9 แอปและซอฟต์แวร์ GTD ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานให้สำเร็จ

กำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลของโน้ตเตือนความจำ? เพิ่มรายการในลิสต์ที่ต้องทำไม่จบไม่สิ้น? การควบคุมทุกภารกิจของคุณอาจดูน่ากลัว แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งความผลิตได้ และวิธีการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จ (GTD) อาจเป็นกุญแจสำคัญ
เดวิด อัลเลน ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพชาวอเมริกัน ได้พัฒนาวิธีการ GTD สำหรับการจัดการเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แก่นสำคัญของวิธีการ GTD คือความเชื่อของอัลเลนที่ว่า ยิ่งคุณมีข้อมูลอยู่ในหัวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป
วิธีการ GTD มอบระบบให้คุณเพื่อกำจัดรายการที่ต้องทำในใจ จัดระเบียบงานของคุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และบรรลุสถานะของการมีสมาธิที่ดีขึ้น ตอนนี้คุณสามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพได้แล้ว
แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ผสานวิธีการ GTD สามารถช่วยคุณนำระบบของอัลเลนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะสำรวจแอปพลิเคชัน GTD ที่ดีที่สุดที่มีให้บริการ คุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น ราคา และการให้คะแนน
ซอฟต์แวร์ GTD คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ GTD คือผู้ช่วยดิจิทัลของวิธีการ GTD ที่แท้จริง ระบบนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดความวุ่นวายทางความคิด เพิ่มสมาธิ และช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและโครงการให้สำเร็จซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการช่วยคุณบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการงานต่าง ๆ
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์ GTD หลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปแล้วทั้งหมดจะมีระบบจัดการงาน ระบบนี้สามารถช่วยคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้
แอป GTD หลายตัวสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Google Calendar, แอปอีเมล และโปรแกรมแชท เพื่อช่วยให้การสร้างและการจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของผู้เชี่ยวชาญใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
คุณควรมองหาอะไรในแอปจัดการงานแบบ Getting Things Done?
การเลือกแอป GTD ที่สมบูรณ์แบบสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและการจัดระเบียบของคุณได้อย่างมาก นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณเริ่มค้นหาโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมวิธีการเพิ่มและมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว
- การจัดการงานที่ทำให้การสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ การจัดการ และการมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายตามความจำเป็น
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้ เช่น Google Calendar, แอปอีเมล และบริการแชท
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณสามารถแชร์และมอบหมายงานให้กับผู้อื่น รวมถึงทำงานร่วมกันในรายการสิ่งที่ต้องทำของทีม
ใช้เวลาในการพิจารณาตัวเลือกของแอป GTD เพื่อค้นหาแอปที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด
9 แอป GTD ที่ดีที่สุด
มาค้นหาแอป GTD ที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของคุณกันเถอะ!
1.คลิกอัพ
การใช้ประโยชน์จากพลังของวิธีการ Getting Things Done นั้นง่ายกว่าที่เคยด้วย ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้โดดเด่นด้วยระบบการจัดการงานแบบบูรณาการ ทำให้กรอบการทำงาน GTD รู้สึกเหมือนถูกฝังอยู่ในระบบ แพลตฟอร์ม ClickUp สามารถปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว พาคุณจากการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวไปจนถึงการดูแลโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
มีตัวเลือกการปรับแต่งและการผสานรวมที่หลากหลายให้เลือกใช้ และซอฟต์แวร์สามารถผสานเข้ากับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้โดยมีความยุ่งยากน้อยที่สุด พร้อมมอบโอกาสมากมายในการปรับแต่งและปรับปรุงระบบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
หากคุณต้องการเริ่มต้นใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอันทรงพลังของ ClickUp เพื่อทำงานให้สำเร็จ ลองดูเทมเพลต ClickUp Getting Things Done เทมเพลตนี้สอดคล้องกับหลักการ GTD มอบพื้นที่สำหรับบันทึกงานกำหนดลำดับความสำคัญ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ คุณจึงไม่ต้องทำงานโดยขาดความสามารถในการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองหลายแบบช่วยให้คุณดูงานใน ClickUpได้ตามวิธีที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระดานไวท์บอร์ด รายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์กับกระบวนการทำงานของคุณ
- ตัวเลือกการร่วมมือที่ง่ายช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจและโครงการต่าง ๆ ได้จากแพลตฟอร์มกลางเพียงแห่งเดียว
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้จะส่งข้อความเตือนในเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณไม่พลาดงานใด ๆ
- ฟังก์ชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตัวช่วยให้คุณสร้างรายการงานหรือรายการที่สามารถดำเนินการได้จากสรุปการประชุม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางมุมมองไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. OmniFocus
OmniFocus เป็นซอฟต์แวร์ GTD ที่มีฐานผู้ใช้กว้างขวางเนื่องจากยึดมั่นในหลักการ GTD อย่างเคร่งครัด ซอฟต์แวร์นี้นำเสนอระบบการจัดการงานสำหรับ Mac และ iOS ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึก จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
OmniFocus ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่และทุกวิธีที่คุณทำงาน ซอฟต์แวร์ GTD นี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ และยังสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับความต้องการของบุคคลและทีมได้
สำหรับผู้ใช้ Mac และ iOS ที่ทุ่มเท โซลูชันซอฟต์แวร์ GTD ที่ครอบคลุมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณมีสมาธิได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- ระบบการจัดการงานที่ยอดเยี่ยมพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้
- ความสามารถในการแนบข้อมูลกับงานช่วยให้คุณเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับ Siri เพื่อจัดการงานแบบไม่ต้องใช้มือขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- สร้างขึ้นสำหรับ Mac ดังนั้นผู้ใช้ Windows และ Android อาจรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ราคา OmniFocus
- การสมัครสมาชิกสำหรับ Mac, iPhone, iPad และเว็บ: $9.99/เดือน, ต่ออายุอัตโนมัติ
- OmniFocus สำหรับเว็บ: $4.99/เดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับ Mac เท่านั้น: $49.99 ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาตโปรสำหรับ Mac เท่านั้น: $99. 99 ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับ iPhone หรือ iPad: $49.99 ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาต iPhone หรือ iPad pro: $74. 99 ชำระครั้งเดียว
OmniFocus การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (74+ รีวิว)
3. ทูดเดิลโด
Toodledo เป็นซอฟต์แวร์ GTD ที่ได้รับความนิยมซึ่งมีความหลากหลายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถบันทึก จัดระเบียบ และจัดการความชอบของคุณได้ในอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
แอป GTD ทำให้การป้อนงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของรายการแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนในคุณสมบัติของงาน ซึ่งคุณสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดและตัวเตือน เพิ่มบันทึก และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ สิ่งนี้ทำให้การปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณเป็นเรื่องง่าย
Toodledo มีตัวเลือกการผสานรวมที่ดี และคุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปโปรดของคุณเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานได้ มันเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพที่มั่นคงซึ่งรองรับวิธีการ GTD
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- คุณสมบัติงานที่สามารถปรับแต่งได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้สร้างงานและแชร์กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
- มันมีตัวเลือกการผสานรวมที่ดี ทำให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ GTD ที่สอดคล้องกันบนหลายแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Toodledo
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่น่าดึงดูดทางสายตามากกว่าแอป GTD อื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3. 99/เดือน
- บวก: $5.99/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: 4. 4/5 (49+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. SimpleTask
SimpleTask ช่วยขจัดสิ่งรบกวนและมอบเครื่องมือจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนพอดีสำหรับการปฏิบัติตามวิธี GTD เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จากนั้นติดแท็ก จัดลำดับความสำคัญ และจัดกลุ่มงานได้ตามต้องการ
คุณสามารถใช้แอป GTD เพื่อสร้างการแจ้งเตือนใน Apple Calendar และ Google Calendar หรือตั้งการแจ้งเตือนภายในแอปเองได้ แบ่งปันรายการงานที่เสร็จสิ้นแล้วกับทีมของคุณผ่านฟีเจอร์การแชร์ และแสดงความยินดีกับตัวเองสำหรับวันที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการงานที่มีน้ำหนักเบาพร้อมดีไซน์มินิมอล
คุณสมบัติเด่นของ SimpleTask
- อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัวเลือกการติดแท็กและการกรองที่ดีทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปในรายการลำดับความสำคัญของคุณ
- ซิงค์รายการงานของคุณข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตงานทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ข้อจำกัดของ SimpleTask
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกผิดหวังกับการขาดคุณสมบัติที่มีอยู่ในแอป GTD ฟรี
ราคาของ SimpleTask
- เครื่องมือ GTD ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ SimpleTask
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Evernote
Evernote ทำหน้าที่เป็นทั้งแอปจดบันทึกและแอปจัดระเบียบข้อมูล ผู้ที่ชื่นชอบวิธีการ GTD ก็สามารถใช้เพื่อจัดการระเบียบ GTD ของตนได้ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการบันทึกและจัดการข้อมูล คุณสมบัติของมันรวมถึงการสร้างบันทึก การตัดต่อเว็บ และการจัดเก็บเอกสาร
นอกจากนี้ ยังซิงค์กับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ ทำให้คุณมีข้อมูลที่ต้องการอยู่เสมอ ใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อลดภาระทางความคิด จดบันทึกงาน และตรวจสอบงานทั้งหมดของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มข้อมูลให้กับงานของคุณ เนื่องจาก Evernote ช่วยให้คุณเพิ่มข้อความ สื่อมัลติมีเดีย และอื่นๆ ได้
- ซิงค์ข้อมูลของคุณข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อให้คุณมีข้อมูลพร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา
- ความหลากหลายในการใช้งานแอปนี้หมายความว่าคุณสามารถใช้มันได้มากกว่าการเป็นเพียงแพลตฟอร์ม GTD ของคุณ
ข้อจำกัดของ Evernote
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ที่มองหาประสบการณ์ GTD ที่มีการแนะนำมากขึ้นอาจรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Evernote
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน หรือ $169.99/ปี
- ทีม: $24.99/เดือน/ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
6. นิพพานสำหรับ GTD
อีกหนึ่งตัวเลือกซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับผู้ชื่นชอบ GTD คือ Nirvana for GTD
แอป GTD ช่วยให้คุณบันทึกงานหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ คุณสามารถกรองงานตามเวลา สถานที่ที่คุณอยู่ และแม้แต่พลังงานทางจิตใจที่คุณมี
อินเทอร์เฟซที่เรียบหรูใช้งานง่ายมากเช่นกัน นี่คือแอป GTD ที่ยอดเยี่ยมที่จะนำความตั้งใจแบบเซนมาสู่การทำงานของคุณ
นิพพานสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GTD
- ด้วยวิธีการ GTD เป็นแกนหลัก แอปนี้ทำให้การบันทึก, ชัดเจน, จัดระเบียบ, และมีส่วนร่วมกับงานของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยไม่รู้สึกถูกกดดัน
- การออกแบบที่เรียบง่ายดึงดูดใจโดยไม่ทำให้รู้สึกขาดคุณสมบัติที่จำเป็น ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานถัดไปได้
- บริบทและแท็กที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณกรองงานหลายรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณสามารถดึงงานที่เหมาะสมขึ้นมาได้ในเวลาที่เหมาะสม
นิพพานสำหรับข้อจำกัดของ GTD
- แม้ว่าซอฟต์แวร์ GTD จะมีความสามารถพื้นฐานของวิธีการ GTD ที่ยอดเยี่ยม แต่การขาดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งมากขึ้นอาจทำให้ผู้ใช้ขั้นสูงต้องการมากขึ้น
นิพพานสำหรับราคา GTD
- ฟรี
- ข้อดี: $3/เดือน, ชำระรายปี, หรือ $5/เดือน, ชำระรายเดือน
นิพพานสำหรับคะแนนและรีวิว GTD
- Google Play: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
7. Remember the Milk
Remember the Milk เป็นแอป GTD ที่สัญญาว่าจะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้: จำนมไว้. เหมาะสำหรับชีวิตประจำวัน แอปจัดการงานที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายนี้ทรงพลังพอที่จะช่วยคุณจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่รายการงานบ้านของคุณไปจนถึงโครงการทำงานที่ซับซ้อน.
จัดการงาน ตั้งการแจ้งเตือน และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ฟังก์ชันที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สวยงามทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิธีการ GTD
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remember the Milk
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, หรือแท็กเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อคุณต้องการ
- ผสานรวมกับแอปและบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อส่งงานให้คุณตามสถานที่ที่คุณอยู่ในขณะนั้น เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมซื้อของอย่างเช่นนมที่ร้านอีกต่อไป
ข้อจำกัดของ Remember the Milk
- แอปอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการระบบการจัดการงานที่ตรงไปตรงมามากขึ้น
ราคาของ Remember the Milk
- ฟรี
- ข้อดี: $39.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ Remember the Milk
- G2: 4. 4/5 (16+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (56+ รีวิว)
8. Todoist
Todoist คือแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่สัญญาว่าจะนำความเป็นระเบียบมาสู่บ้านและที่ทำงานผ่านแอปจัดการงานที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วและรับภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวัน รวมถึงงานบ้าน งาน และงานส่วนตัว
คุณสมบัติการแชร์ที่ง่ายช่วยให้การส่งและมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ด้วยมุมมองงานที่ปรับแต่งตามบุคคลและตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย นี่คือแอปวิธีการ GTD ที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- เริ่มพิมพ์งานของคุณ แล้วระบบ AI ที่ผสานรวมจะเติมข้อมูลที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ
- การกรองงานอัตโนมัติช่วยให้คุณเห็นงานที่มีความสำคัญสูงสุดในแต่ละวัน เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
- พื้นที่ทำงานภายในซอฟต์แวร์ GTD ช่วยให้คุณสามารถแยกงาน งานบ้าน และงานส่วนตัวออกจากกันได้
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติที่ดีที่สุดหลายอย่างไม่มีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรีของแอป คุณอาจพบว่าคุณต้องอัปเกรดเพื่อปลดล็อกคุณสมบัติเหล่านี้
ราคาของ Todoist
- แผนสำหรับผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $6/เดือน/สมาชิก, เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
9. เอเวอร์โด
ซอฟต์แวร์ GTD แบบข้ามแพลตฟอร์มนี้เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก แอปจะเก็บข้อมูลของคุณไว้บนอุปกรณ์ของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง เนื่องจากข้อมูลของคุณยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเสมอ จึงสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาแม้ในโหมดออฟไลน์ คุณจึงสามารถทำงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
แอป GTD ไม่ได้ละเลยเรื่องสไตล์เช่นกัน ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบหรูและใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถจัดการงานของตนได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Everdo
- กรองงานของคุณตามเวลาและพลังงานเพื่อรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับให้เหมาะกับเวลาว่างของคุณ
- การจัดการงานที่รวมเอาวิธีการ GTD ไว้โดยเฉพาะ
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Everdo
- อินเทอร์เฟซแบบเรียบง่ายอาจไม่ดึงดูดสายตาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าฟีเจอร์พื้นฐาน
ราคาของ Everdo
- ฟรี
- ข้อดี: $79.99
การให้คะแนนและรีวิวของ Everdo
- G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย ClickUp
เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ อย่าลืมว่าวิธีการ GTD นั้นมากกว่าแค่ระบบ มันคือวิธีการที่เปลี่ยนแปลงการจัดการงานและการสร้างโครงการ จับความคิด กำหนดลำดับความสำคัญ และทบทวนความก้าวหน้าของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ประโยชน์จากแอป GTD ที่คุณเลือกอย่างเต็มที่
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ตัวจัดการงานแบบมินิมอล ตัวจัดระเบียบโครงการที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ หรือแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม แอป GTD ที่เหมาะสมควรมีความรู้สึกที่ใช้งานง่าย ให้พลัง และช่วยเหลือได้
โอบรับศิลปะแห่งวิธีการ GTD ด้วย ClickUp ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมวิธีการ GTD อย่างราบรื่นสำหรับทั้งบุคคลและทีม
ใช้คุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และมอบหมายงาน โครงการ และสิ่งที่ต้องส่งมอบ ลองใช้ดู—สมัครแผนฟรีตลอดชีพและเพลิดเพลินกับการจัดระเบียบและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นภายในไม่กี่นาที
ClickUpช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายและทำงานสำเร็จได้อย่างง่ายดาย สมัครวันนี้!