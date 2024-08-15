15 ตัวอย่างนิสัยเสียที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาสำหรับภาวะสุขภาพจิตหรือร่างกายใด ๆ
เคยรู้สึกติดอยู่ในวังวนของการผัดวันประกันพรุ่งไหม? งานกองพะเนินเหมือนเกมเตตริสที่ไม่มีวันจบสิ้น มันเหมือนกับการโยนลูกบอลหลายลูกในอากาศ แต่ทุกครั้งที่คุณคิดว่าควบคุมได้แล้ว ความวอกแวกใหม่ก็พาคุณกลับไปเริ่มต้นใหม่หมด
แต่มันไม่ใช่แค่สิ่งล่อใจหรือรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย นิสัยที่ไม่ดี—เช่น สุขอนามัยที่ไม่ดี การผัดวันประกันพรุ่งการจัดการเวลาที่ไม่ดี และการใช้เวลาหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุด—สามารถแอบเข้ามาและทำให้ทุกอย่างแย่ลงได้
นิสัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายกระบวนการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณสูญเสียพลังงาน ทำให้สมาธิของคุณสับสน และทำให้คุณรู้สึกถูกกดดันอย่างหนัก นิสัยเหล่านี้ยังสร้างวงจรที่เลวร้าย—เมื่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณลดลง ระดับความเครียดก็เพิ่มขึ้น ทำให้คุณยากที่จะหลุดออกจากวงจรนี้ได้
มาพูดคุยเกี่ยวกับนิสัยไม่ดีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณ และค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เพื่อหลุดพ้นจากนิสัยเหล่านี้และกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
15 ตัวอย่างนิสัยเสียที่พบได้บ่อย
นิสัยไม่ดีคือการกระทำซ้ำ ๆ ที่ส่งผลเสียต่อชีวิต สุขภาพ หรือความสัมพันธ์ของคุณ มันคือการกระทำหรือรูปแบบที่คุณพบว่ายากที่จะเลิก แม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันมีอันตรายก็ตาม
เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น เราได้จัดกลุ่มตัวอย่างนิสัยเสียทั่วไป 15 ข้อออกเป็น 6 หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน แต่ละหมวดหมู่จะเน้นพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขนิสัยของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นิสัยเสียส่วนตัว
1. วิจารณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลา
คุณทุ่มเทเวลาให้กับโปรเจกต์นี้มามากแล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะกดส่ง แต่แล้วเสียงในหัวก็เริ่มกระซิบว่า "นี่มันดีพอหรือยัง? ถ้าพวกเขาไม่ชอบล่ะ?"
คุณพบว่าตัวเองตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก จนถึงขั้นตรวจสอบเป็นครั้งที่สาม ทันใดนั้น กำหนดเส้นตายก็ใกล้เข้ามาทุกที และคุณก็ติดอยู่ในวังวนของความไม่มั่นใจในตัวเอง
เราทุกคนต่างมี นักวิจารณ์ภายในที่คอยจับผิดข้อบกพร่องของคุณ ทำให้คุณลังเลและสงสัยในทางเลือกของตัวเอง ความกลัวในความไม่สมบูรณ์แบบนี้ทำให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลบเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆ และเลือกที่จะเล่นอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ คุณยังพลาดโอกาสและเติบโตได้ไม่เต็มที่
2. ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไป
การเลื่อนดูแอปโซเชียลมีเดียอย่างไม่มีจุดหมาย เช่น YouTube หรือ Instagram เป็นอีกหนึ่งนิสัยเสียที่สามารถทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
การเลื่อนดูเนื้อหาแบบไม่สิ้นสุดและการแจ้งเตือนที่เข้ามาตลอดเวลาทำให้ชั่วโมงของคุณหายไปและทำให้คุณไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อคุณติดอยู่กับหน้าจอของคุณก่อนนอน คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการนอนหลับที่ไม่ดี ทำให้คุณ งัวเงียและพยายามที่จะมีสมาธิในวันถัดไป
คุณอาจรู้สึกไม่เพียงพอและวิตกกังวลเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับช่วงเวลาดีๆ ของผู้อื่น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายของคุณ ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาและท่าทางที่ไม่ดี
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ลดการใช้โซเชียลมีเดียของคุณลงวันละห้านาที การลดเวลาหน้าจอ Instagram จาก 1.5 ชั่วโมงเหลือเพียง 20 นาทีต่อวันอาจเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เนื่องจากโซเชียลมีเดียนั้นเสพติดได้ง่าย แทนที่จะทำแบบนั้น ลองลดเวลาหน้าจอของคุณลงวันละห้านาทีแทน วิธีนี้จะช่วยให้คุณไปถึงขีดจำกัดเวลาหน้าจอที่เหมาะสมต่อสุขภาพได้
นิสัยเสียในเชิงวิชาชีพ
3. จัดการงานง่ายก่อน
การจัดการกับงานง่าย ๆ ก่อนอาจเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจ เพราะพวกมันทำได้รวดเร็วและให้ความรู้สึกสำเร็จ อย่างไรก็ตาม มันมักจะทำให้การงานที่สำคัญกว่าซึ่งต้องการความสนใจและพลังงานอย่างเต็มที่ของคุณถูกเลื่อนออกไป
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเริ่มต้นวันด้วยการตอบอีเมลหรือจัดโต๊ะทำงาน—งานเล็กๆ ที่ไม่ได้ช่วยผลักดันโครงการสำคัญของคุณ เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานที่มีความสำคัญสูงและซับซ้อน คุณอาจมีพลังงานและเวลาไม่เพียงพอ ทำให้ยากต่อการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
นิสัยการทำงานนี้ทำให้กำหนดส่งงานล่าช้าและโครงการไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากงานที่ง่ายกว่าและส่งผลกระทบน้อยกว่าบดบังงานที่สำคัญ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดการงานยากๆด้วยการนำเทคนิค "กินกบตัวแรก" มาใช้ในกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
4. การผัดวันประกันพรุ่งงานสำคัญ
การเลื่อนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไปจนถึงนาทีสุดท้ายเป็นหนึ่งในนิสัยเสียที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งมัก นำไปสู่การทำงานอย่างเร่งรีบและผลลัพธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการซื้อเวลาเพิ่มให้ตัวเองมักจะจบลงด้วยการวุ่นวายอย่างเครียด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีการนำเสนอครั้งใหญ่ที่ต้องส่งพรุ่งนี้ แทนที่จะเริ่มเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆ คุณกลับนั่งดูซีรีส์เรื่องโปรดแบบรวดเดียวจบ ก่อนจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนแล้ว และตอนนี้คุณก็ต้องเร่งมือทำผลงานชิ้นสุดท้ายให้เสร็จภายในเวลาอันจำกัด
ผลลัพธ์คือ? คุณจบลงด้วยการนำเสนอที่น่าเบื่อซึ่งทำลายชื่อเสียงและความมีประสิทธิภาพของคุณ. นอกจากนี้ยังอาจทำลายความไว้วางใจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือ.
5. การละเลยการจัดลำดับความสำคัญของงาน
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ไม่ดีมักนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาและประสิทธิภาพที่ต่ำ นอกจากนี้ยังทำให้คุณรู้สึกหนักใจและดิ้นรนเพื่อให้งานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ แต่แทนที่จะวางแผนกลยุทธ์โฆษณาและกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบ คุณกลับมัวแต่ปรับแต่งโทนสีของเว็บไซต์ให้ดูดีขึ้น
ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบให้สมบูรณ์แบบ คุณพลาดโอกาสในการสร้างข้อความแคมเปญที่ทรงพลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาของคุณ ส่งผลให้แคมเปญของคุณไม่ตรงเป้าหมายและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ควรจะเป็น
ท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ใช่แค่เรื่องของการพลาดกำหนดเวลา—แต่มันเกี่ยวกับการ สูญเสียทรัพยากรและปล่อยให้โอกาสสำคัญหลุดลอยไป
ใช้คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดความสำคัญให้กับแต่ละงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังทำอยู่ และไม่เพียงแค่ไล่ตามงานที่ง่ายหรือได้ผลลัพธ์เร็วเท่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง เพื่อให้คุณไม่พลาดและติดตามงานเหล่านั้นอยู่เสมอ
6. การรับภาระมากเกินไป
การรับงานมากเกินไปในเวลาเดียวกันอาจส่งผลเสีย ทำให้เกิดภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพการทำงานลดลง เมื่อคุณรับภาระมากเกินไป คุณกำลังใช้พลังงานและความสนใจของคุณมากเกินไป และทำให้การทำงานทุกอย่างทำได้ยาก
ตัวอย่างเช่น การตกลงรับหน้าที่เพิ่มเติมที่ทำงานในขณะที่ต้องจัดการกับตารางงานที่แน่นขนัด อาจส่งผลต่อคุณภาพงานของคุณและทำลายชื่อเสียงในสายอาชีพได้ ความกดดันอย่างต่อเนื่องยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณ ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นและลดความพึงพอใจในงานของคุณ
นอกจากนี้ ยังอาจทำให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณเสียไป และสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งอาจลดเวลาที่คุณมีให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก
7. การไม่ตั้งเป้าหมาย
เคยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งวนอยู่กับที่ในการทำงานไหม? นั่นมักเป็นผลมาจากการไม่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริง หากไม่มีเป้าหมาย ก็เหมือนขับรถโดยไม่มีแผนที่—คุณไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนหรือจะไปถึงได้อย่างไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับโครงการ คุณอาจใช้เวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็นหรือเสียสมาธิไปกับสิ่งรบกวน ซึ่งทำให้ยากต่อการประเมินความก้าวหน้าและสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากร
คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลัง ทำงานหนักโดยไม่มีผลงานใดๆ ซึ่งอาจทำให้ความกระตือรือร้นของคุณลดลง และทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด
การสื่อสารที่ไม่ดีและนิสัยความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
8. การขัดจังหวะผู้อื่น
การตัดบทผู้อื่นบ่อย ๆ ระหว่างการสนทนาเป็นนิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจขัดขวางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ เมื่อคุณขัดจังหวะเพื่อนร่วมทีม คุณไม่ได้แค่เสียมารยาท—คุณยังพลาดโอกาสในการเข้าใจมุมมองของพวกเขาอีกด้วย
สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ทำให้คุณตัดสินใจหรือดำเนินการบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของทีม นอกจากนี้ สมาชิกในทีมอาจรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับ เกิดความหงุดหงิด และไม่อยากมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในการสนทนา ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ยากขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนี้อาจลดประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสร้างความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นในความสัมพันธ์ในการทำงาน
9. แสดงให้เห็นถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจ
ลองนึกภาพนี้: สมาชิกในทีมคนหนึ่งกำลังดิ้นรนกับงานและกำหนดเวลา และขอความช่วยเหลือ แทนที่จะยอมรับความรู้สึกของพวกเขา คุณกลับพูดว่า "ทุกคนก็ยุ่งกันทั้งนั้น จัดการมันเหมือนกับที่พวกเราทำกัน"
การเพิกเฉยต่อความพยายามของพวกเขาจะไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ในความเป็นจริง มันจะ ทำให้พวกเขารู้สึกถูกมองข้ามและไม่ได้รับการสนับสนุน ลดขวัญกำลังใจ และขัดขวางการทำงานเป็นทีม
เมื่อผู้คนรู้สึกว่าไม่ได้รับการให้คุณค่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่แบ่งปันความคิดของตน ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นในภายหลัง แย่กว่านั้น พวกเขาอาจมองหางานใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมากกว่า ซึ่งอาจทำให้ความสำเร็จของโครงการโดยรวมของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
นิสัยการบันเทิงและเทคโนโลยีที่ทำให้เสียสมาธิ
10. การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน
การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจดูเหมือนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับตารางงานที่ยุ่ง แต่บ่อยครั้งกลับส่งผลเสียมากกว่า เมื่อคุณกำลังจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน—เช่น การตอบอีเมลในขณะที่กำลังเขียนรายงานอย่างละเอียด—นั่นหมายความว่าคุณ ไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดอย่างเต็มที่ ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดและความคืบหน้าที่ช้าลง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานโครงการที่ซับซ้อนและถูกขัดจังหวะอยู่บ่อยครั้งจากการแจ้งเตือนทางโซเชียลมีเดีย คุณภาพของงานอาจลดลง เพราะคุณไม่ได้ทุ่มเทเวลาหรือพลังงานทางจิตใจให้กับแต่ละงานอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น และต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นอีกด้วย
โดยสรุป การทำหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้คุณรู้สึกว่ามีงานยุ่ง แต่บ่อยครั้งกลับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและงานที่ได้ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
สมองของเรามีระบบสองระบบสำหรับการสลับงาน: ระบบหนึ่งตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป และอีกระบบหนึ่งปรับโฟกัสทางจิตใจของเรา แม้ว่าสิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างไม่ยากเย็น แต่การสลับงานบ่อยครั้งสามารถขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ในความเป็นจริงการสลับงานบ่อยครั้งสามารถทำให้เสียเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพถึง 40%
11. การดูรายการทีวีแบบมาราธอน
การใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูรายการทีวีและภาพยนตร์สามารถดึงคุณออกจากกิจกรรมที่มีประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การอ่านหนังสือที่ค้างไว้ การติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรัก หรือการดูแลตัวเอง
มันง่ายที่จะหมกมุ่นและลืมเวลา ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้คุณเสียเวลาในวันของคุณเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจและขาดแรงจูงใจอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เวลาทั้งสุดสัปดาห์ดูซีรีส์หรือเล่นเกมออนไลน์อย่างหนัก วันจันทร์อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแทนที่จะรู้สึกสดชื่น คุณเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความรู้สึกเฉื่อยชาและหนักอึ้ง—เหมือนกับว่าคุณกำลังเตรียมตัวให้เข้าสู่ภาวะประสิทธิภาพการทำงานต่ำตั้งแต่เริ่มต้น
นิสัยไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
12. การงดมื้ออาหารหรือการรับประทานอาหารขยะหรืออาหารแปรรูปในปริมาณมาก
การหลีกเลี่ยงมื้ออาหาร โดยเฉพาะอาหารเช้า เป็นนิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำลายพลังงานและความตั้งใจของคุณได้
ร่างกายของคุณได้อดอาหารมาตลอดทั้งคืนและกำลังหิวโหยเพื่อหาพลังงาน โดยการงดอาหารเช้าหรือเลื่อนมื้อแรกออกไป คุณกำลังขอให้ร่างกายทำงานโดยไม่มีเชื้อเพลิง ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเฉื่อยชา หงุดหงิด และเหมือนกำลังลากตัวเองไปตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ การกินอาหารขยะอาจดูน่าดึงดูดและทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เต็มไปด้วยน้ำตาลและไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจ ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีสมาธิตลอดทั้งวัน การรักษาความคมชัดเป็นเรื่องยากเมื่อสมองของคุณไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นในการทำงานอย่างเต็มที่
13. การสูญเสียการนอนหลับและการออกกำลังกาย
หากคุณเข้านอนหรือพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนในเวลาที่ไม่แน่นอน มันจะทำลายสุขภาพกายและจิตใจของคุณ และลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณลง
ลองคิดดูสิ: ถ้าคุณไม่ได้นอนหลับเพียงพอ สมองของคุณก็จะไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอในการฟื้นฟูตัวเอง คุณอาจพบว่าตัวเองมีปัญหาในการจดจ่อและลืมสิ่งต่าง ๆ บ่อยขึ้น และในวงจรนี้ คุณจะรู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะออกกำลังกายหรือแม้แต่จะออกไปเดินเล่น
การขาดการนอนหลับและการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพสามารถ เพิ่มระดับความเครียดของคุณ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี ความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ การอดนอนเรื้อรังยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดูแลสุขภาพของคุณด้วยนิสัยเล็กๆ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และทำอย่างสม่ำเสมอ เดิน 5 นาทีหลังมื้ออาหารทุกมื้อ และออกกำลังกายที่บ้าน 15 นาทีในเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ
นิสัยไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับยา
14. การใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน
การพึ่งพายาที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสั่งจ่ายสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ แต่การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์อาจนำไปสู่ผลข้างเคียงทางจิตใจและร่างกายที่รุนแรงได้
การวินิจฉัยตนเองและใช้ยาที่ไม่ได้รับการสั่งหรือแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อาจก่อให้เกิดผลเสียมากมาย เมื่อเวลาผ่านไป ยาเหล่านี้อาจ ลดประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพโดยรวมของคุณ
หากจิตใจและร่างกายของคุณติดอยู่ในสภาวะที่ต้องรับมือกับผลกระทบและผลข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ยากขึ้นในการมีสมาธิกับงานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
15. การละเลยตารางการใช้ยา
การลืมรับประทานยาหรือรับประทานยาในเวลาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สมดุลของร่างกายเสียไป และอาจทำให้อาการแย่ลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรคเรื้อรัง ซึ่งอาจทำให้เกิดการกำเริบของโรคและเพิ่มความไม่สบายได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่โดยรวม
แต่ผลกระทบไม่ได้มีเพียงแค่ทางกายภาพเท่านั้น
การใช้ยาอย่างไม่สม่ำเสมอสามารถทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ไม่ดีได้เช่นกัน ซึ่งอาจทำให้คุณเครียดได้ ยาสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณ แรงจูงใจ และแม้กระทั่งวิธีที่คุณโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับชีวิตประจำวันของคุณได้
5 วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเลิกนิสัยไม่ดี
ด้วยนิสัยเสียที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้ในใจ นี่คือวิธีบางประการที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
1. กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง
คุณเคยพยายามเลิกนิสัยไม่ดีทั้งหมดในคราวเดียว แล้วพบว่าตัวเองกลับไปทำมันอีกครั้งในเวลาไม่นานหรือไม่? เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
เคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนจาก 0 เป็น 100 ในชั่วข้ามคืน—แต่คือการ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถทำได้จริง และยึดมั่นในเป้าหมายนั้น เมื่อคุณกำลังดิ้นรนกับความสม่ำเสมอหรือแรงจูงใจ ลองเริ่มต้นด้วยนิสัยเล็กๆ น้อยๆ
ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าอ่านหนังสือวันละ 15 นาที ใช้เวลานี้เป็นสัญญาณในการลดเวลาหน้าจอของคุณ ในทำนองเดียวกัน หากคุณต้องการเลิกทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ให้ทุ่มเทเวลาเพียง 20 นาทีกับงานหนึ่งงานก่อน แล้วจึงพักและมุ่งความสนใจไปที่อย่างอื่น
การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้เหล่านี้ทำตามได้ง่ายและช่วยให้คุณสร้างนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทุก ความสำเร็จเล็ก ๆ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้คุณอยู่ในเส้นทาง สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งขึ้น
เพื่อติดตามเป้าหมายเหล่านี้ClickUp Goalsคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้ มันช่วยให้คุณแยกเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อยและเป้าหมายย่อย ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความสำเร็จประจำวันของคุณได้แบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะวัดความก้าวหน้าเป็นตัวเลข งาน หน่วยเงิน หรือแม้แต่แบบถูก/ผิด ClickUp ก็สามารถแสดงภาพให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณใกล้เป้าหมายมากแค่ไหน นอกจากนี้ วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งของแต่ละงานยังช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและตรงตามแผน
2. ให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายและการนอนหลับ
ความเครียดสามารถกระตุ้นนิสัยไม่ดีเก่า ๆ ได้ และการนอนไม่เพียงพอทำให้สมองของคุณไม่สามารถยึดติดกับนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจิตใจที่ผ่อนคลายและร่างกายที่พักผ่อนเพียงพอจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
เริ่มต้นด้วยการหายใจลึก ๆ—เพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างน่าประหลาดใจ การทำสมาธิก็สามารถช่วยสงบจิตใจได้อย่างมหัศจรรย์เช่นกัน การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหมายถึงการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนสลับกันไป เป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความตึงเครียด
นอกจากนี้ ควรตั้งเป้าหมายการนอนหลับที่มีคุณภาพ 7-9 ชั่วโมงต่อคืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ให้ตั้งกิจวัตรก่อนนอนที่ผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอ ก่อนนอน และรักษาห้องนอนให้เย็นและมืด นอกจากนี้กิจวัตรตอนเช้าที่ช่วยบำรุงจิตใจยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับวันใหม่ และสนับสนุนนิสัยที่ดี
เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเส้นเวลาที่ชัดเจนสำหรับกิจวัตรก่อนนอนหรือการผ่อนคลายของคุณ
ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลา 20.00 น. ถึง 20.30 น. สำหรับการผ่อนคลาย และ 22.00 น. ถึง 22.30 น. สำหรับการอ่านหนังสือก่อนนอน หากมีแผนเปลี่ยนแปลง ให้ลากและวางช่วงเวลาเหล่านี้ให้เหมาะสมกับตารางเวลาของคุณ
นอกจากนี้ การแจ้งเตือนClickUp Remindersที่ปรับแต่งได้จะแจ้งเตือนคุณ ในทุกอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ตั้งการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อเริ่มกิจวัตรการผ่อนคลายเวลา 20.00 น. หรือรับการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเวลา 22.00 น. เพื่อเตือนให้คุณปิดหน้าจอและเข้านอน
คุณสมบัตินี้ช่วยเสริมสร้างวินัยในตนเองของคุณโดยการช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและไม่พลาดวันใดวันหนึ่ง
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและการออกกำลังกายเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา แต่ 38% ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 🤦
นั่นเป็นช่องว่างที่ใหญ่ระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำ! ClickUp สามารถช่วยคุณยกระดับการออกกำลังกายของคุณด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและ งานที่ทำซ้ำได้ ลองนึกภาพการสร้างกิจวัตรเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย บันทึกการออกกำลังกายทุกครั้ง และรักษาการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า—เพราะการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นทางนั้นอย่างชัดเจน
3. แทนที่นิสัยไม่ดีด้วยนิสัยที่ดี
ระบุสิ่งที่กระตุ้นนิสัยไม่ดีของคุณ—ความเครียด, ความเบื่อ, หรือกิจวัตรตอนเช้าของคุณทั้งหมด. จากนั้น, เลือกนิสัยเชิงบวกเพื่อแทนที่มัน.
ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามหยุดการกินขนมขบเคี้ยวที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น แอปเปิ้ลหั่นเป็นชิ้น หรือถั่วหนึ่งกำมือ หรือลดการทำงานดึกด้วยการสร้างกิจวัตรยามเย็นที่ผ่อนคลาย เช่น การอ่านหนังสือหรือการใช้เวลากับคนที่คุณรัก
ในทำนองเดียวกัน หากความคิดในแง่ลบเริ่มแทรกซึมเข้ามาหลังจากเผชิญกับงานที่ท้าทาย ให้ใช้คำยืนยันเชิงบวกหรือการฝึกแสดงความขอบคุณอย่างรวดเร็วเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น
แนวคิดคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และค่อยๆ ผสมผสานนิสัยใหม่เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ติดทน:
- พึ่งพาครอบครัวและเพื่อนฝูงของคุณเพื่อขอการสนับสนุน—พวกเขาสามารถให้กำลังใจและช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณตั้งใจได้
- จดบันทึกหรือใช้แอปพลิเคชันวางแผนรายวันเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
- ลองใช้เทคนิคการเรียงลำดับนิสัย ตัวอย่างเช่น ใช้เวลา 15 นาทีทำงานสำคัญหลังจากอ่านอีเมลฉบับแรกในตอนเช้า วิธีนี้จะเชื่อมโยงการเช็คอีเมลกับการจัดการงานที่สำคัญ ลดการเลื่อนดูสิ่งที่ไม่จำเป็น
เพื่อให้การติดตามนิสัยของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ลองใช้ เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
มันช่วยให้คุณสามารถ:
- ตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อฝึกฝนนิสัยใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การนอนหลับให้เพียงพอ หรือการดื่มน้ำให้เพียงพอ
- ติดตามปริมาณงานเทียบกับเป้าหมายประจำวันของคุณ
- ดูผลลัพธ์แบบเรียลไทม์, มองเห็นชัยชนะของคุณ, และค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง—เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นไปที่ใด
4. ใช้แอปติดตามนิสัย
การเลิกนิสัยไม่ดีเป็นเรื่องจริง แต่การติดตามความก้าวหน้าของคุณจะเปลี่ยนก้าวเล็กๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นความสำเร็จที่สำคัญ นั่นคือจุดที่แอปติดตามนิสัยมีประโยชน์
แอปติดตามนิสัยช่วยให้คุณ บันทึกกิจกรรมประจำวันและดูว่าคุณทำตามนิสัยใหม่ของคุณอย่างสม่ำเสมอแค่ไหน ข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบภาพนี้จะคอยเตือนคุณว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนแล้วและทำไมจึงควรฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านั้น
นอกจากนี้ การเห็นตัวเลขและกราฟเหล่านั้นสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดรู้สึกไม่เหมือนกับการทำงานหนัก แต่เหมือนเกมที่คุณชนะ
โดยสรุป แอปเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นกำลังใจส่วนตัวของคุณ คอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอด้วยข้อความเตือนที่บอกว่า "เฮ้ คุณทำได้ดีมาก!"
ClickUp เป็นเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมที่ยอดเยี่ยม ให้คุณติดตามพฤติกรรมได้อย่างละเอียดและช่วยให้คุณค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม คุณสามารถ:
- สร้างสมุดบันทึกติดตามนิสัยในClickUp Docsเพื่อบันทึกการสะท้อนความคิด ความก้าวหน้า และความท้าทายของคุณ ตัวอย่างเช่น บันทึกการออกกำลังกายหรือแผนการรับประทานอาหารของคุณทุกวันเพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณได้อย่างง่ายดาย
- แบ่งนิสัยใหม่เป็นงานย่อยเพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้นโดยใช้ClickUp Tasks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังอย่างตั้งใจในการประชุม ให้แบ่งการเตรียมการประชุมออกเป็นงานย่อย เช่น "สร้างบันทึกการฟัง" "สรุปประเด็นสำคัญ" "ถามคำถามเพื่อความชัดเจน" และ "สะท้อนความคิดเห็น"
- ติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละนิสัย เช่น การเขียนบันทึกหรือการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ ด้วยClickUp Time Tracking สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประเมินความมุ่งมั่นของคุณและปรับตารางเวลาตามความจำเป็น
- ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpของคุณด้วยวิดเจ็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับนิสัย เช่น การออกกำลังกายที่เสร็จสิ้น การติดตามลูกค้า หรือตารางการอ่านหนังสือ รับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณเข้าใจความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจในการทำงาน
นอกจากนี้ ClickUpยังมีเทมเพลตติดตามนิสัยที่มีประโยชน์หลายแบบเพื่อช่วยให้คุณติดตามนิสัยของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดการงาน วางแผนวันของคุณ สมดุลกิจกรรมครอบครัว และตั้งเป้าหมายอาชีพ
เริ่มต้นนิสัยที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
การเข้าใจและเลิกนิสัยไม่ดีอาจรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบาก แต่ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ทั้งหมดนี้คือการก้าวไปข้างหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ClickUp คือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ ตั้งแต่การตั้งกิจวัตรก่อนนอนที่มั่นคงไปจนถึงการกำจัดสิ่งรบกวนและแทนที่นิสัยเก่าด้วยนิสัยใหม่ ทำให้การติดตามนิสัยเป็นเรื่องง่าย
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถปรับแต่งเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาหน้าจอ การจัดตารางยา หรือการนำการออกกำลังกายเข้ามาในกิจวัตรประจำวันของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรักษาแรงจูงใจของคุณได้ด้วยการเห็นความสำเร็จของคุณผ่านความสามารถในการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ของมัน
แดชบอร์ดแบบโต้ตอบให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณและช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ได้ตามต้องการและเทมเพลตการวางแผนนิสัยที่ครอบคลุมของ ClickUp มอบแนวทางที่มีโครงสร้างในการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุป ClickUp ดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคุณ พร้อมที่จะยกระดับกิจวัตรของคุณด้วยเครื่องมือติดตามนิสัยของ ClickUp แล้วหรือยัง?สมัครวันนี้และเริ่มสร้างนิสัยใหม่ได้อย่างง่ายดาย