10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในปี 2025

การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการและเส้นทางชีวิตที่ยาวนาน มันเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องและนิสัยประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและที่ทำงาน
การทำด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยเครื่องมือออนไลน์สำหรับการพัฒนาตนเอง คุณสามารถรับการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะพยายามปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือต้องการพัฒนาทักษะทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ ก็มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยเหลือคุณ
ที่นี่ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเอง
เลือกเครื่องมือออนไลน์แบบครบวงจรเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการทำงานส่วนตัว หรือผสมผสานเครื่องมือต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ จากเครื่องมือที่เน้นการปรับปรุงสุขภาพจิตและความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงเครื่องมือที่สร้างทักษะใหม่ๆ มีบางสิ่งสำหรับทุกคนในรายการนี้
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือพัฒนาตนเอง?
การเลือกเครื่องมือพัฒนาตนเองที่ดีเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเอง เลือกเครื่องมือที่ไม่ดี คุณจะเสียเวลา รู้สึกหงุดหงิด และก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย เลือกเครื่องมือที่ดี คุณจะมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะใหม่ กำจัดนิสัยที่ไม่ดี และรักษาความรับผิดชอบได้ทันที ?
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือพัฒนาตนเอง:
- การติดตามตัวชี้วัด: เครื่องมือพัฒนาตนเองที่ยอดเยี่ยมจะมีขั้นตอนที่สามารถวัดได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ตลอดเส้นทาง
- ความรับผิดชอบ: คุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลได้เพียงอย่างเดียว คุณต้องสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้และกำหนดผลที่ตามมาหากคุณไม่สามารถทำได้
- เป้าหมายที่ชัดเจน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายเหล่านั้น ด้วยวิธีนี้คุณจะสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จพร้อมจุดสำคัญที่จะช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
- แนวทางสร้างแรงบันดาลใจ: สร้างพื้นฐานสู่ความสำเร็จด้วยการเลือกเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจและทำให้การพัฒนาเป็นเรื่องสนุก
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองที่ควรใช้
เมื่อพูดถึงการพัฒนาตนเอง มีวิธีมากมายหลากหลายในการเติบโต บางทีคุณอาจต้องการเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้น หรืออาจต้องการพัฒนาความเฉียบคมทางจิตใจเพื่อเป็นผู้นำทีมที่ดีกว่าเดิม หรือบางทีคุณกำลังมองหาวิธีสร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร เครื่องมือพัฒนาตนเองที่ดีที่สุด 10 อย่างนี้พร้อมช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณแล้ว ?
1.ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมมีสมาธิ ติดตามตัวชี้วัด และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจ แต่ก็มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะในบริบทการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน✨
คุณสมบัติClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณต้องการจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้น สร้างทักษะการสื่อสาร หรือเรียนรู้แนวทางทางเทคนิคใหม่ ๆ คุณสามารถคิดค้นตัวชี้วัดที่สามารถติดตามได้ และจัดการกับเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้ด้วยโฟลเดอร์เพื่อแยกแยะเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ
ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายหลักของคุณ แบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มลำดับความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
สร้างแผนที่นำทางสู่ตัวคุณที่ดีกว่าด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาตนเองจาก ClickUp ใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณอย่างชัดเจน ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และสร้างความชัดเจนในภารกิจและขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของคุณ มุมมองที่ปรับแต่งได้สี่แบบให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแผนการดำเนินการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการสร้างงานอัตโนมัติจากเทมเพลตและแดชบอร์ดเป้าหมาย เพื่อมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ใกล้ยิ่งขึ้น
- การแสดงผลแบบภาพ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง ช่วยคุณมองเห็นเส้นทางที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาตนเอง
- แผนภาพความคิดและกระดานไวท์บอร์ดเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดและกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถดำเนินการได้
- รายการตรวจสอบประจำวันแบบปรับแต่งได้ การแจ้งเตือน และการเตือนความจำช่วยให้คุณรับผิดชอบและตระหนักถึงความก้าวหน้าของคุณ
- เทมเพลตการตั้งเป้าหมายหลายสิบแบบเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาตนเองของคุณด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เครื่องมือเขียน AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า อาจมีให้ใช้เฉพาะในแผนการชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โค้ช. me
Coach. me เป็นแอปโค้ชชิ่งที่ให้บริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งให้การสนับสนุนในการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นและพัฒนาให้เป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถเลือกใช้ตัวติดตามนิสัยฟรีที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายทีละขั้นตอน หรือเลือกโค้ชแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ไม่ว่าจะเพื่อการพัฒนาตนเอง การเติบโตส่วนบุคคล หรือการพัฒนาวิชาชีพ Coach. me อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ
โค้ช. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉัน
- สร้างแผนพัฒนาตนเองด้วยHabit Tracker ที่ช่วยสร้างแผนทีละขั้นตอน ส่งการแจ้งเตือน และสรุปสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
- ค้นหาฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับโค้ชตัวจริงที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นใจในตนเอง การจัดการเวลา และการฝึกสมาธิ
- เลือกการโค้ชได้จากการแชท, แบบตัวต่อตัว, หรือทางโทรศัพท์ ตามความชอบของคุณ
- การเช็คอินรายวันช่วยให้คุณย้อนกลับไปได้เจ็ดวันในกรณีที่คุณทำงานแล้วแต่ลืมอัปเดตกระดานนิสัยประจำวันของคุณ
โค้ช. ข้อจำกัดของฉัน
- ไม่มีแอปสำหรับ Windows โดยตรง คุณจึงต้องใช้เว็บไซต์ออนไลน์แทน
- ไม่มีฟีเจอร์บล็อกสำหรับพื้นที่ที่มีความคิดเห็นสาธารณะ แต่คุณสามารถควบคุมสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบนกระดานนิสัยของคุณได้
โค้ช. me ราคา
- การติดตามนิสัย: ฟรี
- โค้ชส่วนตัว: เริ่มต้นที่ $25/สัปดาห์
โค้ช. me คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Habitica
Habitica เป็นแอปพัฒนาตนเองฟรีที่ใช้แนวทางของเกมเมอร์ในการพัฒนาตนเอง แอปนี้เน้นระบบรางวัลและผลที่ตามมาเพื่อสร้างนิสัยใหม่ เครือข่ายสังคมและชุมชนในตัวช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน ในขณะที่แดชบอร์ดแบบเกมทำให้การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องสนุก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน, นิสัย, และเป้าหมายที่สามารถวัดได้สำหรับด้านต่าง ๆ ของชีวิตคุณ (การพัฒนาตนเองหรือการเติบโตส่วนตัว)
- ทุกครั้งที่คุณทำเป้าหมายการพัฒนาตนเองสำเร็จ คุณจะได้รับรางวัลเป็นโบนัสในเกม เช่น สัตว์เลี้ยง ทักษะเวทมนตร์ และชุดเกราะพิเศษ
- เชื่อมต่อกับชุมชนเพื่อค้นหาผู้ให้คำปรึกษาและเพิ่มความตระหนักในตนเอง
- เมื่อคุณทำเป้าหมายสำเร็จ ให้ใช้รางวัลเพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเกมทีม หรือเพลิดเพลินกับการพักผ่อนในชีวิตจริงด้วยการดูตอนโปรดของรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Habitica
- เกมมิฟิเคชันไม่ใช่ตัวกระตุ้นสำหรับทุกบุคลิกภาพ ดังนั้นแอปนี้จึงเหมาะที่สุดสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกม
- คุณจะได้รับรางวัลเฉพาะเมื่อเช็คอินเป็นประจำเท่านั้น หากคุณลืมอัปเดตแอป คุณจะไม่ได้รับรางวัล
ราคา Habitica
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ลูมอสซิตี้
Lumosity เป็นแอปฝึกสมองที่ใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงความจำ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้ดีขึ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการ เครื่องมือนี้ช่วยสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำหรือกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lumosity
- เครื่องมือนี้ปรับให้เหมาะกับทักษะและความต้องการของคุณ ช่วยให้คุณกลายเป็นตัวเองที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- เกมฝึกสมองแบบโต้ตอบที่เรียนรู้ได้ง่าย ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและความจำ—พร้อมทั้งสร้างนิสัยเล็กๆ ที่ส่งผลใหญ่ต่อการเรียนรู้
- Lumosity Mind มุ่งเน้นที่การมีสติ การสะท้อนตนเอง และการนอนหลับ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
- Lumosity Figment สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยแอปโฟกัสที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับศิลปะ ดนตรี และบอร์ดวิสัยทัศน์
ข้อจำกัดของ Lumosity
- แม้จะสนุก แต่เกมฝึกสมองไม่มีองค์ประกอบในโลกจริง เช่น รายการตรวจสอบงานประจำวันและรายการที่สามารถดำเนินการได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
- คณะลูกขุนยังไม่ได้ข้อสรุปว่าแอปฝึกสมองอย่าง Lumosity ช่วยพัฒนาการรับรู้ได้จริงหรือไม่
ราคาของ Lumosity
- ฟรี
- พรีเมียม: สร้างบัญชีเพื่อกำหนดราคาพิเศษสำหรับบุคคล, ครอบครัว, และทีม พร้อมคุณสมบัติโบนัส
คะแนนและรีวิวของ Lumosity
- G2: 3. 8/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Skillshare
Skillshare เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทำให้การลงทะเบียนเรียนในคลาสต่าง ๆ ง่ายขึ้นในหลากหลายหัวข้อ คอร์สออนไลน์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเรียนภาษาใหม่และวิธีการตั้งเป้าหมาย SMARTไปจนถึงการออกแบบ UX การสร้างพอดแคสต์ และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ว่าคุณต้องการจะดำดิ่งสู่เครื่องมือการพัฒนาตนเองหรือเรียนรู้ทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณ ก็มีคลาสสำหรับคุณ. แต่ละคลาสมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำที่ดีเพื่อสร้างทักษะที่ดีขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Skillshare
- มากกว่า 25,000 คลาสที่มอบโอกาสให้คุณก้าวออกจากโซนความสบายและบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณ
- คลาสสอนโดยผู้นำในอุตสาหกรรม คุณจึงได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในธุรกิจ
- การเป็นสมาชิกรวมถึงการเข้าถึงคลาสได้ไม่จำกัด การดูแบบออฟไลน์ และชุมชนที่มีชีวิตชีวาของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
- โอกาสในการสอนเปิดโอกาสให้คุณได้ตอบแทนสังคมด้วยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Skillshare
- เนื่องจากคอร์สของ Skillshare ไม่ได้รับการรับรองหรือการรับรองคุณวุฒิ คุณจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรหรือหน่วยกิตการเรียน
- การเข้าถึงหลักสูตรมีจำกัดตามระยะเวลาสมาชิกของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรที่คุณชำระเงินแล้วได้อีกหากคุณยกเลิก
ราคาของ Skillshare
- ทดลองใช้ฟรี
- การสมัครสมาชิก: สร้างบัญชีสำหรับแผนราคาแบบรายเดือนหรือรายปี
คะแนนและรีวิวของ Skillshare
- G2: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. ระยะห่าง
Headspace เป็นแอปพลิเคชันฝึกสติที่เน้นเรื่องการนอนหลับ การทำสมาธิ และการลดความเครียด เพื่อเสริมสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมการดูแลตัวเองผ่านการฝึกสมาธิแบบมีไกด์และมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพจิต ?
คุณสมบัติเด่นของ Headspace
- ห้องสมุดประกอบด้วยเสียงนอนหลับ, การทำสมาธิ, และเพลงเพื่อช่วยคุณทำงานให้เสร็จในสภาพแวดล้อมที่สงบ
- แอปนี้ไม่ได้มีแค่การทำงานทางจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวได้ เช่น โยคะ เพื่อเชื่อมโยงทั้งจิตใจ จิตวิญญาณ และร่างกาย เพื่อตัวคุณที่ดีที่สุด
- บล็อกของ Headspace เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับเคล็ดลับในการจดบันทึกให้ดีขึ้น การพัฒนา습관 และการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
- แอปนี้ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Apple iOS และ Android คุณจึงสามารถออกกำลังกายและฝึกสมองได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของพื้นที่ว่าง
- แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรี แต่คุณต้องชำระเงินหากต้องการใช้งานแอปต่อไป
- การทำสมาธิจำกัดเวลาไว้ที่ 30 นาทีเท่านั้น ผู้ที่ต้องการทำสมาธิที่ลึกหรือยาวนานกว่านี้จะต้องหาที่อื่น
การกำหนดราคาแบบเฮดสเปซ
- รายเดือน: $12.99/เดือน พร้อมทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- รายปี: $69.99/ปี พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน
คะแนนและรีวิวเฮดสเปซ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. MyFitnessPal
การเดินทางเพื่อการเติบโตของคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางงานเพียงอย่างเดียว คุณสามารถปรับปรุงนิสัยประจำวันและรู้สึกดีที่สุดได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันฟิตเนสเช่น MyFitnesPal ความมุ่งมั่น, ความมีวินัย, และทักษะที่คุณได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้ ช่วยปรับปรุงชีวิตของคุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyFitnessPal
- แอปติดตามอาหาร, แคลอรี, และการออกกำลังกายทั้งหมดในที่เดียว
- ข้อมูลเชิงลึกด้านโภชนาการที่ปรับให้เหมาะกับคุณมอบชุดเครื่องมือข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
- การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 35 แอป รวมถึง Garmin และ Apple Health ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าด้านสุขภาพของคุณได้ดีขึ้น
- ด้วยฐานข้อมูลอาหารมากกว่า 18 ล้านรายการ ติดตามแคลอรี่และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาหารที่เติมพลังให้ชีวิตคุณ
ข้อจำกัดของ MyFitnessPal
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีปัจจัยเพิ่มเติมถูกนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดปริมาณแคลอรี่พื้นฐาน
- คุณสามารถบันทึกข้อมูลอาหารและการออกกำลังกายได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ราคาของ MyFitnessPal
- ทดลองใช้ฟรี
- พรีเมียม: $79.99/ปี
คะแนนและรีวิว MyFitnessPal
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. อูเดมี
Udemy เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการคลาสเรียนและอบรมทักษะสำหรับที่ทำงานในหลากหลายสาขา ไม่ว่าคุณต้องการเรียนรู้ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์หรือดำดิ่งสู่ภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ คุณจะพบคลาสเรียนในแอปพัฒนาตนเองนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Udemy
- ไม่เหมือนกับแอปคอร์สออนไลน์อื่น ๆ แอปนี้มุ่งเน้นเฉพาะทักษะในที่ทำงานและเป้าหมายทางอาชีพ ช่วยให้คุณกลายเป็นสมาชิกทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีหลักสูตรมากกว่า 10,500 หลักสูตรในหัวข้อต่างๆ เช่น ไอที การตลาด และภาวะผู้นำ
- หลักสูตรนานาชาติมีให้เลือกถึง 14 ภาษา สำหรับทีมระดับโลก
- คุณสามารถเลือกได้ระหว่างแผนรายบุคคลหรือแผนธุรกิจที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับทั้งทีม
ข้อจำกัดของ Udemy
- เนื่องจากทุกคนสามารถเป็นผู้สอนได้ คุณภาพของชั้นเรียนจึงแตกต่างกันอย่างมาก
- หลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้เพื่อรับประกาศนียบัตรหรือหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยได้
ราคาของ Udemy
- ทดลองใช้ฟรี
- ซื้อคอร์สเรียนรายวิชา: $19.99-$199.99
- แผนส่วนตัว: $16.58/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 5-20 คน
- ความเป็นผู้นำ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Udemy
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. ก้าว
Strides เป็นแอปติดตามความก้าวหน้า ที่ให้คุณปรับแต่งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน มีประเภทการติดตามสี่แบบ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของนิสัย เป้าหมายเฉลี่ยแบบต่อเนื่อง และความสำเร็จของโครงการได้ ?♀️
คุณสมบัติเด่นของ Strides
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยรายงานที่ติดตามพฤติกรรมและความก้าวหน้าในที่เดียว
- แถบความคืบหน้า, กราฟเส้น, และปฏิทิน แสดงอัตราความสำเร็จและระยะทางที่คุณต้องไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
- แท็กที่กำหนดเองช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นเมื่อถึงเวลาทำงาน
- คุณสมบัติเป้าหมายรายวันช่วยให้คุณรับผิดชอบทุกวันด้วยภารกิจที่สามารถจัดการได้ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของก้าวเดิน
- เวอร์ชันฟรีไม่มีฟีเจอร์มากมาย
- แอปนี้มีให้ใช้งานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับ Android หรือ Windows
การกำหนดราคาของ Strides
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $44.99
คะแนนและรีวิวของ Strides
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ปัจจัยแห่งนิสัย
The Habit Factor เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้กระบวนการเฉพาะที่เรียกว่า P. A. R. R. ซึ่งอิงตามแนวทางวางแผน ลงมือทำ บันทึก และประเมินผลใหม่ แนวคิดคือการสร้างนิสัยที่ตั้งใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโดยอิงจากความตั้งใจและการสะท้อนคิด
ปัจจัยแห่งนิสัยที่ดีที่สุด
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างแผนการติดตามเป้าหมายและนิสัยในเวลาเพียงครึ่งเดียว
- ตั้งเป้าหมายได้ในไม่กี่วินาทีผ่านแอป และเพิ่มบริบท เช่น ภาพประกอบและเหตุผลที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย
- แผนภูมิการจัดแนวพฤติกรรมช่วยให้คุณเห็นว่าเป้าหมายของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด และช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาของงานและทักษะที่คล้ายกันซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ
- บันทึกการติดตามรายวันช่วยให้คุณรับผิดชอบและติดตามความก้าวหน้าได้
ข้อจำกัดของปัจจัยนิสัย
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์การติดตามที่ละเอียดมากขึ้น
- อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย แต่ไม่มีฟีเจอร์มากเท่าเครื่องมือที่คล้ายกัน
ปัจจัยด้านราคาของ Habit
- ปัจจัยแห่งนิสัย Lite: ฟรี
- The Habit Factor Pro: $5. 99-$6. 99 ซื้อครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของปัจจัยนิสัย
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณด้วย ClickUp
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเองเหล่านี้ คุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ไปจนถึงการพัฒนาความเฉียบแหลมทางจิตใจและการสร้างนิสัยประจำวันที่ดี เครื่องมือเหล่านี้พร้อมช่วยให้คุณกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มสร้างนิสัยที่ดีขึ้น ติดตามเป้าหมายของคุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงาน แดชบอร์ดแบบภาพ และรายงานที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหน ?