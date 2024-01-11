สรุปหนังสือ: 7 นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จสูง

แม้ว่าคำนิยามของความสำเร็จของคุณอาจแตกต่างจากของผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง แต่ส่วนประกอบของความสำเร็จสามารถสรุปได้เป็นนิสัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 7 ประการ นี่คือหลักการสำคัญจากหนังสือขายดีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของสตีเฟน อาร์. โควีย์ นิสัย 7 ประการของคนที่มีประสิทธิผลสูง 📕
หนังสือเล่มนี้ ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว กระตุ้นให้ผู้อ่านเปลี่ยนมุมมองต่อโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ จากนั้น ด้วยการยึดถือเจ็ดนิสัย พวกเขาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ และบรรลุเป้าหมายของตนได้
ด้วยความยาว 432 หน้า The 7 Habits of Highly Effective People ยาวกว่าหนังสือพัฒนาตนเองส่วนใหญ่เล็กน้อย ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสรุปที่สะดวกและปฏิบัติได้จริงของประเด็นสำคัญในหนังสือเล่มนี้ การค้นหาของคุณสิ้นสุดลงที่นี่แล้ว
⏰ สรุป 60 วินาที
- นิสัย 7 ประการของคนที่มีประสิทธิผลสูง ระบุหลักการสำหรับความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ
- การเป็นผู้ที่มีความริเริ่มหมายถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้
- การเริ่มต้นด้วยการคิดถึงจุดสิ้นสุดช่วยให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการกระทำในแต่ละวันกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
- การจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญเหนือสิ่งรบกวนที่เร่งด่วนนำไปสู่การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- การมีทัศนคติแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
- การฟังก่อนพูดช่วยปรับปรุงการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น
- การทำงานร่วมกันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยการให้คุณค่ากับมุมมองที่หลากหลายและจุดแข็ง
- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตตลอดชีวิต
สรุป 7 นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จสูง อย่างรวดเร็ว
ในหนังสือของเขา สตีเฟน โควีย์ อธิบายว่า ตัวตนของบุคคล ไม่ใช่บุคลิกภาพ เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เขาให้คำนิยามของตัวตนว่าเป็นการรวมกันของคุณลักษณะสำคัญสองประการ: ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นผู้ใหญ่
- ความซื่อสัตย์
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคือบุคคลที่พฤติกรรมและการกระทำของเขาสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับหลักการและคุณค่าที่อยู่ในแก่นแท้ของเขา
- ความเป็นผู้ใหญ่
ความเป็นผู้ใหญ่คือความสามารถของบุคคลในการยืนหยัดในความเชื่อที่ลึกซึ้งของตนในขณะที่เข้าใจและเคารพความเชื่อของผู้อื่นด้วย คนที่มีวุฒิภาวะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ แม้แต่สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ด้วยความอดทน ความสง่างาม และมุมมองระยะยาว
หนังสือเล่มนี้แนะนำแนวคิดเรื่อง 'จริยธรรมแห่งบุคลิกภาพ' ซึ่งส่งเสริมให้ผู้อ่านสร้างบุคลิกภาพผ่านความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นผู้ใหญ่ แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงพฤติกรรมภายนอก
นี่เป็นเพราะกระบวนการภายในเหล่านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาตนเองอย่างลึกซึ้งและการไตร่ตรอง เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพที่แท้จริง
โคฟีย์ได้อธิบายถึงนิสัย 7 ประการที่สามารถช่วยเราสร้างและเสริมสร้างคาแรกเตอร์ของเราได้:
- นิสัยที่ 1: เป็นผู้ริเริ่ม
เขาว่าความลับของความสงบอยู่ที่การมุ่งเน้นในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ และปล่อยวางสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น จงรับผิดชอบชีวิตของคุณ และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมันอย่างกระตือรือร้น
เมื่ออุปสรรคภายนอกเข้ามาขวางทางคุณ อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาทำให้คุณท้อถอย แต่จงขุดค้นศักยภาพในตัวเอง ดึงเอาความเข้มแข็งในจิตใจออกมา และตอบสนองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือสิ่งที่คนที่มีความกระตือรือร้นและประสบความสำเร็จทำกัน
- นิสัยที่ 2: เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเอง คุณต้องการประสบความสำเร็จอะไรในชีวิต ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว? จากนั้น เมื่อคุณวางแผนและดำเนินชีวิต ให้แน่ใจว่าคุณไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายสุดท้ายเหล่านั้น เพื่อให้ทุกการกระทำ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ถูกออกแบบมาเพื่อพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ในที่สุด ในการเดินทางสู่ความสำเร็จ ให้คุณค่าหลักของคุณเป็นแนวทาง 🌄
- นิสัยที่ 3: จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง
เรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญ ใช้เป้าหมายสุดท้ายของคุณเพื่อกำหนดว่าควรให้ความสำคัญกับด้านใดทันทีและอะไรที่สามารถเลื่อนไปทำภายหลังได้ จากนั้นทำให้ลำดับความสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางเวลาของคุณเป็นประจำ 📆
บางครั้ง นี่อาจหมายถึงการพูดว่า 'ไม่' กับบางสิ่งบางอย่าง แต่ความซื่อสัตย์ของคุณเรียกร้องให้คุณยึดมั่นในหลักการที่เป็นแนวทางของคุณ ดังนั้นอย่าคิดว่าการพูดว่า 'ไม่' เป็นเรื่องแย่ การจัดระเบียบชีวิตของคุณในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณควบคุมกิจกรรมของคุณได้มากขึ้น และช่วยให้คุณจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- นิสัยที่ 4: คิดแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมให้เราฝึกฝนปรัชญาการชนะ-ชนะ ซึ่งหมายความว่าเราควรแสวงหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิสัมพันธ์ของเรา 🤝
หากคุณปลูกฝังความคิดแบบมีมากพอ (แทนที่จะเป็นความคิดแบบขาดแคลน) คุณจะรู้ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับทุกคน เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถออกจากสถานการณ์ด้วยความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นผู้ชนะ ชีวิตก็จะกลายเป็นการร่วมมือกันแทนที่จะเป็นการแข่งขัน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
- นิสัยที่ 5: มุ่งเข้าใจก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจ
นิสัยนี้เกี่ยวกับการสร้างทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อชีวิตที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข. ให้ความสำคัญกับทุกสถานการณ์ด้วยเจตนาที่จะเข้าใจมันก่อน. นั่นหมายถึงการฝึกฟังอย่างตั้งใจและมีความเห็นอกเห็นใจ และฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน.
เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ถ่ายทอดมุมมองของคุณ คุณอาจพบว่าความคิดของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะคุณได้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของสถานการณ์ นิสัยนี้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเปิดกว้างในทุกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคุณ
- นิสัยที่ 6: สร้างพลังร่วม
ซินเนอร์จีในรูปแบบที่แท้จริงที่สุดคือแก่นแท้ของภาวะผู้นำที่ได้รับแรงบันดาลใจ หนังสือ 'นิสัย 7 ประการของคนที่มีประสิทธิผลสูง' ได้สนับสนุนความจริงพื้นฐานนี้ เมื่อทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายทำงานร่วมกันอย่างมีซินเนอร์จี โดยให้คุณค่ากับความแตกต่างของแต่ละคน จุดแข็งและแนวคิดของพวกเขาจะถูกขยายและเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
นี่คือหลักการที่สืบทอดกันมายาวนานว่า ส่วนรวมย่อมยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของส่วนประกอบแต่ละส่วน ไม่ว่าคุณจะไปที่ใด พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูง ที่ซึ่งผู้คนแบ่งปันความแตกต่างและนำตัวตนที่แท้จริงของตนมาสู่โต๊ะทำงาน การสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในทีมของคุณสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ต้องการได้
- นิสัยที่ 7: ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ
ฟื้นฟู, สดชื่น, สมดุลใหม่. เริ่มต้นวงจรของการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณผ่านมิติต่อไปนี้:
- สุขภาพกาย: ให้การดูแลร่างกายของคุณด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับให้เพียงพอ 💪
- สุขภาพทางสังคม/อารมณ์: ใช้ชีวิตด้วยการให้บริการ, ความเห็นอกเห็นใจ, การร่วมมือ, และความมั่นคง. ใช้เวลาอยู่กับผู้ที่คุณรักและผู้ที่รักคุณ. สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างชีวิตที่มีความหมาย ♥️
- สุขภาพจิตวิญญาณ: ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งและการไตร่ตรอง เช่น การทำสมาธิ การศึกษา และการมุ่งมั่น 🙏
- สุขภาพจิต: ดูแลและออกกำลังกายจิตใจของคุณ ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เขียน อ่าน ฯลฯ สิ่งนี้จะช่วยให้ความสามารถทางจิตใจของคุณอยู่ในสภาพที่ดีขณะที่คุณพัฒนา 🧑🎓
หวังว่าบทสรุปของ 7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง นี้จะเป็นแรงบันดาลใจและสอดคล้องกับความเชื่อบางอย่างของคุณ หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยและบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน โปรดอ่านต่อไป
ประเด็นสำคัญจาก 7 นิสัยสู่ความสำเร็จที่ทุกคนควรมี โดย สตีเฟน โควีย์
การนำเจ็ดนิสัยไปปฏิบัติสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณในฐานะบุคคลได้ ซึ่งแฟนหนังสือหลายล้านคนจะยืนยันได้
นี่คือบทเรียนสำคัญที่โคฟีย์เน้นย้ำให้กับผู้อ่านของเขา:
บริหารเวลาของคุณให้ดี
การจัดการเวลาไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการเวลาจริงๆ แต่เป็นการจัดการตัวคุณเอง วางแผน กำหนดเป้าหมาย และทบทวนทั้งสองอย่างอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความยืดหยุ่นและมองไปข้างหน้า
รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ
รับผิดชอบชีวิตและการตัดสินใจของคุณเอง วิธีที่คุณตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ แม้ว่าจะดูไม่ยุติธรรมหรือคาดไม่ถึงก็ตาม เป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณ
ตระหนักถึงอคติของคุณ
ไม่มีใครสองคนที่มองเห็นสถานการณ์เดียวกันในแบบเดียวกัน มุมมองของคุณเป็นเพียงมุมมองที่คุณถูกหล่อหลอมให้มองเท่านั้น จงตระหนักว่าความเป็นจริงของคนอื่นก็มีความถูกต้องสำหรับพวกเขาเช่นเดียวกับที่ความเป็นจริงของคุณมีความถูกต้องสำหรับคุณ
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สม่ำเสมอ ชัยชนะในที่สาธารณะซึ่งทำให้คุณได้รับคำชมบนโซเชียลมีเดีย มักสร้างขึ้นจากชัยชนะเล็กๆ ในชีวิตส่วนตัว ดังนั้นให้เปลี่ยนมุมมองของคุณให้สะท้อนสิ่งนี้ แล้วใช้เวลาสร้างนิสัยที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณ นี่คือวิธีเดียวที่จะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
ลงทุนในตัวเอง
ทำให้เป็นนิสัย ในการ ให้ความสำคัญกับ สุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และอารมณ์ของคุณ มันคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการ
ยอดนิยม 7 นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จสูง คำคม
หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยประโยคที่ชวนให้จดจำมากมาย และเนื่องจากเขียนด้วยสไตล์ที่ปฏิบัติได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย ข้อความบางส่วนจากหนังสือจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม นี่คือตัวอย่างประโยคเด่นยอดนิยมที่ควรนึกถึงเมื่อเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก
"คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังด้วยเจตนาที่จะเข้าใจ แต่ฟังด้วยเจตนาที่จะตอบกลับ"
"คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังด้วยเจตนาที่จะเข้าใจ แต่ฟังด้วยเจตนาที่จะตอบกลับ"
"จัดระเบียบและดำเนินการตามลำดับความสำคัญ"
"จัดระเบียบและดำเนินการตามลำดับความสำคัญ"
"ผ่านจินตนาการ เราสามารถมองเห็นโลกที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา"
"ด้วยจินตนาการ เราสามารถมองเห็นโลกแห่งศักยภาพที่ยังไม่ถูกสร้างซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเรา"
"พฤติกรรมของเราเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเรา ไม่ใช่จากสภาพแวดล้อมของเรา"
"พฤติกรรมของเราเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเรา ไม่ใช่จากสภาพแวดล้อมของเรา"
"เมื่อผู้คนได้สัมผัสกับพลังแห่งความร่วมมือที่แท้จริงแล้ว พวกเขาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป"
"เมื่อผู้คนได้สัมผัสกับพลังแห่งความร่วมมือที่แท้จริงแล้ว พวกเขาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป"
"จิตสำนึกที่ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นจะผลักดันเราให้เดินไปตามเส้นทางแห่งเสรีภาพส่วนบุคคล ความมั่นคง ปัญญา และอำนาจ"
"จิตสำนึกที่ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นจะผลักดันเราให้เดินไปตามเส้นทางแห่งเสรีภาพส่วนบุคคล ความมั่นคง ปัญญา และอำนาจ"
นำแนวคิด 7 นิสัยสู่ความมีประสิทธิผลสูงสุด มาใช้กับ ClickUp
แน่นอนว่า การชื่นชมทฤษฎีเบื้องหลัง 7 นิสัยสู่ความมีประสิทธิผลสูงสุด นั้นเป็นเรื่องที่ดีและน่ายกย่องเช่นเดียวกับที่หลายคนได้ทำมาแล้ว แต่คุณอาจต้องการแรงผลักดันเล็กน้อยในการนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตและการทำงานของคุณเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ClickUp มอบความได้เปรียบให้คุณซอฟต์แวร์จัดการงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณให้สูงสุด นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์และเครื่องมือของ ClickUp สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับนิสัยทั้งเจ็ดจากหนังสือเล่มนี้
1. มีความกระตือรือร้น
คนที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์จะนำพลังงานเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ ในทางกลับกัน คนที่มีปฏิกิริยาตอบสนองมักจะต่อต้านสถานการณ์ที่พวกเขาไม่มีอิทธิพลและหันไปโทษปัจจัยภายนอกสำหรับความล้มเหลวของพวกเขา
โคฟีย์แนะนำให้ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ และคำมั่นสัญญาสำหรับ 30 วัน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา ให้ประเมินว่าคุณกลายเป็นผู้ที่มีความริเริ่มมากกว่าผู้ที่มีการตอบสนองหรือไม่
คุณสามารถติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าของคุณได้ถึงรายละเอียดระดับนาทีด้วยClickUp Goals ซึ่งเป็นแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณติดตามทุกโครงการและความรับผิดชอบของคุณได้
2. เริ่มต้นด้วยการมีจุดมุ่งหมายในใจ
สร้างคำขวัญชีวิตส่วนตัวของคุณ. จากนั้น ใช้ทุกช่วงเวลาที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำภารกิจที่นำคุณเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายนั้น. ทุกภารกิจควรทำให้คุณก้าวหน้า แม้เพียงเล็กน้อย จากที่คุณอยู่ตอนนี้ ไปสู่ที่คุณต้องการจะไปถึง.
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานของคุณได้ มันช่วยให้คุณสร้างและมอบหมายงาน, ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ, และรักษาความเป็นระเบียบเพื่อความสำเร็จส่วนตัว
3. จัดลำดับความสำคัญก่อน
นิสัยที่สามคือการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น และลดความสำคัญของงานที่สำคัญแต่สามารถจัดการได้ในภายหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการบริหารเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการต่างๆ
เพื่อที่จะมองเห็นรายการลำดับความสำคัญของคุณ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ตามที่แสดงด้านล่าง
และรายการตรวจสอบของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ มันมอบวิธีที่สะดวกให้กับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งในการจัดการงานของพวกเขา มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายการตรวจสอบ มอบหมายงาน ตั้งลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำระหว่างบุคคล
4. คิดแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ยอมรับปรัชญา 'ชนะ-ชนะ' การคิดแบบชนะ-ชนะหมายถึงการแบ่งปันทรัพยากร กำไร การยอมรับ และเกียรติยศอย่างเสรี ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดปฏิบัติตามสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอและเสริมพลังให้ทีมของพวกเขาเปล่งประกายผ่านการกระตุ้น การแนะนำ และการเตือนความจำ
การแจ้งเตือนของ ClickUpเป็นแหล่งสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมที่นี่ พวกเขาช่วยให้คุณทำงานร่วมกัน ตั้งการแจ้งเตือน และจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้คุณและทีมของคุณได้รับประโยชน์ร่วมกันจากงานของคุณ จำไว้ว่า การเติบโตส่วนบุคคลต้องควบคู่ไปกับความสำเร็จของกลุ่ม
5. พยายามเข้าใจก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่ถูกประเมินค่าต่ำและใช้ไม่มากเท่าที่ควร ทำให้การฟังเป็นนิสัยเพื่อให้คุณเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและเพิ่มความเข้าใจในสถานการณ์นั้น ๆ ท้ายที่สุดแล้ว เหรียญก็มีสองด้านเสมอ
อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังนิสัยที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากท่ามกลางความเร่งรีบในชีวิตประจำวันนั่นคือจุดที่เทมเพลตติดตามนิสัยของ ClickUpเข้ามาช่วย พวกมันแบ่งนิสัยออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ง่าย คุณยังสามารถดูเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณในฐานะผู้ฟังที่มีความกระตือรือร้นและเห็นอกเห็นใจ
6. สร้างพลังร่วม
หรือที่รู้จักกันในชื่อหลักการแห่งความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ นิสัยนี้ยกย่องประโยชน์ของความพยายามร่วมกันเหนือกว่าทักษะส่วนบุคคล แต่เพื่อสร้างพลังร่วม คุณต้องสื่อสาร รู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยจุดอ่อนของตนเอง และสร้างความสมดุลระหว่างความแตกต่างทางอารมณ์ จิตใจ และจิตวิทยา
ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างพลวัตกลุ่มที่กลมกลืน คุณสามารถใช้มันเพื่อตั้งเป้าหมายและติดตามประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดเฉพาะ และถึงแม้ว่าจะมีแอปติดตามเป้าหมายหลายตัวในตลาด แต่ ClickUp ก็โดดเด่นกว่าด้วยกรอบการทำงานที่ครอบคลุมและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ขั้นสูง และเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
7. ขัดเลื่อยให้คม
การ 'ลับเลื่อย' หมายถึงการฟื้นฟูและสร้างสมดุลใหม่ในทุกด้านของชีวิตทั้งสี่มิติ—จิตวิญญาณ, จิตใจ, สังคม/อารมณ์, และร่างกาย
การฝึกฝนพฤติกรรมประจำวันและนิสัยในที่ทำงานที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณยังสามารถอ่านมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างนิสัยเพื่อทำงานได้เร็วขึ้นและทำให้สำเร็จได้
อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดใช่ไหม? ClickUp พร้อมช่วยคุณ
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่หากคุณต้องการยกระดับชีวิตและบรรลุการเติบโตส่วนบุคคลหลังจากอ่านสรุป The 7 Habits of Highly Effective People ของเรา ClickUp จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาสำหรับทุกคน ตั้งแต่ CEO ผู้ประกอบการ ไปจนถึงนักเรียน ClickUp จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม
