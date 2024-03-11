เพิ่มกระบวนการเติบโตของทีม: วิธีให้และรับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

หากข้อบกพร่องของเพื่อนเจ้าบ่าวถูกเขียนไว้บนหน้าผากของเขา เขาคงดึงหมวกมาปิดตาไว้ สุภาษิตเกลิคนี้สรุปความโน้มเอียงของผู้คนที่มีต่อการวิจารณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่มีใครชอบที่จะได้ยินว่าพวกเขาทำผิด และในทางกลับกัน คนที่ให้ข้อเสนอแนะก็มีความรับผิดชอบทางสังคมที่หนักอึ้งเช่นกัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราให้ข้อเสนอแนะเชิงลบที่สำคัญโดยไม่ทำร้ายหรือดูหมิ่นผู้อื่น?
ปรากฎว่า คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ แม้จะดูรุนแรง ก็คือกระสุนเงินของคุณ
การปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดของการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเช่นนี้ ผู้ให้คำแนะนำสามารถมั่นใจได้ว่าคำพูดของตนเหมาะสมและนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในขณะที่ผู้รับคำแนะนำสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของการให้และรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ในคู่มือนี้กันเถอะ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือที่มีค่ามาแบ่งปันเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับคำติชมในทางสร้างสรรค์ 😉
อะไรคือการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์?
การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์คือ การให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือเชิงลบที่ชี้นำผู้รับให้ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องต่อผลงานของตน และ ในที่สุดบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตน.
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบที่เน้นการปฏิบัติและนำไปสู่การพัฒนา ดังนั้น คำวิจารณ์ที่คลุมเครือหรือคำพูดที่เหมารวม เช่น นี่ดี หรือ ไม่ชอบงานของคุณ จะไม่ถือว่าเป็นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์
อีกหนึ่งองค์ประกอบของการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารตามรายงานของ Harvard Business Review การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ช่วยผู้จัดการให้สามารถนำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเสริมสร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุดของพนักงานและแก้ไขข้อบกพร่องในทางที่สร้างสรรค์ ผู้จัดการต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์และเทคนิคที่ละเอียดอ่อนเพื่อสื่อสารการวิจารณ์ด้วยความเคารพและเอาใจใส่
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจสังเกตเห็นผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ลดลง และดำเนินการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่นักออกแบบไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แทนที่จะบ่นว่าสิ่งนี้สร้างความรบกวนมากเพียงใด ผู้จัดการจะมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น แนวทางที่ให้การสนับสนุนนี้จะช่วยให้ผู้ออกแบบเปิดรับคำวิจารณ์เชิงแก้ไขได้มากขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการทุกคนในการให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์คือการใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะสำเร็จรูป แบบฟอร์มเหล่านี้มีส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ข้อเสนอแนะมีความเป็นกลางและมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประเมินพนักงาน คุณสามารถใช้แบบฟอร์มประเมินผล ClickUpเพื่อทบทวนพนักงานของคุณอย่างเป็นกลาง โดยปราศจากการตัดสินตามความคิดเห็นส่วนตัว 🌸
คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ vs. คำวิจารณ์เชิงทำลาย: ความแตกต่างคืออะไร?
มีเส้นบางๆ ระหว่างคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และคำวิจารณ์ที่ทำลายล้าง และการรู้ความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงานยุคใหม่ นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึง: 👇
การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นไปที่คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เมื่อผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพของคุณ นั่นถือเป็นการให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงจะถูก สื่อสารในเวลาที่เหมาะสม และ มุ่งเน้นไปที่:
- ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
- การยอมรับความสำเร็จก่อนการเสนอแนะการปรับปรุง
- การวิจารณ์เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ไม่ใช่ตัวบุคคล
- การปรับปรุงคุณภาพการทำงานผ่านคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
อ่านเพิ่มเติม:เรียนรู้วิธีการนำวงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° ที่สร้างสรรค์มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานของทีมคุณ!
การวิจารณ์เชิงทำลายมุ่งเน้นที่การหาข้อผิดพลาด
คำติชมที่ทำลายล้างอาจปรากฏในรูปแบบของคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ในบางครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือ ความคิดเห็นเชิงลบที่ซ่อนเร้นและไม่สมเหตุสมผล คุณสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่ใครบางคนกำลังใช้รูปแบบการวิจารณ์ที่หลอกลวงนี้ โดยสังเกตจากลักษณะทั่วไป เช่น:
- วิจารณ์มากเกินไปหรือจู้จี้จุกจิกเกินไป—คำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนการโจมตีส่วนตัว: ดูสิ คุณทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง คุณผิดมาก คุณไม่มีสติปัญญาพื้นฐานในการทำงานของคุณหรือไง
- ส่งมอบบ่อย
- ขาดความเฉพาะเจาะจงหรือคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- หยั่งรากในความแตกต่างของแต่ละบุคคล
- อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีข้อบกพร่องเพียงเพื่อทำให้ผู้รับรู้สึกอับอาย
การวิจารณ์ที่ทำลายล้างมักมีต้นตอมาจากอคติที่ซ่อนอยู่—เมื่อผู้คน โดยไม่รู้ตัว ตัดสินกลุ่มหรืออาชีพเฉพาะกลุ่มโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่ผิดหรือความรู้สึกเหนือกว่า. สิ่งนี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษและกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ต่ำหรือการลาออกของพนักงานสูง.
3 ประโยชน์ของการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่ดีสร้างสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์—ทั้งผู้ให้ ผู้รับ และบริษัท มาสำรวจประโยชน์ที่โดดเด่นของมันกัน:
1. ความเครียดน้อยลง ความสำเร็จมากขึ้น
การกลัวการตัดสินจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานเสียความสงบในใจ และน่าเสียดายที่การเผชิญกับความเครียดเป็นเวลานานไม่ใช่เรื่องแปลกในที่ทำงานในปัจจุบัน ตามรายงานจากโคลอนีล ไลฟ์ สํารวจ พบว่า 50% ของพนักงานไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเวลา 1–5 ชั่วโมงทุกวันเนื่องจากความเครียดจากการทำงาน
ด้วยการยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และการฝึกฝนทีมให้สามารถให้และรับข้อเสนอแนะได้อย่างสง่างาม คุณจะปลดปล่อยทีมของคุณจากความเครียดที่มากเกินไป นำไปสู่สถานที่ทำงานที่สงบสุขยิ่งขึ้นและโอกาสในการปรับปรุงและความสำเร็จที่ดีขึ้น
2. การเติบโตทางอาชีพ
ข้อเสนอแนะที่แท้จริงมาจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานที่ใส่ใจในความก้าวหน้าของพนักงาน พวกเขาให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผู้รับพัฒนาตนเองในระดับมืออาชีพจากการศึกษาพบว่า 83% ของพนักงานให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ 72% ระบุว่า การได้รับข้อเสนอแนะที่แก้ไขจากหัวหน้างานเป็นปัจจัยที่มีประโยชน์มากที่สุดในอาชีพของพวกเขา
3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทีมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว
การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งรากฐานของงานทุกอย่างนั้นตั้งอยู่บนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านคำแนะนำและข้อเสนอแนะ
ทีมเช่นนี้มักมีวัฒนธรรมการสื่อสารสองทางที่ดีซึ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจและเปิดกว้าง. สิ่งนี้ทำให้การสนทนาที่ยากลำบากระหว่างพนักงานและผู้จัดการง่ายขึ้น และช่วยสร้างทีมที่แข็งแกร่งและร่วมมือกันได้ดี.
เคล็ดลับในการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ [พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน]
ไม่มีกฎตายตัวหรือวิธีการเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนในการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ ปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถสื่อสารประเด็นของคุณได้อย่างชัดเจน
ใช้คำสรรพนามบุรุษเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำเสียงที่ก้าวร้าวหรือกล่าวหา
เชี่ยวชาญการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการให้ข้อเสนอแนะ หลีกเลี่ยงการประเมินที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือหยาบคาย นี่คือเวลาที่การใช้สรรพนามส่วนตัวอย่างเช่น "ฉัน" จะเปลี่ยนเกมได้
เมื่อคุณใช้คำว่า "ฉันรู้สึก" หรือ "ฉันคิดว่า" ในประโยค คุณกำลังให้ผู้รับข้อเสนอแนะเข้าใจว่ามันไม่ใช่จุดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ตึงเครียด แต่เป็นเพียงข้อบกพร่องเล็กน้อยในงานเท่านั้น
นี่คือตัวอย่างสองข้อของคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่นักออกแบบอาวุโสให้ข้อเสนอแนะแก่นักออกแบบรุ่นน้อง:
- โดยไม่มี I: การออกแบบของคุณจำเป็นต้องรวมสีเพิ่มเติม เช่น สีแดงและสีขาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธีมแบรนด์ ปัจจุบันดูเรียบง่าย
- ด้วยฉัน: ฉันชอบความคิดของคุณที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมของเรา อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าการยึดตามธีมของแบรนด์เราและเพิ่มสีสันมากขึ้น เช่น สีแดงและสีขาว จะทำให้มันดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้น
สังเกตความแตกต่างตรงนี้ได้ไหม? ตัวอย่างแรกแทบไม่คำนึงถึงผลงานของบุคคลนั้นเลย และให้มุมมองที่รุนแรงเพียงอย่างเดียว ส่วนตัวอย่างที่สองแสดงความชื่นชมผลงานปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขที่อิงเหตุผลและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อปรับปรุงการออกแบบ
ใช้วิธีแซนด์วิชขณะให้ข้อเสนอแนะ
เมื่อคุณให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เริ่มต้นด้วยคำชมเชย ใช้คำชมเชยเพื่อทำให้ผู้รับรู้สึกสบายใจ
แทนที่จะพูดความคิดของคุณออกมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ให้สร้างแซนด์วิชคำติชม โดยทำตามขั้นตอน สามขั้นตอนนี้:
- เริ่มต้นด้วยคำชมเชยเชิงบวก
- เพิ่มความคิดเห็นเชิงลบพร้อมคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง
- จบด้วยความขอบคุณ
วิธีนี้ได้ผลดีเมื่อใช้กับพนักงานใหม่และกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น:
ฉันชอบที่คุณเรียนรู้ได้รวดเร็วและทำงานได้ดี คุณพลาดขั้นตอนบางอย่างในสัปดาห์นี้ ซึ่งไม่เป็นไรเพราะคุณยังอยู่ในช่วงเรียนรู้อยู่ บางทีคุณอาจเพิ่มเอกสารของบริษัทเราในรายการอ่านของคุณได้ไหม? ขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณ!
โปรดยกตัวอย่างและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
การวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ต้อง มุ่งเน้นการแก้ปัญหา สนับสนุนพนักงานของคุณโดย:
- การยกตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่ผิดพลาดและสาเหตุ
- เสนอขั้นตอนต่อไปเพื่อการปรับปรุง
- จัดหาทรัพยากรสำหรับการอ่านและการฝึกอบรม หากมีความเหมาะสม
ถามคำถามที่มีเจตนาดีเพื่อส่งเสริมการสื่อสาร
การคิดหาทางแก้ไขนั้นเป็นเรื่องท้าทายหากคุณไม่สามารถหาสาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่ทำงานได้ตามมาตรฐาน ในกรณีนี้ จงซื่อสัตย์และถามพวกเขาว่าคิดว่าปัญหาเฉพาะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ให้พนักงานรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนพวกเขา ไม่ใช่เพื่อบังคับความเชื่อของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อวิศวกรเพิ่มคุณสมบัติที่สำคัญมากเกินกำหนดเวลา คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการถามคำถามต่อไปนี้ในระหว่างการประชุมติดตามผล:
- มีเหตุผลเฉพาะใดที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือไม่?
- คุณกำลังประสบปัญหากับผลิตภัณฑ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่?
- ทีมสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
- เราสามารถระดมความคิดเพื่อหาวิธีที่จะทำให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามกำหนดเวลาของเราได้หรือไม่?
ทำให้ทุกการให้ข้อเสนอแนะมีประสิทธิผลด้วย ClickUp
เครื่องมือที่คุณใช้ในการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์สามารถมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะใดๆ
ยกตัวอย่างเช่น ClickUp. มันเป็นทั้ง แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและ ซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะที่ใช้งานได้จริง. มันเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการวิจารณ์ใดๆ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันหลายอย่าง เช่น แม่แบบการประชุมและเครื่องมือพิสูจน์อักษร.
มาดูกันให้ละเอียดขึ้นว่า ClickUp ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลงานของทีมคุณได้อย่างไร และเปลี่ยนช่วงเวลาที่อาจรู้สึกอึดอัดจากการให้ข้อเสนอแนะให้กลายเป็นโอกาสที่แท้จริงในการเติบโต 🌞
1. มุมมองปฏิทิน ClickUp สำหรับการกำหนดเวลาการประชุมให้คำแนะนำ
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จะดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลในหลายเขตเวลา อย่างไรก็ตาม ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะในช่วงเวลาที่สะดวกและยังสามารถสร้างวาระการประชุมเพื่อสรุปประเด็นการสนทนาล่วงหน้าได้อีกด้วย
ทีม Agile สามารถจัดตั้งการประชุมประจำเพื่อสร้างการไหลเวียนของข้อเสนอแนะที่ราบรื่น แพลตฟอร์มมีตัวแก้ไขแบบลากและวางเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกำหนดการอย่างง่ายดาย
สำหรับการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เราขอแนะนำเทมเพลต ClickUp Employee & Manager 1-on-1เพื่อ:
- บันทึกประวัติการสนทนาทั้งหมด
- บันทึกข้อคิดเห็น (เช่น ตัวอย่างแนะนำและโอกาสในการปรับปรุง)
- เพิ่มรายการดำเนินการในอนาคต
คุณสามารถนำแบบฟอร์มขึ้นมาดูในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและการอัปเดตของพนักงานได้
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Zoomเพื่อช่วยให้คุณเริ่มการประชุมให้ข้อเสนอแนะจากแพลตฟอร์มเดียว
2. มุมมองแชทและการตรวจทานของ ClickUp เพื่อแชร์ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ควรให้ด้วยตัวอย่างและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โชคดีที่มุมมองแชทของ ClickUpมีการตั้งค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
สร้างกลุ่มที่ชัดเจนเพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อย่างเฉพาะเจาะจงโดยเร็วที่สุดแทนที่จะรอการประเมินผลประจำปีหรือรายเดือน ระบุชื่อสมาชิกทีมเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการโดยตรงบนหน้างาน คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นเพื่อช่วยให้สมาชิกทีมเฉพาะเจาะจงจดจำข้อเสนอแนะของคุณได้เมื่อกลับมาทบทวนงานที่คล้ายกัน
หากคุณต้องการนำเสนอตัวอย่างและวิธีแก้ปัญหาแบบลงมือปฏิบัติจริงให้กับทีมของคุณ ClickUp พร้อมสนับสนุนคุณ:
- ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและสร้างวิดีโอสอนสำหรับงานที่มักเกิดข้อผิดพลาด
- สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องได้รับการอนุมัติ ให้ใช้ฟังก์ชันการตรวจพิสูจน์ของแพลตฟอร์มเพื่อแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร วิดีโอ หรือเนื้อหาการออกแบบ
3. ClickUp Forms สำหรับการให้และรับข้อเสนอแนะ
สร้างแบบประเมินผลสำหรับพนักงานของคุณเองโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpและปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะของคุณ แบบฟอร์มเหล่านี้ตั้งค่าได้ง่าย—คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับเปลี่ยนคำถามตามคำตอบของผู้ใช้ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มประเมินผลประจำเดือนมาตรฐานของคุณถามว่า: คุณทำงานกี่ชั่วโมงในเดือนนี้?
หากผู้ตอบเลือกตัวเลขต่ำกว่า 120 คุณสามารถกำหนดค่าแบบฟอร์มให้แสดงคำถามอื่นขึ้นมา: มีเหตุผลใดที่คุณทำงานน้อยลงในเดือนนี้หรือไม่?
คำถามเชิงพลวัตเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงประเด็นที่ทีมของคุณกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้ และให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถพัฒนาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าหรือเพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงานได้อีกด้วย
ออกแบบแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับองค์กรทั้งองค์กร พร้อมคำถามเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานมีความสุขหรือไม่และระบุตัวอย่างที่บ่งชี้ถึงระดับความพึงพอใจที่ต่ำ คำตอบทั้งหมดจะกลายเป็นงาน และสามารถติดตามได้จากแดชบอร์ดกลางของคุณ
4. คลิกอัพ ด็อกส์ และ คลิกอัพ เอไอ สำหรับการสร้างคู่มือการให้คำแนะนำ
จะไม่ดีหรือถ้าผู้จัดการทุกคนรู้วิธีเสนอข้อเสนอแนะที่มีผลกระทบในทางบวก?
นั่นคือสิ่งที่ClickUp Docsมีไว้เพื่อคุณโดยเฉพาะ! สร้าง แก้ไข และแบ่งปันคู่มือการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์กับผู้จัดการคนอื่นๆ และกำหนดขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในคู่มือของคุณโดยให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรือแก้ไข และประเมินความเป็นไปได้ของขั้นตอนการทำงานที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การเขียนคู่มือให้ข้อเสนอแนะอาจใช้เวลามาก แม้จะมีผู้ช่วยก็ตาม ลองพิจารณาควบคุมด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม และใช้คำแนะนำเฉพาะทางอุตสาหกรรมกว่า 100 รายการเพื่อสร้างคู่มือและเอกสารกระบวนการที่มีรูปแบบดีและดูเป็นมืออาชีพ
คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานบริหารอื่นๆ ได้เสมอ เช่น การเขียนอีเมลและสัญญา หรือการคิดค้นขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบันทึกการประชุมหรือเอกสารข้อเสนอแนะเก่าเพื่อประหยัดเวลาในการประชุมประเมินผลการทำงานได้อีกด้วย
โบนัส:ใช้แม่แบบแผนการสื่อสารเพื่อรักษาวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดีที่สุดในทีมของคุณ
5. แดชบอร์ด ClickUp และสถานะงานที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความคิดเห็น
ติดตามสถานะการตอบกลับด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp— เพิ่มสถานะต่างๆ เช่น รอดำเนินการ หรือ ตรวจสอบแล้ว ให้กับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบเพื่อรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว
หากคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงหลังจากการประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้ใช้ประโยชน์จากClickUp Dashboards. คุณสมบัติช่วยคุณตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของงาน, สปรินต์, หรือโครงการทั้งหมดได้ในรูปแบบภาพ!
ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญ ของงานไปจนถึงการติดตามโครงการและการประเมินประสิทธิภาพของทีม แดชบอร์ดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีรับคำติชมเชิงสร้างสรรค์: สิ่งที่ควรทำ
มาสำรวจอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมกัน: การรับข้อเสนอแนะ!
การรับมือกับคำวิจารณ์อาจทำให้คุณต้องปกป้องตัวเอง แต่นั่นคือวิธีที่โอกาสสำหรับการเติบโตกลายเป็นสนามรบ ยืนยันอยู่เสมอว่านี่คือจุดเริ่มต้นของประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณเติบโตในฐานะมืออาชีพ นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะทำให้กระบวนการรับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย:
ใจเย็นและเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น
การยอมรับศิลปะแห่งการฟังอย่างตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณได้รับคำวิจารณ์ อย่าตื่นตระหนกหรือมีท่าทีป้องกันตัวในขณะที่ผู้จัดการของคุณกำลังพูด ฟังอย่างตั้งใจและตอบกลับเพียงครั้งเดียวเมื่อพวกเขาพูดเสร็จหรือถามคำถามคุณ
สะท้อน
เมื่อคุณได้รับคำติชมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทบทวนตัวเอง ค้นหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือขอคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นจากผู้จัดการหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ ถามตัวเองด้วยคำถามเช่น:
- ทำไมถึงเกิดข้อผิดพลาดนี้ขึ้น? เป็นความผิดของฉันหรือไม่?
- ฉันสามารถเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้าง?
- มุมมองใหม่นี้จะช่วยพัฒนาตัวฉันได้อย่างไร?
ปรับปรุงให้ละเอียดขึ้น
หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนความเข้าใจให้เป็นการกระทำ ถามตัวเองว่า:
- ฉันสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างในทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะนี้?
- ใครสามารถช่วยเหลือฉันในกระบวนการนี้ได้บ้าง?
- ฉันจะติดตามความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จของฉันได้อย่างไร?
จงจำไว้ว่า การเติบโตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง. ยอมรับกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และใช้ทุกคำติชม ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ เป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางสู่ความเป็นเลิศของคุณ ✌️
เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็น ขอบคุณ
การเผชิญกับคำวิจารณ์อาจเป็นเรื่องยาก แต่การแสดงความขอบคุณ แม้ในยามที่คุณไม่เห็นด้วย ก็เป็นประโยชน์ การกล่าวคำว่า ขอบคุณ อย่างเรียบง่าย เป็นการยอมรับเวลาและความพยายามที่ผู้อื่นทุ่มเทให้กับการให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ และโดยนัยยะ ยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของคุณอีกด้วย
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อได้รับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์: สิ่งที่ไม่ควรทำ
นี่คือสรุปสิ่งที่ส่งผลต่อทัศนคติที่ไม่ดีขณะรับคำติชม:
การผูกอารมณ์กับการประเมิน
คุณค่าในตัวเองของคุณไม่ควรผูกติดกับผลงานการทำงานของคุณ เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะรู้สึกป้องกันตัว แต่โปรดจำไว้ว่า ข้อเสนอแนะคือการประเมินผลงานของคุณ ไม่ใช่ตัวตนของคุณ ดังนั้น ควรแยกความรู้สึกส่วนตัวออกจากการรับมือกับการประเมินผลงานในเชิงวิชาชีพ
ปฏิกิริยาที่รวดเร็วหรือเกินจริง
ต้านทานแรงกระตุ้นที่จะตอบกลับในทันที หยุดชั่วคราว พยายามไม่ตอบสนองเลย การหยุดชั่วคราวนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายที่ดูไม่ใส่ใจหรือการแสดงความคิดเห็นที่ตอบโต้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเลือกคำตอบที่สงบและสร้างสรรค์ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคุณได้
การมองข้ามความคิดเห็น
มีขีดจำกัดในการให้ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการของคุณ—หากพวกเขาไม่เห็นความพยายามในการปรับปรุง พวกเขาจะเลิกสนับสนุนคุณ
ดังนั้น หลีกเลี่ยงการมองข้ามข้อเสนอแนะ และจดบันทึกทุกประเด็นที่ผู้จัดการของคุณกล่าวไว้ วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้คือการใช้ClickUp Notepadเพื่อเขียนส่วนที่สำคัญของการให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ใด ๆ
ใช้รายการตรวจสอบเพื่อเพิ่มข้อผิดพลาด/การปรับปรุงที่ระบุได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา
ทบทวนคำถามที่พบบ่อย
1. ตัวอย่างของการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์คืออะไร?
ตัวอย่างการให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา: ผมสังเกตเห็นว่ากำหนดเวลาสำหรับงานนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม ผมซาบซึ้งในความพยายามที่คุณได้ลงทุนในโครงการนี้ และผมขอแนะนำให้คุณสื่อสารอย่างริเริ่มหากคาดว่าจะต้องการเวลาเพิ่มเติมในอนาคต
2. อะไรคือการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์กับการวิจารณ์เชิงลบในบริบททางธุรกิจ?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคำติชมเชิงสร้างสรรค์และคำติชมเชิงวิจารณ์อยู่ที่วิธีการนำเสนอ คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับบุคคลให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ในทางตรงกันข้าม คำวิจารณ์เชิงวิจารณ์มุ่งเน้นไปที่การทำให้บุคคลรู้สึกต่ำต้อย ซึ่งมักนำไปสู่การสนทนาในเชิงลบและร้อนแรง
ClickUp สามารถเป็นกำลังใจให้คุณในความวุ่นวายของการให้ข้อเสนอแนะ
การสนทนาเพื่อรับข้อเสนอแนะอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราไม่ควรลืมว่าการเติบโตอันน่าทึ่งที่มันสามารถช่วยส่งเสริมได้! ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานที่คุณเลือกใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลต, แบบฟอร์ม, และการสนับสนุนจาก AI แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างสวรรค์แห่งการร่วมมือที่ความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ไหลเวียนอย่างอิสระ และการเติบโตกลายเป็นเส้นทางที่ทุกคนร่วมเดินทางไปด้วยกัน!
เลิกกลัวการให้ข้อเสนอแนะและสมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย 🤩