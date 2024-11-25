บล็อก ClickUp

15 แอปพลิเคชันประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
25 พฤศจิกายน 2567

แอปกิจวัตรประจำวันสามารถสร้างหรือทำลายวันของคุณได้

แอปที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดตารางเวลาอย่างง่าย—มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนิสัยที่ดีขึ้น และทำให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ

หลังจากการทดลองและวิเคราะห์อย่างละเอียดร่วมกับทีมของฉัน ฉันได้รวบรวมรายชื่อแอปสำหรับกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุดไว้แล้ว แอปที่คัดสรรมาเหล่านี้จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 🎯

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือการรวบรวมแอปสำหรับกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุด:

  • ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกิจวัตรประจำวันแบบครบวงจรด้วย AI)
  • Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างละเอียด)
  • TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและการป้อนข้อมูลด้วยเสียง)
  • Any.do (เหมาะที่สุดสำหรับการเตือนงานด่วนและการผสานปฏิทิน)
  • ซันซามา (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการทำงานประจำวันแบบมีไกด์)
  • กิจวัตรประจำวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาและการผสานปฏิทิน)
  • ปฏิทิน Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและงานแบบบูรณาการ)
  • Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานโดยใช้บันทึก)
  • Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยด้วยระบบเกม)
  • วิถีชีวิต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแนวโน้มนิสัยอย่างง่าย)
  • สตรีค (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความต่อเนื่องของนิสัย)
  • stickK (เหมาะที่สุดสำหรับการมุ่งมั่นต่อเป้าหมายพร้อมความรับผิดชอบ)
  • Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)
  • Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
  • Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยที่มุ่งเน้น)

สิ่งที่คุณควรค้นหาในแอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน

เมื่อประเมินแอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน สิ่งแรกที่ฉันมองหาคือ ความเรียบง่าย หากมันซับซ้อนเกินไป มันจะเพิ่มความเครียดแทนที่จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบ—และนั่นก็ขัดกับจุดประสงค์ทั้งหมด

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในแอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน:

  • กิจวัตรที่ปรับแต่งได้: ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบโครงการงานหรือติดตามนิสัยส่วนตัว เนื่องจากไม่ใช่ทุกวันที่เป็นไปตามแผน แอปที่ปรับให้เข้ากับตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: แอปพลิเคชันสำหรับวางแผนรายวันและติดตามนิสัยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสามารถซิงค์กับปฏิทินและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ใช้บ่อยอื่น ๆ ทำให้การจัดการทุกอย่างในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • การแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: การแจ้งเตือนจากแอปควรมีไว้เพื่อสนับสนุน ไม่ใช่รบกวน—การแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการตามเป้าหมายได้โดยไม่ทำให้รู้สึกถูกกดดัน
  • การติดตามความก้าวหน้า: แอปวางแผนรายวันที่มีการติดตามความก้าวหน้านั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน ในที่สุด แอปควรสนับสนุนความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน

🍭 โบนัส: เรียนรู้วิธีทำให้งานประจำง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI ดูวิธีการได้ที่นี่! 👇🏼

15 แอปพลิเคชันประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025

1. ClickUp (แอปวางแผนกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุดด้วย AI)

ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ: วิธีสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษา
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Calendar
มองเห็นภาพงาน จัดตารางงานใหม่ และจัดการกิจวัตรประจำวันของคุณด้วยปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้ผ่าน ClickUp

ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการกิจวัตรประจำวันและทำให้วันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ClickUp รวบรวมงานที่สำคัญที่สุด การแจ้งเตือน เป้าหมาย และกิจกรรมในปฏิทินของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมประจำวัน

มุมมองปฏิทินของ ClickUpทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะแอปวางแผนรายวันที่ซิงค์โดยตรงกับงานใน ClickUp ทำให้ง่ายต่อการ มองเห็นภาพรวม สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามช่วยให้มั่นใจได้ว่าการประชุมและกำหนดเวลาทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว

คุณสามารถจัดรูปแบบ, ใส่สี, และเชื่อมโยงงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้จากทุกที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับการจัดการกิจวัตรประจำวันคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp มันช่วยสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ สรุปงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และแม้กระทั่งตอบคำถามสำคัญ เช่น ฉันควรทำงานอะไรต่อไป? หรือ งานใดที่เร่งด่วนที่สุด? นอกจากนี้ ClickUp Brainยังทำงานเป็นผู้วางแผน AIที่ยอดเยี่ยมโดย อัตโนมัติรายการที่ต้องดำเนินการ และการวางแผนงานย่อย

สร้างตัวติดตามนิสัยส่วนบุคคลโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณคุณสามารถใช้เทมเพลต Daily Planner ของ ClickUpเพื่อจัดตารางงาน นัดหมาย และภารกิจต่าง ๆ ออกเป็นสามหมวดหมู่ ได้แก่ ส่วนตัว งาน และเป้าหมาย เพื่อวางแผนแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีด้วยการตั้งงานประจำซ้ำอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจติดตามพฤติกรรมหรือนิสัย ClickUpยังมีเทมเพลต ClickUp Personal Habit Trackerที่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ

เทมเพลตวางแผนประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแผนงานประจำวันของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและปรับปรุงการบริหารเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองปฏิทิน ClickUp จัดระเบียบงานและคำเตือนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและรักษาความสม่ำเสมอในกิจวัตรของคุณได้ง่ายขึ้น
  • ClickUp Brain ช่วยให้คุณจับและจัดระเบียบความคิดและงานของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI
  • ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาของงานแต่ละอย่าง ทำให้การวางแผนกิจวัตรประจำวันของคุณง่ายขึ้น
  • ClickUp Tasks ช่วยให้การจัดการกิจวัตรประจำวันง่ายขึ้นด้วยการปรับแต่งและจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานแต่ละชิ้นสอดคล้องกับเป้าหมายและตารางเวลาส่วนตัวของคุณ
  • ClickUp Goals ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
  • ClickUp Reminders แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook, Calendly

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย

ราคาของ ClickUp

คะแนน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีรายละเอียด)

Todoist

ผ่านทาง Todoist

หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่ายากที่จะติดตามงานและกำหนดเวลาของคุณ หรือรู้สึกถูกกดดันได้ง่ายจากสิ่งเหล่านี้ ลองใช้ Todoist ดูสิ มันคือ แอปจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ซึ่งจัดเรียงกิจกรรมประจำวันของคุณเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การนัดหมาย โครงการต่างๆ เป็นต้น

คุณสามารถจัดระเบียบงานให้เป็นระดับความสำคัญของงานที่แตกต่างกันและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ Todoist ยังช่วยให้คุณ สร้างงานย่อยเพื่อการวางแผนและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความคืบหน้าได้ทั้งรายวันและรายสัปดาห์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ใช้ป้ายกำกับ, ความสำคัญ, และหมวดหมู่เพื่อให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายในขณะที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • ตั้งการแจ้งเตือน สำหรับงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะส่งงานตรงเวลา
  • ร่วมมือ กับทีมของคุณและติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Todoist

  • มันไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการเวลาทำงานอย่างใกล้ชิด

ราคาของ Todoist

  • ฟรี: การจัดการงานพื้นฐานพร้อมโครงการส่วนตัวสูงสุด 5 โครงการ
  • ข้อดี: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนใน Todoist

  • G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,400+ รีวิว)

3. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน)

แอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน: TickTick

ผ่านทาง TickTick

TickTick เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณ ด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียง คุณสามารถสั่งงานได้อย่างง่ายดายและเพิ่มลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงอีเมลเป็นงานได้อีกด้วย คุณสามารถแชร์รายการงานของคุณกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานได้

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ TickTick คือมัน เพิ่มวันที่ครบกำหนดของงานลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจัดระเบียบกิจกรรมประจำวันเป็นโฟลเดอร์ งาน และรายการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวจับเวลา Pomodoro เพื่อรักษาสมาธิในการทำงาน
  • สำรวจแอปติดตามนิสัยฟรีเพื่อติดตามนิสัยและเป้าหมายประจำวันได้ภายในแอป
  • ดูสถิติการเสร็จสิ้นงานและรับสรุปขั้นตอนการทำงานของคุณเพื่อจัดการวันของคุณได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ TickTick

  • การจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับการมองเห็นและจัดการการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงาน

ราคาของ TickTick

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $35.99 ต่อปี

คะแนน TickTick

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

4. ใดๆ. ทำ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามรายการที่ต้องทำของคุณ)

แอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน: Any.do

ผ่านทาง Any.do

หากคุณกำลังมองหาแอปที่ง่าย ๆ แสดงงานทั้งหมดและกิจกรรมในปฏิทินของคุณไว้ในที่เดียว ลองใช้ Any.do ดูสิ คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงโดยการคลิกที่กิจกรรมในปฏิทินใน Any.do ฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่สุดคือ การแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp เพียงแค่สร้างงานและรับการแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp คุณจะไม่พลาดอะไรเลย

ฉันยังชอบวิดเจ็ตของ Any.do ที่ให้ ภาพรวมอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์และงานที่กำลังจะมาถึง มันมีรายการแยกต่างหากสำหรับกิจกรรมส่วนตัว งาน การซื้อของในร้านขายของชำ ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวางแผนและจัดการวันของคุณได้ดีขึ้น

Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับงานสำคัญในแต่ละวัน
  • เข้าร่วมการประชุมทีมได้เพียงคลิกเดียวด้วยการเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินใน Any.do
  • ร่วมมือกับทีมหรือครอบครัวของคุณเพื่อแบ่งปันรายการและมอบหมายงาน
  • อัปเดตงานและรายการของคุณด้วยการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มบนทุกอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต เดสก์ท็อป และแม้แต่ Apple Watch ของคุณ

ข้อจำกัดใดๆ

  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซของแอปจะดูสะอาดตา แต่บางครั้งอาจโหลดได้ช้า โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับงานหรือรายการจำนวนมาก

Any. การกำหนดราคา

  • ฟรี: สำหรับการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัว
  • พรีเมียม: $47.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ครอบครัว: 89.99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับสมาชิก 4 คน
  • ทีม: $47.99 ต่อเดือนต่อสมาชิก

Any. คะแนน

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

5. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบมีไกด์)

สุนสามา

ผ่านทาง ซันซามา

Sunsama เป็นแพลนเนอร์ดิจิทัลรายวันที่นำเสนอขั้นตอนทีละขั้นในการสร้างกิจวัตรประจำวัน เริ่มต้นด้วยการเพิ่มงานที่คุณต้องการทำในแต่ละวัน คุณสามารถเพิ่มงานจากอีเมล Trello และ Asana เพื่อ จัดการทุกอย่างในที่เดียว

ถัดไป กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละงานและจัดตารางงานลงในปฏิทิน ระบบจะช่วยให้คุณลากอีเมลจากกล่องจดหมายของคุณและแปลงเป็นงานได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานกับอีเมลที่สำคัญได้

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama

  • ใช้ กระบวนการวางแผนรายวัน เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สามารถจัดการได้ในแต่ละวัน
  • จัดการงานและการประชุมของคุณด้วยการผสานงานปฏิทิน
  • กำหนดช่วงเวลาทำงานแบบไม่มีสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส

ข้อจำกัดของ Sunsama

  • ราคาอาจรู้สึกสูงกว่าแอปอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ใช้หลายคน

การกำหนดราคาของ Sunsama

  • ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
  • การสมัครสมาชิก: $20 ต่อเดือน

คะแนนซันซามา

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวมากกว่า 20 รายการ

6. กิจวัตรประจำวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรเวลา)

กิจวัตรประจำวัน

ผ่านทาง ประจำ

Routine เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มงาน ตั้งวันครบกำหนด และจัดตารางงานตามปริมาณงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ มองเห็นภาพรวมของทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์ ผ่านรูปแบบการจัดวางที่หลากหลาย

ระบบการทำงานตามกิจวัตรยังช่วยจัดการข้อมูลจากทุกปฏิทินไว้ในที่เดียวอีกด้วย คุณสมบัติการบล็อกเวลา ของมันเหมาะมากสำหรับการทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง คุณสามารถลากงานที่สำคัญของคุณเข้าไปในปฏิทินเพื่อบล็อกเวลาและเพิ่มสมาธิได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ

  • จัดการวันของคุณให้ดีขึ้นโดยเข้าใจว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ระหว่างสองเหตุการณ์
  • ผสานงาน, บันทึก, และกิจกรรมในปฏิทินเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของวันของคุณ
  • รับการแจ้งเตือนการประชุมและแจ้งเตือนผู้อื่นได้เพียงคลิกเดียวหากคุณกำลังจะสาย

ข้อจำกัดตามปกติ

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้ใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และบางส่วนรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ

การกำหนดราคาตามปกติ

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การประเมินตามปกติ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวมากกว่า 20 รายการ

7. Notion Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา)

ปฏิทิน Notion

ผ่านทาง Notion

Notion เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันยอดนิยมที่ช่วยในการจัดการเวลาโดยการจัดระเบียบภาระงานส่วนตัวและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมคือ การเข้าร่วมการโทรโดยตรงจากเมนู ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาลิงก์การประชุม

มันมี ฟีเจอร์การกำหนดเวลาในตัว ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น Notion ยังผสานการจัดการงาน การจดบันทึกและฐานข้อมูลโครงการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion Calendar

  • เชื่อมต่อภารกิจกับบันทึก, ทรัพยากร, หรือเหตุการณ์ในปฏิทินด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
  • ส่งลิงก์กำหนดเวลาผ่าน Notion ให้ผู้อื่นจองเวลาได้กับคุณ
  • สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เมนูคำสั่งและทางลัด

ข้อจำกัดของปฏิทิน Notion

  • มันไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงงานของตนขณะเดินทางโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต

ราคาของปฏิทิน Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $18 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนปฏิทิน Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

8. Evernote (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ต)

เอเวอร์โน้ต

ผ่านทาง Evernote

หากคุณกำลังมองหาวิธีจดบันทึกวางแผนโครงการ และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการEvernoteอาจเป็นตัวเลือกสำหรับคุณ ด้วย Evernote คุณสามารถ ติดตาม ทั้งงานระยะสั้นและโครงการระยะยาวได้ในที่เดียว มันช่วยให้คุณเพิ่มความคิด ไอเดีย และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถ สร้างงาน ได้โดยตรงจากบันทึกของคุณและเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • จัดเก็บข้อความ รูปภาพ บันทึกเสียง และคลิปเว็บ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบเนื้อหาทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยคุณสมบัติ การจดบันทึกขั้นสูง
  • จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือนได้โดยตรงในบันทึกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงการดำเนินการกับโครงการหรือแนวคิดเฉพาะสำหรับบริบทที่ดีขึ้น
  • เชื่อมโยงบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อวางแผนการประชุมประจำวันของคุณ

ข้อจำกัดของ Evernote

  • Evernote อาจรู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากเกินไปและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้คนที่ชอบผู้จัดการงานที่เรียบง่ายและมีระบบระเบียบ

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14.99 ต่อเดือน

การให้คะแนน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

9. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและติดตามนิสัยในรูปแบบเกม)

Habitica

ผ่านทาง Habitica

หากคุณเป็นแฟนเกมวิดีโอ Habitica สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับกิจวัตรประจำวันของคุณได้ มัน ทำให้การสร้างนิสัยกลายเป็นเกม และติดตามเป้าหมายประจำวันและรายการที่ต้องทำเพื่อให้คุณมีกิจวัตรประจำวันที่เป็นระเบียบ ด้วยการปฏิบัติต่อภารกิจและเป้าหมายของคุณเหมือนกับภารกิจในเกมบทบาทสมมติ (RPG) Habitica กระตุ้นให้ผู้ใช้สร้างนิสัยที่ดีขึ้น ทำภารกิจให้สำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของพวกเขาผ่านวิธีการที่สนุกและ มีปฏิสัมพันธ์

เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณจะเลเวลอัพและสามารถเปลี่ยนตัวละครของคุณได้ คุณยังสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนของคุณและต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่น ชุดเกราะและทักษะเวทย์มนต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • สะสมคะแนน ปลดล็อกรางวัล และเพิ่มระดับตัวละครของคุณโดยการทำภารกิจประจำวัน งานที่ต้องทำ และนิสัยต่าง ๆ ให้สำเร็จด้วยระบบเกมมิฟิเคชัน
  • พัฒนาพฤติกรรมที่ดีและกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีในวิธีที่สนุกและน่าสนใจ
  • เข้าร่วมกับกลุ่มและแข่งขันในความท้าทายกับเพื่อนหรือผู้ใช้คนอื่น ๆ ด้วยฟีเจอร์ทีมและสังคม ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Habitica

  • อินเทอร์เฟซที่เหมือนเกมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช่แฟนขององค์ประกอบที่เน้นเกม

ราคา Habitica

  • ฟรี
  • แผนกลุ่ม: $9 ต่อเดือน + $3 ต่อสมาชิก

คะแนน Habitica

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

10. วิถีชีวิต (ตัวติดตามนิสัยที่ดีที่สุด)

แอปพลิเคชันกิจวัตรประจำวัน: วิถีชีวิต

ผ่านทาง วิถีชีวิต

หากคุณพบว่าการสร้างนิสัยเป็นเรื่องยาก ลองใช้ แอปติดตามนิสัยที่ใช้งานง่าย อย่าง Way of Life ดูสิ มันมี สไตล์การติดตามด้วยสี ที่สดใสสำหรับการติดตามกิจวัตรประจำวันและจัดระเบียบงานต่างๆ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะสร้างนิสัยที่ดีได้

ส่วนที่ดีที่สุดคือฟีเจอร์การจดบันทึกที่ให้คุณบันทึกอารมณ์ประจำวันและติดตามสิ่งที่ทำให้คุณหยุดการทำต่อเนื่องได้

ลักษณะชีวิตที่ดีที่สุด

  • บันทึกนิสัยด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าโดยไม่รู้สึกหนักใจ
  • วิเคราะห์แผนภูมิและกราฟที่แสดงอัตราความสำเร็จของคุณตลอดเวลา ช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มและปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณตามความเหมาะสม
  • ติดตามความคืบหน้าและสร้างกิจวัตรประจำวันด้วยการแจ้งเตือนงาน

ข้อจำกัดของวิถีชีวิต

  • นี่เป็นแอปติดตามนิสัยเป็นหลัก ดังนั้นผู้ใช้ที่กำลังมองหาตัวจัดการงานที่ครอบคลุมอาจพบว่าแอปนี้ขาดในด้านการจัดการงาน
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนนิสัยที่คุณสามารถติดตามได้ ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ที่มีการทำกิจวัตรที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาตามวิถีชีวิต

  • ฟรี: ติดตามนิสัยได้สูงสุด 3 อย่าง พร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
  • พรีเมียม: $4.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

ระดับวิถีชีวิต

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

11. การทำต่อเนื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพฤติกรรมประจำวัน)

แอปกิจวัตรประจำวัน: การทำต่อเนื่อง

ผ่านทาง แถบต่อเนื่อง

ด้วยคุณสมบัติการติดตามนิสัยที่ง่ายและมีประสิทธิภาพของ Streaks คุณสามารถ สร้างนิสัยที่ดี ได้โดยการมุ่งเน้นการรักษาการต่อเนื่องของกิจกรรมประจำวัน มัน เน้นความสม่ำเสมอ โดยให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการทำภารกิจและนิสัยให้สำเร็จวันแล้ววันเล่า

ฉันชอบที่มันสามารถตั้งงานสำหรับวันเฉพาะได้แทนที่จะเป็นทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ยังให้สถิติการเสร็จสิ้นงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีกำลังใจ

คุณสมบัติเด่นของ Streaks

  • รักษาพฤติกรรมประจำวันโดยการรักษาสถิติต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบของความท้าทายและรางวัล
  • ตั้งภารกิจเป็นรายวันหรือในวันเฉพาะของสัปดาห์ มอบความยืดหยุ่นในการสร้างนิสัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
  • สร้างงานได้สูงสุด 24 งานต่อวันในภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน

ข้อจำกัดของสตรีค

  • Streaks มีข้อจำกัดในด้านการจัดการงานนอกเหนือจากการติดตามนิสัย ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ไม่มีเวอร์ชัน Android

ราคาของ Streaks

  • 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การจัดอันดับสตรีค

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

12. stickK (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย)

แอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน: stickK

ผ่านทาง stickK

ส่วนที่ยากที่สุดของการมีประสิทธิภาพคือการปฏิบัติตามกิจวัตรที่สม่ำเสมอและรักษาวินัย นี่คือจุดที่ stickK สามารถช่วยคุณได้ มันกระตุ้นให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณผ่าน ความมุ่งมั่น

ฉันพบว่า stickK มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะใช้ เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม เพื่อช่วยให้เรายึดมั่นในเป้าหมายของเรา มันถูกออกแบบมาโดยอิงจากแนวคิดของ สัญญาผูกมัด ซึ่งคุณตั้งเป้าหมาย กำหนดผลทางการเงินหรือสังคมหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และสรรหาผู้ตัดสินหรือผู้สนับสนุนเพื่อคอยตรวจสอบความรับผิดชอบของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ stickK

  • ตั้งเป้าหมายและให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินหากคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจทางการเงินและช่วยเสริมสร้างความสม่ำเสมอ
  • มีปฏิสัมพันธ์, ให้การสนับสนุน, และแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุดกับผู้ตั้งเป้าหมายที่มีใจเดียวกัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายผ่านการผสมผสานระหว่างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดของ stickK

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าด้านการเงินมีความเข้มข้นเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะนำเงินไปเสี่ยง

ราคาของ stickK

  • พื้นฐาน: ผู้ใช้ 25 คนต่อการผูกพัน
  • ข้อดี: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน ต่อการผูกมัด
  • เข้าถึงทุกบริการ: $19 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน ต่อการผูกมัด

คะแนน stickK

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

13. Clockify (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลา)

แอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน: Clockify

ผ่านทาง Clockify

หากวันของคุณผ่านไปอย่างรวดเร็วเกินไป และคุณรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรมากนัก ลองใช้ Clockify ดูสิ ลองใช้เพื่อ ติดตามเวลา สำหรับแต่ละงาน และ ระบุงานที่ใช้เวลามาก เพื่อวางแผนวันของคุณให้เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น การตอบอีเมลใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นฉันจึงพยายามจัดเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะ วิธีนี้ช่วยให้ฉันควบคุมเวลาได้ดีขึ้นและวางแผนงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉันจะรู้ว่าแต่ละงานต้องใช้เวลาเท่าไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • บันทึกชั่วโมงการทำงานในภารกิจและโครงการต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลา และเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
  • รับ รายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานและปรับกิจวัตรของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
  • ผสานการทำงานของ Clockify กับแอปจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Clockify

  • เวอร์ชันฟรีของมันให้บริการรายงานพื้นฐานและความสามารถในการจัดการทีม

ราคาของ Clockify

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: 15.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนน Clockify

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)

14. Trello (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นงาน)

แอปพลิเคชันสำหรับกิจวัตรประจำวัน: Trello

ผ่านทาง Trello

การมองเห็นงานประจำวันของคุณเป็นภาพเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนวันให้มีประสิทธิภาพ มันช่วยให้คุณ กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน และลดความเครียด Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้ มันมีบอร์ด Kanban เพื่อช่วยจดบันทึกงานประจำวันและแบ่งออกเป็นรายการต่างๆ เช่น 'ทำแล้ว', 'กำลังทำ', และ 'เสร็จสมบูรณ์'

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดและดูงานหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย ฉันยังชอบมุมมองปฏิทินของ Trello ซึ่งช่วยให้คุณติดตามภาระผูกพันส่วนตัวและจัดการงานต่างๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ใช้ป้ายกำกับ, วันที่ครบกำหนด, และรายการตรวจสอบบนบัตรเพื่อจัดระเบียบงานประจำวันของคุณตามลำดับความสำคัญ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานจากหนึ่งรายการไปยังอีกรายการหนึ่ง
  • เพิ่มพลังพิเศษกว่า 150 รายการ รวมถึง Notion และ Zapier เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Trello

  • มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

Trello rating

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

15. Habitify (ดีที่สุดสำหรับการสร้างนิสัย)

แอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน: Habitify

ผ่านทาง Habitify

หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อสร้างและรักษา습นิสัยเชิงบวกในขณะที่กำจัด습นิสัยเชิงลบ ลองดู Habitify. ด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย มันส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ทำให้คุณติดตามความคืบหน้าและรักษาแรงจูงใจได้ง่ายขึ้น

Habitify ช่วยสร้างกิจวัตรที่แยกต่างหากสำหรับเช้า บ่าย และกลางคืน เพื่อให้คุณสามารถสร้างนิสัยอย่างช้าๆ ได้ นอกจากนี้ยัง แสดงสถิติการทำนิสัยต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจอยู่เสมอ มันยังทำให้การติดตามนิสัยน่าสนใจขึ้นโดยการทำให้เป็นเกม และเพิ่มแดชบอร์ดผู้นำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify

  • อย่าพลาดการบันทึกนิสัยของคุณด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำเป็นประจำตลอดทั้งวัน
  • รับข้อมูลเชิงลึกและสถิติที่มีค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา ช่วยให้คุณระบุรูปแบบและปรับกิจวัตรของคุณตามความจำเป็น
  • บันทึกความคิดประจำวันของคุณด้วยฟีเจอร์บันทึกโน้ตในตัว

นิสัยจำกัด

  • เวอร์ชันฟรีของมันให้คุณติดตามนิสัยได้จำนวนจำกัด

ราคาของ Habitify

  • ฟรี
  • ชำระเงินแล้ว: $4.99 ต่อเดือน

คะแนน Habitify

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

จัดการกิจวัตรประจำวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ด้วย ClickUp การจัดการกิจวัตรประจำวันของคุณจะง่ายขึ้นมาก มันเป็นเครื่องมือวางแผนประจำวันและการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว

ClickUp ยังช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด และทำให้การวางแผนในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานหรือเป้าหมายส่วนตัว ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกวันมีความหมาย

ลงทะเบียนฟรีบน ClickUpวันนี้!