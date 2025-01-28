บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับทีมยุคใหม่ ปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะดำเนินงานในสำนักงานหรือทางไกล สถานที่ทำงานดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน

การใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและทำให้การแก้ไขเอกสารและการแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุ่น เนื่องจากพนักงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทั้งจากสำนักงานและจากบ้านของพวกเขาเองอย่างสะดวกสบาย

การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำเสนอ 10 ซอฟต์แวร์สำหรับที่ทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ!

อะไรคือที่ทำงานดิจิทัล?

สถานที่ทำงานดิจิทัล หมายถึง สำนักงานออนไลน์ที่ทันสมัยซึ่งเทียบเท่ากับสำนักงานแบบดั้งเดิม โดยประกอบด้วยเครื่องมือดิจิทัล การประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ที่พนักงานสามารถใช้ได้เมื่อทำงานจากที่ใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ และจากอุปกรณ์ใดก็ได้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ สถานที่ทำงานดิจิทัลจึงใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เฟซที่รองรับการใช้งานบนมือถือ และ การสนับสนุนการทำงานระยะไกล สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรงานได้อย่างสะดวก

ตัวกรองกลุ่มผสมในแดชบอร์ด ClickUp
ตัวกรองกลุ่มผสมใหม่ในแดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและกำหนดเองได้มากขึ้นด้วยตัวดำเนินการ "และ" และ "หรือ"

สถานที่ทำงานดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมควรปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ซึ่งรวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ ระบบการทำงานอัตโนมัติ ตัวเลือกการผสานรวม และแดชบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจของคุณ ✅

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือในที่ทำงานดิจิทัล

ธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  1. ความยืดหยุ่น: พนักงานมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งส่งผลให้เกิดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
  2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: แอปพลิเคชันสำหรับที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้พนักงานสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานและการเสร็จสิ้นโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพ: เครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่สามารถระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
  4. ลดต้นทุนการดำเนินงาน: การแทนที่การทำงานแบบพบหน้ากันด้วยการใช้การประชุมออนไลน์กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ และตัวเลือกดิจิทัลอื่น ๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีได้อย่างมาก เช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบำรุงรักษา
  5. การแบ่งปันความรู้: เครื่องมือสื่อสาร เช่น แชท การประชุมทางวิดีโอ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความรู้และอภิปรายแนวคิดได้
ClickUp Docs พร้อมการตรวจจับและการแก้ไขแบบร่วมมือ
การแก้ไขแบบร่วมมือ, ตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวอักษร, และอื่น ๆ ใน ClickUp Docs

10 ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลสำหรับทีมยุคใหม่

หลังจากวิเคราะห์เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับที่ทำงานดิจิทัลจำนวนมาก เราได้สร้างรายการ โซลูชันที่ดีที่สุด ในตลาดที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และระดับการมีส่วนร่วมของทีมคุณ มาเริ่มกันเลย! ?

1.คลิกอัพ

เครื่องมือสถานที่ทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุดโดยรวม

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp รวมทีมของคุณเพื่อการวางแผนโครงการ การติดตาม และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ—ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างสะดวกสบาย ทำให้เป็น เครื่องมือการทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุดโดยรวม ?

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือ 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ClickUp ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและการยอมรับความพยายามของแต่ละบุคคลผ่าน มุมมองแชท ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถ รักษาการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงาน ในเธรดเดียวอย่างต่อเนื่อง พวกเขาสามารถใช้การส่งข้อความสั้น ๆ และอีโมจิเพื่อแสดงความชื่นชมทันทีและสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน

สร้าง รายการตรวจสอบงานส่วนบุคคล ใน มุมมองรายการ หรือ จัดการปริมาณงานของพนักงานแต่ละคน ใน มุมมองทีม. ที่นี่ คุณสามารถเข้าถึง ภาพรวมของงานทั้งหมดที่จัดเรียงตามผู้รับผิดชอบเพื่อดูว่ามีงานใดที่ต้องการการกระจายงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การร่วมมือทางภาพและการคิดสร้างสรรค์กลายเป็นเรื่องง่ายผ่านClickUp Whiteboardsผืนผ้าใบที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ ที่ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มบันทึก, แผนงาน, แผนภาพความคิด, และรูปภาพได้เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น ?

จัดการธุรกิจของคุณและทำงานร่วมกับทีมได้จากทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องมือการทำงานระยะไกลของ ClickUp ฟีเจอร์ของที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างแบบเรียลไทม์ ปรับกำหนดเวลา และติดตามปริมาณงานผ่านแผนภูมิการลดภาระงาน ทั้งหมดนี้ในที่ทำงานดิจิทัลเดียวกัน เชื่อมต่อกับ Zoom เพื่อจัดตารางประชุมได้อย่างง่ายดาย หรือใช้เทมเพลตการทำงานระยะไกลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบงานและทีมของคุณ

ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดและ ทำงานร่วมกันในการแก้ไขได้พร้อมกัน คุณยังสามารถเชื่อมต่อเอกสารกับเวิร์กโฟลว์เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ

ClickUp AIผู้ช่วยเขียนช่วยให้คุณและทีม สื่อสารด้วยความชัดเจนและสม่ำเสมอ ประหยัดเวลาด้วยตารางและหัวข้อสำเร็จรูปสำหรับการจัดรูปแบบเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ เครื่องมือนี้ยังมีคำแนะนำเฉพาะตามบทบาทเพื่อช่วยให้คุณสร้างไอเดียใหม่ๆ สำหรับสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การทำงานร่วมกันเสมือนจริงอย่างง่ายดายผ่านกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้
  • มีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ พร้อมใช้งานสำหรับทุกขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
  • คุณสมบัติการทำงานทางไกลและเทมเพลตหลายแบบที่มีให้สำหรับโซลูชันสถานที่ทำงานดิจิทัลเฉพาะ
  • มุมมองบอร์ดของ ClickUp ซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการของทีมเป็นเรื่องง่ายผ่านฟังก์ชันลากและวาง ภาพที่ชัดเจน และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำหรืองานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • การติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีปุ่มยกเลิก
  • สำหรับผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Jira

ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยทีมซอฟต์แวร์

แดชบอร์ด Jira
ผ่าน:Jira

Jira เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ทำงานดิจิทัลสมัยใหม่ ออกแบบมาเพื่อ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ทำงานดิจิทัลนี้มอบมุมมองที่หลากหลาย เช่น กระดาน รายการ ปฏิทิน และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างไร้ที่ติ ✨

ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายของแบบฟอร์ม, เทมเพลต, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, Jira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น. ใช้บอร์ด Scrum เพื่อ แยกโครงการที่ซับซ้อน ออกเป็นงานย่อย หรือใช้บอร์ด Kanban เพื่อช่วยให้ทีม มองเห็นกระบวนการทำงาน ได้ชัดเจนขึ้น.

Jira ช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการค้นพบผลิตภัณฑ์ของ Jiraทีมสามารถ รวบรวมและ จัดลำดับความสำคัญของแนวคิดเพื่อมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีผลกระทบมากที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ใช้งานง่าย (ส่วนใหญ่สำหรับทีมซอฟต์แวร์)
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets และ GitHub เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น
  • มีตัวเลือกการดูที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ Jira

  • การใช้มันอาจยากที่จะเรียนรู้เมื่อเทียบกับโซลูชันที่ทำงานดิจิทัลอื่น ๆ
  • ขาดตัวเลือกสำหรับการจัดการทีมการตลาด

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15.25/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Jira

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)

3. Kissflow

แพลตฟอร์ม low-code ที่ดีที่สุด

คิสฟลอว์
ผ่านทาง:Kissflow

Kissflowเป็นโซลูชันที่ทำงานบนดิจิทัลที่ช่วยให้คุณจัดการทีมและกระบวนการทำงานได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยมาก ทำให้ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน

Kissflow ชอบที่จะ ทำให้เรียบง่ายและตรงไปตรงมา (KISS) โดยช่วยให้คุณ ออกแบบ, อัตโนมัติ, และจัดการกับกระบวนการทำงาน ครอบคลุมหลากหลายแผนกและอุตสาหกรรม รวมถึงการเงิน, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ

หากไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้ใช้ เครื่องมือลากและวาง ที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานใหม่ทั้งหมด หรือใช้ประโยชน์จาก Application Builder เพื่อสร้างแอปให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถพัฒนาแอปโดยใช้โค้ดของคุณเองสำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วย ?

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • รายงานและตัวชี้วัดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • การสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ Dropbox
  • เทมเพลตพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • การรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึกมีความยากลำบากในการจัดการสำหรับแบบฟอร์มที่ใหญ่ขึ้น
  • ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดและการตอบกลับล่าช้า

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน สำหรับคุณสมบัติจำกัด
  • องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับฟีเจอร์ครบชุด

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. บิทริกซ์24

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลส่วนใหญ่

ปฏิทินมุมมอง bitrix24
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 มอบคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณจะพบในเครื่องมือดิจิทัลสำหรับที่ทำงานอื่น ๆ ซึ่งทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติการร่วมมือมากที่สุดในตลาด คุณสมบัติการแสดงผลที่หลากหลายและเครื่องมือการจัดการงานที่ทรงพลังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย

ใช้ตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์โทรศัพท์, การส่งข้อความทันที, อีเมล, และการโทรผ่านวิดีโอเพื่อเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณ. นอกจากนี้ยังมี แอปโซเชียลมีเดียภายใน สำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัท. ?

คุณยังสามารถประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ได้โดยการทำอัตโนมัติ หรือใช้ กระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และแผนภูมิแกนต์ที่พิมพ์ได้เพื่อแสดงภาพการจัดการโครงการและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณกับทีมของคุณ ฟีเจอร์ลากและวางทำให้การจัดการงานง่ายต่อการปรับเปลี่ยนได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นสถานที่ทำงานแบบภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
  • การอัตโนมัติของงาน
  • ตัวเลือกมากมายของฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล
  • การแชร์เอกสารอย่างง่ายดาย
  • การสื่อสารง่ายขึ้นผ่านการส่งข้อความทันทีและการโทรผ่านวิดีโอ

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • ค่อนข้างยากในการนำทาง
  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกด้วยฟีเจอร์มากเกินไป

ราคา Bitrix24

  • พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
  • มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อ 100 ผู้ใช้
  • Enterprise 250: $399/เดือน ต่อ 250 ผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (500 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

5. ทรูกริด

ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยทางดิจิทัล

ทรูกริด
ผ่านทาง:TruGrid

TruGrid ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ ทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยเครือข่ายสำนักงานต่อภัยคุกคามผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ความปลอดภัยทางดิจิทัล ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลของคุณปลอดภัยและไม่สามารถถูกแฮกได้ง่ายๆ ไม่เหมือนกับ VPN ที่มีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

คุณสมบัติ SecureRDP ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์สำนักงานและเดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ทำงานภายใต้หลักการของ Zero Trust ซึ่งบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ระยะไกลและเครือข่ายองค์กรเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยไฟร์วอลล์ ?

TruGrid ยังผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์บนระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าเฉพาะการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในการบล็อกการโจมตีเครือข่ายที่มีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติเด่นของ TruGrid

  • การเข้าถึงบริการเดสก์ท็อประยะไกลอย่างปลอดภัย
  • การเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับ DaaS, VDI และการโฮสต์
  • การทำงานระยะไกลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ VPN
  • การป้องกันแบบไม่ไว้วางใจ
  • การนำไปใช้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน
  • ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงเครือข่าย

ข้อจำกัดของ TruGrid

  • แชทตอบสนองได้รวดเร็วกว่าหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคา TruGrid (SecureRDP)

  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้/10 คอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจ: $15/เดือน เริ่มต้นที่ 10 ผู้ใช้/คอมพิวเตอร์ไม่จำกัด
  • ผู้ให้บริการ: สามารถใช้ได้หลังจากสมัครขอรับราคาสำหรับพันธมิตร

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว TruGrid

  • Slashdot: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (2 รีวิว)

6. สแล็ก

แอปสื่อสารดิจิทัลที่ดีที่สุด

Slack
ผ่านทาง:Slack

ในปัจจุบัน Slack ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ภายในทีม. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของซอฟต์แวร์นี้ทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทำให้สมาชิกใหม่สามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

Slack ช่วยให้คุณ สร้างช่องสำหรับทีมแต่ละทีม และโครงการ เพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น นอกจากการแชทแบบเรียลไทม์แล้ว คุณยังสามารถส่งข้อความเสียงและทำการโทรวิดีโอสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกสูงสุด 14 คน ✉️

ซอฟต์แวร์นี้ยังมีการจัดเก็บไฟล์สำหรับทีม ซึ่งทีมของคุณสามารถเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาหรือเชื่อมต่อกับบริการเช่น OneDrive และ Google Drive ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Canvases เพื่อแบ่งปันความคิดกับทีมของคุณผ่านบันทึกหรือภาพรวมของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ผสานการทำงานกับแอปการยกย่องชมเชยทีม
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น บอทและช่องทาง
  • หัวข้อการสนทนาช่วยให้การพูดคุยเป็นระเบียบ
  • ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Slack

  • การแจ้งเตือนข้อความไม่ปรากฏขึ้นบางครั้ง
  • การแจ้งเตือนการกล่าวถึงล่าช้า

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อทีมขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (31,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

7. Axero Solutions

เหมาะที่สุดสำหรับอินทราเน็ตของพนักงาน

แอ็กเซโร โซลูชั่นส์
ผ่านทาง:Axero Solutions

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสำหรับพนักงานที่ดีที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Axero Solutions—ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถ ซิงค์ไฟล์และแชร์เอกสารในที่เดียว ?

Axero ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Zoom และ Dropbox เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ จัดเก็บเนื้อหาดิจิทัลของคุณได้อย่างปลอดภัย และค้นหาได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ แอปพลิเคชันมือถือ หรือ REST API ที่เข้าถึงได้

การร่วมมือในทีมได้รับการทำให้ง่ายขึ้นผ่านฟอรัมการหารือ, การสื่อสารแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, และการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม. การจัดการงานได้รับการทำให้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านการกล่าวถึงแบบเรียลไทม์, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, และการให้ข้อมูลความคืบหน้าที่ทำให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ. ⌛

งานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในอินทราเน็ตของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกลับมาตรวจสอบได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Axero

  • โซลูชันครบวงจร
  • ใช้งานง่าย
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม
  • รวมถึงการสร้างเนื้อหาตามความต้องการ
  • การสื่อสารที่ราบรื่นกับทีมทั้งหมด

ข้อจำกัดของ Axero

  • อาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวทำให้เนื้อหาสูญหาย
  • ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการกำหนดค่าวิดเจ็ต

ราคาของ Axero

  • ใบเสนอราคาสำหรับระดับมาตรฐาน, ธุรกิจ, และองค์กร สามารถขอได้เมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของ Axero

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. โรบิน

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมแบบไฮบริดส่วนใหญ่

เครื่องมือกำหนดตารางเวลาแบบโรบิน พาวเวอร์
ผ่านทางโรบิน

ใช้ Robin เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพความยืดหยุ่นในที่ทำงาน โดยให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้จากทั้งที่สำนักงานและที่บ้านของพวกเขา ?️

เปิดแอป Robin เพื่อเข้าถึงแผนที่สำนักงานแบบเรียลไทม์ จองโต๊ะทำงานของคุณ และแชร์ข้อมูลนี้กับทีมของคุณเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น ในมุมมองสัปดาห์การทำงาน ทีมสามารถเห็นได้ว่าใครอยู่ในสำนักงาน และกิจกรรมใดบ้างที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์นี้

คุณยังสามารถ กำหนดนโยบายการเข้าออฟฟิศ ได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือหรือเดสก์ท็อป เพื่อให้พนักงานของคุณทราบถึงข้อกำหนดของคุณเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน การจองห้องประชุมก็ทำได้ง่ายด้วยการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องและกำหนดการประชุมด้วยการผสานปฏิทินอย่างง่ายดาย ?️

คุณสมบัติเด่นของ Robin

  • มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
  • การผสานการทำงานกับ Slack และ Teams
  • การจองห้องล่วงหน้า
  • การวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานพร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของโรบิน

  • ความยากลำบากในการจองนัดหมาย
  • ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว

การตั้งราคาแบบโรบิน

  • เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน
  • ทีม: ติดต่อทีมขาย
  • องค์กร: ติดต่อทีมขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของโรบิน

  • G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

9. คินโทน

คุณสมบัติการทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่

คินโทน
ผ่านทาง:Kintone

Kintone เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับสถานที่ทำงาน เพื่อจัดการกระบวนการทำงานของทีม ตั้งแต่การจัดการข้อมูลไปจนถึงการติดตามงานและการสื่อสาร Kintone ช่วยให้คุณ รวมศูนย์และจัดระเบียบงานของคุณ ได้อย่างง่ายดาย

ติดตามข้อมูลสำคัญ ในที่เดียวและสามารถเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่คุณสื่อสารกับทีม ที่ทำงานดิจิทัลนี้มีระบบคลาวด์ที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแชร์ข้อมูลหรือแปลงสเปรดชีตเป็นฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ?

คุณสามารถ ออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เหมาะสม ได้ด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยการส่งต่องานอัตโนมัติ การแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา และการเตือนความจำที่ปรับแต่งได้ ทุกโครงการและกระบวนการจะมองเห็นได้โดยทุกคนบนแดชบอร์ดเดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone

  • ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่าย
  • ระบบการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับที่ทำงานดิจิทัล
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Gmail, Slack และ Dropbox

ข้อจำกัดของ Kintone

  • เวอร์ชันมือถือไม่สะดวกต่อผู้ใช้เท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ

ราคาของ Kintone

  • 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำห้าผู้ใช้ (120 ดอลลาร์ต่อเดือน)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Kintone

  • G2: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)

10. เอเวพอยท์

เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365

อาเวพอยต์
ผ่านทาง:AvePoint

หากธุรกิจของคุณพึ่งพา Microsoft 365 AvePoint คือโซลูชันดิจิทัลเวิร์กเพลสที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ AvePoint ช่วยให้คุณสามารถจัดการ, ย้ายข้อมูล, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายใน Office 365 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดผ่านโซลูชัน Microsoft Teams ที่ครอบคลุมของมัน

แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) โดยช่วยให้การผสานรวมเนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลจากบริการ Office 365 ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นภายในพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยและโฮสต์บนคลาวด์ ☁️

ด้วยฟีเจอร์การจัดการคลาวด์ของ AvePoint คุณจะสามารถ ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับประกันทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผลในการทำงาน ระดับการควบคุมนี้ครอบคลุมถึงรายงานการตรวจสอบ การย้ายข้อมูล การแบ่งปันเนื้อหาอย่างปลอดภัย และการซิงโครไนซ์เนื้อหาอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้ใช้งาน Microsoft 365 ที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติเด่นของ AvePoint

  • การย้ายข้อมูลอย่างง่าย
  • ใช้งานง่าย
  • คุณสามารถเพิ่มโมดูลตามความต้องการของคุณได้

ข้อจำกัดของ AvePoint

  • โมดูล AvePoint GA อาจใช้งานได้ยาก
  • การบูรณาการยังไม่รวดเร็วเพียงพอ

ราคาของ AvePoint

  • มีให้บริการตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ AvePoint

  • G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3 รีวิว)

เหนือกำแพงสำนักงาน: ยอมรับความเป็นเลิศด้วยซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลที่ดีที่สุด 10 อันดับ

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ดิจิทัลสำหรับที่ทำงาน 10 อันดับแรกเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น แม้ว่าพนักงานของคุณจะชอบทำงานจากระยะไกลก็ตาม

ต้องการตัวเลือกที่หลากหลายใช่ไหม?ลองดู ClickUpหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีมดิจิทัลของคุณ ร่วมมือกันแบบดิจิทัลในเวลาจริงโดยไม่มีความล่าช้า มอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย จัดตารางประชุม และแบ่งปันไอเดียบนบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มีเพียงไม่กี่สิ่งที่คุณทำไม่ได้กับมัน ?