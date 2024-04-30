วิธีหลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปในที่ทำงาน

การบริหารก็เหมือนกับมหาสมุทร เดินอย่างระมัดระวังแล้วคุณจะทำได้ดี ว่ายน้ำลึกเกินไป มันจะกลืนคุณทันที 🌊
การควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสัญญาณชัดเจนว่าคุณกำลังว่ายทวนกระแส การบริหารจัดการในลักษณะนี้ได้รับมุมมองในแง่ลบในช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลและก่อให้เกิดความไม่ลงรอยในที่ทำงาน
หัวหน้างานที่ชอบควบคุมงานทุกอย่างจะบอกว่าพวกเขามีเจตนาดีที่อยู่เบื้องหลังการดูแลพนักงานมากเกินไป อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจากHarvard Business Reviewแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการบริหารจัดการแบบนี้เป็นเพียงทางเดียวที่จะนำไปสู่ความวิตกกังวลในฐานะผู้นำ
หากคุณกังวลว่าคุณกำลังกลายเป็น ผู้จัดการจู้จี้จุกจิก หรือแค่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อป้องกันไว้ก่อน ที่นี่คือสถานที่ที่เหมาะสม เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ:
- แนวคิดของการจัดการแบบจุลภาค
- ผลกระทบของการจัดการแบบจู้จี้จุกจิกต่อวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารโครงการ
- 10 กลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจและหลีกเลี่ยงการควบคุมงานของทีมมากเกินไป
มาเริ่มกันเลย!
การจัดการแบบจู้จี้คืออะไร และอะไรที่ทำให้มันกลายเป็นคำที่ไม่ดี?
การจัดการแบบจู้จี้จุกจิกสามารถอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นรูปแบบการบริหารที่เน้นการ ติดตามงาน กับทีมงานของคุณจนพวกเขารู้สึกอึดอัดและไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาที่จู้จี้จุกจิกจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของโครงการทุกขั้นตอน เรียกร้องให้มีการอัปเดตและรายงานสถานะบ่อยครั้ง และสุดท้ายกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลงานออกมาไม่ดี
ชัดเจนว่าไม่ใช่สไตล์การนำที่ดีต่อสุขภาพ เพราะเรากำลังพูดถึงผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่างอย่างเข้มงวด งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมควบคุมใด ๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต
การจัดการแบบจู้จี้จุกจิกไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของทีมเท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมโดยรวมของที่ทำงานก็ได้รับผลกระทบด้วย เหตุผลก็คือ ผู้จัดการที่จู้จี้จุกจิกหลายคนกดดันพนักงานจนถึงขั้นที่ ทุกงานกลายเป็นงานสำคัญ และไม่มีผลลัพธ์ใดที่ ดีพอ ทุกคนต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากการพยายามทำให้ผู้จัดการประทับใจ จนไม่มีพื้นที่สำหรับความคิดใหม่ๆ ที่จะเติบโต
แต่เดี๋ยวก่อน! ยังมีผู้จัดการจอมจู้จี้อีกประเภทหนึ่งที่มักถูกมองข้าม หากคุณกำลังให้คำแนะนำกับทีมของคุณว่า—นั่นไม่ถูกต้อง! รู้ไหม? แค่ปล่อยให้ฉันจัดการเอง—ในทุกโครงการหรือทุกงาน คุณอาจกำลังหลุดเข้าไปในหลุมหนอนของการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป คุณอาจจะไม่ได้ทรมานพนักงานของคุณโดยตรง แต่คุณกำลัง จำกัดการตัดสินใจอย่างอิสระและแสดงถึงการขาดความไว้วางใจ ในความสามารถของพวกเขา
5 ผลกระทบของการจัดการแบบจู้จี้ต่อทีมและองค์กร
ทีมที่ถูกควบคุมอย่างละเอียดเกินไปแสดงสัญญาณชัดเจนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง แต่คุณจะตรวจจับได้อย่างไร? ลองดู ห้าผลกระทบที่บ่งบอกถึงปัญหา เหล่านี้ 🤢
1. พนักงานที่ขาดแรงจูงใจ
ผลกระทบที่แย่ที่สุดของการจัดการแบบจู้จี้จุกจิกนั้นชัดเจนเหมือนกลางวัน—เมื่อพนักงานถูกตรวจสอบงานตลอดเวลา มันทำให้งานขาดอารมณ์ความรู้สึกและลดความพึงพอใจในงาน เมื่อคุณคอยดูแลพนักงานทุกวินาที มันจะขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ทำให้พวกเขาเหนื่อยล้า และพวกเขารู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะทำอะไรอย่างจริงจัง
2. ผู้นำทีมและพนักงานที่เครียด
ราวกับว่าการรับมือกับงานที่เหนื่อยล้าไม่เพียงพอแล้ว สิ่งสุดท้ายที่พนักงานคนใดต้องการเผชิญก็คือเจ้านายที่เข้ามายุ่งเกี่ยวมากเกินไป คอยจ้องจับผิดและรอที่จะถล่มพวกเขาด้วยการบ่นไม่หยุดหย่อนและการจับผิดเล็กๆ น้อยๆ ที่แฝงมาในรูปแบบของข้อเสนอแนะ
เมื่อคุณพยายามบังคับให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับทุกกระบวนการทางธุรกิจ คุณจะสร้างความรู้สึกว่าทีมของคุณไม่มีความสามารถเพียงพอในงานของพวกเขา คุณกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในตัวเองและความเหนื่อยล้า—ทั้งสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ
ใช่ การควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้นำเช่นกัน ในฐานะผู้จัดการ การพูดคุยรายละเอียดของทุกงานนั้นทำให้เหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ คุณจะเริ่มเกลียดงานของคุณก่อนที่จะรู้ตัว 😅
3. ประสิทธิภาพทางธุรกิจต่ำ
มันอาจไม่ชัดเจนในทันที แต่ผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่างจะขโมยอิสระของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและผลิตงานได้เร็วขึ้นโดยการสร้างแนวทางที่ละเอียดเกินไป พนักงานต้องตรวจสอบขั้นตอนที่เคร่งครัดเกินไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดนี้จะเพียงแต่ขัดขวางเป้าหมายการนำทางระยะยาวเท่านั้นเนื่องจากกระบวนการทำงานในระดับพื้นฐานไม่ได้รับการปรับปรุงให้ราบรื่น ทำให้ยากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจในระยะยาว
4. การลาออกของพนักงานสูง
นี่คือข้อตกลง—พนักงานสามารถรับภาระได้เพียงเท่าที่ทำได้เท่านั้น. บ่อยครั้งที่พนักงานที่ไม่ชอบการถูกควบคุมอย่างละเอียดเริ่มมองหาตำแหน่งงานอื่น.
ไม่เชื่อเราหรือ? เชื่อตัวเลขเถอะการศึกษาครั้งก่อนจาก Trinity Solutions, Inc.เปิดเผยว่าในกลุ่มพนักงาน (ที่ไม่ใช่ผู้จัดการ) เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขากำลังมองหางานใหม่
เหตุผล? คุณเดาถูกแล้ว การจัดการแบบจู้จี้เกินไป
ในความเป็นจริง การศึกษาเดียวกันนี้ยังแสดงให้เห็นว่า 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีขวัญกำลังใจลดลงอย่างมาก เนื่องจากการจัดการงานแบบจู้จี้เพียงอย่างเดียว น่าเศร้าใช่ไหมล่ะ? 😣
การเฝ้าติดตามพนักงานของคุณอย่างหมกมุ่นจะส่งผลให้เกิดสิ่งเดียวเท่านั้น—และนั่นไม่ใช่กำไรหรือประสิทธิภาพการทำงานอย่างแน่นอน—แต่คืออัตราการลาออกของพนักงานของคุณ
5. พื้นที่ทำงานของหุ่นยนต์: ระวังสิ่งที่จะทำลายความคิดสร้างสรรค์นี้
เคยเดินเข้าไปในโรงงานเครื่องดื่มที่ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติไหม? ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุหีบห่อขั้นสุดท้าย แทบจะไม่เห็นมนุษย์ทำอะไรเลย
ลองจินตนาการถึงสำนักงานของคุณเองที่กำลังทำสิ่งเดียวกันนี้ พนักงานทำงานที่น่าเบื่อซ้ำซากมากขึ้นทุกวันโดยปราศจากความกระตือรือร้นแม้แต่น้อย พวกเขาตอกบัตรเข้างาน นั่งอยู่ในคูบิเคิลของตัวเอง ฆ่าเวลา และตอกบัตรออก 🫡
ฟังดูน่าหดหู่ใช่ไหม? นั่นก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ พื้นที่ทำงานที่ซ้ำซากจำเจโดยปราศจากพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยความหลงใหล ไม่สามารถเป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ซึ่งผลงานอันยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นได้
3 เหตุผลที่ควรหลีกเลี่ยงการบริหารแบบจู้จี้จุกจิกในฐานะรูปแบบการบริหารจัดการ
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีแล้วว่าการจัดการแบบจู้จี้จุกจิกสามารถส่งผลต่อพื้นที่ทำงานได้อย่างไร ต่อไปนี้คือสามเหตุผลที่คุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
1. ไม่ดีต่อธุรกิจ
ทุกการตัดสินใจที่ทำในบริษัทควรมีประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว ผู้บริหารระดับสูงพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นการลงทุน การจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
สิ่งสุดท้ายนั้นคือสิ่งที่การจัดการแบบจู้จี้จุกจิกทำลาย เมื่อคุณเริ่มจับผิดพนักงานของคุณ คุณจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ คนจะรู้สึกหงุดหงิดและลาออก นอกจากนี้ อัตราการลาออกที่สูงขึ้นยังสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับบริษัทของคุณ บังคับให้ผู้บริหารต้องเปลี่ยนไปใช้ ฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา ที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดโดยรวม
ในฐานะผู้จัดการ คุณไม่สามารถทำสิ่งที่ทำให้ผลกำไรหรือประสิทธิภาพของบริษัทลดลงได้ แน่นอนว่าการจัดการแบบจู้จี้จุกจิกต้องเลิกไปเพราะมันขัดขวางการเติบโต! ↘️
2. การพึ่งพาของพนักงาน
สิ่งสุดท้ายที่พื้นที่ทำงานสมัยใหม่ต้องการคือพนักงานที่พึ่งพาผู้จัดการของตน หากคุณคอยควบคุมงานทุกอย่างอย่างละเอียดหรือแม้แต่ป้อนงานให้ทำทีละขั้นตอน เป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานจะกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาคุณ
รูปแบบการบริหารเช่นนี้ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และความสามารถที่พวกเขานำมาสู่ทีมอาจไม่ได้รับการสังเกต ผลลัพธ์คืออะไร? คุณเหนื่อยล้ามากขึ้นทุกวัน และพนักงานก็ไม่ได้รับเรียนรู้มากพอที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตามการประชุมปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสังเกตเห็นรูปแบบของการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป และอาจพิจารณาหาทางแก้ไขได้
3. นวัตกรรมกระบวนการที่ไม่ดี
เพิ่มเติมจากประเด็นข้างต้น การควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกินไปมักทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อพนักงานรู้ว่าหัวหน้าคอยดูแลทุกโครงการอย่างใกล้ชิด ก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่เฉื่อยชาในหมู่พนักงาน เมื่อขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ ธุรกิจของคุณอาจสูญเสียโอกาสในการเติบโต
10 กลยุทธ์ในการบอกลาการจัดการงานแบบจู้จี้และต้อนรับพื้นที่ทำงานที่สมดุล
เมื่อมีความเข้าใจที่ดีว่าทำไมการควบคุมงานมากเกินไปจึงไม่ดี มาสำรวจ 10 วิธีที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในที่ทำงานนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมกันเถอะ! ❤️
คำแนะนำ: คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณภาพเพื่อลดความจำเป็นในการควบคุมงานอย่างละเอียด เราได้รวมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างไว้ในClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สร้างความโปร่งใสของงาน
เราจะไม่พูดถึงความถี่ที่งานบางอย่างผิดพลาดเพราะคำแนะนำไม่ชัดเจน เราไม่ได้พูดถึงคู่มือที่ยากต่อการปฏิบัติตาม แต่เป็นเครือข่ายงานที่เหมาะสมซึ่งกระบวนการและองค์ประกอบความรับผิดชอบชัดเจน ไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมงานอย่างละเอียดหากพนักงานของคุณ:
- รู้ว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา
- มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการและข้อกำหนดในการส่งมอบ
- ตระหนักถึงกำหนดเวลา
โชคดีที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายงานที่โปร่งใสสำหรับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ClickUpด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการแบบองค์รวม ClickUp ช่วยให้สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนพร้อมรายละเอียดเชิงบริบททั้งหมดฝังอยู่ภายใน เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณเพลิดเพลินไปกับความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสนับสนุนงานและการตัดสินใจด้วยตนเอง!
ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Tasks สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ สร้างความรับผิดชอบ และดูงานเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องจัดการอย่างละเอียด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับผู้รับงานหนึ่งคนหรือหลายคนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
กำหนดวันครบกำหนดภายในงานและปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมวางแผนตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม สำหรับความโปร่งใสเพิ่มเติม แพลตฟอร์มยังให้คุณสร้างรายการตรวจสอบงานซึ่งคุณสามารถระบุงานย่อยภายในงานที่ใหญ่กว่าและทำเครื่องหมายรายการเมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยหนึ่งในเทมเพลตรายการงานของClickUp เพื่อประหยัดเวลา
2. เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของแต่ละสมาชิกในทีม
การรู้วิธีการทำงานของพนักงานของคุณเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อลดความจำเป็นในการควบคุมงานอย่างละเอียดและจู้จี้จุกจิก คุณจำเป็นต้องสื่อสารกับพนักงานที่มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางคนอาจทำงานได้ดีกว่าเมื่อทำงานคนเดียว ในขณะที่บางคนทำงานได้ดีเมื่อมีผู้ร่วมงานหลายคน
ClickUp มีเครื่องมือหลายอย่างในการจัดการรูปแบบการทำงานทุกประเภท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือติดตามเวลาโครงการในตัวเพื่อวัดว่าพนักงานแต่ละคนรู้สึกมีประสิทธิภาพเมื่อใดหรือใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการทำงานให้เสร็จ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมอบหมายงานให้พวกเขาอย่างมีกลยุทธ์ตามความสะดวกของพวกเขา
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp WhiteboardsและMind Mapsหากพนักงานของคุณชอบการสนทนาที่มีชีวิตชีวาและโอกาสในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ
กำลังมองหาวิธีสร้างความไว้วางใจภายในทีมอยู่หรือเปล่า? คุณอาจต้องการเลิกใช้อีเมลสำหรับทุกการอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ และใช้มุมมองแชทเพื่อมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ไม่เป็นทางการ (หรือนอกเหนือจากงาน) นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นเพื่อแนะนำการแก้ไขงานทั่วไปโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
3. การจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อทีมตระหนักถึงความสำคัญของงาน พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญและทำให้งานนั้นออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่การช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณ
ด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp คุณสามารถกำหนดงานที่สร้างขึ้นด้วยระดับความสำคัญที่แสดงด้วยสีต่างๆ เช่น ด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ คุณสามารถแจ้งผู้รับมอบหมายถึงความสำคัญของงานได้โดยไม่ต้องพูดสักคำ! 🤫
ตอนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเตือนทุกวันว่างานนั้นสำคัญแค่ไหน และอาจต้องคอยควบคุมทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเกินไป
เคล็ดลับมืออาชีพ:ลองใช้เมทริกซ์ Eisenhowerที่เป็นที่รู้จักกันดี หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงการให้ความสำคัญกับงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. หยุดพักหายใจและมอบหมายงาน
เจนนิเฟอร์ แชทแมน ศาสตราจารย์แห่งคณะบริหารธุรกิจฮาส มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ได้ให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดว่า –บททดสอบที่แท้จริงของความเป็นผู้นำคือทีมจะทำงานได้ดีแค่ไหนเมื่อคุณไม่อยู่
คุณไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำทุกอย่างได้ ดังนั้น ให้คุณถอยออกมาสักก้าว ไม่ว่าจะเป็นการติดตามงาน การคิดค้นไอเดีย หรือการกำหนดวันส่งงานให้เสร็จ ให้คุณปล่อยวางและมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำบ้าง ให้ทีมของคุณได้เป็นผู้รับผิดชอบสักครั้ง และดูว่าสิ่งต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร พยายามอย่าขออัปเดตจากเพื่อนร่วมงานบ่อย ๆ และให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างความมั่นใจในทักษะของตัวเอง
หากคุณกำลังใช้ ClickUp ให้ไปที่มุมมองทีมเพื่อมอบหมายงานตามความสามารถของพนักงาน
พิจารณาใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อลดการแทรกแซงด้วยมือในกระบวนการทำงานประจำวันให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นClickUp Automations สามารถทำงานธุรการประจำโดยอัตโนมัติแทนคุณ ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็นมากเกินไป และป้องกันภาวะหมดไฟในการบริหารจัดการ
5. ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน แต่ให้ทำจากระยะไกล
คุณไม่สามารถหยุดการบริหารจัดการได้! หากคุณปล่อยปละละเลยทั้งหมด คุณเสี่ยงต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไร้ระเบียบซึ่งไม่มีใครฟังคนอื่นและเพียงแค่โยนความผิดให้กันในที่ประชุม
คุณไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าดูทีมของคุณและถามพวกเขาว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรทุกสองวินาที แค่เหลือบมองสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เป็นครั้งคราว ขอความคืบหน้าเป็นระยะ แล้วเดินหน้าต่อไป แต่เพื่อให้ทำเช่นนั้นได้อย่างมั่นใจ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือติดตามโครงการ
ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยClickup Watchers. คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถเพิ่มสมาชิกทีมเป็นผู้ติดตาม (watcher) ได้ในภารกิจใด ๆ — พวกเขาสามารถติดตามให้คุณได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องมาติดตามเองจนกลายเป็น micromanaging. ผู้ติดตามจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่อไปนี้:
- มอบหมาย
- การแก้ไขชื่อหรือคำอธิบายงาน
- แสดงความคิดเห็น
- การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนด
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ/ระดับความสำคัญ
เพื่อติดตามจากระยะไกลอย่างแท้จริง ให้ใช้ประโยชน์จากClickUp Dashboardsและติดตามทุกโครงการโดยใช้แผนภูมิและรายงานสถานะที่แสดงเป็นบัตร ทำไมต้องส่ง ping ให้ใครอัปเดตและเสี่ยงที่จะถูกเรียกว่าจู้จี้จุกจิก เมื่อคุณสามารถดูงานที่เสร็จสมบูรณ์จากแดชบอร์ดของคุณได้?
คุณจะต้องชื่นชอบมุมมองของ ClickUpที่ช่วยให้คุณเห็นสถานะของงานทั้งหมดได้ในคราวเดียว ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ได้มุมมองรายการจะแสดงรายละเอียดในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีตในขณะที่มุมมองปฏิทินจะช่วยให้คุณมองเห็นตารางเวลาและกำหนดส่งได้อย่างชัดเจน
6. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจและความซื่อสัตย์
หากคุณเคยบริหารงานแบบจู้จี้เกินไปโดยไม่ตั้งใจในอดีต สมาชิกในทีมของคุณอาจต้องการขออนุมัติจากคุณในทุกงาน นี่คือเวลาที่คุณควรแสดงความไว้วางใจและให้พวกเขาตัดสินใจในบางเรื่องได้บ้าง
อย่าทำมากเกินไป อย่างไรก็ตาม เดินเส้นบาง ๆ ระหว่างการมอบหมายการตัดสินใจและการตรวจสอบให้แน่ใจว่างานกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้อง สำหรับผู้เริ่มต้น ลองขอไม่ให้ถูก CC ในทุกอีเมลหรือถูกแจ้งเตือนในทุกการสนทนาแชท
ลองจัดการประชุมพนักงานเป็นประจำเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นใหม่เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานและผู้จัดการของ ClickUpมีรูปแบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
7. ทบทวนนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคุณ
การจัดการแบบจู้จี้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่ดีซึ่งลดประสิทธิภาพการทำงานไม่เพียงแต่ของคนอื่นแต่รวมถึงตัวคุณเองด้วย การหมกมุ่นกับงานธุรการเป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาอย่างมาก
อย่าเสียเวลาทุกนาทีไปกับการดูสถานะงานหรือความคิดเห็นในกระบวนการทำงาน กำหนดเวลาเพียงบางส่วนในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อตรวจสอบโครงการ วิธีที่ดีในการทำเช่นนี้คือใช้ClickUp Reminders ตั้งเวลาเตือนเพื่อติดตามงานที่จำเป็น และให้พนักงานคนอื่นรับผิดชอบงานที่เหลือ
8. อนุญาตให้มีความผิดพลาดและจัดการด้วยความรอบคอบ
ผู้จัดการที่ชอบควบคุมทุกอย่างมักจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเกินไป แต่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเสมอไป อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเสมอ อนุญาตให้ผู้อื่นทำผิดพลาดและค้นหาวิธีหลีกเลี่ยงในครั้งต่อไปด้วยการแนะนำอย่างรอบคอบหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม
คุณสามารถสร้างวิดีโอสอนการใช้งานด้วยClip โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีจาก ClickUp เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากจากการถูกแจ้งเตือนใน Slack หลายครั้งต่อวัน!
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการเพื่อระดมความคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันได้อีกด้วย หรือหากพนักงานคนใดมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดในบางเรื่องเทมเพลตแผนการแก้ไขของ ClickUpสามารถแนะนำพวกเขาได้อย่างเป็นกลาง
9. เก็บข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ผู้จัดการมักเสียเวลาไปอย่างไม่สิ้นสุดเพียงเพื่อตามให้ทันว่าโครงการคืออะไร อย่าพูดถึงการควบคุมงานอย่างละเอียด นี่เพียงแค่รูปแบบการจัดการที่อ่อนแอเท่านั้น ให้แน่ใจว่าคุณเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดไว้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่ออ้างอิงเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ อีกครั้ง
คุณสามารถเริ่มทำสิ่งนี้ได้ตั้งแต่วันนี้โดยใช้ClickUp Docs ซึ่งช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมข้อมูลโครงการ กระบวนการ และคู่มือต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังแก้ไขอะไรและทำการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับผู้จัดการคนอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเอกสารโครงการจากศูนย์ด้วยการสนับสนุนจาก AI
10. จัดกิจกรรมสร้างทีม
การรู้สึกอึดอัดเป็นประเด็นที่พบได้บ่อยในทีมที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด หากคุณต้องการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายมากขึ้น ลองสำรวจโอกาสในการสร้างทีมที่พนักงานของคุณสามารถมารวมตัวและโต้ตอบกันโดยไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการทำงานประจำวัน
การประชุมสร้างทีมช่วยสร้างความไว้วางใจภายในทีมและทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น กระตุ้นให้ทุกคนทำงานด้วยความหลงใหลแทนที่จะเป็นหน้าที่ที่ไร้ชีวิตชีวา ❤️🔥
หยุดการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปและปรับใช้สไตล์การเป็นผู้นำที่สมดุลด้วย ClickUp
การจัดการแบบจู้จี้เกินไปทำร้ายพนักงาน ธุรกิจ และผู้จัดการ—เป็นเกมที่ไม่มีใครได้ประโยชน์ เป็นผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ไข ลองนำกลยุทธ์หนึ่งหรือมากกว่าที่เราได้พูดคุยกันมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆ น้อยๆที่คุณทำขณะจัดการโครงการ ClickUp สามารถเป็นแหล่งสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในเส้นทางนี้ ช่วยให้คุณค้นพบจังหวะการจัดการที่เหมาะสม
เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพที่คุณไม่ต้องคอยติดตามทุกอย่างตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสมัครใช้ ClickUpและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการแบบจุกจิกตลอดไป! 🥳