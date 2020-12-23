30 บล็อกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังที่สุด (อัปเดตแล้ว)

โอ้ สถานที่ที่คุณจะได้ไป!
นั่นคือชื่อหนังสือเด็กยอดนิยมของดร. ซูสส์ มันเกี่ยวกับการค้นหาเส้นทางของตัวเองและการเป็นตัวของตัวเอง และทำงานหนักต่อไป และจบลงด้วยประโยคที่มีชื่อเสียงครึ่งหนึ่ง: "เด็กน้อย, เธอจะย้ายภูเขาได้"
แต่คุณจะย้ายภูเขาได้อย่างไร?
ดร. ซูส มอบความหวังให้เรา แต่ไม่ได้บอกวิธี
คุณจะหาจุดแข็งหรือแรงผลักดันอะไรได้บ้างเพื่อช่วยขยับภูเขาแห่งงาน เป้าหมาย และโครงการส่วนตัวเหล่านั้น?
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ทำให้บล็อกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยมและบล็อกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 30 อันดับที่จะช่วยคุณปีนภูเขาให้สำเร็จ
มาทำงานกันเถอะ!
อะไรทำให้บล็อกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยม?
เราทุกคนต่างรู้ถึงความรู้สึกนั้นเมื่อตอนประจำสัปดาห์ของรายการโปรดกำลังจะเริ่ม: ความตื่นเต้นที่เต็มเปี่ยม, ใบหน้าเต็มไปด้วยป๊อปคอร์น. 🍿
เช่นเดียวกันกับบล็อกเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ บล็อกเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีควรมีการโพสต์อย่างสม่ำเสมอที่คุณ ตั้งตารอคอย
บล็อกที่ดีควรสร้างแรงบันดาลใจและน่าเชื่อถือด้วย ผู้อ่านจำเป็นต้องรู้ว่าเคล็ดลับหรือเทคนิคที่พวกเขาพบจะช่วย เอาชนะ พฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ของพวกเขาได้อย่างไร
บล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกคุณภาพสูงเกี่ยวกับสาเหตุที่นิสัยเหล่านั้นเกิดขึ้นในตอนแรกอีกด้วย
บล็อกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานก็จำเป็นต้องกระตุ้นความคิดเช่นกัน หากผู้อ่านยังคงคิดถึงบล็อกนั้นอยู่หลายวันหรือหลายสัปดาห์หลังจากที่ได้อ่านแล้ว นั่นคือบล็อกที่ยอดเยี่ยม
โอ้ และสุดท้าย บล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนั่นคือจุดประสงค์ทั้งหมด! 😉
หมายเหตุ: สำหรับเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือนี้เกี่ยวกับ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!
30 อันดับบล็อกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเรา
บล็อกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การทำงาน และการดำเนินชีวิตของคุณอีกด้วย
เพื่อช่วยให้คุณเลือกบล็อกที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ นี่คือรายชื่อบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเรา:
1. คลิกอัพ
บล็อกของเราคือตั๋วชั้นหนึ่งสู่การเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่เชื่อมต่อคุณและทีมของคุณเข้ากับงานที่มีความหมาย
และนอกเหนือจากความสนุกสนาน (ถ้าเราสามารถพูดได้เอง 😉)บล็อกของเรายังมีตัวอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดของคุณ
จากบล็อกเกี่ยวกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงบล็อกที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้หนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์ บล็อกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp มอบทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อพิชิตเป้าหมายและบรรลุการเติบโตส่วนบุคคล
และหากคุณมีบล็อกส่วนตัวอยู่แล้ว ลองอ่านบทความบล็อกอื่นนี้เพื่อดูว่าClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนบล็อกของคุณได้อย่างไร
โอ้ และพูดถึงเรื่องทรัพยากรClickUpเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่พร้อมช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของคำนี้ เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการนำเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดที่นี่ไปใช้
ทำไมไม่ลองใช้ ClickUpวันนี้ล่ะ? ฟรี!
โพสต์แนะนำ: 5 คุณสมบัติที่คนมีประสิทธิภาพมี
2. เดฟ ซีห์
อย่างที่หนึ่งในทีมงานที่ ClickUp ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน: คนนี้แหละคือตัวจริง
และยากที่จะไม่เห็นด้วย
เดฟเรียกตัวเองว่านักออกแบบเชิงสืบสวน แต่คำนี้หมายความว่าอย่างไร?
เขาคิดค้นทุกแบบและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณนึกออก... และอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำ!
เขายังพูดถึงการออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ดังนั้นหากคุณอยู่ในสายงานเหล่านี้ คุณต้องติดตามเดฟ
โพสต์แนะนำ:รับเครื่องมือและสเปรดชีตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างยอดเยี่ยม
3. Lifehacker
Lifehacker คือผู้บุกเบิกในวงการนี้ เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด ดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องรวมพวกเขาเป็นหนึ่งในบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของเรา
ชื่อของพวกเขาบอกทุกอย่างแล้วแน่นอน และพวกเขามีตั้งแต่เคล็ดลับและเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ไปจนถึงวิธีทำให้จานในเครื่องล้างจานแห้งเร็วขึ้น
นั่นเป็นมากกว่าคำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานแน่นอน มันยังเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพในชีวิตด้วย
หนึ่งในส่วนที่น่าทึ่งคือคอลัมน์ วิธีทำงานของฉัน ซึ่งนำเสนอผู้ประกอบการ, ผู้นำทางธุรกิจ, นักกีฬา, นักบันเทิง, และอื่น ๆ ที่เล่าถึงตารางเวลาประจำวันของพวกเขา
โพสต์แนะนำ:การเพิ่มประสิทธิภาพ 101: บทนำสู่เทคนิคโพโมโดโร
4. สตีฟ พาฟลินา
สตีฟได้อยู่ในแนวหน้าของประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเองมาตั้งแต่ปลายยุค 90 และเขายังได้ "ยกเลิกลิขสิทธิ์" ผลงานทั้งหมดของเขาในปี 2010 อีกด้วย
หัวข้อหลักของเขาคือการค้นหาวิธีที่จะใช้เวลาน้อยลงในการมุ่งเน้นกับวิถีชีวิตที่ขับเคลื่อนโดยองค์กร และใช้เวลาให้มากขึ้นในการพยายามสร้างคุณค่าในรูปแบบที่หลากหลาย
โพสต์แนะนำ:ความท้าทายไร้การแจ้งเตือน
5. ไอ้หนุ่มโง่
คล้ายกับ Angel Hack Life, Dumb Little Man ที่เขียนโดย Jay White นำเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีหัวข้อที่กว้างขึ้นเช่น สุขภาพ ความสัมพันธ์ และความสุข
ส่วนที่ดีที่สุดคือส่วน วิธีทำ ซึ่งให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่การหาอพาร์ตเมนต์ไปจนถึงวิธีการทำความสะอาดกล้องของคุณ
นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงวันทำงานและกระบวนการทำงาน ของคุณ
ไม่เลวเลยสำหรับ คนโง่ตัวเล็ก ใช่ไหมล่ะ?
โพสต์แนะนำ:55 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้
6. นิสัยเซน
นี่คือบล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ลีโอ บาบัวตา ได้ดำเนินการเว็บไซต์นี้มาตั้งแต่ปลายยุค 2000 และมุ่งเน้นไม่เพียงแค่เรื่องสติ แต่ยังรวมถึงวิธีการสร้างนิสัยที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย
บล็อกนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นตอน และเป็นแหล่งที่ให้ความสงบในวงการที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
โพสต์แนะนำ:วิธีทำงานให้สำเร็จด้วย Twitter
7. LifeDev
เว็บไซต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่น่าทึ่ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากเน้นจุดนี้ จึงมีบทความมากมายเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มันสะท้อนถึงแนวคิดแบบสมองซีกขวาที่ 'อ่อนโยน' กว่าบล็อกที่เน้นประสิทธิภาพอื่นๆ มากมายที่มีอยู่
โพสต์แนะนำ:เครื่องมือจับความคิด
8. หยิบสมอง
งานของเอรินเป็นบล็อกที่เน้นความคิดเชิงบวกมากกว่า ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเอง เพื่อมุ่งเน้นที่วิธีที่ผู้คนสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้นโดยรวม
เพื่อจุดประสงค์นี้ บทความหลายชิ้นจึงมุ่งเน้นไปที่สุขภาพจิต จิตวิทยา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะทุกคนควรดูแลจิตใจของตนเองให้ดี😊
โพสต์แนะนำ:6 ขั้นตอนสำหรับการทำความสะอาดจิตใจในฤดูใบไม้ผลิที่ทุกคนสามารถทำได้
9. ทำผิดคน
หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและการทำงาน เอริค บาร์เกอร์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพที่คุณกำลังมองหา
นี่ไม่ใช่แค่ "ฉันลองทำสิ่งนี้แล้วมันได้ผลสำหรับฉัน แต่มันอาจจะไม่ได้ผลสำหรับคุณ"
นี่คือของจริง เขาทำการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงและนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากมาย
โพสต์แนะนำ: คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด: 6 สิ่งที่พวกเขาทำทุกวัน
10. ทิม เฟอร์ริส
คุ้นชื่อนี้ไหม? ทิม เฟอร์ริส เป็นนักเขียนขายดีของ The 4 Hour Workweek.
ใช่ คุณได้ยินถูกต้องแล้ว เขาค้นพบเคล็ดลับเบื้องหลังการทำงานเพียงสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เนื้อหาของทิม เฟอร์ริส ประกอบด้วยตอนพอดแคสต์ที่นำเสนอความคิด เรื่องราว แขกรับเชิญ และการสัมภาษณ์ของเขา หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำด้านการเป็นผู้นำและการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ทิมคือผู้เชี่ยวชาญที่คุณตามหา
และเรื่องราวส่วนตัวของเขาต้องน่าสนใจมากทีเดียว เมื่อพิจารณาว่าเขาพูดได้ห้าภาษาและเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งชาวจีน 🏅
โพสต์แนะนำ:วิธีจัดการกับความล้นหลามของข้อมูล (และโซเชียลมีเดีย)
11. 99U
ถ้าคุณอยากพูดในเชิงเทคนิค (และใครล่ะไม่อยาก) จริง ๆ แล้ว 99U ไม่ใช่บล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่เป็นบล็อกเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานมากกว่า
แต่มันยอดเยี่ยมมาก มันเหมือนเพื่อนที่เจ๋งที่สุดและมีสไตล์ที่สุดที่คุณรู้จัก ที่ดูมีทุกอย่างพร้อมสรรพ
พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่เปลี่ยนชีวิตได้ และทำมันได้อย่างดูดีอีกด้วย ทีมที่ Adobe จัดทำสิ่งนี้ขึ้นมา และฉันรักหนังสือของพวกเขาทุกเล่ม ซึ่งล้วนเป็นหนังสือที่ต้องอ่าน
99u จะพาคุณดำดิ่งลึกเข้าไปในโลกศิลปะ แล้วกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งใช้ตู้เย็นในออฟฟิศ
เราทุกคนทราบดีว่าห้องครัวในสำนักงานสามารถเป็นสนามรบที่อันตรายได้ ซึ่งอาหารของคุณอาจกลายเป็นเชลยศึกในท้องของคนอื่นได้
โพสต์แนะนำ:วิธีฟื้นฟูหลังจากหมดไฟ
12. มาร์ค แมนสัน
มาร์คเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น จริงๆ นะเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และมันยังเป็นหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์อีกด้วย
ใครๆ ก็สามารถใช้คำหยาบคายในงานศิลปะของตนเพื่อดึงดูดความสนใจได้ แต่ Mark นั้นทำได้มากกว่านั้น ด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้เขาถูกมองว่าเป็นกูรูสายชิลล์ในวงการ
ผลงานของเขาไม่เพียงแต่มีเหตุผลเท่านั้น แต่เขายังเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสอนอยู่เสมอ
โพสต์ของเขาทุกโพสต์ได้รับการแชร์เป็นหมื่นๆ ครั้ง ดังนั้นคุณอาจเคยอ่านบทความของมาร์คโดยไม่รู้ตัว ลองดูมาร์คสำหรับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เหมือนใครและคำแนะนำในการพัฒนาตนเอง
โพสต์แนะนำ: ชีวิตคือวิดีโอเกม: นี่คือรหัสโกง
13. ชีวิตในต่างแดน
โคลิน ไรท์ เป็นศิลปิน นักการตลาด และผู้ประกอบการที่บันทึกไลฟ์สไตล์แบบมินิมอลของเขาพร้อมคำแนะนำที่ได้เรียนรู้ระหว่างการเดินทาง
เขายังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของดิจิทัลโนแมด โดยถึงกับเปิดโอกาสให้ผู้อ่านและผู้ฟังพอดแคสต์ของเขาโหวตเลือกสถานที่ที่จะเป็นบ้านหลังต่อไปของเขา
เราหวังว่าแฟน ๆ ของเขาจะเป็นคนดี และว่าโคลินจะไม่พบว่าตัวเองอยู่ในภาคต่อของจูแมนจี้:
โพสต์แนะนำ: "สมดุลทางการศึกษา"
14. รักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือหนึ่งในเว็บไซต์โปรดใหม่ของเรา แม้ว่ามันจะแตกต่างจากบล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมเล็กน้อย
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันเป็นบล็อกรีวิวของ แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
ฟรานเชสโกเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดที่มีอยู่และแบ่งปันชุดขั้นตอนการทำงานของเขาด้วย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกระโดดเข้าไปและค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ลองดูสิ่งที่ฟรานเชสโกมีจะบอกก่อน
เขาให้รีวิวเชิงปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปยอดนิยมทั้งหมด คุณก็รู้ว่าเขาว่าอย่างไร มองให้ดีก่อนตัดสินใจ และ Francesco สามารถทำสิ่งนั้นให้คุณได้
15. การเป็นมินิมอลลิสต์
จอช เบคเกอร์ บ่นเรื่องการทำความสะอาดโรงรถของเขาให้เพื่อนบ้านฟัง
"บางทีคุณอาจไม่ต้องการสิ่งของทั้งหมดนี้ก็ได้" เพื่อนบ้านของเขาพูด
ในขณะที่คนส่วนใหญ่คงจะโกรธจัด เบคเกอร์กลับใช้เวลาครุ่นคิดกับเรื่องนี้
แรงบันดาลใจเกิดขึ้นและเขาก็กลายเป็นผู้จัดระเบียบและอุทิศบล็อกของเขาเพื่อบันทึกสไตล์มินิมอลของเขา
นี่แตกต่างจากเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปเล็กน้อย แต่การไม่ต้องเสียเวลาค้นหาสิ่งต่างๆ หรือมองหาของใหม่เพิ่มเติม ถือเป็นเทคนิคชีวิตที่ยอดเยี่ยม
โพสต์แนะนำ: 10 สิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
16. มารี ฟอร์เลโอ
อาจมีเส้นสีเทาอยู่ระหว่างโค้ชชีวิตกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมารีก็ก้าวข้ามเส้นนั้นทั้งสองด้าน คล้ายกับเป็นโค้ชที่เน้นทั้งการพัฒนาชีวิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อย่างไรก็ตาม เธอเชื่อว่ากลยุทธ์บางอย่างสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตและงาน และอธิบายวิธีการที่จะยกระดับธุรกิจและการพัฒนาตนเองของคุณผ่านการตั้งเป้าหมาย
ใครก็ตามที่ติดตามมารีสามารถยืนยันได้ถึงแรงบันดาล ใจและความมุ่งมั่นที่ได้รับจากเธอ
และบทสัมภาษณ์เชิงลึกของเธอกับคนดัง ผู้กำหนดเทรนด์ และผู้สร้างกระแสในวงการต่าง ๆ ก็ทั้งสนุกและเป็นประโยชน์
แทนที่จะเขียนทุกอย่างลงไป เธอทุ่มเทพลังของเธอให้กับเนื้อหาทุกประเภท ทั้งคำเขียนและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
โพสต์แนะนำ:การตลาดบน Facebook ของคุณรบกวนผู้คนหรือไม่
17. เบนจามิน ฮาร์ดี
เบนจามิน ฮาร์ดี มีความแตกต่างเล็กน้อย เพราะเขาสร้างชื่อเสียงบนแพลตฟอร์มMedium โดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้อ่านที่มีส่วนร่วมเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
ต่อจากนั้น เขาได้นำการวิเคราะห์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการทดลอง มาผสมผสานกันอย่างลงตัว
ถึงกระนั้น ฮาร์ดี ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อความของเขา เขาดูเหมือนจะทำทุกอย่างที่เขาพูดจริง ๆ
เขากำลังศึกษาปริญญาเอกและเขียนงานอย่างมากมาย
เขาและภรรยาดูแลเด็กอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากอย่างยิ่ง
คล้ายกับ Productivityist ที่เน้นการบาลานซ์ความสนใจและความตั้งใจ เนื้อหาของเบนจามินก็เป็นแหล่งที่ดีในการค้นหาเคล็ดลับชีวิตสำหรับการบาลานซ์สิ่งต่าง ๆ มากมาย!
นี่คือสิ่งที่เราจินตนาการว่าชีวิตของเบนจามินเป็นอย่างไร:
โพสต์แนะนำ: กุญแจทางจิตวิทยา 2 ประการสู่ความสำเร็จของโคบี้ ไบรอันท์
18. ดาเรียส โฟรูซ์
ถ้าคุณลองปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของคุณใหม่ โดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยแทนที่จะเน้นที่ประสิทธิภาพในการทำงาน จะเป็นอย่างไร?
นั่นจะเปลี่ยนความคิดของคุณอย่างไร? คุณจะยังบรรลุเป้าหมายของคุณได้หรือไม่? นั่นคือทฤษฎีจากบล็อกเกอร์คนนี้ ดาริอัส ฟอร์อู.
เขายังเป็นนักเขียนที่มีนวัตกรรมซึ่งสามารถจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเชี่ยวชาญเท่าเทียมกัน
โอ้ และภาพวาดเส้นของเขาสนุกที่จะติดตามด้วย
โพสต์แนะนำ: วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง (อ้างอิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
19. ไทแนน
ไทแนนเป็นเหมือนตำนานคนหนึ่ง เขาเป็นหนึ่งในนักจีบสาวที่ถูกนำเสนอในหนังสือกึ่งคลาสสิกของนีล สเตราส์ The Game ไทแนนได้ละทิ้งชีวิตแบบนั้นไปแล้วและตอนนี้กำลังออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และท่องเที่ยวไปทั่วโลก พร้อมกับสร้างแพลตฟอร์มบล็อกที่ชื่อว่า SETT
เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยในปี 2000 และไม่เคยหันหลังกลับเลย
พูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยLifehack.org เรียกตัวเองว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ลองเข้าไปดูได้หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิต
อย่างไรก็ตาม กลับมาที่ไทแนน คำแนะนำของเขาผสมผสานการผจญภัยเล็กน้อย ความเป็นไปได้จริง พร้อมกับความมั่นใจอย่างมั่นคงเพื่อช่วยให้คุณคิดได้ชัดเจนขึ้น และให้ความมั่นใจแก่คุณในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
โพสต์แนะนำ:MBA ของนักต้มตุ๋น
20. MakeUseOf
MakeUseOf เป็นเว็บไซต์ข่าวและเทคโนโลยีอย่างแน่นอน แต่พวกเขายังมีหมวดหมู่ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
คุณจะพบเคล็ดลับและอุปกรณ์ที่คาดว่าจะช่วยชีวิตและสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่ แต่คุณยังจะพบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายและโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับ Excel, Microsoft Word หรือ Google Calendar ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ 😉
โพสต์แนะนำ: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใช้รายการสิ่งที่ต้องทำ
21. ท็อดด์ เฮนรี่
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Todd Henry มากกว่าผู้ประกอบการเดี่ยวหลายๆ คนคือเขาให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
หลายคนที่กำลังเดินทางท่องโลกอยู่นั้นกำลังหาทางทำงานเพื่อตัวเอง (ต้องดีแน่ๆ)
แต่สำหรับพวกเราหลายคน เราทำงานเป็นทีมข้ามสายงานและทักษะที่หลากหลาย
และผ่านการสื่อสารที่ผิดพลาดมากมาย...
ทอดด์ เฮนรี ก้าวเข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้น เขาไม่ได้เขียนบล็อกเกี่ยวกับทีมทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นทีมสร้างสรรค์ ทีมที่ต้องระดมความคิดและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ๆ
โพสต์แนะนำ:เพิ่มสมาธิด้วย 3 คำถามนี้
22. เบรน พิกกิงส์
มาเรีย โปโปวา และบล็อกของเธอ Brain Pickings เป็นที่รักของวงการวิชาการอย่างแน่นอน เธอเจาะลึกเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ จากนั้นจึงย้อนกลับมาวิเคราะห์ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลในอดีต
เธออ่านหนังสือมากและสามารถยกตัวอย่างและเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้
เธอเหมือนครูสอนประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดที่คุณไม่เคยมี!
โพสต์แนะนำ: มุมมองแบบคงที่กับมุมมองแบบเติบโต: สองแนวคิดที่หล่อหลอมชีวิตของเรา
23. เอเชียน เอฟฟิซิエンซี
กลุ่มเพื่อน (ซึ่งบังเอิญเป็นคนเอเชีย!) ได้มารวมตัวกันและตัดสินใจค้นคว้าเกี่ยวกับระบบการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้พวกเขาได้เปรียบมากขึ้น
คล้ายกับบล็อก GTD (การจัดการงานให้เสร็จ) บล็อกเกอร์เหล่านี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สูตร และอื่น ๆ สำหรับการจัดการงานให้เสร็จ พวกเขายังมีตอนพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณคิดอย่างมีกลยุทธ์ผ่านแต่ละสิ่งในรายการที่ต้องทำของคุณเพื่อให้คุณหาคุณค่าได้มากที่สุด
คำแนะนำด้านประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคการใช้เทคโนโลยีไปจนถึงการปรับการจัดการเวลา และไม่ใช่แค่เรื่องทั่วไปที่คุณเคยอ่านมาหลายครั้งแล้ว
แต่ เรายังคงยอมรับเรื่องที่ดูไม่ชัดเจนแบบนี้ได้:
โพสต์แนะนำ:5 วิธีเปลี่ยนวันไร้ประสิทธิภาพให้กลับมาดี
24. HelpScout
บริษัทบริการลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือยังมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน การจัดการขั้นตอนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในที่สุด
โพสต์แนะนำ:10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Helpscout
25. ฮับสปอต
ตลอดระยะเวลาประมาณสิบปีที่ผ่านมา Hubspot ได้สร้างบล็อกที่ยอดเยี่ยม...โอ้ และยังเป็นหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดอีกด้วย แต่เรามาที่นี่เพื่อบล็อกของพวกเขา
หากคุณกำลังมองหาสิ่งใดที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว คุณอาจได้พบกับบทความของ Hubspot แล้ว
พวกมันละเอียดมากและยังให้คุณเข้าถึงเนื้อหาได้หลากหลายวิธีผ่านเทมเพลต, คู่มือ, รายการตรวจสอบ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ใช่ครับ, เนื้อหาส่วนใหญ่ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพ, ธุรกิจ และแนวทางที่ดีที่สุดในการตลาดดิจิทัล, แต่พวกเขายังเจาะลึกในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยเสริมธุรกิจของคุณและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย.
ลองดูสิถ้าคุณยังไม่ได้ดู (ถึงแม้ว่าคุณอาจจะดูแล้วก็ตาม)
โพสต์แนะนำ:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ: 7 วิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ในการสร้างความเร็วให้เป็นนิสัย
26. Zapier
การเชื่อมต่อและการผสานรวมของ Zapier คือนิยามใหม่ของประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน
Zapier ค่อนข้างจะ zaps ผู้อ่านของพวกเขาให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัททั้งหมดของพวกเขาถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการและทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
บล็อกของพวกเขาไม่ใช่ข้อยกเว้น นอกจากจะนำเสนอเทคนิคทางเทคนิคแล้ว ยังมีแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แทรกอยู่ด้วย
โพสต์แนะนำ:แอปที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2021
27. ดินแดนแห่งประสิทธิภาพการผลิต
ความต้องการที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตเกิดขึ้นเมื่อสองนักการตลาด ต้องการค้นหาเครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะ ตอบสนองทุกความต้องการของพวกเขา
ทั้งแฟรงค์และสตีฟซึ่งมีพื้นฐานด้านการบริหารโครงการเช่นกัน ต่างก็พบในไม่ช้าว่าไม่มีเครื่องมือใดในตลาดที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง จึงร่วมกันก่อตั้งแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น
Productivity Land มอบรีวิวเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างตรงไปตรงมา, ข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหารโครงการ และเคล็ดลับเพื่อปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
สรุปแล้วมันคือดิสนีย์แลนด์สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการมีประสิทธิภาพใช่ไหม? 🤔
โพสต์แนะนำ:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดของปี 2019 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
28. ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีประสิทธิผล
หากคุณเป็นแฟนของไมเคิล ฮายัตต์ แล้วล่ะก็ "Productive Flourishing" จะเข้าใจได้อย่างแน่นอน
"Productive Flourishing เป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักธุรกิจและผู้มีวิสัยทัศน์ที่กำลังค้นหาความสำเร็จ. เป้าหมายของพวกเขาคือการช่วยเหลือผู้ที่มีไอเดียที่ยอดเยี่ยมให้สามารถเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและมีกำไร."
แม้ว่าบล็อกส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเน้นเรื่องการจัดการเวลาและการพัฒนาธุรกิจ แต่พวกเขาก็ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่การพัฒนาตนเองสามารถมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน #Flourish
โพสต์แนะนำ: การดูแลตัวเองที่ดีคือรากฐานสู่ความเจริญรุ่งเรือง
29. บล็อก Evernote
Evernoteเป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนจัดการความเป็นระเบียบและการจัดการงาน
บล็อกของพวกเขามุ่งเน้นการค้นหาแรงบันดาลใจจากสถานที่ที่ไม่คาดคิด เช่น เด็ก ๆ ที่ค้นพบโลกนาร์เนียผ่านตู้เสื้อผ้า
พวกเขายังมีคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเวลาและวิธีการทำงานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาส่วนใหญ่ของพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ควบคู่ไปกับแอปของพวกเขา
โพสต์แนะนำ:4 วิธีในการรักษาสมาธิและทำงานให้สำเร็จ
30. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ลอร่า สแต็ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้นำ และการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
นั่นคือ ประสิทธิภาพการทำงานที่มากมาย!
ไม่ว่าคุณจะมองหาประสิทธิภาพในการทำงานแบบไหน ลอร่าก็พร้อมตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน เราคิดว่าเธอเจ๋งมาก เพราะเธอเป็นวิทยากรรับเชิญที่ได้รับรางวัลมาแล้ว และยังเคยได้รับการนำเสนอในนิตยสาร Forbes อีกด้วย
ลองดูช่อง Youtubeของเธอเพื่อชมผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะปฏิบัติงาน
โพสต์แนะนำ: เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ: หกวิธีที่งานด้านฟรอนต์เอนด์รับประกันความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป
หนังสือของดร.ซูสส์เล่มนี้เพื่อความสนุกสนานและแรงบันดาลใจ
คุณไม่สามารถ จริงๆ ย้ายภูเขาได้ด้วยมัน
นั่นก็เหมือนกับบล็อกที่แนะนำข้างต้น
มันยังไม่เพียงพอ คุณต้อง ทำอะไรสักอย่าง กับข้อมูลที่คุณอ่าน
นั่นคือว่า คุณต้องนำคำแนะนำของพวกเขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ดังนั้น หากคุณต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณ และ *ทีมของคุณ
พูดถึงเรื่องนี้ ClickUp คือส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกทีม
ด้วยคุณสมบัติมากมายที่สามารถช่วยให้คุณนำคำแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่คือเครื่องมือเดียวที่คุณจะต้องการเพื่อ เป็น คนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแท้จริง!
ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อให้คุณรู้สึกแบบนี้ ทุกวัน: