10 แม่แบบเป้าหมาย SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณในปี 2025

ต้องการแรงผลักดันเบา ๆ เพื่อช่วยให้คุณเดินหน้าตามเป้าหมายและความปรารถนาของคุณหรือไม่?
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เขียนเป้าหมายของคุณ
- ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและสม่ำเสมอ
- ติดตามว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว
แต่ความเรียบง่ายนั้นยากที่จะเข้าใจ การยึดมั่นในเป้าหมายของคุณอาจดูเหมือนง่าย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลย
หากคุณเคยตั้งปณิธานปีใหม่แล้วลืมไปภายในสามสัปดาห์แรกของปี คุณก็คงรู้ว่าเรากำลังพูดถึงความจริง
แต่เฮ้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว!
ในฐานะบุคคลที่มีชีวิตที่วุ่นวาย คุณไม่สามารถพึ่งพาแค่ปากกา กระดาษ และแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้ คุณต้องมีวินัย และคุณต้องสร้างระบบ
ทางออกคืออะไร?เป้าหมายแบบ SMARTที่ทำให้กระบวนการติดตามเป้าหมายเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบ คำว่า SMART หมายถึงเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ แล้วทำไมต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นในเมื่อมีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณเริ่มการตั้งเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว?
อะไรคือแบบแผนเป้าหมาย SMART?
เทมเพลตเป้าหมาย SMART คือกรอบการทำงานสำหรับองค์กรและบุคคลในการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้หรือที่เรียกว่าเป้าหมาย SMART เพื่อติดตามความก้าวหน้าและทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นเป็นระยะ
การใช้แบบฟอร์มเป้าหมาย SMART มอบประโยชน์มากมาย ทั้งสำหรับบุคคลที่ตั้งเป้าหมายส่วนตัว และสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงาน:
- ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง
- ติดตามเป้าหมายให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการตั้งเป้าหมายรายวัน,เป้าหมายรายสัปดาห์, และเป้าหมายรายเดือน
- ให้ทีมมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ระยะยาวด้วยเป้าหมายประจำปี
- บรรลุเป้าหมายการสื่อสารโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้
- วัดความก้าวหน้าด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายขั้นสูง
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับเป้าหมายได้ทันที
- ปรับปรุงการร่วมมือด้วยความโปร่งใสที่เป้าหมาย SMART มอบให้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนเป้าหมาย SMART ดี?
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ที่ดีควรใช้งานง่าย ปรับเปลี่ยนได้ และติดตามและอัปเดตได้อย่างราบรื่น คุณควรสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวและวิชาชีพของคุณได้
การใส่ใจในรายละเอียดเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายของเทมเพลตเป้าหมายที่ออกแบบมาอย่างดี ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับใส่รายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ เช่น ระยะเวลา สมาชิกทีมที่ต้องร่วมมือ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมาย
การเพิ่มบริบทสั้น ๆ สำหรับแต่ละเป้าหมายจะสร้างความชัดเจนและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้เร็วขึ้น
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายต้องสามารถแสดงภาพความคืบหน้าได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเดินหน้าต่อไป ควรมีโครงสร้างที่เรียบร้อยเพื่อให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าการกระทำของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ และเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
สำรวจตัวเลือกเทมเพลตต่าง ๆ เพื่อดูว่าแบบใดช่วยให้การติดตามเป้าหมายรู้สึกไม่เหมือนภาระงาน แต่กลับกลายเป็นก้าวหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมาย
10 แม่แบบเป้าหมาย SMART ที่ควรใช้ในปี 2025
เราพบเทมเพลตเป้าหมาย SMART ที่ดีที่สุดซึ่งใช้งานง่าย ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือ 10 อย่างที่ดีที่สุด
1. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
คุณรู้เป้าหมายของคุณแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มก้าวอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นใช่ไหม? ส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpสามารถช่วยคุณทำได้
แม่แบบที่ครอบคลุมช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นต่อเป้าหมายของคุณ เช่น สิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ผู้ที่ควรรวมอยู่ด้วย ความพยายามที่ต้องใช้ และกำหนดเวลา เมื่อมีรายละเอียดเหล่านี้ครบถ้วน คุณสามารถวางแผนเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อไปถึงเป้าหมายของคุณได้
ปรับแต่งเทมเพลตด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่เป็นไปตามแผน หยุดชั่วคราว และอยู่ในเส้นทาง เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายของบริษัทหรือส่วนตัวออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย การติดตามความคืบหน้าจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น เป้าหมายแบบ SMART, ความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย และแบบฟอร์ม SMART Goal Worksheet
2. แม่แบบเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUpมีประโยชน์เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณจะเข้ากับกรอบ SMART ได้หรือไม่
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณประเมินว่าเป้าหมายของคุณมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้หรือไม่ โดยอิงจากชุดคำถามและรายการตรวจสอบ พร้อมตัวอย่างเป้าหมายที่ดีและไม่ดี เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเป้าหมายทางวิชาชีพอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเดินทางในการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ของคุณ. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้นี้เหมาะสำหรับหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ช่วยคุณกำหนดเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายทางอาชีพแบบ SMART ไปจนถึงการระบุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ.
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและการเขียนเป้าหมายแบบ SMART นั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายของคุณนี่คือสิ่งที่เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด, แบบฟอร์มที่ครอบคลุมนี้ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตั้งเป้าหมายและการติดตาม, ทำให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น.
มันช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ได้ วางแผนการกระทำที่คุณต้องทำ ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละงาน และอื่น ๆ ได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เช่นเดียวกับในสองเทมเพลตแรก คุณสามารถเพิ่มสถานะต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, อยู่ระหว่างการประเมิน, กำลังดำเนินการ, ยังไม่ได้เริ่ม หรือ กำลังวางแผน เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ
แม้ว่าสิ่งนี้เหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่คุณสามารถปรับให้เข้ากับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณได้ สร้างแผนการกระทำที่ง่ายต่อการติดตาม ติดตามอย่างต่อเนื่อง และคุณจะเข้าใกล้ความปรารถนาของคุณก่อนที่คุณจะรู้ตัว
4. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความก้าวหน้าขณะไล่ตามเป้าหมายระยะยาวคือการแบ่งงานออกเป็นกิจกรรมประจำวันเฉพาะด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUp คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้นแบบ SMART ที่จะนำคุณไปสู่ BHAGs (เป้าหมายใหญ่ ใหญ่โต และท้าทาย) ของคุณในที่สุด
เทมเพลตฟรีนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานในแต่ละวัน ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายประจำวันแบบ SMART รักษาแรงจูงใจ และติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลาเพื่อดูว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนแล้ว
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ฟรีนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งวัน โดยให้คุณตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ ทบทวนเป้าหมายทุกวัน และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
สถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จแล้ว, ทบทวนแล้ว, และต้องทำ ยังช่วยให้คุณทราบถึงความคืบหน้าและสิ่งที่ยังเหลืออยู่; ส่วนฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทหรือรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับรายการงานของคุณ; และมุมมองที่กำหนดเอง เช่น บันทึกประจำวัน, คู่มือเริ่มต้น, และรายการบันทึก ช่วยให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือคุณเสมอ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญ, ฟรีแลนซ์, หรือเจ้าของธุรกิจ, แบบฟอร์มนี้มีประโยชน์ในการจัดการกับรายการที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นของคุณ และมอบทิศทางให้คุณสามารถรับมือกับภาระงานประจำวันได้
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
ในบทบาทการจัดการใด ๆ คุณต้องให้เป้าหมายของทีมคุณสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร. ลองใช้เทมเพลนต์แผนการกระทำ SMART ของ ClickUpและทำให้เป้าหมายการจัดการโครงการของคุณสำเร็จเหมือนมืออาชีพ. สามารถปรับแต่งได้เต็มที่, ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น, และทำให้กระบวนการติดตามเป็นระเบียบอย่างมาก.
เทมเพลตนี้มอบความสามารถของซอฟต์แวร์การตั้งเป้าหมายขั้นสูงช่วยให้คุณกำหนดรายละเอียดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ ตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์ การวางแผนงานและทรัพยากร การจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ ไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์—คุณจะได้รับระบบการจัดการเป้าหมายที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานทันที
ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม—เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการโครงการตามที่คุณต้องการ เพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า และใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ แผนงาน ปริมาณงาน หรือปฏิทิน เพื่อแสดงภาพการทำงานของคุณ
แบบฟอร์มเป้าหมาย SMART นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงานที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทำให้ทีมโครงการมีความรับผิดชอบ
6. แม่แบบสัญญาณเป้าหมายของ ClickUp
เมื่อต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและไล่ตามเป้าหมายหลายด้านในธุรกิจของคุณ แม่แบบการติดตามเป้าหมายแบบง่ายจะไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องมีกรอบการทำงานที่ครอบคลุม เช่นแม่แบบ Goals Signals Measures จาก ClickUpเพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสม่ำเสมอ
มันปฏิบัติตามกรอบเป้าหมาย-สัญญาณ-มาตรการ (GSM) ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ
- กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้
- จัดลำดับความสำคัญของงาน
- ระบุสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
- กำหนดมาตรการ (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPI) เพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมายของคุณ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณ
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ
สถานะที่กำหนดเองช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมาย, สัญญาณ, และการวัดผลได้, ในขณะที่สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ GSM และเพิ่มรายละเอียดได้. มองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจนผ่านการจัดแสดงในรูปแบบรายการ, แผนภูมิแกนต์, ปริมาณงาน, ปฏิทิน, หรือมุมมองที่กำหนดเองอื่น ๆ ที่คุณเลือก.
จากการจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กรไปจนถึงการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถปรับใช้กรอบเป้าหมาย SMART นี้กับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลายได้
7. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ ClickUp รายบุคคล
บางครั้ง คุณอาจยุ่งกับเป้าหมายของบริษัทจนลืมเป้าหมายส่วนตัวไป หากคุณและทีมของคุณมีปัญหาในเรื่องนี้ ให้ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายส่วนตัวของ ClickUp
เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ และบันทึกความก้าวหน้าของคุณ
คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับเป้าหมาย SMART ของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 12 ฟิลด์ เช่น 'คุณมีทักษะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่' 'ทำไมฉันถึงตั้งเป้าหมายนี้ในตอนนี้' หรือ 'ระดับความพยายามที่ต้องการ' สถานะที่กำหนดเองทำให้ง่ายต่อการติดตามประสิทธิภาพของคุณกับแต่ละเป้าหมาย เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองหลายแบบสำหรับการติดตามความคืบหน้าทางภาพ
ให้กำลังใจตัวเองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายสำคัญ และใช้สถานะเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว
8. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เราทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว—เริ่มต้นปีด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังและตั้งเป้าหมายประจำปีอันสูงส่ง แต่กลับสูญเสียแรงจูงใจกลางคันและละทิ้งแผนการไป
กรอบการทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับผิดชอบอาจขาดหายไปในเป้าหมายประจำปีเหล่านั้น
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการยึดมั่นกับเป้าหมายตลอดทั้งปี มันช่วยให้คุณเขียนเป้าหมายแบบ SMART และแบ่งย่อยเป็นงานที่จัดการได้ พร้อมเปลี่ยนให้เป็นรายการตรวจสอบประจำเดือน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาวสำหรับองค์กรของคุณ—สิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จในหนึ่งปี สองปี หรือห้าปีข้างหน้า. มองเห็นความคืบหน้าผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้ และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ.
มันช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน นำไปสู่การทำงานที่มีสมาธิมากขึ้นและเพิ่มผลผลิต
9. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
เมื่อธุรกิจของคุณมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากมาย คุณจำเป็นต้องมีระบบ OKR ที่มั่นคงเพื่อจัดการ ติดตาม และปรับเป้าหมายของคุณให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นี่คือจุดที่เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทจาก ClickUpสามารถช่วยคุณได้
มันมอบแผนที่ทางที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมของคุณเพื่อทำงานไปสู่ OKRs และอยู่ในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เป็นมาตรฐานช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของทีมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
กำหนดสถานะที่กำหนดเองมากกว่า 30 สถานะให้กับงานของคุณ เช่น ต้องทำ, ต้องการความสนใจ, รออนุมัติ, หรือไม่ตรงตามกำหนด ซึ่งช่วยให้การติดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายได้
คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณได้ตามต้องการด้วยกระดานส่ง OKR, รายการ OKR ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, กระดานปฏิทิน OKR หรือตัวเลือกมุมมองที่กำหนดเองทั้งแปดแบบที่มีให้ใช้งาน
ธุรกิจทุกขนาดที่ตั้งเป้าหมาย OKR รายไตรมาสสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อเป้าหมายรายไตรมาสของตนได้
10. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
การมุ่งเน้นที่เป้าหมายประจำปีต้องการความชัดเจนและความสม่ำเสมอ ความชัดเจนช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนมีทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่า ในขณะที่ความสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จากการกระทำเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
มันช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า กำหนดระยะเวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับเป้าหมายตามความจำเป็น
ปรับแต่งเทมเพลตด้วยสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเอง และปรับปรุงความโปร่งใสในหมู่สมาชิกทีมทุกระดับ
ไม่ว่าคุณต้องการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจหรือส่วนตัว คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันได้
การคิดใหม่เกี่ยวกับการติดตามเป้าหมาย: วิธี SMART
กระบวนการติดตามเป้าหมายอัจฉริยะที่สามารถวัดได้ช่วยให้คุณไม่ละสายตาจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ทั้งในด้านส่วนตัว หรือ ด้านอาชีพ
อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายแบบ SMART การติดตามเป้าหมาย และการตรวจสอบความคืบหน้า ต้องใช้เวลาและความพยายาม
นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตของ ClickUp เป็นโซลูชันยอดนิยม ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์—ทำงานบนโครงร่างที่พร้อมใช้งาน ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และดำเนินการตามขั้นตอนปกติอย่างต่อเนื่อง จับตาดูเป้าหมายของคุณไว้ แล้วคุณจะไม่มีวันหยุดยั้ง!
