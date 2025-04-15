บล็อก ClickUp

50 สิ่งสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่าง

15 เมษายน 2568

แม้ในวันที่ยุ่งที่สุด คุณก็จะพบช่วงเวลาว่างเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะมาถึงประชุมเร็วเกินไป เพิ่งทำภารกิจที่ยากลำบากเสร็จ หรือกำลังพยายามผ่อนคลายเข้าสู่การทำงานในแต่ละวัน ก็ยังมีช่วงเวลาว่างเป็นนาทีๆ ที่คุณสามารถเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์ได้เสมอ

คนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายเพราะพวกเขาตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกวันซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้า

คิดถึงรายการนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณได้ไอเดียบางอย่างเกี่ยวกับวิธีทำสิ่งเดียวกัน! แต่ด้วยสไตล์ส่วนตัวของคุณเอง 🤗

งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีอยู่ในรูปแบบออนไลน์สำหรับทั้งทีมที่ทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันและทีมที่ทำงานจากระยะไกล แม้ว่าคุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เวลาหน้าจอได้ทั้งหมด แต่เราเลือกวิธี 50 วิธีนี้เพื่อเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะวิธีเหล่านี้ช่วยให้คุณได้พักจากหน้าจอ ลดความเครียดและความวิตกกังวลในบางรูปแบบ หรือทั้งสองอย่าง

ณ ขณะนี้ คุณอาจกำลังอ่านโพสต์นี้อยู่ขณะทำงานที่ล่าช้า—ซึ่งก็ดีนะ! อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีเพิ่มเติมในการเปลี่ยนนาทีพิเศษเหล่านี้ของวันคุณให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถภูมิใจได้

50 สิ่งสร้างสรรค์ที่ควรทำเมื่อรู้สึกเบื่อ

คำเตือนสั้นๆ: สิ่งที่คุณ จะไม่ พบในรายการนี้คือคำแนะนำให้เปิด Netflix หรือ Hulu หรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย—ตัวเลือกเหล่านั้นจะไม่ช่วยอะไรคุณในระยะยาว สิ่งที่เราหวังว่าคุณจะได้รับจากโพสต์นี้คือแนวคิดที่ว่า การตัดสินใจเล็กๆ ในแต่ละวันของเราสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด!

จงตระหนักถึงวิธีที่คุณใช้เวลาว่าง เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่การเติบโตที่แท้จริงเกิดขึ้น

และในแง่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เราได้แบ่งแต่ละรายการออกเป็นหมวดหมู่เพื่อช่วยให้คุณนำทางผ่านรายการที่ยาวเหยียดนี้ได้อย่างง่ายดาย ขอให้สนุก! 😊

1. จัดระเบียบด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp!

หากคุณยังไม่ได้จัดระเบียบตัวเองด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มต้น แอปเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างและยึดมั่นในนิสัยที่จะพาคุณไปไกลทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

หากคุณเลิกใช้สมุดวางแผนประจำวันเพราะไม่อยากพกพาไปร้านกาแฟ ทำธุระ หรือประชุมต่าง ๆ คุณจะชื่นชอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเดียวกันนี้ผ่านโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของคุณอย่างแน่นอน 🙌🏼

ตั้งเป้าหมายแบบ SMART สร้างเมทริกซ์ SWOT ทำรายการตรวจสอบ กำหนดตารางสัปดาห์ของคุณ และวางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือเดียวที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างนี้และอีกมากมาย ClickUp!

ClickUpคือโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ใช้สำหรับจัดการทุกอย่างตั้งแต่โครงการที่ซับซ้อนไปจนถึงงานที่ต้องทำง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการงานนักเรียนที่ต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือผู้ปกครองที่กำลังเขียนรายการของใช้ในบ้าน ClickUp มีฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยอย่างเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ

คุณสมบัติของ ClickUp ที่รับประกันว่าจะสร้างความสุข

🎨กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: เติมเวลาว่างในแต่ละวันของคุณด้วยผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดสำหรับวาดภาพ เขียนข้อความ หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ! เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป หรือเชิญชวนเพื่อนร่วมงานมาร่วมสนุกกับเกมละลายพฤติกรรม "วาดสัตว์ประชัน" เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสในที่ทำงาน

รายการตรวจสอบแบบซ้อน:ควบคุมงานที่ต้องทำแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุด และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่นด้วยรายการตรวจสอบแบบซ้อนที่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นและจัดระเบียบได้ง่ายด้วยการลากและวาง เพียงเท่านี้ก็รู้สึกพึงพอใจแล้ว 😌

🏅 เป้าหมาย ClickUp: กำหนดเป้าหมายส่วนตัวสำหรับตัวคุณเองหรือเป้าหมายทางอาชีพสำหรับทีมด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp ที่มีภาพประกอบอย่างชัดเจน สามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณเห็นได้ง่ายกว่าที่เคยว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณมากเพียงใด

📄 ClickUp Docs: สร้างเอกสารวิกิ หรือฐานความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้งานเขียนของคุณโดดเด่น—จากนั้นแชร์ผลงานของคุณกับใครก็ได้ผ่าน URL

📝 ClickUp Notepad และ ส่วนขยาย Chrome: จดบันทึกไอเดียหรือรายการงานประจำวันของคุณได้อย่างรวดเร็วบน Notepad ดิจิทัลของ ClickUp และดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp เพื่อเข้าถึง Notepad ของคุณ ติดตามเวลา และสร้างงานใหม่ได้จากทุกที่บนเว็บ

และยังมีอีกมากมายที่ ClickUp สามารถทำได้เพื่อคุณ และฟรี! เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้, เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ, และทรัพยากรฟรีมากมายบนบล็อกของ ClickUp.

2. ดูแลกล่องจดหมายอีเมลของคุณ!

มันน่ากลัวมากที่การปล่อยให้กล่องจดหมายอีเมลของคุณยุ่งเหยิงเป็นเรื่องง่ายมาก แต่เช่นเดียวกับพลังอันไม่หยุดยั้งของธรรมชาติ หากปล่อยให้มันดำเนินไปตามลำพัง กล่องจดหมายของคุณสามารถเติบโตเกินกว่าที่คุณจะควบคุมได้อย่างรวดเร็ว หากคุณไม่ดูแลมันทุกวัน

พูดง่ายๆ คือ:เริ่มจัดการกับกล่องจดหมายของคุณให้เรียบร้อยในทุกที่ที่คุณทำได้

จัดเก็บข้อความที่ได้เปิดและตอบแล้วไว้ในคลัง, ระงับข้อความที่สามารถรอได้อีกวันหนึ่ง, และลบทุกอย่างที่เพียงแค่กินพื้นที่

หากคุณต้องการจัดการอย่างจริงจัง ให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบอีเมลของคุณตามหมวดหมู่ของเนื้อหา ไม่พร้อมที่จะทิ้งคูปองส่วนลด 25% จากร้านค้าที่คุณชื่นชอบใช่ไหม? จัดเก็บไว้ก่อน ยังลังเลที่จะลบอีเมลยืนยันการจองตั๋วเกม Suns สัปดาห์หน้าใช่ไหม? จัดเก็บไว้เช่นกัน

ทุกข้อความมีที่อยู่ของมันเอง และคุณจะรู้สึกเบาใจขึ้นเพียงแค่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหน

3. ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของคุณ

การลดความรกรุงรังทางกายภาพมีผลกระทบต่อความชัดเจนทางจิตใจของคุณเช่นเดียวกัน

จัดเรียงและเก็บเอกสารและบันทึกที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะของคุณให้เรียบร้อย ทิ้งโน้ตที่ติดอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด อนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นด้วยพื้นที่ว่างเปล่าอย่างแท้จริง ตั้งแต่หน้าจอและแป้นพิมพ์ของคุณ

หากคุณต้องการแรงบันดาลใจว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรในชีวิตจริง เราได้ขอให้ทีม ClickUp ของเราแสดงโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของพวกเขาให้เราดู:

โต๊ะทำงาน ClickUp สุดยอดของฮวน!
ผ่านทาง ฮวน การ์เดนาส
โต๊ะทำงาน ClickUp สุดยอดของนีล!
ผ่านทาง นีล อมาแรล
โต๊ะทำงาน ClickUp สุดเจ๋งของนิค!
ผ่านทางนิค โพโทค

ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนคลั่งความสะอาด แต่เราแค่หมกมุ่นกับการจัดระเบียบเท่านั้นเอง 💜

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งเดียวเพื่อแบ่งปัน!

…ว่าแต่ ถ้าคุณเป็นเหมือนฉันที่มักจะกินของว่างที่โต๊ะทำงาน คุณอาจจะต้องเช็ดเมาส์ของคุณด้วยเพื่อความสะอาด 👀🖱

4. จัดระเบียบคอมพิวเตอร์และหน้าจอของคุณ

การมีภาพเดสก์ท็อปที่ออกแบบเองสามารถเพิ่มความสดใสให้กับวันของคุณได้ แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอเดสก์ท็อปของคุณสะอาด ปราศจากไฟล์หรือดาวน์โหลดที่ไม่จำเป็น เพื่อให้คุณเห็นภาพได้อย่างชัดเจน!

หากพื้นที่บนเดสก์ท็อปของคุณร้อนแรงกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ตอนนี้ ลองรวบรวมไฟล์แต่ละไฟล์ที่เกี่ยวข้องเป็นโฟลเดอร์ตามหมวดหมู่หรือแผนก และลบสิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไป

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมล้างถังขยะในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย! 🚮

5. อัปเดตคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้ระบบทำงานอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการอัปเดต!

หากคุณมีเวลาว่าง 20 นาที ลองตรวจสอบแท็บ เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนูดรอปดาวน์รูปแอปเปิลที่มุมบนซ้ายของหน้าจอของคุณ Chrome, Evernote, Grammarly และปลั๊กอินอื่นๆ ก็กำลังอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ! คุณลืมอัปเดตแอปไปนานหรือยัง?

6. จัดทำแฟ้มชีวิต

นี่อาจฟังดูไม่น่าตื่นเต้น แต่คุณจะดีใจมากที่ทำมัน!

รวบรวมเอกสารสำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน และรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณมักจะลืมหรือวางผิดที่ไว้ในแฟ้มหรือซองเอกสารเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและหลีกเลี่ยงการต้องค้นหาสิ่งเหล่านี้จากลิ้นชักโต๊ะทำงานในครั้งต่อไปที่คุณต้องกรอกรหัสไวไฟที่ตั้งไว้เมื่อห้าปีก่อน

7. กำจัดสิ่งรบกวน

มากกว่าแค่พื้นที่ทำงานทางกายภาพ คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยของคุณได้อย่างไร?หากคุณทำงานจากที่บ้าน คุณอาจทำงานในที่เดียวกับที่คุณนอน กินข้าวกลางวัน อ่านหนังสือ และเตรียมอาหาร

การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานโดยรวมของพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณลดขนาดพื้นที่ลง แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อจัดระเบียบหรือปรับปรุงความรู้สึกของพื้นที่ใช้สอยหลักสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความรู้สึกของคุณทั้งในเวลาส่วนตัวและเวลาทำงาน

และมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน!

เริ่มต้นด้วยการล้างจานหรือเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวอย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณสามารถเริ่มคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ใหญ่ขึ้นที่คุณต้องการทำ ปรึกษาหลักการของฮวงจุ้ยเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีเจตนาและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกลของคุณ

8. จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าของคุณ

ข้อนี้ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษเพราะเป็นงานใหญ่มาก นอกเหนือจากการจัดระเบียบ (ตามสี ความยาวแขน ฤดูกาล หรือทั้งสามอย่าง) แล้ว คุณยังสามารถลดจำนวนสิ่งของลงได้อย่างไรบ้าง?

การสร้างพื้นที่เพิ่มเติมสามารถทำให้คุณนึกถึงเสื้อผ้าที่คุณเคยรักแต่ลืมไปแล้ว หรือเผยให้เห็นสิ่งของจำเป็นที่ตู้เสื้อผ้าของคุณยังขาดอยู่

นี่ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกันในการเลือกชุดโปรดไว้ไม่กี่ชุดเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจทุกวันและความเครียดจากการแต่งตัวในตอนเช้า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังรีบ!

แต่ที่สำคัญกว่านั้น ลองพิจารณาบริจาคสิ่งของที่ไม่ต้องการหรือนำไปที่ร้านรับฝากขายเพื่อให้สิ่งของเหล่านั้นได้มีชีวิตใหม่!

9. เอาชนะงานเล็กๆ ที่คุณเลื่อนมาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน

ทำความสะอาดรถของคุณ, อัปเดตการจดทะเบียน, ล้างแปรงแต่งหน้า, หรือปรับรสชาติเหล็กหล่อของคุณใหม่—เราทุกคนต่างมี "สิ่งนั้น" ที่เรารู้ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ไม่สามารถทำให้ตัวเองทำได้

10. ทบทวนงบประมาณ การลงทุน และการออมของคุณ

และถ้าคุณยังไม่มีงบประมาณส่วนตัวก็ควรจัดทำขึ้นมา!

แม้ว่าจะเป็นเพียงรายการค่าใช้จ่ายหลักรายเดือนหรือการสมัครสมาชิกต่างๆ ก็ตาม สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณลดความไม่คาดคิดทางการเงินได้ การเปิดแอปธนาคารทุกวันอาจเป็นเรื่องน่ากลัว แต่จะช่วยให้คุณตัดสินใจใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดขึ้นและทำให้คุณสบายใจมากขึ้น

ช่วงเวลาว่างในแต่ละวันของคุณยังสามารถใช้ทบทวนและจัดการทางเลือกทางการเงินเช่น กองทุน 401K หรือโอกาสการจับคู่เงินสมทบที่บริษัทของคุณเข้าร่วมได้อีกด้วย! เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มาก 💜

🛀🏼 ทุกสิ่งทุกอย่าง✨การดูแลตัวเอง✨

นิสัยที่ดีนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น (ทั้งภายในและภายนอก). เริ่มต้นที่นี่เพื่อคำแนะนำและเทคนิคในการปรับปรุงสุขภาพจิตและร่างกายของคุณในนาทีพิเศษของวัน.

11. ดื่มน้ำสักหน่อย

จริงๆ แล้ว คุณดื่มน้ำไปกี่แก้วแล้ววันนี้?

สพันจ์บ็อบกำลังดื่มน้ำอย่างกระหาย
Nickelodeon ผ่าน GIPHY

12. ดูแลต้นไม้ของคุณ

รู้สึกดีที่ได้ดูแลบางสิ่ง และถ้าคุณไม่มีสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

หยุดพักสักครู่ในวันของคุณเพื่อทำความสะอาดใบของมัน ฉีดน้ำให้เล็กน้อย และวางไว้กลางแดดสักสองสามนาที นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยฟอกอากาศด้วยการสังเคราะห์แสงและลดระดับความเครียดอีกด้วย

แต่ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยง ให้แน่ใจว่าต้นไม้ไม่เป็นพิษต่อสัตว์หรืออยู่ในที่ที่สัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง 🐶

13. ยอมรับเวลาว่างของคุณและทำให้เป็น 'เวลาของฉัน'

นี่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดี "เวลาส่วนตัว" ของคุณมีค่ามาก! ใช้มันอย่างชาญฉลาด คิดถึง "การดูแลตัวเอง" แต่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือการตัดสินใดๆ ที่จะมาขัดขวางคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้านหรือที่ทำงาน การรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองและความรู้สึกเชิงบวกเหล่านั้นที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณในการทำงานของคุณนั้นมีคุณค่าอย่างแท้จริง

ทาสีเล็บ เปิดโซดาเย็นๆ บนระเบียง ใส่มาสก์หน้าเพื่อความชุ่มชื้น หรือ—แบบไม่คาดคิด—ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเบื่อสักครู่ ชีวิตสามารถเคลื่อนที่เร็วมาก ให้พื้นที่ตัวเองได้หยุดพักและ ไม่ทำอะไรเลย เพราะความเบื่อหน่ายสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้! กลับมาทำงานของคุณหลังจากพักนี้ด้วยความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า

14. ปรับปรุงกิจวัตรตอนเช้าของคุณ

นิสัยที่ดีสร้างวิถีชีวิตที่ดี—และสุขภาพดีคือทรัพย์สมบัติ! ภูมิใจในกิจวัตรเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างดีที่สุด และให้ความสำคัญกับกิจวัตรประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้คุณอารมณ์ดี

วันที่มีประสิทธิผลเริ่มต้นด้วยการนอนหลับเต็มอิ่มและดื่มน้ำแก้วใหญ่ ก่อนที่คุณจะออกไปทำงานหรือนั่งลงที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถหาเวลาเดินเล่นเบาๆ หรือทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อเสริมกาแฟยามเช้าของคุณได้ไหม? ได้คะแนนพิเศษหากคุณสามารถทำกิจวัตรประจำวันของคุณได้โดยไม่เช็คโทรศัพท์ 🧖🏼‍♀️

15. เคลื่อนไหวร่างกายของคุณ

ยืดเหยียด, ทำโยคะ, หรือออกกำลังกาย, แม้กระทั่งที่โต๊ะทำงานของคุณ!

โยคะเก้าอี้ มีอยู่จริง ดังนั้นข้ออ้างเรื่องพื้นที่จำกัดในออฟฟิศจึงใช้ไม่ได้ที่นี่ มีทั้งช่อง YouTube และบล็อกฟิตเนสมากมายที่นำเสนอเนื้อหาฟรีให้เข้าถึงและฝึกตามได้จากแทบทุกที่

การนั่งบนเก้าอี้ทำงาน เดินในรองเท้าส้นสูง และทำงานกับคีย์บอร์ดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงสามารถส่งผลกระทบต่อสะโพก ไหล่ คอ และหลังของคุณได้อย่างมาก—แต่คุณจะไม่มีวันเสียใจที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันในการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้น ไม่ว่าท่าทางหรือการเคลื่อนไหวจะดูเล็กน้อยแค่ไหนในขณะนั้น มันก็ได้ผล!

16. ทำสมาธิหรือสวดมนต์

การทำสมาธิเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและประโยชน์มีมากมายไม่รู้จบ! เพียงแค่ 10 นาทีต่อวันก็สามารถช่วยให้คุณจัดการกับความเครียด เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมาธิกับปัจจุบัน ลดอารมณ์ด้านลบ และได้รับมุมมองใหม่ๆ

สิ่งที่พวกเขา ไม่ บอกคุณก็คือ การทำสมาธินั้นจริงๆ แล้วค่อนข้างท้าทายมาก!

แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง YouTube, Spotify และแอปเพื่อสุขภาพอย่าง Headspace เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากคุณเพิ่งเริ่มฝึกสมาธิ ลองฝึกสมาธิแบบมีไกด์และเลือกดูหลายๆ แบบที่คุณชอบ! มีสมาธิหลายประเภทมาก ดังนั้นจึงมีแบบที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน

17. ไปเดินเล่น

สุนัขของคุณจะต้องชอบสิ่งนี้แน่นอน

ฟังดูเหมือนง่ายเกินไป แต่การเดินอย่างน้อย 30 นาทีทุกวันสามารถมอบประโยชน์ทางสุขภาพทางจิตใจและร่างกายมากมายมหาศาลได้ ไม่ต่างจากการเดินในป่าของโรเบิร์ต ฟรอสต์ การเดินทุกวันสามารถช่วยให้จิตใจของคุณโล่งโปร่ง กระตุ้นอารมณ์ให้ดีขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ลดความเครียด และช่วยให้การรับรู้ตัวเองโดยรวมดีขึ้น จริงๆ แล้ว คุณมีอะไรจะเสียล่ะ?

การเดินเป็นวิธีที่ดีในการหลีกหนีจากโลกส่วนตัวของคุณในแต่ละวัน ลองสำรวจพื้นที่ใหม่ในละแวกบ้านหรือในเมืองของคุณ และท้าทายตัวเองด้วยการไม่พก AirPods ไปด้วย หรือลองฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือแนวใหม่ที่คุณไม่เคยฟังมาก่อน

🧠 ตรวจสอบตัวเองในปัจจุบันและอนาคต

เริ่มต้นด้วยการถาม:

  • ฉันรู้สึกอย่างไร?
  • ฉันจะอธิบายตัวเองอย่างไรดี?
  • เป้าหมายของฉันคืออะไร?

ตอนนี้ลองพิจารณาว่าคุณต้องการจะตอบคำถามเหล่านั้นอย่างไรในสัปดาห์หน้า ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า หรือแม้กระทั่งในอีกหลายปีต่อจากนี้

18. แผนการรับประทานอาหาร

คุณมักจะลืมสิ่งนั้น สิ่งเดียว ที่คุณต้องการจริงๆ จากร้านค้าทุกครั้งที่คุณไปหรือไม่

ลดความยุ่งยากในการคาดเดาสิ่งที่จะซื้อ สิ่งที่จะทำ และปริมาณที่คุณจะบริโภคจริงในหนึ่งสัปดาห์ด้วยการทำรายการล่วงหน้า! เขียนสูตรอาหารที่สมดุลสำหรับแต่ละมื้อในแต่ละวันและของว่างที่คุณมั่นใจว่าจะชอบ จากนั้นสร้างรายการซื้อของตามส่วนผสมหลักเหล่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เวลาช่วงพักกลางวันไปกับการจ้องตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้คุณช่วยตัวเองในอนาคตด้วยการเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าให้เป็นตัวเลือกที่เห็นได้ชัดเจน

19. ทบทวนเป้าหมายปีใหม่ของคุณ

คุณอยู่ตรงไหนกับเป้าหมายระยะยาวหรือเป้าหมายรายไตรมาสของคุณ?

นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนและให้กำลังใจตัวเองสำหรับการเติบโตที่คุณได้พยายามอย่างหนัก และหากคุณยังไม่ไปถึงจุดที่หวังไว้ ก็ไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่าตอนนี้ในการประเมินใหม่และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ใหม่

ลองดูเทมเพลตปณิธานปีใหม่เหล่านี้!

20. ทำรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณ

จดทุกอย่างที่คุณต้องทำในวันนี้ลงไป รวมถึงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้วย เช่น ต้องเอาขยะไปทิ้ง? ล้างจาน? ล้างหน้า? ใส่ทุกอย่างลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

บางครั้งส่วนที่ยากที่สุดของวันคือการเริ่มต้น แต่การให้ตัวเองได้สัมผัสกับความตื่นเต้นของการขีดฆ่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ออกจากรายการของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกด้านได้อย่างเหมาะสม

และคุณไม่จำเป็นต้องทำมันคนเดียว!ให้แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยแบ่งเบาภาระหนักแทนคุณ ด้วยความยืดหยุ่นที่เพียงพอสำหรับวันอันยุ่งของคุณ ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงรายการของใช้ในครัว เตือนความจำง่าย ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถพึ่งพาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง ClickUp สำหรับทุกกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

ไม่ต้องพูดถึง, คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการลืมรายการของคุณไว้ที่บ้าน! เข้าถึงรายการของคุณจากเดสก์ท็อป, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเบราว์เซอร์.

21. เขียนบันทึกประจำวัน

ซีอีโอของเราเซ็บ อีแวนส์ ยืนยันว่าสิ่งนี้ดีที่สุด

ทบทวนวันของคุณ ความสำเร็จล่าสุด ความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ การเขียนบันทึกยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้นสร้างตัวตนในอนาคตของคุณ!

หน้ากระดาษเปล่าอาจดูน่ากลัว แต่ข่าวดีก็คือ ไม่มีวิธีไหนที่ผิดในการเขียนบันทึก เขียนคำคมหรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ แต่งจดหมายถึงตัวเอง ระบุเป้าหมายของคุณ และเริ่มสร้างตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น

นี่คือบางส่วนของ คำคมโปรดของเราเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ!

🌱 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างผลผลิตซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากที่บ้าน ที่ทำงาน และในความสัมพันธ์ของคุณ

22. ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือสไตล์การสื่อสาร

นี่ไม่เพียงแต่จะสอนให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจเพื่อนร่วมงานของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วย การรู้ว่าผู้คนชอบให้ใครพูดกับพวกเขาอย่างไร และทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างไร จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของชีวิตคุณได้ นี่คือตัวอย่างไม่กี่ข้อที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

แถมยังน่าสนใจอีกด้วย! มีนักรณรงค์คนอื่นอีกไหมคะ? 🙋🏼‍♀️

23. ริเริ่มการทำงาน

หากคุณมีเวลาว่าง นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือและรับผิดชอบงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณกำลังยุ่งมาก หรือหากคุณมีไอเดียมากมายแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดี ลองรวบรวมไอเดียเหล่านั้นมาจัดทำเป็นข้อเสนอหรือการนำเสนอ แล้วสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าของคุณด้วยความกระตือรือร้นและความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ!

24. อัปเดตประวัติย่อหรือโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ

ครั้งสุดท้ายที่คุณ ดู ประวัติการทำงานของคุณคือเมื่อไหร่?

การอัปเดตประวัติย่อหรือCVของคุณนั้นง่ายขึ้นเมื่อความรับผิดชอบในการทำงานยังสดใหม่ในความคิดของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเมื่อคิดถึงวิธีที่คุณเพิ่มคุณค่าให้กับทีมของคุณ อย่ากลัวที่จะคุยโม้เกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพของคุณ เพราะเชื่อเถอะว่าทุกคนก็ทำเช่นกัน 😎

25. เริ่มเขียนบล็อก

แบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณและเริ่มเขียนบล็อก คุณไม่มีอะไรจะเสียและมีแต่สิ่งดีๆ ที่จะมอบให้! ทุกวันนี้มีเครื่องมือเขียนด้วยAI มากมายที่จะช่วยคุณเอาชนะอาการเขียนไม่ออก

โบนัส: ลองดูเครื่องมือเขียน AI เหล่านี้!

26. พัฒนาความจำของคุณ

ออกกำลังกายสมองของคุณด้วยซูโดกุ, ครอสเวิร์ด, คำถามความรู้ทั่วไป, และเกมจำ! มันเหมือนกับคืนคำถามความรู้ทั่วไป, แค่ไม่มีปีกไก่บัฟฟาโล. 🙂

27. ติดตามข่าวสารในวงการหรือข่าวสารทั่วโลก

การติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกหรือวิธีการใหม่ๆ ที่อุตสาหกรรมของคุณกำลังพัฒนาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้คุณรู้สึกมั่นคงในที่ทำงานและพร้อมสำหรับวันใหม่—นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการพูดคุยในออฟฟิศของคุณได้อีกด้วย! ที่ดียิ่งกว่านั้นคือ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่า 10 นาทีต่อวันเพื่อติดตามข่าวสารเหล่านี้

มองหาจดหมายข่าวรายวันที่คุณ สนุกกับการอ่านจริงๆ เช่น Morning Brew หรือ Axios เพื่อลดเวลาที่คุณต้องใช้ไปกับการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง!

28. ฝึกฝนทักษะปัจจุบันของคุณ

มีพื้นที่เสมอในการพัฒนาทักษะที่คุณมีอยู่แล้ว และการฝึกฝนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความเฉียบคมของความสามารถทางเทคนิคของคุณ ลองทำแบบฝึกหัดหรือโจทย์ปัญหาสักสองสามข้อเพื่อเปลี่ยนเวลาว่างของคุณให้กลายเป็นโอกาสอีกครั้งในการรักษาความได้เปรียบของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังถือสถิติการโยนถุงใส่รูเข้าเป้าติดต่อกันมากที่สุดในออฟฟิศอยู่ อย่าลืมรักษาตำแหน่งนี้ไว้ให้ดี

29. เรียนรู้ทักษะใหม่

ในทำนองเดียวกัน ทักษะใดบ้างที่คุณอยากเรียนรู้แต่ไม่เคยลงมือทำ? ลองเรียนคอร์สออนไลน์ ดูวิดีโอสอน หรือเริ่มการรับรองใหม่—คุณไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่ปริญญาใหม่เพื่อที่จะได้เครื่องมือที่มีค่า การเรียนรู้ทักษะใหม่สามารถใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหรืออาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวัน แต่คุณจะไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะเริ่ม!

30. สร้างแรงบันดาลใจ

ดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน หรือหยิบหนังสือพัฒนาตนเองสักเล่มขึ้นมาอ่านเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างเต็มที่

โชคดีสำหรับคุณ เราได้สร้างรายการของ พอดแคสต์เพิ่มประสิทธิภาพที่เราชื่นชอบเพื่อให้คุณเริ่มต้นการค้นหาได้ง่ายขึ้น

31. อ่าน

มีการกล่าวไว้ว่าการเริ่มต้นวันของคุณด้วยการอ่านหนังสือเป็นเวลา 15 นาทีสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นได้ มองหาสิ่งที่ให้ความรู้! เลือกหนังสือที่มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต

ป.ล. หนังสือเสียง นับ นะ 😉

32. ดู TED Talk

นี่อาจฟังดูเหมือนเป็นวิธีผัดวันประกันพรุ่งของคนที่มีความรับผิดชอบ แต่ TED Talks นั้นให้ประโยชน์กับสมองของคุณมากกว่าสิ่งที่กำลังฉายอยู่บน Netflix ในตอนนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราจึงอนุมัติให้ทำสิ่งนี้ได้เลย 🚦

นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอ TED มากมาย จริงๆ นะ มากมาย ลองหาการบรรยายสั้นๆ ที่ตรงกับความสนใจ ความหลงใหล งาน หรือความสัมพันธ์ของคุณ เมื่อคุณเริ่มลงทุนเวลาในการพัฒนาส่วนต่างๆ ของตัวเอง ทุกคนรอบตัวคุณจะรู้สึกได้เช่นกัน! ซึ่งเป็นเรื่องที่สวยงามมาก การก้าวเดินแรกภายใต้คำแนะนำจากนักการศึกษาที่ดีที่สุดที่ TED มีให้นั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ต้องคิดมากเลย

ในทางกลับกัน คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรที่ลึกซึ้งขนาดนั้นก็ได้! ลองปล่อยใจให้สบายด้วยการดูการบรรยาย TED มากมายของนีล เดอกราสส์ ไทสัน 🚀

🎶 ตัวเพิ่มเซโรโทนิน (หรือที่รู้จักกันในนามความสนุกแบบดั้งเดิม)

นี่คือส่วนที่ฉันชอบที่สุด 💃🏼

33. สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความเงียบสนิทเคยรู้สึกเงียบเกินไปบ้างไหม? 🧐

มีเพลย์ลิสต์ สถานี และศิลปินมากมายที่เหมาะสำหรับการเพิ่มสมาธิของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ติดตามเพลงโลฟิมาอย่างยาวนานหรือชอบฟังเพลงประกอบภาพยนตร์แฮร์รี พอตเตอร์ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อรวบรวมเพลงโปรดของคุณไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการข้ามเพลงหรือเสียสมาธิ

34. เต้นไปกับเพลงโปรดของคุณ

ขอแนะนำอย่างยิ่ง ทุกเพลงในเพลย์ลิสต์นี้โดยดีเจของเราเอง DJ Rod และ Joey Cox!

35. ให้รางวัลตัวเอง!

ไปดื่มกาแฟ! ไปทานข้าวกลางวัน! ไปทานของว่าง!

36. วางแผนวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวต่างจังหวัด การพักผ่อนที่บ้าน หรือการไปเที่ยวสุดสัปดาห์

มีวันวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ! ใช้โอกาสนี้ในการเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองของคุณเอง! คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินเก็บเพื่อความสนุกเล็กๆ น้อยๆ แค่ฝันกลางวันสักนิดและให้สิ่งที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์

37. สำรวจสถานที่ใหม่เพื่อทำงานหรือศึกษา

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนบรรยากาศและทำให้วันของคุณสดชื่นขึ้น วันเวลาอาจดูซ้ำซากจำเจเมื่อคุณเดินทางจากเตียงไปยังสำนักงานที่บ้านและโซฟาซ้ำไปซ้ำมา แต่การออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ในท้องถิ่นสามารถช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานได้

และถ้าคุณเป็นเหมือนฉัน มันก็จะเป็นเหตุผลให้คุณหวีผมด้วย 💇🏼‍♀️

🎨 ติดต่อกับด้านสร้างสรรค์ในตัวคุณ

แนวคิดในการแสดงออกถึงตัวคุณในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน

38. เชื่อมต่อกับความสนใจทางศิลปะของคุณ

มีวิธีสร้างสรรค์มากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละวัน แต่ขอให้คุณลองฟังฉันก่อน: เริ่มต้นด้วยการหาสมุดระบายสีสักเล่ม แล้วลงมือทำเลย

39. เริ่มทำโปรเจกต์ DIY

บ้านของคุณคือโอเอซิสของคุณ! แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เช่าก็ตาม ยังมีโปรเจ็กต์ DIY ที่รวดเร็วและง่ายมากมายที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงพื้นที่ของคุณให้ดูดีขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหรือแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย

โครงการเหล่านี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ โดยเป็นการเตือนใจว่าคุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้ที่คุณตั้งใจจริง ฝึกนิสัยในการเป็นผู้ที่ริเริ่มและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นรอบตัว ด้วยการเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นบ้านในฝันของคุณ

40. เริ่มงานอดิเรกใหม่

หนึ่งในคำคมที่ฉันชื่นชอบในตอนนี้คือ "คุณไม่จำเป็นต้องเก่งในสิ่งที่ชอบ" ความคาดหวังที่ไม่สมจริงในการต้องเก่งในทุกสิ่งที่คุณทำ มีศักยภาพที่จะขัดขวางคุณจากหลายสิ่งที่คุณอาจจะรักจริงๆ แต่ไม่เคยลองทำ

ทดลองทำค็อกเทลของคุณเองเพื่อปิดท้ายวันทำงาน เรียนรู้การถักโครเชต์ ลองสูตรอาหารใหม่ หรือเริ่มเล่นอูคูเลเล่ การทำบางสิ่งเพียงเพราะมันทำให้คุณมีความสุขคือเหตุผลเดียวที่คุณควรทำมันต่อไป

41. หารายได้เสริม

...แต่ถ้าคุณ เก่ง ในงานอดิเรกบางอย่าง คุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นโปรเจกต์ที่คุณหลงใหลได้หรือไม่?

42. รวบรวมและเก็บรักษาความทรงจำที่คุณชื่นชอบ

แชร์ส่วนตัว: เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้ย้อนดูรูปในแกลเลอรีกล้องของตัวเองและเลือกภาพที่ชอบประมาณ 100 รูป เพื่อพิมพ์ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะใส่กรอบแต่อย่างใด ตอนนี้กองรูปขนาด 4×6 เหล่านั้นวางอยู่ที่โต๊ะทำงานของฉัน และฉันหยิบขึ้นมาดูแทบทุกวัน

ส่วนใหญ่เป็นของเพื่อน สถานที่ สัตว์เลี้ยง ครอบครัว หรือแค่ความทรงจำดีๆ ที่ทำให้ฉันยิ้มได้ 🥲

คุณสามารถนำความรู้สึกเดียวกันนี้มาปรับใช้เป็นของคุณเองได้ ไม่ว่าจะผ่านภาพถ่ายบนโต๊ะทำงานในกรอบเดียว ผนังที่เต็มไปด้วยภาพ หรือแม้กระทั่งอัลบั้มรูป เพื่อเตือนใจถึงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ความพยายามทั้งหมดของคุณมีคุณค่า!

43. สร้างบอร์ดวิสัยทัศน์หรือบอร์ดแรงบันดาลใจ

นี่เป็นงานฝีมือที่นิยมทำกันในช่วงเปลี่ยนปีใหม่ แต่ไม่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่เคยสายเกินไป! โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะบอร์ดวิสัยทัศน์มักสะท้อนแรงบันดาลใจของคุณสำหรับตัวตนในปัจจุบัน หรือแนวคิดสำหรับอนาคตอันใกล้

ลองดูผ่าน Pinterest นิตยสารที่คุณชื่นชอบ และบล็อกต่างๆ เพื่อค้นหาภาพ คำพูด และบุคคลต้นแบบที่สื่อถึงคุณค่าที่คุณต้องการให้อยู่ในใจคุณทุกวัน

นอกจากนี้ ยังเป็นของตกแต่งที่น่ารักมากสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณด้วย!

☎️โทรหาเพื่อน (หรือเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัว)

จริงๆ นะ วันนี้คุณได้คุยกับมนุษย์คนอื่นบ้างหรือยัง? ลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือเดินไปหาเพื่อนร่วมงานสักคนในออฟฟิศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์เล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญตลอดทั้งวันของคุณ

44. ติดต่อพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเก่า

หากคุณไม่สามารถคุยได้ทันที ให้ตั้งเวลาคุยใหม่ที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย! การนัดหมายอาจเป็นเรื่องยาก แต่มีเวลาเสมอที่จะกลับมาติดต่อกับคนที่คุณรัก

45. นัดดื่มกาแฟกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน

แบ่งเวลาในวันทำงานและรีเฟรชสมองของคุณด้วยการสนทนาที่ไม่เกี่ยวกับงานของคุณ นี่รวมถึงการประชุมผ่าน Zoom ด้วย! หากทีมของคุณทำงานทางไกล ให้เพิ่มเวลา 15 นาทีในปฏิทินของเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นการเซอร์ไพรส์ที่สนุกสนาน ☕️

46. เครือข่ายออนไลน์

ลองสำรวจแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบเพื่อค้นหาสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้น หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพบปะกับเพื่อนร่วมวงการของคุณ นอกจากนี้ยังมีฟอรั่ม เพจ และกลุ่มออนไลน์มากมายที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ ๆ ในแวดวงวิชาชีพของคุณในรูปแบบที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุด!

47. เขียนอีเมลถึงเพื่อนร่วมงาน

มีใครในบริษัทของคุณที่คุณชื่นชมแต่ยังไม่เคยพบเจอหรือไม่? หรือบางทีอาจจะเป็นคนจากแผนกอื่นที่มีงานที่คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม—ลองส่งข้อความไปหาพวกเขาดูสิ! คุณไม่มีทางรู้จนกว่าจะถาม

48. ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

วัดความสนใจของพวกเขา, ส่งการแนะนำตัว, หรือเขียนอีเมลขอบคุณถึงลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีศักยภาพ. จากนั้น, สร้างแบบฟอร์มจากอีเมลเหล่านั้นเพื่อประหยัดเวลาเพิ่มเติมในอนาคต!

🫶🏼 ทำสิ่งดีๆ

ไม่มีเวลาไหนที่แย่เกินไปสำหรับการยื่นมือช่วยเหลือ 💜🦄

49. ช้อปกับร้านค้าขนาดเล็ก

พิจารณาว่าคุณสามารถสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นได้อย่างไร อาจรู้สึกง่ายกว่าที่จะหันไปใช้บริการร้านค้าปลีกยอดนิยมตามความเคยชิน แต่แน่นอนว่ามีธุรกิจขนาดเล็กที่น่าทึ่งมากมายที่คุณสามารถพบได้บนเว็บไซต์อย่าง Etsy หรือแม้แต่ในท้องถิ่นใกล้บ้านคุณ

คิดถึง: ของขวัญ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน, ตัวเลือกอาหารที่ปลูกในท้องถิ่น, และอุปกรณ์ทำความสะอาด. มีตัวเลือกมากมายกว่าตัวเลือกที่เห็นได้ชัดเสมอ!

50. การทำความดีแบบสุ่ม

การกระทำที่ดีโดยไม่คาดคิดเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา 🎗

มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในโลก และรู้สึกเหมือนข่าวไม่เคยหยุดเลย บางครั้งมันยากที่จะลุกขึ้นมาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดว่าทุกอย่างโอเคจริงๆ ก็ตาม

หากคุณมีเวลาว่างเล็กน้อยในวันทำงานของคุณ ใช้เวลาอย่างชาญฉลาดด้วยการมองหาสาเหตุและผู้คนที่คุณสามารถช่วยเหลือได้ บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล อาสาสมัคร หรือแม้แต่ติดต่อบริษัทของคุณ! หลายธุรกิจมีงบประมาณที่จัดสรรไว้หรือมีการจับคู่การบริจาคสำหรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ

การตอบแทนเป็นสิ่งที่ดีเสมอ 🤝

สำหรับไอเดียเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!

สรุปสั้น ๆ: มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย!

จงมีสติ มีจุดมุ่งหมาย และ ใส่ใจ กับวิธีที่คุณใช้เวลา—ทุกนาที! พลังและความพยายามของคุณมีค่ามาก และพูดตามตรง ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเปล่าไปกับการเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย

ให้สิ่งที่คุณทำในเวลาที่คุณเบื่อสะท้อนถึงตัวตนของคุณ และตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น! คุณอาจพบว่าการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดระดับความเครียดในชีวิตประจำวันของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพที่ดีขึ้นโดยทั่วไปอีกด้วย และใครล่ะที่จะไม่อยากได้เช่นนั้น?

หากคุณรู้สึกว่ามีไอเดียมากมายจนล้นในรายการนี้ ไม่มีที่ไหนจะเริ่มต้นได้ดีไปกว่าการเริ่มต้นจากจุดแรก!

