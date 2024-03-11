บล็อก ClickUp
การประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน: วิธีจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

การประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน: วิธีจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

Customer Experience Team
Customer Experience Team
11 มีนาคม 2567

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สร้างความเครียดให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ปัญหาของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใด ๆก็คือมันพึ่งพาความคิดเห็นส่วนบุคคลและอาจเกิดอคติได้ง่าย ผู้จัดการส่วนใหญ่รู้สึกกดดันที่จะต้องรักษามาตรฐานเดิมในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับการให้คะแนนพนักงานหรือเลือกพนักงานที่มีผลงานดีที่สุด

จากการสำรวจของMcKinsey พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากระบวนการประเมินผลปัจจุบันของบริษัทตนเองมีข้อบกพร่อง ความรู้สึกนี้อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจใด ๆ ในระยะยาว เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางวิชาชีพและนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่มีความสามารถ

โชคดีที่ การประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพเป็นทางออกที่มีแนวโน้มดี ในกรณีนี้ บริษัทต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นคุณค่าของการจัดเซสชันเพื่อปรับเทียบคะแนนของพนักงานให้แน่ใจว่ามีการประเมินที่ยุติธรรมและโปร่งใส

เซสชันเหล่านี้คืออะไร และช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร? นั่นคือสิ่งที่เราจะสำรวจในบล็อกนี้ เราจะครอบคลุม:

  • การปรับเทียบผลการประเมินผลงานเป็นอย่างไร
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรีวิวของคุณเอง

โบนัส: เราจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพื่อช่วยคุณในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 🍀

การประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพและบทบาทในการจัดการประสิทธิภาพ

"การประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม" เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในทีมที่มีหลายแผนกและผู้จัดการหลายคน กระบวนการประเมินผลงานของพวกเขามักมีอคติ ไม่ใช่เพราะเจตนาร้าย แต่เป็นเพราะผู้จัดการแต่ละคนมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินผลผลิต จรรยาบรรณในการทำงาน และทักษะ

การประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงานช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถขจัดอคติได้โดยการอภิปรายและเปรียบเทียบวิธีการให้คะแนนทีมของตน มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

  • ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับเกณฑ์การประเมินผลงานที่เท่าเทียมกัน
  • ปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานหากการประเมินดูเหมือนมีอคติ

ปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการพยายามระบุในการประชุมเหล่านี้ ได้แก่:

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) และตัวชี้วัดที่ใช้
  • เหตุผลเบื้องหลังการให้คะแนนที่มากเกินไปหรือรุนแรง (เพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้คะแนนอย่างสมเหตุสมผล)
  • ข้อผิดพลาดในระบบให้คะแนนเนื่องจากปัญหาเช่น: มาตรวัดการให้คะแนนที่ไม่ชัดเจน การฝึกอบรมการประเมินผลของผู้จัดการที่จำกัดหรือประสบการณ์กับซอฟต์แวร์ HRขาดเกณฑ์ในการประเมินพนักงาน
  • มาตราวัดระดับที่ไม่สอดคล้องกัน
แนวคิดเบื้องหลังการประชุมปรับเทียบคือการหารือเกี่ยวกับการให้คะแนนและผลักดันให้เกิดคะแนนที่ขับเคลื่อนด้วยฉันทามติ โดยทั่วไปแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการก่อนการแบ่งปันผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลกับพนักงาน

การปรับเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ: ตัวอย่าง

ปีเตอร์และมาร์คเป็นผู้นำทีมสองทีมที่แตกต่างกันสำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่แยกจากกันภายในบริษัทเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาร์คให้คะแนนผู้ทดสอบบั๊กของทีมเขา 9/10 ขณะที่ปีเตอร์ให้คะแนนผู้ทดสอบบั๊กของเขา 7/10

ระหว่างการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน มาร์คและปีเตอร์นั่งลงเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลของพวกเขา และตระหนักว่าผู้ทดสอบบั๊กทั้งสองคน:

  • ได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาโดยไม่เคยพลาด
  • ทำงานในโครงการที่คล้ายคลึงกัน
  • ทำงานในจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน
  • สื่อสารเชิงรุก

โดยรวมแล้ว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลงานของพวกเขาที่จะเป็นเหตุผลให้คะแนนแตกต่างกัน ดังนั้นนี่จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของมาตรฐานการประเมินผลที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ มาร์คและปีเตอร์ต้องตกลงกันให้ได้ว่าคะแนนใดเหมาะสมสำหรับผู้ทดสอบบั๊กทั้งสองคน

ความแตกต่างระหว่างการปรับเทียบประสิทธิภาพกับการปรับเทียบความสามารถ

การประชุมปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ควรสับสนกับการประชุมปรับเกณฑ์ความสามารถของบุคลากร แม้ว่าทั้งสองกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยผู้บังคับบัญชาแต่เป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในแต่ละกระบวนการนั้นแตกต่างกัน

การประชุมปรับเกณฑ์ความสามารถของบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถปัจจุบันของบริษัทตามทักษะและระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดความต้องการในการจ้างงานในอนาคตของบริษัท

การปรับเทียบประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน พยายามระบุพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงและต่ำอย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจใน การประเมินที่ปราศจากอคติและความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถนำการสนทนาเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ มาพูดคุยในระหว่างการประชุมประเมินผลประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของกระบวนการปรับเทียบประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการกำจัดอิทธิพลของอคติและความลำเอียงจากการให้คะแนนแล้ว กระบวนการปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

อัตราการลาออกของพนักงานลดลง

ตามการวิจัยในปี 2019 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมสามารถทำให้พนักงานถึง 85% ลาออกจากบริษัทได้ การปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้คุณสามารถรักษาพนักงานไว้ได้โดยการประกันกระบวนการประเมินที่เป็นธรรม

วัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานช่วยป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้จัดการ รักษาวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นบวก และทำให้ผู้จัดการมีความตั้งใจที่ดีต่อการเติบโตของพนักงาน

ผลผลิตสุทธิที่สูงขึ้น

การศึกษาของ Harvard Business Review ในปี 2020พบว่าการล่วงละเมิดทางการจัดการสามารถลดผลผลิตได้ อย่างเป็นธรรมชาติ พนักงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอคติและได้รับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมจะมีผลผลิตมากกว่า

การกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น

การปรับเทียบประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำกับดูแลกิจการโดยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท

ทักษะการประเมินการจัดการที่ดีขึ้น

การปรับเทียบประสิทธิภาพช่วยให้ผู้จัดการปรับปรุงทักษะการประเมินผลของตนได้ดียิ่งขึ้น, ระบุจุดบอดของตน, และให้การประเมินผลประสิทธิภาพที่แม่นยำขึ้นในระยะยาว

การดำเนินการปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงาน: การประชุมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและหลายขั้นตอน มาพูดคุยเกี่ยวกับทั้งสองส่วนกัน 👇

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในขณะที่กระบวนการสอบเทียบภายในอาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบเทียบสำหรับการดำเนินงานทั้งหมด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย:

  • ผู้บังคับบัญชา, ผู้จัดการ, และผู้นำทีม
  • ผู้บริหารของแผนกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้เรียกประชุมและดำเนินการประชุม

บางบริษัทยังแต่งตั้งผู้ขัดจังหวะอคติเพื่อสังเกตสัญญาณของอคติในการสนทนาในที่ประชุมด้วย

ขนาดของคณะกรรมการสอบเทียบของคุณควรสอดคล้องกับขนาดขององค์กรของคุณ ตามการศึกษาของHarvard Business School คณะกรรมการที่มีสมาชิก 3–5 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน

วิธีการจัดการประชุมปรับเทียบผลการประเมินผลงาน: 7 ขั้นตอน

กระบวนการทั้งหมดของการจัดการประชุมการปรับเทียบผลการปฏิบัติงานสามารถ แบ่งออกเป็นเจ็ดขั้นตอนในสามขั้นตอน: การเตรียมการก่อนการประชุม, การประชุมเอง, และ กิจกรรมหลังการประชุม. * มาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกัน 💡

การเตรียมการก่อนการประชุม

การเตรียมการก่อนการประชุมประกอบด้วยการสร้างและวิเคราะห์ร่างการประเมินผล การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการจัดตารางงาน

นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของการเซ็ตค่าการสอบเทียบ คุณจำเป็นต้องเตรียมทีมของคุณให้พร้อมด้วยระบบซอฟต์แวร์จากฝ่ายบุคคล, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันเพื่อติดตามคะแนนการตรวจสอบและการปรับปรุง ตลอดจนการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เรามีทางออกที่เหมาะสำหรับคุณ—ClickUp!นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดการการประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

ในส่วนต่อไปนี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติบางประการภายในชุด HR ของ ClickUpที่เหมาะสำหรับการจัดตารางการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการแบ่งปันผลการประเมินประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนก่อนกระบวนการปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน

คุณอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปได้หากคุณมีระบบการประเมินพนักงานแบบพึ่งพาอาศัยอยู่แล้ว แต่หากคุณยังไม่มี คุณจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินก่อนเพื่อให้มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินเป็นหนึ่งเดียวกัน เกณฑ์การประเมินควรรวมถึงตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล (HR KPIs)ทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตัวชี้วัดที่พบบ่อย ได้แก่:

  • บรรลุเป้าหมาย
  • พลาดกำหนดเวลา
  • ทักษะการสื่อสาร
  • ประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณควรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) อธิบายวิธีการคำนวณคะแนนประสิทธิภาพสำหรับแต่ละ KPI และให้คะแนนโดยรวม

กำลังมองหาวิธีที่มีระเบียบในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่หรือไม่? ใช้ฟังก์ชันการติดตามเป้าหมายของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมาย, KPI และการกระจายผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับแต่ละบทบาท

ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพแบบอิงงานหรือแบบตัวเลข และติดตามประสิทธิภาพของพนักงานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถเร่งการติดตามประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงความเป็นกลาง

เป้าหมายในเป้าหมายของคลิกอัพ
เลือกจากประเภทเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อวัดผลโดยใช้สกุลเงิน, เปอร์เซ็นต์, ตัวเลข, และโดยจริงหรือเท็จ

ต่อไปใช้เทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUpเพื่อกำหนดระบบการให้คะแนนสำหรับแต่ละ KPI โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของพนักงานแต่ละคนและระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นได้เร็วขึ้น

เทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงาน ClickUp
เลือกจากประเภทเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อวัดผลโดยใช้สกุลเงิน, เปอร์เซ็นต์, ตัวเลข, และโดยจริงหรือเท็จ

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมร่างการประเมินก่อนการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน

ให้ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกแผนกร่วมกันกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับร่างของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับ เกณฑ์การให้คะแนนและมาตรฐานปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (SOPs) ล่วงหน้าแล้ว เมื่อกรอกแบบประเมินฉบับร่างเสร็จสิ้น ผู้ประเมินควรส่งแบบประเมินไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการสอบทานเพื่อดำเนินการต่อไป

วิธีที่ดีที่สุดในการ ปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการใช้ClickUp Forms เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบคำตอบของผู้จัดการ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และมีแบรนด์ของคุณเองเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการเกี่ยวกับผลงานของสมาชิกในทีมแต่ละคนในรูปแบบที่เป็นระบบและเป็นกลาง คุณยังสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกที่มีชุดคำถามตามคำตอบที่ได้รับ

ส่วนที่ดีที่สุดคือทุกคำตอบสามารถถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และดูได้ในที่เดียวผ่านมุมมองตารางของ ClickUp คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเชื่อมต่อกับกระบวนการทบทวนผลงานของคุณผ่านระบบอัตโนมัติได้

คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยการปรับแต่งแบบฟอร์มประเมินผลโดย ClickUp ซึ่งประกอบด้วยช่องคำตอบมาตรฐานทั้งหมดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ต้องกังวล—คุณสามารถลบหรือเพิ่มช่องของคุณเองได้ตามต้องการ!

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp
รวบรวมข้อมูลและคำตอบได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มที่เรียบง่ายนี้

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพรวม

ต่อไป ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือสมาชิกคณะกรรมการควรวิเคราะห์ร่างการประเมินผลและเปรียบเทียบคะแนนผลการปฏิบัติงานรวมของแผนกและกลุ่มต่างๆ การวิเคราะห์นี้ทำขึ้นเพื่อระบุองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • ความแตกต่างในคะแนนของกลุ่มเปรียบเทียบ (เช่น ทีมโครงการ 1 เทียบกับทีมโครงการ 2)
  • การให้คะแนนเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์และผลงานของแต่ละกลุ่ม
  • ความเบี่ยงเบนภายในความกระจายที่สม่ำเสมอ เช่น การเข้ามาของสมาชิกใหม่ในทีมเดียว

คุณอาจต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตของกลุ่มเหล่านี้ด้วย เปรียบเทียบคะแนนในอดีตเพื่อค้นหาแนวโน้มหรือรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันของคะแนนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ข้อค้นพบเหล่านี้จะเป็นประเด็นหลักในการหารือระหว่างการประชุมปรับเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ

ClickUp สามารถช่วยคุณในการวิเคราะห์นี้ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลประสิทธิภาพที่ก้าวหน้าของกลุ่มต่างๆ ผ่านแผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น และการแสดงผลอื่นๆ อีกหลายสิบแบบ เพิ่มการ์ดข้อมูลประสิทธิภาพทั้งในอดีตและปัจจุบันลงใน Workspace ของคุณและค้นพบรูปแบบต่างๆ ได้เพียงแค่มอง 👀

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงานของพนักงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เองใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเวลาและวางแผนการประชุม

ในอุดมคติแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรกำหนดเวลาการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พวกเขาควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่อาจเกี่ยวข้องทราบผ่านทางอีเมล โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  1. วาระการประชุม,ผลลัพธ์โดยละเอียด, และเอกสารที่ต้องอ่านล่วงหน้า
  2. แพลตฟอร์มการประชุมและเครื่องมือที่จะใช้ (เช่น กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด)
  3. การจัดเตรียมการบันทึกการประชุม

คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อตรวจสอบตารางเวลาของผู้จัดการในแผนกต่างๆ และเลือกเวลาประชุมที่สะดวกได้แล้ว เมื่อคุณระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้แล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดเวลาประชุมของคุณ เพียงสร้างงาน แนบเอกสารวาระการประชุม และกำหนดงานให้กับผู้จัดการทุกคนที่เข้าร่วม ซอฟต์แวร์จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

รายการประชุม ClickUp
สร้างรายการงานเพื่อจัดระเบียบการประชุมและพิธีการสปรินท์แบบอไจล์ทั้งหมดของคุณใน ClickUp

ไม่แน่ใจว่าจะเชิญใคร?ใช้เทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUpเพื่อแสดงลำดับชั้นขององค์กรและระบุผู้จัดการและหัวหน้างานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการประชุมการสอบเทียบ

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กร ClickUp
มองเห็นโครงสร้างและรูปแบบการจัดวางทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กรที่เรียบง่ายนี้

คุณยังสามารถส่งเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpให้กับผู้จดบันทึกที่ได้รับมอบหมายของคุณได้อีกด้วย เทมเพลตนี้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ทำให้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักสำหรับการทบทวนในรอบถัดไป

แบบแผนเอกสารการประชุมโดย ClickUp
แม่แบบกรอบการประชุมโดย ClickUp เพื่อบันทึกวาระการประชุม, บทเรียนที่ได้รับ, ผู้ได้รับเชิญ, และรายละเอียดอื่น ๆ ของการประชุม

การประชุม

ในวันประชุม ผู้จัดการแต่ละท่านควรมาถึงพร้อมรายงานการประเมินผลฉบับร่างของตนและรายละเอียดต่อไปนี้:

  • ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดและผู้ที่มีผลงานต่ำสุดในทีมของพวกเขา
  • คำถามเฉพาะพนักงานเพื่อหารือในระหว่างการประชุม
  • รายละเอียดของการส่งเสริมการขายที่เสนอ, การปรับเงินเดือน, และโปรแกรมการฝึกอบรม

นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ▶️

ขั้นตอนที่ 5: ให้ผู้จัดการอภิปรายรายงานของตน

ผู้ดำเนินการประชุมสามารถเริ่มการประชุมด้วยคำกล่าวสั้น ๆ เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทบทวนผลการปฏิบัติงาน จากนั้น ผู้จัดการควรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบและอภิปรายการประเมินของตนเองทีละคน คณะกรรมการปรับเทียบจะให้ความสนใจกับสิ่งต่อไปนี้:

  • ความไม่สอดคล้องกันในผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้สมัครที่มีโปรไฟล์งานคล้ายคลึงกัน
  • คะแนนเฉลี่ยต่อทีม (การประเมินที่มีเหตุผลสามารถอนุมัติได้ทันที)
  • พนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าหรือเกินความคาดหวัง
  • คะแนนสูงหรือต่ำผิดปกติและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง

ตลอดการหารือเหล่านี้ ผู้ดำเนินการประชุมควรสังเกตสัญญาณของความลำเอียงโดยไม่ตั้งใจ และหากจำเป็นให้หยุดการหารือ

เพื่อให้ขั้นตอนนี้มีประสิทธิผลและสนับสนุนการเปรียบเทียบ ผู้จัดการต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในขณะที่นำเสนอการประเมินผลของตน สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

ขอให้ผู้จัดการทุกคนบันทึกและวิเคราะห์การประเมินผลโดยใช้โครงสร้างการประเมินแบบเรียบง่ายของเทมเพลตนี้ พวกเขาสามารถบันทึกเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนเอง และความสำเร็จได้ รายละเอียดในระดับนี้จะช่วยให้คณะกรรมการสามารถวิเคราะห์การประเมินผลแบบ 360 องศาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Clickup
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการประเมินผลงานของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 6: ปรับการให้คะแนนและการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

ระบุจุดที่มีความขัดแย้งและให้ผู้จัดการระดมความคิดเพื่อบรรลุคะแนนความเห็นพ้องสำหรับการประเมินที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องบันทึกเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจทุกครั้ง

ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการรู้สึกว่าพนักงานคนใดคนหนึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานสูงเป็นพิเศษ พวกเขาสามารถตรวจสอบคุณภาพงานของพนักงานคนนั้นเพื่อดูว่าประสิทธิภาพการทำงานนั้นมาพร้อมกับการประนีประนอมหรือไม่ จากนั้นจึงทำการประเมินขั้นสุดท้าย

โปรดจำไว้ว่าการประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพจัดขึ้นเพื่อระบุทั้งผู้ที่มีผลงานดีเด่นและผู้ที่มีผลงานต่ำ ดังนั้นคุณควรจดบันทึกรายชื่อพนักงานที่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วย

คุณสามารถบันทึกผลลัพธ์ของการประเมินแต่ละครั้งใน ClickUp Docs— ระบบจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ ใช้พื้นที่นี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการให้คะแนนทั้งหมด เช่น ประวัติการประเมิน มาตรวัด คะแนนเริ่มต้นและคะแนนที่ปรับแล้ว รวมถึงเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

คลิกอัพ ด็อกส์ จีเอฟ
สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารของคุณแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันหลายคน ทำให้ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างสะดวกสบายระหว่างการประชุม

กิจกรรมหลังการประชุมและข้อเสนอแนะ

ถึงเวลาให้ข้อเสนอแนะแล้ว! เมื่อการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ขั้นตอนสุดท้ายคือการแบ่งปันผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ

ขั้นตอนที่ 7: การแบ่งปันความคิดเห็นและรีวิวกับพนักงาน

เชิญผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนของคุณมาประชุมแบบตัวต่อตัวและแบ่งปันผลการประเมินผลงานกับพวกเขา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และอธิบายว่าพวกเขาทำได้ต่ำกว่าหรือเกินความคาดหวังในจุดใด กระตุ้นพนักงานหากเห็นสมควร และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าจะปรับปรุงคะแนนการประเมินในอนาคตได้อย่างไร

สำหรับพนักงานที่ทำงานได้ไม่ดี คุณสามารถพิจารณาใช้เทมเพลตแผนการแก้ไขของ ClickUpเพื่อสนับสนุนความพยายามในการปรับปรุงของพวกเขา ใช้เพื่อบันทึกไม่เพียงแต่ข้อเสนอแนะของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาและขั้นตอนที่พวกเขาสามารถดำเนินการเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านั้น

เทมเพลตแผนการดำเนินการแก้ไข ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนการแก้ไขปัญหาของ ClickUp เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างทีมต่างๆ

เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินแล้ว คุณสามารถกลับมาดูเอกสารการประเมินได้ตลอดเวลาใน ClickUp Docs นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากClickUp AIเพื่อสรุปผลการประเมินที่ผ่านมาและบันทึกการประชุมการปรับเทียบก่อนรอบการประเมินประสิทธิภาพครั้งถัดไปของคุณ

ยกระดับคุณภาพการประเมินผลงานของคุณด้วย ClickUp

หากคุณต้องการให้การประเมินผลงานเป็นธรรมและรักษาพนักงานที่ดีที่สุดไว้ การปรับระดับคะแนนให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โชคดีที่แพลตฟอร์มอย่าง ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต KPIและการประเมินผลงาน แดชบอร์ด และฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ

สมัครใช้ ClickUpและก้าวแรกสู่การปรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 🤠