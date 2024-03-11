การประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน: วิธีจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สร้างความเครียดให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ปัญหาของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใด ๆก็คือมันพึ่งพาความคิดเห็นส่วนบุคคลและอาจเกิดอคติได้ง่าย ผู้จัดการส่วนใหญ่รู้สึกกดดันที่จะต้องรักษามาตรฐานเดิมในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับการให้คะแนนพนักงานหรือเลือกพนักงานที่มีผลงานดีที่สุด
จากการสำรวจของMcKinsey พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากระบวนการประเมินผลปัจจุบันของบริษัทตนเองมีข้อบกพร่อง ความรู้สึกนี้อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจใด ๆ ในระยะยาว เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางวิชาชีพและนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่มีความสามารถ
โชคดีที่ การประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพเป็นทางออกที่มีแนวโน้มดี ในกรณีนี้ บริษัทต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นคุณค่าของการจัดเซสชันเพื่อปรับเทียบคะแนนของพนักงานให้แน่ใจว่ามีการประเมินที่ยุติธรรมและโปร่งใส
เซสชันเหล่านี้คืออะไร และช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร? นั่นคือสิ่งที่เราจะสำรวจในบล็อกนี้ เราจะครอบคลุม:
- การปรับเทียบผลการประเมินผลงานเป็นอย่างไร
- วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรีวิวของคุณเอง
โบนัส: เราจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานและประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพื่อช่วยคุณในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพและบทบาทในการจัดการประสิทธิภาพ
"การประเมินผลงานที่ไม่เป็นธรรม" เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในทีมที่มีหลายแผนกและผู้จัดการหลายคน กระบวนการประเมินผลงานของพวกเขามักมีอคติ ไม่ใช่เพราะเจตนาร้าย แต่เป็นเพราะผู้จัดการแต่ละคนมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินผลผลิต จรรยาบรรณในการทำงาน และทักษะ
การประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงานช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถขจัดอคติได้โดยการอภิปรายและเปรียบเทียบวิธีการให้คะแนนทีมของตน มีวัตถุประสงค์เพื่อ:
- ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับเกณฑ์การประเมินผลงานที่เท่าเทียมกัน
- ปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานหากการประเมินดูเหมือนมีอคติ
ปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการพยายามระบุในการประชุมเหล่านี้ ได้แก่:
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) และตัวชี้วัดที่ใช้
- เหตุผลเบื้องหลังการให้คะแนนที่มากเกินไปหรือรุนแรง (เพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้คะแนนอย่างสมเหตุสมผล)
- ข้อผิดพลาดในระบบให้คะแนนเนื่องจากปัญหาเช่น: มาตรวัดการให้คะแนนที่ไม่ชัดเจน การฝึกอบรมการประเมินผลของผู้จัดการที่จำกัดหรือประสบการณ์กับซอฟต์แวร์ HRขาดเกณฑ์ในการประเมินพนักงาน
แนวคิดเบื้องหลังการประชุมปรับเทียบคือการหารือเกี่ยวกับการให้คะแนนและผลักดันให้เกิดคะแนนที่ขับเคลื่อนด้วยฉันทามติ โดยทั่วไปแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการก่อนการแบ่งปันผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลกับพนักงาน
การปรับเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ: ตัวอย่าง
ปีเตอร์และมาร์คเป็นผู้นำทีมสองทีมที่แตกต่างกันสำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่แยกจากกันภายในบริษัทเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาร์คให้คะแนนผู้ทดสอบบั๊กของทีมเขา 9/10 ขณะที่ปีเตอร์ให้คะแนนผู้ทดสอบบั๊กของเขา 7/10
ระหว่างการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน มาร์คและปีเตอร์นั่งลงเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินผลของพวกเขา และตระหนักว่าผู้ทดสอบบั๊กทั้งสองคน:
- ได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาโดยไม่เคยพลาด
- ทำงานในโครงการที่คล้ายคลึงกัน
- ทำงานในจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน
- สื่อสารเชิงรุก
โดยรวมแล้ว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลงานของพวกเขาที่จะเป็นเหตุผลให้คะแนนแตกต่างกัน ดังนั้นนี่จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของมาตรฐานการประเมินผลที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ มาร์คและปีเตอร์ต้องตกลงกันให้ได้ว่าคะแนนใดเหมาะสมสำหรับผู้ทดสอบบั๊กทั้งสองคน
ความแตกต่างระหว่างการปรับเทียบประสิทธิภาพกับการปรับเทียบความสามารถ
การประชุมปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ควรสับสนกับการประชุมปรับเกณฑ์ความสามารถของบุคลากร แม้ว่าทั้งสองกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยผู้บังคับบัญชาแต่เป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในแต่ละกระบวนการนั้นแตกต่างกัน
การประชุมปรับเกณฑ์ความสามารถของบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถปัจจุบันของบริษัทตามทักษะและระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้เพื่อกำหนดความต้องการในการจ้างงานในอนาคตของบริษัท
การปรับเทียบประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน พยายามระบุพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงและต่ำอย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจใน การประเมินที่ปราศจากอคติและความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถนำการสนทนาเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ มาพูดคุยในระหว่างการประชุมประเมินผลประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของกระบวนการปรับเทียบประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการกำจัดอิทธิพลของอคติและความลำเอียงจากการให้คะแนนแล้ว กระบวนการปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:
อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
ตามการวิจัยในปี 2019 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมสามารถทำให้พนักงานถึง 85% ลาออกจากบริษัทได้ การปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้คุณสามารถรักษาพนักงานไว้ได้โดยการประกันกระบวนการประเมินที่เป็นธรรม
วัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานช่วยป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้จัดการ รักษาวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นบวก และทำให้ผู้จัดการมีความตั้งใจที่ดีต่อการเติบโตของพนักงาน
ผลผลิตสุทธิที่สูงขึ้น
การศึกษาของ Harvard Business Review ในปี 2020พบว่าการล่วงละเมิดทางการจัดการสามารถลดผลผลิตได้ อย่างเป็นธรรมชาติ พนักงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอคติและได้รับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมจะมีผลผลิตมากกว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น
การปรับเทียบประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำกับดูแลกิจการโดยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท
ทักษะการประเมินการจัดการที่ดีขึ้น
การปรับเทียบประสิทธิภาพช่วยให้ผู้จัดการปรับปรุงทักษะการประเมินผลของตนได้ดียิ่งขึ้น, ระบุจุดบอดของตน, และให้การประเมินผลประสิทธิภาพที่แม่นยำขึ้นในระยะยาว
การดำเนินการปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงาน: การประชุมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการปรับเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายและหลายขั้นตอน มาพูดคุยเกี่ยวกับทั้งสองส่วนกัน 👇
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในขณะที่กระบวนการสอบเทียบภายในอาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบเทียบสำหรับการดำเนินงานทั้งหมด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย:
- ผู้บังคับบัญชา, ผู้จัดการ, และผู้นำทีม
- ผู้บริหารของแผนกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้เรียกประชุมและดำเนินการประชุม
บางบริษัทยังแต่งตั้งผู้ขัดจังหวะอคติเพื่อสังเกตสัญญาณของอคติในการสนทนาในที่ประชุมด้วย
ขนาดของคณะกรรมการสอบเทียบของคุณควรสอดคล้องกับขนาดขององค์กรของคุณ ตามการศึกษาของHarvard Business School คณะกรรมการที่มีสมาชิก 3–5 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน
วิธีการจัดการประชุมปรับเทียบผลการประเมินผลงาน: 7 ขั้นตอน
กระบวนการทั้งหมดของการจัดการประชุมการปรับเทียบผลการปฏิบัติงานสามารถ แบ่งออกเป็นเจ็ดขั้นตอนในสามขั้นตอน: การเตรียมการก่อนการประชุม, การประชุมเอง, และ กิจกรรมหลังการประชุม. * มาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกัน 💡
การเตรียมการก่อนการประชุม
การเตรียมการก่อนการประชุมประกอบด้วยการสร้างและวิเคราะห์ร่างการประเมินผล การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการจัดตารางงาน
นอกจากนี้ เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของการเซ็ตค่าการสอบเทียบ คุณจำเป็นต้องเตรียมทีมของคุณให้พร้อมด้วยระบบซอฟต์แวร์จากฝ่ายบุคคล, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันเพื่อติดตามคะแนนการตรวจสอบและการปรับปรุง ตลอดจนการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
เรามีทางออกที่เหมาะสำหรับคุณ—ClickUp!นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดการการประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
ในส่วนต่อไปนี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติบางประการภายในชุด HR ของ ClickUpที่เหมาะสำหรับการจัดตารางการประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการแบ่งปันผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนก่อนกระบวนการปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน
คุณอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปได้หากคุณมีระบบการประเมินพนักงานแบบพึ่งพาอาศัยอยู่แล้ว แต่หากคุณยังไม่มี คุณจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินก่อนเพื่อให้มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินเป็นหนึ่งเดียวกัน เกณฑ์การประเมินควรรวมถึงตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล (HR KPIs)ทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตัวชี้วัดที่พบบ่อย ได้แก่:
- บรรลุเป้าหมาย
- พลาดกำหนดเวลา
- ทักษะการสื่อสาร
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณควรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) อธิบายวิธีการคำนวณคะแนนประสิทธิภาพสำหรับแต่ละ KPI และให้คะแนนโดยรวม
กำลังมองหาวิธีที่มีระเบียบในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่หรือไม่? ใช้ฟังก์ชันการติดตามเป้าหมายของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมาย, KPI และการกระจายผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับแต่ละบทบาท
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพแบบอิงงานหรือแบบตัวเลข และติดตามประสิทธิภาพของพนักงานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถเร่งการติดตามประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงความเป็นกลาง
ต่อไปใช้เทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUpเพื่อกำหนดระบบการให้คะแนนสำหรับแต่ละ KPI โครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของพนักงานแต่ละคนและระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นได้เร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมร่างการประเมินก่อนการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกแผนกร่วมกันกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับร่างของผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับ เกณฑ์การให้คะแนนและมาตรฐานปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (SOPs) ล่วงหน้าแล้ว เมื่อกรอกแบบประเมินฉบับร่างเสร็จสิ้น ผู้ประเมินควรส่งแบบประเมินไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการสอบทานเพื่อดำเนินการต่อไป
วิธีที่ดีที่สุดในการ ปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการใช้ClickUp Forms เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบคำตอบของผู้จัดการ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และมีแบรนด์ของคุณเองเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการเกี่ยวกับผลงานของสมาชิกในทีมแต่ละคนในรูปแบบที่เป็นระบบและเป็นกลาง คุณยังสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกที่มีชุดคำถามตามคำตอบที่ได้รับ
ส่วนที่ดีที่สุดคือทุกคำตอบสามารถถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และดูได้ในที่เดียวผ่านมุมมองตารางของ ClickUp คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเชื่อมต่อกับกระบวนการทบทวนผลงานของคุณผ่านระบบอัตโนมัติได้
คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีโดยการปรับแต่งแบบฟอร์มประเมินผลโดย ClickUp ซึ่งประกอบด้วยช่องคำตอบมาตรฐานทั้งหมดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ต้องกังวล—คุณสามารถลบหรือเพิ่มช่องของคุณเองได้ตามต้องการ!
ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพรวม
ต่อไป ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือสมาชิกคณะกรรมการควรวิเคราะห์ร่างการประเมินผลและเปรียบเทียบคะแนนผลการปฏิบัติงานรวมของแผนกและกลุ่มต่างๆ การวิเคราะห์นี้ทำขึ้นเพื่อระบุองค์ประกอบต่อไปนี้:
- ความแตกต่างในคะแนนของกลุ่มเปรียบเทียบ (เช่น ทีมโครงการ 1 เทียบกับทีมโครงการ 2)
- การให้คะแนนเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์และผลงานของแต่ละกลุ่ม
- ความเบี่ยงเบนภายในความกระจายที่สม่ำเสมอ เช่น การเข้ามาของสมาชิกใหม่ในทีมเดียว
คุณอาจต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตของกลุ่มเหล่านี้ด้วย เปรียบเทียบคะแนนในอดีตเพื่อค้นหาแนวโน้มหรือรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันของคะแนนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ข้อค้นพบเหล่านี้จะเป็นประเด็นหลักในการหารือระหว่างการประชุมปรับเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ
ClickUp สามารถช่วยคุณในการวิเคราะห์นี้ด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลประสิทธิภาพที่ก้าวหน้าของกลุ่มต่างๆ ผ่านแผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น และการแสดงผลอื่นๆ อีกหลายสิบแบบ เพิ่มการ์ดข้อมูลประสิทธิภาพทั้งในอดีตและปัจจุบันลงใน Workspace ของคุณและค้นพบรูปแบบต่างๆ ได้เพียงแค่มอง 👀
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเวลาและวางแผนการประชุม
ในอุดมคติแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรกำหนดเวลาการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พวกเขาควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมที่อาจเกี่ยวข้องทราบผ่านทางอีเมล โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- วาระการประชุม,ผลลัพธ์โดยละเอียด, และเอกสารที่ต้องอ่านล่วงหน้า
- แพลตฟอร์มการประชุมและเครื่องมือที่จะใช้ (เช่น กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด)
- การจัดเตรียมการบันทึกการประชุม
คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อตรวจสอบตารางเวลาของผู้จัดการในแผนกต่างๆ และเลือกเวลาประชุมที่สะดวกได้แล้ว เมื่อคุณระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้แล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดเวลาประชุมของคุณ เพียงสร้างงาน แนบเอกสารวาระการประชุม และกำหนดงานให้กับผู้จัดการทุกคนที่เข้าร่วม ซอฟต์แวร์จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
ไม่แน่ใจว่าจะเชิญใคร?ใช้เทมเพลตแผนผังองค์กรของ ClickUpเพื่อแสดงลำดับชั้นขององค์กรและระบุผู้จัดการและหัวหน้างานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการประชุมการสอบเทียบ
คุณยังสามารถส่งเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpให้กับผู้จดบันทึกที่ได้รับมอบหมายของคุณได้อีกด้วย เทมเพลตนี้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ทำให้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักสำหรับการทบทวนในรอบถัดไป
การประชุม
ในวันประชุม ผู้จัดการแต่ละท่านควรมาถึงพร้อมรายงานการประเมินผลฉบับร่างของตนและรายละเอียดต่อไปนี้:
- ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดและผู้ที่มีผลงานต่ำสุดในทีมของพวกเขา
- คำถามเฉพาะพนักงานเพื่อหารือในระหว่างการประชุม
- รายละเอียดของการส่งเสริมการขายที่เสนอ, การปรับเงินเดือน, และโปรแกรมการฝึกอบรม
นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ▶️
ขั้นตอนที่ 5: ให้ผู้จัดการอภิปรายรายงานของตน
ผู้ดำเนินการประชุมสามารถเริ่มการประชุมด้วยคำกล่าวสั้น ๆ เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทบทวนผลการปฏิบัติงาน จากนั้น ผู้จัดการควรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบและอภิปรายการประเมินของตนเองทีละคน คณะกรรมการปรับเทียบจะให้ความสนใจกับสิ่งต่อไปนี้:
- ความไม่สอดคล้องกันในผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้สมัครที่มีโปรไฟล์งานคล้ายคลึงกัน
- คะแนนเฉลี่ยต่อทีม (การประเมินที่มีเหตุผลสามารถอนุมัติได้ทันที)
- พนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าหรือเกินความคาดหวัง
- คะแนนสูงหรือต่ำผิดปกติและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
ตลอดการหารือเหล่านี้ ผู้ดำเนินการประชุมควรสังเกตสัญญาณของความลำเอียงโดยไม่ตั้งใจ และหากจำเป็นให้หยุดการหารือ
เพื่อให้ขั้นตอนนี้มีประสิทธิผลและสนับสนุนการเปรียบเทียบ ผู้จัดการต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในขณะที่นำเสนอการประเมินผลของตน สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ขอให้ผู้จัดการทุกคนบันทึกและวิเคราะห์การประเมินผลโดยใช้โครงสร้างการประเมินแบบเรียบง่ายของเทมเพลตนี้ พวกเขาสามารถบันทึกเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนเอง และความสำเร็จได้ รายละเอียดในระดับนี้จะช่วยให้คณะกรรมการสามารถวิเคราะห์การประเมินผลแบบ 360 องศาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 6: ปรับการให้คะแนนและการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ระบุจุดที่มีความขัดแย้งและให้ผู้จัดการระดมความคิดเพื่อบรรลุคะแนนความเห็นพ้องสำหรับการประเมินที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องบันทึกเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจทุกครั้ง
ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการรู้สึกว่าพนักงานคนใดคนหนึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานสูงเป็นพิเศษ พวกเขาสามารถตรวจสอบคุณภาพงานของพนักงานคนนั้นเพื่อดูว่าประสิทธิภาพการทำงานนั้นมาพร้อมกับการประนีประนอมหรือไม่ จากนั้นจึงทำการประเมินขั้นสุดท้าย
โปรดจำไว้ว่าการประชุมปรับเทียบประสิทธิภาพจัดขึ้นเพื่อระบุทั้งผู้ที่มีผลงานดีเด่นและผู้ที่มีผลงานต่ำ ดังนั้นคุณควรจดบันทึกรายชื่อพนักงานที่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วย
คุณสามารถบันทึกผลลัพธ์ของการประเมินแต่ละครั้งใน ClickUp Docs— ระบบจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ ใช้พื้นที่นี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการให้คะแนนทั้งหมด เช่น ประวัติการประเมิน มาตรวัด คะแนนเริ่มต้นและคะแนนที่ปรับแล้ว รวมถึงเหตุผลที่เกี่ยวข้อง
ClickUp Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันหลายคน ทำให้ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างสะดวกสบายระหว่างการประชุม
กิจกรรมหลังการประชุมและข้อเสนอแนะ
ถึงเวลาให้ข้อเสนอแนะแล้ว! เมื่อการประชุมปรับเทียบผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ ขั้นตอนสุดท้ายคือการแบ่งปันผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ
ขั้นตอนที่ 7: การแบ่งปันความคิดเห็นและรีวิวกับพนักงาน
เชิญผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนของคุณมาประชุมแบบตัวต่อตัวและแบ่งปันผลการประเมินผลงานกับพวกเขา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และอธิบายว่าพวกเขาทำได้ต่ำกว่าหรือเกินความคาดหวังในจุดใด กระตุ้นพนักงานหากเห็นสมควร และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าจะปรับปรุงคะแนนการประเมินในอนาคตได้อย่างไร
สำหรับพนักงานที่ทำงานได้ไม่ดี คุณสามารถพิจารณาใช้เทมเพลตแผนการแก้ไขของ ClickUpเพื่อสนับสนุนความพยายามในการปรับปรุงของพวกเขา ใช้เพื่อบันทึกไม่เพียงแต่ข้อเสนอแนะของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาและขั้นตอนที่พวกเขาสามารถดำเนินการเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านั้น
เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมินแล้ว คุณสามารถกลับมาดูเอกสารการประเมินได้ตลอดเวลาใน ClickUp Docs นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากClickUp AIเพื่อสรุปผลการประเมินที่ผ่านมาและบันทึกการประชุมการปรับเทียบก่อนรอบการประเมินประสิทธิภาพครั้งถัดไปของคุณ
ยกระดับคุณภาพการประเมินผลงานของคุณด้วย ClickUp
หากคุณต้องการให้การประเมินผลงานเป็นธรรมและรักษาพนักงานที่ดีที่สุดไว้ การปรับระดับคะแนนให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โชคดีที่แพลตฟอร์มอย่าง ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต KPIและการประเมินผลงาน แดชบอร์ด และฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ
สมัครใช้ ClickUpและก้าวแรกสู่การปรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 🤠