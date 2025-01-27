10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ Android เพื่อทำงานให้เสร็จในปี 2025

เราพยายามปรับปรุงทุกสิ่งที่เราทำอยู่เสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช่ไหม?
แต่ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดบางอย่างก็มาจากการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุด – เช่น การดาวน์โหลดแอปใหม่เพียงแอปเดียวนั่นคือเหตุผลที่เราคิดว่าการรู้แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์Android นั้นคุ้มค่า
แอปประเภทนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสิ่งที่คุณทำ และหากคุณเป็นผู้ใช้ Android ก็มีแอปมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
ไม่ต้องกังวลไปนะผู้ใช้ iPhone –แอปเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัวสำหรับ Android ก็มีให้ใช้บน iOSเช่นกัน
ความท้าทายคือการระบุแอปใดที่มีคะแนนสูงสุดในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน และการเลือกแอปผิดจะรู้สึกเหมือนเป็นการเสียเวลาและแรงงานไปเปล่าๆ
ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เลยนะ
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ดังนั้นเรามาดูกันใกล้ๆ กับ 10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Android ในปี 2024!
แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ Android
1. คลิก อัพ
อันดับแรกคือสิ่งที่เราชื่นชอบและหวังว่าคุณจะชอบเช่นกันในไม่ช้าClickUpคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอันดับ 1 ที่คุณต้องการในวันนี้ เพื่อช่วยให้คุณจัดการและพิชิตงานในแต่ละวันได้อย่างราบรื่น
แล้ว ClickUp มีอะไรที่โดดเด่นเหนือกว่าโปรแกรมอื่น ๆ?
สำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือเพียงแค่พยายามจัดการชีวิตส่วนตัวของคุณ (หรืออาจจะทั้งสองอย่าง) เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมนี้มอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบงานของคุณอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
อินเทอร์เฟซของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักใช้ฟีเจอร์ Docsของเราเพื่อสร้าง จัดการ และจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดของคุณหรือลองใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลาของClickUp เพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะ สร้างงานเพิ่มเติม และตั้งการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังมี "การดำเนินการด่วน" ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
การแจ้งเตือนใน ClickUpสามารถปรับแต่งได้ โดยจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ แต่สามารถแชร์ให้ผู้อื่นได้เช่นกัน ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณมีเพื่อนร่วมงานหรือทีมที่ใช้ ClickUp ร่วมกันเพื่อทำงานเอกสารหรือติดตามสถานะโครงการ
แอปนี้มีจุดเด่นหลักคือ "Notepad" ของมันเอง คุณสามารถปรับขนาดได้ง่ายตามระดับความซับซ้อนที่คุณต้องการ และเขียนหรือบันทึกโน้ตเมื่อมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น หากไอเดียนั้นกลายเป็นงานที่คุณต้องมอบหมายให้ตัวเองหรือผู้อื่น เพียงแค่คลิกง่ายๆ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ทันที
หากคุณมีโครงการหลายโครงการที่ต้องการสร้างเอกสาร คุณสามารถทำได้ ฟังก์ชันแดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณดูโครงการต่างๆ ของคุณในแถบด้านข้างได้ คุณสามารถติดป้ายกำกับด้วยชื่อที่โดดเด่นเพื่อแยกงานออกจากกัน
ClickUp ยังมีฟีเจอร์ Workspace ที่คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่สำหรับทำงานในโครงการแต่ละโครงการได้ หากคุณต้องการสลับโครงการเมื่อใดก็ตาม ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าของคุณและเลือกความสามารถในการสลับระหว่าง Workspace
แม้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ระบุไว้ในโพสต์นี้จะถือเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Android ในปัจจุบัน แต่ไม่มีแอปใดที่มอบชุดเครื่องมือสำหรับการจัดการเวลาและความสนใจของคุณได้อย่างครบถ้วนเท่ากับ ClickUp แอปนี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดระเบียบในรูปแบบของโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าทึ่ง
ClickUp ยังมีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกตามขนาดทีมของคุณ ตั้งแต่เวอร์ชันฟรีตลอดชีพไปจนถึงแผน Unlimited ในราคาเพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แล้วคุณจะรออะไร? เริ่มต้นใช้งานและดาวน์โหลดแอป Android ของเราได้เลยวันนี้
2. IFTTT
เมื่อพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบอัตโนมัติสามารถเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดของคุณได้ นี่คือจุดที่IFTTTช่วยคุณได้มากที่สุด มันคือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณสามารถทำให้แอปและอุปกรณ์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดทำงานโดยอัตโนมัติ
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งและกำหนดการผสานการทำงานให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการกรองโค้ด, การดำเนินการค้นหา, หรือการซิงค์หลายบัญชี – ทั้งหมดนี้ผ่านอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
หากคุณไม่ใช่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็ไม่ต้องกังวลไป IFTTT เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ด นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีทักษะระดับใด คุณก็สามารถทำให้แอปของคุณทำงานอัตโนมัติได้จากทุกที่
คุณสามารถแชร์เนื้อหาข้ามหลายแพลตฟอร์ม สร้างและทำการตลาดสำหรับกิจกรรม หรือแม้กระทั่งปรับแต่งผู้ช่วยเสียงของคุณเพื่อช่วยคุณผ่านระบบต่าง ๆ ได้
3. LastPass
สำหรับทุกคนที่มีตัวตนในโลกดิจิทัล คุณมีรหัสผ่านมากมายที่ต้องติดตาม (อย่างน้อยเราก็หวังว่าคุณจะทำเพื่อความปลอดภัย)
ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านสำหรับธุรกิจ การเงิน หรือบัญชีส่วนตัว การใช้แพลตฟอร์มเดียวในการเข้าสู่ระบบทุกบัญชีของคุณอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านเพราะเพียงความผิดพลาดครั้งเดียวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของคุณได้
แล้วคุณจะทำอะไรได้บ้าง?
ใช้แอปเพื่อติดตามและบันทึกข้อมูลรหัสผ่านของคุณด้วยLastPass. นี่คือแอปจัดการรหัสผ่านที่เก็บรหัสผ่านทั้งหมดของคุณไว้ในหลายแอปและบัญชี.
นี่คือวิธีการทำงาน: คุณบันทึกทุกบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ในแอป จากนั้นทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบแอปใด ๆ จากอุปกรณ์ใด ๆคุณสามารถใช้ LastPassเพื่อกรอกรหัสผ่านให้คุณโดยอัตโนมัติ ตอนนี้คุณไม่ต้องจำรหัสผ่านของคุณหรือทำผิดพลาดทางไซเบอร์เช่นการบันทึกไว้ในเอกสารอีกต่อไป
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์อีกด้วย คุณสามารถบันทึกที่อยู่และข้อมูลการชำระเงินของคุณไว้ และ LastPass จะกรอกข้อมูลเหล่านี้ให้เมื่อคุณต้องการ ไม่จำกัดเฉพาะรหัสผ่านของแอปเท่านั้น – ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลประกันภัยก็เป็นหนึ่งในประเภทข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณสามารถเก็บไว้ได้
หากคุณมีปัญหาในการคิดพาสเวิร์ดที่แข็งแกร่ง LastPass ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน. คุณสมบัติการสร้างพาสเวิร์ดของมันจะสร้างพาสเวิร์ดที่ซับซ้อนและซับซ้อนซึ่งจะทำให้แฮ็กเกอร์ต้องเกาหัวอย่างแน่นอน.
4. TickTick
อาจมีคนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบางคนที่ไม่ได้รวมรายการสิ่งที่ต้องทำเข้ากับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา แต่เราไม่รู้จักพวกเขา รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวางแผนและจัดการประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ความท้าทายสำหรับหลายคนคือเมื่อพวกเขาต้องจัดการกับงานที่แข่งขันกันระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวTickTickเป็นแอปที่ปฏิวัติวิธีการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
มันมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่จะช่วยให้คุณไม่ลืมนัดหมายหรือภารกิจใด ๆ แอปนี้ยังมีมุมมองปฏิทินที่แตกต่างกันถึงห้าแบบ เพื่อให้คุณสามารถดูวันของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับคุณ และปรับแต่งวิธีการใช้งานตารางเวลาของคุณได้ตามต้องการ
ส่วนที่เจ๋งที่สุดของ TickTick คือฟีเจอร์การผสานการทำงานที่ช่วยให้คุณร่วมมือกับผู้ใช้อื่นได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ หรือวางแผนทริปครอบครัว TickTick ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวลาที่รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณต้องพึ่งพาผู้อื่น
ด้วยคุณสมบัติมากกว่า 30 อย่างTickTickสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 10 แพลตฟอร์มได้เช่นกัน นี่คือเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนและต้องการมีประสิทธิภาพในการทำงาน
5. Trello
ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับทีมหรือทำงานคนเดียว การเริ่มต้นโครงการใด ๆ ก็ตามต้องการมากกว่าแค่ความมุ่งมั่น มันต้องการความสามารถในการติดตามทุกงานตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการเสร็จสิ้น หนึ่งในแอปที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลสำหรับเรื่องนี้คือ Trello
Trelloถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการแบบ Agileเพื่อติดตามงาน เมื่อคุณตั้งค่าบอร์ด Trello คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับโครงการหรืองานที่แยกต่างหากได้ ภายในการ์ดเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ การอัปเดตสถานะ และฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถกำหนดป้ายกำกับให้กับแต่ละการ์ด อธิบายป้ายกำกับ และใช้คำอธิบายสำหรับแต่ละสถานะได้ Trello สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาการอัปเดตสถานะ
6. Word สำหรับ Android
หลายคนในพวกเราที่เคยทำงานในสภาพแวดล้อมสำนักงานคงมีประสบการณ์ในการใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของ Microsoft จากมุมมองด้านประสิทธิภาพการทำงาน Microsoft Office 365 ซึ่งรวมถึง Word สำหรับ Android ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
ด้วย Word คุณสามารถร่าง แก้ไข และปรับปรุงเอกสารสำหรับการวางแผนหรือการแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย แทรกกราฟิกที่น่าทึ่งเพื่อช่วยอธิบายประเด็นในเอกสารของคุณ หรือแทรกแผนภูมิหรือกราฟ หรือนำเข้าสเปรดชีต Excelที่คุณพัฒนาไว้
คุณอาจคิดถึง Word ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ Word สำหรับ Android มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับเวอร์ชันต้นฉบับ การสามารถสร้างเอกสารที่ชัดเจนและอ่านง่ายได้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพตลอดโครงการได้ Word สำหรับ Android ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณอย่างสะดวกสบาย
7. CamScanner
คุณจะพบว่าตัวเองต้องการหรืออยากสแกนเอกสารบ่อยครั้งระหว่างวันทำงาน ซึ่งอาจเป็นรูปภาพหรือเอกสารอื่นที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้หรือจดจำ อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจไม่มีเครื่องพิมพ์หรือเครื่องสแกนที่เข้าถึงได้ง่าย
CamScannerทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการมีเพียงโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น มันช่วยให้คุณส่งเอกสารที่สแกนแล้วและแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่คมชัดเหมือนต้นฉบับได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถปรับแต่งภาพและบันทึกข้อมูลไว้ในแอปเพื่อเก็บไว้ในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย
นั่นไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดที่ CamScanner ให้คุณเข้าถึงได้ คุณสามารถสแกนภาพจากหนังสือ ปรับปรุงคุณภาพให้คมชัดระดับ HD บนภาพที่สแกน และแม้กระทั่งแปลงภาพที่สแกนเป็นไฟล์ Excel ได้ หากคุณเคยต้องการลบลายน้ำหรือโฆษณาออกจากภาพ CamScanner ก็สามารถทำได้เช่นกัน
8. อีเวอร์โน้ต
หนึ่งในลักษณะเด่นของคนที่ประสบความสำเร็จคือการเข้าใจขีดจำกัดของความจำของตนเอง คนประเภทนี้มักจะจดบันทึกหรือจดจำแนวคิดและข้อเท็จจริงที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ในภายหลัง
เมื่อก่อนนี้ ปากกาและกระดาษก็เพียงพอสำหรับสิ่งนี้แล้ว แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ก็มีเครื่องมือมากมายให้คุณทำสิ่งนี้บนโทรศัพท์ของคุณได้มากกว่าที่เคย ในรายการแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Android ของเรา Evernote เป็นแอปจดบันทึกคลาสสิกที่ให้คุณจดบันทึกและจัดระเบียบเป็นรายการหรือสมุดบันทึกตามต้องการ
จดบันทึกในหลายหัวข้อ ส่งอีเมลไปยังแอป และให้แอปทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของคุณ
9. Google Keep
แม้ว่า Evernote จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่หลายคนก็รู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในชุด Google Suite อยู่แล้ว คำตอบของ Google สำหรับ Evernote คือGoogle Keep หากคุณเป็นแฟนของ Google Workspace (และในฐานะผู้ใช้ Android นี่อาจเป็นตัวเลือกที่คุณชื่นชอบ) Google Keep อาจเป็นแอปจดบันทึกที่เหมาะกับคุณ
สนใจความแตกต่างระหว่างGoogle Keep กับ Evernote หรือไม่? อ่านคู่มือของเราเพื่อรับข้อมูลทั้งหมด!
Google Keep เป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่ายไม่มีลูกเล่น คุณสามารถสร้างรายการเพื่อช่วยติดตามงานของคุณหรือตั้งการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่คุณหรือสมาชิกในทีมต้องทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
แต่ละรายการสามารถกำหนดป้ายกำกับได้ ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลของคุณง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการเก็บถาวรสำหรับเมื่อคุณต้องการลบรายการออกจากหน้า Google Keep ของคุณ แต่ยังคงสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง
10. Microsoft To-Do
อีกหนึ่งแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Android คือMicrosoft To-Do นี่คืออีกหนึ่งทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมจาก Microsoft และหากคุณชอบการจัดตารางประจำวันแต่ต้องการความสามารถในการทำเช่นนั้นจากโทรศัพท์ของคุณ นี่คือโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ
To-Do มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า "วันของฉัน" ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าตารางประจำวันตามสิ่งที่ต้องทำได้ แอปยังใช้ AI เพื่อเสนอคำแนะนำที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณสำหรับการเพิ่มรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำรายสัปดาห์หรือรายวันของคุณ
คุณสามารถจัดการรายการที่ต้องทำข้ามแพลตฟอร์มได้ หมายความว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งบน Android หรือบนแล็ปท็อปของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
หนึ่งในองค์ประกอบที่ทรงพลังที่สุดของ To-do คือความสามารถในการแบ่งงานออกเป็นชิ้นย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพียงเพิ่มขั้นตอนให้กับงานของคุณ กำหนดเส้นตาย และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ