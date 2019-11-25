5 คุณสมบัติที่ผู้คนที่ประสบความสำเร็จมี

การมีทีมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานของตนเองช่วยส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลกำไร ผลผลิต และความมั่นใจโดยรวมของบริษัท
แม้ว่าทักษะส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ แต่ก็มีพนักงานบางคนที่อาจมีคุณสมบัติที่จำเป็นอยู่แล้วและมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานของตน เราได้ระบุองค์ประกอบบางประการที่บุคคลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมี และเมื่อใดที่ควรรู้ว่าพนักงานพร้อมที่จะก้าวหน้า
องค์กร + โครงสร้าง
คนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักจะมีระบบการจัดระเบียบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขามุ่งมั่นกับเป้าหมายตลอดทั้งวัน คุณอาจพบว่ามีการใช้ที่เก็บของบนโต๊ะทำงานในบางรูปแบบ เนื่องจากการมีพื้นที่ทำงานที่สะอาดช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและช่วยประหยัดเวลาที่อาจเสียไปกับการค้นหาสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือดิจิทัล การมีของรกมากเกินไปจะทำให้สมองเสียสมาธิและขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน เพราะสมองต้องพยายามจัดการกับงานที่กำลังทำอยู่และประเมินความยุ่งเหยิงรอบตัวไปพร้อมกัน เมื่อพื้นที่ทำงานถูกจัดระเบียบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยเสริมคุณภาพของงานที่ออกมา
การจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับการจัดระเบียบ การมีกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดสรรเวลาและงานที่ต้องทำให้เสร็จ รวมถึงการรับผิดชอบต่อตนเองในการติดตามความต้องการต่างๆ ให้ทัน พนักงานที่มีประสิทธิภาพอาจแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ในบางรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพกสมุดบันทึกติดตัวไปทุกที่หรือใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยวางแผนและรวมทรัพยากรงานไว้ในที่เดียว แม้ว่าบางคนอาจมองว่าการมีกิจวัตรประจำวันเป็นการจำกัดหรือเคร่งครัด แต่จริงๆ แล้วกิจวัตรช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง แทนที่จะปล่อยให้วันผ่านไปแบบไร้ทิศทาง
ความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์(หรือ EI) คือความสามารถในการระบุและจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงเข้าใจและส่งผลต่ออารมณ์ของผู้อื่น ในที่ทำงาน นี่คือทักษะที่สำคัญมาก เพราะมันสะท้อนถึงความสามารถในการทำงานได้ดีทั้งเมื่อทำงานคนเดียวหรือทำงานเป็นทีม พนักงานที่สามารถตีความอารมณ์ของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ในทางที่มั่นใจและใส่ใจนั้น มีความสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีม คุณจะพบว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักมีทักษะทางสังคมที่ดี เพราะพวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสถานการณ์ใด ๆ ได้
การศึกษาในปี 2016 จากมหาวิทยาลัยแบรนด์แมน พบว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ฉลาด เช่น การตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม และการจัดการความสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของเพื่อนร่วมงาน การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งจาก FuturePeople Report สรุปว่าผู้ที่มี EI สูงมีแรงจูงใจ มีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า พนักงานที่มีสติปัญญาทางอารมณ์ที่ดีกว่าสามารถทำผลงานและศักยภาพในการทำงานได้เกินกว่าที่คาดหวัง ไม่เพียงแต่ EI จะช่วยในทีมภายในเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าในทุกด้านอีกด้วย ผู้ที่แสดงลักษณะนี้จะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่ไม่มี
การริเริ่ม
องค์ประกอบหลักของประสิทธิภาพการทำงานคือแนวคิดในการทำบางสิ่งให้เสร็จสิ้นอย่างทันเวลา ความริเริ่มเป็นลักษณะที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการเริ่มต้นด้วยตนเอง การมีแนวทางเชิงรุก และความมุ่งมั่นในการเผชิญกับความท้าทายเพื่อบรรลุเป้าหมาย พนักงานที่สามารถนำทักษะนี้มาใช้และลงมือทำงานโดยไม่ลังเล มักจะมีประสิทธิภาพในการใช้เวลาได้ดีกว่า เนื่องจากพวกเขาไม่จำเป็นต้องคอยสอบถามหัวหน้างานอยู่ตลอดเวลาว่าควรดำเนินการต่อไปหรือไม่
การริเริ่มในที่ทำงานมีความสำคัญในหลายระดับ มันสามารถนำไปสู่การปรับปรุงภายในบริษัทหรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน และช่วยในการแก้ปัญหา การมีทีมที่มองหาการพัฒนาตนเองในงานโดยใช้ทักษะการริเริ่มเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้บริษัทเจริญเติบโตได้ รายงานจาก DOMO เปิดเผยว่า 25%ของพนักงานจะพึงพอใจในการทำงานมากขึ้นหากพวกเขาได้รับโอกาสในการทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด ดังนั้น หากคุณเห็นพนักงานที่กระโดดเข้าไปในโครงการด้วยความกระตือรือร้น มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
ทัศนคติเชิงบวก
การศึกษาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีสติจากวารสารจิตวิทยาสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เขียนความคิดเชิงบวกมีการลดลงของความวิตกกังวลและความเครียดอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าสี่สัปดาห์หลังจากการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ที่สามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ในที่ทำงานจะสามารถสร้างบรรยากาศที่มีความสุขมากขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมมากกว่าผู้ที่ปล่อยให้ความท้าทายครอบงำตนเอง
การมีทัศนคติที่พร้อมจะลงมือทำคือสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อนร่วมงานที่นำความคิดในแง่ลบมาสู่ที่ทำงานไม่ได้เพียงแค่ทำให้คนอื่นอารมณ์เสียเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย พนักงานที่สามารถมีทัศนคติเชิงบวกได้คือผู้ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและคนรอบข้างได้เช่นกัน ด้วยทัศนคติเชิงบวกจะทำให้ขวัญกำลังใจดีขึ้น มีความเต็มใจที่จะร่วมมือและลองสิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
มีแรงจูงใจในตนเอง
การมีแรงจูงใจในตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการทำงาน การมีแรงผลักดันภายในเพื่อนำความสำเร็จมาสู่บริษัทของคุณและผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรียนรู้ เพราะไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณทำงานหนักได้ ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้วยตนเองไม่ต้องการการจัดการมากนัก เนื่องจากพวกเขาสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่แสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ในงานอย่างกระตือรือร้นจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้แง่มุมต่างๆ ของบริษัท และเปิดรับความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถทำงานได้ดีขึ้น
ผู้ที่มีแรงจูงใจจะมีความสามารถในการทำงานได้ดี เพราะพวกเขาต้องการที่จะทำผลงานให้ดีในหน้าที่การงาน และสามารถพัฒนาทักษะที่ได้รับมาเพื่อช่วยให้ก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ พวกเขาจะทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น และมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ พนักงานเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะพวกเขามีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับทักษะการนำที่สามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตในองค์กรได้
การมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานต้องการเท่านั้น โดยการแยกแยะลักษณะนิสัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถแนะนำเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานใหม่ให้มีทักษะที่ช่วยตัวเองและบริษัทได้ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยในกระบวนการทำงานสามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก