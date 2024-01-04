20 นิสัยง่ายๆ ในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในปี 2025

นักเขียนชาวอังกฤษ ซามูเอล สไมล์ส ได้อธิบายนิสัยว่าเป็นขั้นตอนชั่วคราวระหว่างการกระทำ (การกระทำ) และลักษณะนิสัยของบุคคล ซึ่งก่อร่างสร้างชะตากรรมของพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากนิสัยประจำวันของคุณมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผลลัพธ์ คุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพได้!
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าลดน้ำหนัก เลิกบุหรี่ ลดความเครียด หรือได้เลื่อนตำแหน่ง ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว คุณสามารถมุ่งมั่นที่จะบรรลุทุกเป้าหมายเหล่านี้ได้ผ่านนิสัยที่ดีในแต่ละวัน
อยู่ด้วยกันกับเราขณะที่เราพาคุณไปชมว่านิสัยประจำวันสามารถเพิ่มคุณค่าและความหมายให้กับชีวิตของคุณได้อย่างไร เราได้รวบรวมนิสัยง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพ 20 อย่างไว้ให้คุณแล้ว ที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
นิสัยประจำวันถูกสร้างขึ้นอย่างไร
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดนิสัยประจำวันได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือของชาร์ลส์ ดูดิกก์ ชื่อว่า "พลังแห่งนิสัย" ชาร์ลส์ได้เสนอ "วงจรนิสัย" หรือ "วงจรสัญญาณ-กระตุ้น-รางวัล" เป็นทฤษฎีเบื้องหลังสิ่งที่ก่อให้เกิด (หรือทำลาย) นิสัย กระบวนการที่เกือบจะเป็นวงจรนี้เกิดขึ้นดังนี้:
- คำกระตุ้น/ตัวกระตุ้น: การเกิดขึ้นของสิ่งกระตุ้นเฉพาะในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันจะเริ่มต้นวงจรนิสัย สิ่งกระตุ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับสภาวะทางอารมณ์ สถานที่ หรือสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก
- กิจวัตร/พฤติกรรม: เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากได้รับสัญญาณ อาจเป็นนิสัยที่สร้างขึ้นแล้วหรือเป็นนิสัยที่คุณต้องการปลูกฝัง
- รางวัล/การลงโทษ: รางวัลของคุณคือผลลัพธ์ของกิจวัตร หากรางวัลเป็นบวก มันจะเสริมสร้างนิสัย และหากเป็นลบ (การลงโทษ) จะยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าว
- การซ้ำ: การซ้ำคือองค์ประกอบสุดท้ายที่เสริมสร้างนิสัยประจำวันให้แข็งแกร่งขึ้น นิสัยจะฝังลึกเมื่อมีการกระตุ้น-รางวัลเกิดขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไป สมองของคุณจะเชื่อมโยงการกระตุ้นกับกิจวัตรและรางวัลเพื่อเสริมสร้างเส้นทางประสาทให้ทำนิสัยนั้นโดยอัตโนมัติ
พิจารณาตัวอย่างของวงจรสัญญาณ-กระตุ้น-รางวัลนี้: เมื่อคุณรู้สึกเครียด (สัญญาณ) คุณจะดื่มกาแฟ (กิจวัตร) การกระตุ้นจากคาเฟอีนช่วยบรรเทาความเครียด ทำให้มีสมาธิ และทำงานให้เสร็จ (รางวัล) ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็จะชงกาแฟทุกครั้งที่คุณรู้สึกเครียด (นิสัยประจำวัน)
ประโยชน์ของการพัฒนานิสัยประจำวัน
เราได้กำหนดไว้แล้วว่านิสัยเป็นปัจจัยเบื้องต้นสู่ความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ การสร้างนิสัยที่เหมาะสมในแต่ละวันจะดึงดูดประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น: นิสัยประจำวันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับชีวิต การมีกิจวัตรที่สม่ำเสมอจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงและสร้างความมั่นใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: นิสัยประจำวันเป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเชื่อมโยงระหว่างสัญญาณและพฤติกรรมโดยอัตโนมัติช่วยให้กิจกรรมประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น และปลดปล่อยพลังงานทางจิตใจสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น: นิสัยเช่น การเตรียมอาหารล่วงหน้า การนอนหลับให้เพียงพอ การเขียนบันทึก การออกกำลังกาย เป็นต้น ล้วนช่วยปูทางไปสู่การมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกายให้แข็งแรง
- สมาธิและความตั้งใจ: นิสัยประจำวันช่วยให้คุณฝึกฝนจิตใจให้จดจ่อกับงานเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
- การพัฒนาทักษะ: การนำนิสัยที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะมาใช้สามารถช่วยให้คุณเติบโตทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว และการทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี
- การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: นิสัยช่วยควบคุมวิธีการใช้เวลา การปฏิบัติตามตารางเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ และการทบทวนเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ จะช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่ง ช่วยให้ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
- ทัศนคติเชิงบวก: การเริ่มต้น วันด้วยการวางแผนประจำวันและการยืนยันในสิ่งที่ดีและจบวันด้วยการทบทวนและขอบคุณสิ่งที่มี จะช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ยั่งยืน
- ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น: ใช้กิจวัตรประจำวันเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับตัวเองหรือคนรอบข้างของคุณ การจัดเวลาเพื่อให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสมาชิกในครอบครัวของคุณหรือการตรวจสอบสุขภาพกายและใจของคุณเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายมากขึ้นซึ่งฝังแน่นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
- ความมั่นคงทางการเงิน: นิสัยประจำวันเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณและการออมช่วยเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ไม่นานคุณจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อประหยัดเงินและบรรลุความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
- วินัยส่วนบุคคล: การสร้างนิสัยประจำวันต้องอาศัยวินัยที่ดี การควบคุมตนเอง และการปรับตนเองให้เหมาะสม ยิ่งคุณฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้มากเท่าไร พวกมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในการหล่อหลอมบุคลิกภาพของคุณ
- ความรู้สึกประสบความสำเร็จ: ผลลัพธ์เชิงบวก เช่น การประหยัดเวลาและเงิน การมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น การมีความรู้สึกควบคุมได้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฯลฯ ล้วนมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จ การบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นนี้จะช่วยให้ง่ายขึ้นในการสร้างนิสัยประจำวันต่อไป จึงทำให้วงจรนิสัยเสร็จสมบูรณ์ในเชิงบวก
20 นิสัยประจำวันเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
ในหนังสือขายดีของเขา Atomic Habits เจมส์ คลี어 เน้นย้ำถึงวิธีที่นิสัยประจำวันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้ นอกเหนือจากการยอมรับแบบจำลองวงจรนิสัยของดูฮิกก์แล้ว คลี어 ยังพูดถึงกฎ 1% ซึ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน การทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลสะสมและกระตุ้นการสร้างนิสัย
ด้วยพื้นฐานนี้ นี่คือ 20 นิสัยเล็ก ๆ ที่ทำทุกวันซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมาก:
1. สร้างกิจวัตรยามเช้า
กิจวัตรยามเช้าที่มีโครงสร้างชัดเจนจะกำหนดโทนของวันคุณ ทุกสิ่งที่คุณทำในตอนเช้าจะสะท้อนถึงวิธีการดำเนินไปของวันนั้น หากคุณใช้เวลาเช้าไปกับการเร่งรีบและเครียดกับการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จ ความรู้สึกนี้จะคงอยู่ตลอดทั้งวัน แต่หากคุณรักษาความสงบและจัดระเบียบความคิด คุณจะใช้เวลาทั้งวันด้วยความชัดเจน
นี่คือวิธีสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ดี:
- วางแผนสำหรับวันถัดไปในคืนก่อน ตั้งนาฬิกาปลุก เข้านอนตรงเวลา เตรียมขวดน้ำไว้ข้างเตียง จัดเสื้อผ้าให้พร้อม เป็นต้น
- ตื่นเช้า, อย่างน้อยที่สุดให้ตื่นในเวลาที่สม่ำเสมอ, เพื่อปรับนาฬิกาภายในร่างกายของคุณ. หลีกเลี่ยงการกดปุ่มเลื่อนเวลาตื่น
- ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเพื่อเติมน้ำให้ร่างกายหลังจากนอนหลับตลอดคืน
- จัดเตียงของคุณเพื่อทำเครื่องหมายรายการหนึ่งออกจากรายการที่ต้องทำ และเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกสำเร็จ
ปรับแต่งกิจวัตรนี้ให้เหมาะกับเป้าหมายและความชอบของคุณ. นอกจากนี้ ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และค่อย ๆ สร้างกิจวัตรเช้าที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกกดดันตั้งแต่เริ่มต้น.
2. ออกกำลังกายเป็นประจำ
เมื่อคุณเริ่มต้นวันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเคลื่อนไหวร่างกายของคุณ การออกกำลังกายทุกวันช่วยปรับปรุงสุขภาพกายและจิตใจของคุณ แม้เพียงไม่กี่นาทีของการเคลื่อนไหวทางกาย เช่น การขึ้นบันไดหรือการเดินไปยังที่ใกล้เคียง ก็สามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด และช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้
นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บแล้ว การออกกำลังกาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางแจ้งในอากาศบริสุทธิ์) ยังช่วยปรับปรุงอารมณ์ เพิ่มระดับพลังงาน และกระตุ้นการหลั่งเอ็นดอร์ฟิน – ฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกดี
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกกำลังกายประจำยิมเพื่อออกกำลังกายเป็นประจำ คุณสามารถ:
- เลือกกิจกรรมที่ง่าย สามารถจัดการได้ และสนุกสนานสำหรับอายุและระดับความฟิตของคุณ (เช่น การเต้นรำ การปั่นจักรยาน การเล่นกีฬา การเดินป่า การออกกำลังกายแบบแคลิสเทนิคส์ เป็นต้น)
- มุ่งเน้นการสร้างความทนทานด้วยเวลา และให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้มข้น
- ทำให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจโดยการเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายของคุณ
- หาคู่หูที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ วัดความก้าวหน้า และเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้น
จัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงไว้สำหรับการออกกำลังกาย ให้เหมือนกับการนัดหมายที่ไม่สามารถพลาดได้
3. ให้ความสำคัญกับโภชนาการ
อาหารที่สมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการควรเป็นพื้นฐานของทุกมื้ออาหารของคุณ—ตั้งแต่อาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงอาหารเย็นและทุกมื้อระหว่างวัน การรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็น เพิ่มพลังงานและความมีชีวิตชีวา ช่วยควบคุมน้ำหนัก และป้องกันโรคต่างๆ อาหารที่คุณรับประทานยังมีผลต่อสุขภาพจิตและการทำงานของสมองอีกด้วย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้การกินอาหารที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ:
- ใช้การวางแผนมื้ออาหารเพื่อปฏิบัติตามอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทานของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นการทานแบบไม่คิด
- จำกัดอาหารแปรรูปและลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือและน้ำตาลสูง แทนที่นั้น ให้เน้นการรับประทานอาหารที่ครบถ้วนและอุดมไปด้วยสารอาหาร
- หลีกเลี่ยงการข้ามมื้ออาหารและรับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันเพื่อป้องกันการหมดพลังงานหรือการกินมากเกินไป
- บริโภคผักและผลไม้หลากสีสันเพื่อให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ
ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ เพื่อให้คุณซาบซึ้งกับทุกคำที่กิน และดูแลร่างกายของคุณเสมือนเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์อย่างที่มันเป็น
4. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายรายวันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งเป้าหมายใหญ่ระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้ การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริงช่วยให้คุณสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นเวลาและพลังงานของคุณไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
นอกจากนี้ยังช่วยติดตามความก้าวหน้า รักษาแรงจูงใจ และจัดการเวลาได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้การกระทำของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถปรับเป้าหมายของคุณใหม่ได้ตามลำดับความสำคัญและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ปรับปรุงการตั้งเป้าหมายรายวันโดย:
- การกำหนดเป้าหมายของคุณตามเกณฑ์ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)
- การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ระบุเป้าหมายประจำวันของคุณ ใช้เครื่องมือเช่นแถบความคืบหน้าและ รายการตรวจสอบเพื่อแสดงความสำเร็จ
- จำกัดจำนวนเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือถูกกดดันจนเกินไป ฉลองความสำเร็จและให้รางวัลตัวเองเมื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อรักษาแรงจูงใจ
เริ่มต้นวันของคุณด้วยการตั้งเป้าหมาย และจบวันด้วยการวัดผลว่าคุณทำได้ดีเพียงใด
5. รักษาตารางเวลา
การกำหนดเป้าหมายไม่มีประโยชน์หากคุณไม่ปฏิบัติตามแผนที่แข็งแกร่งและตารางเวลาที่สามารถทำได้ การปฏิบัติตามตารางการทำงานช่วยให้ชีวิตของคุณมีโครงสร้างและระเบียบ การจัดการตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณ ปรับปรุงผลผลิต และลดความเครียด
คุณสามารถรักษาและปฏิบัติตามตารางเวลาของคุณได้โดย:
- การวางแผนวันของคุณในช่วงเช้าตรู่เพื่อกำหนดบรรยากาศให้วันของคุณเป็นวันที่มุ่งเน้นและมีระเบียบ
- ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อบันทึกงาน, นัดหมาย, และกำหนดเวลา. มุมมองปฏิทิน ClickUpให้ภาพรวมแบบครบวงจรของ ปฏิทิน, ตารางเวลา, และกำหนดเส้นตายทั้งหมดของคุณ
- เตรียมตารางเวลาของคุณโดยเว้นช่วงพักและเวลาว่างอย่างเหมาะสมเพื่อชาร์จพลังใหม่ ให้ประเมินเวลาของคุณอย่างสมเหตุสมผล การพักกลางวัน 10 นาทีอาจส่งผลเสียมากกว่า เพราะจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าสดชื่น
ในขณะที่ปฏิบัติตามตารางเวลา ให้รู้สึกสบายใจที่จะปฏิเสธสิ่งต่างๆ ที่อาจไม่สอดคล้องกัน
6. จัดลำดับความสำคัญของงาน
การจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้คุณยึดมั่นในตารางเวลา ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎ 80/20 (หลักการพาเรโต) ขณะจัดลำดับความสำคัญของงาน ตามแนวคิดนี้ 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของกิจกรรมทั้งหมด การมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น
หากเป็นเช่นนี้ ให้จัดลำดับความสำคัญของงานโดย:
- การจัดตารางงานที่สำคัญ ซับซ้อน และต้องการความเข้มข้นในช่วงเช้า เมื่อระดับพลังงานของคุณอยู่ในระดับสูง
- การใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เพื่อแบ่งและจัดประเภทงานตามผลกระทบและความสำคัญ
- การแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยที่ใช้งานได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ
- การจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน มีความเกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจัดการทั้งหมดในคราวเดียว
ดังนั้น ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อกำหนดเวลาและพลังงานของคุณให้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีความหมายและสร้างผลกระทบ
7. ใช้การแบ่งเวลาเป็นช่วง
การจัดสรรเวลาหมายถึงการมอบเวลาหรือช่วงเวลาให้กับกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ให้เวลาชั่วโมงแรกในกิจวัตรการทำงานของคุณเพื่อตรวจสอบและตอบอีเมล ผลที่ตามมาคือคุณจะมีความตั้งใจกับงานที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน
ในการฝึกการจัดสรรเวลา คุณสามารถ:
- ประเมินปริมาณงานของคุณ งานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมต่างๆ ความสำคัญ และเป้าหมายประจำวัน จากนั้น จัดทำตารางเวลาที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
- ใช้ แพลนเนอร์ดิจิทัลเพื่อก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ เครื่องมือจัดการเวลาของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตารางเวลาและจัดสรรเวลาสำหรับงานต่างๆ
- จัดสรรเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือการทำงานที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่มีความสามารถในการจดจ่อสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- รักษาความยืดหยุ่นเพื่อปรับตารางเวลาของคุณตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ขณะฝึกการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลา ควรรักษาขอบเขตส่วนตัวที่ดีเพื่อป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง
8. จำกัดการสลับบริบท
คุณเคยเริ่มทำงานแต่กลับถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยวิดีโอหรือการเลื่อนดูข่าวร้ายบนโซเชียลมีเดียบ่อยแค่ไหน? บ่อยมากเลยใช่ไหม!
แม้ว่าความสนใจจะเป็นทรัพยากรที่มีค่า แต่ก็ยังมีขีดจำกัดและสามารถสูญเสียไปได้ (ในระดับหนึ่ง) สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ บางสิ่งรบกวนสามารถแอบเข้ามาในคราบของงานได้! ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องพักการสร้างรายงานเพราะผู้จัดการต้องการพูดคุยเรื่องบางอย่าง หรือคุณหยุดเขียนโค้ดกลางคันเพื่อตอบอีเมลงาน
การสลับบริบทขัดขวางการทำงานเพิ่มภาระทางความคิด เพิ่มข้อผิดพลาด และลดประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดผลกระทบนี้:
- มุ่งเน้นเพียงงาน โครงการ หรือบริบทเดียวในแต่ละครั้ง จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อระบุงานที่ต้องการความสนใจจากคุณในทันที
- ปิดแท็บ, แอปพลิเคชัน, และโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ
- ปฏิบัติตามเทคนิคโพโมโดโรเพื่อทำงานในระยะเวลาสั้น ๆ
- สื่อสารช่วงเวลาการทำงานที่มุ่งเน้นไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อลดการรบกวน
การจำกัดการสลับบริบทช่วยให้คุณมีสมาธิที่เฉียบคมและยึดมั่นกับสิ่งสำคัญของคุณ
9. พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จิตใจที่อยากรู้อยากเห็นช่วยขยายมุมมองและส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยังช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดการสร้างเครือข่ายประสาทใหม่ ๆ และเพิ่มความสามารถทางปัญญา
เพื่อทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะเป็นนิสัยประจำวัน คุณสามารถ:
- ทดลองทำกิจกรรมและงานอดิเรกที่ดึงดูดความสนใจของคุณ
- เข้าร่วมชุมชนออนไลน์และฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจ
- ใช้เวลาว่าง เช่น เวลาเดินทาง เพื่อติดตามหลักสูตร หนังสือเสียง พอดแคสต์ ฯลฯ
- สอนผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หรือบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้
สรุปคือ จงมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ
10. ฝึกสติ
การมีสติต้องการให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะ ในกระบวนการนี้ เราจะตระหนักถึงสิ่งรอบตัว ความคิด และอารมณ์ของเราได้มากขึ้น พร้อมทั้งละเว้นการตัดสินหรือวิจารณ์ การทำเช่นนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของคุณอย่างน่าอัศจรรย์ การให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจช่วยลดความเครียด ปรับปรุงการควบคุมอารมณ์ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหา
ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้การมีสติเป็นนิสัยประจำวัน:
- นำความตระหนักรู้มาใส่ไว้ในกิจวัตรตอนเช้าของคุณ ทำผ่านการนั่งสมาธิอย่างมีสติ การสแกนร่างกาย หรือการขอบคุณ
- ใช้เวลาสักครู่เพื่อจดจ่อกับการหายใจของคุณ—หายใจเข้าและหายใจออกอย่างมีสติสักสองสามครั้งในแต่ละวัน
- ผสานความตระหนักรู้ในตนเองเข้ากับทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นยามเช้าตรู่หรือขณะล้างจานในตอนเย็น
- ตั้งการเตือนความจำเพื่อฝึกสติตลอดทั้งวัน
เข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนที่เน้นการมีสติเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ
11. รวมการงีบหลับสั้น ๆ
การงีบหลับหรือการนอนพักสั้น ๆ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของคุณ เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่น ลดความเหนื่อยล้า เพิ่มระดับพลังงาน ปรับปรุงอารมณ์ และเพิ่มความคมชัดในการทำงานของสมอง
อย่างไรก็ตาม การงีบหลับสั้นเป็นศาสตร์ที่คุณต้องฝึกฝนด้วยความระมัดระวัง คุณสามารถเชี่ยวชาญการงีบหลับสั้นได้ด้วยคำแนะนำต่อไปนี้:
- นอนหลับในระยะเวลาสั้น ๆ โดยเหมาะที่สุดคือเป็นช่วง ๆ ครั้งละ 10 ถึง 20 นาที และหลีกเลี่ยงการกดปุ่มเลื่อนเวลาปลุก
- จัดตารางการงีบหลับสั้นในช่วงบ่าย โดยทั่วไประหว่างเวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะชีวภาพของคุณ
- นอนหลับในสภาพแวดล้อมที่สบายและเงียบสงบ ปรับแสงให้สลัว ใช้หมอน เล่นเสียงบรรยากาศหรือเสียงขาว ครบทุกขั้นตอน
- หลังจากงีบหลับสั้น ๆ แล้ว ให้ทำกิจกรรมผ่อนคลายและดูแลตัวเอง เช่น การหายใจลึก ๆ หรือการยืดเหยียดร่างกายเบา ๆ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการงีบหลับบางคนยังแนะนำ "นัปปาชิโน" ซึ่งเป็นกาแฟหนึ่งถ้วยก่อนการงีบหลับที่จะออกฤทธิ์พอดีเมื่อคุณตื่นขึ้นมา!
12. จัดสรรเวลาสำหรับการสร้างเครือข่าย
ขณะฝึกการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลา ให้จัดสรรเวลาไว้บ้างสำหรับการติดต่อสื่อสารทางสังคม ใช้เวลาช่วงนี้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายอาชีพของคุณ ค้นหาโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ และเพิ่มการมองเห็นของคุณในอุตสาหกรรมของคุณ
ในด้านส่วนตัว ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของคุณ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคุณ ให้การสร้างเครือข่ายเป็นนิสัยโดย:
- การเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพและมีส่วนร่วมในชุมชน พยายามเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายแบบออนไลน์หรือพบปะกันเป็นครั้งคราว
- เริ่มต้นการประชุมแบบตัวต่อตัวผ่านกาแฟหรือการประชุมทางวิดีโอ
- การติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบข้างด้วยข้อความง่าย ๆ หรือการเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- การฝึกฟังอย่างตั้งใจ แสดงความสนใจอย่างจริงใจ และตั้งคำถามที่สร้างสรรค์
การทำสิ่งข้างต้นจะสร้างระบบสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้าง
13. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะ. ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ ก็จะปรากฎเป็นนิสัยได้ดีขึ้นเท่านั้น.
การสื่อสารที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมาย และเน้นคุณค่า ช่วยให้ทีมและบุคคลเติบโตในหลากหลายวิธี สร้างความเข้าใจ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความไว้วางใจ แก้ไขความขัดแย้ง และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความคิด
การทำให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นนิสัยประจำวันเป็นไปได้เมื่อคุณ:
- เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามบริบท—อีเมล, โทรศัพท์, ข้อความโต้ตอบแบบทันที, พบหน้า, เป็นต้น
- ถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมและเข้าใจมุมมองของพวกเขา
- ระวังสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด เช่น น้ำเสียง, สีหน้า, ท่าทาง, เป็นต้น
- จัดตารางการพบปะกับเพื่อน ครอบครัว และสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความขอบคุณและชื่นชม
สุดท้ายนี้ ผสานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้ากับการฟังอย่างตั้งใจ การผสมผสานนี้จะช่วยให้คุณลดจำนวนการโทรที่ต้องเข้าร่วม ลดการแลกเปลี่ยนอีเมล และทำงานได้มากขึ้น!
14. สร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพ
คุณมักรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ยอมคนง่ายหรือคนที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวอยู่เสมอหรือไม่? ถ้าใช่ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นนิสัยประจำวัน
การสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพเกี่ยวข้องกับการกำหนดขีดจำกัดในสิ่งที่คุณจะทำและไม่ทำ การแสดงความต้องการของคุณ และการให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองเหนือสิ่งอื่นใด ผลที่ตามมาคือ คุณจะรู้สึกเครียดน้อยลง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พัฒนาความเคารพตนเองมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพ:
- ฝึกปฏิเสธเมื่อจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหนื่อยล้า ขุ่นเคือง และเครียดเกินไป
- สื่อสารขอบเขตของคุณอย่างชัดเจนและมั่นใจ
- มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้อื่นรับผิดชอบเมื่อมีโอกาสเพื่อลดภาระงานของคุณ
- จัดสรรเวลาสำหรับกิจวัตรดูแลตัวเอง เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิอย่างมีสติ หรือกิจกรรมใดก็ตามที่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย
เมื่อเราพูดถึงขอบเขต ก็รวมถึงการกำหนดขอบเขตสำหรับเทคโนโลยีด้วย! หาวิธีจำกัดเวลาหน้าจอ ปิดการแจ้งเตือน และเพลิดเพลินกับการดีท็อกซ์ดิจิทัลเป็นครั้งคราวเพื่อพักผ่อนจากเทคโนโลยี
15. การทบทวนประจำวัน
การสะท้อนความคิดในแต่ละวันช่วยสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ปรับปรุงการตัดสินใจ ประเมินความก้าวหน้า และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันใหม่
โดยทั่วไปแล้ว บุคคลมักจะกำหนดเวลาสำหรับการทบทวนตนเองในแต่ละวันเมื่อสิ้นสุดวัน เพื่อทบทวนว่าวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งใดที่สามารถทำได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทรกช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่นาทีตลอดทั้งวัน ที่คุณหยุดพักและประเมินสถานการณ์ของตนเอง การทบทวนตนเองเช่นนี้จะง่ายขึ้นด้วย:
- การใช้ ตัวติดตามนิสัยจะบันทึกกิจกรรมดิจิทัลโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาที่ใช้ในการทำงาน การท่องเว็บ ฯลฯ
- ระบุจุดเด่นสำคัญของวันและใช้สิ่งเหล่านั้นในการตั้งเป้าหมายสำหรับวันถัดไป
- เมื่อพิจารณาถึงความท้าทาย อุปสรรค โอกาส และจุดที่ควรปรับปรุงซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์
- เฉลิมฉลองความก้าวหน้าและความพัฒนาที่ช่วยให้คุณบรรลุ เป้าหมายของโครงการ
ไม่ว่าคุณจะทำการสะท้อนตนเองเมื่อใดหรือบ่อยเพียงใด พยายามทำให้มันเป็นกิจวัตรโดยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอตามตารางที่กำหนดไว้
16. การเขียนบันทึกความกตัญญู
การเขียนบันทึกความกตัญญูช่วยให้คุณผ่อนคลายและชื่นชมสิ่งดี ๆ ในชีวิต มันมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการจดจ่อจิตใจและทุกความคิดให้มุ่งไปที่สิ่งบวก ๆ ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและสมบูรณ์มากขึ้น
คุณสามารถฝึกฝนการเขียนบันทึกความกตัญญูให้เป็นนิสัยได้โดย:
- การกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอในแต่ละวัน (เช้าตรู่, ระหว่างพัก, ตอนปลายวัน) เพื่อคิดทบทวนและบันทึก
- ใช้คำแนะนำเพื่อช่วยในการเขียนบันทึกความกตัญญูของคุณ
- ยอมรับแม้กระทั่งช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่นำความสุขมาให้คุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ
- การนำสื่อผสมและวิธีการที่หลากหลายมาใช้กับการเขียนบันทึกความกตัญญู—ตั้งแต่การเขียนย่อหน้าอย่างละเอียดไปจนถึงรายการแบบหัวข้อย่อย การวาดภาพ หรือแม้แต่การถ่ายภาพ
การเขียนบันทึกความกตัญญูทำให้คุณตระหนักว่า แม้จะเป็นวันที่แย่ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพหรือชีวิตของคุณแย่ไปด้วย!
17. สุขอนามัยการนอนหลับ
สุขอนามัยการนอนหลับเกี่ยวข้องกับชุดของนิสัยและการปฏิบัติที่บุคคลปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาการนอนหลับที่มีสุขภาพดี
การนอนหลับให้เพียงพอในยามค่ำคืนช่วยให้คุณตื่นตัวและพักผ่อนอย่างเต็มที่ พร้อมรับมือกับภารกิจในแต่ละวัน การนอนหลับที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงสุขภาพโดยรวม สุขภาพจิต และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
นี่คือวิธีบางประการในการสร้างสุขอนามัยการนอนที่ดีขึ้น:
- ปรับเวลาภายในร่างกายของคุณและจังหวะชีวภาพให้สอดคล้องกันโดยการปฏิบัติตามตารางการนอนที่สม่ำเสมอ
- จำกัดการท่องอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ดิจิทัลหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน แทนที่ด้วยกิจวัตรผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือเบาๆ อาบน้ำอุ่น หรือยืดเหยียดร่างกาย
- สร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยการลงทุนในเครื่องนอนคุณภาพดี เครื่องเพิ่มความชื้น ไฟหรี่ ม่านกันแสง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ
- ระวังสิ่งที่คุณกินหรือดื่มก่อนนอน หลีกเลี่ยงคาเฟอีน, นิโคติน, ของเหลวมากเกินไป, หรืออาหารหนักก่อนนอน
คุณสามารถคว้าโอกาสได้ก็ต่อเมื่อค่ำคืนของคุณมีค่าพอ
18. การตรวจสอบตนเองเป็นระยะ
เราติดอยู่กับการตรวจสอบเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้าง จนลืมตรวจสอบตัวเอง การข้ามขั้นตอนนี้ไปทำให้คุณไม่รับรู้ความรู้สึกของตัวเอง ความไม่สอดคล้องเช่นนี้อาจทำให้เราละเลยสัญญาณเตือนของความเครียดและความทุกข์ ซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิดของอารมณ์ และบางครั้งอาจถึงขั้นเสียการควบคุมตัวเอง!
ดังนั้น ทำตัวเองให้ดีขึ้น และตรวจสอบตัวเองโดยใช้습관ง่าย ๆ เช่น:
- การใช้เทคนิคเช่น การมีสติ, การบันทึกความขอบคุณ, การทบทวนตัวเองทุกวัน, เป็นต้น ทำตามด้วยการดูแลตัวเองเช่น การกินอาหารที่มีประโยชน์, การออกกำลังกายในอากาศบริสุทธิ์, การนอนหลับที่ดี, และอื่น ๆ
- การสแกนร่างกายโดยการตรวจสอบสัญญาณของความเครียดหรือความวิตกกังวลภายใน เช่น การหายใจเร็ว ความตึงของกล้ามเนื้อ อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น และจัดการกับสัญญาณเหล่านี้ผ่านการหายใจลึก การมีสติ และวิธีอื่นๆ
- ประเมินระดับพลังงานของคุณและตอบสนองอย่างเหมาะสม เช่น การพักเบรก การรับประทานอาหารว่างอย่างรวดเร็ว การงีบหลับสั้นๆ หรือการดื่มน้ำ
- การยอมรับการกระทำ อารมณ์ และความกังวลของคุณโดยไม่ตัดสิน และฝึกฝนการยอมรับ
การมีเมตตาและเห็นอกเห็นใจตัวเองสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้!
19. แสดงความคิดสร้างสรรค์
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณสดใหม่เสมอ มันเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงตัวตนของคุณและพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเอง อีกทั้งยังเป็นทักษะที่เสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ ๆ และท้าทายขอบเขตความสบายใจของคุณ
สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของคุณมากขึ้น:
- สำรวจช่องทางสร้างสรรค์ที่หลากหลายและค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับตัวคุณ; เริ่มต้นด้วยโครงการเล็กๆ
- ฝังความคิดสร้างสรรค์ไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณ. ตัวอย่างเช่น ใส่ผลงานศิลปะไว้ในที่ทำงานของคุณ, ลองทำอาหารสูตรใหม่, หรือฟังเพลงในภาษาใหม่.
- เข้าร่วมคลาสและเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ เชื่อมต่อกับชุมชนสร้างสรรค์และขอคำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณ
- ตั้งโจทย์สร้างสรรค์ให้กับตัวเองเพื่อขยายขอบเขตและทดลองสิ่งใหม่ ๆ
สุดท้าย อย่าลืมที่จะปฏิบัติต่อโครงการสร้างสรรค์ของคุณเป็นผลลัพธ์ของความหลงใหลของคุณ ไม่ใช่การขยายตัวของตัวคุณเอง
20. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ไม่มีนิสัยใด ๆ ไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพหรือทรงพลังเพียงใดก็ตาม ที่ควรถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตลอดไป นิสัยประจำวันของคุณต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าคุณจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแทนที่นิสัยใด ๆ อย่างชัดเจน ก็ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น การทบทวนนิสัยของคุณควรเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยของคุณด้วย!
ทบทวนพฤติกรรมของคุณโดย:
- ใช้ตัวติดตามนิสัยแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพ หรือใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลาของเครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อเก็บบันทึกนิสัยของคุณ ตรวจสอบว่ามันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคุณมากเพียงใด และคุณใช้เวลาไปกับมันมากเพียงใด
- การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล. ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องปรับโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณจากการวิ่งเป็นการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวเมื่อหิมะเริ่มตกข้างนอก
- การกำจัดนิสัยที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่ได้ให้คุณค่าอีกต่อไปหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ คุณยังสามารถค้นหาสิ่งทดแทนที่เหมาะสมสำหรับนิสัยเหล่านั้นได้
- การสะท้อนถึงวิธีที่นิสัยช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือความก้าวหน้าของคุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
ลองบันทึกสิ่งที่คุณค้นพบ การเรียนรู้ และการสังเกตของคุณในขณะที่ทบทวนนิสัยของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับมาตรวจสอบการตัดสินใจของคุณและในระหว่างการทบทวนในอนาคตได้เสมอ
ทำให้ความสำเร็จเป็นนิสัย ด้วยนิสัยที่ประสบความสำเร็จ
เจมส์ เคลียร์ เรียกนิสัยประจำวันว่า "ดอกเบี้ยทบต้นของการพัฒนาตนเอง" และเราเห็นด้วยอย่างยิ่ง
การปลูกฝังนิสัยที่ประสบความสำเร็จจะก่อให้เกิดบุคคลที่ประสบความสำเร็จ และวงจรนี้จะดำเนินต่อไป
แน่นอนว่านิสัยเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลและการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวหรืออาชีพ คนที่ทำงานหนักเกินไปอาจพยายามพัฒนานิสัยในการทำสิ่งต่างๆ อย่างช้าๆ คนที่ไม่เป็นระเบียบอาจแสวงหาความเป็นระเบียบ เป้าหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม มีหัวข้อที่พบได้บ่อยซึ่งคุณอาจสังเกตเห็นได้ในระหว่างการแสวงหาการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ประการแรก คุณต้องรักษาความสม่ำเสมอ คุณต้องฝึกฝนนิสัยนั้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นธรรมชาติของคุณ ประการที่สอง คุณต้องฉลาดขึ้นในการจัดการเวลาของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจวัตรยามเช้า การเตรียมอาหารล่วงหน้า การสร้างเครือข่าย การดูแลตัวเอง หรือการกำหนดขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพ ทุกสิ่งจะพังทลายลงหากคุณไม่สามารถบริหารเวลาได้
โชคดีที่ด้วยเทคโนโลยีอันน่าอัศจรรย์ คุณมีเครื่องมือจัดการตารางเวลาและการบริหารเวลาอย่างClickUp อยู่ในมือ ใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างและรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและยึดมั่นในกิจวัตรประจำวันของคุณ ClickUp คือจุดหมายปลายทางเดียวที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเติบโตของคุณ
ลองใช้ตอนนี้เพื่อสัมผัสความแตกต่าง!