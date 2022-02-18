15 พอดแคสต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ

มาเริ่มกันที่โจทย์ปัญหาตัวเลขกันเถอะ 🤓
ถ้าคุณเดินเข้าไปในร้าน Starbucks ที่คนแน่นและถามลูกค้าทุกคนที่ใส่เสื้อคอเต่าว่าพวกเขาชอบพอดแคสต์หรือไม่ มีกี่คนที่ตอบว่าใช่?
คำตอบ: ทั้งหมด.
พอดแคสต์ได้รับความนิยมอย่างมาก และพูดตามตรง คุณอาจรู้อยู่แล้ว! แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ณ ขณะนี้ มีรายการมากกว่า 2 ล้านรายการ และ 48 ล้านตอน ลอยอยู่ในจักรวาลของพอดแคสต์?
นั่นหมายความว่า มีตอนพอดแคสต์มากกว่าระยะทางจากโลกถึงดาวศุกร์ 👀
โชคดีที่ ClickUp อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณจำกัดตัวเลขเหล่านี้ให้กลายเป็นรายชื่อสั้น ๆ ของผู้ชนะที่แท้จริง พร้อมรายการที่คัดสรรมาอย่างดี 15 รายการของพอดแคสต์ที่เราชื่นชอบ—รายการที่สื่อถึงนักธุรกิจในตัวเรา นักฝัน วิศวกร และผู้สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เราได้เพิ่มรายการที่เลือกโดยสมาชิกทีม ClickUp คนอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงไว้ด้วย!
มันเหมือนกับว่าพอดแคสต์เข้าใจเราจริง ๆ รู้มั้ย?
ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยว่าทำไมผู้คนถึงชื่นชอบพอดแคสต์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การหัวเราะ หรือเพียงแค่ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยระหว่างเดินออกกำลังกายยามเช้า การฟังพอดแคสต์ที่คุณชื่นชอบนั้นมีบางสิ่งที่ทำให้รู้สึกพิเศษ
พอดแคสต์ถือกำเนิดขึ้นราวปี 2004 แต่เพียงตอนเดียวก็อาจทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าพิธีกรกลายเป็นเพื่อนสนิทคนใหม่ของคุณได้ ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความผันผวนตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายคนได้พึ่งพาเสียงที่เป็นมิตรจากพอดแคสต์เหล่านี้เสมือนเป็นความอบอุ่นและความรู้สึกเชื่อมโยงที่พวกเขารอคอยในทุก ๆ วัน
สำหรับคนที่รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ทำสิ่งต่างๆ ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ พอดแคสต์ก็เป็นวิธีที่ดีในการทำหลายอย่างพร้อมกัน
ในความเป็นจริง43% ของพอดแคสต์ถูกฟังขณะอยู่ที่ฟิตเนส, 37% ขณะทำงาน, และ 37% ขณะโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ.
คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้แค่ชอบที่จะทำตามความคาดหวัง แต่พวกเขาต้องการที่จะทำให้เกินความคาดหมาย การล้างจานในขณะที่ฟังตอนหนึ่งของหัวข้อที่คุณสนใจเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ทำอะไรที่มีความหมายในวันนั้น หรือบางทีมันอาจจะเติมเต็มแรงบันดาลใจที่คุณต้องการเพื่อเริ่มทำสิ่งที่คุณได้เลื่อนออกไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม
นอกจากนี้ ไม่มีอะไรเทียบได้กับความตื่นเต้นนั้นเมื่อคุณฟังรายการที่ดีมากๆ เป็นครั้งแรกและแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มตอนต่อไป เราทุกคนชอบที่จะติดใจ! ที่ ClickUp เราก็เหมือนกัน—เรา รัก พอดแคสต์ที่ดี มากจริงๆ จนเราทำขึ้นมาเอง! แต่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในอีกสักครู่ 🤓
ตอนนี้ ลองเดินสักหนึ่งไมล์พร้อมกับ AirPods ของเรา และให้รางวัลตัวเองด้วยพอดแคสต์ที่เราชื่นชอบ
15 พอดแคสต์ที่ควรเพิ่มในรายการฟังซ้ำ
โปรดพิจารณาการจัดอันดับของพอดแคสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้อย่างคร่าวๆ—ยกเว้นอันดับหนึ่งแน่นอน 😉—เพียงเพราะแต่ละรายการมีคุณภาพเฉพาะที่ทำให้แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ แทนที่จะยึดติดกับอันดับ ให้ใช้รายการนี้เป็นโอกาสในการสำรวจสิ่งใหม่หรือขยายขอบเขตของคุณ!
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เคยได้ยินมาก่อน ในแต่ละตอนจะมีข้อคิดและแรงบันดาลใจให้คุณได้นำไปใช้ และนี่คือโอกาสของคุณที่จะค้นหาว่าสิ่งนั้นอาจมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ 💜
ฟังอย่างมีความสุขนะทุกคน!
1.เมื่อมันคลิก
หนึ่งในโปรเจกต์สร้างสรรค์ที่ ClickUpชื่นชอบที่สุดจนถึงปัจจุบันWhen It Clickedนำเสียงและแนวคิดเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่คุณคิดว่า "รู้จัก" มาเปิดเผยประวัติศาสตร์ลับของทุกสิ่งที่รวมกันเป็นหนึ่ง—จนถึงช่วงเวลาที่ทุกอย่างคลิกเข้าที่ในที่สุด 💡
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ When It Clicked น่าสนใจคือมันเน้นย้ำถึงผู้คนที่ปกติแล้วไม่ได้รับเกียรติหรือผู้ที่เลือกเส้นทางที่ไม่ธรรมดาในการทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง มันพบจุดยืนของตัวเองในการเจาะลึกเข้าไปในบริษัทที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายเพื่อค้นหาช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้
ฟังพิธีกร Ilana Strauss ถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละเรื่องร่วมกับแขกรับเชิญ รวมถึงCraig Miller ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดคนแรกของ Shopify,Pouyan Salehi และ Cyrus Karbassiyoon ผู้ร่วมก่อตั้ง Scratchpad และParker Conrad ซีอีโอและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสามครั้งของ Rippling นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มฟัง When It Clicked ได้ทันที! แต่ละตอนมีความยาวประมาณ 20-30 นาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในตอนเช้าของคุณ
ฟังและกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวที่น่าประหลาดใจยิ่งขึ้นในซีซั่นแรกที่กำลังจะมาถึง 💜
2.วิธีที่ฉันสร้างสิ่งนี้
ตามคำเรียกร้องจากผู้ฟังจำนวนมาก—เพราะมันดีขนาดนั้นจริงๆ—How I Built This ติดอันดับสองอย่างรวดเร็ว! พนักงานหลายคนของ ClickUp รวมถึงซีอีโอของเราZeb Evans เป็นแฟนตัวยงของพอดแคสต์จาก NPR นี้ และแนะนำมาสำหรับรายการนี้!
ตามที่จอร์จ รีด นักวิเคราะห์อาวุโสประจำดีลเดสก์ของเราได้กล่าวไว้ว่า "ตั้งแต่ Power Rangers ถึง Slack มาดูกันว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขาไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุด ผมไม่คิดว่าคุณจำเป็นต้องรู้เรื่องธุรกิจมาก่อนเพื่อจะสนุกกับเวลาที่ได้ฟัง Guy เลย จริง ๆ แล้ว ผมคิดว่าทุกคน ไม่ว่าจะทำงานสายไหนก็ตาม ควรลองฟังอย่างน้อยสักสองสามตอนของเขาดู"
พูดได้ดีมาก จอร์จ และเราเห็นด้วย! ด้วยระยะเวลาเฉลี่ยระหว่าง 30-60 นาที มีเรื่องราวสำหรับทุกคนในคลังข้อมูล How I Built This ที่ยาวนานหลายปี แต่บางตอนที่เราชื่นชอบได้แก่ ซาร่า เบลกเลย์ จาก Spanx, อีวอน ชูอินาร์ด จาก Patagonia, และโจนาห์ เปเรตติ จาก BuzzFeed
โบนัส: เริ่มต้นพอดแคสต์ของคุณเองด้วยเทมเพลตพอดแคสต์!
3.เริ่มต้นธุรกิจ
แนวคิดของ StartUp นั้นเจ๋งมาก
มันเริ่มต้นเป็นซีรีส์จำกัดในปี 2014 โดยผู้ดำเนินรายการ อเล็กซ์ บลูมเบิร์ก ซึ่งบันทึกการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบของเขาในการสร้างบริษัทพอดแคสต์ที่ในที่สุดกลายเป็น Gimlet Media ที่จริงแล้ว บลูมเบิร์กยังคงอยู่ในกระบวนการพยายามทำให้ Gimlet เสถียรในขณะที่เขากำลังบันทึกตอนแรกอยู่ ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบที่น่าตื่นเต้นของความไม่แน่นอนตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นเราติดตามเขาทันทีในการประชุมกับนักลงทุนร่วมทุน
ยกเว้นบางตอนเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วตอนของรายการ StartUp จะมีความยาวไม่เกิน 30 นาที แต่สิ่งที่เริ่มต้นเป็นซีรีส์จำกัดจำนวนตอน กลับมีถึงแปดซีซั่นแล้ว หัวข้อของแต่ละซีซั่นมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่บ่อยครั้งจะกลับมาที่ Gimlet เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น จนกระทั่งถูกซื้อโดย Spotify ในปี 2019 🫖
4.ชุดทำงานแบบกึ่งทางการ
คำแนะนำนี้มาจากAna Verduzcoจากฝ่ายสนับสนุนองค์กรของเราเอง! จาก Ana:
"ฉันชอบพอดแคสต์ Business Casual ของ Morning Brew มาก! ฉันยังชอบเป็นพิเศษที่พวกเขา (Morning Brew) เป็นสตาร์ทอัพเหมือนกับเรา และประสบความสำเร็จด้วยการมีความเกี่ยวข้องและตลกขบขันด้วย"
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจวัตรยามเช้าของคุณ! หากคุณใช้เวลา 10 นาทีแรกของวันไปกับการอ่านจดหมายข่าว Morning Brew ล่าสุด แต่ไม่ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งของช่วงพักกลางวันในการฟัง Business Casual ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
โอเค มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก แต่การแต่งตัวแบบ Business Casual จะทำให้คุณต้องคิดมากขึ้นอย่างแน่นอน
มีช่วงกว้างมากเมื่อพูดถึงหัวข้อของตอนที่มีฟีเจอร์เน้นเรื่องต่างๆ เช่น ผู้เปิดโปงเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปจนถึงแอปหาคู่ โดยพื้นฐานแล้ว หากแนวคิดใดสามารถนำไปทำเป็นธุรกิจได้ คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับมันใน Business Casual
5.รายการ The Tim Ferriss Show
คุณอาจรู้จักทิม เฟอร์ริส จากหนังสือขายดีของเขา "The 4-Hour Workweek" หรือจากพอดแคสต์นี้ ซึ่งบังเอิญเป็นพอดแคสต์อันดับหนึ่งในApple Podcasts ทั้งหมดด้วย 👀
ผู้ประสานงานบรรณาธิการของเราคุณเลลา ครูซ ยังเป็นผู้ฟังตัวยงของพอดแคสต์ที่ในแต่ละตอน ทิม เฟอร์ริส และแขกรับเชิญของเขาจะวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกในหลากหลายสาขา เช่น การลงทุน กีฬา ธุรกิจ และศิลปะ นำมาใช้ เพื่อเปิดเผยเครื่องมือและเคล็ดลับที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้
6.Masters of Scale กับ รีด ฮอฟฟ์แมน
เพิ่มเติมจากจอร์จที่ ClickUp Deal Desk!
ผมต้องยอมรับว่าผมเป็นแฟนคลับของ Reid Hoffman อยู่ไม่น้อย และนี่อาจจะเป็นอคติของผมที่แสดงออกมา ไม่เพียงแต่ Reid จะเป็นคนที่ฟังสนุกในทุกๆ เรื่องเท่านั้น แต่เขายังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในซิลิคอนแวลลีย์อีกด้วย ถ้าคุณยังไม่รู้ เขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารของ PayPal ตอนที่บริษัทถูกขายให้กับ eBay และต่อมาก็เป็นผู้ก่อตั้ง LinkedIn ไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะได้มีโอกาสพูดคุยกับมหาเศรษฐี แต่ที่นี่เรามีโอกาสแล้ว รีดสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในวงการธุรกิจและใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหลายๆ คนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
ตอนหนึ่งของรายการ Masters of Scale จะมีความยาวประมาณ 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง และจะมีแขกรับเชิญที่น่าทึ่งมาร่วมรายการ! เรียนรู้คำแนะนำทางธุรกิจเคล็ดลับการจัดการเวลาและการสนทนาที่น่าสนใจกับบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น บารัค โอบามา 👀
7.กล้าที่จะเป็นผู้นำกับเบรเน่ บราวน์
พอดแคสต์ที่แนะนำนี้มาจากบรรณาธิการบริหารของบล็อก ClickUp เอง นั่นคือErica Chappell! 🥳
"แม้ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง แต่ฉันเป็นแฟนของ Dare to Lead กับ Brene Brown ฉันชอบการสนทนาที่ตรงไปตรงมากับผู้นำธุรกิจหลากหลายท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและวิธีที่จะยกระดับผู้อื่น หาจุดมุ่งหมาย และรับมือกับการสนทนา/สถานการณ์ที่บางครั้งอาจไม่สบายใจด้วยความสง่างามและความเปราะบาง"
แล้วใครจะไม่รักเบรเน บราวน์บ้างล่ะ?
8.เจตนาโดยเจตนา กับ เจย์ เชตตี
นี่อาจไม่ใช่พอดแคสต์เกี่ยวกับธุรกิจหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเชิงเทคนิค แต่เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิตการทำงานของเรา เช่น การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ความวิตกกังวลในชีวิตประจำวัน และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พอดแคสต์นี้จะสำรวจเคล็ดลับ กลยุทธ์ และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคคลที่ดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย รวมถึง เจน กูดดอลล์, โอปราห์, โคบี้ ไบรอันท์ และวิลล์ สมิธ
ความยาวของตอนอาจไม่แน่นอนนัก บางตอนอาจอยู่ประมาณ 25 นาที ขณะที่บางตอนอาจยาวนานเกินหนึ่งชั่วโมง แต่เมื่อคุณได้ยินเสียงของเช็ตตี เวลาอาจไม่สำคัญอีกต่อไป เสียงของเขาไพเราะและฟังง่ายอย่างเหลือเชื่อ ในกรณีนี้ คุณจะดีใจที่ได้ทราบว่าตอนใหม่จะปล่อยออกมาสองครั้งต่อสัปดาห์
9.พอดแคสต์ A16Z
พอดแคสต์รายสัปดาห์นี้มาจาก Andreesen Horowitz บริษัทร่วมทุนชื่อดังแห่งซิลิคอนแวลลีย์ ซึ่งจะเจาะลึกประเด็นกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเทคโนโลยี วัฒนธรรม และข่าวสาร
ดำดิ่งสู่หัวข้อต่าง ๆ เช่น แรนซัมแวร์ อนาคตของเสียง NFT และเจเนอเรชั่น Z แต่ละตอนจะมอบเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะทำให้คุณประทับใจและสามารถนำไปอวดเพื่อน ๆ ในงานสังสรรค์ครั้งต่อไปได้อย่างแน่นอน
10.วันนี้ อธิบาย
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp,Paola Lopez, เป็นผู้ฟังประจำของพอดแคสต์ข่าวของ Vox ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ชื่อ Today, Explained เพราะ "การเจาะลึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนั้นน่าสนใจมาก และให้มุมมองและบริบทกับข่าวใหญ่หรือแม้แต่ข่าวเล็ก ๆ ของวันนั้น!"
ดำเนินรายการโดย Sean Rameswaram และ Noel King รายการความยาว 30 นาทีนี้จะนำเสนอเรื่องราวปัจจุบันหนึ่งเรื่องในแต่ละตอน—โดยปกติจะมีชื่อเรื่องที่เล่นคำเพื่อให้คุณรู้ล่วงหน้าด้วย พวกเขายังเพิ่งฉลองตอนที่ 1,000 ไปด้วย ขอแสดงความยินดีกับ Today, Explained ด้วยครับ/ค่ะ 🎉
11.เรื่องราวการเริ่มต้นธุรกิจจาก Mixergy
แอนดรูว์ วอร์เนอร์ สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งจากบริษัทใหญ่และเล็ก—หลายแห่งที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน!
เขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยที่คุณอาจไม่คาดคิด รวมถึงการวิเคราะห์ "จังหวะโชคดี" ที่ผู้คนอาจมองว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จเริ่มต้นของธุรกิจ วอร์เนอร์ต้องการแยกแยะช่วงเวลาสำคัญ ความเชื่อมโยง และปัญหาที่มักเป็นอุปสรรคต่อสตาร์ทอัพอย่างละเอียด และนำเสนอเป็นเคล็ดลับเพื่อช่วยเหลือผู้ก่อตั้งรายใหม่
12. ผู้ประกอบการไฟแรง
พอดแคสต์นี้มาจากการแนะนำของเพื่อนของเรา จอร์จ จากโต๊ะดีล
ด้วยจำนวนตอนที่มีให้รับฟังแล้วถึง 2,041 ตอน คุณย่อมรู้ได้ทันทีว่า John Lee Dumas ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำได้ถูกต้องอย่างแน่นอน ด้วยพลังงานที่เปี่ยมล้นและการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพัก ทำให้ยากที่จะรู้สึกเบื่อ นี่คือพอดแคสต์อีกเรื่องที่ใช้รูปแบบสัมภาษณ์แบบผู้สัมภาษณ์-ผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้ผล แต่ JLD ก็สามารถทำให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริง วิธีที่เขาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแขกรับเชิญได้อย่างรวดเร็วนั้น แทบจะสำคัญพอๆ กับข้อมูลที่เขาได้รับจากพวกเขาเลยทีเดียว ผมคิดว่าคุณภาพอาจลดลงหลังจาก 2000+ ตอน แต่ความจริงนั้นไกลเกินกว่าจะคิดได้ นี่คือพอดแคสต์ที่ได้รับการขัดเกลาอย่างดี ที่ให้ความบันเทิงตั้งแต่ต้นจนจบ
13.เฟรคโนมิคส์
ผู้นำฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าของเราโซเฟีย คามินสกี้ เป็นแฟนตัวยงของ Freakonomics และพูดตามตรง—พวกเราเองก็เช่นกัน! จากโซเฟีย:
"อย่างที่พวกเขาพูดในพอดแคสต์ นี่คือรายการ 'ที่สำรวจด้านที่ซ่อนอยู่ของทุกสิ่ง' ในขณะที่คุณจะได้พบกับตอนมากมายที่กระตุ้นความคิดและครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ซีรีส์ของ Freakonomics เรื่อง 'ชีวิตลับของซีอีโอ' นั้นยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ติดตามการหารือกับบุคคลเช่น อินดรา นูยี ประธานกรรมการบริหารของเพสปีโค และมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ขณะที่พวกเขาหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเพื่อบริหารแฟรนไชส์ระดับโลกขนาดใหญ่
14. สิ่งที่คุณควรรู้
เวส บรัมเมตต์ สถาปนิกโปรแกรมด้านบุคลากรของ ClickUp นำเสนอพอดแคสต์นี้ให้กับเรา! เขากล่าวว่า:
"นี่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอาจส่งผลต่อวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณได้ ในรายการ 'สิ่งที่คุณควรรู้' พิธีกรไมค์จะเจาะลึกคำถามทั่วไปมากมายและให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น วิธีใช้เวลาบนเครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีจัดการกับสิ่งรบกวน หรือวิธีการวิจารณ์ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เป็นรายการที่ปฏิบัติได้จริงและอาจทำให้คุณคิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของคุณในมุมมองที่แตกต่างออกไป"
15. คำคมประจำวัน
เพื่อสรุปรายการของเรา เวส บรัมเมตต์ ได้ทิ้งอีกหนึ่งรายการโปรดของเขาไว้ให้เรา: "โฮสต์ ฌอน ฌอน ครอกซ์ตัน จะแบ่งปันคำคมประจำวัน จากนั้นจะแนะนำแขกรับเชิญพิเศษที่จะกล่าวสุนทรพจน์ พูดคุย หรือให้สัมภาษณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำคมนั้น มันทั้งสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งแนะนำเสียงและมุมมองใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยค้นพบด้วยตัวเอง"
กำลังมองหาเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่หรือเปล่า? ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ30 บล็อกที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
จากหูของเรา สู่หูของคุณ 💜
สรุปแล้ว การเล่าเรื่องผ่านเสียงนั้นเจ๋งมาก
การได้ยินเป็นประสาทสัมผัสที่ชัดเจนมาก และเสียงสามารถทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวาได้มากกว่าที่คุณคาดคิด แม้กระทั่งการฟังเพียงสองคนคุยกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ตาม
เหตุผลเบื้องหลังการสร้าง When It Clicked ของเรา อาจคล้ายกับเหตุผลของคุณเองว่าทำไมคุณถึงรักพอดแคสต์ที่คุณชื่นชอบ—เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พอดแคสต์นี้คือวิธีที่เราต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทุกคน หวังว่าจะได้เริ่มต้นการสนทนาใหม่ ๆ และอาจช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
เราหวังว่ารายการนี้จะนำความสุขมาให้คุณและทิ้งสิ่งที่คุณคิดไว้เมื่อคุณเดินทางผ่านเรื่องราวอาชีพของคุณเอง และหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะเริ่มต้นจากจุดสูงสุด 😉
ฟัง When It Clickedได้ทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ และบอกความคิดเห็นของคุณในรีวิว!