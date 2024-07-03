กฎ 2 นาที: การกระทำเล็กๆ ที่ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานมหาศาล

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณเป็นนักเขียนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน พร้อมที่จะเริ่มต้นงานชิ้นเอกของคุณ ความคิดกำลังไหลลื่น คุณเต็มไปด้วยร้อยแก้วที่ประพันธ์อย่างงดงาม และโครงเรื่องก็เข้มข้นจนถึงจุดที่แน่นหนา! แล้วคุณจ้องมองไปที่หน้ากระดาษ—ว่างเปล่า คุณเม้มริมฝีปากและหรี่ตามองหน้าจอ พยายามบังคับให้คำพูดปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ ในขณะที่เคอร์เซอร์ที่กะพริบอยู่เยาะเย้ยคุณ
หรือบางทีคุณอาจเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาโอกาสทำงานกับโค้ดสั้นๆ แผนผังความคิดในหัวของคุณนั้นสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง แต่กลับไม่มีแม้แต่บรรทัดโค้ดเดียวที่จะพิสูจน์ได้ หรือคุณอาจเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังเผชิญกับภารกิจอันน่าหวั่นเกรงในการเริ่มต้นโครงการขนาดใหญ่
ฟังดูคุ้นๆ ไหม? คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอก
หากคุณมีปัญหาในการจัดการเวลาหรือสูญเสียสมาธิ หรือเพียงแค่มีภาระมากเกินไป เราก็มีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพียงแค่ติดตามเราไปทีละสองนาที แล้วเราจะแบ่งปันเครื่องรางนี้กับคุณ!
กฎ 2 นาทีคืออะไร?
กฎสองนาทีอาจฟังดูเหมือนเป็นเพียงกระแสหรือกลยุทธ์การจัดการเวลาที่ไร้สาระ แต่ความลับก็คือ มันได้ผลจริง! หลายคนได้นำกฎนี้ไปใช้ในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตส่วนตัวและอาชีพ (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง) และสามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพของมันได้
นี่คือกฎสองนาที: หากคุณมีงานที่สามารถทำเสร็จภายในสองนาทีหรือน้อยกว่านั้น ให้ทำทันทีในที่นั้น อย่าเพิ่มมันลงในรายการที่ต้องทำของคุณ; อย่าปล่อยให้มันค้างอยู่ในใจคุณ—แค่ทำมันไป ตามที่ไนกี้บอก
นั่นแหละ—ไม่, จริงๆ นะ, นั่นแหละทั้งหมด
มันเป็นกฎที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก คุณไม่จำเป็นต้องวางแผนอย่างซับซ้อนหรือใช้เครื่องมือหรูหราเพื่อปฏิบัติตาม (แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงได้—อีกครั้ง เราจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง) มันเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อจัดการกับงานเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จสิ้น
คิดถึงมันเหมือนกับลูกบอลหิมะที่กลิ้งไปเรื่อยๆ. คุณเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ แต่สร้างโมเมนตัมและมวลมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่คุณไป.
กฎ 2 นาที ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คุณได้รับ แต่เกี่ยวกับกระบวนการในการลงมือทำงานจริง จุดสำคัญอยู่ที่การลงมือทำและปล่อยให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปตามธรรมชาติ
กฎสองนาที: สองวิธี
ตอนนี้ คุณอาจรู้สึกสับสนเล็กน้อย เพราะคุณไม่สามารถทำภารกิจทั้งหมดให้เสร็จภายในสองนาทีได้ แล้วถ้าคุณกำลังเขียนหนังสือล่ะ? หรือกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันจากศูนย์? หรือกำลังบริหารโครงการ? แน่นอนว่าคุณคงต้องการเวลามากกว่าสองนาทีเพื่อให้สำเร็จ! แล้วกฎข้อนี้จะนำไปใช้กับตัวอย่างที่เราได้แบ่งปันได้อย่างไร?
นั่นเป็นประเด็นที่ถูกต้อง
คุณเห็นไหม มีสองวิธีในการปฏิบัติตามกฎสองนาที
กรณีการใช้งานที่ 1: สรุปงานด่วน
แม้ว่าการจัดการโครงการขนาดใหญ่จะสร้างความเครียดได้ แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญกลับเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่สำคัญที่สุดเสมอไป—ลองนึกถึงสิ่งง่ายๆ เช่น การส่งอีเมลหรือการนัดหมายประชุม
งานง่ายๆ ที่ใช้เวลาเพียงสองนาที เหล่านี้จะคอยกวนใจคุณอยู่ลึกๆ ในใจ ขณะที่คุณจิบกาแฟในตอนเช้า หรือพลิกตัวไปมาบนเตียงในตอนกลางคืน
สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ ยิ่งคุณเลื่อนออกไปนานเท่าไร มันก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น ภาระทางความคิดจากงานเล็กๆ น้อยๆ นี้จะค่อยๆ พัฒนาเป็นความหวาดกลัวและความรู้สึกท่วมท้น ลองนึกภาพว่าคุณกังวลกับการส่งอีเมลดูสิ! แต่ถึงอย่างนั้น พวกเราทุกคนก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่งานนี้ค้างอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำติดต่อกันสามวันมาแล้ว
ที่นี่ กฎสองนาทีระบุว่า คุณต้องจัดการกับงานเล็ก ๆ ที่ใช้เวลาไม่เกินสองนาทีทันทีที่คุณกำหนดมันไว้
ไม่ว่าจะเป็นการตอบข้อความ การจัดเรียงอีเมล หรือการติ๊กงานออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณจะจัดการสิ่งเหล่านี้ทันทีที่นึกถึง คุณสามารถใช้กฎนี้กับงานเล็กๆ อื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น การจัดโต๊ะ การรดน้ำต้นไม้ และการจัดเตียง โดยพื้นฐานแล้วคืองานใดๆ ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำให้เสร็จ
ใช้กฎ 2 นาทีกับงานสุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกันกี่งานก็ได้ที่กินพื้นที่ในความคิดของคุณตลอดทั้งวัน แล้วจัดการให้เรียบร้อยทันที
กรณีการใช้งาน 2: เริ่มต้นกับ งานใหญ่
ที่นี่คืออีกด้านหนึ่งของการใช้กฎสองนาที—ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับงานที่ไม่เล็กนัก
กฎสองนาทีแสดงให้คุณเห็นวิธีจัดการกับงานใหญ่ ซับซ้อน ท้าทาย และคลุมเครือ ในขณะเดียวกันก็จัดการกับโครงการขนาดใหญ่
นี่คือจุดที่คุณจะเริ่มกินกบทีละคำ ขั้นแรก ให้คุณแบ่งโครงการหรืองานใหญ่ๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของงานและเริ่มลงมือทำทีละอย่าง—แค่หนึ่งอย่างเท่านั้น ให้เวลาและสมาธิกับมันสองนาทีอย่างเต็มที่ หากจำเป็นให้บังคับตัวเองให้จดจ่ออยู่กับงานนั้น และสร้างแรงผลักดันทุกๆ สองนาที
แนวทางเช่นนี้ช่วยให้คุณหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและหลีกเลี่ยงความเฉื่อยชาในช่วงเริ่มต้น
ยกตัวอย่างเช่น งานเขียนบทความ (เช่นบทความนี้)
คุณจะเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงร่างคร่าวๆ ในสองนาทีแรก จากนั้นเริ่มเขียนบทนำในอีกสองนาทีถัดไป จดบันทึกไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัว—ไม่ต้องตัดสิน ไม่ต้องคิดมาก หรือพยายามทำให้สมบูรณ์แบบ แค่สร้างเนื้อหาที่บริสุทธิ์และไร้การปรุงแต่งเป็นเวลาสองนาทีเต็ม จนกว่าคุณจะพบจุดเริ่มต้นของเส้นด้าย และส่วนที่เหลือจะเริ่มคลี่ออกมา ไม่นานคุณจะได้เริ่มทำงานในส่วนแรก จากนั้นก็ส่วนต่อไป และต่อไป—จนกระทั่งคุณไปถึงบทสรุป!
ดังนั้น คุณจะได้ทำสปรินท์สั้น ๆ ครั้งละสองนาที ตัดต่อเข้าด้วยกัน และก้าวเล็ก ๆ เหล่านี้จะพาคุณไปถึงเป้าหมาย!
ประวัติของกฎ 2 นาที
ในช่วงทศวรรษ 1990 บริษัท ไทม์ ซิสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของประสิทธิภาพส่วนบุคคล ในบรรดาสิ่งต่างๆ ที่สอนกัน กฎสองนาทีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการงาน
และนี่คือส่วนที่สนุก—หนึ่งในผู้พัฒนาหลักสูตรนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเดวิด อัลเลนเอง! ใช่แล้ว คนเดียวกับที่ทำให้แนวคิดนี้เป็นที่นิยมในช่วงปี 2000 ด้วยหนังสือขายดีของเขา Getting Things Done!
เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทุกคนที่อยู่ในเส้นทางของการพัฒนาตนเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้แบ่งปันกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสร้างรายการที่จัดระเบียบซึ่งหลอกสมองของคุณให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มันพูดถึงการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ การกำหนดลำดับความสำคัญ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนำเสนอระบบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปและไม่มีงานเล็ก ๆ ที่ไม่เสร็จสิ้น
แน่นอน มันอาจจะยาวไปหน่อย แต่จะช่วยให้คุณมีความชัดเจนและช่วยให้คุณกลับมาควบคุมงานของคุณได้อีกครั้ง พร้อมทั้งปลดปล่อยพื้นที่ในความคิดของคุณ
เนื่องจากอิทธิพลของมัน จึงไม่น่าแปลกใจที่แนวทาง Getting Things Done (GTD) ได้กระตุ้นให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของประสิทธิภาพการทำงาน ธุรกิจต่างๆได้ติดตามเทมเพลตของ GTDเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับประสิทธิภาพของแรงงาน เทมเพลตเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มและโซลูชันซอฟต์แวร์ และในที่สุดก็กลายเป็นแอป GTD
ในความเป็นจริง หากคุณชื่นชอบการอ่านหนังสือเกี่ยวกับประสิทธิภาพส่วนบุคคล คุณจะพบว่าไม่ยากที่จะเชื่อมโยง Getting Things Done กับอุดมการณ์ที่นำเสนอในผลงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณจะพบอิทธิพลอันลึกซึ้งของมัน:
- นิสัยระดับอะตอมโดย เจมส์ คลี어: ผู้เขียนพูดถึงกฎสองนาที และวิธีที่มันสามารถนำมาใช้เพื่อปรับนิสัยให้กลายเป็นเวอร์ชันที่เล็กกว่าสองนาทีได้ ตัวอย่างเช่น 'การทำโยคะสามสิบนาที' กลายเป็น 'การนำเสื่อโยคะออกมา' นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้คนมีความอดทนในการเดินทางเพื่อการพัฒนาตนเอง
- กินกบตัวนั้นซะ! โดย ไบรอัน เทรซี่: หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับงานและจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน คุณสามารถใช้กฎสองนาทีเพื่อกัดกบ (งานที่สำคัญ) ทีละนิดและมุ่งเน้นไปที่การทำผลงานให้ก้าวหน้าในช่วงเวลาสั้นๆ
- ผู้จัดการหนึ่งนาที โดย เคน บลันชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน: เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เน้นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการให้ข้อเสนอแนะทันที กฎสองนาทีจึงมีประโยชน์ในการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จ การแบ่งปันข้อเสนอแนะ และการติดตามความก้าวหน้า
- 7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง โดย สตีเฟน โควีย์: นิสัยแรกในหนังสือเล่มนี้พูดถึงการเป็นคนที่ริเริ่มและลงมือทำทันทีกับงานที่อยู่ในขอบเขตอิทธิพลของคุณ นั่นก็คือกฎสองนาที
- นิสัยทำทันที โดย นีล ฟิโอเร: ชื่อหนังสือชี้ชัดถึงเจตนา—คุณต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้และสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง อีกครั้ง นี่คือแนวคิดเดียวกับกฎสองนาที
ใครควรใช้กฎ 2 นาที?
รู้สึกท่วมท้นกับรายการงานที่ไม่มีวันจบสิ้นของคุณหรือไม่? ต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นและหยุดการผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่?
ถ้าเช่นนั้น กฎสองนาทีอาจเหมาะกับคุณที่สุด
ในความเป็นจริง ความงดงามของกฎสองนาทีอยู่ที่ความเรียบง่ายและความหลากหลายในการใช้งาน ธรรมชาติที่ไม่ซับซ้อนของมันหมายความว่าใครๆ ก็สามารถใช้ได้—เชื่อเราเถอะ เราหมายถึง ใครก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำกฎนี้ไปใช้กับแง่มุมต่างๆ ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณได้อีกด้วย เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง
สำหรับตอนนี้ ลองใช้กฎ 2 นาทีเป็นเทคนิคการจัดการเวลาหากคุณเป็น:
- มืออาชีพที่ยุ่งเหยิงพยายามอย่างหนักที่จะตามรายการสิ่งที่ต้องทำให้ทัน
- ผู้จัดการโครงการรู้สึกถูกท่วมท้นจากปริมาณงานที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องและการสลับบริบทงานบ่อยครั้ง
- นักเรียนที่ต้องจัดการระหว่างงานที่ได้รับมอบหมาย, ชั้นเรียน, และกิจกรรมนอกหลักสูตร
- บุคคลที่มีแนวโน้มในการผัดวันประกันพรุ่งและกำลังมองหาวิธีแก้ไข
- มืออาชีพที่ต้องการระดมความคิดหรือหาทางแก้ไขปัญหาความคิดสร้างสรรค์ที่ติดขัด
- พ่อแม่ที่อยู่บ้านและต้องจัดการงานบ้าน, งานธุระ, และการดูแลเด็ก
สรุปคือ? มันคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่ต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และควบคุมเวลาของตัวเองได้
องค์ประกอบหลักของกฎ 2 นาที
คิดถึงกฎสองนาทีเป็นเกมการจัดการเวลาที่มีบล็อกการสร้างต่อไปนี้:
- เกณฑ์สองนาที (ตัวกระตุ้น): กฎสองนาทีมีขีดจำกัดเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แนวคิดคือการจัดการกับงานที่คุณสามารถทำได้จริงภายในสองนาทีหรือน้อยกว่านั้น
- มุ่งเน้นการกระทำทันที (การเคลื่อนไหวที่สำคัญ): ช่วงเวลาสองนาทีนี้เพียงพอที่จะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้น การรู้ว่าคุณต้องทำอะไรให้เสร็จภายในสองนาทีจะสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและป้องกันไม่ให้คุณคิดมากเกินไปและผลักดันให้คุณหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง
- การแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย (ประโยชน์ที่ไม่คาดคิด): ระยะเวลาที่สั้นยังทำให้คุณต้องแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยอย่างกระตือรือร้นและมีกลยุทธ์ เพื่อวางแผนกิจกรรมพื้นฐานของโครงการใหญ่ คุณต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจถูกมองข้ามไป และเพิ่มภาระทางจิตใจของคุณ
ระบบสามส่วนนี้ก่อให้เกิดวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่กว้างขึ้นซึ่งคุณ:
- กำจัดความวุ่นวายของงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างลึกซึ้ง
- อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น ความสนใจหรือความพยายามของคุณ
- เริ่มต้นใช้กฎแบ่งส่วนเพื่อพิชิตเป้าหมายและสร้างแรงผลักดัน
- เพลิดเพลินกับความรู้สึกสำเร็จหลังจากทำภารกิจทุกสองนาทีเสร็จสิ้น
- สร้างนิสัยใหม่ในการลงมือทำและจัดลำดับความสำคัญ
ประโยชน์ของกฎ 2 นาที
เมื่อคุณเริ่มนำกฎสองนาทีมาใช้ในชีวิตและกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณจะเริ่มสังเกตเห็นข้อดีดังต่อไปนี้:
- การเริ่มต้นมักเป็นส่วนที่ยากที่สุดเสมอ แต่คุณจะรู้สึกกลัวกับงานนั้นหรือไม่หากคุณรู้ว่ามันจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่ถึงสองนาที? แน่นอนว่าคุณจะไม่กลัว! กฎสองนาที สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำทันที โดยการกำจัดข้ออ้างใด ๆ ที่ทำให้คุณเลื่อนงานออกไป
- การทำภารกิจง่าย ๆ ที่ใช้เวลาเพียงสองนาทีให้เสร็จสิ้น จะช่วยกำจัดความวุ่นวายที่อาจทำให้รายการงานของคุณดูเยอะเกินไปหรือทำให้กระบวนการทำงานของคุณช้าลงได้ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ทางจิตใจและทรัพยากรทางปัญญาให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ท้าทายมากขึ้นของโครงการได้ ผลที่ตามมาคือ คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การแบ่งเป้าหมายหรือภารกิจใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นและความสนใจไว้ได้ตลอดทั้งโครงการ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องนี้ ช่วยสร้างแรงผลักดัน ที่ทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้
- รายการงานที่ไม่ได้ตรวจสอบอาจเป็นแหล่งของความเครียดและความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง มันเหมือนกับการถือแก้วน้ำหนึ่งแก้วกับการถือแก้วน้ำไว้เป็นเวลาสองชั่วโมง ยิ่งคุณทำงานเล็กๆ เสร็จเร็วเท่าไร พื้นที่ในจิตใจของคุณก็จะถูกรบกวนน้อยลง และ คุณจะกังวล น้อยลงเท่านั้น
- ลองนึกภาพการได้รับโดปามีนหลังจากทำงานหนักมาสองชั่วโมงเปรียบเทียบกับการได้รับทุกสองนาที แบบแรกอาจรู้สึกคุ้มค่ากว่า แต่คุณก็เสี่ยงที่จะหมดไฟได้ ในทางกลับกัน เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเล็กๆ น้อยๆ คุณจะ รู้สึก มีแรงจูงใจ ที่จะทำมากขึ้น
- ความกดดันจากกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาอาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาถูกปิดกั้น การทำงานที่เล็กกว่าให้เสร็จ ช่วยลดความเครียด ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า และเปิดพื้นที่ทางความคิดให้สร้างสรรค์ได้มากขึ้น
เคล็ดลับการใช้กฎ 2 นาทีอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณพร้อมที่จะเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากกฎ 2 นาทีแล้วหรือยัง? นี่คือเคล็ดลับและเทคนิคบางประการที่สามารถช่วยคุณได้:
- ระวัง งานสองนาที ที่กระจายอยู่ตลอดทั้งวัน ชัยชนะเล็กๆ เช่น การตอบอีเมลสั้นๆ การเคลียร์โต๊ะทำงาน การจัดเก็บเอกสาร หรือการโทรกลับ จะช่วยให้คุณมีทัศนคติที่ดี ยิ่งคุณระบุงานเหล่านี้ได้มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
- รวมงานที่ต้องใช้เวลาสองนาทีหลายๆ งานเข้าด้วยกันและจัดสรรเวลาสั้นๆ เพื่อ ประมวลผลเป็นชุด ทั้งหมด งานเหล่านี้ต้องเป็นงานที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกันและอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น การจัดโต๊ะทำงานหรือการเรียงอีเมล การทำงานแบบมีสมาธิในช่วงเวลาสั้นๆ สองนาทีเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
- กฎสองนาทีเป็นเรื่องของ การลงมือทำ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นนักเขียนที่กำลังพยายามหาจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับบทความ พวกเขาอาจจะยังติดอยู่กับการตัดสินใจที่ไม่สามารถตัดสินใจได้! วิธีที่ฉลาดกว่าคือการพูดความคิดออกมาเรื่อยๆ—แม้ว่าจะรู้สึกยุ่งเหยิงหรือไม่เป็นระเบียบ—จนกว่าคุณจะพบจุดเริ่มต้นที่ดี
- ใช้กฎสองนาทีเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการและระบุ ขั้นตอนแรกที่สามารถดำเนินการได้ การเริ่มต้นเล็กๆ นี้จะมอบโครงสร้างให้กับกลยุทธ์ในอนาคตของคุณ พร้อมทั้งให้ความรู้สึกสำเร็จที่ผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยแรงผลักดัน
- เบื่อกับงาน 'ด่วนแต่ไม่สำคัญ' ที่กินพื้นที่ในตารางจัดการเวลาของคุณอยู่หรือเปล่า? ใช้กฎสองนาทีในการคัดกรองงานที่สามารถทำเสร็จได้ภายในสองนาที แล้วจัดการกับงานเหล่านั้นทันที
- ใช้กฎสองนาทีเป็นบัฟเฟอร์ ระหว่างช่วงการทำงานอย่างลึก คุณกำลังอยู่กลางงานบางอย่าง แล้วมีงานด่วนผุดขึ้นมาในหัวใช่ไหม? อดทนต่อความอยากทำหลายอย่างพร้อมกันไว้ก่อน แทนที่จะทำแบบนั้น ให้หยุดพักสั้น ๆ ตั้งนาฬิกาจับเวลาสองนาที แล้วจัดการงานนั้นให้เสร็จก่อน จากนั้นค่อยกลับไปทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่อีกครั้ง ด้วยจิตใจที่สดชื่น
- นำกฎ 2 นาทีมาใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ การใช้กฎนี้ใน กิจวัตรประจำวัน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการระบุและจัดการงานที่ใช้เวลาเพียง 2 นาทีได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งคุณทำเช่นนี้บ่อยเท่าไร ก็จะยิ่งกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมากขึ้น และประสิทธิภาพในการทำงานของคุณก็จะพุ่งสูงขึ้น
- แน่นอน คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปหรือเครื่องมือใดๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎสองนาที แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบเทคโนโลยี คุณจะพบ แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่ช่วยได้ เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยให้คุณฝึกฝนและนำกฎสองนาทีไปใช้ได้
การใช้และตัวอย่างของกฎ 2 นาที
มาดูกันว่าเราจะใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาสองนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
จัดการกล่องจดหมาย
จมอยู่ในทะเลอีเมล? กฎ 2 นาทีอาจเป็นเรือชูชีพของคุณ มองหาอีเมลที่คุณสามารถจัดการได้ภายในเวลาไม่ถึงสองนาที—แล้ว ดำเนินการตามนั้น อีเมลเหล่านี้อาจเป็นอีเมลที่มีการขอการยืนยันง่ายๆ หรือคำตอบสั้นๆ เช่น การตอบรับคำเชิญประชุมหรือการแชร์เอกสารที่พร้อมใช้งาน หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถลบอีเมลที่ไม่ต้องการหรือทำเครื่องหมายข้อความเพื่อทบทวนในภายหลัง
จัดระเบียบโต๊ะทำงานอย่างรวดเร็ว
โต๊ะทำงานที่รกของคุณกำลังเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่า? คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพียงแค่ทำตามกฎสองนาทีเพื่อ เคลียร์ความรก เริ่มต้นด้วยงานที่ดูง่ายที่สุดก่อน อาจเป็นการจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ จัดเรียงเครื่องเขียน ทิ้งเอกสารที่ไม่จำเป็น เช่น ใบเสร็จ และอื่นๆ คุณจะประหลาดใจว่าสิ่งเล็กๆ เหล่านี้มีผลต่อสภาพแวดล้อมและอารมณ์ของคุณได้มากแค่ไหน!
การเตรียมการประชุมและการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถจดจ่อกับการประชุมที่อาจเป็นแค่การส่งอีเมลได้ใช่ไหม? ปิดแท็บอื่น ๆ ปิดเสียงการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ และกำจัดสิ่งรบกวนอื่น ๆ ทั้งหมด บังคับตัวเองให้ มีส่วนร่วม เพียงสองนาทีเท่านั้น ถามคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับหัวข้อ หรือสแกนวาระการประชุมอย่างรวดเร็วเพื่อทบทวนว่าประชุมเกี่ยวกับอะไร คุณจะพบว่าการมีสมาธิง่ายขึ้น
เริ่มต้นโครงการ
บอกลาการวิเคราะห์จนเป็นอัมพาตด้วยกฎสองนาทีสำหรับการบริหารเวลาโครงการในขั้นตอนการวางแผน คุณสามารถระบุขั้นตอนแรกที่สามารถดำเนินการได้และกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้กฎนี้ในการร่างรายการปฏิบัติการระดับสูงพร้อมประมาณเวลา หรืออาจใช้ช่วงเวลานี้ในการจัดลำดับกิจกรรมต่างๆ แม้จะเป็นการเริ่มต้นเล็กๆ แต่ก็สามารถสร้างแรงผลักดันที่เพียงพอให้โครงการดำเนินไปจนถึงความสำเร็จ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างรายการปฏิบัติการหรือลำดับกิจกรรมของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้<19>แผนผังความคิดของ Clickup. พวกมันช่วยให้คุณมองเห็นความคิดที่ซับซ้อนและแยกแยะขั้นตอนการทำงานได้ในทันที.
การพัฒนาทักษะอย่างราบรื่น
คุณต้องการ เรียนรู้ทักษะใหม่ แต่พบว่าการหาเวลาและทุ่มเทให้กับการเรียนรู้เป็นเรื่องยากใช่ไหม? ลองใช้กฎสองนาทีดูสิ! จัดสรรเวลาเพียงสองนาทีจากตารางของคุณ ไม่ว่าจะเป็นช่วงพักกลางวันหรือระหว่างเดินทาง เพื่ออ่านเกี่ยวกับทักษะนั้น ดูวิดีโอสอน หรือฟังพอดแคสต์ แบ่งเวลาให้ตลอดทั้งวันและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเชี่ยวชาญทักษะนั้น
นักรบแห่งสุขภาพ
ต้องการลดน้ำหนักหรือฟิตหุ่นใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้น ใช้กฎสองนาทีเลย! ใช้เวลาสองนาทีของคุณในการออกกำลังกาย อาจเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือ HIIT ที่รวดเร็วเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจก่อนเริ่มการออกกำลังกายที่หนักขึ้น ในทำนองเดียวกัน ใช้เวลาสองนาทีในแต่ละวันเพื่อวางแผนมื้ออาหารสำหรับวันถัดไป หรือใช้เวลานี้ในการเตรียมของว่างที่รวดเร็วและมีประโยชน์แทนการสั่งอาหารเข้ามา การใช้เวลาอย่างมีจุดมุ่งหมายเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายการออกกำลังกายของคุณมากขึ้น
ความท้าทายในการใช้กฎ 2 นาที [และวิธีเอาชนะ]
แม้ว่ากฎ 2 นาทีจะมีประวัติการใช้งานที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแบบชั่วคราวที่คุณสามารถนำไปใช้กับปัญหาใด ๆ ได้โดยง่าย นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอและวิธีแก้ปัญหาที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น:
- งานบางอย่างดูเหมือนจะง่ายแต่จริง ๆ แล้วประเมินค่าผิดได้ง่าย งานง่าย ๆ อย่างการตอบอีเมลสามารถยืดเยื้อเกินสองนาทีได้ง่าย ๆ หากคุณต้องค้นหาไฟล์แนบหรือต้องตอบให้ครบถ้วน คุณต้องประเมินเวลาที่ใช้สำหรับงานแต่ละอย่างอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหลีกเลี่ยง ความหงุดหงิด และการจัดตารางเวลาที่ขัดแย้งกัน
- โลกดิจิทัลของเราเป็นสนามทุ่นระเบิดแห่งการเสียสมาธิ—การแจ้งเตือน, อีเมล, โซเชียลมีเดีย—ทุกสิ่งสามารถทำให้เสียสมาธิได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงสองนาที ใช้ตัวบล็อกเว็บไซต์และโหมดโฟกัสบนอุปกรณ์เพื่อปิดการแจ้งเตือนและลดการรบกวนให้น้อยที่สุด
- กฎ 2 นาที คือเกี่ยวกับการลงมือทำ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่จะวางแผนหรือขัดเกลางานให้สมบูรณ์แบบจะกินเวลา 2 นาทีของคุณอย่างรวดเร็ว มันทำร้ายมากกว่าช่วย เพราะคุณจะพบว่าตัวเองเครียดมากขึ้น ก่อนอื่น กังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้น ผลงานชิ้นเอกสามารถรอให้มันค่อยๆ ออกมาได้
- คุณสามารถทำงานเล็กๆ น้อยๆ หลายอย่างให้เสร็จได้โดยใช้กฎ 2 นาที แต่ความท้าทายอยู่ที่การรักษา แรงผลักดัน ไว้ขณะที่คุณเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่ง ใช้กฎนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลัก เพราะคุณจะต้องจัดสรรเวลาที่มากขึ้นสำหรับงานที่ใหญ่กว่าเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
- การมีงานเล็กๆ เหล่านี้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดสามารถทำให้เหนื่อยล้าและ ท่วมท้น ได้อย่างรวดเร็ว จะมีจุดหนึ่งที่คุณพบว่ามันยากที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำก่อนหรือรู้สึกเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ จัดการงานเป็นชุดและเตรียมรายการงานที่ต้องทำในสองนาทีอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคการเพิ่มผลผลิตนี้
- งานบางอย่างมีความซับซ้อนและใช้เวลามากโดยธรรมชาติ คุณอาจนั่งอยู่หลายชั่วโมงพยายามแบ่งงานออกเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ยังพบว่ามันไม่พอดีกับกรอบเวลาสองนาที เพื่อหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดและเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ให้เรียนรู้ที่จะจดจำงานที่ต้องการเวลาที่เหมาะสมและปรับวิธีการของคุณ หากไม่ใช่สองนาที แล้วควรใช้เวลานานแค่ไหน? กำหนดช่วงเวลาสำหรับงานนี้และเริ่มลงมือทำ
วิธีใช้กฎ 2 นาทีด้วย ClickUp
การใช้ ClickUp เพื่อฝึกฝนกฎสองนาทีเป็นวิธีแก้ปัญหาเชิงทดลองที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง แพลตฟอร์มนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการนำกฎสองนาทีไปใช้ พร้อมด้วยวิธีแก้ไขข้อบกพร่องของเทคนิคนี้
ClickUp และกฎ 2 นาทีคือพันธมิตรของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อลงทะเบียนความสำเร็จเล็กๆ ที่ทำได้ในเวลาเพียงสองนาที:
การสร้างรายการงานที่สามารถดำเนินการได้
การจัดการงานด้วย ClickUpนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง มีหลายวิธีในการเปลี่ยนรายการที่ต้องทำเป็นงานใน ClickUp—โดยตรงจากไอเดียในClickUp Docsไปจนถึงการมอบหมายงานในข้อความแชทและความคิดเห็น ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับบริบทหรือเสียสมาธิกับไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณ
ใช้แพลตฟอร์มเพื่อสร้างรายการกลางที่มอบให้กับงานที่ต้องทำในเวลาสองนาทีภายในโครงการหรือพื้นที่ทำงาน จากนั้นเปลี่ยนรายการที่กำหนดเองนี้เป็น รายการตรวจสอบแบบโต้ตอบ ที่คุณสามารถขีดฆ่ารายการได้เมื่อคุณทำภารกิจสองนาทีเสร็จแล้ว มันให้ความรู้สึกน่าพอใจอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การเพิ่มรายการนี้ยังทำได้ง่ายมาก เพียงเลือก 'รายการใหม่' และกรอกรายละเอียดของสิ่งเล็กๆ ที่คุณต้องการทำในภายหลัง ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถรักษาลำดับชั้นเชิงตรรกะของงานและงานย่อยผ่านการซ้อน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำกฎ 2 นาทีไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ ในขณะที่บางคนอาจชอบมุมมองรายการ คุณอาจทดลองใช้มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น กระดานคัมบัง หรือแผนภูมิแกนต์ เพื่อจัดการงานของคุณ
การจัดลำดับความสำคัญและการประมวลผลแบบกลุ่ม
ไม่ใช่ทุกงานที่ใช้เวลาสองนาทีจะมีความสำคัญเท่ากัน บางงานอาจมีความเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบมากกว่างานอื่น ๆ เพื่อจัดการกับปัญหานี้ ให้ใช้ฟีเจอร์ Task Priorities ของ ClickUpเพื่อ จัดหมวดหมู่งานเป็นงานเร่งด่วน งานสำคัญ งานปกติ และงานสำคัญน้อย การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ เนื่องจาก ClickUp จะจัดลำดับงานตามความสำคัญและแสดงงานถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
ในทำนองเดียวกัน ClickUp ช่วยให้คุณ จัดกลุ่มงานที่ใช้เวลาสองนาทีคล้ายกันเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมการตอบอีเมลกับการแชร์การอัปเดตงานหรือการจัดการตารางเวลาของคุณเข้าด้วยกัน วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดการงานหลายอย่างได้ในช่วงเวลาสั้นๆ สองนาทีที่ทำควบคู่กันไป
หากคุณสังเกตเห็น ทั้งสองเทคนิคช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดของกฎสองนาที และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
การติดตามและบล็อกเวลา
ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ การติดตามเวลา ในตัวเครื่องมือติดตามเวลาของโปรเจกต์บน ClickUpช่วยให้คุณสามารถนำกฎ 2 นาทีมาใช้ได้จริง กำหนดเวลาประเมินงานแต่ละชิ้นอย่างรวดเร็วภายในสองนาที เพื่อให้คุณมีสมาธิและหลีกเลี่ยงการติดขัดหรือเสียสมาธิ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประเมินทักษะการประมาณเวลาของตนเอง รวมถึงประสิทธิภาพของกฎสองนาทีสำหรับงานแต่ละประเภทได้อีกด้วย คุณจะพบว่ามีบางครั้งที่เป้าหมายใหญ่บางอย่างไม่สามารถทำเสร็จได้ภายในสองนาที และนี่จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับคุณ
นอกจากนี้ ให้ใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อติดตามงานเล็กๆ น้อยๆ การปฏิบัติที่ดีคือการมี การแจ้งเตือนประจำวัน ประมาณสี่ครั้ง—ช่วงเช้าตรู่ ก่อนอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวัน และช่วงเย็น—เพื่อตรวจสอบรายการงานที่ใช้เวลาสองนาทีและบันทึกความสำเร็จเล็กๆ ที่อาจหลุดลอยไป
การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
โอเค เคล็ดลับที่ไม่ได้พูดกันสำหรับงานที่ใช้เวลาสองนาที—ทำให้เป็นอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะใช้เวลาเพียง 2 นาทีของคุณ ทำไมคุณถึงต้องเสียเวลาไปหากสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้? ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ของ ClickUp ได้โดยไม่ต้องลังเล เพื่อดูแลงานที่ต่ำและเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การส่งอีเมลยืนยันอย่างรวดเร็ว หรือการบันทึกตารางในปฏิทินของคุณClickUp Automationจะช่วยจัดการสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งใช้เวลาสองนาทีได้
นี่ และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสามารถ ผสานการทำงานกับ ClickUp ได้เกือบทุกอย่าง ทำให้การสร้างคลังข้อมูลที่ละเอียดและรวมศูนย์สำหรับงานที่ใช้เวลาเพียงสองนาทีจากหลากหลายแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ในขณะเดียวกัน คุณยังได้รับฟีเจอร์การค้นหาแบบ Universal Search ที่ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดในระบบเทคโนโลยีของคุณได้!
การสร้างแบบสำเร็จรูปแห่งความสำเร็จ
ทำไมต้องเสียเวลาคิดค้นสิ่งใหม่ในเมื่อมีอยู่แล้ว? ClickUp มีห้องสมุด เทมเพลตพร้อมใช้งาน มากมายที่ช่วยชีวิตคุณได้ในยามจำเป็น คุณจะประหลาดใจกับความครอบคลุมและความคิดที่รอบคอบของแต่ละเทมเพลต
เนื่องจากเรากำลังมุ่งเน้นไปที่กฎ 2 นาที,เทมเพลต Getting Things Done ของ ClickUpจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกับเทคนิคนี้. เทมเพลตนี้สะท้อนถึงคำสอนของเดวิด อัลเลน และทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย! ตั้งแต่การจัดระเบียบงานไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญ, ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.
ในขณะที่เทมเพลตข้างต้นเหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูง ClickUp ยังมีเทมเพลตที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นของกรอบงาน GTD ด้วย
ลองดูเทมเพลตรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp มันจะแปลงงานของคุณให้เป็นรายการง่ายๆ ที่คุณสามารถจัดการทีละงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ใช้มุมมองกระดานเพื่อดูงานที่จัดกลุ่มตามสถานะ มันง่ายขนาดนั้นเลย
การใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brainคืออาวุธลับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานตามกฎสองนาทีอย่างเต็มกำลัง มันขยายทุกวิธีมากมายที่ ClickUp ช่วยคุณให้ปฏิบัติตามกฎสองนาที ทำให้แพลตฟอร์มกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ทรงพลัง
กำลังเผชิญกับงานสองนาทีที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานอย่างลึกซึ้งอยู่ใช่ไหม? เพียงแค่ขอให้ Brain จดบันทึกไว้ (หรือดีกว่านั้น—เพิ่มเข้าไปในรายการงานสองนาทีของคุณ) โดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท ClickUp Brain สามารถระบุความสำคัญของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานให้คุณได้ด้วย! ต้องตอบอีเมลใช่ไหม? ให้ Brain ทำแทนคุณได้เลย—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
ในฐานะเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ Brain เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานของคุณ เมื่อผสานกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้แล้ว จะช่วยให้การประมาณเวลาทำสิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น เพียงสอบถาม Brain ว่างานเฉพาะอย่างหนึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเท่าไร Brain จะให้คำตอบที่สมจริงแก่คุณ
โดยพื้นฐานแล้ว ทุกสิ่งที่คุณทำด้วย ClickUp—คุณสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นด้วย Brain
สองนาทีสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้!
ในโลกปัจจุบัน สองนาทีอาจดูเหมือนไม่มากนัก หวังว่าบทความนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณได้
ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานที่ยากลำบากหรือการจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวเหยียด กฎสองนาทีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด คุณชนะไปครึ่งทางแล้วเพียงแค่ลงมือทำและมุ่งมั่น เมื่อคุณเริ่มแล้ว แทบไม่มีอะไรมาขวางทางความสำเร็จได้อีกเลย เพียงแค่ระวังกับอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ใช้ ClickUp—มันฟรี การลงทะเบียนใช้เวลาไม่ถึงสองนาที ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มฝึกกฎสองนาที! ดังนั้นลงทะเบียนและลองใช้ ClickUpวันนี้!