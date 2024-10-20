15 ของขวัญขอบคุณพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทุกงบประมาณ

ทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จมีทีมงานที่ทำงานหนักและมุ่งมั่น แม้ว่า การให้ค่าตอบแทนที่ดีแก่พนักงานจะเป็นก้าวแรก แต่จะมีวิธีใดที่ดีกว่าการแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นคุณค่าพวกเขาด้วยของขวัญที่ใส่ใจ?
โปรแกรมของขวัญขอบคุณพนักงานที่มีโครงสร้างเป็นระบบเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้พนักงานรู้สึกพิเศษ กระตุ้นให้พวกเขามุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความภักดีในสถานที่ทำงาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่มีสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คน หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายร้อยคน เรามีไอเดียของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน
ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่ของขวัญแสดงความขอบคุณต่อพนักงานจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และแบ่งปันไอเดียที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
การขอบคุณพนักงานคืออะไร?
การขอบคุณพนักงานคือกระบวนการที่มีความหมายในการแสดงความขอบคุณต่อพนักงานของคุณสำหรับการทำงานหนัก ความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน
วิธีที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการยกย่องทีมคือการมอบของขวัญให้กับพนักงาน.การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการยอมรับที่เป็นรูปธรรมต่อการทำงานที่ดีหรือการบรรลุเป้าหมายเป็นแรงกระตุ้นทางจิตใจที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานต่อไป.
ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกในทีมของคุณบรรลุเป้าหมายหรือทำเกินความคาดหมายในการให้บริการลูกค้า คุณสามารถมอบของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานเป็นรางวัลรายเดือนหรือรายไตรมาส ส่งของขวัญส่วนตัวให้กับทั้งทีมเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกขอบคุณในโอกาสพิเศษต่างๆ
สิ่งที่ดีที่สุดคือของขวัญเหล่านี้สามารถเรียบง่ายได้เช่นบัตรกำนัลไปยังร้านกาแฟที่พนักงานชื่นชอบพร้อมข้อความเขียนด้วยลายมือที่ชื่นชมการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อการเติบโตหรือเป้าหมายขององค์กรของคุณ
ในทางกลับกัน ของขวัญสำหรับทีมทั้งหมดควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นที่ชื่นชอบของคนส่วนใหญ่ ของขวัญอาจเป็นของว่างเพื่อสุขภาพ เสื้อยืดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละคน ของที่ระลึกจากบริษัท หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ที่ชาร์จ AirPods ลำโพง JBL เป็นต้น
ความสำคัญของการให้ของขวัญขอบคุณพนักงาน
ส่วนใหญ่แล้วองค์กรต่าง ๆ มีโปรแกรมการขอบคุณที่มอบรางวัลหรือของขวัญประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่โปรแกรมการขอบคุณพนักงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรนั้น ๆ จะมีประโยชน์พิเศษและคะแนนโบนัสเพิ่มเติม รวมถึง:
1. ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การแสดงความขอบคุณช่วยเพิ่มสุขภาวะของพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพจิต และช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและขาดงานน้อยลง สิ่งนี้ส่งผลต่อผลลัพธ์การทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ด้วยของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงาน คุณกำลังส่งเสริมประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพของพวกเขา
2. ช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง
พนักงานที่มีความสุขคือผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีความสามารถใหม่ ๆ ที่จะเข้าร่วมองค์กรของคุณ และมีแนวโน้มที่จะแนะนำเพื่อนและคนรู้จักให้เข้าร่วมบริษัทของคุณมากขึ้น สำนักงานและที่ทำงานที่ทันสมัยพร้อมวัฒนธรรมการให้ของขวัญเพื่อขอบคุณพนักงาน จะสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงซึ่งต้องการให้รู้สึกคุณค่าในผลงานของตนได้
3. ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานเป็นแรงเสริมเชิงบวกสำหรับพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน การยอมรับสามารถเชื่อมโยงได้มากกว่าแค่ผลงานของพนักงาน เฉลิมฉลองเมื่อพนักงานทำเกินความคาดหมาย สิ่งนี้ช่วยพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์กับสถานที่ทำงานซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับผลงานและความสำเร็จในอนาคต
4. ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น
เมื่อคุณให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลงานได้ดี พวกเขาจะรู้สึกมีความสุขและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการมาทำงานอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดที่สิ่งมหัศจรรย์จะยิ่งดีขึ้น พนักงานที่มีความพึงพอใจจะกลายเป็นทูตของแบรนด์ พวกเขาช่วยสร้างความภักดีและลดอัตราการลาออกอย่างมีนัยสำคัญ
คิดถึงความเป็นไปได้: เมื่อพนักงานรู้สึกได้รับการยกย่อง จะมีจำนวนการสัมภาษณ์ลาออกน้อยลง ค่าใช้จ่ายลดลง และวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้น การลงทุนในของขวัญเพื่อยกย่องพนักงานอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
5. เสริมสร้างคุณค่า
การชื่นชมและการยกย่องพนักงานที่นำพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทมาใช้ จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขายังคงปฏิบัติพฤติกรรมและการกระทำเหล่านั้นต่อไป พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
15 ไอเดียของขวัญขอบคุณพนักงานที่ยอดเยี่ยม
ของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานที่ดีที่สุดคือของขวัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นและคุณค่า และส่วนที่สนุกคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายหรือเสียเวลาในการค้นคว้า
เราได้รวบรวม 15 ไอเดียของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานที่น่าประทับใจสำหรับทุกโอกาสและทุกงบประมาณ เลือกไอเดียที่คุณชื่นชอบและเริ่มสร้างรอยยิ้มให้กับพนักงานของคุณได้ตั้งแต่วันนี้
ของขวัญขอบคุณพนักงานที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับทุกโอกาส
1. ตะกร้าของขวัญ
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการบอกพนักงานของคุณว่า "พวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม" คือการมอบขนมที่พวกเขาชื่นชอบให้พวกเขา คุณสามารถทำให้เป็นเรื่องง่าย ๆ แค่กล่องขนมปังสดใหม่ หรือจะเลือกเป็นตะกร้าของขวัญที่ออกแบบเฉพาะตัวและเต็มไปด้วยขนมที่พวกเขาชื่นชอบ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน เช่น แก้วกาแฟ
ค้นหาผู้ขายของขวัญท้องถิ่นที่สามารถจัดเตรียมตะกร้าของขวัญตามสั่งให้คุณได้ หรือค้นหาคู่มือของขวัญสำหรับเทศกาลนี้เพื่อคัดสรรกล่องของขวัญอย่างพิถีพิถันที่พนักงานของคุณจะชื่นชอบและซาบซึ้งใจ!
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
หากคุณไม่ต้องการมอบของขวัญที่เป็นสิ่งของ คุณสามารถแสดงความชื่นชมต่อพนักงานของคุณในขณะที่สนับสนุนการกุศลที่ดีด้วยการบริจาคในนามของพวกเขาให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเขาเลือก อีกแนวคิดที่มีความหมายคือการให้วันหยุดหนึ่งวันแก่พวกเขาเพื่อไปเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม
3. เสื้อฮู้ดหรือชุดลำลองที่ออกแบบเฉพาะ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานทางไกลด้วยการแต่งกายที่สบาย ไม่มีอะไรที่บอกว่า 'อบอุ่น' ได้เท่ากับเสื้อฮู้ดหรือชุดลำลอง ออกแบบชุดลำลองให้เฉพาะตัวโดยเพิ่มโลโก้บริษัทและชื่อของพนักงาน—คุณยังสามารถเพิ่มความเก๋ด้วยการเพิ่มคำพูดที่พวกเขาชื่นชอบหรือบทสนทนาจากภาพยนตร์ที่พวกเขาชอบ
4. ประสบการณ์ของทีม
การออกไปเที่ยวสนุกๆ เป็นวิธีที่ดีในการแสดงความขอบคุณต่อทีมของคุณโดยรวม โดยเฉพาะหลังจากเดือนหรือไตรมาสที่ยากลำบาก! ห้องหนีภัย เทศกาลอาหาร การชิมกาแฟหรืออาหาร หรือสวนสนุก ล้วนเป็นไอเดียที่ดี ส่วนสำคัญของการทำกิจกรรมทีมคือการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุด
5. งานศิลปะตามสั่ง
การมอบศิลปะเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณแก่พนักงานช่วยให้พนักงานของคุณสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับที่ทำงานของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือในสำนักงาน นี่เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในการแสดงความขอบคุณ
รับงานพิมพ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินและสไตล์ที่บุคคลนั้นชื่นชอบ หรือศิลปะที่สร้างขึ้นจากภาพยนตร์ รายการทีวี วงดนตรี หรือหนังสือที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวเลือกของขวัญขอบคุณพนักงานที่คุ้มค่า
6. เครื่องดื่มส่วนตัว
แก้วมัคหรือแก้วน้ำที่มีรูปหน้าของพนักงานหรือข้อความส่วนตัวเป็นไอเดียของขวัญขอบคุณพนักงานที่สนุกสนานและประหยัดงบประมาณ การปรับแต่งแก้วเครื่องดื่มด้วยรูปสัตว์เลี้ยงหรือครอบครัวของพวกเขาจะเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยม
7. ต้นไม้ในบ้าน
ไม้ดอกหรือไม้ใบในกระถางเป็นของขวัญสำหรับพนักงานที่สวยงามและราคาไม่แพง เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถดูแลเอาใจใส่ และยังช่วยเตือนความทรงจำถึงบรรยากาศในที่ทำงานอย่างสดใสสำหรับผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน
8. เครดิตหนังสือหรือหนังสือเสียง
นี่คือของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรักหนังสือในทีมของคุณ มอบเครดิต Audible ให้พวกเขาเพื่อซื้อหนังสือเสียงเล่มถัดไป หรือบัตรของขวัญ Amazon หรือร้านหนังสือที่พวกเขาชื่นชอบหากพวกเขาชอบอ่านแบบดั้งเดิม
9. บัตรของขวัญสำหรับประสบการณ์หรือคลาสเรียน
มอบสิ่งสนุกและใหม่ให้พนักงานของคุณด้วยบัตรกำนัลสำหรับคลาสทำอาหารกลางวันสุดพิเศษแบบตัวต่อตัว คลาสวาดภาพ หรือประสบการณ์ชิมไวน์! คุณยังสามารถมอบบัตรชมภาพยนตร์แบบคู่เพื่อให้พวกเขาได้มีค่ำคืนที่สนุกสนานกับคนรักอีกด้วย
10. ตะกร้าของขวัญสุขภาพขนาดเล็ก
ส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณดูแลตัวเองด้วยของขวัญเล็กๆ ที่เน้นสุขภาพ เช่น เทียนหอม ลิปบาล์ม มาสก์หน้าหรือมาสก์เท้า หรือชาที่ช่วยผ่อนคลาย ซึ่งไม่แพงมาก
พวกเขาเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ยุ่งหรือเมื่อคุณรู้ว่าพนักงานของคุณกำลังรับผิดชอบงานมากมาย การสมัครสมาชิกฟิตเนสก็เป็นหนึ่งในของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ตัวเลือกของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานระดับพรีเมียม
11. บัตรของขวัญสำหรับสปาหรือโปรแกรมสุขภาพ
ให้พนักงานของคุณได้ผ่อนคลายและดูแลตัวเองหลังจากทำงานหนักด้วยทรีตเมนต์สปาสุดผ่อนคลาย! มอบประสบการณ์ครึ่งวันที่สปาท้องถิ่น หรือจะเลือกพาไปพักผ่อนเพื่อสุขภาพในวันหยุดสุดสัปดาห์สุดพิเศษก็ได้เช่นกัน
12. การปรับปรุงโฮมออฟฟิศ
นี่คือของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานที่สมบูรณ์แบบหากคุณมีทีมที่ทำงานทางไกล! สร้างความประหลาดใจให้พวกเขาด้วยอุปกรณ์เสริมบนโต๊ะทำงาน เช่น เก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ โต๊ะยืนทำงาน หูฟัง หรือจอมอนิเตอร์เพิ่มเติม หากคุณมีงบประมาณจำกัด เครื่องชาร์จเร็วพิเศษหรือไวท์บอร์ดสำหรับติดผนังก็เป็นของขวัญแสดงความขอบคุณที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
13. อุปกรณ์การเดินทาง
สำหรับสมาชิกในทีมของคุณที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ เพื่อทำงาน หรือแม้แต่คนที่ชอบท่องเที่ยวรอบโลกในช่วงวันหยุด ของขวัญอย่างกระเป๋าเดินทางขนาดพกพา กระเป๋าใส่แล็ปท็อป หูฟัง หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายหลายชั้น ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง พวกเขาจะได้ใช้งานบ่อย ๆ และจะนึกถึงคุณทุกครั้งที่หยิบมาใช้
14. แว่นตากรองแสงสีฟ้า
เวลาหน้าจอเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ และวิธีที่ดีในการช่วยให้พวกเขามีสุขภาพดีคือการมอบแว่นกรองแสงสีฟ้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อปกป้องดวงตาของพวกเขา คุณสามารถมอบบัตรกำนัลให้กับพวกเขาเพื่อไปซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นตาในท้องถิ่นเพื่อให้พวกเขาได้เลือกแบบที่ชอบ
15. ชุดประสบการณ์
คุณจะพบแบรนด์ต่างๆ ที่กำลังรวบรวมชุด DIY เพื่อให้ผู้คนได้สร้างสูตรอาหาร งานฝีมือ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ที่บ้านกับคนที่พวกเขารัก ส่งชุดที่คัดสรรมาอย่างดีให้กับพนักงานของคุณตามความสนใจของพวกเขา—ตั้งแต่การม้วนพาสต้าด้วยมือ การสร้างลูกโลกหิมะ ไปจนถึงการทำวิสกี้ของคุณเอง ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด
วิธีอื่น ๆ ในการแสดงความขอบคุณต่อพนักงาน
การศึกษาได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทและประสบความสำเร็จมากขึ้นหากบริษัทมีการยอมรับในผลงานของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ
ในขณะที่ของขวัญแสดงความขอบคุณต่อพนักงานเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความขอบคุณของคุณ ยังมีวิธีอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณใส่ใจตลอดทั้งปี
1. การรับทราบด้วยวาจา
แม้ว่าคุณจะไม่ได้มอบของขวัญให้พนักงานของคุณ ก็ควรให้คำขอบคุณหรือข้อความชมเชยเป็นการส่วนตัวสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี
ใช้ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานเพื่อทำให้กระบวนการวัดการมีส่วนร่วมของพวกเขามีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีภาพรวมว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมออย่างไร
เป็นความคิดที่ดีมากที่จะกล่าวชื่นชมความสำเร็จของใครบางคนในที่สาธารณะผ่านกลุ่มแชทที่ทำงานหรือช่อง Slack ของคุณ
2. การตรวจสอบสุขภาพแบบตัวต่อตัว
นอกเหนือจากการติดตามงานตามปกติแล้ว การตรวจสอบสุขภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณใส่ใจ และยังเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานอีกด้วย
ถามพวกเขาว่าพวกเขามีอาการเป็นอย่างไรบ้าง, ให้กำลังใจให้พวกเขาแบ่งปันความกังวลใด ๆ, และหากเกี่ยวข้อง, ให้พวกเขาเวลาเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในสุขภาพจิตของพวกเขา.
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นความคิดที่ดีที่จะติดต่อหากรู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเพิ่งประสบกับการสูญเสีย
3. การขอความคิดเห็น
เราไม่ได้พูดถึงแบบสำรวจพนักงานรายเดือนที่น่าเบื่อเหล่านั้น หากคุณต้องการให้พนักงานรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการรับฟัง ให้จัดวัน 'เปิดบ้าน' เป็นระยะ ๆ ที่พวกเขาสามารถมาแบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับคุณ ทั้งแบบรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
คุณสามารถจัดการประชุมเหล่านี้ได้แม้ในรูปแบบเสมือนจริงโดยใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ แม้ว่าองค์กรจะมีนโยบายการทำงานทางไกลก็ตาม
หากคุณตัดสินใจที่จะนำแนวคิดใด ๆ ไปใช้ ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไปว่าใครเป็นผู้คิดค้นแนวคิดนั้น ๆ ไม่มีอะไรที่รู้สึกดีไปกว่าการรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับที่ทำงานของตน
สร้างโปรแกรมการขอบคุณและรางวัลสำหรับพนักงานโดยใช้ ClickUp
โชคดีที่การยอมรับและให้รางวัลแก่พนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน! ของขวัญที่เรียบง่ายและใส่ใจสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างมาก—และที่สำคัญกว่านั้นคือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังของขวัญเหล่านั้น
ดังนั้น สร้างโปรแกรมการขอบคุณและรางวัลสำหรับพนักงานที่ช่วยให้คุณยกย่องการทำงานที่ยอดเยี่ยม รักษาพนักงานให้มีความสุข ลดการลาออก และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีที่สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร
นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
1. กำหนดเกณฑ์รางวัลให้ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่นี่ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถรับประกันความยุติธรรมในโปรแกรมและหลีกเลี่ยงอคติโดยไม่รู้ตัวต่อพนักงานบางคนClickUp Goalsมอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการจัดการประสิทธิภาพและการตั้งเป้าหมาย
พวกเขาอนุญาตให้คุณกำหนดและติดตาม KPI และเป้าหมายสำหรับพนักงานแต่ละคน และรักษาสกอร์การ์ดรายสัปดาห์ให้ทีมได้เห็นว่าเพื่อนร่วมงานคนใดกำลังทำผลงานได้ดี
กรอบการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติเช่นนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเพิ่มแรงจูงใจของพวกเขา
มอบความพึงพอใจทันทีด้วยการปรบมือให้พนักงานผ่านการกล่าวถึงหรือการส่งเสียงชื่นชมในกระทู้สนทนาโดยใช้สัญลักษณ์อีโมจิ
2. ติดตามความสำเร็จตามแบบของคุณ
ClickUp Milestoneเป็นระบบการยอมรับที่ระบุถึงความสำเร็จที่สำคัญของทีมหรือพนักงานในระหว่างโครงการที่กำลังดำเนินอยู่. จุดสำคัญในการทำงานเหล่านี้จะถูกเน้นเป็นไอคอนรูปเพชรพร้อมชื่อของงานที่ตัวหนา.
ไม่ว่าคุณจะเลือกมุมมองแบบใด คุณจะไม่มีวันพลาดช่วงเวลาสำคัญ
นอกจากนี้การใช้คุณสมบัติการมอบหมายความคิดเห็นโดยClickUp คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับพนักงานที่เลือกเพื่อเป็นการยอมรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
การกระทำนี้ทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการยอมรับ แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นหรือผลงานของพวกเขาได้รับการสังเกตและให้คุณค่า
3. จัดเรียงรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพ ClickUpเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมและบุคคลโดยใช้กราฟและการแสดงผลแบบเรียลไทม์
ดาวน์โหลดและศึกษาเอกสารรายงานอัตโนมัติเพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน, ผลกระทบต่อองค์กร, และประสิทธิภาพโดยรวม
ด้วยตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน รายงานเหล่านี้ช่วยระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและช่วยให้คุณสามารถให้รางวัลแก่ความพยายามของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม
ในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงาน
ทำให้การให้ของขวัญเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องมี 'วันขอบคุณพนักงาน' ในองค์กรของคุณ แน่นอนว่ามันจะช่วยได้ แต่เมื่อคุณมอบของขวัญส่วนตัวและสิ่งจูงใจให้พนักงานเป็นระยะ ๆ เพื่อแสดงความขอบคุณ คุณจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณใส่ใจและต้องการให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป
คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้มากขึ้นโดยการส่งเสริมแอปพลิเคชันติดตามเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาสามารถตั้งเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและความก้าวหน้า
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเริ่มต้นหรือบริษัทใหญ่ที่มีผลงานพิสูจน์แล้ว ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มขอบคุณพนักงานของคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาทำ และไอเดียของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงานเหล่านี้คือวิธีเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสร้างระบบรางวัลและการยกย่องพนักงานครั้งแรกของคุณ