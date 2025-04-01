10 แม่แบบ Eisenhower Matrix ฟรีใน Excel & ClickUp

คุณเคยรู้สึกถึงแรงกดดันที่ท่วมท้นจากการมีสิ่งที่ต้องทำมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนบ้างไหม?
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คือเพื่อนของคุณ. ได้รับการเผยแพร่โดยประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์, มันมอบกรอบที่ชัดเจนให้คุณสำหรับสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญและสิ่งที่คุณไม่ควรทำ.
หากคุณใช้Eisenhower Matrix อยู่แล้ว คุณจะทราบดีว่าการจัดลำดับและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อพยายามจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างราบรื่น คุณอาจต้องการเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบแอป GTD และเทมเพลตที่เข้ากับกระบวนการทำงานของ Eisenhower Matrix ของคุณอยู่เสมอ
คุณต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์จากวิธีการ Eisenhower Matrix และศักยภาพอย่างเต็มที่
มาสำรวจการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงกับเทมเพลต Eisenhower Matrix ที่ไม่เหมือนใครของ ClickUp กันเถอะ พวกมันจะนำคุณไปสู่ระดับใหม่ของการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกำจัดความวุ่นวายให้หมดไปด้วยเทมเพลตเมทริกซ์ที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำ
มาเริ่มกันเลย
แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คืออะไร?
แม่แบบ Eisenhower Matrix เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการบริหารเวลาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เป็นตารางที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามความเร่งด่วนและความสำคัญ:
- ด่วนและสำคัญ: งานในช่องนี้มีความเร่งด่วนและสำคัญ ต้องให้ความสนใจและดำเนินการโดยทันที
- สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน: งานเหล่านี้มีความสำคัญแต่ไม่จำเป็นต้องทำในทันที ต้องการการวางแผนและสามารถจัดตารางเพื่อดำเนินการในภายหลังได้
- เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ: งานเหล่านี้มีความเร่งด่วนแต่มีส่วนช่วยต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณน้อยมาก การมอบหมายงานหรือลดเวลาที่ใช้กับงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา
- ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: งานเหล่านี้ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ มักจะเป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ และควรลดหรือกำจัดออกไป
แม่แบบ Eisenhower Matrix จัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ และลดงานที่ไม่จำเป็นหรือมีความสำคัญน้อยลง
แม่แบบ Eisenhower Matrix มีข้อดีหลายประการในฐานะเครื่องมือจัดการงาน:
- การจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน: มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดของคุณโดยการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ใช้เวลาและทรัพยากรของคุณอย่างชาญฉลาดโดยการจัดลำดับงานให้อยู่ในกลุ่มที่ชัดเจน
- การจัดการเวลา: จัดเรียงงานและมุ่งเน้นไปที่งานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและบรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ
- ความสามารถในการปรับตัว: ทำงานได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ และเหมาะกับบุคคลหรือทีมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ดี?
แม่แบบ Eisenhower Matrix ที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีคุณลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารเวลา:
- การออกแบบที่เข้าใจง่าย: เทมเพลตแบบไดนามิกที่มีเค้าโครงที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณลากและวางงานได้ และใช้สีสำหรับแต่ละควอดแรนต์ จะทำให้สนุกและยืดหยุ่นมากขึ้น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เทมเพลตควรตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของคุณและยืดหยุ่นเพียงพอให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ—เพิ่ม, ลบ, หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะกับสิ่งที่คุณต้องการ
- การผสานรวม: การเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นการซิงค์กับแอปปฏิทินและการแจ้งเตือนช่วยให้งานและกำหนดเวลาในเมทริกซ์การจัดการเวลาของคุณถูกบันทึกในตารางเวลาของคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการนัดหมายและกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: แม่แบบที่แสดงว่างานต่างๆ กำลังดำเนินไปและเสร็จสมบูรณ์อย่างไรช่วยให้คุณเห็นว่าคุณทำได้ดีเพียงใดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นโดยอิงจากข้อมูล
10 แม่แบบ Eisenhower Matrix ฟรี
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์ความสำคัญของ ClickUpช่วยให้การตัดสินใจในโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นงานที่เร่งด่วนที่สุดได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจเลือกแนวคิดสำคัญที่ควรดำเนินการก่อน
เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการที่มีทรัพยากรจำกัดหรือการจัดการเส้นทางการบริการลูกค้าที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญโดยการระบุความเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้า
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*
องค์ประกอบหลักภายในแม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp ได้แก่:
- การปรับทีมให้สอดคล้อง: ทำให้ทีมของคุณมีความเข้าใจตรงกันโดยเน้นย้ำสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จของทุกคน
- การตัดสินใจด้วยภาพ: ใช้เครื่องมือภาพเพื่อค้นหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างงานสำคัญกับสิ่งที่คุณสามารถจัดการได้จริง
- การประเมินงานอย่างรวดเร็ว: ประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- การวางแผนโครงการอย่างรอบคอบ: วางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีทรัพยากรจำกัด หรือจัดการกับเส้นทางการให้บริการลูกค้าที่ซับซ้อนได้โดยไม่ยุ่งยาก
ตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน ใช้เมทริกซ์ความสำคัญนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ
2. แม่แบบเมทริกซ์งานเร่งด่วนและสำคัญของ ClickUp
ก้าวไปข้างหน้าด้วยแม่แบบเมทริกซ์งานสำคัญเร่งด่วนของ ClickUpและจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนและสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือการดำเนินงานประจำวัน เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณประเมินงานได้อย่างรวดเร็วตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์สูงสุดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดทันที!
เมทริกซ์งานสำคัญเร่งด่วนพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเน้นที่งานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมด และช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งพาความจำที่ล้นเกิน
องค์ประกอบสำคัญของแม่แบบเมทริกซ์งานเร่งด่วนและสำคัญของ ClickUp:
- มุ่งเน้นที่งานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: ให้ความสำคัญกับงานที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
- การระบุงานเร่งด่วนและงานที่มีผลกระทบอย่างรวดเร็ว: ระบุงานเร่งด่วนที่สามารถสร้างผลกระทบต่องานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยแยกออกจากงานที่สามารถรอได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและการวางแผนงาน: รับมุมมองที่ครอบคลุมของงานต่างๆ ช่วยให้การวางแผนประจำวันง่ายขึ้น
- การช่วยเหลือด้านการจัดการ: ลดความจำเป็นในการจดจำทุกสิ่ง เพื่อให้คุณมีระเบียบและโครงสร้างในการทำงาน
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายของ ClickUp
จัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตงานง่าย ๆ ของ ClickUp เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของงานจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ติดตามได้ง่าย และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงาน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่จัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน นี่คือกุญแจสำคัญในการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ!
เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ ของ ClickUp ประกอบด้วย:
- รายการงานที่ชัดเจน: สร้างรายการงานที่ตรงไปตรงมาและง่ายต่อการติดตามได้อย่างง่ายดาย
- การกำหนดลำดับความสำคัญและการติดตามความก้าวหน้า: กำหนดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
- การจัดระเบียบงาน: จัดหมวดหมู่หรือมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
- มุ่งเน้นการทำให้งานสำเร็จ: ให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดลำดับความสำคัญและทำให้งานสำคัญเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ดูแผนการทำงานเหล่านี้
4. แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix
ใช้แม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrixเพื่อจัดระเบียบงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ มันให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดเรียงและมอบหมายงาน เป็นแนวทางที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนในการจัดลำดับความสำคัญอย่างรวดเร็ว และให้คุณเจาะลึกในรายละเอียดของงานแต่ละอย่างได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยการจัดเรียงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ เช่น:
- เครื่องมือการมองเห็น: จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้เครื่องมือช่วยทางภาพของเทมเพลต
- ความสามารถในการเจาะลึก: เจาะลึกในแต่ละส่วนของเมทริกซ์เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่างานใดบ้างที่ต้องการความสนใจจากคุณ
- การปรับงานให้สอดคล้อง: ทำงานร่วมกันในโครงการทีมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นโดยการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา: เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อนเพื่อจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล คุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรในแต่ละวัน—ทุกสิ่งที่ต้องทำจะตกอยู่ในหมวด "ทำ" "กำหนดเวลา" "มอบหมาย" หรือ "ยกเลิก"
จากการบริหารโครงการไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบทีมของคุณ เพิ่มความมีสมาธิ และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือแม่แบบ Eisenhower matrix ที่คุณควรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณให้สูงสุด
5. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
การจัดเรียงงานประจำวันอาจรู้สึกท่วมท้น แต่แม่แบบ ClickUp Action Priority Matrixจะทำให้ง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณเห็นการกระทำที่สำคัญ รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
เมทริกซ์นี้ช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างงานที่ต้องการการดำเนินการทันทีกับงานที่มีส่วนช่วยต่อเป้าหมายระยะยาว
นำองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของเทมเพลตนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ: ใช้เครื่องมือภาพที่เรียบง่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าและรักษาสมาธิในการทำงาน
- การประเมินผลและการแสดงภาพอย่างรวดเร็ว: เร่งกระบวนการระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีมูลค่าสูง
- การระบุการกระทำที่สำคัญ: ระบุการกระทำที่สำคัญที่สุดที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน
- ความชัดเจนในภารกิจที่มีความสำคัญสูง: ได้รับความชัดเจนในภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า
6. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 ของ ClickUp
แม่แบบ ClickUp 2×2 Priority Matrixเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนและสำคัญ แสดงผลกระทบเมื่อเทียบกับความพยายาม และระบุงานที่มีความสำคัญสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและความมีประสิทธิภาพของทีม. เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการจัดการงานแบบส่วนตัวด้วยคุณสมบัติเช่นสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมอง.
👇 ลองดูว่า ClickUp Whiteboards เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียของคุณในรูปแบบภาพอย่างไร
คุณสมบัติหลักของแม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 ของ ClickUp:
- ผลกระทบทางสายตาเทียบกับความพยายาม: มองเห็นผลกระทบของแต่ละงานหรือโครงการพร้อมกับความพยายามที่ต้องใช้
- การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้เวลาร่วมกันของทีมและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น: ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกหรือสมาชิกทีมต่างๆ
- ตัวเลือกมุมมองที่หลากหลาย: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดและขยายเวิร์กโฟลว์ ClickUp ของคุณ โดยผสานรวมมุมมองแบบรายการ แผนงาน กราฟภาระงาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย
7. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบของความพยายามใน ClickUp
แม่แบบ Effort Impact Matrix โดย ClickUpมอบโซลูชันที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับทีมของคุณในการประเมินและแสดงภาพความพยายามได้อย่างรวดเร็วระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงาน และจัดลำดับความสำคัญที่สำคัญเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
ด้วยเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถทำกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงให้สำเร็จได้ด้วยแรงงานน้อยที่สุด โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบหลักบางประการของมัน:
- การประเมินความพยายามและผลกระทบ: แสดงภาพและประเมินความพยายามที่คุณได้ลงแรงเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เพิ่มความชัดเจนของโครงการ: ได้รับความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการของคุณและงานที่เกี่ยวข้อง
- ภาพรวมโครงการอย่างครบถ้วน: รับทราบภาพรวมที่ครอบคลุมของระยะเวลาโครงการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- การระบุลำดับความสำคัญ: ระบุแนวคิดที่มีความสำคัญสูงสำหรับการพัฒนาโดยพิจารณาจากผลกระทบ
- การมองเห็นความเสี่ยง: ปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดการและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้จัดเรียงงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน เทมเพลต Prioritization Matrix ของ ClickUp จะช่วยให้คุณและทีมของคุณประเมินงานตามผลกระทบและความพยายามที่ต้องใช้
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการขนาดใหญ่หรือเพิ่งเริ่มต้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:
- มุ่งเน้นที่งานสำคัญ: จดจ่อกับงานที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สำคัญ
- การจัดลำดับความสำคัญทางสายตา: ใช้คู่มือทางสายตาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดสรรทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เข้าใจความพยายามที่มีผลกระทบ: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ความพยายามของทีมสามารถสร้างผลกระทบสูงสุด
แม่แบบ!
9. แม่แบบเมทริกซ์ Excel Eisenhower โดย Vertex42
แม่แบบ Excel Eisenhower Matrix โดย Vertex42 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการกับความซับซ้อนของงานประจำวันและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการจัดการโครงการของคุณ นอกจากนี้ยังมีแม่แบบ Eisenhower Decision Matrix ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับ Excel และ Google Sheets
จัดสรรงานของคุณตามความเร่งด่วนและความสำคัญเป็นสี่ประเภทต่อไปนี้:
- ควอดแรนต์ที่ 1 (ทำทันที)—สำคัญและเร่งด่วน: รวมงานที่มีกำหนดส่งใกล้ถึงหรือต้องการความสนใจโดยทันที
- ควอดแรนต์ที่ 2 (วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ)—ไม่เร่งด่วน แต่สำคัญ: มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายระยะยาวและความสำเร็จโดยรวม งานเหล่านี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สตีเฟน โควีย์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ของเราให้กับงานที่อยู่ในควอดแรนต์นี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความสำเร็จที่ยั่งยืน
- ควอดแรนต์ที่ 3 (มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการให้เสร็จสิ้น)—ไม่สำคัญ แต่เร่งด่วน: มอบหมายงานที่ต้องทำโดยด่วน เช่น การส่งอีเมลหรือการรับโทรศัพท์ ให้แก่สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ โดยการมอบหมายงาน
- ควอดแรนต์ IV (ลบ)—ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน: กำจัดงานที่มีส่วนช่วยเป้าหมายน้อยมากหรือสามารถเลื่อนออกไปได้
10. แบบฝึกอบรมเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบ Eisenhower Matrix โดย SlideTeam
การฝึกอบรมเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญนี้เป็นคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการทำความเข้าใจและการนำไปใช้ของตารางไอเซนฮาวร์
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการ พนักงาน สมาชิกในองค์กร หรือกำลังจัดการงานส่วนตัว การฝึกอบรมนี้จะมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคุณ!
คุณสมบัติหลักของเอกสารการฝึกอบรมนี้คือ:
- ชุดสไลด์ที่ครอบคลุม: เข้าใจแนวคิดด้วยสไลด์ที่ให้ข้อมูล 18 สไลด์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของ Eisenhower Matrix
- ภาพรวมของควอดแรนต์: สำรวจแต่ละควอดแรนต์อย่างละเอียดและทำความเข้าใจลักษณะของงานที่อยู่ในแต่ละควอดแรนต์
- ความเข้ากันได้กับ Google: ผสานการทำงานกับ Google Slides ได้อย่างราบรื่น เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
- ปรับแต่งได้: แก้ไขสไลด์ได้ รวมถึงข้อความ ไอคอน กราฟ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว
- ดาวน์โหลดได้: บันทึกสไลด์การฝึกอบรมทั้งหมดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว พร้อมเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าพรีเมียมเพื่อความช่วยเหลือและคำแนะนำ
โบนัส:แม่แบบแผนที่การรับรู้!
จากเมทริกซ์สู่การปฏิบัติด้วยแม่แบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ เคยกล่าวไว้ว่า "ในความวุ่นวายของงานประจำวัน จงจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญมักจะไม่เร่งด่วน และสิ่งที่เร่งด่วนมักจะไม่สำคัญ"
ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางด้วยเทมเพลตเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อกลางสำหรับการจัดการเวลาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
ข้อได้เปรียบของ ClickUp อยู่ที่เทมเพลตและแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการงานที่สอดคล้อง สร้างการมีส่วนร่วม และผลักดันทีมไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้
เปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณด้วยแม่แบบ Eisenhower Matrix ของ ClickUp เริ่มต้นวันนี้เลย!