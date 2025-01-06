10 แบบฟอร์มเป้าหมายปีใหม่ฟรีสำหรับปี 2025

คุณเคยพูดว่า "ปีใหม่ คนใหม่" กี่ครั้งแล้วที่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ (หรือไม่กี่วัน) หลังจากวันที่ 1 มกราคม? ไม่ต้องกังวลไป คุณไม่ได้เป็นคนเดียว!งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการรักษาปณิธานของตน
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจกลับไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสหรือการปฏิเสธอาหารขยะ การตั้งเป้าหมายปีใหม่สามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณได้—ตราบใดที่คุณทำตามเป้าหมายนั้น แน่นอนว่านั่นคือส่วนที่ยาก
แบบฟอร์มตั้งเป้าหมายปีใหม่สามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จและบรรลุทุกสิ่งที่อยู่ในรายการของคุณได้ พวกเขามาพร้อมกับส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณตั้งและติดตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดลำดับความสำคัญของงานเฉพาะ และรับผิดชอบต่อเป้าหมายแต่ละข้อของคุณ
ที่นี่ เราจะพูดถึง 10 แบบฟอร์มเป้าหมายปีใหม่ที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง 🧑🎄
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แบบฟอร์มเป้าหมายปีใหม่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณวางแผน, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายของคุณ:
- เทมเพลตเป้าหมายปีใหม่ ClickUp
- เทมเพลตรีวิวประจำปีของ ClickUp
- เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
- เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
- เทมเพลตรายการกิจกรรม ClickUp
- แม่แบบรายการวันหยุด ClickUp
- เทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
- เทมเพลตเป้าหมายปีใหม่ใน Excel โดย Chandoo
- แม่แบบรายการเป้าหมายปีใหม่ของ Canva
อะไรคือแบบฟอร์มตั้งเป้าหมายปีใหม่?
การตั้งเป้าหมายปีใหม่คือการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ปรับปรุงนิสัยส่วนตัว และเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณตามการวิจัย การตั้งเป้าหมายเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกาย
แบบฟอร์มตั้งเป้าหมายปีใหม่สามารถช่วยคุณ บันทึกคำสัญญาของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามความก้าวหน้า และอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายของคุณได้ พวกเขามาพร้อมกับส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณได้ และช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเอง
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้เกิดความชัดเจนและมุ่งเน้น ช่วยจัดระเบียบและสร้างแรงจูงใจช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้คุณได้ทบทวนตนเองพร้อมทั้งมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจน
แบบฟอร์มตั้งเป้าหมายปีใหม่มีหลากหลายรูปแบบ บางแบบให้คุณแยกเป้าหมายออกเป็นแผนรายวันหรือ เป้าหมายรายสัปดาห์ ในขณะที่บางแบบเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตและให้คุณจดบันทึกเป้าหมายและความปรารถนาส่วนตัวหรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะเลือกแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับแผนการของคุณสำหรับปีที่จะมาถึง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มตั้งปณิธานปีใหม่ดี?
ค้นหา "เทมเพลตเป้าหมายปีใหม่" ใน Google แล้วคุณจะพบผลลัพธ์นับร้อย ซึ่งทำให้การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมเป็นเรื่องท้าทายเล็กน้อย หากคุณต้องการเทมเพลตที่สามารถช่วยคุณตั้งเป้าหมายและยึดมั่นในเป้าหมายนั้นได้ ให้แน่ใจว่ามันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
- ส่วนสำหรับกำหนดเป้าหมาย: ควรมีพื้นที่ที่จัดระเบียบอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถเขียนเป้าหมายต่างๆ ลงไปได้ และระบุวิธีการติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายตลอดระยะเวลา
- แผนปฏิบัติการ: แม่แบบควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการระบุรายละเอียดวิธีการที่คุณจะบรรลุเป้าหมาย คุณควรสามารถสร้างและจัดหมวดหมู่ภารกิจ รวมถึงกำหนดเส้นตายเพื่อรักษาความรับผิดชอบ
- คุณสมบัติการติดตาม: ควรให้คุณสามารถกำหนดค่าตัวชี้วัดสำหรับการติดตามความก้าวหน้าได้
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณปรับแต่งส่วนต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- พื้นที่สำหรับบันทึกเพิ่มเติม: แม่แบบควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับเขียนความคิดและความรู้สึกของคุณ คำยืนยัน คำคม หรือความท้าทายที่คุณอาจพบเจอระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณ
10 แบบฟอร์มตั้งปณิธานปีใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของคุณ
เราได้คัดกรองเทมเพลตการตั้งปณิธานปีใหม่หลายสิบแบบและเลือก 10 แบบที่ดีที่สุดที่โดดเด่นในด้านความสามารถในการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน และความสวยงาม ลองดูและเลือกแบบที่ช่วยให้คุณวางแผนและบรรลุเป้าหมายของคุณได้! 😍
1. แม่แบบเป้าหมายปีใหม่ของ ClickUp
ต้องการเก็บรักษาปณิธานปีใหม่ของคุณไว้ในที่เดียว วางแผนล่วงหน้า และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายใช่ไหม?แม่แบบปณิธานปีใหม่ของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ!
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถปรับแต่งแผนส่วนตัวสำหรับเป้าหมายของคุณ ติดตามความสำเร็จในแต่ละปี มองเห็นความก้าวหน้า และรักษาแรงจูงใจของคุณไว้ได้ 💪
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสองมุมมอง มุมมองแรกคือมุมมองรายการ (List view) ที่คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายได้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น สถานะ (Status), วันที่เริ่มต้น (Start Date), วันที่ครบกำหนด (Due Date), ประเภทของเป้าหมาย (Resolution Type), และความคืบหน้าของเป้าหมาย (Goal Progress) เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณและทำให้การติดตามง่ายขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับปี (Year Custom Field) ช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างเป้าหมายสำหรับปีในอนาคตได้หากคุณชอบคิดระยะยาว
มุมมองที่สอง (ปี) เป็นกระดานคัมบังที่ออกแบบมาเพื่อผู้คิดล่วงหน้าทุกคน มันแสดงงาน (การตัดสินใจ) จากมุมมองก่อนหน้าเป็นบัตร และจัดเรียงตามปีที่งานนั้น ๆ อยู่ในนั้น หากคุณไม่ต้องการทำแผนระยะยาว และต้องการมุ่งเน้นเพียงปีปัจจุบัน คุณสามารถจัดเรียงบัตรงานโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ (เช่น ความสำคัญหรือวันที่ครบกำหนด)
2. แม่แบบสรุปประจำปีของ ClickUp
การคิดล่วงหน้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการจัดการของคุณและช่วยให้คุณมีสมาธิกับเป้าหมายของคุณ แต่อย่าประเมินพลังของการมองย้อนกลับต่ำไป—มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณพัฒนาไปมากแค่ไหนและสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนในอนาคตได้แม่แบบ ClickUp Year in Reviewช่วยให้คุณสะท้อนความก้าวหน้าของคุณ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และใช้ข้อมูลนี้เป็นเชื้อเพลิงในการตั้งเป้าหมายใหม่และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นด้วยความเร็วเต็มที่ 🚗
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นภายในClickUp Docs ซึ่งเป็นฟีเจอร์เฉพาะของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข แชร์ จัดการ และบันทึกเอกสารได้ รองรับการปรับแต่งตามความต้องการและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
เทมเพลตสรุปประจำปีมี 12 ส่วน—หนึ่งส่วนสำหรับแต่ละเดือนของปี หน้าหลักยังมีพื้นที่สำหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ชื่อ, อาชีพ, และอายุ) และเป้าหมายหลักของคุณ
เมื่อคุณคลิกที่เดือนใดเดือนหนึ่ง คุณจะเห็นหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ (ซึ่งเหมือนกันสำหรับทุกเดือน):
- ชัยชนะ: รายการที่คุณสรุปไฮไลท์ของเดือน
- สแนป: คอลเลกชันของภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ
- แผนในอนาคต: รายการสำหรับสิ่งที่คุณอยากทำก่อนตาย
คุณสามารถเพิ่มหน้าเพิ่มเติมได้หากคุณต้องการสร้างสรุปของทั้งปีหรือวางแผนเป้าหมายและแผนการในอนาคต
3. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
ต้องการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณแต่แยกไว้เพื่อจัดการและติดตามได้ง่ายขึ้นหรือไม่?แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUpมีให้คุณแล้ว!
มันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน—ส่วนหนึ่งเน้นไปที่แผนและเป้าหมายส่วนตัว ส่วนอีกส่วนหนึ่งเน้นไปที่ธุรกิจ ทั้งสองส่วนเน้นไปที่เป้าหมายแบบ SMART(เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา) คุณมีพื้นที่สำหรับใส่เป้าหมาย, ตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้า, และกำหนดเวลาที่เป็นจริง
ทั้งสองส่วนดูเกือบเหมือนกัน—คุณระบุข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธุรกิจ และหารือเกี่ยวกับเป้าหมาย SMART และขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ส่วนของเป้าหมายธุรกิจรายปีมีพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง และนี่คือที่ที่คุณจะหารือเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและอุปสรรคที่อาจปรากฏขึ้นระหว่างทางและอาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
เนื่องจาก ClickUp รองรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถทำงานกับเป้าหมายประจำปีทางธุรกิจของคุณร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (และในความหมายตรงตัวด้วย!)
คุณยังสามารถเพิ่มเอกสาร ClickUp ใหม่ลงในเทมเพลต ปรับแต่งหน้าเอกสาร และสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะตัวที่คุณจะเพลิดเพลินกับการทำงานได้อีกด้วย
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
การจัดการตารางที่เต็มไปด้วยการประชุมอาจเป็นเรื่องปวดหัวได้หากคุณไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม เนื่องจากเราทุกคนทราบดีว่าการพลาดการประชุมจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นมืออาชีพ ใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเพื่อวางแผนและจัดระเบียบตารางเวลาของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เทมเพลตนี้มีมุมมองให้เลือกสี่แบบ:
- คำขอประชุม
- ตารางเวลา
- ตามบทบาท
- ตามหมวดหมู่
มุมมองคำขอประชุม เป็นแบบฟอร์ม ClickUp— นี่คือสิ่งที่เพื่อนร่วมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกใช้เพื่อกำหนดเวลาการประชุมกับคุณ แบบฟอร์มประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับชื่อของผู้ขอ บทบาท หมวดหมู่ วาระการประชุม วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง และความสำคัญ
ข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มจะถูกแปลเป็นมุมมองตารางเวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรายการที่มีภาพรวมของการประชุมที่กำหนดไว้ทั้งหมด แต่ละงานจะถูกตั้งชื่อตามชื่อของผู้ร้องขอ และคุณสามารถเห็นฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่ บทบาท ลำดับความสำคัญ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เพิ่มเข้าไปในแบบฟอร์ม
มุมมองปฏิทินตามบทบาทและตามหมวดหมู่จะแสดงการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมรหัสสีตามบทบาทของผู้ร้องขอหรือหมวดหมู่ของการประชุม มุมมองทั้งสองจะแสดงการประชุม ตามเดือน แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ตามวัน, สี่วัน, หรือ สัปดาห์ ได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับ การปรับตารางเวลาส่วนตัว ได้เช่นกัน—กรอกนัดหมายกับทันตแพทย์ การออกกำลังกายที่ยิม เวลาสนุกกับเพื่อน คลาสโยคะ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและจัดระเบียบวันของคุณ 🏋️
5. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
การแบ่งเป้าหมายประจำปีของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น จะช่วยให้คุณรักษาสมาธิ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpช่วยให้สิ่งนี้เป็นจริง—คุณสามารถแบ่งเป้าหมายหลักออกเป็น งานรายเดือน ลดความยุ่งยากและสร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน
เทมเพลตเอกสาร ClickUp นี้แบ่งปีออกเป็นไตรมาสและเดือน ช่วยให้คุณสามารถ สร้าง "ธีม" สำหรับเป้าหมายของคุณ ได้ ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสแรก คุณสามารถมุ่งเน้นที่การออกกำลังกายและกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพร่างกาย (เช่น การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การไปยิม หรือการเดินวันละ 30 นาที) ในไตรมาสที่สอง คุณสามารถทำตามนิสัยการออกกำลังกายของคุณต่อไปได้ แต่ให้หันมาให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายเพื่อการเติบโต—ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียนรู้วิธีทำขนมปังหรือเริ่มเรียนภาษาสเปนได้
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถกำหนดสีให้กับคอลัมน์ อัปเดตเป้าหมาย เพิ่มรูปภาพ สร้างหน้าใหม่ แชร์เอกสารของคุณกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
ใช้ส่วนสุดท้ายของเทมเพลต (หมายเหตุ) เพื่อจดบันทึกจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงของคุณ ติดตามพัฒนาการส่วนบุคคล (แม้จะเป็นจากปีก่อน) และสรุปว่าคุณได้ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่ ๆ อย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไป
6. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
การตั้งเป้าหมายใหญ่ในวันปีใหม่มักจะต้องถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ — ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีละขั้นตอน ลดความเครียด และติดตามความคืบหน้าได้.แม่แบบรายการกิจกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับเป้าหมายปีใหม่ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
นี่คือ แม่แบบงาน ซึ่งหมายความว่ามันจะปรากฏในแม่แบบอื่น ๆ ในฐานะงานที่ต้องทำแยกต่างหาก เมื่อดูเผิน ๆ มันอาจดูเหมือนแค่รายการสิ่งที่ต้องทำ แต่หากคุณใช้มันอย่างถูกต้อง มันสามารถช่วยกระตุ้นความพยายามของคุณในการบรรลุเป้าหมายประจำปีหรือเป้าหมายประจำเดือนได้
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการซื้อรถใหม่ แต่สิ่งนี้มักไม่ได้ง่ายเหมือนการเดินเข้าไปในโชว์รูม เลือกยานพาหนะที่ดูดี และเซ็นสัญญา
คุณจำเป็นต้องค้นคว้าเกี่ยวกับรุ่นต่างๆ, ประหยัดเงิน, ปรึกษาครอบครัว, พิจารณาตัวเลือกทางการเงิน, เป็นต้น. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุกิจกรรมทั้งหมดในรูปแบบของรายการที่ต้องทำ. สร้างงานและงานย่อย,กำหนดการพึ่งพาของงาน, และบันทึกข้อความขณะที่คุณรวบรวมข้อมูล.
การขีดฆ่ารายการหนึ่งแล้วอีกหนึ่งออกจากลิสต์ของคุณทำให้คุณมั่นใจว่า คุณใกล้ถึงเป้าหมายไปอีกขั้น และช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น เริ่มทำสิ่งที่คุณต้องทำในลิสต์ของคุณให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ตอนนี้เลย! ✔️
7. แม่แบบรายการวันหยุดของ ClickUp
การเตรียมตัวไปพักผ่อนนั้นสนุกและน่าตื่นเต้น แต่ก็ต้องมีการวางแผนและจัดระเบียบอย่างละเอียดหากคุณต้องการให้ทริปนี้คุ้มค่าที่สุดเทมเพลตรายการเตรียมตัวไปพักผ่อนของ ClickUpสามารถช่วยลดความเครียดจากการจัดกระเป๋า ทำให้การเตรียมตัวของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น มอบหมายงานให้สมาชิกในครอบครัว และมั่นใจได้ว่าคุณพร้อมสำหรับการเดินทาง 100%! ⛷️
เทมเพลตนี้มีสามมุมมองเพื่อช่วยให้คุณจัดกระเป๋าสำหรับการพักผ่อนของคุณ โดยไม่ลืมสิ่งของสำคัญใดๆ
มุมมองแรกคือ รายการ—รายการที่รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเดินทาง ตั้งแต่ครีมกันแดด เอกสาร ไปจนถึงยา สร้างงานใหม่สำหรับแต่ละรายการและให้รายละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับฟิลด์เช่น สถานะ การเดินทาง และจำนวน แต่คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ได้ เช่น คนหรือวันที่
สถานะรายการ เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานจากมุมมองก่อนหน้าในรูปแบบของบัตรที่จัดเรียงตามสถานะ (ต้องบรรจุ, ต้องซื้อ, กำลังบรรจุ, และบรรจุแล้ว) มันแสดงภาพรายการที่คุณได้บรรจุแล้วและช่วยให้คุณไม่ลืมซื้อสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ
มุมมองการซื้อ เป็นรายการช้อปปิ้งโดยพื้นฐาน—แสดงรายการทั้งหมดที่คุณต้องซื้อสำหรับวันหยุดของคุณ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ เมื่อคุณซื้อสินค้า เปลี่ยนสถานะของมัน รายการนั้นจะหายไปจากรายการ
8. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
ต้องการสร้างรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่คุณอยากลอง ทำ หรือไปเยือน แต่ยังหาวิธีที่เหมาะสมไม่ได้ใช่ไหม? ไม่ต้องพูดอะไรอีก—เทมเพลตรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUpคือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนความฝันและมองเห็นขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ✨
แม่แบบโฟลเดอร์นี้แบ่งออกเป็นสามส่วนเพื่อจัดระเบียบรายการในบักเก็ตลิสต์ของคุณ:
- อาหารที่ควรลอง
- สถานที่ท่องเที่ยว
- กิจกรรม
ทุกส่วนมาพร้อมกับสองมุมมอง มุมมองแรกคือรายการที่คุณสามารถสร้างงาน (รายการในบักเก็ต) และให้รายละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เช่น สถานะ, วันที่ครบกำหนด, ความพึงพอใจ, จุดหมายปลายทาง, และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มุมมองที่สอง (การให้คะแนนความสนุก) เป็นกระดานคัมบังที่มีบัตรงานเรียงตามคะแนนความพึงพอใจจากมุมมองก่อนหน้า
หากคุณไปที่ระดับโฟลเดอร์ (โดยการกด รายการที่อยากทำ ทางซ้ายของหน้าจอ) คุณจะเห็นภาพรวมของรายการทั้งหมดที่คุณได้บันทึกไว้ ซึ่งจะถูกจัดเรียงตามสถานะของแต่ละรายการ คุณสามารถสลับมุมมองเพื่อกรองรายการตามคะแนน ความคิดเห็น ทวีป หรือบุคคล และเริ่มต้นเป้าหมายในการพัฒนาตนเองหรือเพื่อการเดินทางที่ดีขึ้นในอนาคต
9. แม่แบบเป้าหมายปีใหม่ใน Excel โดย Chandoo
หากคุณให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและไม่ต้องการเทมเพลตการตั้งปณิธานปีใหม่ที่ซับซ้อนเกินไป เทมเพลตการตั้งปณิธานปีใหม่ใน Excel โดย Chandoo จะตอบโจทย์คุณได้อย่างครบถ้วนในหนึ่งหน้าหรือในสเปรดชีตเดียว
เทมเพลตการตั้งปณิธานปีใหม่ใน Excel นี้โดยพื้นฐานแล้วคือรายการสิ่งที่ต้องทำที่มี 101 รายการที่คุณควรทำให้สำเร็จภายใน 1001 วัน แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้รายการที่มากับเทมเพลต—ลบข้อความและสร้างงานปณิธานส่วนตัวที่คุณต้องการบรรลุในอนาคตของคุณเอง
ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดได้ ในช่องกรอกข้อมูลแบบสำเร็จรูปสำหรับนำออกไป คุณจะเห็นจำนวนวันที่เหลือจนถึงวันที่สิ้นสุด ซึ่งช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากภารกิจนั้น ภารกิจจะถูกเน้นให้เห็นชัดเจน และแถบความคืบหน้าเหนือตารางจะเลื่อนตามไปด้วย
10. แม่แบบรายการปณิธานปีใหม่ของ Canva
ใช่ คุณสามารถเขียนปณิธานปีใหม่ของคุณลงบนกระดาษได้ แต่ความสนุกอยู่ที่ไหนล่ะ? แม่แบบรายการปณิธานปีใหม่ของ Canva ช่วยให้คุณทุ่มเทเต็มที่และมอบ การออกแบบที่สวยงาม ที่สมควรได้รับให้กับรายการของคุณ!
เทมเพลตนี้มีหนึ่งหน้าให้คุณสามารถระบุเป้าหมายของคุณได้ มีดีไซน์สีขาวและทอง พร้อมพื้นที่มากมายสำหรับแผนการและเป้าหมายของคุณ
ความสวยงามของเทมเพลตนี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่ง—ทุกองค์ประกอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ! เลือกสีที่คุณชื่นชอบ, แนบไฟล์, สร้างหน้าใหม่, วาดภาพ, และเขียนเรื่องราวการตั้งปณิธานปีใหม่ของคุณเอง ✍️
คำแนะนำของเรา? ใช้หน้าแรกเพื่อสรุปเป้าหมายของคุณ และสร้างหน้าใหม่เพื่อหารือเกี่ยวกับแต่ละเป้าหมายอย่างละเอียด. ให้พื้นที่ไว้สำหรับบันทึกความคิดของคุณและติดตามความคืบหน้า.
แบบฟอร์มตั้งเป้าหมายปีใหม่: มองเห็นภาพและบรรลุความฝันของคุณ
เทมเพลตที่เราได้นำเสนอให้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจดบันทึก, สร้างภาพ, และจัดระเบียบเป้าหมายปีใหม่ของคุณ คุณสมบัติของเทมเพลตจะช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง และ รักษาแรงบันดาลใจ ในการทำทุกอย่างในรายการของคุณให้สำเร็จ 🎄
เทมเพลต ClickUp ที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลังที่น่าประทับใจของแพลตฟอร์มซึ่งมีตัวเลือกมากกว่า 1,000รายการสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆลงทะเบียนใช้ ClickUpและสำรวจตัวเลือกเทมเพลต รวมถึงฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการโครงการและงาน การทำงานร่วมกันในทีม การระดมความคิด และการจัดระเบียบ