10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในปี 2025

8 เมษายน 2568

การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการและเส้นทางชีวิตที่ยาวนาน มันเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องและนิสัยประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและที่ทำงาน

การทำด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยเครื่องมือออนไลน์สำหรับการพัฒนาตนเอง คุณสามารถรับการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะพยายามปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือต้องการพัฒนาทักษะทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ ก็มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยเหลือคุณ

ที่นี่ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเอง

เลือกเครื่องมือออนไลน์แบบครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการทำงานส่วนตัว หรือผสมผสานเครื่องมือต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ จากเครื่องมือที่เน้นการปรับปรุงสุขภาพจิตและความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงเครื่องมือที่สร้างทักษะใหม่ๆ มีบางสิ่งสำหรับทุกคนในรายการนี้

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือพัฒนาตนเอง?

การเลือกเครื่องมือพัฒนาตนเองที่ดีเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเอง เลือกเครื่องมือที่ไม่ดี คุณจะเสียเวลา รู้สึกหงุดหงิด และก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย เลือกเครื่องมือที่ดี คุณจะมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะใหม่ กำจัดนิสัยที่ไม่ดี และรักษาความรับผิดชอบได้ทันที ?

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือพัฒนาตนเอง:

  1. การติดตามตัวชี้วัด: เครื่องมือพัฒนาตนเองที่ยอดเยี่ยมจะมีขั้นตอนที่สามารถวัดได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ตลอดเส้นทาง
  2. ความรับผิดชอบ: คุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลได้เพียงอย่างเดียว คุณต้องสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และกำหนดผลที่ตามมาหากคุณไม่สามารถทำได้
  3. เป้าหมายที่ชัดเจน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายเหล่านั้น ด้วยวิธีนี้คุณจะสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จพร้อมจุดสำคัญที่จะช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
  4. แนวทางสร้างแรงบันดาลใจ: สร้างพื้นฐานสู่ความสำเร็จด้วยการเลือกเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจและทำให้การพัฒนาเป็นเรื่องสนุก

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองที่ควรใช้

เมื่อพูดถึงการพัฒนาตนเอง มีวิธีมากมายหลากหลายในการเติบโต บางทีคุณอาจต้องการเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้น หรืออาจต้องการพัฒนาความเฉียบคมทางจิตใจเพื่อเป็นผู้นำทีมที่ดีกว่าเดิม หรือบางทีคุณกำลังมองหาวิธีสร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร เครื่องมือพัฒนาตนเองที่ดีที่สุด 10 อย่างนี้พร้อมช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณแล้ว ?

1.ClickUp

เริ่มใช้ ClickUp
ติดตามเป้าหมายของคุณจนถึงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด (KPIs) และรับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการก้าวหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมมีสมาธิ ติดตามตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจ แต่ก็มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะในบริบทการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน✨

คุณสมบัติClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณต้องการจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้น สร้างทักษะการสื่อสาร หรือเรียนรู้แนวทางทางเทคนิคใหม่ ๆ คุณสามารถคิดค้นตัวชี้วัดที่สามารถติดตามได้ และจัดการกับเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้ด้วยโฟลเดอร์เพื่อแยกแยะเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ

ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายหลักของคุณ แบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มลำดับความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

สร้างแผนที่นำทางสู่ตัวคุณที่ดีกว่าด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองจาก ClickUp ใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณอย่างชัดเจน ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และสร้างความชัดเจนในภารกิจและขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของคุณ มุมมองที่ปรับแต่งได้สี่แบบให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแผนการดำเนินการของคุณ

เริ่มใช้ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  1. ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการสร้างงานอัตโนมัติจากเทมเพลตและแดชบอร์ดเป้าหมาย เพื่อมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ใกล้ยิ่งขึ้น
  2. การแสดงผลแบบภาพ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง ช่วยคุณมองเห็นเส้นทางที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง
  3. แผนภาพความคิดและกระดานไวท์บอร์ดเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดและกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถดำเนินการได้
  4. รายการตรวจสอบประจำวันแบบปรับแต่งได้ การแจ้งเตือน และการเตือนความจำช่วยให้คุณรับผิดชอบและตระหนักถึงความก้าวหน้าของคุณ
  5. เทมเพลตการตั้งเป้าหมายหลายสิบแบบเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาตนเองของคุณด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  1. เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้
  2. คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เครื่องมือเขียน AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า อาจมีให้ใช้เฉพาะในแผนการชำระเงิน

ราคาของ ClickUp

  1. ฟรีตลอดไป
  2. ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  3. ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  4. องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  5. ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โค้ช. me

เครื่องมือพัฒนาตนเอง: ตัวเลือกการโค้ชของ Coach.me
ผ่านทางCoach.me

Coach. me เป็นแอปโค้ชชิ่งที่ให้บริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งให้การสนับสนุนในการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นและพัฒนาให้เป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถเลือกใช้ตัวติดตามนิสัยฟรีที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายทีละขั้นตอน หรือเลือกโค้ชแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเพื่อการพัฒนาตนเอง การเติบโตส่วนบุคคล หรือการพัฒนาวิชาชีพ Coach. me อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ

โค้ช. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉัน

  • สร้างแผนพัฒนาตนเองด้วยHabit Tracker ที่ช่วยสร้างแผนทีละขั้นตอน ส่งการแจ้งเตือน และสรุปสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
  • ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับโค้ชตัวจริงที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นใจในตนเอง การจัดการเวลา และการฝึกสมาธิ
  • เลือกการโค้ชได้จากการแชท, แบบตัวต่อตัว, หรือทางโทรศัพท์ ตามความชอบของคุณ
  • การเช็คอินรายวันช่วยให้คุณย้อนกลับไปได้เจ็ดวันในกรณีที่คุณทำงานแล้วแต่ลืมอัปเดตกระดานนิสัยประจำวันของคุณ

โค้ช. ข้อจำกัดของฉัน

  • ไม่มีแอปสำหรับ Windows โดยตรง คุณจึงต้องใช้เว็บไซต์ออนไลน์แทน
  • ไม่มีฟีเจอร์บล็อกสำหรับพื้นที่ที่มีความคิดเห็นสาธารณะ แต่คุณสามารถควบคุมสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบนกระดานนิสัยของคุณได้

โค้ช. me ราคา

  • การติดตามนิสัย: ฟรี
  • โค้ชส่วนตัว: เริ่มต้นที่ $25/สัปดาห์

โค้ช. me คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Habitica

เครื่องมือพัฒนาตนเอง: รายการสิ่งที่ต้องทำ, นิสัย, และเป้าหมายประจำวันใน Habitica
ผ่านทางHabitica

Habitica เป็นแอปพัฒนาตนเองฟรีที่ใช้แนวทางของเกมเมอร์ในการพัฒนาตนเอง แอปนี้เน้นระบบรางวัลและผลที่ตามมาเพื่อสร้างนิสัยใหม่ เครือข่ายสังคมและชุมชนในตัวช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน ในขณะที่แดชบอร์ดแบบเกมทำให้การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องสนุก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน, นิสัย, และเป้าหมายที่สามารถวัดได้สำหรับด้านต่าง ๆ ของชีวิตคุณ (การพัฒนาตนเองหรือการเติบโตส่วนตัว)
  • ทุกครั้งที่คุณทำเป้าหมายการพัฒนาตนเองสำเร็จ คุณจะได้รับรางวัลเป็นโบนัสในเกม เช่น สัตว์เลี้ยง ทักษะเวทมนตร์ และชุดเกราะพิเศษ
  • เชื่อมต่อกับชุมชนเพื่อค้นหาผู้ให้คำปรึกษาและเพิ่มความตระหนักในตนเอง
  • เมื่อคุณทำเป้าหมายสำเร็จ ให้ใช้รางวัลเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเกมทีม หรือเพลิดเพลินกับการพักผ่อนในชีวิตจริงด้วยการดูตอนโปรดของรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ

ข้อจำกัดของ Habitica

  • เกมมิฟิเคชันไม่ใช่ตัวกระตุ้นสำหรับทุกบุคลิกภาพ ดังนั้นแอปนี้จึงเหมาะที่สุดสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม
  • คุณจะได้รับรางวัลเฉพาะเมื่อเช็คอินเป็นประจำเท่านั้น หากคุณลืมอัปเดตแอป คุณจะไม่ได้รับรางวัล

ราคา Habitica

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Habitica

  • G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. ลูมอสซิตี้

เครื่องมือพัฒนาตนเอง: หน้าแรก Lumosity
ผ่านทางLumosity

Lumosity เป็นแอปฝึกสมองที่ใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงความจำ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้ดีขึ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการ เครื่องมือนี้ช่วยสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำหรือกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lumosity

  • เครื่องมือนี้ปรับให้เหมาะกับทักษะและความต้องการของคุณ ช่วยให้คุณกลายเป็นตัวเองที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • เกมฝึกสมองแบบโต้ตอบที่เรียนรู้ได้ง่าย ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและความจำ—พร้อมทั้งสร้างนิสัยเล็กๆ ที่ส่งผลใหญ่ต่อการเรียนรู้
  • Lumosity Mind มุ่งเน้นที่การมีสติ การสะท้อนตนเอง และการนอนหลับ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
  • Lumosity Figment สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยแอปโฟกัสที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับศิลปะ ดนตรี และบอร์ดวิสัยทัศน์

ข้อจำกัดของ Lumosity

  • แม้จะสนุก แต่เกมฝึกสมองไม่มีองค์ประกอบในโลกจริง เช่น รายการตรวจสอบงานประจำวันและรายการที่สามารถดำเนินการได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
  • คณะลูกขุนยังไม่ได้ข้อสรุปว่าแอปฝึกสมองอย่าง Lumosity ช่วยพัฒนาการรับรู้ได้จริงหรือไม่

ราคาของ Lumosity

  • ฟรี
  • พรีเมียม: สร้างบัญชีเพื่อกำหนดราคาพิเศษสำหรับบุคคล, ครอบครัว, และทีม พร้อมคุณสมบัติโบนัส

คะแนนและรีวิวของ Lumosity

  • G2: 3. 8/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Skillshare

เครื่องมือพัฒนาตนเอง: รายชื่อคลาสใน Skillshare
ผ่านทางSkillshare

Skillshare เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทำให้การลงทะเบียนเรียนในคลาสต่าง ๆ ง่ายขึ้นในหลากหลายหัวข้อ คอร์สออนไลน์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเรียนภาษาใหม่และวิธีการตั้งเป้าหมาย SMARTไปจนถึงการออกแบบ UX การสร้างพอดแคสต์ และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ไม่ว่าคุณต้องการจะดำดิ่งสู่เครื่องมือการพัฒนาตนเองหรือเรียนรู้ทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณ ก็มีคลาสสำหรับคุณ. แต่ละคลาสมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำที่ดีเพื่อสร้างทักษะที่ดีขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Skillshare

  • มากกว่า 25,000 คลาสที่มอบโอกาสให้คุณก้าวออกจากโซนความสบายและบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณ
  • คลาสสอนโดยผู้นำในอุตสาหกรรม คุณจึงได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในธุรกิจ
  • การเป็นสมาชิกรวมถึงการเข้าถึงคลาสได้ไม่จำกัด การดูแบบออฟไลน์ และชุมชนที่มีชีวิตชีวาของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
  • โอกาสในการสอนเปิดโอกาสให้คุณได้ตอบแทนสังคมด้วยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณเอง

ข้อจำกัดของ Skillshare

  • เนื่องจากคอร์สของ Skillshare ไม่ได้รับการรับรองหรือการรับรองคุณวุฒิ คุณจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรหรือหน่วยกิตการเรียน
  • การเข้าถึงหลักสูตรมีจำกัดตามระยะเวลาสมาชิกของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรที่คุณชำระเงินแล้วได้อีกหากคุณยกเลิก

ราคาของ Skillshare

  • ทดลองใช้ฟรี
  • การสมัครสมาชิก: สร้างบัญชีสำหรับแผนราคาแบบรายเดือนหรือรายปี

คะแนนและรีวิวของ Skillshare

  • G2: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

6. ระยะห่าง

การฝึกสมาธิแบบมีไกด์ในมุมมองมือถือของ Headspace
ผ่านทางHeadspace

Headspace เป็นแอปพลิเคชันฝึกสติที่เน้นเรื่องการนอนหลับ การทำสมาธิ และการลดความเครียด เพื่อเสริมสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมการดูแลตัวเองผ่านการฝึกสมาธิแบบมีไกด์และมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพจิต ?

คุณสมบัติเด่นของ Headspace

  • ห้องสมุดประกอบด้วยเสียงนอนหลับ, การทำสมาธิ, และเพลงเพื่อช่วยคุณทำงานให้เสร็จในสภาพแวดล้อมที่สงบ
  • แอปนี้ไม่ได้มีแค่การทำงานทางจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวได้ เช่น โยคะ เพื่อเชื่อมโยงทั้งจิตใจ จิตวิญญาณ และร่างกาย เพื่อตัวคุณที่ดีที่สุด
  • บล็อกของ Headspace เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับเคล็ดลับในการจดบันทึกให้ดีขึ้น การพัฒนา습관 และการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
  • แอปนี้ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Apple iOS และ Android คุณจึงสามารถออกกำลังกายและฝึกสมองได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของพื้นที่ว่าง

  • แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรี แต่คุณต้องชำระเงินหากต้องการใช้งานแอปต่อไป
  • การทำสมาธิจำกัดเวลาไว้ที่ 30 นาทีเท่านั้น ผู้ที่ต้องการทำสมาธิที่ลึกหรือยาวนานกว่านี้จะต้องหาที่อื่น

การกำหนดราคาแบบเฮดสเปซ

  • รายเดือน: $12.99/เดือน พร้อมทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • รายปี: $69.99/ปี พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน

คะแนนและรีวิวเฮดสเปซ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. MyFitnessPal

การติดตามอาหาร แคลอรี่ และการออกกำลังกายในมุมมองมือถือของ MyFitnessPal
ผ่านทางMyFitnessPal

การเดินทางเพื่อการเติบโตของคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางงานเพียงอย่างเดียว คุณสามารถปรับปรุงนิสัยประจำวันและรู้สึกดีที่สุดได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันฟิตเนสเช่น MyFitnesPal ความมุ่งมั่น, ความมีวินัย, และทักษะที่คุณได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้ ช่วยปรับปรุงชีวิตของคุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyFitnessPal

  • แอปติดตามอาหาร, แคลอรี, และการออกกำลังกายทั้งหมดในที่เดียว
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านโภชนาการที่ปรับให้เหมาะกับคุณมอบชุดเครื่องมือข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
  • การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 35 แอป รวมถึง Garmin และ Apple Health ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าด้านสุขภาพของคุณได้ดีขึ้น
  • ด้วยฐานข้อมูลอาหารมากกว่า 18 ล้านรายการ ติดตามแคลอรี่และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาหารที่เติมพลังให้ชีวิตคุณ

ข้อจำกัดของ MyFitnessPal

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีปัจจัยเพิ่มเติมถูกนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดปริมาณแคลอรี่พื้นฐาน
  • คุณสามารถบันทึกข้อมูลอาหารและการออกกำลังกายได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ราคาของ MyFitnessPal

  • ทดลองใช้ฟรี
  • พรีเมียม: $79.99/ปี

คะแนนและรีวิว MyFitnessPal

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. อูเดมี

เมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือตัวเลือก สร้างรายการใหม่ ใน Udemy
ผ่านทางUdemy

Udemy เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการคลาสเรียนและอบรมทักษะสำหรับที่ทำงานในหลากหลายสาขา ไม่ว่าคุณต้องการเรียนรู้ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์หรือดำดิ่งสู่ภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ คุณจะพบคลาสเรียนในแอปพัฒนาตนเองนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Udemy

  • ไม่เหมือนกับแอปคอร์สออนไลน์อื่น ๆ แอปนี้มุ่งเน้นเฉพาะทักษะในที่ทำงานและเป้าหมายทางอาชีพ ช่วยให้คุณกลายเป็นสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มีหลักสูตรมากกว่า 10,500 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ เช่น ไอที การตลาด และภาวะผู้นำ
  • หลักสูตรนานาชาติมีให้เลือกถึง 14 ภาษา สำหรับทีมระดับโลก
  • คุณสามารถเลือกได้ระหว่างแผนรายบุคคลหรือแผนธุรกิจที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับทั้งทีม

ข้อจำกัดของ Udemy

  • เนื่องจากทุกคนสามารถเป็นผู้สอนได้ คุณภาพของชั้นเรียนจึงแตกต่างกันอย่างมาก
  • หลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้เพื่อรับประกาศนียบัตรหรือหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยได้

ราคาของ Udemy

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ซื้อคอร์สเรียนรายวิชา: $19.99-$199.99
  • แผนส่วนตัว: $16.58/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 5-20 คน
  • ความเป็นผู้นำ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Udemy

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. ก้าว

แอป Strides ในมุมมองมือถือและเดสก์ท็อป
ผ่านทางStrides

Strides เป็นแอปติดตามความก้าวหน้า ที่ให้คุณปรับแต่งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน มีประเภทการติดตามสี่แบบ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของนิสัย เป้าหมายเฉลี่ยแบบต่อเนื่อง และความสำเร็จของโครงการได้ ?‍♀️

คุณสมบัติเด่นของ Strides

  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยรายงานที่ติดตามพฤติกรรมและความก้าวหน้าในที่เดียว
  • แถบความคืบหน้า, กราฟเส้น, และปฏิทิน แสดงอัตราความสำเร็จและระยะทางที่คุณต้องไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
  • แท็กที่กำหนดเองช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นเมื่อถึงเวลาทำงาน
  • คุณสมบัติเป้าหมายรายวันช่วยให้คุณรับผิดชอบทุกวันด้วยภารกิจที่สามารถจัดการได้ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของก้าวเดิน

  • เวอร์ชันฟรีไม่มีฟีเจอร์มากมาย
  • แอปนี้มีให้ใช้งานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับ Android หรือ Windows

การกำหนดราคาของ Strides

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $44.99

คะแนนและรีวิวของ Strides

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ปัจจัยแห่งนิสัย

การตั้งเป้าหมายในแอป The Habit Factor
ผ่านทางปัจจัยแห่งนิสัย

The Habit Factor เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้กระบวนการเฉพาะที่เรียกว่า P. A. R. R. ซึ่งอิงตามแนวทางวางแผน ลงมือทำ บันทึก และประเมินผลใหม่ แนวคิดคือการสร้างนิสัยที่ตั้งใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโดยอิงจากความตั้งใจและการสะท้อนคิด

ปัจจัยแห่งนิสัยที่ดีที่สุด

  • ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างแผนการติดตามเป้าหมายและนิสัยในเวลาเพียงครึ่งเดียว
  • ตั้งเป้าหมายได้ในไม่กี่วินาทีผ่านแอป และเพิ่มบริบท เช่น ภาพประกอบและเหตุผลที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย
  • แผนภูมิการจัดแนวพฤติกรรมช่วยให้คุณเห็นว่าเป้าหมายของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด และช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาของงานและทักษะที่คล้ายกันซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ
  • บันทึกการติดตามรายวันช่วยให้คุณรับผิดชอบและติดตามความก้าวหน้าได้

ข้อจำกัดของปัจจัยนิสัย

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์การติดตามที่ละเอียดมากขึ้น
  • อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย แต่ไม่มีฟีเจอร์มากเท่าเครื่องมือที่คล้ายกัน

ปัจจัยด้านราคาของ Habit

  • ปัจจัยแห่งนิสัย Lite: ฟรี
  • The Habit Factor Pro: $5. 99-$6. 99 ซื้อครั้งเดียว

คะแนนและรีวิวของปัจจัยนิสัย

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณด้วย ClickUp

ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเองเหล่านี้ คุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ไปจนถึงการพัฒนาความเฉียบแหลมทางจิตใจและการสร้างนิสัยประจำวันที่ดี เครื่องมือเหล่านี้พร้อมช่วยให้คุณกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง

สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มสร้างนิสัยที่ดีขึ้น ติดตามเป้าหมายของคุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงาน แดชบอร์ดแบบภาพ และรายงานที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน ?