปฏิบัติการที่ช่วยนำทางพนักงานของคุณไปสู่ความเป็นเลิศ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อทำให้การประชุมข้อเสนอแนะของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น!