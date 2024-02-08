สรุปหนังสือ "ผู้จัดการหนึ่งนาที: แนวคิดทองคำจากหนังสือ"

อะไรที่ทำให้ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากคนอื่น? นั่นคือสิ่งที่ตัวละครเอกของ The One Minute Manager กำลังพยายามค้นหาคำตอบ
เมื่อเขาบังเอิญพบกับ ผู้จัดการหนึ่งนาที ตามชื่อเรื่อง เขาตระหนักว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีทุกอย่าง—ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม พนักงานที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจและความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว เขาจึงขอคำแนะนำจากผู้จัดการคนนั้นเพื่อเรียนรู้วิธีการบรรลุความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งสามประการนี้ และนั่นคือสิ่งที่กลายเป็นแกนหลักของหนังสือเล่มนี้ ⏱️
เขียนขึ้นในปี 1982 โดย เคน บลานชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน เรื่องสั้นแนวสมมตินี้เปิดเผยเทคนิคที่ผ่านการทดสอบของผู้นำที่ยอดเยี่ยม โดยเน้นวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทีมของคุณด้วยคำสั่งที่น้อยที่สุด
หากคุณมีเวลาจำกัด อ่านสรุป The One Minute Manager ของเราและค้นพบประเด็นสำคัญหลักของหนังสือเล่มนี้ อ่านจนจบ แล้วเราจะพาคุณไปสำรวจวิธีการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการโครงการฟรีที่ช่วยให้คุณดำเนินตามปรัชญาของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างราบรื่น
💡📚 โบนัส: แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณต้องการอ่านหนังสือเพิ่มเติมในแนวเดียวกันนี้ ลองดูคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน(รวมถึงเล่มนี้ด้วย) ไว้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข ติดดาว และแม้กระทั่งส่งออกได้
สรุปหนังสือ The One Minute Manager ในหนึ่งนาที
มาเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้น: เรื่องราวของผู้จัดการหนึ่งนาทีได้แนะนำเราให้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังค้นหาผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้จากพวกเขา ผู้จัดการส่วนใหญ่ที่เขาเคยรู้จักนั้นมุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างเคร่งครัดหรือเพียงแค่จัดการคนเท่านั้น เป้าหมายของเขาคือการติดตามบุคคลที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองด้านนี้และที่สำคัญกว่านั้นคือเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้
หลังจากบังเอิญพบกับผู้จัดการที่อาจตรงกับคำบรรยายนี้ เขาจึงไปเยี่ยมเขา ในตอนแรก ชายหนุ่มรู้สึกตะลึงกับท่าทางและวิธีการทำงานที่ แปลกประหลาดอย่างเห็นได้ชัด ของผู้จัดการคนนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการดูเคร่งเครียดและแทบจะไม่พูดคุยกับพนักงานเลย อย่างไรก็ตาม เขายังคงสามารถทำให้พนักงานมีความสุขและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 🤔
สิ่งนี้ดูเหมือนเป็นสไตล์การบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมชาติสำหรับชายหนุ่มคนนี้ จนกระทั่งภายหลัง เมื่อได้พูดคุยกับพนักงานสามคนของผู้จัดการ เขาจึงเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกเขาว่า "ผู้จัดการหนึ่งนาที"—และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
พนักงานแต่ละคนได้แบ่งปันความลับสำคัญของผู้จัดการหนึ่งนาที ซึ่งเป็นแก่นหลักของหนังสือเล่มนี้ มาดูกันว่ารายละเอียดของสามความลับ—ซึ่งถือเป็นสามเทคนิคของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ—มีอะไรบ้าง:
1. เป้าหมายหนึ่งนาที
พนักงานคนแรกที่ชายหนุ่มได้พูดคุยด้วยคือคุณเทรเนลล์ เขาเปิดเผยว่าผู้จัดการมักจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจนเสมอ 📖
หลังจากที่ผู้จัดการและพนักงานได้ตกลงกันแล้วว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไร พนักงานจะได้รับมอบหมายให้ เขียนเป้าหมาย ลงไป เป้าหมายแต่ละข้อจะใช้พื้นที่ทั้งหมดหนึ่งหน้า และไม่เกิน 250 คำ โดยใช้เวลาอ่านเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น
เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับการตั้งเป้าหมายในเวลาหนึ่งนาทีนี้ พนักงานและผู้จัดการจะใช้กฎ 80–20หรือหลักการพาเรโต ซึ่งแนะนำว่า 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของการมีส่วนร่วมของทีม จุดมุ่งหมายคือให้มุ่งเน้นไปที่ 20% ซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับงานที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระเบียบ
เป้าหมายแบบนาทีเดียวได้ผลเพราะผู้จัดการได้กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานไว้แล้ว ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้เกิดความไม่แน่นอน และทำให้พนักงานทุกคนสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ตลอดทั้งวัน
2. การสรรเสริญหนึ่งนาที
พนักงานคนต่อไปคือคุณเลวี เขาได้แบ่งปันว่าผู้จัดการจะสังเกตใครก็ตามที่มีงานใหม่ในบริษัทอย่างใกล้ชิด แนวคิดนี้ไม่ใช่การควบคุมงานของพนักงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่เพื่อให้ผู้จัดการสามารถ จับได้ว่าพวกเขาทำอะไรถูกต้อง และชื่นชมพวกเขาทันที
ไม่มีใครต้องเสียเวลาพูด—การชมเชยหนึ่งนาทีนั้นกระชับและมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการ:
- ใช้เวลาสักครู่เพื่อเสนอรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานทำได้ดี
- แบ่งปันความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับวิธีที่การดำเนินการนี้มอบประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท
- หยุดชั่วครู่เพื่อให้คำชมซึมซับ—เพื่อหลีกเลี่ยงการฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือไม่จริงใจ
- จบการชมเชยโดยกระตุ้นให้พนักงานรักษาผลงานที่ดีต่อไป
ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดการทั่วไปจะรอการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อแบ่งปันคำชมเชยเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะพนักงานอาจลืมการกระทำที่ต้องการให้ทำซ้ำไปแล้ว 😅
3. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่งนาที
บุคคลสุดท้ายที่ชายคนนั้นพูดคุยด้วยคือคุณบราวน์ ซึ่งได้บอกเขาเกี่ยวกับความสำคัญของการตักเตือนอย่างเหมาะสมในเวลาหนึ่งนาที คำแนะนำส่วนใหญ่เกี่ยวกับการชมเชยในเวลาหนึ่งนาทีก็สามารถนำมาใช้ในกรณีนี้ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น พนักงานทราบดีว่าผู้จัดการจะติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการกำหนดผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้จัดการจะตักเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทันทีที่สังเกตเห็น เขาจะชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นและเขารู้สึกอย่างไร ซึ่งช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงมุมมองของเขาได้ดี
ในช่วงครึ่งหลังของการตักเตือนหนึ่งนาที ผู้จัดการจะต้องมั่นใจว่า การพบปะ จบลงด้วยดี เขาแจ้งให้พนักงานทราบว่าเขาเห็นคุณค่าในงานของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ 100% ตลอดเวลา ในอุดมคติแล้ว ทั้งสองฝ่ายควรเข้าใจนัยยะและสามารถหัวเราะร่วมกันได้เมื่อจบการสนทนา 😄
หมายเหตุ: เพื่อลดความเข้มงวดของเนื้อหา แนวคิดเรื่อง การตักเตือนหนึ่งนาที ได้ถูกเปลี่ยนเป็น การชี้แนะหนึ่งนาที ในฉบับหลังของหนังสือ ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า The New One Minute Manager
ประเด็นสำคัญ: ผู้จัดการหนึ่งนาที โดย เคน แบลนชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน
ผ่านการใช้อุปมาอุปไมยและการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย หนังสือ "ผู้จัดการหนึ่งนาที" ได้มอบข้อคิดอันล้ำค่าในการบริหารจัดการมากมาย ซึ่งล้วนมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ 🦉
มาอ่านเกี่ยวกับคำแนะนำที่น่าสนใจที่สุดบางส่วนที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้กัน:
1. ใช้ภาษาที่ชัดเจน
หนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า อย่างชัดเจนไม่มีข้อกังขา บ่อยครั้งเมื่ออธิบายถึงวิธีที่ผู้จัดการควรสื่อสารกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การชมเชย หรือการตำหนิ
ตามหนังสือ ผู้จัดการไม่ควรคาดคะเนสิ่งที่พนักงานรู้ พวกเขาควรนำเสนอข้อมูลด้วยภาษาที่โปร่งใสเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ด้วยวิธีนี้พนักงานสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวเองได้และทำงานด้วยความแม่นยำและความมั่นใจมากขึ้น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพฤติกรรมของคุณสอดคล้องกับคำพูดของคุณ
พวกเราส่วนใหญ่เคยเจอผู้จัดการอย่างน้อยหนึ่งคนที่จัดการได้ยาก พวกเขาอยู่ในโหมดเร่งรีบตลอดเวลา ไม่มีเวลาสำหรับความเปราะบางหรืออารมณ์ แม้แต่เมื่อทีมไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ดีนัก
ผู้จัดการหนึ่งนาทีแนะนำสิ่งที่ตรงกันข้าม—ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพคือผู้ที่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับความรู้สึกและความตั้งใจของตน นี่คือผู้นำที่ สร้างความไว้วางใจและความมั่นคง ให้กับพนักงาน แทนที่จะใช้การหลอกลวงหรือการโกหกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เนื่องจากวิธีการที่จริงใจ สมาชิกในทีมจึงมีแรงจูงใจมากขึ้นในการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมาย พวกเขาถึงกับทำตามและพยายามที่จะสื่อสารอย่างแท้จริง
3. แยกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกจากตัวบุคคล
ผู้จัดการในหนังสือเน้นย้ำซ้ำๆว่าเมื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงลบแก่พนักงาน ควรเน้นที่การระบุพฤติกรรมเฉพาะ ไม่ใช่การตั้งคำถามถึงคุณค่าส่วนบุคคล เป้าหมายคือการขจัดพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือพฤติกรรมเชิงลบ ไม่ใช่ตัวบุคคล
ด้วยเหตุผลเดียวกัน ผู้จัดการหนึ่งนาทีจะกล่าวคำชมเชยหลังจากตักเตือนพนักงานเพื่อให้พวกเขารู้ว่าความพยายามของพวกเขาได้รับการชื่นชม เมื่อเขาเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแล้ว เขาจะดำเนินการต่อไป โดยเชื่อมั่นในความสามารถของพนักงานที่จะรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและกลับมาสู่สถานการณ์ได้ดี 🏀
4. ส่งเสริมความเป็นอิสระ
ผู้จัดการในหนังสือเล่มนี้ตำหนิผู้นำที่คิดว่าพนักงานรู้อยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ และปล่อยให้พวกเขาทำงานตามลำพัง ก่อนที่จะตำหนิพวกเขาในภายหลังเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น แม้ว่าผู้จัดการไม่ควรควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างละเอียดเกินไป แต่พวกเขาก็จำเป็นต้อง ฝึกอบรมพนักงานหรือให้คำแนะนำ หากต้องการให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างอิสระ
เพื่อสาธิตวิธีการทำเช่นนี้ ผู้จัดการหนึ่งนาทีได้ยกตัวอย่างแนวคิดทางจิตวิทยาที่เป็นที่รู้จักกันดี—การปรับพฤติกรรม (Shaping) แทนที่จะคาดหวังให้พนักงานทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบในทันที ผู้จัดการจะสร้างเงื่อนไขให้พนักงานสามารถระบุพฤติกรรมที่ต้องการและไม่ต้องการได้
เมื่อเวลาผ่านไป พนักงานสามารถทำงานให้เสร็จและแม้กระทั่งทบทวนงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการควบคุมดูแลจากผู้จัดการมากเกินไป
5. ปฏิบัติต่อทุกคนเสมือนเป็นผู้ชนะที่มีศักยภาพ
โลกมักจะติดป้ายกำกับบุคคลว่าเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้จัดการมักต้องการจ้างเฉพาะ "ผู้ชนะ" เท่านั้น เพราะพวกเขาคิดว่าบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อเป้าหมายของบริษัทได้มากกว่า ตามที่หนังสือ One Minute Manager กล่าวไว้—นี่เป็นวิธีการที่จำกัดและไร้ประโยชน์
ผู้จัดการหนึ่งนาทีเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ชนะได้หากได้รับโอกาส แม้ว่าการจัดหมวดหมู่นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่เราไม่ควรปล่อยให้แนวโน้มนี้ทำให้เราถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการจ้างงาน แทนที่จะเสียเวลาในการค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบผู้จัดการควรลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานและช่วยให้พวกเขาทุกคนกลายเป็นผู้เล่นทีมที่ชนะ 🏆
6. ทำให้ผู้คนรู้สึกดี
หากสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปฏิปักษ์ มีเหตุการณ์ที่ผู้จัดการไม่เคารพพวกเขาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง พนักงานจะรู้สึกกังวลและไม่ได้รับการยอมรับ ผลผลิตจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในใจของพวกเขา แต่หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นของผู้จัดการหนึ่งนาทีคือพนักงานของเขาดูเหมือนจะมีความสุขในการทำงาน
ผู้จัดการที่ดีทำให้พนักงานรู้สึกดี พวกเขาใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างแท้จริงและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตา ซึ่งอาจแสดงออกได้ดังนี้:
- เคารพสไตล์การทำงานและขอบเขตของพวกเขา
- รับฟังข้อกังวลของพวกเขา
- การแบ่งปันคำพูดที่อ่อนโยนโดยไม่คำนึงถึงผลงาน
ผู้นำที่บริหารคนด้วยความเอาใจใส่สามารถสร้างความร่วมมือในที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและดึงดูดผลลัพธ์ที่ดี 💗
7. แบ่งปันความรู้
ในหนังสือ พนักงานทั้งสามคนที่ชายหนุ่มได้พูดคุยด้วยต่างก็กล่าวว่าพวกเขากำลังกลายเป็นผู้จัดการแบบหนึ่งนาทีเช่นกัน สปอยล์: ในตอนจบ ตัวเอกเองก็ยอมรับแนวทางการบริหารแบบหนึ่งนาทีเช่นกัน—และเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นต่อไป
ส่วนนี้ของหนังสือสอนเราถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้จัดการสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและประหยัดเวลาและความพยายามของทีมได้มากโดยการช่วยให้พนักงานของเขาปรับใช้สไตล์การจัดการของเขา
เมื่อมีเวลาและพลังงานมากขึ้น พนักงานลดระดับความเครียดทางร่างกายและอารมณ์ลงและมีความมั่นคงมากขึ้น ปัญหาต่างๆ เช่น การขาดงานและการลาออกสูงลดลงอย่างมากเช่นกัน
ผู้จัดการหนึ่งนาที: คำคมยอดนิยม
นี่คือ สามคำคม จาก The One Minute Manager ที่เราพบว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ
ข้อเสนอแนะคืออาหารเช้าของแชมเปี้ยน
ผู้จัดการหนึ่งนาทีเชื่อว่าคำชมเชยเชิงบวกคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งของผู้คน เช่นเดียวกับอาหารเช้าที่ให้พลังงานเพื่อเริ่มต้นวันของเรา คำชมเชยช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเรา และขับเคลื่อนการริเริ่มเพื่อเรียนรู้ ปรับตัว และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำ 🍳
เราไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของเราเท่านั้น แต่เราคือผู้ที่ควบคุมพฤติกรรมของเรา
ผู้จัดการต้องทำให้พฤติกรรมของตนสอดคล้องกับเป้าหมายของตน. ตัวอย่างเช่น แม้ว่าคุณจะจับพนักงานที่ไม่ผลิตผลได้ที่ทำงาน การตอบสนองของคุณไม่ควรเป็นการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วยความโกรธ แต่ควรมีรากฐานมาจากความต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมเกลียวและมุ่งเน้นการเติบโต. 🌱
เป้าหมายเริ่มต้นพฤติกรรม ผลลัพธ์ที่ตามมาคงไว้ซึ่งพฤติกรรมนั้น
คำพูดนี้ ซึ่งชายหนุ่มได้คิดค้นขึ้นในตอนท้าย สรุปปรัชญาทั้งหมดของ "ผู้จัดการหนึ่งนาที" ไว้ได้เป็นอย่างดี เมื่อพนักงานตั้งเป้าหมาย พวกเขาก็ได้กำหนดทิศทางที่ถูกต้องสำหรับที่ที่พวกเขาต้องการจะไปถึงแล้ว และด้วยการชมเชยและการตำหนิที่เหมาะสม พวกเขาก็สามารถอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและเรียนรู้วิธีที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น 🏎️
นำหลักการและผู้เรียนรู้จาก The One Minute Manager มาใช้กับ ClickUp
การแปลเทคนิคทั้งสามของ One Minute Manager จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะเราอาจรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยความไม่แน่นอนและความกลัวในที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น เราจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับทีมได้อย่างไรเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคใหญ่?
นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp ซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เน้นการจัดการซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงและติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมองเห็นภาพรวมของเป้าหมายของคุณได้ตลอดเวลา คุณสมบัติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการสื่อสารที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้คุณและทีมของคุณประหยัดเวลา ทำงานให้เสร็จตามกำหนด และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ด้วยความโปร่งใสและความมั่นใจอย่างเต็มที่ 🌹
หากผู้จัดการหนึ่งนาทีมี ClickUp อยู่ในมือตั้งแต่ยุค 80s แล้วล่ะก็ ชื่อของเขาอาจจะเป็นผู้จัดการครึ่งนาทีก็ได้! บางที! 😊
มาสำรวจคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณนำหลักการของ The One Minute Manager ไปใช้ได้
รวมศูนย์ฐานความรู้ของคุณและกำหนดความคาดหวังด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่พนักงานทุกคนสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพอร์ตโฟลิโอโครงการ บทบาทหน้าที่ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ได้ในที่เดียว แทนที่จะต้องจดบันทึกไม่รู้จบและส่งอีเมลไปมาหาสู่กับผู้จัดการ พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเอกสาร ด้วยฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล
ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp AI ผู้ช่วย AI ในตัวนี้จะมอบคำแนะนำเฉพาะสำหรับบทบาทต่าง ๆ มากมาย เพื่อช่วยสร้างเอกสารสำหรับพนักงานและปรับปรุงเอกสารที่มีอยู่ให้เหมาะสมทั้งในด้านน้ำเสียงและความชัดเจน สมาชิกในทีมของคุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AI นี้ในการสรุปเนื้อหาและดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาได้อีกด้วย
ทำให้ตารางเวลาของพนักงานของคุณชัดเจนขึ้นด้วยการสร้างงานใน ClickUp— แบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบประจำวันและเพิ่มผู้รับผิดชอบ คำแนะนำ ป้ายกำกับและระดับความสำคัญ เมื่อพนักงานคลิกที่งาน พวกเขาสามารถเข้าถึง มุมมองงาน ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ด้วยClickUp Automations คุณสามารถใช้เวลาน้อยลงในการจัดการงานโดยการทำกิจกรรมทางการบริหารให้เป็นอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนสถานะงานหรือการส่งอีเมล คุณยังสามารถสลับไปยังมุมมองต่างๆ สำหรับการดำเนินการด้านการจัดการที่แตกต่างกัน เช่น
- ติดตามความคืบหน้าของงานตามเฟสด้วยมุมมองกระดานแบบคลาสสิก
- ตรวจสอบสมาชิกทีมที่ทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในมุมมองปริมาณงาน
- การจัดตารางโครงการโดยใช้ มุมมองแผนภูมิแกนต์
ตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด
ต้องการปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายหนึ่งนาทีของคุณหรือไม่? ด้วยClickUp Goals ทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของตนและแบ่งย่อยเป็นเป้าหมายย่อยที่ง่ายต่อการตรวจสอบและวัดผลได้
จัดระเบียบเป้าหมายลงในโฟลเดอร์ตามสิ่งที่ทีมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณกำลังทำงานอย่างอิสระ ClickUp สามารถติดตามความคืบหน้าของคุณได้โดยอัตโนมัติ แสดงเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถเห็นสถานะของคุณได้ตลอดเวลา
คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpโดยใช้การ์ดที่มีให้เลือกมากกว่า 50 แบบ และสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของงานและประสิทธิภาพของทีมคุณแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้คำชมเชยหรือแนะนำแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณรู้ว่าอะไรได้ผล มันง่ายที่จะทำให้กระบวนการเป็น มาตรฐานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น ด้วยเครื่องมือรายงานที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp คุณสามารถวางแผนมาตรการแก้ไขตามรายงานที่มีข้อมูลสนับสนุนและรักษาทีมของคุณให้คงที่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้
ให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิผล
ผู้จัดการหนึ่งนาทีคงจะชื่นชอบความสามารถของ ClickUp ในการทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ดีภายในบริษัทของคุณ
ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบงานและตรวจทานเอกสารหรือไฟล์อื่นๆ สำหรับการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและเป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อแชร์การเปลี่ยนเส้นทางหนึ่งนาทีหรือคำชมเชยในพื้นที่ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
เราชอบการกล่าวถึง@mentionsใน ClickUp เป็นการส่วนตัวสำหรับการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะถูกละเลยในการประเมินผลประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
แสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาในฐานะผู้นำในระหว่างการประชุมระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการแบ่งปันความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่นกระดาน ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ซึ่งคุณสามารถวิเคราะห์กระบวนการ พูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญ และทำงานเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆ ได้
โบนัส: สำรวจแกลเลอรีเทมเพลต ClickUpเพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับผู้จัดการ
เชี่ยวชาญสไตล์การบริหารจัดการหนึ่งนาทีด้วย ClickUp
บทสรุปหนังสืออาจดึงดูดความสนใจของเรา แต่เราขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มหลักอย่างครบถ้วนเสมอ The One Minute Manager มีเพียง 110+ หน้าเท่านั้น และไม่น่าจะใช้เวลาเกินไม่กี่ชั่วโมงในการอ่านจบ!
หนังสือเล่มนี้มอบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้นำทุกคน ช่วยให้พวกเขาใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ลดทอนผลลัพธ์หรือความพึงพอใจในงาน และด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp แนวคิดที่มีคุณค่าเหล่านี้จะยิ่งนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นสมัครวันนี้และเตรียมคุณและทีมของคุณให้พร้อมสำหรับการเติบโต! 🌾