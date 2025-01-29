10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับรับความคิดเห็นจากพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

การมีส่วนร่วมของพนักงานและการรักษาความสามารถเป็นสองความท้าทายที่ทีมทรัพยากรบุคคลทั่วโลกต้องเผชิญ
จากการศึกษาของ Gallup พบว่ามีเพียง 23% ของพนักงานทั่วโลกที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรของตน การศึกษายังพบว่า มีเพียง 20% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่พึงพอใจอย่างมากกับงานของตน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการรวบรวมและดำเนินการตามคำแนะนำของพนักงานจึงมีความจำเป็น และคุณต้องการเครื่องมือสำหรับคำแนะนำของพนักงานที่เหมาะสมเพื่อทำเช่นนั้น
อ่านต่อเพื่อค้นหา 10 แพลตฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณให้เลือกใช้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับความคิดเห็นของพนักงาน?
นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับรับความคิดเห็นจากพนักงาน:
- ประเภทของการสำรวจ: ควรเลือกใช้เครื่องมือรับความคิดเห็นจากพนักงานที่มีตัวเลือกการสำรวจหลากหลายรูปแบบ และมีวิธีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นหลายช่องทาง
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งคำถามและแบบสำรวจได้ การเลือกจากรายการคำถามอาจไม่เพียงพอในบางกรณี
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: มองหาเครื่องมือรับความคิดเห็นจากพนักงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจที่ง่าย เครื่องมือรับความคิดเห็นควรมีการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ และรายงานที่หลากหลายประเภท
- การกำหนดราคา: พิจารณาข้อจำกัดด้านงบประมาณของคุณและเลือกเครื่องมือที่มอบคุณค่าสูงสุดและเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ เนื่องจากเครื่องมือบางชนิดมีคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือการจัดการประสิทธิภาพแบบครบวงจรในตัว ราคาอาจดูสูงกว่า ดังนั้นควรเปรียบเทียบอย่างยุติธรรม
10 เครื่องมือและโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานที่ควรใช้ในปี 2024
การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าพวกเขามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกับบริษัทของคุณเพียงใด ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและดำเนินมาตรการแก้ไขเพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจของพนักงาน
เลือกจากหนึ่งในเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะพนักงานยอดนิยมต่อไปนี้เพื่อเริ่มรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน
1. ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับรับความคิดเห็นจากพนักงานที่ดีที่สุดClickUp Form Viewคือสิ่งที่คุณต้องการ ใช้เพื่อสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มการรวบรวมความคิดเห็นที่ละเอียดพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบฟอร์มใด ๆ ได้ในตัวเลือกที่มีอยู่
ตรรกะเงื่อนไขจะปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า 'ใช่' สำหรับคำถามหนึ่ง พวกเขาอาจได้รับคำถามเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ตอบว่า 'ไม่' จะไม่เห็นคำถามเพิ่มเติมใดๆ
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเพื่อเร่งกระบวนการรับข้อเสนอแนะให้รวดเร็วขึ้นได้ เทมเพลตนี้ช่วยรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งจากพนักงานและลูกค้า
มันใช้ระบบการให้คะแนนดาวที่พนักงานสามารถใช้เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานของตนได้ นอกจากนี้ยังมีช่องให้พวกเขาสามารถอธิบายเหตุผลสำหรับการให้คะแนนของตนได้เพิ่มเติม ระบบยังก้าวไปอีกขั้นโดยรวบรวมคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง
ClickUp Docsเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน สร้างเทมเพลตการรวบรวมความคิดเห็นพนักงานที่ละเอียดใน ClickUp Docs และแชร์สำเนากับทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
แชร์เอกสารที่กรอกเสร็จแล้วกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และวิเคราะห์คำตอบเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแบบสอบถามและเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อทำให้การรับข้อเสนอแนะจากพนักงานเป็นเรื่องง่าย
เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็นแล้ว ให้ทำการวิเคราะห์เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและระบุปัญหาที่พนักงานเผชิญร่วมกัน ค้นหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนให้เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับโครงการของคุณ
สำรวจโซลูชันClickUp Human Resourcesเพื่อค้นหาเครื่องมือและฟีเจอร์อื่น ๆ สำหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแบบฟอร์มที่ละเอียดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง
- เปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเหล่านี้ให้กลายเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมด้วยภารกิจและงานย่อยต่างๆ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้เหมาะกับแบบฟอร์มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ และสร้างแบบสอบถามที่ละเอียด
- ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
- ใช้ ClickUp Docs เป็นทางเลือกในการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ปรับแต่งเองและรวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน
- แบ่งปันผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายซึ่งจัดเตรียมโดย ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
- มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์โซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เฉพาะทาง ดังนั้นมันจึงไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เครื่องมืออื่น ๆ มีให้
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: $7/เดือนต่อสมาชิก (มีให้เพิ่มในแผนชำระเงินทุกแบบ)
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,397 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,020 รีวิว)
2. ประเมิน
Appraisd เป็นเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานโดยใช้แบบฟอร์ม มีแม่แบบสำรวจที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นแบบ 360องศาสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการติดตามความก้าวหน้าได้ ซึ่งช่วยให้การประเมินมีความครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่บุคคลนั้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการประเมิน
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างและแบ่งปันแบบฟอร์มความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย
- อนุญาตให้พนักงานแบ่งปันความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยไม่ต้องลังเล
- รวบรวมความคิดเห็นแบบ 360 องศาเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม
- เข้าถึงการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อระบุแนวโน้มและจุดร่วมในความคิดเห็นของพนักงาน
- ผสานรวมการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเข้ากับระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่กว้างขวางของคุณ
ข้อจำกัดที่ได้รับการประเมิน
- นี่คือแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่ทำงานได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้
- ราคาสูงเกินไปหากคุณต้องการเพียงเครื่องมือรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
การประเมินราคา
- การเติบโต: ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต $4,500/ปี สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
- มาตรฐาน: ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต $9,060 ถึง $15,000 ต่อปี สำหรับพนักงาน 101 ถึง 200 คน ตามลำดับ
- ขนาดใหญ่: เริ่มต้นที่ $15,045/ปี สำหรับพนักงาน 201 คน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามตกลง (พนักงานมากกว่า 5,000 คน)
การตรวจสอบและให้คะแนน
- G2: 4. 7/5 (21 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (45 รีวิว)
3. มีส่วนร่วม
Engagedly เป็นโซลูชันการจัดการบุคลากรแบบครบวงจรที่มอบวิธีการที่ง่ายในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
คุณสมบัติ Team Pulse ของมันช่วยให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจสั้น ๆ บ่อย ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าและความพึงพอใจของพนักงานได้ แบบสำรวจ E10 ของ Engagedly ช่วยติดตามการมีส่วนร่วมและความรู้สึกของพนักงาน และมีความละเอียดมากขึ้น
ใช้ทั้งข้อมูลเหล่านี้และการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน และดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความสุขและความผูกพันของพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างมีส่วนร่วม
- วัดระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้แบบสำรวจ E10 และดัชนีการมีส่วนร่วมขั้นสูง
- ขอให้พนักงานของคุณให้คะแนนความพึงพอใจในแบบสำรวจเพื่อประเมินความรู้สึกของพนักงาน
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเป็นประจำเพื่อติดตามความพึงพอใจของพนักงานต่องานของตน
- ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น แผนที่ความร้อน เพื่อเข้าใจกระบวนการคิดของพนักงาน
- เลือกจากเทมเพลตหลากหลายเพื่อสร้างและส่งแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- การสำรวจ E10 และการสำรวจแบบพัลส์จำเป็นต้องซื้อเป็นแพ็กเกจเสริมสำหรับแผนพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ราคาทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้
- เนื่องจากมีชุดคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เบื้องต้น
การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม
- ชุดประสิทธิภาพ: $9/เดือน ต่อสมาชิก
- ส่วนเสริมรางวัลและการยกย่อง: $5/เดือนต่อสมาชิก
มีส่วนร่วมในการรีวิวและให้คะแนน
- G2: 4. 4 (528 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (76 รีวิว)
4. Sage HR
Sage HR เป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และการวัดความผูกพันของพนักงานผ่านการรวบรวมความคิดเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของมันเท่านั้น มันช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจและรวบรวมคำตอบแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้สึกและระดับความพึงพอใจของพนักงาน
นอกจากนี้ ยังรองรับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเพื่อชื่นชมใครก็ตามที่ทำงานได้ดี
คุณสมบัติเด่นของ Sage HR
- ใช้เทมเพลตหรือสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งเองตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและส่งออกคำตอบในรูปแบบ PDF
- อนุญาตให้พนักงานส่งคำตอบแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และเปิดเผย
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกรอกแบบสำรวจผ่านอุปกรณ์มือถือของตนเองได้
ข้อจำกัดของระบบ Sage HR
- ไม่มีการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจอย่างละเอียด
- คุณจำเป็นต้องชำระค่าแผนพื้นฐาน HR หลัก และไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานแยกต่างหากได้
ราคา Sage HR
- ราคาตามความต้องการ
การรีวิวและให้คะแนน Sage HR
- G2: 4. 3/5 (75 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (344 รีวิว)
5. เอเนอร์เจีย
Energage มีสองวิธีในการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน: แบบสำรวจสถานที่ทำงานและแบบสำรวจความคิดเห็น
แบบแรกเป็นการสำรวจมาตรฐานที่วัดประสบการณ์ของพนักงานในที่ทำงาน; ผลลัพธ์สามารถช่วยให้คุณสร้างชื่อเสียงให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้ แบบหลังเหมาะสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งเกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญหรือการวัดความพึงพอใจของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Energage
- ใช้แบบสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความผูกพันและความรู้สึกของพนักงาน
- ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำโดยใช้แบบสำรวจสั้น ๆ
- อนุญาตให้พนักงานแสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- วิเคราะห์คำตอบจากแบบสำรวจและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากสิ่งเหล่านี้
ข้อจำกัดด้านพลังงาน
- แบบสำรวจสถานที่ทำงานมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซค่อนข้างยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาของ Energage
- ราคาตามความต้องการ
การรีวิวและให้คะแนนของ Energage
- G2: 4. 6/5 (99 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (39 รีวิว)
6. Workleap Officevibe
Workleap Officevibe เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยเฉพาะ มีแบบสำรวจหลากหลายประเภท เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นประจำ (pulse surveys) แบบสำรวจด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม และการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (DEIB) และแบบสำรวจสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองได้เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Workleap Officevibe
- เลือกจากรายการคำถาม 122 ข้อ เพื่อสร้างและแชร์แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานสั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และรวบรวมความคิดเห็นเป็นประจำ
- รวบรวมความคิดเห็นและข้อความที่ไม่ระบุตัวตนจากพนักงานเพื่อค้นหาความท้าทายและปัญหาในที่ทำงานที่พบบ่อย
- แชร์แบบสำรวจการปรับตัวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานใหม่ตั้งแต่วันแรก
- ใช้แบบสำรวจ DEIB เพื่อก้าวข้ามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานและทำความเข้าใจว่าพนักงานรู้สึกได้รับการต้อนรับในที่ทำงานหรือไม่
- รับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่มีคุณค่าจากคำตอบแบบสำรวจ
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือวิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงเวลา
ข้อจำกัดของ Workleap Officevibe
- มีตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัดในแบบสำรวจแบบพัลส์
- การรายงานและการวิเคราะห์สามารถทำได้ลึกซึ้งมากขึ้น
ราคา Workleap Officevibe
- ฟรี
- จำเป็น: $5/เดือนต่อคน
รีวิวและคะแนนของ Workleap Officevibe
- G2: 4. 3/5 (734 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (51 รีวิว)
7. 15five
ข้อเสียอย่างหนึ่งของเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานหลายตัวคือ แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและฟีเจอร์การมีส่วนร่วมไม่สามารถใช้งานแยกกันได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับชุดเครื่องมือ HR ทั้งหมด เครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานและแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น
15five แก้ปัญหานี้ด้วยการนำเสนอฟีเจอร์การมีส่วนร่วมของพนักงานในแผนบริการแบบชำระเงินพื้นฐาน
มาดูกันว่ามันมีอะไรให้บ้าง
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15five
- ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานแบบ 6 นาที เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
- รับการประเมินผลแบบเจาะลึกและเฉพาะเจาะจงของผลการสำรวจ รวมถึงแผนที่ความร้อนและฟีเจอร์ขั้นสูงอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จาก Spark AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับผลการสำรวจ
- ปรับแต่งและใช้แบบสำรวจมาตรฐานเพื่อสร้างแบบสำรวจประเภทต่างๆ เช่น DEI, eNPS (คะแนนผู้ส่งเสริมการขายสุทธิของพนักงาน) และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ 15five
- การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศาไม่สามารถใช้ได้กับแผน Engage
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องการการเรียนรู้
ราคา 15five
- มีส่วนร่วม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
15five รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (1,766 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (887 รีวิว)
8. คอนแทคมังกี้
ContactMonkey เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์อีเมลสำหรับการสื่อสารภายในทีมที่ช่วยให้การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถขอความคิดเห็นจากพนักงานผ่านจดหมายข่าวทางอีเมลโดยใช้แบบสำรวจ ปฏิกิริยาอีโมจิ และการให้คะแนน (eNPS)
เนื่องจากระบบนี้อนุญาตให้พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะได้โดยไม่เปิดเผยตัวตน จึงช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กรและโครงการต่าง ๆ ของบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ ContactMonkey
- ส่งจดหมายข่าวที่น่าสนใจและขอความคิดเห็นผ่านการให้คะแนนดาวและการตอบสนองด้วยอีโมจิสำหรับหัวข้อต่างๆ
- ฝังแบบสำรวจพนักงานที่กำหนดเองในอีเมลของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ละเอียดมากขึ้นในหัวข้อเฉพาะ
- เข้าถึงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของพนักงานเพื่อวัดความพึงพอใจในงาน
- ใช้รายงานการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจและดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ข้อจำกัดของ ContactMonkey
- เครื่องมือนี้มีข้อจำกัดในการใช้เฉพาะอีเมลเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน และไม่มีวิธีการอื่นในการรวบรวมความคิดเห็น
- อินเทอร์เฟซอาจมีการกระตุกและช้าในบางครั้ง
ราคาของ ContactMonkey
- จำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- เพิ่มเติม: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนของ ContactMonkey
- G2: 4. 5/5 (148 รีวิว)
- Capterra: 4. 1 (93 รีวิว)
9. ทรัคสตาร์
Trakstar เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากพนักงานแบบไม่ระบุตัวตนที่นำเสนอแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานและการวิเคราะห์ข้อมูล
มันช่วยให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานผ่านทางอีเมลได้ และยังผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรอื่น ๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบสำรวจ แบ่งคำตอบออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาได้
คุณสมบัติเด่นของ Trakstar
- รวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนโดยใช้แบบสำรวจชีพจรที่ปรับแต่งได้
- ดึงข้อมูลเชิงลึกจากรายงานภาพเชิงลึกที่สร้างขึ้นจากข้อมูลป้อนกลับของพนักงานและผลการสำรวจ
- จัดเรียงและกรองผลการสำรวจเพื่อแบ่งกลุ่มเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
- ขอความคิดเห็นแบบรอบด้าน 360 องศาสำหรับผู้จัดการ และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพวกเขากับการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในทีมของพวกเขา
- ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาผ่านการเก็บรวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตน
ข้อจำกัดของ Trakstar
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยากและซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าไม่มีทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ราคาของ Trakstar
- ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนของ Trakstar
- G2: 4. 5/5 (285 รีวิว)
- Capterra: 4. 2 (450 รีวิว)
10. Limeade Listening (เดิมชื่อ TINYpulse)
Limeade Listening เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติมากมาย มีประโยชน์ สามารถดำเนินการสำรวจและรับการวิเคราะห์ผลสำรวจอย่างละเอียด เปิดให้มีการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือให้ข้อเสนอแนะได้
มันช่วยให้ทีม HR รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานแบบไม่ระบุตัวตน และให้รายการคำถามยาวเพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมีตัวเลือกการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Limeade Listening
- เลือกจากคำถามมากกว่า 300 ข้อ หรือสร้างแบบสอบถามของคุณเองเพื่อประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
- ดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปี, การสำรวจความคิดเห็นเป็นระยะ, หรือการสำรวจ eNPS
- สร้างภาพผลลัพธ์การสำรวจเพื่อวิเคราะห์และดึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วตามผลการสำรวจ
- ส่งข้อความส่วนตัวถึงพนักงานคนใดก็ได้เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของพวกเขาโดยไม่เปิดเผยตัวตน
ข้อจำกัดในการรับฟังของ Limeade
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบสอบถามมีจำกัด แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มคำถามของคุณเองได้
- คุณสมบัติที่ช่วยปรับปรุงอัตราการตอบแบบสอบถามยังขาดอยู่
ราคาการฟังความคิดเห็นของ Limeade
- ราคาตามความต้องการ
Limeade Listening รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (214 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (47 รีวิว)
แพลตฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะพนักงานที่เหมาะสมสำหรับคุณคืออะไร?
หนึ่งในเป้าหมายหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับทุกองค์กรคือการปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน การดำเนินการสำรวจและขอความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับรับความคิดเห็นจากพนักงานเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อรักษาความผูกพันของพนักงานและลดอัตราการลาออก
พิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
กำลังมองหาเครื่องมือรับความคิดเห็นจากพนักงานที่เหมาะสมซึ่งมากกว่าการเก็บข้อมูลแบบสำรวจและมอบประโยชน์มากมายใช่ไหม? ลองใช้ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุมสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ลงทะเบียนใช้ClickUp และสำรวจคุณสมบัติมากมายสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล