ข้อเสนอแนะที่สำคัญ: วิธีจัดการประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบ

คุณทราบหรือไม่ว่า เมื่อผู้จัดการให้ข้อเสนอแนะรายวัน พนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นถึง3.6 เท่า?
ข้อเสนอแนะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและความสำเร็จขององค์กรใดๆ ข้อเสนอแนะช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนมีเสียงได้รับการรับฟัง ทุกความคิดมีคุณค่า และทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จ
การประชุมให้ข้อเสนอแนะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับทีมของคุณ และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ชื่นชมจุดแข็งของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาพัฒนาแผนที่ขับเคลื่อนการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
อย่างไรก็ตาม การจัดเซสชันให้ข้อเสนอแนะที่ประสบความสำเร็จนั้นมากกว่าการเรียกประชุมเพียงอย่างเดียว ทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการให้ข้อเสนอแนะแบบเฉพาะกิจต่างก็ต้องการการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูประโยชน์และความท้าทายของการจัดเซสชันให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงขั้นตอนในการจัดเซสชันให้ประสบความสำเร็จ
ประโยชน์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน
การจัดให้มีการประชุมให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มการเติบโตของคุณและทำให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างมาก. มาดูประโยชน์บางประการของการประชุมให้คำแนะนำกัน.
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เป็นเพียงการแบ่งปันจุดที่ควรปรับปรุงและจุดอ่อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการชื่นชมและยอมรับในจุดแข็งและความสำเร็จของพนักงานด้วย สิ่งนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้าน
การประชุมให้ข้อเสนอแนะช่วยให้พนักงานพัฒนาได้อย่างรอบด้าน ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ จุดแข็ง และพื้นที่ที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ยังส่งเสริมการพัฒนาทั้งในด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพอีกด้วย
แก้ไขข้อขัดแย้ง
ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอคือความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสำคัญ
การประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและพูดคุยเรื่องยากๆ กับกันได้ รวมถึงการแก้ไขความเข้าใจผิดเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญในตอนแรก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง
เพิ่มการมีส่วนร่วม
ทุกคนต้องการที่จะได้ยินสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้หลังจากทำงานในโครงการ. มันก็เหมือนกันสำหรับทีมของคุณ. ตามข้อมูลจาก Gallup,80%ของพนักงานกล่าวว่าคำแนะนำที่มีความหมายช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่.
พนักงานที่มีส่วนร่วมมีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ประสบความสำเร็จและอัตราการคงอยู่ของพนักงานสูงขึ้น
การสื่อสารที่เปิดกว้าง
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในที่ทำงานของคุณ การส่งเสริมให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลได้อย่างอิสระ
นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขามีความเปิดรับคำวิจารณ์และชื่นชมคำติชมเชิงบวกได้ และสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและพลวัตของทีมในที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพ
หากปราศจากข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ทีมของคุณจะไม่ทราบว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยให้พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงาน
เช่นเดียวกัน การให้ข้อเสนอแนะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การนำของคุณ . โดยการสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณ คุณสามารถปรับปรุงทักษะของคุณได้ และเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด.
ความท้าทายในการดำเนินการประชุมให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ
ความลังเล, อคติ, ทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี, และเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจัดให้มีการให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ. ขอให้เราหารือเกี่ยวกับวิธีการ.
1. ขาดข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง
หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการขาดข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น การพูดว่า 'การนำเสนอของคุณต้องปรับปรุง' ไม่ได้ชี้แจงว่าส่วนใดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อเสนอแนะสับสนได้
วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:
มุ่งเน้นที่พฤติกรรมหรือผลลัพธ์เฉพาะเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ แทนที่จะใช้ข้อความที่คลุมเครือ ให้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนและให้คำแนะนำ
ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะที่ดีกว่าในสถานการณ์ข้างต้นคือ "การนำเสนอของคุณให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ยังมีบางจุดที่สามารถปรับปรุงได้ สไลด์บางหน้าของคุณมีข้อความมากเกินไป ทำให้ยากต่อการติดตามประเด็นสำคัญ"
นี่คือส่วนที่ต้องปรับปรุงในการนำเสนอ
2. ความกลัวต่อการตอบสนองในเชิงลบหรือการเผชิญหน้า
อีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้จัดการมักเผชิญคือความกลัวต่อการตอบสนองในทางลบจากสมาชิกในทีม คุณอาจกังวลว่าจะทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจหรือทำลายความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ความกลัวการเผชิญหน้ายังขัดขวางการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผย
การใช้แนวทางที่สมดุลขณะให้ข้อเสนอแนะเป็นทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องพัฒนา การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบเพียงอย่างเดียวอาจลดขวัญกำลังใจของพนักงานและส่งผลต่อความต้องการในการทำงานของพวกเขา ในทางกลับกัน การให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความพึงพอใจในตนเองและขัดขวางการเติบโต
วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:
สร้างสมดุลระหว่างการเสริมแรงทางบวกและการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีแนวทางที่เคารพและสมดุลสามารถช่วยให้เกิดการสนทนาที่มีประสิทธิผล
3. ทักษะการสื่อสารไม่ดี
ทั้งผู้ให้และผู้รับข้อเสนอแนะอาจขาดทักษะการสื่อสารที่เพียงพอ ทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีทำให้ยากที่จะแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์หรือเข้าใจข้อเสนอแนะโดยไม่รู้สึกป้องกันตัวเอง
ข้อเสนอแนะอาจเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไป ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกล่าวถึงทักษะเป็นปัญหา อาจกล่าวถึงพนักงานเองเป็นปัญหา
ในทางกลับกัน ข้อเสนอแนะอาจดูไม่เป็นส่วนตัวมากเกินไป คุณอาจให้ข้อเสนอแนะทั่วไปกับทั้งทีมแทนที่จะกล่าวถึงแต่ละบุคคลและความท้าทายเฉพาะของพวกเขา
วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:
- พิจารณาการลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับข้อเสนอแนะ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การฟังอย่างตั้งใจ และการให้ข้อเสนอแนะในลักษณะที่สร้างสรรค์และเห็นอกเห็นใจ
4. อคติและความลำเอียง
อคติที่ไม่รู้ตัวและการควบคุมงานของสมาชิกในทีมมากเกินไปมักมีอิทธิพลต่อข้อเสนอแนะ ซึ่งนำไปสู่การประเมินที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งนี้คืออคติในการยืนยันความเชื่อ หากผู้จัดการเชื่อว่าพนักงานขาดความคิดริเริ่ม พวกเขาอาจเลือกสังเกตเฉพาะเหตุการณ์ที่สนับสนุนความเชื่อนี้ในขณะที่เพิกเฉยต่อหลักฐานที่ขัดแย้ง
นอกจากนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวอาจบดบังการสังเกตที่เป็นกลางได้เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความถูกต้องของข้อเสนอแนะ
วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:
- สร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและการไม่ตัดสินสำหรับการประชุมให้ข้อเสนอแนะ
- ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอคติที่ไม่รู้ตัวและส่งเสริมเกณฑ์การประเมินที่เป็นกลางในการให้ข้อเสนอแนะ
- ให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะมีพื้นฐานจากความสามารถและผลงาน ไม่ใช่จากความชอบส่วนตัว
ข้อจำกัดด้านเวลา
บางครั้ง ผู้จัดการอาจยุ่งเกินไปที่จะให้คำแนะนำหรือคำติชมแก่สมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้ง จนกระทั่งถึงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย การแบ่งปันคำแนะนำหรือคำติชมในภายหลังเมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วนาน ๆ มักไม่มีประโยชน์ใด ๆ สมาชิกในทีมของคุณอาจไม่สามารถจำเหตุการณ์นั้นได้ชัดเจนอีกต่อไป
การให้ข้อเสนอแนะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมและบ่อยครั้งเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์ การเลื่อนการให้ข้อเสนอแนะอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น หากโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว คุณต้องชื่นชมความสำเร็จของพนักงานอย่างรวดเร็ว. เช่นเดียวกัน หากสมาชิกในทีมทำผิดพลาดในระหว่างการทำงาน คุณต้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำผิดพลาดซ้ำอีก.
วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:
กำหนดเวลาการประชุมเป็นระยะเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การทำเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโตและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเวลาการประชุมเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที
การตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายและข้อคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการประชุมให้ข้อเสนอแนะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเป้าหมายไม่ชัดเจน อาจทำให้พนักงานสับสนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการประชุม พวกเขาอาจให้และรับข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่วงการให้ข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นที่ต้องพูดคุย วัตถุประสงค์ของการให้ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ที่ต้องการ ควรกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
วิธีการวางแผนการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้คุณมีกลยุทธ์ในการจัดการประชุมให้ข้อเสนอแนะแล้ว นี่คือขั้นตอนต่อไปที่คุณควรปฏิบัติตามเพื่อจัดการประชุม:
กำหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ คุณกำลังวางแผนจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุมหรือเป็นเพียงการพูดคุยแบบตัวต่อตัวสั้น ๆ? คุณกำลังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงาน การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หรือการโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะ หรือกำลังแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายเฉพาะด้าน?
ระบุ เป้าหมาย ผลลัพธ์ และประเด็นสำคัญ ที่ต้องการหารือให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ของคุณอาจขึ้นอยู่กับบริบทของการให้ข้อเสนอแนะ เช่น การประเมินตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรุปโครงการ หรือการพัฒนาทักษะ
ในขณะที่กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการสนทนาเพื่อรับข้อเสนอแนะ ให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เหล่านั้น เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความต้องการ ความชอบ และเป้าหมายการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและมีความหมายแก่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน
เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม
กำหนดว่าใครควรเข้าร่วมการประชุมให้ข้อเสนอแนะโดยอิงตามวัตถุประสงค์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
เมื่อผู้เข้าร่วมได้ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและสถานที่สำหรับการประชุมแล้ว สามารถเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัว การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนออย่างเป็นทางการ หรือการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการก็ได้
สุดท้ายนี้ โปรดกำหนดเวลาการประชุมให้เหมาะสมกับทุกคน
ให้บริบทและแนวทาง
สื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนเกี่ยวกับ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ ของการประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้บริบทสำหรับการประชุมโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
นอกจากนี้ กำหนดแนวทาง สำหรับการให้และรับข้อเสนอแนะ โดยเน้นความเคารพ ความซื่อสัตย์ และการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ ใช้ซอฟต์แวร์เช่น ClickUp เพื่อแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
💡เคล็ดลับ:ClickUp Docsมีฟีเจอร์แก้ไขแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่ทรงพลัง หน้าเอกสารแบบซ้อน การค้นหาที่ง่ายดาย และการแชร์ที่ปลอดภัย คุณสามารถแชร์แนวทางกับผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างราบรื่น แท็กพวกเขาในพื้นที่เฉพาะ เพิ่มความคิดเห็น และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างสะดวก
เตรียมผู้ให้และผู้รับข้อเสนอแนะ
หากคุณกำลังวางแผนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทีม ขอให้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และกระตุ้นให้พวกเขาเน้นที่พฤติกรรมเฉพาะ การสังเกต และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
นอกจากนี้ เตรียมผู้เข้าร่วมให้พร้อมรับข้อเสนอแนะโดย กำหนดความคาดหวัง และส่งเสริมให้พวกเขาตั้งใจฟัง ถามคำถามเพื่อความชัดเจน และเปิดใจรับฟัง
หากคุณกำลังวางแผนการประชุมแบบตัวต่อตัว ให้เตรียม ตัวอย่างและหลักฐาน เพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะที่คุณกำลังให้ ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคำพูดของคุณ
อำนวยความสะดวกในการประชุม
ขั้นตอนต่อไปคือการอำนวยความสะดวกในการประชุม ให้แน่ใจว่ามันยังคงมีจุดมุ่งหมาย ผลิตผล และให้เกียรติซึ่งกันและกัน งานที่สำคัญที่สุดของคุณคือให้การสนทนาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมทุกคน และจัดการกับปัญหาหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
เริ่มต้นด้วยโน้ตเชิงบวกและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร. กำหนดกฎกติกาเบื้องต้นและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยขอให้สมาชิกทีมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นอย่างเปิดเผย.
สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันการประเมินตนเองและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาอย่างตั้งใจ นำการอภิปราย โดยตั้งคำถามที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นสำคัญ และปรับทิศทางบทสนทนาหากออกนอกประเด็น
เอกสารและติดตาม
จดบันทึกในระหว่างการให้คำแนะนำเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และงานที่ต้องติดตาม. แบ่งปันสรุปการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคน รวมถึง สรุปของเซสชั่นและแผนการดำเนินการ. เอกสารที่เขียนไว้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
💡เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้สมุดบันทึกออนไลน์ที่แชร์ได้ เช่นClickUp Notepadเพื่อบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงเพื่อจัดรูปแบบบันทึกของคุณ แชร์กับทีมของคุณ และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
ส่งเสริมการสะท้อนคิดและการวางแผนการกระทำ
หลังจากหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดทบทวนตนเอง ขอให้พวกเขาคิดถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ และคิดทบทวนถึงจุดแข็งของตน จุดที่ต้องปรับปรุง และข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าที่ได้รับจากการหารือ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณพัฒนา แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Brain Brain ช่วยให้คุณสรุปการสนทนา เอกสาร หัวข้องาน และการอัปเดตต่างๆ คุณยังสามารถรับจุดดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาของคุณเพื่อช่วยในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
เมื่อแผนพร้อมแล้ว ให้ช่วยสมาชิกในทีมของคุณระบุ การกระทำที่เฉพาะเจาะจง ที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องการปรับปรุงหรือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขา. นี่รวมถึงการกำหนด กรอบเวลาที่ชัดเจน สำหรับการนำไปปฏิบัติ.
นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากร เช่น การโค้ช การให้คำปรึกษา โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ และการเข้าถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
💡เคล็ดลับ:ใช้แผนผังความคิดใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบและมองเห็นความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน
อย่าลืม กำหนดเวลาสำหรับการติดตามผล หรือนัดพบเพื่อทบทวนความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจำเป็น คุณยังสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จและปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมได้อีกด้วย
ขอความคิดเห็นจากพวกเขา
สุดท้ายนี้ ขอให้ทีมของคุณแบ่งปันความคิดเห็นหลังจากจบเซสชัน ถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ รูปแบบ และการดำเนินการของเซสชัน ใช้ความคิดเห็นนี้เพื่อปรับปรุงการประชุมรับความคิดเห็นในอนาคตและพัฒนาขั้นตอนโดยรวม คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ 360 องศาเพื่อทำการสำรวจอย่างครอบคลุมและรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้คำถามปลายเปิดได้ ตัวอย่างเช่น ถามว่า 'อะไรในเซสชั่นให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณดี?' เพื่อกระตุ้นการคิดและการหารือ ฟังอย่างตั้งใจต่อคำตอบของพวกเขา ยืนยันข้อมูลของพวกเขา และขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
💡เคล็ดลับ: ด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดโครงสร้างการตอบกลับ และแจกจ่ายแบบฟอร์มให้กับบุคคลที่เหมาะสม
แบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะ
การรวบรวมความคิดเห็นก่อนหรือหลังการประชุมอาจใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม การใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นสำเร็จรูปสามารถลดเวลาได้อย่างมาก แบบฟอร์มที่เหมาะสมจะมีช่องและคำถามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ
นี่คือสามเทมเพลตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:
แบบฟอร์มความคิดเห็น
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp เป็นแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และพันธมิตร คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีความหมาย ออกแบบแบบสำรวจที่ตรงกับความต้องการของคุณ และวิเคราะห์คำตอบได้อย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจับและดูข้อเสนอแนะทั้งหมดได้ในที่เดียว
คุณสามารถติดตามความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถานะที่กำหนดเอง, แท็ก, การแจ้งเตือน, และอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คะแนนโดยรวม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง วันที่ซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองหกแบบ เช่น มุมมองตารางคะแนนผู้ให้บริการ มุมมองบอร์ดคำแนะนำโดยรวม เป็นต้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลได้หลายวิธี
แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงาน
เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและติดตามข้อเสนอแนะจากพนักงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คุณสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าสมาชิกในทีมของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการบริหารจัดการขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน
มันประกอบด้วย 16 ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเช่น โอกาสในการพัฒนา, วัฒนธรรมองค์กร, ความชัดเจนของบทบาท, เป็นต้น, ทำให้คุณสามารถรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดได้ ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน 6 แบบ รวมถึงมุมมองกระดานไวท์บอร์ดเริ่มต้น, คุณสามารถวิเคราะห์และนำไปใช้ได้ดีขึ้น ติดตามคำแนะนำได้ง่ายด้วยแท็ก, การแสดงความคิดเห็น, และการอัตโนมัติ
แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดและการรับข้อเสนอแนะในรูปแบบที่มีโครงสร้างและทันเวลา
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กินเวลามากกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดระเบียบการประเมิน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง
เทมเพลตเอกสารนี้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย; มาพร้อมกับตัวเลือกสถานะและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับตัวเองและติดตามได้ตามต้องการ นอกเหนือจากการตรวจสอบจากผู้จัดการแล้ว ยังสามารถใช้สำหรับการประเมินแบบ 360° จากนายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย
บทบาทของการประชุมให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการรักษาพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการรักษาพนักงานและการพึงพอใจในงาน. ในแบบสำรวจล่าสุด,41%ของพนักงานกล่าวว่า หากมีทางเลือก, พวกเขาจะเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ทำงานปัจจุบันเพื่อปรับปรุงมัน.
อัตราการมีส่วนร่วม การรักษาพนักงาน และความพึงพอใจที่สูงขึ้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ช่วยแก้ไขปัญหา รับรู้ความสำเร็จ และส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
การให้ข้อเสนอแนะช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การก้าวหน้าในอาชีพ และพื้นที่สำหรับการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการมอบคำแนะนำ การสนับสนุน และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จ
พนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน มีคุณค่า และได้รับการชื่นชม มีแนวโน้มที่จะยังคงมีส่วนร่วมและภักดีต่อองค์กร
ทำให้การประชุมข้อเสนอแนะมีประสิทธิผลด้วย ClickUp
การประชุมให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยตามปกติเท่านั้น แต่เป็นโอกาสอันทรงพลังในการส่งเสริมการเติบโต เสริมสร้างความร่วมมือ และผลักดันความสำเร็จ ดังนั้น การจัดประชุมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รู้สึกว่ามีคนรับฟังและเห็นคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบและจัดการข้อเสนอแนะด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีสมาชิกในทีมจำนวนมากClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลช่วยขจัดความท้าทายเหล่านี้และทำให้การรวบรวมและติดตามข้อเสนอแนะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดโดยใช้ ClickUp
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คุณทำให้การประชุมให้ข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
เพื่อให้การประชุมให้ข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้เกียรติกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและนำไปปฏิบัติได้ รับฟังอย่างตั้งใจ เสนอการสนับสนุนและทรัพยากรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามผลตามแผนการดำเนินการที่ได้ตกลงกันไว้