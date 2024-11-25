15 แอปพลิเคชันประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025

แอปกิจวัตรประจำวันสามารถสร้างหรือทำลายวันของคุณได้
แอปที่สมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดตารางเวลาอย่างง่าย—มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างนิสัยที่ดีขึ้น และทำให้คุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
หลังจากการทดลองและวิเคราะห์อย่างละเอียดร่วมกับทีมของฉัน ฉันได้รวบรวมรายชื่อแอปสำหรับกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุดไว้แล้ว แอปที่คัดสรรมาเหล่านี้จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการรวบรวมแอปสำหรับกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุด:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนกิจวัตรประจำวันแบบครบวงจรด้วย AI)
- Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างละเอียด)
- TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและการป้อนข้อมูลด้วยเสียง)
- Any.do (เหมาะที่สุดสำหรับการเตือนงานด่วนและการผสานปฏิทิน)
- ซันซามา (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการทำงานประจำวันแบบมีไกด์)
- กิจวัตรประจำวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาและการผสานปฏิทิน)
- ปฏิทิน Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและงานแบบบูรณาการ)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานโดยใช้บันทึก)
- Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยด้วยระบบเกม)
- วิถีชีวิต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแนวโน้มนิสัยอย่างง่าย)
- สตรีค (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความต่อเนื่องของนิสัย)
- stickK (เหมาะที่สุดสำหรับการมุ่งมั่นต่อเป้าหมายพร้อมความรับผิดชอบ)
- Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
- Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยที่มุ่งเน้น)
สิ่งที่คุณควรค้นหาในแอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน
เมื่อประเมินแอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน สิ่งแรกที่ฉันมองหาคือ ความเรียบง่าย หากมันซับซ้อนเกินไป มันจะเพิ่มความเครียดแทนที่จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบ—และนั่นก็ขัดกับจุดประสงค์ทั้งหมด
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในแอปสำหรับกิจวัตรประจำวัน:
- กิจวัตรที่ปรับแต่งได้: ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบโครงการงานหรือติดตามนิสัยส่วนตัว เนื่องจากไม่ใช่ทุกวันที่เป็นไปตามแผน แอปที่ปรับให้เข้ากับตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: แอปพลิเคชันสำหรับวางแผนรายวันและติดตามนิสัยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสามารถซิงค์กับปฏิทินและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ใช้บ่อยอื่น ๆ ทำให้การจัดการทุกอย่างในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: การแจ้งเตือนจากแอปควรมีไว้เพื่อสนับสนุน ไม่ใช่รบกวน—การแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการตามเป้าหมายได้โดยไม่ทำให้รู้สึกถูกกดดัน
- การติดตามความก้าวหน้า: แอปวางแผนรายวันที่มีการติดตามความก้าวหน้านั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน ในที่สุด แอปควรสนับสนุนความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน
🍭 โบนัส: เรียนรู้วิธีทำให้งานประจำง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI ดูวิธีการได้ที่นี่! 👇🏼
15 แอปพลิเคชันประจำวันที่ดีที่สุดในปี 2025
1. ClickUp (แอปวางแผนกิจวัตรประจำวันที่ดีที่สุดด้วย AI)
ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการกิจวัตรประจำวันและทำให้วันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ClickUp รวบรวมงานที่สำคัญที่สุด การแจ้งเตือน เป้าหมาย และกิจกรรมในปฏิทินของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมประจำวัน
มุมมองปฏิทินของ ClickUpทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะแอปวางแผนรายวันที่ซิงค์โดยตรงกับงานใน ClickUp ทำให้ง่ายต่อการ มองเห็นภาพรวม สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามช่วยให้มั่นใจได้ว่าการประชุมและกำหนดเวลาทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว
คุณสามารถจัดรูปแบบ, ใส่สี, และเชื่อมโยงงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp สำหรับการจัดการกิจวัตรประจำวันคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp มันช่วยสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ สรุปงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และแม้กระทั่งตอบคำถามสำคัญ เช่น ฉันควรทำงานอะไรต่อไป? หรือ งานใดที่เร่งด่วนที่สุด? นอกจากนี้ ClickUp Brainยังทำงานเป็นผู้วางแผน AIที่ยอดเยี่ยมโดย อัตโนมัติรายการที่ต้องดำเนินการ และการวางแผนงานย่อย
ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณคุณสามารถใช้เทมเพลต Daily Planner ของ ClickUpเพื่อจัดตารางงาน นัดหมาย และภารกิจต่าง ๆ ออกเป็นสามหมวดหมู่ ได้แก่ ส่วนตัว งาน และเป้าหมาย เพื่อวางแผนแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีด้วยการตั้งงานประจำซ้ำอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจติดตามพฤติกรรมหรือนิสัย ClickUpยังมีเทมเพลต ClickUp Personal Habit Trackerที่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทิน ClickUp จัดระเบียบงานและคำเตือนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและรักษาความสม่ำเสมอในกิจวัตรของคุณได้ง่ายขึ้น
- ClickUp Brain ช่วยให้คุณจับและจัดระเบียบความคิดและงานของคุณด้วยพลังพิเศษของ AI
- ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาของงานแต่ละอย่าง ทำให้การวางแผนกิจวัตรประจำวันของคุณง่ายขึ้น
- ClickUp Tasks ช่วยให้การจัดการกิจวัตรประจำวันง่ายขึ้นด้วยการปรับแต่งและจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานแต่ละชิ้นสอดคล้องกับเป้าหมายและตารางเวลาส่วนตัวของคุณ
- ClickUp Goals ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- ClickUp Reminders แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook, Calendly
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์มเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีรายละเอียด)
ผ่านทาง Todoist
หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่ายากที่จะติดตามงานและกำหนดเวลาของคุณ หรือรู้สึกถูกกดดันได้ง่ายจากสิ่งเหล่านี้ ลองใช้ Todoist ดูสิ มันคือ แอปจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย ซึ่งจัดเรียงกิจกรรมประจำวันของคุณเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การนัดหมาย โครงการต่างๆ เป็นต้น
คุณสามารถจัดระเบียบงานให้เป็นระดับความสำคัญของงานที่แตกต่างกันและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ Todoist ยังช่วยให้คุณ สร้างงานย่อยเพื่อการวางแผนและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความคืบหน้าได้ทั้งรายวันและรายสัปดาห์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ใช้ป้ายกำกับ, ความสำคัญ, และหมวดหมู่เพื่อให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายในขณะที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- ตั้งการแจ้งเตือน สำหรับงานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะส่งงานตรงเวลา
- ร่วมมือ กับทีมของคุณและติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Todoist
- มันไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการเวลาทำงานอย่างใกล้ชิด
ราคาของ Todoist
- ฟรี: การจัดการงานพื้นฐานพร้อมโครงการส่วนตัวสูงสุด 5 โครงการ
- ข้อดี: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนใน Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,400+ รีวิว)
3. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน)
ผ่านทาง TickTick
TickTick เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณ ด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียง คุณสามารถสั่งงานได้อย่างง่ายดายและเพิ่มลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงอีเมลเป็นงานได้อีกด้วย คุณสามารถแชร์รายการงานของคุณกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ TickTick คือมัน เพิ่มวันที่ครบกำหนดของงานลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจัดระเบียบกิจกรรมประจำวันเป็นโฟลเดอร์ งาน และรายการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวจับเวลา Pomodoro เพื่อรักษาสมาธิในการทำงาน
- สำรวจแอปติดตามนิสัยฟรีเพื่อติดตามนิสัยและเป้าหมายประจำวันได้ภายในแอป
- ดูสถิติการเสร็จสิ้นงานและรับสรุปขั้นตอนการทำงานของคุณเพื่อจัดการวันของคุณได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ TickTick
- การจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับการมองเห็นและจัดการการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงาน
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99 ต่อปี
คะแนน TickTick
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
4. ใดๆ. ทำ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามรายการที่ต้องทำของคุณ)
ผ่านทาง Any.do
หากคุณกำลังมองหาแอปที่ง่าย ๆ แสดงงานทั้งหมดและกิจกรรมในปฏิทินของคุณไว้ในที่เดียว ลองใช้ Any.do ดูสิ คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงโดยการคลิกที่กิจกรรมในปฏิทินใน Any.do ฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่สุดคือ การแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp เพียงแค่สร้างงานและรับการแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp คุณจะไม่พลาดอะไรเลย
ฉันยังชอบวิดเจ็ตของ Any.do ที่ให้ ภาพรวมอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์และงานที่กำลังจะมาถึง มันมีรายการแยกต่างหากสำหรับกิจกรรมส่วนตัว งาน การซื้อของในร้านขายของชำ ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวางแผนและจัดการวันของคุณได้ดีขึ้น
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับงานสำคัญในแต่ละวัน
- เข้าร่วมการประชุมทีมได้เพียงคลิกเดียวด้วยการเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินใน Any.do
- ร่วมมือกับทีมหรือครอบครัวของคุณเพื่อแบ่งปันรายการและมอบหมายงาน
- อัปเดตงานและรายการของคุณด้วยการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มบนทุกอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์ แท็บเล็ต เดสก์ท็อป และแม้แต่ Apple Watch ของคุณ
ข้อจำกัดใดๆ
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซของแอปจะดูสะอาดตา แต่บางครั้งอาจโหลดได้ช้า โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับงานหรือรายการจำนวนมาก
Any. การกำหนดราคา
- ฟรี: สำหรับการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัว
- พรีเมียม: $47.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: 89.99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับสมาชิก 4 คน
- ทีม: $47.99 ต่อเดือนต่อสมาชิก
Any. คะแนน
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบมีไกด์)
ผ่านทาง ซันซามา
Sunsama เป็นแพลนเนอร์ดิจิทัลรายวันที่นำเสนอขั้นตอนทีละขั้นในการสร้างกิจวัตรประจำวัน เริ่มต้นด้วยการเพิ่มงานที่คุณต้องการทำในแต่ละวัน คุณสามารถเพิ่มงานจากอีเมล Trello และ Asana เพื่อ จัดการทุกอย่างในที่เดียว
ถัดไป กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละงานและจัดตารางงานลงในปฏิทิน ระบบจะช่วยให้คุณลากอีเมลจากกล่องจดหมายของคุณและแปลงเป็นงานได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานกับอีเมลที่สำคัญได้
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ใช้ กระบวนการวางแผนรายวัน เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สามารถจัดการได้ในแต่ละวัน
- จัดการงานและการประชุมของคุณด้วยการผสานงานปฏิทิน
- กำหนดช่วงเวลาทำงานแบบไม่มีสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ราคาอาจรู้สึกสูงกว่าแอปอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ใช้หลายคน
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- การสมัครสมาชิก: $20 ต่อเดือน
คะแนนซันซามา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวมากกว่า 20 รายการ
6. กิจวัตรประจำวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรเวลา)
ผ่านทาง ประจำ
Routine เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มงาน ตั้งวันครบกำหนด และจัดตารางงานตามปริมาณงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ มองเห็นภาพรวมของทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์ ผ่านรูปแบบการจัดวางที่หลากหลาย
ระบบการทำงานตามกิจวัตรยังช่วยจัดการข้อมูลจากทุกปฏิทินไว้ในที่เดียวอีกด้วย คุณสมบัติการบล็อกเวลา ของมันเหมาะมากสำหรับการทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง คุณสามารถลากงานที่สำคัญของคุณเข้าไปในปฏิทินเพื่อบล็อกเวลาและเพิ่มสมาธิได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ
- จัดการวันของคุณให้ดีขึ้นโดยเข้าใจว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ระหว่างสองเหตุการณ์
- ผสานงาน, บันทึก, และกิจกรรมในปฏิทินเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของวันของคุณ
- รับการแจ้งเตือนการประชุมและแจ้งเตือนผู้อื่นได้เพียงคลิกเดียวหากคุณกำลังจะสาย
ข้อจำกัดตามปกติ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้ใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ และบางส่วนรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ
การกำหนดราคาตามปกติ
- ฟรี
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินตามปกติ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวมากกว่า 20 รายการ
7. Notion Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลา)
ผ่านทาง Notion
Notion เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันยอดนิยมที่ช่วยในการจัดการเวลาโดยการจัดระเบียบภาระงานส่วนตัวและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมคือ การเข้าร่วมการโทรโดยตรงจากเมนู ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาลิงก์การประชุม
มันมี ฟีเจอร์การกำหนดเวลาในตัว ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น Notion ยังผสานการจัดการงาน การจดบันทึกและฐานข้อมูลโครงการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion Calendar
- เชื่อมต่อภารกิจกับบันทึก, ทรัพยากร, หรือเหตุการณ์ในปฏิทินด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง
- ส่งลิงก์กำหนดเวลาผ่าน Notion ให้ผู้อื่นจองเวลาได้กับคุณ
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เมนูคำสั่งและทางลัด
ข้อจำกัดของปฏิทิน Notion
- มันไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงงานของตนขณะเดินทางโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต
ราคาของปฏิทิน Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนปฏิทิน Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. Evernote (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ต)
ผ่านทาง Evernote
หากคุณกำลังมองหาวิธีจดบันทึกวางแผนโครงการ และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการEvernoteอาจเป็นตัวเลือกสำหรับคุณ ด้วย Evernote คุณสามารถ ติดตาม ทั้งงานระยะสั้นและโครงการระยะยาวได้ในที่เดียว มันช่วยให้คุณเพิ่มความคิด ไอเดีย และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถ สร้างงาน ได้โดยตรงจากบันทึกของคุณและเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จัดเก็บข้อความ รูปภาพ บันทึกเสียง และคลิปเว็บ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบเนื้อหาทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยคุณสมบัติ การจดบันทึกขั้นสูง
- จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือนได้โดยตรงในบันทึกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงการดำเนินการกับโครงการหรือแนวคิดเฉพาะสำหรับบริบทที่ดีขึ้น
- เชื่อมโยงบันทึกกับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อวางแผนการประชุมประจำวันของคุณ
ข้อจำกัดของ Evernote
- Evernote อาจรู้สึกว่ามีฟีเจอร์มากเกินไปและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้คนที่ชอบผู้จัดการงานที่เรียบง่ายและมีระบบระเบียบ
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14.99 ต่อเดือน
การให้คะแนน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
9. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและติดตามนิสัยในรูปแบบเกม)
ผ่านทาง Habitica
หากคุณเป็นแฟนเกมวิดีโอ Habitica สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับกิจวัตรประจำวันของคุณได้ มัน ทำให้การสร้างนิสัยกลายเป็นเกม และติดตามเป้าหมายประจำวันและรายการที่ต้องทำเพื่อให้คุณมีกิจวัตรประจำวันที่เป็นระเบียบ ด้วยการปฏิบัติต่อภารกิจและเป้าหมายของคุณเหมือนกับภารกิจในเกมบทบาทสมมติ (RPG) Habitica กระตุ้นให้ผู้ใช้สร้างนิสัยที่ดีขึ้น ทำภารกิจให้สำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของพวกเขาผ่านวิธีการที่สนุกและ มีปฏิสัมพันธ์
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณจะเลเวลอัพและสามารถเปลี่ยนตัวละครของคุณได้ คุณยังสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนของคุณและต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่น ชุดเกราะและทักษะเวทย์มนต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- สะสมคะแนน ปลดล็อกรางวัล และเพิ่มระดับตัวละครของคุณโดยการทำภารกิจประจำวัน งานที่ต้องทำ และนิสัยต่าง ๆ ให้สำเร็จด้วยระบบเกมมิฟิเคชัน
- พัฒนาพฤติกรรมที่ดีและกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีในวิธีที่สนุกและน่าสนใจ
- เข้าร่วมกับกลุ่มและแข่งขันในความท้าทายกับเพื่อนหรือผู้ใช้คนอื่น ๆ ด้วยฟีเจอร์ทีมและสังคม ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Habitica
- อินเทอร์เฟซที่เหมือนเกมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช่แฟนขององค์ประกอบที่เน้นเกม
ราคา Habitica
- ฟรี
- แผนกลุ่ม: $9 ต่อเดือน + $3 ต่อสมาชิก
คะแนน Habitica
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
10. วิถีชีวิต (ตัวติดตามนิสัยที่ดีที่สุด)
ผ่านทาง วิถีชีวิต
หากคุณพบว่าการสร้างนิสัยเป็นเรื่องยาก ลองใช้ แอปติดตามนิสัยที่ใช้งานง่าย อย่าง Way of Life ดูสิ มันมี สไตล์การติดตามด้วยสี ที่สดใสสำหรับการติดตามกิจวัตรประจำวันและจัดระเบียบงานต่างๆ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะสร้างนิสัยที่ดีได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือฟีเจอร์การจดบันทึกที่ให้คุณบันทึกอารมณ์ประจำวันและติดตามสิ่งที่ทำให้คุณหยุดการทำต่อเนื่องได้
ลักษณะชีวิตที่ดีที่สุด
- บันทึกนิสัยด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าโดยไม่รู้สึกหนักใจ
- วิเคราะห์แผนภูมิและกราฟที่แสดงอัตราความสำเร็จของคุณตลอดเวลา ช่วยให้คุณสังเกตเห็นแนวโน้มและปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณตามความเหมาะสม
- ติดตามความคืบหน้าและสร้างกิจวัตรประจำวันด้วยการแจ้งเตือนงาน
ข้อจำกัดของวิถีชีวิต
- นี่เป็นแอปติดตามนิสัยเป็นหลัก ดังนั้นผู้ใช้ที่กำลังมองหาตัวจัดการงานที่ครอบคลุมอาจพบว่าแอปนี้ขาดในด้านการจัดการงาน
- เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนนิสัยที่คุณสามารถติดตามได้ ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ที่มีการทำกิจวัตรที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาตามวิถีชีวิต
- ฟรี: ติดตามนิสัยได้สูงสุด 3 อย่าง พร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน
- พรีเมียม: $4.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ระดับวิถีชีวิต
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
11. การทำต่อเนื่อง (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพฤติกรรมประจำวัน)
ผ่านทาง แถบต่อเนื่อง
ด้วยคุณสมบัติการติดตามนิสัยที่ง่ายและมีประสิทธิภาพของ Streaks คุณสามารถ สร้างนิสัยที่ดี ได้โดยการมุ่งเน้นการรักษาการต่อเนื่องของกิจกรรมประจำวัน มัน เน้นความสม่ำเสมอ โดยให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการทำภารกิจและนิสัยให้สำเร็จวันแล้ววันเล่า
ฉันชอบที่มันสามารถตั้งงานสำหรับวันเฉพาะได้แทนที่จะเป็นทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ยังให้สถิติการเสร็จสิ้นงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีกำลังใจ
คุณสมบัติเด่นของ Streaks
- รักษาพฤติกรรมประจำวันโดยการรักษาสถิติต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบของความท้าทายและรางวัล
- ตั้งภารกิจเป็นรายวันหรือในวันเฉพาะของสัปดาห์ มอบความยืดหยุ่นในการสร้างนิสัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
- สร้างงานได้สูงสุด 24 งานต่อวันในภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน
ข้อจำกัดของสตรีค
- Streaks มีข้อจำกัดในด้านการจัดการงานนอกเหนือจากการติดตามนิสัย ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีเวอร์ชัน Android
ราคาของ Streaks
- 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับสตรีค
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. stickK (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย)
ผ่านทาง stickK
ส่วนที่ยากที่สุดของการมีประสิทธิภาพคือการปฏิบัติตามกิจวัตรที่สม่ำเสมอและรักษาวินัย นี่คือจุดที่ stickK สามารถช่วยคุณได้ มันกระตุ้นให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณผ่าน ความมุ่งมั่น
ฉันพบว่า stickK มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะใช้ เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม เพื่อช่วยให้เรายึดมั่นในเป้าหมายของเรา มันถูกออกแบบมาโดยอิงจากแนวคิดของ สัญญาผูกมัด ซึ่งคุณตั้งเป้าหมาย กำหนดผลทางการเงินหรือสังคมหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และสรรหาผู้ตัดสินหรือผู้สนับสนุนเพื่อคอยตรวจสอบความรับผิดชอบของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ stickK
- ตั้งเป้าหมายและให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินหากคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจทางการเงินและช่วยเสริมสร้างความสม่ำเสมอ
- มีปฏิสัมพันธ์, ให้การสนับสนุน, และแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุดกับผู้ตั้งเป้าหมายที่มีใจเดียวกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายผ่านการผสมผสานระหว่างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ
ข้อจำกัดของ stickK
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าด้านการเงินมีความเข้มข้นเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะนำเงินไปเสี่ยง
ราคาของ stickK
- พื้นฐาน: ผู้ใช้ 25 คนต่อการผูกพัน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน ต่อการผูกมัด
- เข้าถึงทุกบริการ: $19 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน ต่อการผูกมัด
คะแนน stickK
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
13. Clockify (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลา)
ผ่านทาง Clockify
หากวันของคุณผ่านไปอย่างรวดเร็วเกินไป และคุณรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรมากนัก ลองใช้ Clockify ดูสิ ลองใช้เพื่อ ติดตามเวลา สำหรับแต่ละงาน และ ระบุงานที่ใช้เวลามาก เพื่อวางแผนวันของคุณให้เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น การตอบอีเมลใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นฉันจึงพยายามจัดเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะ วิธีนี้ช่วยให้ฉันควบคุมเวลาได้ดีขึ้นและวางแผนงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉันจะรู้ว่าแต่ละงานต้องใช้เวลาเท่าไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- บันทึกชั่วโมงการทำงานในภารกิจและโครงการต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลา และเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- รับ รายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานและปรับกิจวัตรของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- ผสานการทำงานของ Clockify กับแอปจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Clockify
- เวอร์ชันฟรีของมันให้บริการรายงานพื้นฐานและความสามารถในการจัดการทีม
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: 15.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนน Clockify
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
14. Trello (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นงาน)
ผ่านทาง Trello
การมองเห็นงานประจำวันของคุณเป็นภาพเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนวันให้มีประสิทธิภาพ มันช่วยให้คุณ กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน และลดความเครียด Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้ มันมีบอร์ด Kanban เพื่อช่วยจดบันทึกงานประจำวันและแบ่งออกเป็นรายการต่างๆ เช่น 'ทำแล้ว', 'กำลังทำ', และ 'เสร็จสมบูรณ์'
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดและดูงานหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย ฉันยังชอบมุมมองปฏิทินของ Trello ซึ่งช่วยให้คุณติดตามภาระผูกพันส่วนตัวและจัดการงานต่างๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้ป้ายกำกับ, วันที่ครบกำหนด, และรายการตรวจสอบบนบัตรเพื่อจัดระเบียบงานประจำวันของคุณตามลำดับความสำคัญ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานจากหนึ่งรายการไปยังอีกรายการหนึ่ง
- เพิ่มพลังพิเศษกว่า 150 รายการ รวมถึง Notion และ Zapier เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trello
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Trello rating
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
15. Habitify (ดีที่สุดสำหรับการสร้างนิสัย)
ผ่านทาง Habitify
หากคุณกำลังดิ้นรนเพื่อสร้างและรักษา습นิสัยเชิงบวกในขณะที่กำจัด습นิสัยเชิงลบ ลองดู Habitify. ด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย มันส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ทำให้คุณติดตามความคืบหน้าและรักษาแรงจูงใจได้ง่ายขึ้น
Habitify ช่วยสร้างกิจวัตรที่แยกต่างหากสำหรับเช้า บ่าย และกลางคืน เพื่อให้คุณสามารถสร้างนิสัยอย่างช้าๆ ได้ นอกจากนี้ยัง แสดงสถิติการทำนิสัยต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจอยู่เสมอ มันยังทำให้การติดตามนิสัยน่าสนใจขึ้นโดยการทำให้เป็นเกม และเพิ่มแดชบอร์ดผู้นำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify
- อย่าพลาดการบันทึกนิสัยของคุณด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำเป็นประจำตลอดทั้งวัน
- รับข้อมูลเชิงลึกและสถิติที่มีค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณตลอดเวลา ช่วยให้คุณระบุรูปแบบและปรับกิจวัตรของคุณตามความจำเป็น
- บันทึกความคิดประจำวันของคุณด้วยฟีเจอร์บันทึกโน้ตในตัว
นิสัยจำกัด
- เวอร์ชันฟรีของมันให้คุณติดตามนิสัยได้จำนวนจำกัด
ราคาของ Habitify
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $4.99 ต่อเดือน
คะแนน Habitify
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
จัดการกิจวัตรประจำวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ด้วย ClickUp การจัดการกิจวัตรประจำวันของคุณจะง่ายขึ้นมาก มันเป็นเครื่องมือวางแผนประจำวันและการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
ClickUp ยังช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุด และทำให้การวางแผนในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานหรือเป้าหมายส่วนตัว ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกวันมีความหมาย
