วิธีรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง: เทคนิคสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล

วันนี้ เมื่อพนักงานทั่วโลกมากกว่าหนึ่งในสี่ต้องการลาออกจากงานปัจจุบัน การรักษาพนักงานไว้จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา นายจ้างที่ไม่ให้ความสำคัญกับการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถจะพบว่าตนเองกำลังเผชิญกับความยากลำบาก
การรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรอย่างประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเงินเดือนอีกต่อไป แต่ยังต้องการให้องค์กรมอบวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของพนักงาน และให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงาน
ใช้คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลขั้นสูงนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงในปัจจุบัน
สรุป
- การรักษาพนักงานขึ้นอยู่กับการสรรหาบุคลากรและการบริหารจัดการความสามารถของคุณ
- การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมที่ครอบคลุมสามารถช่วยปรับปรุงอัตราการคงอยู่ของพนักงาน
- มีกลยุทธ์แปดประการในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง: สร้างแรงจูงใจ, ให้การยอมรับ, และให้รางวัลแก่พวกเขา มอบโอกาสการพัฒนาอาชีพ เน้นการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่น สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง, สนับสนุน, และให้เกียรติกันในที่ทำงาน ปรับปรุงด้วยคำติชม แสดงความเห็นอกเห็นใจ ต่อต้านสาเหตุของการลาออก ใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการ
- สร้างแรงจูงใจ, ให้การยอมรับ, และให้รางวัลแก่พวกเขา
- เสนอโอกาสในการพัฒนาอาชีพ
- เน้นการจัดการงานที่ยืดหยุ่น
- สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม ให้การสนับสนุน และเคารพซึ่งกันและกัน
- ปรับปรุงด้วยข้อเสนอแนะ
- แสดงความเห็นอกเห็นใจ
- ต่อสู้กับสาเหตุของการลาออก
- ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการ
การรักษาระดับพนักงานคืออะไร?
กล่าวโดยง่าย การรักษาพนักงานคือการที่องค์กรของคุณสามารถรักษาพนักงานไว้ได้ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การรักษาพนักงานเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพให้อยู่ในองค์กร จุดมุ่งหมายคือการสร้าง วัฒนธรรมการทำงานที่ดี เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การรักษาพนักงานไม่สามารถมองแยกออกจากกันได้ การรักษาความสามารถของพนักงานขึ้นอยู่กับ:
- กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ
- วิธีที่คุณขับเคลื่อนการบริหารจัดการบุคลากรและความพึงพอใจของพนักงาน
มาทำความเข้าใจกันว่า การพัฒนาในด้านหนึ่งสามารถส่งผลดีต่อเนื่องไปยังด้านอื่นๆ ได้อย่างไร
1. เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ
การบริหารจัดการบุคลากรเริ่มต้นก่อนที่พนักงานจะเข้าร่วมบริษัท; มันเริ่มต้นจากกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ:
- ผู้สมัครที่มีศักยภาพพบว่ากระบวนการสมัครรวดเร็ว ง่าย และราบรื่นหรือไม่?
- ผู้สมัครมองว่ากระบวนการคัดกรองของคุณเป็นธรรม ให้เกียรติ และเป็นกลางหรือไม่?
- คุณสัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างรอบด้านหรือไม่ รวมถึงทักษะที่จับต้องได้และทักษะที่จับต้องไม่ได้?
- กระบวนการคัดกรองของคุณให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้สมัครเป็นอันดับแรกหรือไม่?
คุณสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถคุณภาพได้เพียงอย่างเดียวโดยการได้รับความไว้วางใจจากผู้สมัครตั้งแต่วันแรก และใช้กลยุทธ์การสรรหาของคุณเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณใส่ใจ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp Brainเพื่อเขียนคำอธิบายตำแหน่งงาน, สร้างคำถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสม, สรุปบันทึกจากการสัมภาษณ์, และสร้างคลังอีเมลสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรการสรรหาบุคลากร
2. สร้างความประทับใจด้วยการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร
เมื่อพนักงานได้เข้าร่วมองค์กรของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มการจัดการความสามารถของคุณ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดพื้นฐานที่สุดสำหรับการรักษาพนักงาน
องค์กรที่พนักงานมีความพึงพอใจอย่างมากกับผู้จัดการของพวกเขารายงาน:
- ลดการลาออกลง 72%
- 3. เพิ่มแรงจูงใจของพนักงานเป็น 2 เท่า
- 13. ความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น 9 เท่า
การทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถของคุณได้รับการยกนิ้วโป้งจากพนักงานอย่างมาก แต่เราหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงการบริหารจัดการความสามารถ?
การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถคือกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการสรรหา พัฒนา รักษา และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก เช่น การสรรหา การฝึกอบรมและพัฒนา การปฐมนิเทศ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารผลงาน และอื่น ๆ
ผลกระทบของการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
มาดูกันว่า การบริหารจัดการความสามารถเชื่อมโยงกับการสรรหาพนักงานอย่างถูกต้องอย่างไร. ภูมิทัศน์การจ้างงานไม่ได้ง่ายสำหรับนายจ้าง เมื่อพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการจ้างงานอาจสูงถึงหลายพันดอลลาร์. ประสบการณ์ที่ไม่ดีกับองค์กรในขั้นตอนใด ๆ ก็สามารถทำให้ความสามารถที่ยอดเยี่ยมออกจากองค์กรได้ ทำให้ความพยายามทั้งหมดในการจ้างพวกเขามาเสียเปล่า.
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสรรหาของคุณ พัฒนาทักษะของพนักงาน และระบุผู้สมัครที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว
นี่คือคำแนะนำ:
- รายละเอียดงาน: ประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับงานและเขียนรายละเอียดงานใหม่เพื่อกำหนดความคาดหวังที่เหมาะสม
- ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม: ประเมินด้านวัฒนธรรมขององค์กรและประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครเพื่อดูว่าพวกเขามีค่านิยม ความเชื่อ และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันหรือไม่
- ทักษะรอบด้าน: เลือกผู้สมัครที่มีทักษะสำคัญอย่างน้อย 70 ถึง 80% ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ นอกจากนี้ ให้มองหาความสนใจนอกเหนือจากการทำงาน เช่น การอาสาสมัคร การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
- ทดสอบ: ส่งเสริมการฝึกงานระยะสั้น (micro internships) ที่ผู้สมัครสามารถประเมินความเหมาะสมของตนเองกับองค์กรได้
- แหล่งบุคลากร: ขยายการค้นหาของคุณและเข้าถึงฐานพนักงานที่ซ่อนอยู่ รวมถึงผู้ที่เกษียณแล้วและคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรที่ต้องการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- ความสนใจ: ประเมินว่าผู้สมัครมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมบริษัทของคุณมากน้อยเพียงใด ผู้สมัครที่มีความสนใจมักจะค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ ถามคำถาม และแสดงความกระตือรือร้น
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมช่วยเพิ่มการรักษาพนักงานอย่างไร
นายจ้างส่วนใหญ่พบว่าการปรับปรุงการรักษาพนักงานดีขึ้นด้วยกระบวนการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้าง
การปฐมนิเทศที่เหมาะสมช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, และกระตุ้นการมีส่วนร่วม. พนักงานที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากขึ้นกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร.
นี่คือเหตุผลที่การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมมีความสำคัญต่อความพยายามในการรักษาพนักงานของคุณ:
ทำให้พนักงานมีความสุขและได้รับข้อมูลที่ดี
เกือบหนึ่งในสามของพนักงานใหม่จะลาออกจากบริษัทภายใน 90 วันแรกเนื่องจากประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ไม่ดี
สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมการเข้าทำงาน ซึ่งรวมถึงการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับค่านิยม วัฒนธรรม นโยบาย สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรของบริษัท
ช่วยให้พนักงานเข้าใจความคาดหวังขององค์กร
โปรแกรมการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของนายจ้างได้ดียิ่งขึ้น พวกเขาสามารถเข้าถึงสื่อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ บทความแนะนำ วิดีโอของบริษัท คำถามที่พบบ่อย ฯลฯ และประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของพวกเขา
ปรับปรุงขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจของพนักงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ ๆ ชุดทักษะ และกระบวนการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเข้าทำงานช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาผลงานและบรรลุหรือเกินเป้าหมายขององค์กรได้ตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรชีวิตพนักงาน
ช่วยให้พนักงานสามารถผสานเข้ากับทีมได้อย่างดี
พนักงานที่เข้ากับบทบาทงานและกลมกลืนกับทีมได้ตั้งแต่วันแรกจะสามารถทำงานด้วยความมั่นใจและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปฐมนิเทศยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ถามคำถาม เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน และแก้ไขความเข้าใจผิดต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกัน องค์กรก็สามารถใช้สื่อการฝึกอบรมเพื่อสื่อสารความคาดหวังต่อพนักงานและช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว
ขับเคลื่อนประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบสำหรับพนักงาน
การเสริมสร้างการอบรมเบื้องต้นของคุณด้วยการฝึกอบรมในระหว่างการทำงาน เช่น การสัมมนาออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานได้ เนื่องจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน พนักงานจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และสร้างความสัมพันธ์กับทีมในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น
ดังนั้น คำถามที่แท้จริงคือ: คุณจะสร้างกระบวนการฝึกอบรมการเริ่มต้นงานที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่ของคุณได้อย่างไร?
กระบวนการสองขั้นตอนนี้ต้องการ:
- การประเมินอย่างละเอียด ของจุดแข็ง ปัจจัยเสี่ยง และแรงจูงใจของพนักงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างโอกาสในการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- การให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการ ปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นทำงาน สำหรับพนักงานระยะไกลของคุณ—ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าได้รับการฝึกอบรมน้อยกว่าพนักงานที่ทำงานในสถานที่
- การทำให้กระบวนการสมัครง่ายขึ้นด้วย ขั้นตอนและกระบวนการที่รอบคอบ
- ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการพัฒนา พนักงาน การฝึกอบรม และการเติบโต
- คำแนะนำและการสนับสนุน ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ฐานความรู้ วิดีโอ บทเรียน เอกสาร โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล ฯลฯ
- ดำเนินการ ตรวจสอบความคืบหน้า กับพนักงานใหม่เป็นประจำ และทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซ้ำหากจำเป็น
- การจัดกิจกรรม สร้างความผูกพันของพนักงานเพื่อทำลายกำแพงและให้ทีมมีส่วนร่วม:
แต่ข้อเสียคือการต้องทำงานในการตั้งกลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งาน หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม มันอาจกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเกินไป
วิธีรักษา พนักงานที่มีความสามารถสูง: 8 กลยุทธ์
การสูญเสียพนักงานที่ดีส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพขององค์กรและกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของคุณ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการดำเนินการและดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถบรรเทาความเสียหายได้มาก หลังจากทำการวิจัยวิธีการต่างๆ มากมายเพื่อทำความเข้าใจวิธีการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง เราได้รวบรวมรายการแนวคิดเหล่านี้ไว้ให้คุณ
นี่คือกลยุทธ์ที่ได้รับการทดสอบแล้วเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
1. สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่พนักงาน
สภาพแวดล้อมของบริษัทคุณมีบทบาทสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงและลดอัตราการลาออกของพนักงาน พนักงานควรรู้สึกว่าองค์กรสนับสนุนความมุ่งมั่นของพวกเขาอย่างจริงจังและกำลังดำเนินการเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตในสายอาชีพ การให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลงานดี เป็นแรงจูงใจที่ใหญ่ที่สุดและช่วยให้พวกเขามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ผู้สมัครงานในปัจจุบันต้องการแพ็กเกจที่ครบครันในงานเดียว—สวัสดิการที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับบุคคล ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ และอาชีพที่มีความหมาย. พวกเขาต้องการ โอกาสในการพัฒนาอาชีพ โดยไม่ละสายตาจากเป้าหมายส่วนตัวของตน.
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงจูงใจและเสริมศักยภาพให้กับทีมคือการมอบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น
ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการตั้งเป้าหมาย ประเมินความสำเร็จ และระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่น—ด้วยClickUp Goals
เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเชื่อมโยงกับงานประจำวันของพวกเขา พนักงานจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขามีส่วนช่วยให้บริษัทเติบโตและช่วยให้ตนเองเติบโตอย่างไร
คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับทีมของคุณในการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคุณสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้จัดการต้องคิดค้นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานใหม่ และ สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ภายในปีแรกด้วย
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มโครงการรางวัลพนักงานที่ยิ่งใหญ่ ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ลงทุนในซอฟต์แวร์สำหรับการยกย่องพนักงานโดยเฉพาะหรือซอฟต์แวร์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อเน้นย้ำความสำเร็จ ให้คำชื่นชม และอื่นๆ
- คิดถึงของขวัญที่สร้างสรรค์และไม่เหมือนใครเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานทุกคนที่ทำผลงานได้ดีหรือแสดงคุณค่าของบริษัท
- ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อกล่าวชื่นชมผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและยกย่องพวกเขาสำหรับการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่า:
การยอมรับ—และให้รางวัล—กับผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาพนักงานและปรับปรุงขวัญกำลังใจของพวกเขา
2. ขับเคลื่อนโอกาสการพัฒนาอาชีพ
พนักงานที่มีความสามารถของคุณต้องสามารถมองเห็นงานของพวกเขาผ่านมุมมองที่มีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นได้ ถามคำถามต่อไปนี้:
- พวกเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือไม่?
- วัตถุประสงค์ของงานของพวกเขาคืออะไร?
- อะไรคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอาชีพของพวกเขา?
แนวคิดคือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางอาชีพและส่วนตัว และไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรด้วยความมั่นใจ
การมีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานช่วยได้อย่างมาก ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินว่าพนักงานของคุณอยู่ในระดับใดและสร้าง แผนพัฒนาอาชีพ จากจุดนั้น
ผู้จัดการควรสร้างแผนเส้นทางอาชีพโดยรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน สำหรับขั้นตอนนี้ ให้ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดร่วมกันและวางแผนแนวคิดสำหรับการเติบโตในสายอาชีพ
อัตราการรักษาพนักงานของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหากพนักงานเห็นองค์กรลงทุนในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา
3. นำทางเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นมาใช้และมุ่งเน้นการจัดการความเครียด
การรักษาพนักงานที่ทำงานทางไกลให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมอยู่ในมือ:
- การทำงานที่ยืดหยุ่น: เริ่มต้นด้วยการเสนอทางเลือกในการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องอันดับหนึ่งจากพนักงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ อย่าควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป แต่ควรส่งเสริมความรับผิดชอบและไว้วางใจให้ทีมของคุณทำงานอย่างเต็มที่
- แพ็กเกจค่าตอบแทนที่เหมาะสม: แรงจูงใจที่ใหญ่ที่สุดสำหรับพนักงานทุกคนคือค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เมื่อทำการวิจัยเงินเดือนที่แข่งขันได้ ควรรวมสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าเล่าเรียนฟรีสำหรับครอบครัว บริการดูแลเด็ก โปรแกรมสนับสนุนผู้ดูแล ประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ ฯลฯ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราเงินเดือนของคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับตลาด
- การจัดการความเครียด: ผลักดันกิจกรรมและโครงการที่ช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ทำการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดและเลือกแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานของคุณมากที่สุด จากนั้นพวกเขาสามารถปล่อยให้เครื่องมือจัดการงานที่ยุ่งยากและใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปทำงานในโครงการที่พวกเขามีความหลงใหลหรือพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง และจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับพนักงานนั้นเริ่มต้นจาก:
- สถานที่ทำงานที่ครอบคลุม: สร้างประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมและอบอุ่นให้กับพนักงานของคุณ พวกเขาควรรู้สึกถูกเคารพและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นกับคุณค่าขององค์กร; คุณควรทำให้พวกเขารู้สึกว่ามุมมองของพวกเขามีความสำคัญ และองค์กรให้การสนับสนุนสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขาอย่างเต็มที่
- การฟังอย่างตั้งใจ: ในการสนทนา ให้ฟังอย่างตั้งใจในมุมมองของพนักงาน ซ้ำสิ่งที่ถูกกล่าวถึง และใช้ภาษากายที่เป็นบวกเพื่อแสดงถึงการให้ความสนใจและความสนใจ
- ภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง: สร้างสไตล์การนำที่ขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ โดยมีผู้จัดการที่พร้อมจะมองตัวเองและปรับเปลี่ยนองค์กรตามความจำเป็น ดังที่กล่าวไว้ว่า พนักงานไม่ได้ลาออกจากบริษัท แต่ลาออกจากผู้จัดการที่ไม่ดีหรือวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษ
- วัฒนธรรมที่สนับสนุน: สร้างโอกาสในการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับพนักงานเพื่อก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของพวกเขา และให้การสนับสนุนหากพวกเขาดูเหมือนกำลังเผชิญปัญหา ซึ่งอาจรวมถึงการให้คำปรึกษา การพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้นำ นโยบายเปิดประตู และอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้สอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ: ทักษะที่พวกเขาต้องการพัฒนา ด้านที่พวกเขากำลังเผชิญปัญหา ส่วนของงานที่พวกเขาพบว่าให้รางวัลมากที่สุด เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
- ทักษะที่พวกเขาต้องการพัฒนา
- พื้นที่ที่พวกเขากำลังประสบปัญหา
- ส่วนของงานที่พวกเขาพบว่าให้รางวัลมากที่สุด
- เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
- การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน: ทำความเข้าใจว่าทำไมพนักงานของคุณถึงลาออกและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีขึ้น—การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานคือประตูสู่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
5. ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยอิงจากข้อเสนอแนะด้านความสามารถ
เข้าใจว่าโครงการบริหารจัดการบุคลากรในปัจจุบันของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร สัมภาษณ์พนักงานเพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความไม่พอใจของพวกเขา และสิ่งที่องค์กรกำลังทำถูกต้องอยู่แล้ว ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
6. แสดงความเห็นอกเห็นใจ
การเสนอเงินเดือนที่แข่งขันได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ผู้จ้างงานที่ยอดเยี่ยมทราบถึงคุณค่าของการแสดงความเห็นอกเห็นใจ สำหรับพวกเขา ความต้องการของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และพวกเขาไม่ละเลยการค้นหาวิธีใด ๆ ที่จะสร้าง วัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก ซึ่งอาจรวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์เช่น เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น การลาป่วยที่ได้รับค่าจ้าง และการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารที่รวดเร็ว การให้อิสระมากขึ้น และอื่น ๆ
7. อย่าเพิกเฉยต่ออัตราการลาออกของพนักงาน
ในขณะที่คุณกำลังทำงานเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ คุณต้องระวังอัตราการลาออกของพนักงานให้ดี สามปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอัตราการลาออกสูงคือ ค่าตอบแทนที่ไม่ดี, การให้ความสำคัญกับการบริหารคนน้อย, และ การไม่ให้ความเคารพ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อปรับปรุงอัตราการลาออก Gartner บอกเราว่าข้อเสนอคุณค่าที่มุ่งเน้นพนักงานมีองค์ประกอบห้าประการ:
8. ใช้ระบบอัตโนมัติเมื่อตอนรับพนักงานใหม่
การต้อนรับพนักงานใหม่ให้เป็นอย่างดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน. พนักงานของคุณควรเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่คาดหวังจากบริษัทก่อนวันแรก.
นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการประหยัดเวลาและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าใจองค์กรได้ดียิ่งขึ้น:
ในขั้นตอนการสรรหา ผู้จัดการสามารถจัดตั้งระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้สมัคร การติดตามใบสมัคร และการขับเคลื่อนการติดต่อสื่อสารได้ ในด้านของพนักงาน คุณต้องมั่นใจว่าประสบการณ์การจ้างงานของพวกเขาไม่มีความยุ่งยากหรือต้องใช้ความพยายามมาก
ซอฟต์แวร์ HR ของ ClickUp ช่วยให้งานการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้ผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหาได้อย่างรวดเร็ว
กระบวนการเริ่มต้นงานอย่างเป็นระบบที่ทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถ ติดตามประสบการณ์ของพนักงาน, การมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพ, และการพัฒนา—ทั้งหมดนี้สามารถดูได้ในมุมมองที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พนักงานสามารถเข้าถึงศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมถึงนโยบายการรักษาความลับและคำแนะนำระดับสูง
นั่นไม่ใช่จุดจบของมัน ซอฟต์แวร์ HRที่แข็งแกร่งยังมีเทมเพลต HRที่ช่วยลดงานให้กับผู้จัดการและพนักงานใหม่ เอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ช่วยกำหนดมาตรฐานว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาคาดหวังอะไรจากพนักงานใหม่ ในขณะที่พนักงานใหม่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการกรอกเอกสารทางการบริหารที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ลงทุนในประสบการณ์ปีแรก เพื่อให้พนักงานของคุณรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการรับฟังจากองค์กร—ก้าวสำคัญสู่การสร้างความภักดีในระยะยาว
รักษาบุคลากรคุณภาพสูงไว้เป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์การรักษาพนักงานของคุณเสมอ
คู่มือนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้วิธีรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กร ประโยชน์ที่ได้รับสามารถสัมผัสได้ทั่วทั้งกลยุทธ์การรักษาพนักงานและความพึงพอใจของพนักงาน (หากองค์กรของคุณมีเอกสารบันทึกไว้)
พนักงานที่มีความสามารถซึ่งสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงจะมีความสุขมากขึ้น มีแรงจูงใจมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลง
ในฝั่งของนายจ้าง คุณจะได้สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในอุตสาหกรรมในฐานะแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน—แบรนด์ที่เห็นคุณค่าของพนักงานและทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
นอกเหนือจากการสร้างวัฒนธรรมที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมดุลแล้ว คุณต้องมอบเครื่องมือล่าสุดให้กับพนักงานของคุณเพื่อบรรเทาภาระงานและความเครียดของพวกเขา—ฟังดูเหมือนงานสำหรับเครื่องมืออเนกประสงค์อย่าง ClickUp
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะชื่นชมพนักงาน, ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา, หรือช่วยให้พวกเขาวางแผนเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นใจมากขึ้น, เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ก็สามารถช่วยคุณได้ทุกรูปแบบ.ลงทะเบียนและทดลองใช้ด้วยตัวเองได้เลย!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. คุณดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้อย่างไร?
ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ในองค์กรของคุณ:
- เสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้โดยการทบทวนมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ บริการดูแลเด็ก การจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น เป็นต้น
- สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งให้ความสำคัญกับความต้องการของพนักงานไม่แพ้กับความต้องการของลูกค้า
- ขับเคลื่อนโครงการเพื่อช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียด เช่น การมอบสมาชิกฟิตเนส การจัดคลาสโยคะหรือสมาธิ การพาทีมไปพักผ่อนนอกสถานที่ และอื่นๆ
- เตรียมการฝึกอบรมและโอกาสในการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงาน เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตในสายอาชีพของตน
- ปรับปรุงการปฏิบัติภาวะผู้นำในปัจจุบันโดยการฝึกอบรมผู้จัดการให้สื่อสารกับพนักงานอย่างซื่อสัตย์, มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล, เป็นต้น
2. คุณสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้อย่างไร?
นี่คือกลยุทธ์บางประการในการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ในองค์กรของคุณ:
- กล่าวขอบคุณและให้รางวัลพวกเขาอย่างเปิดเผยเมื่อทำงานได้ดี
- สร้างโปรแกรมการยกย่องอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม
- ส่งเสริมการริเริ่มที่วางรากฐานสำหรับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตมากขึ้น
- ปลูกฝังความรู้สึกมีเป้าหมายและความเป็นส่วนหนึ่งให้กับพนักงาน
3. การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงหมายถึงอะไร?
การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงหมายถึงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่องค์กรใช้เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่ให้ออกจากองค์กร
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจที่จะอยู่กับบริษัทในระยะยาว
ความสำเร็จขององค์กรใด ๆ ขึ้นอยู่กับการรู้วิธีรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไว้ เนื่องจากพวกเขานำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่สำคัญมาสู่ทีม การสูญเสียพนักงานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการสรรหา การฝึกอบรม และประสิทธิภาพการทำงาน