เคล็ดลับและเครื่องมือช่วยลดความวิตกกังวลในที่ทำงาน

สวัสดี! 👋
การตรวจสอบสุขภาพจิตอย่างรวดเร็ว: คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้?
กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินว่าคุณรู้สึกอย่างไร (จริงๆ)
เราหวังว่าคุณจะสบายดี แต่หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหา ทุกอย่างจะดีขึ้นจากนี้—เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เราเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลในที่ทำงานของคุณ 💜
ไม่ใช่ความลับที่สุขภาพจิตเป็นหัวข้อสำคัญในปัจจุบัน—ซึ่งมันควรจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในระยะหลัง การหารือเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และการสนทนาเหล่านี้ได้มาถึงที่ทำงานในที่สุด
ในฐานะสังคม เราได้เริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วว่าสุขภาพจิตเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยรวมของเรา แต่แม้จะมีการพูดคุยกันมากขึ้น ก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทายที่จะตระหนักถึงสุขภาพจิตของตนเองและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อคุณกำลังอยู่ในช่วงวันที่ยุ่งเหยิง สัปดาห์ หรือเดือน
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าการทำงานจนกระทั่งคุณถึงจุดที่คุณหมดแรงนั้นไม่สามารถยั่งยืนได้—มันทำลายสุขภาพจิตของเรา ทำให้เราเครียดมากขึ้นทุกวัน ด้วยความวิตกกังวลเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่ผู้คนเผชิญทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ถึงเวลาแล้วที่เราจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้น และแบ่งปันวิธีการจัดการกับมันอย่าง ครบวงจร ✨
มาดำดิ่งสู่สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในที่ทำงาน ความวิตกกังวลในที่ทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้คนอย่างไร พร้อมเคล็ดลับและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณรักษาสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงอยู่เสมอ!
สุขภาพจิต: การดูแลศูนย์ควบคุมของร่างกายคุณ 🧠 🌱
คำว่า "สุขภาพจิต" ถูกพูดถึงบ่อยในช่วงนี้ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณมีบริบทมากขึ้น
ตามสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ ความสุขภาพจิตครอบคลุมถึงสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และสังคมของเรา ซึ่งส่งผลต่อวิธีที่เราคิด รู้สึก กระทำ ตัดสินใจ และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความสุขภาพจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตของเรา
เราอาศัยอยู่ในโลกที่เราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และอาจเป็นเรื่องยากที่จะหยุดพักและดูแลตัวเอง ความจริงก็คือสุขภาพจิตของเราส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์กับตัวเอง ผู้อื่น และคุณภาพชีวิตของเรา
หากเราไม่เริ่มยอมรับและทำให้การหยุดพักเพื่อตรวจสอบสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติ หรืออย่างน้อยก็ให้ความสนใจเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น เราเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความวุ่นวาย
ท้ายที่สุดแล้ว สมองของเราคือศูนย์ควบคุมหลักของร่างกาย เมื่อมันอยู่ในภาวะวุ่นวาย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้รับผลกระทบ
ความวิตกกังวล: มากกว่าการกังวลใจทั่วไป 🎭
คุณรู้สึกแบบนั้นไหม? ความรู้สึกแน่นในอก ก้อนในลำคอ และความวิตกกังวลที่ก่อตัวขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจะผิดพลาด แล้วความรู้สึกที่ไม่เคยก้าวไปข้างหน้าหรือทำสิ่งใดได้ดีพอล่ะ? 🥵
คุณเริ่มคิดทบทวนทุกการตัดสินใจและสงสัยว่าคุณตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว พยายามวิเคราะห์ว่าคุณพูดอะไรไปอย่างไร คุณทำตัวอย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย กล่าวโดยสรุป คุณรู้สึกเหมือนสมองของคุณไม่รู้ว่าจะหยุดคิดหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นลบได้อย่างไร นั่นไม่ใช่ความกังวลปกติ แต่เป็นความวิตกกังวลจากการทำงาน
สังคมที่เราอาศัยอยู่ส่งเสริมความเร่งรีบและวุ่นวาย ทำให้เราต้องผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหากเราไม่หยุดเคลื่อนไหวหรือคิด
แต่เราไม่ใช่ฉลาม—เราต้องหยุดเคลื่อนไหวบ้างบางครั้ง ✋ 🛑
รู้จังหวะที่จะเบรกและหยุดพักชั่วคราว ⏸
กฎแห่งผลตอบแทนที่ลดลงเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในเศรษฐศาสตร์ แต่สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและสุขภาพจิตของเราได้อย่างแน่นอน กฎนี้บ่งชี้ว่าคุณสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ (เช่น เวลา เงิน พลังงาน ฯลฯ) จนถึงระดับหนึ่ง แต่จะมีจุดหนึ่งที่คุณจะเริ่มได้รับผลตอบแทนที่ลดลงจากการลงทุน (ROI)
ลองดูที่กราฟนี้ ตัวอย่างเช่น 👀
สิ่งที่คุณเห็นที่นี่คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามที่คุณใส่เข้าไปกับผลลัพธ์ที่ได้รับ ณ จุดที่ผลตอบแทนลดลง คุณจะใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดของคุณจนทำให้คุณภาพของงาน การกระทำ ความคิด ฯลฯ ลดลงและไม่สร้างสรรค์เท่าตอนที่คุณพักผ่อนอย่างเพียงพอและแบตเตอรี่ของคุณเต็ม 🔋
การทำงานนานขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลมากขึ้นเสมอไป และการมีนิสัยที่สมบูรณ์แบบเกินไปก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตของคุณเสมอไป 😬
หากไม่มีเวลาสำหรับการดูแลตัวเองหรือการทบทวนตัวเอง ระดับความวิตกกังวลที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากคุณยังคงผลักดันตัวเองให้เกินขีดจำกัดของตัวเอง... และเชื่อเถอะว่าทุกคนล้วนมีขีดจำกัดของตัวเองอยู่ การทำเช่นนี้จะนำไปสู่ภาวะหมดไฟ และคุณอาจสูญเสียแรงจูงใจจนอยากหยุดทุกอย่างไปเลยเนื่องจากความเหนื่อยล้าในระดับที่รุนแรง
ถึงเวลาที่จะเอาสุขภาพจิตของเรากลับคืนมาแล้ว! 👊
วิธีเริ่มต้นลดความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น—ทั้งในที่ทำงานหรือที่บ้าน
ความวิตกกังวลไม่ใช่ความวิตกกังวลเรื้อรัง เป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่เราทุกคนประสบในระดับที่แตกต่างกันตลอดชีวิต ความรู้สึกวิตกกังวลจะเกิดขึ้นและหายไป ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องนำนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมาใช้เพื่อช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งรวมถึงการหาเวลาดูแลตัวเอง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การเรียนรู้ว่าเมื่อใดควรหยุดพัก (และหยุดพักจริงๆ) และการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยจัดระเบียบและจัดการกับภาระงานของคุณ
นี่คือเคล็ดลับและเทคนิคการรับมือเพื่อลดความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน:
💜 จัดเวลาสำหรับการดูแลตัวเอง
การดูแลตัวเองมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละคน และไม่ใช่แค่การให้รางวัลตัวเองแบบทันทีที่ร้านค้าโฆษณาว่าเป็น "การดูแลตัวเอง" เสมอไป
เราจำเป็นต้องเริ่มทำลายความคิดที่ว่าการดูแลตัวเองคือการทำเล็บ การกินไอศกรีมเมื่อคุณเศร้า และการทำมาสก์หน้า (แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวก็ตาม) แต่การคิดถึงการดูแลตัวเองในลักษณะนี้ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างแน่นอนว่าการดูแลตัวเองคือแนวคิดที่ไร้สาระและฟุ่มเฟือย แทนที่จะเป็นทักษะชีวิต
สิ่งสำคัญคือการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ สนุกกับมัน และเติมเต็มความสมบูรณ์ทางอารมณ์ของคุณ พร้อมทั้งเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อผสมผสานสิ่งเหล่านั้นเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการออกไปปั่นจักรยานในตอนเช้าก่อนทำงาน การนวด การพูดคุยกับเพื่อนหรือนักบำบัด หรือการไปออกกำลังกายที่ยิม อย่าลืมจัดสรรเวลาในตารางของคุณเพื่อให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรก 🌱 #ฟังเสียงของโมอิราโรส
🏃 ตรวจสอบlifestyle ของคุณ
คุณนอนหลับเพียงพอหรือไม่? ดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่? รับประทานอาหารที่สมดุลและมีประโยชน์หรือไม่? คุณเคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอทุกวันหรือไม่? ปริมาณคาเฟอีนที่คุณบริโภคเป็นอย่างไร? 😅 ฉันรู้... มันมีหลายเรื่องที่ต้องใส่ใจทุกวัน
นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สำหรับคุณ:
ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ 💤
- ตั้งการแจ้งเตือนเวลานอนบนโทรศัพท์ของคุณ
- ลงทุนในเตียงนอนที่เหมาะสมเพื่อการนอนหลับที่ไม่ถูกขัดจังหวะ
- ตัดแสงสีฟ้าประมาณสองถึงสามชั่วโมงก่อนเข้านอน
- ใช้แอปติดตามการนอนหลับเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการนอนของคุณ
- ดื่มชาสำหรับก่อนนอนแบบไม่มีคาเฟอีน
เติมน้ำ เติมน้ำ เติมน้ำ! 💧
- เตรียมขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือลงทุนซื้อขวดน้ำอัจฉริยะเพื่อช่วยเตือนให้คุณดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในวันทำงานที่ยุ่งที่สุด
รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 🥗
- เลือกอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารที่คุณจะ กินจริง
- ลดอาหารที่มีน้ำตาลสูง อาหารแปรรูป สารให้ความหวานเทียม แอลกอฮอล์ คาเฟอีน
- ดูแลสุขภาพลำไส้ของคุณ;รับประทานอาหารที่ดีต่อลำไส้ของคุณ
ขยับร่างกายของคุณ 💃
- รวมการออกกำลังกายไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อปลดปล่อยฮอร์โมน "ความสุข/รู้สึกดี" ที่เรียกว่าเอ็นดอร์ฟิน และ เพื่อช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองอื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์ของคุณ
- ช่วยให้คุณไม่คิดถึงความคิดที่ไม่ต้องการและลบ
- นี่ก็วนกลับมาที่การดูแลตัวเองเช่นกัน 😉
- ว่าแต่ การเต้นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะ ลองเปิดเพลงโปรดแล้วขยับร่างกายสัก 5-10 นาทีต่อวัน ช่วยขับความคิดกังวลออกไปจากหัวได้เหมือนกัน 🕺
ระวังการบริโภคคาเฟอีนของคุณ ☕️
- โปรดจดบันทึกปริมาณคาเฟอีนที่คุณบริโภคในแต่ละวัน และบันทึกอารมณ์ของคุณตลอดทั้งวันเพื่อดูว่าคาเฟอีนส่งผลต่อคุณอย่างไร
- ลดการบริโภคคาเฟอีนหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคคาเฟอีนอย่างสิ้นเชิงหากมันทำให้เกิดความวิตกกังวลที่เกิดจากการบริโภคคาเฟอีน
- เปลี่ยนจากการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลัง มาเป็นทางเลือกจากธรรมชาติ เช่น ชา
🤳 ลดเวลาหน้าจอและลดเวลาที่ใช้บนโซเชียลมีเดีย
ลดเวลาที่ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกกังวลหรือถูกกดดันมากเกินไป ให้เริ่มกำหนดเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวันเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานและลดสิ่งรบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการคิดของคุณ คุณอาจเปิดโหมด "ห้ามรบกวน" หรือ "โฟกัส" บนโทรศัพท์ของคุณเพื่อลดสิ่งรบกวนและแรงจูงใจในการตรวจสอบการแจ้งเตือนของคุณ!
✋ รู้เมื่อไหร่ที่ควรพัก (และพักจริงๆ)
นี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก ฉันรู้! 😬
โปรดจำไว้ว่าการหยุดพักเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดี เมื่อคุณหยุดพัก สมองของคุณจะได้พักผ่อนและฟื้นฟู ทำให้มีความชัดเจนทางความคิดมากขึ้น และเมื่อคุณรู้สึกสดชื่นและเครียดน้อยลง สมองของคุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง!
👩💻 ใช้เครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บางครั้งมันดูเหมือนว่ามีงานมากเกินไปในจานของเรา และยิ่งคุณทำภารกิจเสร็จมากเท่าไหร่ งานใหม่ก็ยิ่งปรากฏขึ้นมากเท่านั้น มันง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้นกับสถานการณ์แบบนี้ เพราะคุณต้องคิดถึงทุกสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาโดยไม่มีวิธีที่ชัดเจนว่าจะจัดการกับมันอย่างไร
ด้วยเครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งต่าง ๆ สามารถกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้มากขึ้น เครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยลดความกังวลของคุณได้โดยการรวบรวมงานของคุณไว้ในที่เดียว จัดระเบียบงานของคุณ จัดการปริมาณงานติดตามงานของคุณ และมอบวิธีให้คุณสามารถบันทึกความคิดลงในเอกสาร, โน้ต, งาน, และอื่น ๆ ได้ คุณจึงไม่ต้องพึ่งความจำของคุณเพื่อจดจำรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกอย่าง!
โบนัส:เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น!
คุณสมบัติหลักใน ClickUp ที่จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมปริมาณงานของคุณได้อีกครั้ง:
- การเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อเครื่องมือทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุด (มากกว่า 1,000 ตัวเลือก) เข้ากับ ClickUp และรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ลำดับชั้น: จัดระเบียบงานของคุณด้วยพื้นที่, โฟลเดอร์, งาน, งานย่อย และอื่น ๆ เพื่อให้งานเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- มุมมองปฏิทิน: ติดตามงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดตารางและดูงานของคุณตามวัน, สัปดาห์, เดือน
- มุมมองปริมาณงาน: วางแผนและติดตามความสามารถในการทำงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการรับภาระงานมากเกินไปและการหมดไฟ
- โหมดของฉัน: ลดสิ่งรบกวนอื่น ๆ บนหน้าจอและแสดงเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้น
- ตัวติดตามเวลา: จัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้น ติดตามเวลาของคุณและตั้งเวลาประมาณการ
- ธงลำดับความสำคัญ: จัดระเบียบงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- ความคิดเห็นที่มอบหมาย&มุมมองที่มอบหมายให้ฉันใน การแจ้งเตือน: มอบหมายความคิดเห็นให้กับทีมของคุณ (และตัวคุณเอง) และดูความคิดเห็น/รายการที่ต้องดำเนินการที่ถูกมอบหมายให้คุณในมุมมองที่มอบหมายให้ฉันใน การแจ้งเตือน
⏳ การจัดการเวลาและการกำหนดขอบเขต
ด้วยจังหวะการทำงานที่เร่งรีบในปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะรู้สึกวิตกกังวล เมื่อมีงานมากมายที่ต้องทำแต่เวลาในแต่ละวันกลับไม่เพียงพอ ความรู้สึกกังวลจึงสามารถครอบงำจิตใจได้ง่าย นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องหาวิธีบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!
เทคนิคการจัดการเวลา เช่นการแบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ การจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และความอ่อนไหวต่อเวลา สามารถสร้างโครงสร้างให้กับวันทำงานของคุณและช่วยให้คุณควบคุมปริมาณงานได้
คุณสามารถเริ่มติดตามระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละประเภทของงานเพื่อประเมินความยากลำบากของงานเหล่านั้น ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และจัดหมวดหมู่ตามลำดับความสำคัญ
⭐️ เคล็ดลับมืออาชีพ:หากคุณต้องการเครื่องมือจัดการงานที่มีฟังก์ชันการติดตามเวลา ให้หันมาใช้ ClickUp เพื่อช่วย! ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานใดๆ ได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าเวลาที่คาดว่าจะเสร็จเพื่อกำหนดความคาดหวัง และเพิ่มธงความสำคัญเพื่อติดป้ายกำกับงานของคุณตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญ
การกำหนดขอบเขตเวลาเหล่านี้สำหรับตัวคุณเองจะเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการระดับความเครียดและป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกหนักใจอยู่ตลอดเวลา
✅ กำหนดเป้าหมายแบบ SMART
การตั้งเป้าหมายแบบ SMARTสามารถช่วยสร้างเส้นทางที่มีโครงสร้างและทำให้คุณมีสมาธิได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ให้แน่ใจว่าเป้าหมายนั้น: Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (สามารถวัดได้), Attainable (สามารถบรรลุได้), Relevant (เกี่ยวข้อง), และ Time-based (มีกรอบเวลา)
เราต้องการจะเพิ่มคำว่า "สมจริง" เข้าไปในรายการด้วย! ทำไมล่ะ? เพราะเราทุกคนต่างมีนิสัยชอบตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป (บางครั้งโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ!) แต่การตั้งเป้าหมายที่สมจริงและเป็น SMART คือวิธีที่เราสามารถซื่อสัตย์และโปร่งใสกับตัวเองได้ ยิ่งเป้าหมายของเราสมจริงมากเท่าไร เราจะรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นเท่านั้นในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ของเรา!
⭐️คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามเป้าหมายทั้งหมดของคุณด้วยฟีเจอร์Goals ของ ClickUpGoals พร้อมช่วยคุณตั้งและติดตามเป้าหมายในแบบที่เหมาะกับคุณ คุณสามารถพิมพ์เป้าหมายทั้งหมดของคุณ จัดหมวดหมู่ตามความต้องการของคุณ และเพิ่มบันทึกสำหรับแต่ละเป้าหมายได้ เมื่อคุณตั้งค่าเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็เริ่มติดตามได้เลย!
คุณทำได้ 👊 😉
🙋 อย่ารู้สึกแย่ที่ต้องขอความช่วยเหลือ!
การเรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อคุณรู้สึกหนักใจหรือวิตกกังวลในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ อาจดูเหมือนว่าคุณเป็นคนเดียวที่กำลังต่อสู้กับอารมณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย
หลายคนรู้สึกเช่นนี้ทุกวัน และต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการยอมรับว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ หากคุณรู้สึกกังวลเพราะคุณรับภาระมากเกินไปและดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีวันตามทันได้ โปรดขอความช่วยเหลือหรือมอบหมายงานให้เหมาะสม
และอีกครั้ง คุณไม่ได้อยู่คนเดียว—เราทุกคนต่างต้องการความช่วยเหลือในบางรูปแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานว่าคุณรู้สึกหนักใจกับปริมาณงานที่มากเกินไป สับสนกับงานบางอย่าง หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนแรกที่ควรทำในโครงการ การสื่อสารและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมากับพวกเขา อาจช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์ของคุณ และในทางกลับกัน ก็ช่วยให้คุณหาทางออกได้เช่นกัน
มาช่วยกันขจัดความอับอายในการขอความช่วยเหลือกันเถอะ 🤝 💜
โบนัส: ดูว่าการมีความหลากหลายทางระบบประสาทสามารถเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร😊
นำความสงบกลับมาสู่การทำงานของคุณ 🧘♀️
เราเชื่อในความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และให้เวลาสำหรับการผ่อนคลายและสิ่งต่างๆ ที่เติมเต็มชีวิตของคุณ
นั่นคือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp ขึ้นมา แพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตของคุณ ประหยัดเวลาให้คุณได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์ และช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ลดความเครียดของคุณ ไม่ใช่เพิ่มความเครียด
และเมื่อคุณประหยัดเวลาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาที่คุณประหยัดได้เติมเต็มสิ่งที่คุณรัก—ไม่ว่าจะอะไรก็ตามสำหรับคุณ! 😊