50 สิ่งสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่าง

แม้ในวันที่ยุ่งที่สุด คุณก็จะพบช่วงเวลาว่างเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะมาถึงประชุมเร็วเกินไป เพิ่งทำภารกิจที่ยากลำบากเสร็จ หรือกำลังพยายามผ่อนคลายเข้าสู่การทำงานในแต่ละวัน ก็ยังมีช่วงเวลาว่างเป็นนาทีๆ ที่คุณสามารถเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์ได้เสมอ
คนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายเพราะพวกเขาตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกวันซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้า
คิดถึงรายการนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณได้ไอเดียบางอย่างเกี่ยวกับวิธีทำสิ่งเดียวกัน! แต่ด้วยสไตล์ส่วนตัวของคุณเอง 🤗
งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีอยู่ในรูปแบบออนไลน์สำหรับทั้งทีมที่ทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันและทีมที่ทำงานจากระยะไกล แม้ว่าคุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เวลาหน้าจอได้ทั้งหมด แต่เราเลือกวิธี 50 วิธีนี้เพื่อเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะวิธีเหล่านี้ช่วยให้คุณได้พักจากหน้าจอ ลดความเครียดและความวิตกกังวลในบางรูปแบบ หรือทั้งสองอย่าง
ณ ขณะนี้ คุณอาจกำลังอ่านโพสต์นี้อยู่ขณะทำงานที่ล่าช้า—ซึ่งก็ดีนะ! อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีเพิ่มเติมในการเปลี่ยนนาทีพิเศษเหล่านี้ของวันคุณให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถภูมิใจได้
50 สิ่งสร้างสรรค์ที่ควรทำเมื่อรู้สึกเบื่อ
คำเตือนสั้นๆ: สิ่งที่คุณ จะไม่ พบในรายการนี้คือคำแนะนำให้เปิด Netflix หรือ Hulu หรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย—ตัวเลือกเหล่านั้นจะไม่ช่วยอะไรคุณในระยะยาว สิ่งที่เราหวังว่าคุณจะได้รับจากโพสต์นี้คือแนวคิดที่ว่า การตัดสินใจเล็กๆ ในแต่ละวันของเราสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด!
จงตระหนักถึงวิธีที่คุณใช้เวลาว่าง เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่การเติบโตที่แท้จริงเกิดขึ้น
และในแง่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เราได้แบ่งแต่ละรายการออกเป็นหมวดหมู่เพื่อช่วยให้คุณนำทางผ่านรายการที่ยาวเหยียดนี้ได้อย่างง่ายดาย ขอให้สนุก! 😊
1. จัดระเบียบด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp!
หากคุณยังไม่ได้จัดระเบียบตัวเองด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มต้น แอปเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างและยึดมั่นในนิสัยที่จะพาคุณไปไกลทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
หากคุณเลิกใช้สมุดวางแผนประจำวันเพราะไม่อยากพกพาไปร้านกาแฟ ทำธุระ หรือประชุมต่าง ๆ คุณจะชื่นชอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเดียวกันนี้ผ่านโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของคุณอย่างแน่นอน 🙌🏼
ตั้งเป้าหมายแบบ SMART สร้างเมทริกซ์ SWOT ทำรายการตรวจสอบ กำหนดตารางสัปดาห์ของคุณ และวางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือเดียวที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างนี้และอีกมากมาย ClickUp!
ClickUpคือโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ใช้สำหรับจัดการทุกอย่างตั้งแต่โครงการที่ซับซ้อนไปจนถึงงานที่ต้องทำง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการงานนักเรียนที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือผู้ปกครองที่กำลังเขียนรายการของใช้ในบ้าน ClickUp มีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
คุณสมบัติของ ClickUp ที่รับประกันว่าจะสร้างความสุข
🎨กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: เติมเวลาว่างในแต่ละวันของคุณด้วยผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดสำหรับวาดภาพ เขียนข้อความ หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ! เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป หรือเชิญชวนเพื่อนร่วมงานมาร่วมสนุกกับเกมละลายพฤติกรรม "วาดสัตว์ประชัน" เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสในที่ทำงาน
✅ รายการตรวจสอบแบบซ้อน:ควบคุมงานที่ต้องทำแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุด และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่นด้วยรายการตรวจสอบแบบซ้อนที่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นและจัดระเบียบได้ง่ายด้วยการลากและวาง เพียงเท่านี้ก็รู้สึกพึงพอใจแล้ว 😌
🏅 เป้าหมาย ClickUp: กำหนดเป้าหมายส่วนตัวสำหรับตัวคุณเองหรือเป้าหมายทางอาชีพสำหรับทีมด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp ที่มีภาพประกอบอย่างชัดเจน สามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณเห็นได้ง่ายกว่าที่เคยว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณมากเพียงใด
📄 ClickUp Docs: สร้างเอกสารวิกิ หรือฐานความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้งานเขียนของคุณโดดเด่น—จากนั้นแชร์ผลงานของคุณกับใครก็ได้ผ่าน URL
📝 ClickUp Notepad และ ส่วนขยาย Chrome: จดบันทึกไอเดียหรือรายการงานประจำวันของคุณได้อย่างรวดเร็วบน Notepad ดิจิทัลของ ClickUp และดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp เพื่อเข้าถึง Notepad ของคุณ ติดตามเวลา และสร้างงานใหม่ได้จากทุกที่บนเว็บ
และยังมีอีกมากมายที่ ClickUp สามารถทำได้เพื่อคุณ และฟรี! เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้, เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ, และทรัพยากรฟรีมากมายบนบล็อกของ ClickUp.
2. ดูแลกล่องจดหมายอีเมลของคุณ!
มันน่ากลัวมากที่การปล่อยให้กล่องจดหมายอีเมลของคุณยุ่งเหยิงเป็นเรื่องง่ายมาก แต่เช่นเดียวกับพลังอันไม่หยุดยั้งของธรรมชาติ หากปล่อยให้มันดำเนินไปตามลำพัง กล่องจดหมายของคุณสามารถเติบโตเกินกว่าที่คุณจะควบคุมได้อย่างรวดเร็ว หากคุณไม่ดูแลมันทุกวัน
พูดง่ายๆ คือ:เริ่มจัดการกับกล่องจดหมายของคุณให้เรียบร้อยในทุกที่ที่คุณทำได้
จัดเก็บข้อความที่ได้เปิดและตอบแล้วไว้ในคลัง, ระงับข้อความที่สามารถรอได้อีกวันหนึ่ง, และลบทุกอย่างที่เพียงแค่กินพื้นที่
หากคุณต้องการจัดการอย่างจริงจัง ให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบอีเมลของคุณตามหมวดหมู่ของเนื้อหา ไม่พร้อมที่จะทิ้งคูปองส่วนลด 25% จากร้านค้าที่คุณชื่นชอบใช่ไหม? จัดเก็บไว้ก่อน ยังลังเลที่จะลบอีเมลยืนยันการจองตั๋วเกม Suns สัปดาห์หน้าใช่ไหม? จัดเก็บไว้เช่นกัน
ทุกข้อความมีที่อยู่ของมันเอง และคุณจะรู้สึกเบาใจขึ้นเพียงแค่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหน
3. ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของคุณ
การลดความรกรุงรังทางกายภาพมีผลกระทบต่อความชัดเจนทางจิตใจของคุณเช่นเดียวกัน
จัดเรียงและเก็บเอกสารและบันทึกที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะของคุณให้เรียบร้อย ทิ้งโน้ตที่ติดอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด อนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นด้วยพื้นที่ว่างเปล่าอย่างแท้จริง ตั้งแต่หน้าจอและแป้นพิมพ์ของคุณ
หากคุณต้องการแรงบันดาลใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรในชีวิตจริง เราได้ขอให้ทีม ClickUp ของเราแสดงโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของพวกเขาให้เราดู:
ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนคลั่งความสะอาด แต่เราแค่หมกมุ่นกับการจัดระเบียบเท่านั้นเอง 💜
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งเดียวเพื่อแบ่งปัน!
…ว่าแต่ ถ้าคุณเป็นเหมือนฉันที่มักจะกินของว่างที่โต๊ะทำงาน คุณอาจจะต้องเช็ดเมาส์ของคุณด้วยเพื่อความสะอาด 👀🖱
4. จัดระเบียบคอมพิวเตอร์และหน้าจอของคุณ
การมีภาพเดสก์ท็อปที่ออกแบบเองสามารถเพิ่มความสดใสให้กับวันของคุณได้ แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอเดสก์ท็อปของคุณสะอาด ปราศจากไฟล์หรือดาวน์โหลดที่ไม่จำเป็น เพื่อให้คุณเห็นภาพได้อย่างชัดเจน!
หากพื้นที่บนเดสก์ท็อปของคุณร้อนแรงกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ตอนนี้ ลองรวบรวมไฟล์แต่ละไฟล์ที่เกี่ยวข้องเป็นโฟลเดอร์ตามหมวดหมู่หรือแผนก และลบสิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไป
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมล้างถังขยะในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย! 🚮
5. อัปเดตคอมพิวเตอร์ของคุณ
เพื่อให้ระบบทำงานอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการอัปเดต!
หากคุณมีเวลาว่าง 20 นาที ลองตรวจสอบแท็บ เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนูดรอปดาวน์รูปแอปเปิลที่มุมบนซ้ายของหน้าจอของคุณ Chrome, Evernote, Grammarly และปลั๊กอินอื่นๆ ก็กำลังอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ! คุณลืมอัปเดตแอปไปนานหรือยัง?
6. จัดทำแฟ้มชีวิต
นี่อาจฟังดูไม่น่าตื่นเต้น แต่คุณจะดีใจมากที่ทำมัน!
รวบรวมเอกสารสำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน และรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณมักจะลืมหรือวางผิดที่ไว้ในแฟ้มหรือซองเอกสารเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและหลีกเลี่ยงการต้องค้นหาสิ่งเหล่านี้จากลิ้นชักโต๊ะทำงานในครั้งต่อไปที่คุณต้องกรอกรหัสไวไฟที่ตั้งไว้เมื่อห้าปีก่อน
7. กำจัดสิ่งรบกวน
มากกว่าแค่พื้นที่ทำงานทางกายภาพ คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยของคุณได้อย่างไร?หากคุณทำงานจากที่บ้าน คุณอาจทำงานในที่เดียวกับที่คุณนอน กินข้าวกลางวัน อ่านหนังสือ และเตรียมอาหาร
การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานโดยรวมของพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณลดขนาดพื้นที่ลง แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อจัดระเบียบหรือปรับปรุงความรู้สึกของพื้นที่ใช้สอยหลักสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความรู้สึกของคุณทั้งในเวลาส่วนตัวและเวลาทำงาน
และมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน!
เริ่มต้นด้วยการล้างจานหรือเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวอย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณสามารถเริ่มคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ใหญ่ขึ้นที่คุณต้องการทำ ปรึกษาหลักการของฮวงจุ้ยเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีเจตนาและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกลของคุณ
8. จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าของคุณ
ข้อนี้ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษเพราะเป็นงานใหญ่มาก นอกเหนือจากการจัดระเบียบ (ตามสี ความยาวแขน ฤดูกาล หรือทั้งสามอย่าง) แล้ว คุณยังสามารถลดจำนวนสิ่งของลงได้อย่างไรบ้าง?
การสร้างพื้นที่เพิ่มเติมสามารถทำให้คุณนึกถึงเสื้อผ้าที่คุณเคยรักแต่ลืมไปแล้ว หรือเผยให้เห็นสิ่งของจำเป็นที่ตู้เสื้อผ้าของคุณยังขาดอยู่
นี่ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกันในการเลือกชุดโปรดไว้ไม่กี่ชุดเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจทุกวันและความเครียดจากการแต่งตัวในตอนเช้า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังรีบ!
แต่ที่สำคัญกว่านั้น ลองพิจารณาบริจาคสิ่งของที่ไม่ต้องการหรือนำไปที่ร้านรับฝากขายเพื่อให้สิ่งของเหล่านั้นได้มีชีวิตใหม่!
9. เอาชนะงานเล็กๆ ที่คุณเลื่อนมาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน
ทำความสะอาดรถของคุณ, อัปเดตการจดทะเบียน, ล้างแปรงแต่งหน้า, หรือปรับรสชาติเหล็กหล่อของคุณใหม่—เราทุกคนต่างมี "สิ่งนั้น" ที่เรารู้ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ไม่สามารถทำให้ตัวเองทำได้
10. ทบทวนงบประมาณ การลงทุน และการออมของคุณ
และถ้าคุณยังไม่มีงบประมาณส่วนตัวก็ควรจัดทำขึ้นมา!
แม้ว่าจะเป็นเพียงรายการค่าใช้จ่ายหลักรายเดือนหรือการสมัครสมาชิกต่างๆ ก็ตาม สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณลดความไม่คาดคิดทางการเงินได้ การเปิดแอปธนาคารทุกวันอาจเป็นเรื่องน่ากลัว แต่จะช่วยให้คุณตัดสินใจใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดขึ้นและทำให้คุณสบายใจมากขึ้น
ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันของคุณยังสามารถใช้ทบทวนและจัดการทางเลือกทางการเงินเช่น กองทุน 401K หรือโอกาสการจับคู่เงินสมทบที่บริษัทของคุณเข้าร่วมได้อีกด้วย! เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มาก 💜
🛀🏼 ทุกสิ่งทุกอย่าง✨การดูแลตัวเอง✨
นิสัยที่ดีนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น (ทั้งภายในและภายนอก). เริ่มต้นที่นี่เพื่อคำแนะนำและเทคนิคในการปรับปรุงสุขภาพจิตและร่างกายของคุณในนาทีพิเศษของวัน.
11. ดื่มน้ำสักหน่อย
จริงๆ แล้ว คุณดื่มน้ำไปกี่แก้วแล้ววันนี้?
12. ดูแลต้นไม้ของคุณ
รู้สึกดีที่ได้ดูแลบางสิ่ง และถ้าคุณไม่มีสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
หยุดพักสักครู่ในวันของคุณเพื่อทำความสะอาดใบของมัน ฉีดน้ำให้เล็กน้อย และวางไว้กลางแดดสักสองสามนาที นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยฟอกอากาศด้วยการสังเคราะห์แสงและลดระดับความเครียดอีกด้วย
แต่ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยง ให้แน่ใจว่าต้นไม้ไม่เป็นพิษต่อสัตว์หรืออยู่ในที่ที่สัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง 🐶
13. ยอมรับเวลาว่างของคุณและทำให้เป็น 'เวลาของฉัน'
นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดี "เวลาส่วนตัว" ของคุณมีค่ามาก! ใช้มันอย่างชาญฉลาด คิดถึง "การดูแลตัวเอง" แต่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือการตัดสินใดๆ ที่จะมาขัดขวางคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านหรือที่ทำงาน การรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองและความรู้สึกเชิงบวกเหล่านั้นที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณในการทำงานของคุณนั้นมีคุณค่าอย่างแท้จริง
ทาสีเล็บ เปิดโซดาเย็นๆ บนระเบียง ใส่มาสก์หน้าเพื่อความชุ่มชื้น หรือ—แบบไม่คาดคิด—ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเบื่อสักครู่ ชีวิตสามารถเคลื่อนที่เร็วมาก ให้พื้นที่ตัวเองได้หยุดพักและ ไม่ทำอะไรเลย เพราะความเบื่อหน่ายสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้! กลับมาทำงานของคุณหลังจากพักนี้ด้วยความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า
14. ปรับปรุงกิจวัตรตอนเช้าของคุณ
นิสัยที่ดีสร้างวิถีชีวิตที่ดี—และสุขภาพดีคือทรัพย์สมบัติ! ภูมิใจในกิจวัตรเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างดีที่สุด และให้ความสำคัญกับกิจวัตรประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้คุณอารมณ์ดี
วันที่มีประสิทธิผลเริ่มต้นด้วยการนอนหลับเต็มอิ่มและดื่มน้ำแก้วใหญ่ ก่อนที่คุณจะออกไปทำงานหรือนั่งลงที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถหาเวลาเดินเล่นเบาๆ หรือทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อเสริมกาแฟยามเช้าของคุณได้ไหม? ได้คะแนนพิเศษหากคุณสามารถทำกิจวัตรประจำวันของคุณได้โดยไม่เช็คโทรศัพท์ 🧖🏼♀️
15. เคลื่อนไหวร่างกายของคุณ
ยืดเหยียด, ทำโยคะ, หรือออกกำลังกาย, แม้กระทั่งที่โต๊ะทำงานของคุณ!
โยคะเก้าอี้ มีอยู่จริง ดังนั้นข้ออ้างเรื่องพื้นที่จำกัดในออฟฟิศจึงใช้ไม่ได้ที่นี่ มีทั้งช่อง YouTube และบล็อกฟิตเนสมากมายที่นำเสนอเนื้อหาฟรีให้เข้าถึงและฝึกตามได้จากแทบทุกที่
การนั่งบนเก้าอี้ทำงาน เดินในรองเท้าส้นสูง และทำงานกับคีย์บอร์ดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงสามารถส่งผลกระทบต่อสะโพก ไหล่ คอ และหลังของคุณได้อย่างมาก—แต่คุณจะไม่มีวันเสียใจที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันในการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้น ไม่ว่าท่าทางหรือการเคลื่อนไหวจะดูเล็กน้อยแค่ไหนในขณะนั้น มันก็ได้ผล!
16. ทำสมาธิหรือสวดมนต์
การทำสมาธิเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและประโยชน์มีมากมายไม่รู้จบ! เพียงแค่ 10 นาทีต่อวันก็สามารถช่วยให้คุณจัดการกับความเครียด เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมาธิกับปัจจุบัน ลดอารมณ์ด้านลบ และได้รับมุมมองใหม่ๆ
สิ่งที่พวกเขา ไม่ บอกคุณก็คือ การทำสมาธินั้นจริงๆ แล้วค่อนข้างท้าทายมาก!
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง YouTube, Spotify และแอปเพื่อสุขภาพอย่าง Headspace เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากคุณเพิ่งเริ่มฝึกสมาธิ ลองฝึกสมาธิแบบมีไกด์และเลือกดูหลายๆ แบบที่คุณชอบ! มีสมาธิหลายประเภทมาก ดังนั้นจึงมีแบบที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน
17. ไปเดินเล่น
สุนัขของคุณจะต้องชอบสิ่งนี้แน่นอน
ฟังดูเหมือนง่ายเกินไป แต่การเดินอย่างน้อย 30 นาทีทุกวันสามารถมอบประโยชน์ทางสุขภาพทางจิตใจและร่างกายมากมายมหาศาลได้ ไม่ต่างจากการเดินในป่าของโรเบิร์ต ฟรอสต์ การเดินทุกวันสามารถช่วยให้จิตใจของคุณโล่งโปร่ง กระตุ้นอารมณ์ให้ดีขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ลดความเครียด และช่วยให้การรับรู้ตัวเองโดยรวมดีขึ้น จริงๆ แล้ว คุณมีอะไรจะเสียล่ะ?
การเดินเป็นวิธีที่ดีในการหลีกหนีจากโลกส่วนตัวของคุณในแต่ละวัน ลองสำรวจพื้นที่ใหม่ในละแวกบ้านหรือในเมืองของคุณ และท้าทายตัวเองด้วยการไม่พก AirPods ไปด้วย หรือลองฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือแนวใหม่ที่คุณไม่เคยฟังมาก่อน
🧠 ตรวจสอบตัวเองในปัจจุบันและอนาคต
เริ่มต้นด้วยการถาม:
- ฉันรู้สึกอย่างไร?
- ฉันจะอธิบายตัวเองอย่างไรดี?
- เป้าหมายของฉันคืออะไร?
ตอนนี้ลองพิจารณาว่าคุณต้องการจะตอบคำถามเหล่านั้นอย่างไรในสัปดาห์หน้า ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า หรือแม้กระทั่งในอีกหลายปีต่อจากนี้
18. แผนการรับประทานอาหาร
คุณมักจะลืมสิ่งนั้น สิ่งเดียว ที่คุณต้องการจริงๆ จากร้านค้าทุกครั้งที่คุณไปหรือไม่
ลดความยุ่งยากในการคาดเดาสิ่งที่จะซื้อ สิ่งที่จะทำ และปริมาณที่คุณจะบริโภคจริงในหนึ่งสัปดาห์ด้วยการทำรายการล่วงหน้า! เขียนสูตรอาหารที่สมดุลสำหรับแต่ละมื้อในแต่ละวันและของว่างที่คุณมั่นใจว่าจะชอบ จากนั้นสร้างรายการซื้อของตามส่วนผสมหลักเหล่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เวลาช่วงพักกลางวันไปกับการจ้องตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้คุณช่วยตัวเองในอนาคตด้วยการเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าให้เป็นตัวเลือกที่เห็นได้ชัดเจน
19. ทบทวนเป้าหมายปีใหม่ของคุณ
คุณอยู่ตรงไหนกับเป้าหมายระยะยาวหรือเป้าหมายรายไตรมาสของคุณ?
นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนและให้กำลังใจตัวเองสำหรับการเติบโตที่คุณได้พยายามอย่างหนัก และหากคุณยังไม่ไปถึงจุดที่หวังไว้ ก็ไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่าตอนนี้ในการประเมินใหม่และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ใหม่
ลองดูเทมเพลตปณิธานปีใหม่เหล่านี้!
20. ทำรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณ
จดทุกอย่างที่คุณต้องทำในวันนี้ลงไป รวมถึงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้วย เช่น ต้องเอาขยะไปทิ้ง? ล้างจาน? ล้างหน้า? ใส่ทุกอย่างลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
บางครั้งส่วนที่ยากที่สุดของวันคือการเริ่มต้น แต่การให้ตัวเองได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการขีดฆ่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ออกจากรายการของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกด้านได้อย่างเหมาะสม
และคุณไม่จำเป็นต้องทำมันคนเดียว!ให้แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยแบ่งเบาภาระหนักแทนคุณ ด้วยความยืดหยุ่นที่เพียงพอสำหรับวันอันยุ่งของคุณ ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงรายการของใช้ในครัว เตือนความจำง่าย ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถพึ่งพาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง ClickUp สำหรับทุกกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
ไม่ต้องพูดถึง, คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการลืมรายการของคุณไว้ที่บ้าน! เข้าถึงรายการของคุณจากเดสก์ท็อป, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเบราว์เซอร์.
21. เขียนบันทึกประจำวัน
ซีอีโอของเราเซ็บ อีแวนส์ ยืนยันว่าสิ่งนี้ดีที่สุด
ทบทวนวันของคุณ ความสำเร็จล่าสุด ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ การเขียนบันทึกยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นสร้างตัวตนในอนาคตของคุณ!
หน้ากระดาษเปล่าอาจดูน่ากลัว แต่ข่าวดีก็คือ ไม่มีวิธีไหนที่ผิดในการเขียนบันทึก เขียนคำคมหรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ แต่งจดหมายถึงตัวเอง ระบุเป้าหมายของคุณ และเริ่มสร้างตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น
นี่คือบางส่วนของ คำคมโปรดของเราเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ!
🌱 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
สิ่งเล็กๆ ที่สร้างผลผลิตซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากที่บ้าน ที่ทำงาน และในความสัมพันธ์ของคุณ
22. ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือสไตล์การสื่อสาร
นี่ไม่เพียงแต่จะสอนให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจเพื่อนร่วมงานของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วย การรู้ว่าผู้คนชอบให้ใครพูดกับพวกเขาอย่างไร และทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างไร จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของชีวิตคุณได้ นี่คือตัวอย่างไม่กี่ข้อที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ประเภทโดย NERIS
- แบบทดสอบสไตล์การสื่อสารโดยLeadership IQ
- แบบทดสอบRHETIโดยสถาบันเอ็นเนียแกรม
- แบบทดสอบ5 ภาษาแห่งความรัก
แถมยังน่าสนใจอีกด้วย! มีนักรณรงค์คนอื่นอีกไหมคะ? 🙋🏼♀️
23. ริเริ่มการทำงาน
หากคุณมีเวลาว่าง นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือและรับผิดชอบงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณกำลังยุ่งมาก หรือหากคุณมีไอเดียมากมายแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดี ลองรวบรวมไอเดียเหล่านั้นมาจัดทำเป็นข้อเสนอหรือการนำเสนอ แล้วสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าของคุณด้วยความกระตือรือร้นและความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ!
24. อัปเดตประวัติย่อหรือโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ
ครั้งสุดท้ายที่คุณ ดู ประวัติการทำงานของคุณคือเมื่อไหร่?
การอัปเดตประวัติย่อหรือCVของคุณนั้นง่ายขึ้นเมื่อความรับผิดชอบในการทำงานยังสดใหม่ในความคิดของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเมื่อคิดถึงวิธีที่คุณเพิ่มคุณค่าให้กับทีมของคุณ อย่ากลัวที่จะคุยโม้เกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพของคุณ เพราะเชื่อเถอะว่าทุกคนก็ทำเช่นกัน 😎
25. เริ่มเขียนบล็อก
แบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณและเริ่มเขียนบล็อก คุณไม่มีอะไรจะเสียและมีแต่สิ่งดีๆ ที่จะมอบให้! ทุกวันนี้มีเครื่องมือเขียนด้วยAI มากมายที่จะช่วยคุณเอาชนะอาการเขียนไม่ออก
โบนัส: ลองดูเครื่องมือเขียน AI เหล่านี้!
26. พัฒนาความจำของคุณ
ออกกำลังกายสมองของคุณด้วยซูโดกุ, ครอสเวิร์ด, คำถามความรู้ทั่วไป, และเกมจำ! มันเหมือนกับคืนคำถามความรู้ทั่วไป, แค่ไม่มีปีกไก่บัฟฟาโล. 🙂
27. ติดตามข่าวสารในวงการหรือข่าวสารทั่วโลก
การติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกหรือวิธีการใหม่ๆ ที่อุตสาหกรรมของคุณกำลังพัฒนาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้คุณรู้สึกมั่นคงในที่ทำงานและพร้อมสำหรับวันใหม่—นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการพูดคุยในออฟฟิศของคุณได้อีกด้วย! ที่ดียิ่งกว่านั้นคือ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่า 10 นาทีต่อวันเพื่อติดตามข่าวสารเหล่านี้
มองหาจดหมายข่าวรายวันที่คุณ สนุกกับการอ่านจริงๆ เช่น Morning Brew หรือ Axios เพื่อลดเวลาที่คุณต้องใช้ไปกับการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง!
28. ฝึกฝนทักษะปัจจุบันของคุณ
มีพื้นที่เสมอในการพัฒนาทักษะที่คุณมีอยู่แล้ว และการฝึกฝนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเฉียบคมของความสามารถทางเทคนิคของคุณ ลองทำแบบฝึกหัดหรือโจทย์ปัญหาสักสองสามข้อเพื่อเปลี่ยนเวลาว่างของคุณให้กลายเป็นโอกาสอีกครั้งในการรักษาความได้เปรียบของคุณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังถือสถิติการโยนถุงใส่รูเข้าเป้าติดต่อกันมากที่สุดในออฟฟิศอยู่ อย่าลืมรักษาตำแหน่งนี้ไว้ให้ดี
29. เรียนรู้ทักษะใหม่
ในทำนองเดียวกัน ทักษะใดบ้างที่คุณอยากเรียนรู้แต่ไม่เคยลงมือทำ? ลองเรียนคอร์สออนไลน์ ดูวิดีโอสอน หรือเริ่มการรับรองใหม่—คุณไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่ปริญญาใหม่เพื่อที่จะได้เครื่องมือที่มีค่า การเรียนรู้ทักษะใหม่สามารถใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหรืออาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวัน แต่คุณจะไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะเริ่ม!
30. สร้างแรงบันดาลใจ
ดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน หรือหยิบหนังสือพัฒนาตนเองสักเล่มขึ้นมาอ่านเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างเต็มที่
โชคดีสำหรับคุณ เราได้สร้างรายการของ พอดแคสต์เพิ่มประสิทธิภาพที่เราชื่นชอบเพื่อให้คุณเริ่มต้นการค้นหาได้ง่ายขึ้น
31. อ่าน
มีการกล่าวไว้ว่าการเริ่มต้นวันของคุณด้วยการอ่านหนังสือเป็นเวลา 15 นาทีสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นได้ มองหาสิ่งที่ให้ความรู้! เลือกหนังสือที่มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต
ป.ล. หนังสือเสียง นับ นะ 😉
32. ดู TED Talk
นี่อาจฟังดูเหมือนเป็นวิธีผัดวันประกันพรุ่งของคนที่มีความรับผิดชอบ แต่ TED Talks นั้นให้ประโยชน์กับสมองของคุณมากกว่าสิ่งที่กำลังฉายอยู่บน Netflix ในตอนนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงอนุมัติให้ทำสิ่งนี้ได้เลย 🚦
นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอ TED มากมาย จริงๆ นะ มากมาย ลองหาการบรรยายสั้นๆ ที่ตรงกับความสนใจ ความหลงใหล งาน หรือความสัมพันธ์ของคุณ เมื่อคุณเริ่มลงทุนเวลาในการพัฒนาส่วนต่างๆ ของตัวเอง ทุกคนรอบตัวคุณจะรู้สึกได้เช่นกัน! ซึ่งเป็นเรื่องที่สวยงามมาก การก้าวเดินแรกภายใต้คำแนะนำจากนักการศึกษาที่ดีที่สุดที่ TED มีให้นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ต้องคิดมากเลย
ในทางกลับกัน คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรที่ลึกซึ้งขนาดนั้นก็ได้! ลองปล่อยใจให้สบายด้วยการดูการบรรยาย TED มากมายของนีล เดอกราสส์ ไทสัน 🚀
🎶 ตัวเพิ่มเซโรโทนิน (หรือที่รู้จักกันในนามความสนุกแบบดั้งเดิม)
นี่คือส่วนที่ฉันชอบที่สุด 💃🏼
33. สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ความเงียบสนิทเคยรู้สึกเงียบเกินไปบ้างไหม? 🧐
มีเพลย์ลิสต์ สถานี และศิลปินมากมายที่เหมาะสำหรับการเพิ่มสมาธิของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ติดตามเพลงโลฟิมาอย่างยาวนานหรือชอบฟังเพลงประกอบภาพยนตร์แฮร์รี พอตเตอร์ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อรวบรวมเพลงโปรดของคุณไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการข้ามเพลงหรือเสียสมาธิ
34. เต้นไปกับเพลงโปรดของคุณ
ขอแนะนำอย่างยิ่ง ทุกเพลงในเพลย์ลิสต์นี้โดยดีเจของเราเอง DJ Rod และ Joey Cox!
35. ให้รางวัลตัวเอง!
ไปดื่มกาแฟ! ไปทานข้าวกลางวัน! ไปทานของว่าง!
36. วางแผนวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวต่างจังหวัด การพักผ่อนที่บ้าน หรือการไปเที่ยวสุดสัปดาห์
มีวันวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ! ใช้โอกาสนี้ในการเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองของคุณเอง! คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินเก็บเพื่อความสนุกเล็กๆ น้อยๆ แค่ฝันกลางวันสักนิดและให้สิ่งที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์
37. สำรวจสถานที่ใหม่เพื่อทำงานหรือศึกษา
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนบรรยากาศและทำให้วันของคุณสดชื่นขึ้น วันเวลาอาจดูซ้ำซากจำเจเมื่อคุณเดินทางจากเตียงไปยังสำนักงานที่บ้านและโซฟาซ้ำไปซ้ำมา แต่การออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ในท้องถิ่นสามารถช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานได้
และถ้าคุณเป็นเหมือนฉัน มันก็จะเป็นเหตุผลให้คุณหวีผมด้วย 💇🏼♀️
🎨 ติดต่อกับด้านสร้างสรรค์ในตัวคุณ
แนวคิดในการแสดงออกถึงตัวคุณในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
38. เชื่อมต่อกับความสนใจทางศิลปะของคุณ
มีวิธีสร้างสรรค์มากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละวัน แต่ขอให้คุณลองฟังฉันก่อน: เริ่มต้นด้วยการหาสมุดระบายสีสักเล่ม แล้วลงมือทำเลย
39. เริ่มทำโปรเจกต์ DIY
บ้านของคุณคือโอเอซิสของคุณ! แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เช่าก็ตาม ยังมีโปรเจ็กต์ DIY ที่รวดเร็วและง่ายมากมายที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงพื้นที่ของคุณให้ดูดีขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหรือแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย
โครงการเหล่านี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ โดยเป็นการเตือนใจว่าคุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้ที่คุณตั้งใจจริง ฝึกนิสัยในการเป็นผู้ที่ริเริ่มและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นรอบตัว ด้วยการเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นบ้านในฝันของคุณ
40. เริ่มงานอดิเรกใหม่
หนึ่งในคำคมที่ฉันชื่นชอบในตอนนี้คือ "คุณไม่จำเป็นต้องเก่งในสิ่งที่ชอบ" ความคาดหวังที่ไม่สมจริงในการต้องเก่งในทุกสิ่งที่คุณทำ มีศักยภาพที่จะขัดขวางคุณจากหลายสิ่งที่คุณอาจจะรักจริงๆ แต่ไม่เคยลองทำ
ทดลองทำค็อกเทลของคุณเองเพื่อปิดท้ายวันทำงาน เรียนรู้การถักโครเชต์ ลองสูตรอาหารใหม่ หรือเริ่มเล่นอูคูเลเล่ การทำบางสิ่งเพียงเพราะมันทำให้คุณมีความสุขคือเหตุผลเดียวที่คุณควรทำมันต่อไป
41. หารายได้เสริม
...แต่ถ้าคุณ เก่ง ในงานอดิเรกบางอย่าง คุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นโปรเจกต์ที่คุณหลงใหลได้หรือไม่?
42. รวบรวมและเก็บรักษาความทรงจำที่คุณชื่นชอบ
แชร์ส่วนตัว: เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้ย้อนดูรูปในแกลเลอรีกล้องของตัวเองและเลือกภาพที่ชอบประมาณ 100 รูป เพื่อพิมพ์ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะใส่กรอบแต่อย่างใด ตอนนี้กองรูปขนาด 4×6 เหล่านั้นวางอยู่ที่โต๊ะทำงานของฉัน และฉันหยิบขึ้นมาดูแทบทุกวัน
ส่วนใหญ่เป็นของเพื่อน สถานที่ สัตว์เลี้ยง ครอบครัว หรือแค่ความทรงจำดีๆ ที่ทำให้ฉันยิ้มได้ 🥲
คุณสามารถนำความรู้สึกเดียวกันนี้มาปรับใช้เป็นของคุณเองได้ ไม่ว่าจะผ่านภาพถ่ายบนโต๊ะทำงานในกรอบเดียว ผนังที่เต็มไปด้วยภาพ หรือแม้กระทั่งอัลบั้มรูป เพื่อเตือนใจถึงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ความพยายามทั้งหมดของคุณมีคุณค่า!
43. สร้างบอร์ดวิสัยทัศน์หรือบอร์ดแรงบันดาลใจ
นี่เป็นงานฝีมือที่นิยมทำกันในช่วงเปลี่ยนปีใหม่ แต่ไม่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่เคยสายเกินไป! โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะบอร์ดวิสัยทัศน์มักสะท้อนแรงบันดาลใจของคุณสำหรับตัวตนในปัจจุบัน หรือแนวคิดสำหรับอนาคตอันใกล้
ลองดูผ่าน Pinterest นิตยสารที่คุณชื่นชอบ และบล็อกต่างๆ เพื่อค้นหาภาพ คำพูด และบุคคลต้นแบบที่สื่อถึงคุณค่าที่คุณต้องการให้อยู่ในใจคุณทุกวัน
นอกจากนี้ ยังเป็นของตกแต่งที่น่ารักมากสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณด้วย!
☎️โทรหาเพื่อน (หรือเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัว)
จริงๆ นะ วันนี้คุณได้คุยกับมนุษย์คนอื่นบ้างหรือยัง? ลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือเดินไปหาเพื่อนร่วมงานสักคนในออฟฟิศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์เล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญตลอดทั้งวันของคุณ
44. ติดต่อพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเก่า
หากคุณไม่สามารถคุยได้ทันที ให้ตั้งเวลาคุยใหม่ที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย! การนัดหมายอาจเป็นเรื่องยาก แต่มีเวลาเสมอที่จะกลับมาติดต่อกับคนที่คุณรัก
45. นัดดื่มกาแฟกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน
แบ่งเวลาในวันทำงานและรีเฟรชสมองของคุณด้วยการสนทนาที่ไม่เกี่ยวกับงานของคุณ นี่รวมถึงการประชุมผ่าน Zoom ด้วย! หากทีมของคุณทำงานทางไกล ให้เพิ่มเวลา 15 นาทีในปฏิทินของเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นการเซอร์ไพรส์ที่สนุกสนาน ☕️
46. เครือข่ายออนไลน์
ลองสำรวจแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบเพื่อค้นหาสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพบปะกับเพื่อนร่วมวงการของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟอรั่ม เพจ และกลุ่มออนไลน์มากมายที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ ๆ ในแวดวงวิชาชีพของคุณในรูปแบบที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุด!
47. เขียนอีเมลถึงเพื่อนร่วมงาน
มีใครในบริษัทของคุณที่คุณชื่นชมแต่ยังไม่เคยพบเจอหรือไม่? หรือบางทีอาจจะเป็นคนจากแผนกอื่นที่มีงานที่คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม—ลองส่งข้อความไปหาพวกเขาดูสิ! คุณไม่มีทางรู้จนกว่าจะถาม
48. ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
วัดความสนใจของพวกเขา, ส่งการแนะนำตัว, หรือเขียนอีเมลขอบคุณถึงลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีศักยภาพ. จากนั้น, สร้างแบบฟอร์มจากอีเมลเหล่านั้นเพื่อประหยัดเวลาเพิ่มเติมในอนาคต!
🫶🏼 ทำสิ่งดีๆ
ไม่มีเวลาไหนที่แย่เกินไปสำหรับการยื่นมือช่วยเหลือ 💜🦄
49. ช้อปกับร้านค้าขนาดเล็ก
พิจารณาว่าคุณสามารถสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นได้อย่างไร อาจรู้สึกง่ายกว่าที่จะหันไปใช้บริการร้านค้าปลีกยอดนิยมตามความเคยชิน แต่แน่นอนว่ามีธุรกิจขนาดเล็กที่น่าทึ่งมากมายที่คุณสามารถพบได้บนเว็บไซต์อย่าง Etsy หรือแม้แต่ในท้องถิ่นใกล้บ้านคุณ
คิดถึง: ของขวัญ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน, ตัวเลือกอาหารที่ปลูกในท้องถิ่น, และอุปกรณ์ทำความสะอาด. มีตัวเลือกมากมายกว่าตัวเลือกที่เห็นได้ชัดเสมอ!
50. การทำความดีแบบสุ่ม
การกระทำที่ดีโดยไม่คาดคิดเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา 🎗
มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในโลก และรู้สึกเหมือนข่าวไม่เคยหยุดเลย บางครั้งมันยากที่จะลุกขึ้นมาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดว่าทุกอย่างโอเคจริงๆ ก็ตาม
หากคุณมีเวลาว่างเล็กน้อยในวันทำงานของคุณ ใช้เวลาอย่างชาญฉลาดด้วยการมองหาสาเหตุและผู้คนที่คุณสามารถช่วยเหลือได้ บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล อาสาสมัคร หรือแม้แต่ติดต่อบริษัทของคุณ! หลายธุรกิจมีงบประมาณที่จัดสรรไว้หรือมีการจับคู่การบริจาคสำหรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ
การตอบแทนเป็นสิ่งที่ดีเสมอ 🤝
สำหรับไอเดียเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
เริ่มต้นใช้ชีวิตให้เต็มที่ด้วย ClickUp!
สรุปสั้น ๆ: มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย!
จงมีสติ มีจุดมุ่งหมาย และ ใส่ใจ กับวิธีที่คุณใช้เวลา—ทุกนาที! พลังและความพยายามของคุณมีค่ามาก และพูดตามตรง ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเปล่าไปกับการเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย
ให้สิ่งที่คุณทำในเวลาที่คุณเบื่อสะท้อนถึงตัวตนของคุณ และตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น! คุณอาจพบว่าการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดระดับความเครียดในชีวิตประจำวันของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพที่ดีขึ้นโดยทั่วไปอีกด้วย และใครล่ะที่จะไม่อยากได้เช่นนั้น?
หากคุณรู้สึกว่ามีไอเดียมากมายจนล้นในรายการนี้ ไม่มีที่ไหนจะเริ่มต้นได้ดีไปกว่าการเริ่มต้นจากจุดแรก!
จัดระเบียบความต้องการส่วนตัวและอาชีพของคุณในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่และใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ 💜
ใช้เวลาว่างครั้งต่อไปของคุณเพื่อดาวน์โหลดClickUpและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ต้องทำของคุณได้ฟรีตลอดไป 🚀