10 ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับทีมยุคใหม่ ปี 2025

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะดำเนินงานในสำนักงานหรือทางไกล สถานที่ทำงานดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
การใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและทำให้การแก้ไขเอกสารและการแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุ่น เนื่องจากพนักงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทั้งจากสำนักงานและจากบ้านของพวกเขาเองอย่างสะดวกสบาย
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำเสนอ 10 ซอฟต์แวร์สำหรับที่ทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมคุณ!
อะไรคือที่ทำงานดิจิทัล?
สถานที่ทำงานดิจิทัล หมายถึง สำนักงานออนไลน์ที่ทันสมัยซึ่งเทียบเท่ากับสำนักงานแบบดั้งเดิม โดยประกอบด้วยเครื่องมือดิจิทัล การประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ที่พนักงานสามารถใช้ได้เมื่อทำงานจากที่ใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ และจากอุปกรณ์ใดก็ได้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ สถานที่ทำงานดิจิทัลจึงใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เฟซที่รองรับการใช้งานบนมือถือ และ การสนับสนุนการทำงานระยะไกล สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรงานได้อย่างสะดวก
สถานที่ทำงานดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมควรปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ซึ่งรวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ ระบบการทำงานอัตโนมัติ ตัวเลือกการผสานรวม และแดชบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจของคุณ ✅
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือในที่ทำงานดิจิทัล
ธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ความยืดหยุ่น: พนักงานมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งส่งผลให้เกิดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: แอปพลิเคชันสำหรับที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้พนักงานสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานและการเสร็จสิ้นโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: เครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่สามารถระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
- ลดต้นทุนการดำเนินงาน: การแทนที่การทำงานแบบพบหน้ากันด้วยการใช้การประชุมออนไลน์กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ และตัวเลือกดิจิทัลอื่น ๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีได้อย่างมาก เช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบำรุงรักษา
- การแบ่งปันความรู้: เครื่องมือสื่อสาร เช่น แชท การประชุมทางวิดีโอ และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความรู้และอภิปรายแนวคิดได้
10 ซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลสำหรับทีมยุคใหม่
หลังจากวิเคราะห์เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับที่ทำงานดิจิทัลจำนวนมาก เราได้สร้างรายการ โซลูชันที่ดีที่สุด ในตลาดที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และระดับการมีส่วนร่วมของทีมคุณ มาเริ่มกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
เครื่องมือสถานที่ทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุดโดยรวม
ClickUp รวมทีมของคุณเพื่อการวางแผนโครงการ การติดตาม และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ—ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างสะดวกสบาย ทำให้เป็น เครื่องมือการทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุดโดยรวม ?
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือ 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ClickUp ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและการยอมรับความพยายามของแต่ละบุคคลผ่าน มุมมองแชท ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถ รักษาการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงาน ในเธรดเดียวอย่างต่อเนื่อง พวกเขาสามารถใช้การส่งข้อความสั้น ๆ และอีโมจิเพื่อแสดงความชื่นชมทันทีและสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน
สร้าง รายการตรวจสอบงานส่วนบุคคล ใน มุมมองรายการ หรือ จัดการปริมาณงานของพนักงานแต่ละคน ใน มุมมองทีม. ที่นี่ คุณสามารถเข้าถึง ภาพรวมของงานทั้งหมดที่จัดเรียงตามผู้รับผิดชอบเพื่อดูว่ามีงานใดที่ต้องการการกระจายงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การร่วมมือทางภาพและการคิดสร้างสรรค์กลายเป็นเรื่องง่ายผ่านClickUp Whiteboards— ผืนผ้าใบที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ ที่ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มบันทึก, แผนงาน, แผนภาพความคิด, และรูปภาพได้เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น ?
จัดการธุรกิจของคุณและทำงานร่วมกับทีมได้จากทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องมือการทำงานระยะไกลของ ClickUp ฟีเจอร์ของที่ทำงานดิจิทัลช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างแบบเรียลไทม์ ปรับกำหนดเวลา และติดตามปริมาณงานผ่านแผนภูมิการลดภาระงาน ทั้งหมดนี้ในที่ทำงานดิจิทัลเดียวกัน เชื่อมต่อกับ Zoom เพื่อจัดตารางประชุมได้อย่างง่ายดาย หรือใช้เทมเพลตการทำงานระยะไกลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบงานและทีมของคุณ
ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดและ ทำงานร่วมกันในการแก้ไขได้พร้อมกัน คุณยังสามารถเชื่อมต่อเอกสารกับเวิร์กโฟลว์เพื่อรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ
ClickUp AIผู้ช่วยเขียนช่วยให้คุณและทีม สื่อสารด้วยความชัดเจนและสม่ำเสมอ ประหยัดเวลาด้วยตารางและหัวข้อสำเร็จรูปสำหรับการจัดรูปแบบเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ เครื่องมือนี้ยังมีคำแนะนำเฉพาะตามบทบาทเพื่อช่วยให้คุณสร้างไอเดียใหม่ๆ สำหรับสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันเสมือนจริงอย่างง่ายดายผ่านกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้
- มีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ พร้อมใช้งานสำหรับทุกขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
- คุณสมบัติการทำงานทางไกลและเทมเพลตหลายแบบที่มีให้สำหรับโซลูชันสถานที่ทำงานดิจิทัลเฉพาะ
- มุมมองบอร์ดของ ClickUp ซึ่งช่วยให้การจัดการโครงการของทีมเป็นเรื่องง่ายผ่านฟังก์ชันลากและวาง ภาพที่ชัดเจน และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
- ตัวเลือกการอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำหรืองานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีปุ่มยกเลิก
- สำหรับผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Jira
ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยทีมซอฟต์แวร์
Jira เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ทำงานดิจิทัลสมัยใหม่ ออกแบบมาเพื่อ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มที่ทำงานดิจิทัลนี้มอบมุมมองที่หลากหลาย เช่น กระดาน รายการ ปฏิทิน และไทม์ไลน์ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างไร้ที่ติ ✨
ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายของแบบฟอร์ม, เทมเพลต, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, Jira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น. ใช้บอร์ด Scrum เพื่อ แยกโครงการที่ซับซ้อน ออกเป็นงานย่อย หรือใช้บอร์ด Kanban เพื่อช่วยให้ทีม มองเห็นกระบวนการทำงาน ได้ชัดเจนขึ้น.
Jira ช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการค้นพบผลิตภัณฑ์ของ Jiraทีมสามารถ รวบรวมและ จัดลำดับความสำคัญของแนวคิดเพื่อมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีผลกระทบมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- ใช้งานง่าย (ส่วนใหญ่สำหรับทีมซอฟต์แวร์)
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets และ GitHub เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรที่ดียิ่งขึ้น
- มีตัวเลือกการดูที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Jira
- การใช้มันอาจยากที่จะเรียนรู้เมื่อเทียบกับโซลูชันที่ทำงานดิจิทัลอื่น ๆ
- ขาดตัวเลือกสำหรับการจัดการทีมการตลาด
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15.25/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Jira
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
3. Kissflow
แพลตฟอร์ม low-code ที่ดีที่สุด
Kissflowเป็นโซลูชันที่ทำงานบนดิจิทัลที่ช่วยให้คุณจัดการทีมและกระบวนการทำงานได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อยมาก ทำให้ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน
Kissflow ชอบที่จะ ทำให้เรียบง่ายและตรงไปตรงมา (KISS) โดยช่วยให้คุณ ออกแบบ, อัตโนมัติ, และจัดการกับกระบวนการทำงาน ครอบคลุมหลากหลายแผนกและอุตสาหกรรม รวมถึงการเงิน, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการโครงการ, และอื่น ๆ
หากไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้ใช้ เครื่องมือลากและวาง ที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานใหม่ทั้งหมด หรือใช้ประโยชน์จาก Application Builder เพื่อสร้างแอปให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถพัฒนาแอปโดยใช้โค้ดของคุณเองสำหรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- รายงานและตัวชี้วัดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การสร้างแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack และ Dropbox
- เทมเพลตพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- การรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึกมีความยากลำบากในการจัดการสำหรับแบบฟอร์มที่ใหญ่ขึ้น
- ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัดและการตอบกลับล่าช้า
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน สำหรับคุณสมบัติจำกัด
- องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับฟีเจอร์ครบชุด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. บิทริกซ์24
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลส่วนใหญ่
Bitrix24 มอบคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณจะพบในเครื่องมือดิจิทัลสำหรับที่ทำงานอื่น ๆ ซึ่งทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติการร่วมมือมากที่สุดในตลาด คุณสมบัติการแสดงผลที่หลากหลายและเครื่องมือการจัดการงานที่ทรงพลังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ใช้ตัวเลือกต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์โทรศัพท์, การส่งข้อความทันที, อีเมล, และการโทรผ่านวิดีโอเพื่อเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณ. นอกจากนี้ยังมี แอปโซเชียลมีเดียภายใน สำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัท. ?
คุณยังสามารถประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ได้โดยการทำอัตโนมัติ หรือใช้ กระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และแผนภูมิแกนต์ที่พิมพ์ได้เพื่อแสดงภาพการจัดการโครงการและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณกับทีมของคุณ ฟีเจอร์ลากและวางทำให้การจัดการงานง่ายต่อการปรับเปลี่ยนได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นสถานที่ทำงานแบบภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- การอัตโนมัติของงาน
- ตัวเลือกมากมายของฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล
- การแชร์เอกสารอย่างง่ายดาย
- การสื่อสารง่ายขึ้นผ่านการส่งข้อความทันทีและการโทรผ่านวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ค่อนข้างยากในการนำทาง
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกด้วยฟีเจอร์มากเกินไป
ราคา Bitrix24
- พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อ 100 ผู้ใช้
- Enterprise 250: $399/เดือน ต่อ 250 ผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
5. ทรูกริด
ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยทางดิจิทัล
TruGrid ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ ทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยเครือข่ายสำนักงานต่อภัยคุกคามผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ความปลอดภัยทางดิจิทัล ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลของคุณปลอดภัยและไม่สามารถถูกแฮกได้ง่ายๆ ไม่เหมือนกับ VPN ที่มีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์
คุณสมบัติ SecureRDP ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์สำนักงานและเดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ทำงานภายใต้หลักการของ Zero Trust ซึ่งบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ระยะไกลและเครือข่ายองค์กรเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยไฟร์วอลล์ ?
TruGrid ยังผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์บนระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าเฉพาะการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในการบล็อกการโจมตีเครือข่ายที่มีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติเด่นของ TruGrid
- การเข้าถึงบริการเดสก์ท็อประยะไกลอย่างปลอดภัย
- การเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับ DaaS, VDI และการโฮสต์
- การทำงานระยะไกลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ VPN
- การป้องกันแบบไม่ไว้วางใจ
- การนำไปใช้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน
- ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงเครือข่าย
ข้อจำกัดของ TruGrid
- แชทตอบสนองได้รวดเร็วกว่าหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคา TruGrid (SecureRDP)
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้/10 คอมพิวเตอร์
- ธุรกิจ: $15/เดือน เริ่มต้นที่ 10 ผู้ใช้/คอมพิวเตอร์ไม่จำกัด
- ผู้ให้บริการ: สามารถใช้ได้หลังจากสมัครขอรับราคาสำหรับพันธมิตร
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว TruGrid
- Slashdot: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
6. สแล็ก
แอปสื่อสารดิจิทัลที่ดีที่สุด
ในปัจจุบัน Slack ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ภายในทีม. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของซอฟต์แวร์นี้ทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทำให้สมาชิกใหม่สามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.
Slack ช่วยให้คุณ สร้างช่องสำหรับทีมแต่ละทีม และโครงการ เพื่อทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น นอกจากการแชทแบบเรียลไทม์แล้ว คุณยังสามารถส่งข้อความเสียงและทำการโทรวิดีโอสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกสูงสุด 14 คน ✉️
ซอฟต์แวร์นี้ยังมีการจัดเก็บไฟล์สำหรับทีม ซึ่งทีมของคุณสามารถเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาหรือเชื่อมต่อกับบริการเช่น OneDrive และ Google Drive ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Canvases เพื่อแบ่งปันความคิดกับทีมของคุณผ่านบันทึกหรือภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ผสานการทำงานกับแอปการยกย่องชมเชยทีม
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น บอทและช่องทาง
- หัวข้อการสนทนาช่วยให้การพูดคุยเป็นระเบียบ
- ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Slack
- การแจ้งเตือนข้อความไม่ปรากฏขึ้นบางครั้ง
- การแจ้งเตือนการกล่าวถึงล่าช้า
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (31,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
7. Axero Solutions
เหมาะที่สุดสำหรับอินทราเน็ตของพนักงาน
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์อินทราเน็ตสำหรับพนักงานที่ดีที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Axero Solutions—ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถ ซิงค์ไฟล์และแชร์เอกสารในที่เดียว ?
Axero ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Zoom และ Dropbox เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ จัดเก็บเนื้อหาดิจิทัลของคุณได้อย่างปลอดภัย และค้นหาได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ แอปพลิเคชันมือถือ หรือ REST API ที่เข้าถึงได้
การร่วมมือในทีมได้รับการทำให้ง่ายขึ้นผ่านฟอรัมการหารือ, การสื่อสารแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, และการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม. การจัดการงานได้รับการทำให้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านการกล่าวถึงแบบเรียลไทม์, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, และการให้ข้อมูลความคืบหน้าที่ทำให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ. ⌛
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในอินทราเน็ตของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกลับมาตรวจสอบได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Axero
- โซลูชันครบวงจร
- ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม
- รวมถึงการสร้างเนื้อหาตามความต้องการ
- การสื่อสารที่ราบรื่นกับทีมทั้งหมด
ข้อจำกัดของ Axero
- อาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวทำให้เนื้อหาสูญหาย
- ไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการกำหนดค่าวิดเจ็ต
ราคาของ Axero
- ใบเสนอราคาสำหรับระดับมาตรฐาน, ธุรกิจ, และองค์กร สามารถขอได้เมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ Axero
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. โรบิน
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมแบบไฮบริดส่วนใหญ่
ใช้ Robin เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพความยืดหยุ่นในที่ทำงาน โดยให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้จากทั้งที่สำนักงานและที่บ้านของพวกเขา ?️
เปิดแอป Robin เพื่อเข้าถึงแผนที่สำนักงานแบบเรียลไทม์ จองโต๊ะทำงานของคุณ และแชร์ข้อมูลนี้กับทีมของคุณเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น ในมุมมองสัปดาห์การทำงาน ทีมสามารถเห็นได้ว่าใครอยู่ในสำนักงาน และกิจกรรมใดบ้างที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์นี้
คุณยังสามารถ กำหนดนโยบายการเข้าออฟฟิศ ได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือหรือเดสก์ท็อป เพื่อให้พนักงานของคุณทราบถึงข้อกำหนดของคุณเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน การจองห้องประชุมก็ทำได้ง่ายด้วยการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องและกำหนดการประชุมด้วยการผสานปฏิทินอย่างง่ายดาย ?️
คุณสมบัติเด่นของ Robin
- มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- การผสานการทำงานกับ Slack และ Teams
- การจองห้องล่วงหน้า
- การวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของโรบิน
- ความยากลำบากในการจองนัดหมาย
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
การตั้งราคาแบบโรบิน
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน
- ทีม: ติดต่อทีมขาย
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของโรบิน
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
9. คินโทน
คุณสมบัติการทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่
Kintone เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับสถานที่ทำงาน เพื่อจัดการกระบวนการทำงานของทีม ตั้งแต่การจัดการข้อมูลไปจนถึงการติดตามงานและการสื่อสาร Kintone ช่วยให้คุณ รวมศูนย์และจัดระเบียบงานของคุณ ได้อย่างง่ายดาย
ติดตามข้อมูลสำคัญ ในที่เดียวและสามารถเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่คุณสื่อสารกับทีม ที่ทำงานดิจิทัลนี้มีระบบคลาวด์ที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแชร์ข้อมูลหรือแปลงสเปรดชีตเป็นฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ?
คุณสามารถ ออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เหมาะสม ได้ด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วยการส่งต่องานอัตโนมัติ การแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา และการเตือนความจำที่ปรับแต่งได้ ทุกโครงการและกระบวนการจะมองเห็นได้โดยทุกคนบนแดชบอร์ดเดียวเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่าย
- ระบบการทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับที่ทำงานดิจิทัล
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Gmail, Slack และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Kintone
- เวอร์ชันมือถือไม่สะดวกต่อผู้ใช้เท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Kintone
- 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำห้าผู้ใช้ (120 ดอลลาร์ต่อเดือน)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
10. เอเวพอยท์
เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365
หากธุรกิจของคุณพึ่งพา Microsoft 365 AvePoint คือโซลูชันดิจิทัลเวิร์กเพลสที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ AvePoint ช่วยให้คุณสามารถจัดการ, ย้ายข้อมูล, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายใน Office 365 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดผ่านโซลูชัน Microsoft Teams ที่ครอบคลุมของมัน
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) โดยช่วยให้การผสานรวมเนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลจากบริการ Office 365 ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นภายในพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยและโฮสต์บนคลาวด์ ☁️
ด้วยฟีเจอร์การจัดการคลาวด์ของ AvePoint คุณจะสามารถ ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับประกันทั้งความปลอดภัยและประสิทธิผลในการทำงาน ระดับการควบคุมนี้ครอบคลุมถึงรายงานการตรวจสอบ การย้ายข้อมูล การแบ่งปันเนื้อหาอย่างปลอดภัย และการซิงโครไนซ์เนื้อหาอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้ใช้งาน Microsoft 365 ที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ AvePoint
- การย้ายข้อมูลอย่างง่าย
- ใช้งานง่าย
- คุณสามารถเพิ่มโมดูลตามความต้องการของคุณได้
ข้อจำกัดของ AvePoint
- โมดูล AvePoint GA อาจใช้งานได้ยาก
- การบูรณาการยังไม่รวดเร็วเพียงพอ
ราคาของ AvePoint
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ AvePoint
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3 รีวิว)
เหนือกำแพงสำนักงาน: ยอมรับความเป็นเลิศด้วยซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัลที่ดีที่สุด 10 อันดับ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ดิจิทัลสำหรับที่ทำงาน 10 อันดับแรกเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น แม้ว่าพนักงานของคุณจะชอบทำงานจากระยะไกลก็ตาม
ต้องการตัวเลือกที่หลากหลายใช่ไหม?ลองดู ClickUpหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีมดิจิทัลของคุณ ร่วมมือกันแบบดิจิทัลในเวลาจริงโดยไม่มีความล่าช้า มอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย จัดตารางประชุม และแบ่งปันไอเดียบนบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มีเพียงไม่กี่สิ่งที่คุณทำไม่ได้กับมัน ?