วิธีสร้างและดำเนินโครงการรางวัลพนักงานที่ดีที่สุด

ในฐานะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณคือพนักงานของคุณ คุณต้องการโปรแกรมรางวัลพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของคุณอย่างแน่นอน
คุณต้องเลือกโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าหลักของบริษัทคุณ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับพนักงานของคุณ
โปรแกรมรางวัลเปรียบเสมือนวงจรที่ดี เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับการชื่นชม พวกเขาจะเห็นประโยชน์โดยตรงจากการทำงานหนักของพวกเขา ธุรกิจของคุณสามารถรักษาความสามารถไว้ได้ และบริษัทมีโอกาสที่ดีกว่าในการเอาชนะคู่แข่ง
ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจว่าทำไมโปรแกรมรางวัลจึงมีความสำคัญ หรือวิธีการตั้งค่าโปรแกรมเหล่านั้น เรามีทุกอย่างพร้อมให้คุณแล้ว เราให้บริการกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างโปรแกรมรางวัลและการยกย่องพนักงานโดยใช้ ClickUp และเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานคืออะไร?
โปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานคือกรอบการทำงานเพื่อแสดงความชื่นชมในผลงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบรางวัลและสร้างแรงจูงใจให้พวกเขา โปรแกรมรางวัลนี้แยกจากเงินเดือนและประกอบด้วยรางวัลที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ลองนึกภาพว่าผู้จัดการโครงการของคุณส่งมอบโครงการไตรมาสที่ 4 ให้กับลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของคุณได้ก่อนกำหนดเวลาและเกินความคาดหวังไปพร้อมกัน
การยอมรับชัยชนะนี้ด้วยบัตรของขวัญที่เป็นที่ต้องการหรือการเสนอการเข้าถึงโอกาสพัฒนาวิชาชีพแบบพิเศษถือเป็นรางวัลสำหรับพนักงาน
โครงการรางวัลสำหรับพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจ และสร้างระบบนิเวศที่ธุรกิจให้การยอมรับและเฉลิมฉลอง ผลงานที่ดีของพนักงานที่มีผลงานดีด้วยรางวัลที่มีความหมาย ซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ และกระตุ้นขวัญกำลังใจของพนักงานให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
จุดเริ่มต้นสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณควรเป็นการออกแบบโปรแกรมการยกย่องพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทของคุณ ให้ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คุณต้องการให้รางวัล และวิธีการและเหตุผลในการให้รางวัลนั้น
ตัวอย่างเช่น หากการใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคต ให้แน่ใจว่าผู้คนได้รับการยอมรับสำหรับสิ่งนี้ด้วยรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือรางวัลที่เป็นตัวเงิน
ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมรางวัลพนักงานและโปรแกรมการยกย่องพนักงาน
ก่อนที่เราจะไปต่อ ขอให้เราชัดเจนก่อนว่า รางวัลและการยอมรับไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เมื่อคุณใช้ทั้งสองคำในประโยค แต่ละคำมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายสุดท้ายเหมือนกัน
การยอมรับและการชื่นชมความพยายามของพนักงานในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นการยอมรับทางสังคม ถือเป็นการยอมรับพนักงาน แต่ไม่ใช่การให้รางวัลแก่พนักงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณปรบมือให้กำลังใจพนักงานในทีมประชุม หรือมอบรางวัล 'พนักงานดีเด่นประจำเดือน' ให้แก่พวกเขา
หากไม่มีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม เช่น รางวัลทางการเงิน แนบมากับคำชม คำชมนั้นจะไม่ถือเป็นรางวัลสำหรับพนักงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณทำผลงานได้ดีที่สุด โปรแกรมรางวัลที่แข่งขันได้จะช่วยคุณได้ เพราะอาจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้มากถึง27%
ความสำคัญของการมีโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงาน
พนักงานที่มีความสุขและมีแรงจูงใจทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนยอมรับความพยายาม ฉลองความสำเร็จ และสมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกว่ามีความสำคัญ
นี่เป็นมุมมองที่เรียบง่ายเกี่ยวกับบทบาทของรางวัลพนักงานในที่ทำงาน มาดูกันว่าทำไมโปรแกรมเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เจริญรุ่งเรืองและมีแรงจูงใจ
เพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน
พนักงานใช้เวลาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในที่ทำงาน. ความสัมพันธ์ในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา.
หากผลงานของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับ และผู้นำทีมมองข้ามพวกเขาไป คุณจะเห็นผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ส่วนที่แย่ที่สุดคือพนักงานคนอื่นจะรู้สึกหมดกำลังใจเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานไม่พอใจหรือหมดไฟในการทำงาน
การจัดตั้งโปรแกรมรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรตินั้นช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน พนักงานของคุณจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ นอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกถึงความสำเร็จที่ได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่มีคุณค่า
น่าสนใจที่รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น จดหมายส่วนตัวหรือรางวัลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล อาจช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานได้
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเป็นตัวกระตุ้นที่แข็งแกร่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี. ตั้งแต่การเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมไปจนถึงความสำเร็จรายบุคคลในทุกวันจันทร์, ให้จัดตั้งระบบรางวัลสำหรับพนักงานในรูปแบบใด ๆ. ให้โปรแกรมการยอมรับเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ.
กุญแจสำคัญที่นี่คือการทำให้โปรแกรมมีความครอบคลุม ให้ผู้จัดการและผู้นำมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและแสดงความชื่นชมต่องานของพนักงาน สิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การเพิ่มรางวัลพิเศษ 'รางวัลผู้นำเลือก' เพื่อยกย่องพนักงานที่นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่ดีที่สุด
การยอมรับแบบเพื่อนต่อเพื่อนเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มักถูกมองข้ามในระบบรางวัลสำหรับพนักงาน การให้เพื่อนร่วมงานได้ชื่นชมผลงานของกันและกันช่วยสร้างจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือในระยะยาว สมาชิกในทีมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้น ทำให้งานของทุกคนง่ายขึ้น
ปรับปรุงการรักษาพนักงาน
ในช่วงการระบาดของโรค พนักงานในหลายอุตสาหกรรมได้ตระหนักว่าพวกเขาไม่มีความสุขกับงานปัจจุบันของตน สิ่งนี้นำไปสู่ปรากฏการณ์ "การลาออกครั้งใหญ่" (Great Resignation) ซึ่งเป็นการลาออกครั้งใหญ่ของพนักงานจากงานและอาชีพที่พวกเขาไม่ต้องการทำอีกต่อไป
สิ่งนี้หมายความว่าสำหรับองค์กรของคุณคือ หากระดับแรงจูงใจของพนักงานของคุณต่ำ คุณกำลังผลักดันให้พวกเขาเข้าใกล้การยอมรับข้อเสนองานใหม่มากขึ้น
โปรแกรมรางวัลพนักงานที่มีโครงสร้างดีจะเป็นอุปสรรคในกรณีเช่นนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการใช้รางวัลเพื่อรักษาพนักงานที่สมควรได้รับคือการมอบแผนการพัฒนาอาชีพที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของพวกเขา หากไม่สามารถทำได้ การจัดเวิร์กช็อปและโปรแกรมการพัฒนาอาชีพที่ได้รับการรับรองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ข้อดีของโปรแกรมรางวัลเหล่านี้คือพนักงานของคุณจะมองเห็นประโยชน์ของการรักษาความภักดีต่อบริษัทของคุณ สิ่งนี้ไปไกลกว่าการให้รางวัลพนักงานเพราะเป็นการยอมรับความทะเยอทะยานของแต่ละบุคคลและลงทุนในการเติบโตในอาชีพระยะยาวของพวกเขา
หากปราศจากรางวัลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถสูงสุดของคุณอาจพิจารณาลาออกจากบริษัทในที่สุด โดยไม่มีความชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าส่วนตัวของพวกเขา
เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
พนักงานที่ไม่มีความผูกพันในที่ทำงานกำลังทำให้คุณเสียเงิน—เงินจำนวนมาก พวกเขาคิดสร้างสรรค์น้อยลง ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาจึงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหมายความว่าการผลิตของคุณได้รับผลกระทบ หากแรงจูงใจของพนักงานยังคงต่ำ พวกเขาจะต้องถูกแทนที่ ซึ่งเพิ่มต้นทุนการหมุนเวียนของพนักงาน
ตามข้อมูลของGallup พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรจะเพิ่มผลกำไรได้ถึง 21% และมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น 17% พนักงานจะเริ่มขาดแรงจูงใจหลังจากช่วงฮันนีมูนซึ่งกินเวลาประมาณไม่กี่เดือนหลังจากเริ่มงานใหม่
คำถามคือ คุณจะรักษาความสนใจของพวกเขาไว้ได้อย่างไรในระยะยาว?
เข้าสู่โปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ระบบรางวัล การกล่าวชื่นชมในอินทราเน็ตหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ หรือการขอบคุณเป็นการส่วนตัวจากผู้นำ สามารถสร้างความประทับใจทางอารมณ์ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการเห็นคุณค่าภายในองค์กร
สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะของพนักงาน
ความคิดเห็นของพนักงานเป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการให้รางวัลแก่พนักงาน พนักงานส่วนใหญ่มักลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นและข้อคิดของตนต่อสาธารณะ เหตุผลมีอยู่สองประการ คือ ความกลัวว่าจะถูกตำหนิ และการไม่ชัดเจนว่าความคิดเห็นของตนจะส่งผลต่อองค์กรอย่างไร
หากคุณเริ่มยอมรับความคิดเห็นของพนักงานและสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการให้รางวัลเพื่อให้พวกเขาสามารถแบ่งปันคำแนะนำได้ คุณมอบรางวัลที่ยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขา แนวทางนี้ให้การยอมรับในมุมมองของพนักงาน และมอบความรู้สึกเป็นเจ้าของและความมุ่งมั่นให้แก่พวกเขา
เมื่อพนักงานมีความสามารถในการมองเห็นมากขึ้น พวกเขาก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อความสำเร็จขององค์กร—ซึ่งสร้างวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับ
วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เนื่องจากพวกเขารู้ว่าข้อเสนอแนะของตนจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังมากขึ้นหากพวกเขาทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ ควรยกย่องพนักงานที่แบ่งปันข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ามากที่สุดในแต่ละเดือน
ตัวอย่างของโปรแกรมจูงใจและรางวัล
นี่คือแนวคิดบางประการที่ควรรวมไว้ในโปรแกรมรางวัลขององค์กรของคุณ
โบนัส
โบนัสเป็นหนึ่งในวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดในการมอบรางวัลทางการเงินในโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงาน คุณอาจพิจารณาการจ่ายโบนัสเป็นประจำทุกปีหรือเป็นระยะ ๆ เมื่อพนักงานบรรลุเกณฑ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
มีสองแนวทางในการเสนอค่าตอบแทนตามผลงานของพนักงาน: โบนัสเพื่อเป็นรางวัลและจูงใจพนักงานตามการประเมินผลงานของพวกเขา หรือแรงจูงใจทั่วทั้งองค์กร เช่น การแบ่งปันผลกำไร
การแบ่งปันกำไร
แผนการให้รางวัลแบบแบ่งผลกำไรเป็นระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง หลักการนั้นง่ายมาก—พนักงานของคุณจะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรของบริษัทตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อบริษัทได้รับประโยชน์ พนักงานของคุณก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความจงรักภักดีต่อบริษัท เพราะพวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งกำไรที่สูงขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต
โปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
โปรแกรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความฟิตทางร่างกายของพนักงาน. สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันเมื่อ 1 ใน 7 ของพนักงานบ่นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงาน. กิจกรรมสุขภาพในสถานที่ทำงาน, การจัดตั้งสำนักงานระยะไกล, การสมัครสมาชิกฟิตเนส, และอาหารกลางวันที่มีประโยชน์เป็นตัวอย่างไม่กี่อย่างของโปรแกรมนี้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและทำให้พวกเขามีสุขภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เวลาหยุดเพิ่มเติม
วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟของพนักงานคือการมอบวันหยุดพิเศษให้พวกเขา พนักงานมีชีวิตนอกเหนือจากการทำงาน การให้วันหยุดเพิ่มเติมทำให้พนักงานได้รับประโยชน์จากการใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวมากขึ้น
โปรแกรมแนะนำ
โปรแกรมจูงใจนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ: เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของพนักงานปัจจุบันของคุณ และเพื่อสร้างข้อความที่บ่งบอกว่าบริษัทให้คุณค่ากับการแนะนำของพวกเขา พนักงานของคุณจะได้รับรางวัลเป็นเงินเมื่อผู้แนะนำของพวกเขาเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับและทำงานต่อไปอย่างน้อยสองสามเดือน
บัตรของขวัญ
การรับประกันความพึงพอใจของพนักงานเมื่อมอบของขวัญให้พวกเขาเป็นเรื่องยาก ของขวัญของคุณอาจแตกต่างจากความคาดหวังของพวกเขา บัตรของขวัญช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้นได้ บัตรเหล่านี้มีมูลค่าเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งพนักงานสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าที่พวกเขาชื่นชอบได้
การให้รางวัลพนักงานตามคะแนน
คล้ายกับบัตรของขวัญ แต่ในโปรแกรมรางวัลสำหรับองค์กรนี้ พนักงานของคุณต้องสะสมคะแนนจำนวนหนึ่งเพื่อแลกรับของขวัญ คะแนนเหล่านี้เชื่อมโยงกับการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การได้รับคะแนน 5 ดาวจากลูกค้าอย่างน้อยสามรายต่อเดือน
เมื่อคุณนำเกมมาใช้กับการให้รางวัลแก่พนักงาน คุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีการแข่งขันที่ดีในทีมของคุณ ทุกคนเชื่อในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ทีมทั้งหมดชนะ
วิธีสร้างโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานบน ClickUp
จนถึงตอนนี้ เราได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่คือ, เหตุผล, และตัวอย่างของโปรแกรมรางวัลสำหรับองค์กรแล้ว ในส่วนนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า Clickup แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบองค์รวม ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจและแผนกทรัพยากรบุคคลในการสร้างโปรแกรมรางวัลได้อย่างไร
เป้าหมาย ClickUp
การตั้งเป้าหมายเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของ แพลตฟอร์มรางวัลและซอฟต์แวร์ติดตามพนักงาน เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว คุณจะมีตัวชี้วัดในการประเมินพนักงานของคุณ และพวกเขาจะรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้รับรางวัล
ClickUp Goalsคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการตั้งเป้าหมายและการจัดการประสิทธิภาพ ทีม HR ใช้เป้าหมายเพื่อติดตาม OKR, สปรินต์ และสกอร์การ์ด เป้าหมายเหล่านี้ถูกแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายรายบุคคลเพื่อติดตามความสำเร็จของสมาชิกในทีมแต่ละคน
ภายในเป้าหมาย ให้กำหนดค่าเป็นจำนวน ตัวเลข จริงหรือเท็จ สกุลเงิน หรือภารกิจ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกตัวเลข ให้กำหนดช่วงเริ่มต้นและช่วงเป้าหมาย ค่าจริงและเท็จเหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดเพียงว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเท่านั้น สกุลเงินใช้สำหรับวัดผลผลิตของพนักงานในแง่ของเป้าหมายทางการเงิน สุดท้าย งานจะติดตามความเสร็จสิ้นของงานโดยอัตโนมัติในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ
ClickUp Milestones
ClickUp Milestoneเป็นระบบการยอมรับที่ระบุความสำเร็จสำคัญที่ทีมของคุณบรรลุได้ระหว่างระยะเวลาของโครงการ เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตเห็นความสำเร็จเหล่านี้ จะมีการเน้นให้เห็นเป็นไอคอนรูปเพชรพร้อมชื่อภารกิจที่ตัวหนา
ไม่ว่าคุณจะเลือกมุมมองแบบใด คุณจะไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญในโครงการของคุณอย่างแน่นอน เปลี่ยนงานใด ๆ ให้เป็นช่วงเวลาสำคัญได้เพียงคลิกเดียว และกรองช่วงเวลาสำคัญเพื่อตรวจสอบว่าเมื่อใดที่บรรลุผลสำเร็จในแต่ละปีปฏิทิน
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและการจัดการ
สำหรับทีม HR, ClickUp มอบ เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่สมบูรณ์แบบ. สำหรับทีมการจัดการอื่น ๆ, ClickUp เป็น ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เหมาะอย่างยิ่ง.
ทีม HR สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วโดยใช้มุมมองแบบฟอร์ม ตาราง และมุมมองปริมาณงาน
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของเป้าหมายสำคัญและเข้าถึง KPI และเป้าหมายที่ทีมต้องบรรลุในระดับสูง ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลใดแดชบอร์ดนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าและอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน
ClickUp ยังเป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรสำหรับทีมผู้บริหารในการออกแบบแผนพัฒนาพนักงานและกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน ทีมผู้บริหารดำเนินการตามแผนเหล่านี้เพื่อให้พนักงานมีสมาธิและได้รับผลงานสูงสุด
ClickUp ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้ทีมผู้นำสามารถ
- รักษาแรงจูงใจของพนักงานให้สูง
- ค้นหาและพัฒนาผู้มีความสามารถในอนาคต
- ปรับปรุงการรักษาพนักงาน
ก้าวไปอีกขั้น ทีมงาน HR ปรับแต่งแผนโดยการเพิ่มมุมมองที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และสถานะ และแยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานที่จัดการได้สำหรับทีมต่าง ๆ
เทมเพลต ClickUp สำหรับการจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แม้ว่า ClickUpจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลงานโดยตรง แต่แม่แบบการประเมินผลงานของ ClickUp ก็ช่วยให้การตั้งค่ากระบวนการประเมินผลงานเป็นเรื่องง่าย
ClickUp Templatesคือทางลัดในการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นด้วยดีไซน์ที่พร้อมใช้งาน นี่คือตัวอย่างบางส่วนของเทมเพลต ClickUp ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงาน
แบบฟอร์มเป้าหมายประจำปี
แบบฟอร์มเป้าหมายประจำปีช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายประจำปีแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย และติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้ มอบหมายงาน กำหนดความสำคัญ และให้ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของตน พนักงานสามารถอ้างอิงแบบฟอร์มนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทีม HR ใช้แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมแบบเรียลไทม์ และวิเคราะห์แนวโน้มผ่านภาพกราฟิกและแผนภูมิ. ข้อดีที่สุดคือ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) แบบเรียลไทม์ และสร้างรายงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
แบบแผนการพัฒนาพนักงาน
โปรแกรมการยกย่องพนักงานมีองค์ประกอบหลายอย่างแม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามการเติบโตของพนักงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง มุมมองที่กำหนดเอง และการจัดการโครงการผ่านความสามารถในการติดตามเวลา
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของโปรแกรมการมีส่วนร่วมและการให้รางวัลแก่พนักงานคือการสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาตามความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อเป้าหมายของบริษัท
แบบฟอร์มบันทึกความสำเร็จ
แม่แบบ Milestoneเป็นวิธีที่ง่ายในการมองเห็นหมุดหมายสำคัญในโครงการ ซึ่งช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของหมุดหมายที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้จะถูกนำไปใช้ในการคาดการณ์ระยะเวลาของโครงการในอนาคต
เริ่มโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานครั้งแรกของคุณด้วย ClickUp
คุณต้องการทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งและดำเนินโครงการรางวัลสำหรับพนักงานให้ประสบความสำเร็จ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำฝ่ายบริหารจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เช่น ClickUp เพื่อเริ่มต้นโครงการ
เมื่อต้องการดำเนินโครงการรางวัลและการยกย่องพนักงานเป็นครั้งแรกเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด แม้แต่ทีม HR ของคุณก็สามารถตั้งค่าระบบการให้รางวัลพนักงานขั้นพื้นฐานและติดตามความสำเร็จของโครงการได้
เริ่มต้นด้วยการตั้งค่างานและมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ เพิ่มแนวทางสำหรับโปรแกรมรางวัลของคุณบนClickUp Docsและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดและเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับโปรแกรมรางวัลขององค์กรของคุณ
ติดตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับทั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น
มองเห็นความคืบหน้าของพนักงานแต่ละคนแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ของ ClickUp และรับข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนได้ในพริบตา
การผสานการทำงานของ ClickUpกับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานช่วยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประหยัดเวลาที่อาจจะต้องใช้ในการส่งออกข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่โปรแกรมรางวัลและการยกย่องของคุณ
เทมเพลตการประเมินผลงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยประหยัดเวลาให้กับทีม HR ที่ยุ่งได้ คุณเพียงแค่ใส่ข้อมูลที่ต้องการลงในเทมเพลตก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที
การสร้างโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานง่ายกว่าที่เคย!
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสร้างระบบรางวัลสำหรับพนักงานคนแรกของคุณ