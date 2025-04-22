11 แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp

หากคุณมักประสบปัญหาในการจัดการงาน ภาระหน้าที่ส่วนตัว และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ชีวิตโยนใส่คุณอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องกังวล—คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แม้ว่าการทำงานให้ยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับการมีชีวิตส่วนตัวที่เติมเต็มจะเป็นปริศนาใหญ่สำหรับมืออาชีพหลายคน แต่ก็สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้หากคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม
รายการงานที่เรียบง่ายเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมภาระงานส่วนตัวและงานอาชีพของคุณให้กลับมาอยู่ในมือของคุณอีกครั้ง มันให้แผนที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📑
เพื่อให้เป็นประโยชน์ รายการงานจำเป็นต้องมีรูปแบบที่มีโครงสร้างดี แต่การสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอาจเป็นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง
โชคดีที่มีแบบแปลนที่ยอดเยี่ยมมากมายให้ใช้ฟรี ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 11 แบบเทมเพลตรายการงานที่ดีที่สุด ที่จะปฏิวัติวิธีการจัดการความรับผิดชอบประจำวันของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังพยายามจัดการงาน ชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้นอยู่หรือเปล่า? แม่แบบรายการงานอาจเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ
บล็อกนี้รวบรวม 11 แม่แบบรายการงานฟรี เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาด และทำภารกิจต่าง ๆ เสร็จสิ้นโดยไม่เครียด ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานประจำ งานฟรีแลนซ์ หรือรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน แม่แบบเหล่านี้จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน
ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่:
- เทมเพลตรายการงานประจำวันของ ClickUp – สำหรับการมุ่งเน้นในแต่ละวัน
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp – เพื่อจัดระเบียบงานให้สอดคล้องกับตารางเวลาของคุณ
- เทมเพลต Excel และ Google Sheets – สำหรับการติดตามที่ง่ายและปรับแต่งได้
📌 ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น ด้วยเทมเพลตสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงงานประจำวัน ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานอัตโนมัติ—ทั้งหมดในที่เดียว
พร้อมที่จะทำให้สำเร็จแล้วหรือยัง? ลองใช้ ClickUp ฟรีและคืนเวลาของคุณ ✅
อะไรคือแบบแผนรายการงาน?
แม่แบบรายการงาน คือ กรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า สำหรับการระบุ ลำดับความสำคัญ จัดระเบียบ และติดตามงานหรือกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อน และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเชิงธุรกิจและส่วนบุคคล
⭐ เทมเพลตแนะนำ
รู้สึกท่วมท้นกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณหรือไม่?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันฟรีของ ClickUpช่วยให้คุณมีสมาธิ เป็นระเบียบ และปราศจากความเครียด ลองใช้เลย!
เทมเพลตเหล่านี้มักประกอบด้วย องค์ประกอบที่จำเป็น เช่น ชื่องาน คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และตัวบ่งชี้สถานะ บางรายการอาจมี คุณลักษณะเพิ่มเติม เช่นระดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และหมวดหมู่เพื่อปรับปรุงการจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญให้ดียิ่งขึ้น
แม่แบบรายการงานช่วยให้มีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการตารางงานประจำวัน ประสานงานโครงการที่ซับซ้อน หรือจัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมายจากทีม ช่วยติดตามความรับผิดชอบและรับรองว่างานสำคัญจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใส
สิ่งที่ทำให้พวกเขามีคุณค่ามากขึ้นไปอีกคือ ความยืดหยุ่น ของพวกเขา—สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการของลูกค้าหรือจัดงานวันเกิด ⏳
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายการงานที่ดี?
เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบงาน ไม่มีวิธีใดที่เหมาะกับทุกคน อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบรายการงานของคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความชัดเจน: ชื่อและคำอธิบายของงานควรมีความกระชับและไม่คลุมเครือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าต้องทำอะไร
- องค์กร: แม่แบบให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการจัดทำรายการงาน ซึ่งมักจะอยู่ในลำดับหรือตามลำดับความสำคัญ
- ความยืดหยุ่น: ผู้ใช้ควรสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคลหรือความต้องการทางวิชาชีพของตน
- การจัดการกำหนดส่ง: ช่วยให้สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดหรือเส้นตายได้ ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความรับผิดชอบที่ต้องทำตามเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม
- การติดตามสถานะ: แม่แบบที่ดีควรมีตัวบ่งชี้สถานะหรือช่องทำเครื่องหมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุงานว่ายังไม่เสร็จ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน: เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดงานที่กำลังจะมาถึงหรือรายการที่ค้างอยู่
11 แม่แบบรายการงานฟรีสำหรับติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ในคอลเลกชันที่คัดสรรมาอย่างดีนี้ เราได้เลือก 11 เทมเพลตสำหรับงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ ที่ดีที่สุดใน Excel และClickUp
แต่ละแบบได้รับการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะและยกระดับประสบการณ์การจัดการงานของคุณ นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และฟรีทั้งหมด 🆓
1. แม่แบบรายการงานประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายการงานประจำวันของ ClickUpคือคู่หูของคุณในการจัดระเบียบงานประจำวัน ตั้งแต่เรื่องที่ซ้ำซากไปจนถึงงานที่สำคัญที่สุด มันช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณได้ด้วยการตั้งเป้าหมาย กำหนดเส้นตาย จัดหมวดหมู่งาน ตั้งการแจ้งเตือน และจัดลำดับความสำคัญของงาน
ส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถปรับแต่งได้ สูงมาก ช่วยให้คุณปรับให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณมีพลังในการยกระดับการจัดระเบียบงานของคุณไปอีกขั้นผ่าน ฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดระเบียบงานตามหมวดหมู่เฉพาะ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและจัดเรียงปริมาณงานของคุณ
ติดตามและรักษาสถิติการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย พร้อมปรับแต่งคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพื่อการจัดการงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ✅
ใช้มุมมองรายการของเทมเพลตเพื่อดูรายการที่ต้องทำอย่างละเอียด สลับไปยังมุมมองคัมบังเพื่อจัดการสถานะงานได้อย่างง่ายดาย หรือเลือกมุมมองตารางหากคุณชอบรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต คุณยังสามารถผสานรวมเทมเพลตนี้กับเครื่องมือจัดการงานที่คุณมีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างราบรื่น
2. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
หากคุณต้องการควบคุมเวลาทำงาน ความคาดหวัง และเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำเทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว มันไม่ใช่แค่ปฏิทินธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่ทรงพลังซึ่งให้มุมมองแบบองค์รวมของหน้าที่ประจำสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณ
ใช้เป็นแผนที่ชัดเจนเพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดของคุณตามบทบาทและความรับผิดชอบของคุณ หรือใช้เป็นเทมเพลตรายการงานประจำสัปดาห์สำหรับหลายโครงการ 🗓️
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้สะดวกและมีประโยชน์เป็นพิเศษคือมุมมองที่ปรับแต่งได้ ลองนึกภาพว่าคุณมีสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประชุม มุมมอง คำขอประชุม จะให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของการนัดหมายทั้งหมดที่กำลังจะมาถึง งานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดส่งของแต่ละงาน สิ่งนี้ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอและควบคุมภาระผูกพันของคุณได้อย่างมั่นคง
ตอนนี้ ลองนึกภาพการทำงานเป็นทีมที่งานถูกมอบหมายตามบทบาท มุมมองตามบทบาท ช่วยให้คุณจัดเรียงงานตามผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ทำให้การมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายและส่งเสริมความรับผิดชอบโดยทำให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่
สุดท้ายคือ มุมมองตารางเวลา ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ภาพของวันหรือสัปดาห์ของคุณ โดยจัดเรียงงานต่าง ๆ ตามลำดับเวลา สิ่งนี้ช่วยให้คุณวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรช่วงเวลาสำหรับงาน การประชุม และแม้แต่ช่วงพักสั้น ๆ ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณควบคุมทุกสิ่งได้อย่างเต็มที่และใช้เวลาอันมีค่าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ และจัดหมวดหมู่ของงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมวดหมู่ ทรัพยากร ระดับประสิทธิภาพ และบทบาท
3. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายตามความสำคัญ ความพยายาม หรือความเร่งด่วน เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจัดระเบียบโครงการเป็นรายการ พร้อมด้วยงานที่เกี่ยวข้อง งานย่อย และวันที่กำหนดส่ง เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนผ่านกระดานคัมบังที่ใช้งานง่ายหรือแผนภูมิแกนต์
เทมเพลตนี้มอบมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ:
- รายการงาน
- ปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์
- ปฏิทินรายเดือน
ในมุมมอง รายการงาน คุณจะพบรายการกิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งจัดเรียงตามสถานะการเสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านขวาของเทมเพลต เช่น สถานะงาน วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ นอกจากนี้ ช่องประเภทงานยังช่วยให้คุณระบุแผนกที่รับผิดชอบได้ เพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการงานของคุณ 💼
มุมมองปฏิทิน คือที่ที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น ใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อกำหนดเวลาหรือเลื่อนเวลาการปฏิบัติงาน สร้างแผนที่ภาพสำหรับการทำงานของคุณ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
4. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงาน ClickUpคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการจัดระเบียบและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าเป้าหมายของโครงการจะเป็นอย่างไร เทมเพลตนี้จะนำข้อมูลที่คุณป้อนมาจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ แผนก หรือสถานะของงาน ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้า คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบงานและวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยสร้างความโปร่งใสและความชัดเจน 🌞
ทีมของคุณสามารถใช้ มุมมองรายการ ของเทมเพลตเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดของงานอย่างละเอียด เช่น ความรับผิดชอบและกำหนดเวลา คล้ายกับรายการสิ่งที่ต้องทำขั้นสูง งานโครงการจะถูกจัดเรียงเป็น สามรายการหลัก ได้แก่งานที่ต้องดำเนินการ ไอเดีย และงานค้าง ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
ในขณะเดียวกัน มุมมองของคณะกรรมการ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดได้โดยการจัดเรียงโน้ตติดบนกระดานคัมบัง มุมมองของกล่อง ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระจายงาน ช่วยในการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด ในขณะที่ มุมมองปฏิทิน ช่วยให้การกำหนดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายของ ClickUp
แนะนำClickUp Simple To-Dos Template ที่ซึ่งประสิทธิภาพพบกับความเรียบง่าย. เทมเพลตนี้มอบแนวทางที่ตรงไปตรงมาสำหรับการจัดการงานโดยไม่มีปัญหาหรือสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น. 🎯
เริ่มต้นด้วย มุมมองรายการ เป็นรายการงานหลักของคุณ โดยคอลัมน์จะแสดงรายละเอียดสำคัญ เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับความสำคัญ และความคิดเห็น คอลัมน์สถานะจะมีเมนูแบบเลื่อนลงที่สามารถปรับแต่งหมวดหมู่ได้ เช่น ถูกบล็อก เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และต้องทำ
ต้องการภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณหรือไม่? ให้ไปที่มุมมอง งานทั้งหมด
ต้องการจัดลำดับความสำคัญหรือไม่? มุมมอง งานที่จัดลำดับความสำคัญ พร้อมช่วยคุณแล้ว
ทำให้งานของคุณมีข้อมูลมากขึ้นโดยการเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ และไฟล์แนบ ทดลองใช้มุมมองต่างๆ เช่น บอร์ดและแกนต์ และปรับแต่งการแสดงผลงานของคุณโดยใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
6. แม่แบบการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUp
เบื่อกับการพยายามจำงานประจำวันและนัดหมายต่าง ๆ หรือไม่?แม่แบบการจัดการงานง่าย ๆ ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ไม่เพียงแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน้าที่ประจำวันเช่น การทำความสะอาด การดูดฝุ่น หรือการไปออกกำลังกายให้ง่ายขึ้นด้วย
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประกอบด้วยรูปแบบรายการพื้นฐานสำหรับการมองเห็นภาพงานส่วนตัวหรืองานอาชีพที่จัดหมวดหมู่เป็น "ต้องทำ" หรือ "ทำเสร็จแล้ว"
เทมเพลตการจัดการงานนี้ให้ โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มงานประจำวันของคุณ พร้อมป้ายกำกับสำหรับวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และสถานะของงาน นี่คือกุญแจสำคัญในการจัดระเบียบวันของคุณและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมีขนาดหรือความสำคัญเพียงใดก็ตาม
คุณจะพบกับมุมมองที่หลากหลาย รวมถึง รายการ, บอร์ด, และ เอกสาร ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด ตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลังทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น—เพิ่มฟิลด์, จัดลำดับความสำคัญของงาน,และตั้งการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
7. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตรายการกิจกรรม ClickUpสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายของงานที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นระบบที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้ เป็นเทมเพลตอเนกประสงค์ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและรายการตรวจสอบไปจนถึงการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการและการทำงานแบบสปรินท์ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้อย่างแม่นยำ 🙌
ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ของเทมเพลตเพื่อ:
- ระบุชื่อโครงการ
- มอบหมายงานให้กับผู้จัดการโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
สิ่งที่สะดวกยิ่งกว่าคือเทมเพลตนี้จัดโครงสร้างกิจกรรมและงานรองเป็น งานย่อย ทำให้คุณสามารถให้รายละเอียดเชิงลึกสำหรับแต่ละงาน รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ ได้ เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการกิจกรรมและการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
8. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบจัดลำดับความสำคัญใน Excel โดย Vertex42
ผู้ที่ชื่นชอบ Excel นี่คือเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับความต้องการในการจัดการงานของคุณ: แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญใน Excel โดย Vertex42 แม่แบบนี้ช่วยให้การรวบรวม ประเมินผล และติดตามงานประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น มี การออกแบบที่สามารถพิมพ์ได้ และ กรอกด้วยมือได้ พร้อมพื้นที่เฉพาะสำหรับสามลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ 🖨️
ในคอลัมน์แรก ให้ระบุงานหรือโครงการของคุณ ใช้คอลัมน์ถัดไปเพื่อกำหนดวันที่ครบกำหนด อัปเดตสถานะ ระบุความสำคัญ และเพิ่มบันทึก คุณมีความยืดหยุ่นในการ จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือการจัดรูปแบบ
9. แม่แบบรายการงาน Excel โดย TeamGantt
เทมเพลตรายการงานใน Excelโดย TeamGantt คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการงานของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดตารางเวลา การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้เป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับคอลเลกชันเทมเพลตรายการงานใน Excel ของคุณ มันมีความยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะจัดการงานสำคัญหรือโครงการส่วนตัว
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยให้คุณสามารถ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ครอบคลุม ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มงาน มอบหมายเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามสถานะงานได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกสถานะที่ชัดเจนทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายโดยการกำหนดวันครบกำหนด
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายได้ ทำให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงานหรือจัดการโครงการในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายและดำเนินงานตามกำหนดเวลา
10. แบบฟอร์มติดตามงานประจำวันใน Excel
เทมเพลต Excel สำหรับติดตามงานประจำวันเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยจัดการงานหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา ซึ่งรวมการควบคุมการกรองในตัว ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงและกรองโครงการตามวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และสถานะ ไม่ว่าคุณจะชอบแบบดิจิทัลหรือแบบเอกสาร เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทั้งสองตัวเลือก
ด้วย ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ คุณมีอิสระในการปรับข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถเข้าถึงโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพถ่าย กราฟิก ฟอนต์ และฟีเจอร์ไดนามิกที่หลากหลาย เช่น แอนิเมชัน การเปลี่ยนฉาก และวิดีโอ 🎨
เทมเพลตนี้มอบวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามงาน ช่วยป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
11. แม่แบบรายการงาน Google Sheets โดย GooDocs
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานประจำสัปดาห์, แบบฟอร์มรายการงานใน Google Sheets นำเสนอวิธีการที่เข้าถึงได้และจัดระเบียบสำหรับการกำกับดูแลงาน.
เทมเพลตเช็กลิสต์นี้ช่วยให้คุณจัดการงานประจำสัปดาห์ของคุณในพื้นที่ทำงานที่เรียบง่ายและแบ่งปันได้ทางสายตา ซึ่งสามารถเข้าถึงและประสานงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับงานของคุณ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญทั้งหมดจะถูกแสดงผลอย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
ด้วยเทมเพลตรายการงานใน Google Sheets คุณสามารถรวบรวมงานของคุณไว้ในแผ่นงานที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบ พร้อมด้วยข้อมูลสำคัญของแต่ละงาน เช่น ชื่องาน สถานะความคืบหน้า วันที่กำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ ระดับความสำคัญ และบันทึกเพิ่มเติม 🗓️
คุณสามารถจัดการลำดับงานของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย พร้อมการแบ่งสีเพื่อเน้นงานที่ยังค้าง งานที่เสร็จสิ้นแล้ว และงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้คุณจัดเรียงงานใหม่ตามลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นงานเร่งด่วนก่อน
แม่แบบรายการงาน: ภาพรวม
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากแต่ละเทมเพลต:
|แม่แบบ
|มันใช้ทำอะไร?
|เทมเพลตรายการงานประจำวันของ ClickUp
|การจัดการงานประจำวันและการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
|เทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
|ใช้ปฏิทินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการชั่วโมงทำงาน ความคาดหวัง และเป้าหมาย
|เทมเพลตงานที่ต้องทำใน ClickUp
|การจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดระเบียบเป็นรายการ และการมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|ปรับแต่งและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรายการ บอร์ด และปฏิทิน
|เทมเพลตงานที่ต้องทำแบบง่ายใน ClickUp
|การรักษาโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับงานประจำวัน รวมถึงกำหนดเวลา, ลำดับความสำคัญ, และสถานะ
|เทมเพลตการจัดการงานแบบง่ายด้วย ClickUp
|จัดการงานได้อย่างง่ายดายด้วยสถานะและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ ตัวเลือกการจัดลำดับความสำคัญ และมุมมองที่หลากหลาย
|เทมเพลตรายการกิจกรรม ClickUp
|การจัดระเบียบ, การจัดลำดับความสำคัญ, และการร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในที่เดียว
|เทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำโดย Vertex42
|การรวบรวม ประเมินผล และติดตามงานต่างๆ ด้วยความยืดหยุ่น โดยใช้แนวทางแบบตารางสเปรดชีต
|แบบฟอร์มรายการงาน Excel โดย TeamGantt
|ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อแสดงรายการ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานต่างๆ พร้อมด้วยความยืดหยุ่นในการปรับแต่งรายละเอียดและสถานะของงาน
|เทมเพลตติดตามงานประจำวันใน Excel
|เพิ่ม, มอบหมาย, และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมวันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และการอัปเดตสถานะ
เอาชนะงานของคุณด้วยเทมเพลตรายการงานและสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด
หากงานคือทหารของคุณ แบบแผนรายการงานก็จะเป็นกลยุทธ์และยุทธวิธีที่คุณนำมาใช้เพื่อควบคุมและนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะ ดังนั้น อย่าเพียงแค่พยายามจัดการงาน—จงสั่งการพวกเขาด้วยแบบแผนที่เหมาะสม! 💂
จากรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย ๆ ไปจนถึงเครื่องมือติดตามโครงการอย่างละเอียด 11 แบบนี้ ผสมผสานความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณต้องการกรอบการทำงานสำเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมทั้งทางอาชีพและส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคลังเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUpและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ