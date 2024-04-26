บล็อก ClickUp
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ: วิธีจัดการประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบ

26 เมษายน 2567

คุณทราบหรือไม่ว่า เมื่อผู้จัดการให้ข้อเสนอแนะรายวัน พนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นถึง3.6 เท่า?

ข้อเสนอแนะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและความสำเร็จขององค์กรใดๆ ข้อเสนอแนะช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนมีเสียงได้รับการรับฟัง ทุกความคิดมีคุณค่า และทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จ

การประชุมให้ข้อเสนอแนะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับทีมของคุณ และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ชื่นชมจุดแข็งของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาพัฒนาแผนที่ขับเคลื่อนการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

อย่างไรก็ตาม การจัดเซสชันให้ข้อเสนอแนะที่ประสบความสำเร็จนั้นมากกว่าการเรียกประชุมเพียงอย่างเดียว ทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการให้ข้อเสนอแนะแบบเฉพาะกิจต่างก็ต้องการการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อม ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูประโยชน์และความท้าทายของการจัดเซสชันให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงขั้นตอนในการจัดเซสชันให้ประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน

การจัดให้มีการประชุมให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มการเติบโตของคุณและทำให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างมาก. มาดูประโยชน์บางประการของการประชุมให้คำแนะนำกัน.

สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เป็นเพียงการแบ่งปันจุดที่ควรปรับปรุงและจุดอ่อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการชื่นชมและยอมรับในจุดแข็งและความสำเร็จของพนักงานด้วย สิ่งนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้าน

การประชุมให้ข้อเสนอแนะช่วยให้พนักงานพัฒนาได้อย่างรอบด้าน ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ จุดแข็ง และพื้นที่ที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ยังส่งเสริมการพัฒนาทั้งในด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพอีกด้วย

แก้ไขข้อขัดแย้ง

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอคือความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสำคัญ

การประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและพูดคุยเรื่องยากๆ กับกันได้ รวมถึงการแก้ไขความเข้าใจผิดเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญในตอนแรก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง

เพิ่มการมีส่วนร่วม

ทุกคนต้องการที่จะได้ยินสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้หลังจากทำงานในโครงการ. มันก็เหมือนกันสำหรับทีมของคุณ. ตามข้อมูลจาก Gallup,80%ของพนักงานกล่าวว่าคำแนะนำที่มีความหมายช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่.

พนักงานที่มีส่วนร่วมมีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ประสบความสำเร็จและอัตราการคงอยู่ของพนักงานสูงขึ้น

การสื่อสารที่เปิดกว้าง

การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในที่ทำงานของคุณ การส่งเสริมให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขามีความเปิดรับคำวิจารณ์และชื่นชมคำติชมเชิงบวกได้ และสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและพลวัตของทีมในที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพ

หากปราศจากข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ทีมของคุณจะไม่ทราบว่าพวกเขาทำอะไรได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยให้พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงาน

เช่นเดียวกัน การให้ข้อเสนอแนะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การนำของคุณ . โดยการสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณ คุณสามารถปรับปรุงทักษะของคุณได้ และเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด.

ความท้าทายในการดำเนินการประชุมให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ

ความลังเล, อคติ, ทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี, และเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจัดให้มีการให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ. ขอให้เราหารือเกี่ยวกับวิธีการ.

1. ขาดข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการขาดข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น การพูดว่า 'การนำเสนอของคุณต้องปรับปรุง' ไม่ได้ชี้แจงว่าส่วนใดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อเสนอแนะสับสนได้

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:

มุ่งเน้นที่พฤติกรรมหรือผลลัพธ์เฉพาะเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ แทนที่จะใช้ข้อความที่คลุมเครือ ให้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนและให้คำแนะนำ

ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะที่ดีกว่าในสถานการณ์ข้างต้นคือ "การนำเสนอของคุณให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ยังมีบางจุดที่สามารถปรับปรุงได้ สไลด์บางหน้าของคุณมีข้อความมากเกินไป ทำให้ยากต่อการติดตามประเด็นสำคัญ"

นี่คือส่วนที่ต้องปรับปรุงในการนำเสนอ

2. ความกลัวต่อการตอบสนองในเชิงลบหรือการเผชิญหน้า

อีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้จัดการมักเผชิญคือความกลัวต่อการตอบสนองในทางลบจากสมาชิกในทีม คุณอาจกังวลว่าจะทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจหรือทำลายความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ความกลัวการเผชิญหน้ายังขัดขวางการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผย

การใช้แนวทางที่สมดุลขณะให้ข้อเสนอแนะเป็นทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องพัฒนา การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบเพียงอย่างเดียวอาจลดขวัญกำลังใจของพนักงานและส่งผลต่อความต้องการในการทำงานของพวกเขา ในทางกลับกัน การให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความพึงพอใจในตนเองและขัดขวางการเติบโต

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:

สร้างสมดุลระหว่างการเสริมแรงทางบวกและการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีแนวทางที่เคารพและสมดุลสามารถช่วยให้เกิดการสนทนาที่มีประสิทธิผล

3. ทักษะการสื่อสารไม่ดี

ทั้งผู้ให้และผู้รับข้อเสนอแนะอาจขาดทักษะการสื่อสารที่เพียงพอ ทักษะการสื่อสารที่ไม่ดีทำให้ยากที่จะแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์หรือเข้าใจข้อเสนอแนะโดยไม่รู้สึกป้องกันตัวเอง

ข้อเสนอแนะอาจเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไป ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกล่าวถึงทักษะเป็นปัญหา อาจกล่าวถึงพนักงานเองเป็นปัญหา

ในทางกลับกัน ข้อเสนอแนะอาจดูไม่เป็นส่วนตัวมากเกินไป คุณอาจให้ข้อเสนอแนะทั่วไปกับทั้งทีมแทนที่จะกล่าวถึงแต่ละบุคคลและความท้าทายเฉพาะของพวกเขา

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:

  • พิจารณาการลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับข้อเสนอแนะ
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การฟังอย่างตั้งใจ และการให้ข้อเสนอแนะในลักษณะที่สร้างสรรค์และเห็นอกเห็นใจ

4. อคติและความลำเอียง

อคติที่ไม่รู้ตัวและการควบคุมงานของสมาชิกในทีมมากเกินไปมักมีอิทธิพลต่อข้อเสนอแนะ ซึ่งนำไปสู่การประเมินที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งนี้คืออคติในการยืนยันความเชื่อ หากผู้จัดการเชื่อว่าพนักงานขาดความคิดริเริ่ม พวกเขาอาจเลือกสังเกตเฉพาะเหตุการณ์ที่สนับสนุนความเชื่อนี้ในขณะที่เพิกเฉยต่อหลักฐานที่ขัดแย้ง

นอกจากนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวอาจบดบังการสังเกตที่เป็นกลางได้เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความถูกต้องของข้อเสนอแนะ

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:

  • สร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและการไม่ตัดสินสำหรับการประชุมให้ข้อเสนอแนะ
  • ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอคติที่ไม่รู้ตัวและส่งเสริมเกณฑ์การประเมินที่เป็นกลางในการให้ข้อเสนอแนะ
  • ให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะมีพื้นฐานจากความสามารถและผลงาน ไม่ใช่จากความชอบส่วนตัว

ข้อจำกัดด้านเวลา

บางครั้ง ผู้จัดการอาจยุ่งเกินไปที่จะให้คำแนะนำหรือคำติชมแก่สมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้ง จนกระทั่งถึงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย การแบ่งปันคำแนะนำหรือคำติชมในภายหลังเมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วนาน ๆ มักไม่มีประโยชน์ใด ๆ สมาชิกในทีมของคุณอาจไม่สามารถจำเหตุการณ์นั้นได้ชัดเจนอีกต่อไป

การให้ข้อเสนอแนะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมและบ่อยครั้งเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์ การเลื่อนการให้ข้อเสนอแนะอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตัวอย่างเช่น หากโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว คุณต้องชื่นชมความสำเร็จของพนักงานอย่างรวดเร็ว. เช่นเดียวกัน หากสมาชิกในทีมทำผิดพลาดในระหว่างการทำงาน คุณต้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำผิดพลาดซ้ำอีก.

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:

กำหนดเวลาการประชุมเป็นระยะเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การทำเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโตและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเวลาการประชุมเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที

การตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน

การตั้งเป้าหมายและข้อคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการประชุมให้ข้อเสนอแนะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเป้าหมายไม่ชัดเจน อาจทำให้พนักงานสับสนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการประชุม พวกเขาอาจให้และรับข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้:

กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่วงการให้ข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นที่ต้องพูดคุย วัตถุประสงค์ของการให้ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์ที่ต้องการ ควรกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

วิธีการวางแผนการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้คุณมีกลยุทธ์ในการจัดการประชุมให้ข้อเสนอแนะแล้ว นี่คือขั้นตอนต่อไปที่คุณควรปฏิบัติตามเพื่อจัดการประชุม:

กำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ คุณกำลังวางแผนจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างครอบคลุมหรือเป็นเพียงการพูดคุยแบบตัวต่อตัวสั้น ๆ? คุณกำลังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงาน การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หรือการโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะ หรือกำลังแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายเฉพาะด้าน?

ระบุ เป้าหมาย ผลลัพธ์ และประเด็นสำคัญ ที่ต้องการหารือให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ของคุณอาจขึ้นอยู่กับบริบทของการให้ข้อเสนอแนะ เช่น การประเมินตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรุปโครงการ หรือการพัฒนาทักษะ

ในขณะที่กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการสนทนาเพื่อรับข้อเสนอแนะ ให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เหล่านั้น เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความต้องการ ความชอบ และเป้าหมายการพัฒนาของผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและมีความหมายแก่ผู้เข้าร่วมแต่ละคน

เลือกฟอร์แมตที่เหมาะสม

กำหนดว่าใครควรเข้าร่วมการประชุมให้ข้อเสนอแนะโดยอิงตามวัตถุประสงค์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

เมื่อผู้เข้าร่วมได้ตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและสถานที่สำหรับการประชุมแล้ว สามารถเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัว การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนออย่างเป็นทางการ หรือการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการก็ได้

สุดท้ายนี้ โปรดกำหนดเวลาการประชุมให้เหมาะสมกับทุกคน

ให้บริบทและแนวทาง

สื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนเกี่ยวกับ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ ของการประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้บริบทสำหรับการประชุมโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

นอกจากนี้ กำหนดแนวทาง สำหรับการให้และรับข้อเสนอแนะ โดยเน้นความเคารพ ความซื่อสัตย์ และการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ ใช้ซอฟต์แวร์เช่น ClickUp เพื่อแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

แชร์เอกสาร ClickUp ด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัว
แชร์แนวทางและข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

💡เคล็ดลับ:ClickUp Docsมีฟีเจอร์แก้ไขแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่ทรงพลัง หน้าเอกสารแบบซ้อน การค้นหาที่ง่ายดาย และการแชร์ที่ปลอดภัย คุณสามารถแชร์แนวทางกับผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างราบรื่น แท็กพวกเขาในพื้นที่เฉพาะ เพิ่มความคิดเห็น และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างสะดวก

เตรียมผู้ให้และผู้รับข้อเสนอแนะ

หากคุณกำลังวางแผนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทีม ขอให้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และกระตุ้นให้พวกเขาเน้นที่พฤติกรรมเฉพาะ การสังเกต และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

นอกจากนี้ เตรียมผู้เข้าร่วมให้พร้อมรับข้อเสนอแนะโดย กำหนดความคาดหวัง และส่งเสริมให้พวกเขาตั้งใจฟัง ถามคำถามเพื่อความชัดเจน และเปิดใจรับฟัง

หากคุณกำลังวางแผนการประชุมแบบตัวต่อตัว ให้เตรียม ตัวอย่างและหลักฐาน เพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะที่คุณกำลังให้ ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคำพูดของคุณ

อำนวยความสะดวกในการประชุม

ขั้นตอนต่อไปคือการอำนวยความสะดวกในการประชุม ให้แน่ใจว่ามันยังคงมีจุดมุ่งหมาย ผลิตผล และให้เกียรติซึ่งกันและกัน งานที่สำคัญที่สุดของคุณคือให้การสนทนาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมทุกคน และจัดการกับปัญหาหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

เริ่มต้นด้วยโน้ตเชิงบวกและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร. กำหนดกฎกติกาเบื้องต้นและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยขอให้สมาชิกทีมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นอย่างเปิดเผย.

สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันการประเมินตนเองและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาอย่างตั้งใจ นำการอภิปราย โดยตั้งคำถามที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นสำคัญ และปรับทิศทางบทสนทนาหากออกนอกประเด็น

เอกสารและติดตาม

จดบันทึกในระหว่างการให้คำแนะนำเพื่อบันทึกประเด็นสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และงานที่ต้องติดตาม. แบ่งปันสรุปการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคน รวมถึง สรุปของเซสชั่นและแผนการดำเนินการ. เอกสารที่เขียนไว้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

ฟีเจอร์ ClickUp Notepad เพื่อบันทึกไอเดีย
สร้างบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและแบ่งปันกับสมาชิกในทีมโดยใช้ ClickUp Notepad

💡เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้สมุดบันทึกออนไลน์ที่แชร์ได้ เช่นClickUp Notepadเพื่อบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงเพื่อจัดรูปแบบบันทึกของคุณ แชร์กับทีมของคุณ และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

ส่งเสริมการสะท้อนคิดและการวางแผนการกระทำ

หลังจากหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดทบทวนตนเอง ขอให้พวกเขาคิดถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ และคิดทบทวนถึงจุดแข็งของตน จุดที่ต้องปรับปรุง และข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าที่ได้รับจากการหารือ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณพัฒนา แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Brain Brain ช่วยให้คุณสรุปการสนทนา เอกสาร หัวข้องาน และการอัปเดตต่างๆ คุณยังสามารถรับจุดดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาของคุณเพื่อช่วยในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

เมื่อแผนพร้อมแล้ว ให้ช่วยสมาชิกในทีมของคุณระบุ การกระทำที่เฉพาะเจาะจง ที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้องการปรับปรุงหรือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขา. นี่รวมถึงการกำหนด กรอบเวลาที่ชัดเจน สำหรับการนำไปปฏิบัติ.

นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากร เช่น การโค้ช การให้คำปรึกษา โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ และการเข้าถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

💡เคล็ดลับ:ใช้แผนผังความคิดใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบและมองเห็นความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน

คลิกอัพ มายด์แมป
สร้างแผนผังความคิดและแผนปฏิบัติการของคุณด้วยกระดานโต้ตอบใน ClickUp

อย่าลืม กำหนดเวลาสำหรับการติดตามผล หรือนัดพบเพื่อทบทวนความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจำเป็น คุณยังสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จและปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมได้อีกด้วย

ขอความคิดเห็นจากพวกเขา

สุดท้ายนี้ ขอให้ทีมของคุณแบ่งปันความคิดเห็นหลังจากจบเซสชัน ถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ รูปแบบ และการดำเนินการของเซสชัน ใช้ความคิดเห็นนี้เพื่อปรับปรุงการประชุมรับความคิดเห็นในอนาคตและพัฒนาขั้นตอนโดยรวม คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ 360 องศาเพื่อทำการสำรวจอย่างครอบคลุมและรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมได้อีกด้วย

คุณสามารถใช้คำถามปลายเปิดได้ ตัวอย่างเช่น ถามว่า 'อะไรในเซสชั่นให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณดี?' เพื่อกระตุ้นการคิดและการหารือ ฟังอย่างตั้งใจต่อคำตอบของพวกเขา ยืนยันข้อมูลของพวกเขา และขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา

ClickUp 3.0 มุมมองแบบฟอร์ม ชุดรวมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง
สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ภายในเวลาอันสั้นด้วย ClickUp

💡เคล็ดลับ: ด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดโครงสร้างการตอบกลับ และแจกจ่ายแบบฟอร์มให้กับบุคคลที่เหมาะสม

แบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะ

การรวบรวมความคิดเห็นก่อนหรือหลังการประชุมอาจใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม การใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นสำเร็จรูปสามารถลดเวลาได้อย่างมาก แบบฟอร์มที่เหมาะสมจะมีช่องและคำถามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ

นี่คือสามเทมเพลตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:

แบบฟอร์มความคิดเห็น

รวบรวมข้อเสนอแนะเฉพาะด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวบรวมข้อเสนอแนะเฉพาะด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp เป็นแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และพันธมิตร คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีความหมาย ออกแบบแบบสำรวจที่ตรงกับความต้องการของคุณ และวิเคราะห์คำตอบได้อย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจับและดูข้อเสนอแนะทั้งหมดได้ในที่เดียว

คุณสามารถติดตามความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถานะที่กำหนดเอง, แท็ก, การแจ้งเตือน, และอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คะแนนโดยรวม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง วันที่ซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองหกแบบ เช่น มุมมองตารางคะแนนผู้ให้บริการ มุมมองบอร์ดคำแนะนำโดยรวม เป็นต้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลได้หลายวิธี

แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงาน

รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตความคิดเห็นพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและติดตามข้อเสนอแนะจากพนักงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คุณสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าสมาชิกในทีมของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการบริหารจัดการขององค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน

มันประกอบด้วย 16 ช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเช่น โอกาสในการพัฒนา, วัฒนธรรมองค์กร, ความชัดเจนของบทบาท, เป็นต้น, ทำให้คุณสามารถรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดได้ ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน 6 แบบ รวมถึงมุมมองกระดานไวท์บอร์ดเริ่มต้น, คุณสามารถวิเคราะห์และนำไปใช้ได้ดีขึ้น ติดตามคำแนะนำได้ง่ายด้วยแท็ก, การแสดงความคิดเห็น, และการอัตโนมัติ

แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดและการรับข้อเสนอแนะในรูปแบบที่มีโครงสร้างและทันเวลา

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่กินเวลามากกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดระเบียบการประเมิน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง

เทมเพลตเอกสารนี้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย; มาพร้อมกับตัวเลือกสถานะและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับตัวเองและติดตามได้ตามต้องการ นอกเหนือจากการตรวจสอบจากผู้จัดการแล้ว ยังสามารถใช้สำหรับการประเมินแบบ 360° จากนายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย

บทบาทของการประชุมให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มการรักษาพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน

การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการรักษาพนักงานและการพึงพอใจในงาน. ในแบบสำรวจล่าสุด,41%ของพนักงานกล่าวว่า หากมีทางเลือก, พวกเขาจะเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ทำงานปัจจุบันเพื่อปรับปรุงมัน.

อัตราการมีส่วนร่วม การรักษาพนักงาน และความพึงพอใจที่สูงขึ้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ช่วยแก้ไขปัญหา รับรู้ความสำเร็จ และส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การให้ข้อเสนอแนะช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การก้าวหน้าในอาชีพ และพื้นที่สำหรับการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการมอบคำแนะนำ การสนับสนุน และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จ

พนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน มีคุณค่า และได้รับการชื่นชม มีแนวโน้มที่จะยังคงมีส่วนร่วมและภักดีต่อองค์กร

ทำให้การประชุมข้อเสนอแนะมีประสิทธิผลด้วย ClickUp

การประชุมให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยตามปกติเท่านั้น แต่เป็นโอกาสอันทรงพลังในการส่งเสริมการเติบโต เสริมสร้างความร่วมมือ และผลักดันความสำเร็จ ดังนั้น การจัดประชุมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รู้สึกว่ามีคนรับฟังและเห็นคุณค่า

อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบและจัดการข้อเสนอแนะด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีสมาชิกในทีมจำนวนมากClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลช่วยขจัดความท้าทายเหล่านี้และทำให้การรวบรวมและติดตามข้อเสนอแนะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดโดยใช้ ClickUp

ลงทะเบียนฟรีวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คุณทำให้การประชุมให้ข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

เพื่อให้การประชุมให้ข้อเสนอแนะมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและให้เกียรติกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและนำไปปฏิบัติได้ รับฟังอย่างตั้งใจ เสนอการสนับสนุนและทรัพยากรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามผลตามแผนการดำเนินการที่ได้ตกลงกันไว้