10 แม่แบบ Eisenhower Matrix ฟรีใน Excel & ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
1 เมษายน 2568

คุณเคยรู้สึกถึงแรงกดดันที่ท่วมท้นจากการมีสิ่งที่ต้องทำมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนบ้างไหม?

เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คือเพื่อนของคุณ. ได้รับการเผยแพร่โดยประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์, มันมอบกรอบที่ชัดเจนให้คุณสำหรับสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญและสิ่งที่คุณไม่ควรทำ.

หากคุณใช้Eisenhower Matrix อยู่แล้ว คุณจะทราบดีว่าการจัดลำดับและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อพยายามจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างราบรื่น คุณอาจต้องการเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบแอป GTD และเทมเพลตที่เข้ากับกระบวนการทำงานของ Eisenhower Matrix ของคุณอยู่เสมอ

คุณต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากวิธีการ Eisenhower Matrix และศักยภาพอย่างเต็มที่

มาสำรวจการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงกับเทมเพลต Eisenhower Matrix ที่ไม่เหมือนใครของ ClickUp กันเถอะ พวกมันจะนำคุณไปสู่ระดับใหม่ของการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกำจัดความวุ่นวายให้หมดไปด้วยเทมเพลตเมทริกซ์ที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำ

มาเริ่มกันเลย

แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คืออะไร?

แม่แบบ Eisenhower Matrix เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการบริหารเวลาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เป็นตารางที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามความเร่งด่วนและความสำคัญ:

  • ด่วนและสำคัญ: งานในช่องนี้มีความเร่งด่วนและสำคัญ ต้องให้ความสนใจและดำเนินการโดยทันที
  • สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน: งานเหล่านี้มีความสำคัญแต่ไม่จำเป็นต้องทำในทันที ต้องการการวางแผนและสามารถจัดตารางเพื่อดำเนินการในภายหลังได้
  • เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ: งานเหล่านี้มีความเร่งด่วนแต่มีส่วนช่วยต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณน้อยมาก การมอบหมายงานหรือลดเวลาที่ใช้กับงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา
  • ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: งานเหล่านี้ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ มักจะเป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ และควรลดหรือกำจัดออกไป

แม่แบบ Eisenhower Matrix จัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ และลดงานที่ไม่จำเป็นหรือมีความสำคัญน้อยลง

แม่แบบ Eisenhower Matrix มีข้อดีหลายประการในฐานะเครื่องมือจัดการงาน:

  • การจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน: มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดของคุณโดยการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ใช้เวลาและทรัพยากรของคุณอย่างชาญฉลาดโดยการจัดลำดับงานให้อยู่ในกลุ่มที่ชัดเจน
  • การจัดการเวลา: จัดเรียงงานและมุ่งเน้นไปที่งานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและบรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ
  • ความสามารถในการปรับตัว: ทำงานได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ และเหมาะกับบุคคลหรือทีมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ดี?

แม่แบบ Eisenhower Matrix ที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีคุณลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารเวลา:

  1. การออกแบบที่เข้าใจง่าย: เทมเพลตแบบไดนามิกที่มีเค้าโครงที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณลากและวางงานได้ และใช้สีสำหรับแต่ละควอดแรนต์ จะทำให้สนุกและยืดหยุ่นมากขึ้น
  2. ความสามารถในการปรับแต่ง: เทมเพลตควรตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของคุณและยืดหยุ่นเพียงพอให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ—เพิ่ม, ลบ, หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะกับสิ่งที่คุณต้องการ
  3. การผสานรวม: การเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นการซิงค์กับแอปปฏิทินและการแจ้งเตือนช่วยให้งานและกำหนดเวลาในเมทริกซ์การจัดการเวลาของคุณถูกบันทึกในตารางเวลาของคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการนัดหมายและกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: แม่แบบที่แสดงว่างานต่างๆ กำลังดำเนินไปและเสร็จสมบูรณ์อย่างไรช่วยให้คุณเห็นว่าคุณทำได้ดีเพียงใดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นโดยอิงจากข้อมูล

10 แม่แบบ Eisenhower Matrix ฟรี

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp

ใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrix นี้เพื่อระบุงานที่สำคัญโดยพิจารณาจากความเร่งด่วน ผลกระทบ และความสำคัญ

แม่แบบเมทริกซ์ความสำคัญของ ClickUpช่วยให้การตัดสินใจในโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นงานที่เร่งด่วนที่สุดได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจเลือกแนวคิดสำคัญที่ควรดำเนินการก่อน

เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการที่มีทรัพยากรจำกัดหรือการจัดการเส้นทางการบริการลูกค้าที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญโดยการระบุความเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้า

📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ

ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*

องค์ประกอบหลักภายในแม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp ได้แก่:

  • การปรับทีมให้สอดคล้อง: ทำให้ทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันโดยเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของทุกคน
  • การตัดสินใจด้วยภาพ: ใช้เครื่องมือภาพเพื่อค้นหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างงานสำคัญกับสิ่งที่คุณสามารถจัดการได้จริง
  • การประเมินงานอย่างรวดเร็ว: ประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • การวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ: วางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีทรัพยากรจำกัด หรือจัดการกับเส้นทางการให้บริการลูกค้าที่ซับซ้อนได้โดยไม่ยุ่งยาก

ตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน ใช้เมทริกซ์ความสำคัญนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ

2. แม่แบบเมทริกซ์งานเร่งด่วนและสำคัญของ ClickUp

ด่วน สำคัญ คลิก Matrix
ก้าวไปข้างหน้าด้วยแม่แบบเมทริกซ์งานสำคัญเร่งด่วนของ ClickUpและจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนและสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือการดำเนินงานประจำวัน เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณประเมินงานได้อย่างรวดเร็วตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์สูงสุดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดทันที!

เมทริกซ์งานสำคัญเร่งด่วนพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเน้นที่งานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมด และช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งพาความจำที่ล้นเกิน

องค์ประกอบสำคัญของแม่แบบเมทริกซ์งานเร่งด่วนและสำคัญของ ClickUp:

  • มุ่งเน้นที่งานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: ให้ความสำคัญกับงานที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
  • การระบุงานเร่งด่วนและงานที่มีผลกระทบอย่างรวดเร็ว: ระบุงานเร่งด่วนที่สามารถสร้างผลกระทบต่องานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยแยกออกจากงานที่สามารถรอได้
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและการวางแผนงาน: รับมุมมองที่ครอบคลุมของงานต่างๆ ช่วยให้การวางแผนประจำวันง่ายขึ้น
  • การช่วยเหลือด้านการจัดการ: ลดความจำเป็นในการจดจำทุกสิ่ง เพื่อให้คุณมีระเบียบและโครงสร้างในการทำงาน

3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตงานที่ต้องทำแบบง่ายใน ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนงานงานแบบง่ายของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

จัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตงานง่าย ๆ ของ ClickUp เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน!

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของงานจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ติดตามได้ง่าย และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงาน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่จัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน นี่คือกุญแจสำคัญในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ!

เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ ของ ClickUp ประกอบด้วย:

  • รายการงานที่ชัดเจน: สร้างรายการงานที่ตรงไปตรงมาและง่ายต่อการติดตามได้อย่างง่ายดาย
  • การกำหนดลำดับความสำคัญและการติดตามความก้าวหน้า: กำหนดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
  • การจัดระเบียบงาน: จัดหมวดหมู่หรือมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
  • มุ่งเน้นการทำให้งานสำเร็จ: ให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดลำดับความสำคัญและทำให้งานสำคัญเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

ดูแผนการทำงานเหล่านี้

4. แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix

แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix
จัดการรายการงานจำนวนมากได้อย่างง่ายดายด้วยแม่แบบ Eisenhower Matrix โดย ClickUp

ใช้แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrixเพื่อจัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ มันให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดเรียงและมอบหมายงาน เป็นแนวทางที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนในการจัดลำดับความสำคัญอย่างรวดเร็ว และให้คุณเจาะลึกในรายละเอียดของงานแต่ละอย่างได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยการจัดเรียงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ เช่น:

  • เครื่องมือการมองเห็น: จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้เครื่องมือช่วยทางภาพของเทมเพลต
  • ความสามารถในการเจาะลึก: เจาะลึกในแต่ละส่วนของเมทริกซ์เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่างานใดบ้างที่ต้องการความสนใจจากคุณ
  • การปรับงานให้สอดคล้อง: ทำงานร่วมกันในโครงการทีมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นโดยการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา: เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อนเพื่อจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตามความเร่งด่วนและความสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล คุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรในแต่ละวัน—ทุกสิ่งที่ต้องทำจะตกอยู่ในหมวด "ทำ" "กำหนดเวลา" "มอบหมาย" หรือ "ยกเลิก"

จากการบริหารโครงการไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบทีมของคุณ เพิ่มความมีสมาธิ และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือแม่แบบ Eisenhower matrix ที่คุณควรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณให้สูงสุด

5. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
ใช้แม่แบบ ClickUp Action Priority Matrix นี้เพื่อประเมินและมองเห็นการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

การจัดเรียงงานประจำวันอาจรู้สึกท่วมท้น แต่แม่แบบ ClickUp Action Priority Matrixจะทำให้ง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณเห็นการกระทำที่สำคัญ รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

เมทริกซ์นี้ช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างงานที่ต้องการการดำเนินการทันทีกับงานที่มีส่วนช่วยต่อเป้าหมายระยะยาว

นำองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของเทมเพลตนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ: ใช้เครื่องมือภาพที่เรียบง่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าและรักษาสมาธิในการทำงาน
  • การประเมินผลและการแสดงภาพอย่างรวดเร็ว: เร่งกระบวนการระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีมูลค่าสูง
  • การระบุการกระทำที่สำคัญ: ระบุการกระทำที่สำคัญที่สุดที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน
  • ความชัดเจนในภารกิจที่มีความสำคัญสูง: ได้รับความชัดเจนในภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า

6. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 ของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2X2 ของ ClickUp
ใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUp 2×2 Priority Matrix เพื่อช่วยจัดระเบียบงานของคุณตามความสำคัญและระดับความเร่งด่วน

แม่แบบ ClickUp 2×2 Priority Matrixเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนและสำคัญ แสดงผลกระทบเมื่อเทียบกับความพยายาม และระบุงานที่มีความสำคัญสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและความมีประสิทธิภาพของทีม. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการจัดการงานแบบส่วนตัวด้วยคุณสมบัติเช่นสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมอง.

👇 ลองดูว่า ClickUp Whiteboards เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียของคุณในรูปแบบภาพอย่างไร

คุณสมบัติหลักของแม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 ของ ClickUp:

  • ผลกระทบทางสายตาเทียบกับความพยายาม: มองเห็นผลกระทบของแต่ละงานหรือโครงการพร้อมกับความพยายามที่ต้องใช้
  • การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้เวลาร่วมกันของทีมและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น: ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกหรือสมาชิกทีมต่างๆ
  • ตัวเลือกมุมมองที่หลากหลาย: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดและขยายเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณ โดยผสานรวมมุมมองแบบรายการ แผนงาน กราฟภาระงาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย

7. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบของความพยายามใน ClickUp

ClickUp Impact Effort Matrix
จัดลำดับความสำคัญของโครงการของคุณตามมูลค่าสูงสุดที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดด้วยเทมเพลต ClickUp Effort Impact Matrix

แม่แบบ Effort Impact Matrix โดย ClickUpมอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทีมของคุณในการประเมินและแสดงภาพความพยายามได้อย่างรวดเร็วระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน และจัดลำดับความสำคัญที่สำคัญเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ด้วยเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถทำกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงให้สำเร็จได้ด้วยแรงงานน้อยที่สุด โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบหลักบางประการของมัน:

  • การประเมินความพยายามและผลกระทบ: แสดงภาพและประเมินความพยายามที่คุณได้ลงแรงเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
  • เพิ่มความชัดเจนของโครงการ: ได้รับความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการของคุณและงานที่เกี่ยวข้อง
  • ภาพรวมโครงการอย่างครบถ้วน: รับทราบภาพรวมที่ครอบคลุมของระยะเวลาโครงการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • การระบุลำดับความสำคัญ: ระบุแนวคิดที่มีความสำคัญสูงสำหรับการพัฒนาโดยพิจารณาจากผลกระทบ
  • การมองเห็นความเสี่ยง: ปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดการและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
ใช้แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpขนาด 3×3 เพื่อประเมินงานตามระดับผลกระทบและความพยายาม

ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้จัดเรียงงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน เทมเพลต Prioritization Matrix ของ ClickUp จะช่วยให้คุณและทีมของคุณประเมินงานตามผลกระทบและความพยายามที่ต้องใช้

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่หรือเพิ่งเริ่มต้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:

  • มุ่งเน้นที่งานสำคัญ: จดจ่อกับงานที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สำคัญ
  • การจัดลำดับความสำคัญทางสายตา: ใช้คู่มือทางสายตาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดสรรทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เข้าใจความพยายามที่มีผลกระทบ: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ความพยายามของทีมสามารถสร้างผลกระทบสูงสุด

แม่แบบ!

9. แม่แบบเมทริกซ์ Excel Eisenhower โดย Vertex42

แม่แบบเมทริกซ์ Eisenhower สำหรับ Excel
ผ่านทางVertex42

แม่แบบ Excel Eisenhower Matrix โดย Vertex42 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการกับความซับซ้อนของงานประจำวันและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการจัดการโครงการของคุณ นอกจากนี้ยังมีแม่แบบ Eisenhower Decision Matrix ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับ Excel และ Google Sheets

จัดสรรงานของคุณตามความเร่งด่วนและความสำคัญเป็นสี่ประเภทต่อไปนี้:

  • ควอดแรนต์ที่ 1 (ทำทันที)สำคัญและเร่งด่วน: รวมงานที่มีกำหนดส่งใกล้ถึงหรือต้องการความสนใจโดยทันที
  • ควอดแรนต์ที่ 2 (วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ)ไม่เร่งด่วน แต่สำคัญ: มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายระยะยาวและความสำเร็จโดยรวม งานเหล่านี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สตีเฟน โควีย์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ของเราให้กับงานที่อยู่ในควอดแรนต์นี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความสำเร็จที่ยั่งยืน
  • ควอดแรนต์ที่ 3 (มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการให้เสร็จสิ้น)—ไม่สำคัญ แต่เร่งด่วน: มอบหมายงานที่ต้องทำโดยด่วน เช่น การส่งอีเมลหรือการรับโทรศัพท์ ให้แก่สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ โดยการมอบหมายงาน
  • ควอดแรนต์ IV (ลบ)ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน: กำจัดงานที่มีส่วนช่วยเป้าหมายน้อยมากหรือสามารถเลื่อนออกไปได้

10. แบบฝึกอบรมเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบ Eisenhower Matrix โดย SlideTeam

เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
ผ่านทางSlideTeam

การฝึกอบรมเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญนี้เป็นคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการทำความเข้าใจและการนำไปใช้ของตารางไอเซนฮาวร์

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการ พนักงาน สมาชิกในองค์กร หรือกำลังจัดการงานส่วนตัว การฝึกอบรมนี้จะมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคุณ!

คุณสมบัติหลักของเอกสารการฝึกอบรมนี้คือ:

  • ชุดสไลด์ที่ครอบคลุม: เข้าใจแนวคิดด้วยสไลด์ที่ให้ข้อมูล 18 สไลด์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของ Eisenhower Matrix
  • ภาพรวมของควอดแรนต์: สำรวจแต่ละควอดแรนต์อย่างละเอียดและทำความเข้าใจลักษณะของงานที่อยู่ในแต่ละควอดแรนต์
  • ความเข้ากันได้กับ Google: ผสานการทำงานกับ Google Slides ได้อย่างราบรื่น เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
  • ปรับแต่งได้: แก้ไขสไลด์ได้ รวมถึงข้อความ ไอคอน กราฟ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว
  • ดาวน์โหลดได้: บันทึกสไลด์การฝึกอบรมทั้งหมดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พร้อมเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าพรีเมียมเพื่อความช่วยเหลือและคำแนะนำ

โบนัส:แม่แบบแผนที่การรับรู้!

จากเมทริกซ์สู่การปฏิบัติด้วยแม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์

ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เคยกล่าวไว้ว่า "ในความวุ่นวายของงานประจำวัน จงจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญมักจะไม่เร่งด่วน และสิ่งที่เร่งด่วนมักจะไม่สำคัญ"

ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางด้วยเทมเพลตเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อกลางสำหรับการจัดการเวลาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อได้เปรียบของ ClickUp อยู่ที่เทมเพลตและแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการงานที่สอดคล้อง สร้างการมีส่วนร่วม และผลักดันทีมไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้

เปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณด้วยแม่แบบ Eisenhower Matrix ของ ClickUp เริ่มต้นวันนี้เลย!