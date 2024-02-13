เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ดิจิทัลฟรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือเทมเพลตบอร์ดวิชั่น?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "กระดานวิสัยทัศน์ส่วนตัว—บางครั้งเรียกว่ากระดานความฝัน กระดานการดึงดูด หรือกระดานเป้าหมาย—คือการแสดงภาพเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพและความปรารถนาในอนาคตของคุณ" โดยปกติแล้วจะเป็นภาพตัดปะของคำและภาพที่ตัดออกมาแล้วนำมาติดบนกระดาน ออกแบบมาเพื่อให้แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และความคิดเชิงบวก " } } ] }
ทำไมคุณถึงต้องการบอร์ดวิสัยทัศน์สำหรับโครงการงานของทีม? ไม่ใช่สำหรับวางแผนส่วนตัว การยืนยันเป้าหมาย และการดูแลตัวเองหรือ?
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ยอดเยี่ยมสำหรับทุกเรื่องนั้น แต่บอร์ดวิสัยทัศน์ยังเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย มันสามารถจับข้อมูลเดียวกันที่คุณจะใส่ในรายการและเอกสาร แต่ในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นวิธีในการสื่อสารว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไรในภาพ ?️
ก่อนที่คุณจะหยิบกรรไกร สติกเกอร์ และกาวแท่งออกมา อย่าลืมว่าคุณต้องรักษาประสิทธิภาพในการทำงานทางธุรกิจผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถแชร์ในรูปแบบดิจิทัลกับทีมและบริษัทของคุณได้ และคุณต้องหลีกเลี่ยงกลิตเตอร์ให้ได้อย่างเด็ดขาด
นี่คือจุดที่เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ใน ClickUp มีประโยชน์ มันช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายในการสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ทุกประเภทที่ทีมของคุณต้องการ และอัปเดตมันได้ตามความคืบหน้าของโครงการ
บทความนี้จะครอบคลุมคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับเทมเพลตบอร์ดวิชั่น เราจะแบ่งปันเทมเพลตที่เราชื่นชอบบางส่วนเพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับดาวทองจากทีมของคุณ (แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับในวิชาศิลปะและงานฝีมือก็ตาม) ⭐
บอร์ดวิสัยทัศน์คืออะไร?
บอร์ดวิสัยทัศน์ส่วนตัว—บางครั้งเรียกว่าบอร์ดความฝัน, บอร์ดการบรรลุเป้าหมาย, หรือบอร์ดเป้าหมาย—คือการนำเสนอภาพลักษณ์ของเป้าหมายชีวิตส่วนตัวหรือเป้าหมายอาชีพและสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้. โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคอลลาจของคำและภาพที่ถูกตัดออกมาและติดไว้บนบอร์ด ออกแบบมาเพื่อให้แรงบันดาลใจ, แรงจูงใจ, และความคิดเชิงบวก.
สำหรับธุรกิจ บอร์ดวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ก็มีความคล้ายคลึงกัน แต่แทนที่จะเป็นเป้าหมายในชีวิต มันจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่ทีมของคุณกำลังพัฒนาอยู่ มันจะรวบรวมวัตถุประสงค์และสถานะในอุดมคติของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัลที่ทีมของคุณสามารถสร้าง ร่วมกันตรวจสอบ และอ้างอิงได้
เมื่อคุณสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ มันควรทำงานเหมือนเครื่องมือที่ช่วยนำทางในการสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์โดยการจับ OKRs สำหรับผลิตภัณฑ์หรือโครงการ เทมเพลตนี้จะนำทีมของคุณผ่านงานต่างๆ เพื่อพัฒนาบอร์ดวิสัยทัศน์ และยังสามารถช่วยทีมของคุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของคุณได้อีกด้วย
การจัดวาง สีสัน และภาพบนบอร์ดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์จะถ่ายทอดทั้งแง่มุมทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แค่สิ่งที่มันทำได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่ผู้ใช้ได้รับด้วย เมื่อคุณสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ มันยังช่วยนำทางคุณในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรและอัตลักษณ์ของแบรนด์เข้าด้วยกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนบอร์ดวิสัยทัศน์ดี?
การสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่การจัดเรียงรูปภาพเสมือนจริงเท่านั้น มันเป็นโครงการเล็ก ๆ ในตัวเอง และแม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ดีจะนำทีมผ่านกระบวนการและแนะนำการจัดวาง
ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องใช้เทมเพลตสองแบบ: แบบหนึ่งสำหรับจัดการกระบวนการสร้างบอร์ด และอีกแบบหนึ่งสำหรับช่วยในเรื่องรูปลักษณ์และความรู้สึกของบอร์ดวิสัยทัศน์
นี่คือลักษณะของแม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ดี:
- มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ ไม่ใช่เป้าหมายส่วนตัว
- รวมวิสัยทัศน์และแบรนด์องค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนบอร์ดวิสัยทัศน์ร่วมกันได้พร้อมกัน
- แนะนำคุณในการนำเสนอข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งกลุ่มตลาด การสร้างแบรนด์ ฟังก์ชันการทำงาน และข้อมูลตลาดเป้าหมาย
- ส่งเสริมการใช้ภาพ สี ข้อความ แบบอักษร คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และสื่อประเภทอื่นๆ
- เก็บรวบรวมไอเดียบอร์ดวิสัยทัศน์ทั้งหมดในรูปแบบที่สวยงามและเป็นมืออาชีพ พร้อมสำหรับการนำเสนอ
- ทำงานภายในเครื่องมือโครงการของคุณ
- ใครไม่ชอบของฟรี? การใช้เทมเพลตฟรีช่วยลดความกดดันเมื่อคุณกำลังสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรก
3 แบบบอร์ดวิชั่นฟรีที่คุณสามารถใช้ได้
จุดเริ่มต้นในการกำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณคือการใช้หนึ่งในเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ใช้งานง่ายเหล่านี้
1. แม่แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
การโดดเด่นเหนือคู่แข่งต้องการวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์.แบบบอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUpฟรีนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถอธิบายฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์, ตลาดเป้าหมาย, และลูกค้าผู้ใช้ได้.
เมื่อคุณวางพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลงลึกและนำเสนอประเด็นที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะแก้ไขและทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ เมื่อทีมของคุณเริ่มจัดระเบียบโครงการบอร์ดวิสัยทัศน์ของพวกเขา พวกเขาจะพบฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีประโยชน์สี่ฟิลด์และหมวดหมู่ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละงานในรายการสิ่งที่ต้องทำ:
- วิสัยทัศน์: สรุปภาพรวมและอารมณ์ความรู้สึกโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์หรือโครงการ
- ความต้องการ: แบ่งปันสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละส่วนของบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณในฐานะทีม
- กลุ่มเป้าหมาย: เลือกจากชุดกลุ่มประชากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถกำหนดผู้ชมและวัตถุประสงค์ให้กับแต่ละชิ้นส่วนของวิสัยทัศน์ของคุณ
- เป้าหมายทางธุรกิจ: วางผลิตภัณฑ์ โครงการ หรือภารกิจในบริบทโดยระบุผลกระทบที่คุณต้องการให้เกิดกับธุรกิจของคุณ—ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก
เทมเพลตโครงการระดับกลางนี้จะนำทีมของคุณในการรวบรวมแนวคิดที่คุณต้องการรวมไว้ในบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณ โดยแบ่งโครงการออกเป็นวิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และความต้องการ
สำหรับแต่ละรายการเหล่านี้ สมาชิกในทีมสามารถร่วมกันมอบหมายและดำเนินการงานจัดลำดับความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สร้างรายการตรวจสอบ และแบ่งปันสื่อที่จะนำไปใช้ในบอร์ดวิสัยทัศน์ได้
เทมเพลตยังมีคู่มือ "เริ่มต้นที่นี่" ที่สะดวกสำหรับสมาชิกในทีมของคุณในการใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและพัฒนาบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม คู่มือนี้อธิบายโครงสร้างของโครงการที่กำหนดไว้ในเทมเพลต รวมถึงภาพรวมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบอร์ดวิสัยทัศน์คืออะไรและทำไมคุณจึงต้องการบอร์ดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
นี่คือคำแนะนำที่ดีที่ทีมของคุณสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางเมื่อพวกเขาทำงานบนบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณเอง
และเนื่องจากเทมเพลตนี้สร้างโปรเจกต์บอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณใน ClickUp คุณจึงมีการติดตามเวลา แชท เอกสารประกอบ ตารางเวลาการวางแผนงานประจำวัน และแม้แต่การสร้างข้อความด้วย AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อสร้างกราฟิกของคุณได้อีกด้วย
2. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดวิสัยทัศน์ ClickUp
เรายังมีเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ฟรีสำหรับนักคิดเชิงภาพ พร้อมองค์ประกอบการออกแบบไวท์บอร์ดที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงใจเทมเพลต ClickUp Vision Whiteboardยังเหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ที่เน้นการวางแผนโครงการอีกด้วย
มันให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดและระบุวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ และลักษณะที่ผลิตภัณฑ์ของคุณควรมีในอุดมคติ หรือใช้เป็นบอร์ดอารมณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกันระดมความคิดตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตลาด
แม่แบบมีการใช้รหัสสีเพื่อแบ่งกระดานวิสัยทัศน์ออกเป็น:
- วิสัยทัศน์
- กลุ่มเป้าหมาย
- ความต้องการ
- สินค้า
- มูลค่า
แต่ละส่วนเหล่านี้มาพร้อมกับไอคอนที่อธิบายไว้ซึ่งคุณสามารถเก็บไว้หรือปรับเปลี่ยนให้สะท้อนถึงสไตล์ของบริษัทหรือแบรนด์ของคุณได้ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ของการกำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ หากคุณเคยชื่นชมเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ที่มีสีสันและสไตล์สวยงามเหมือนกับที่ Canva นำเสนอ นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับคุณ มันมอบความดึงดูดทางสายตาของบอร์ดวิสัยทัศน์เชิงศิลปะพร้อมกับความสามารถในการใช้งานและการผสานรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ ClickUp
เทมเพลตฟรีนี้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับมุมมองWhiteboard ของ ClickUpซึ่งให้คุณเข้าถึงเครื่องมือออกแบบทั้งหมดที่คุณต้องการได้ คุณสามารถเพิ่มข้อความ, รูปภาพ, ไอคอน, วิดีโอ และอื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งถูกสร้างไว้ในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณพร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันที่คุณใช้ทุกวัน
นี่คือเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ที่สามารถพิมพ์ได้เช่นกัน ดังนั้นหากคุณต้องการ คุณสามารถนำไปวางบนกระดานโปสเตอร์และปรับเปลี่ยนในโลกจริงได้ในรูปแบบไฟล์ PDF เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
3. แม่แบบวิสัยทัศน์สู่คุณค่าของ ClickUp
คำว่า "วิสัยทัศน์" และ "ค่านิยม" ถูกใช้กันบ่อยมาก แต่พวกมันไม่ใช่แค่คำที่ฟังดูดีเพื่อให้การนำเสนอดูน่าเชื่อถือ หากไม่มีวิสัยทัศน์—และค่านิยมที่จำเป็นในการทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง—โครงการและผลิตภัณฑ์อาจล้มเหลวหรือรู้สึกว่างเปล่า
แน่นอนว่าการเปลี่ยนจากภาพรวมของวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่รายละเอียดที่สำคัญ เช่น ค่านิยมที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้ได้วิสัยทัศน์นั้น ต้องใช้เวลาและความพยายาม กระบวนการคิดนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมาจากด้านเทคนิคมากกว่า แต่ไม่ต้องกังวล เรามีเทมเพลตสำหรับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่คุณค่าของ ClickUpจะนำคุณและทีมของคุณผ่านกระบวนการวางแผนทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบันทึกอย่างครบถ้วนถึงทิศทางที่คุณต้องการให้บริษัทหรือโครงการของคุณไปถึง คิดเสียว่ามันเป็นเอกสารที่คุณต้องกรอกให้เสร็จก่อนที่คุณจะสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ดิจิทัลของคุณ
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
- วิสัยทัศน์
- ภารกิจ
- กลยุทธ์ รวมถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
- วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด
- รายการที่ต้องดำเนินการ
- คุณค่าของลูกค้า
- กลุ่มลูกค้า
เทมเพลตนี้ใช้ประโยชน์จากทุกความสามารถที่มีใน ClickUp Doc และมีการจัดวางที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องนำศิลปินกราฟิกมาทำความสะอาดให้เรียบร้อย มีที่ว่างสำหรับชื่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณ รวมถึงไอคอนสำหรับแต่ละส่วน
และมีการสนับสนุนมากมายที่รวมไว้แล้ว แม่แบบมีบันทึกอธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนและวิธีที่ดีที่สุดในการทำส่วนนั้นของเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถชี้แจงค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันได้
เนื่องจากเอกสารใหม่ของคุณจะอยู่ในโครงการ ClickUp ทีมของคุณจึงสามารถทำงานผ่านแต่ละส่วนไปพร้อมกันได้ โดยทำงานร่วมกันในขณะที่คุณปรับปรุงเอกสาร และเมื่อคุณแก้ไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้เอกสารที่มีคุณภาพสูงและดูน่าสนใจ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในทีมและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้
ประโยชน์ของการใช้บอร์ดวิสัยทัศน์สำหรับทีมของคุณ
ทีมส่วนใหญ่ใช้บอร์ดวิสัยทัศน์เพราะภาพหนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคำพูดนับพัน อย่างไรก็ตาม การสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์นั้นสำคัญยิ่งกว่า กระบวนการสร้างสรรค์ในการนำแนวคิดของทีมมาผนวกเข้าด้วยกันเป็นกราฟิกและข้อความช่วยให้ทีมคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้
สมมติว่าทีมของคุณได้รับมอบหมายให้พัฒนาแคมเปญการตลาดดิจิทัลใหม่สำหรับโซเชียลมีเดีย คุณอาจมีอีเมลและข้อเสนอมากมายที่ระบุตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกราฟิก ข้อความของแบรนด์ และสิ่งอื่นๆ อีกนับสิบอย่างที่ทีมของคุณจำเป็นต้องรู้เพื่อดำเนินการแคมเปญให้ประสบความสำเร็จ
การนำพวกเขาไปอยู่หน้าไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ออกแบบมาอย่างดี เปรียบเสมือนการเทความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการผ่านกรวย และจบลงด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสมบูรณ์ของสิ่งที่ทีมของคุณพยายามจะสร้างขึ้น
เมื่อแชร์แล้ว บอร์ดวิสัยทัศน์จะช่วยให้ทีมทำงานตามเป้าหมายและดึงพวกเขาออกจากรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อมองภาพรวมที่แท้จริงของโครงการ อย่าลืมว่าบางคนเรียนรู้และสื่อสารได้ดีผ่านภาพ และลักษณะกราฟิกของบอร์ดวิสัยทัศน์สามารถประหยัดเวลาในการส่งอีเมลและการสนทนาได้หลายชั่วโมง
สรุปแล้ว กระดานวิสัยทัศน์ที่ดีสามารถช่วยคุณ:
- ระบุได้ว่าสินค้าของคุณอยู่เหนือมาตรฐานหรือไม่
- ตรวจสอบว่าสินค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดของบริษัท
- สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
- ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- เข้าใจความต้องการของตลาดเป้าหมายของคุณ และพัฒนาแผนการดำเนินการ
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการตั้งเป้าหมายร่วมกัน โดยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ประโยชน์ของการสร้างและใช้บอร์ดวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับความสำคัญหนึ่งอย่าง ทีมของคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทรงพลังนี้ตลอดโครงการของคุณ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และอ้างอิงได้เป็นประจำ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ติดอยู่บนผนังเสมือนที่ใดที่หนึ่ง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์
ทีมต่างๆ คิดไอเดียบอร์ดวิสัยทัศน์ได้อย่างไร?
เมื่อทีมมารวมตัวกันเพื่อสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่เปิดกว้าง เริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาสำหรับการระดมความคิดที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของทีม
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันเป้าหมาย ความปรารถนา และค่านิยมของตนเอง ใช้แนวทางร่วมกันในการรวบรวมแรงบันดาลใจทางภาพ เช่น ภาพถ่าย คำคม และสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทีม
กระดานวิสัยทัศน์เสมือนจริงดีกว่ากระดานวิสัยทัศน์จริงหรือไม่?
ในขณะที่บอร์ดวิสัยทัศน์แบบดั้งเดิมเป็นภาพตัดปะที่สร้างขึ้นบนกระดานโปสเตอร์หรือกระดานไม้ก๊อก คุณก็สามารถสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์แบบดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์หรือแอปพลิเคชันได้เช่นกัน ทั้งบอร์ดวิสัยทัศน์แบบกายภาพและแบบดิจิทัลสามารถมีประสิทธิภาพในการมองเห็นเป้าหมายและความปรารถนาของคุณได้
คำถามอะไรที่ฉันควรถามตัวเองก่อนสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์?
การทบทวนปีที่ผ่านมาและสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ การถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรมากที่สุดในตอนนี้ อะไรที่คุณรักในชีวิต และเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับตัวคุณเองก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้เช่นกัน
ใช้เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณ
การรู้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนก่อนที่จะเริ่มผลิตภัณฑ์หรือโครงการใหม่เป็นสิ่งที่ดีเสมอ บอร์ดวิสัยทัศน์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการรวบรวมสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นต้องรู้และช่วยให้พวกเขาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งโครงการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนสร้างสรรค์หรือด้านเทคนิค ผู้ทำงานเดี่ยวหรือหัวหน้าทีม ทุกคนต่างเผชิญปัญหาเดียวกันเมื่อเริ่มต้นโครงการ—ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน แต่ด้วยเทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUp คุณจะมีจุดเริ่มต้นที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับการเดินทางสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ของคุณ และคุณได้เริ่มกระบวนการนั้นบนแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ง่ายและใช้งานสะดวก
เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์เหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ จัดวางบน ClickUp Whiteboard และบันทึกภาพรวมที่สำคัญได้ หนึ่งในนั้นยังช่วยแนะนำทีมของคุณผ่านกระบวนการยึดวิสัยทัศน์ของคุณไว้ในค่านิยมของคุณอีกด้วย คิดเสียว่ามันเป็นชุดบอร์ดวิสัยทัศน์ที่คุณมีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อเริ่มต้น ?
หากคุณเป็นผู้ใช้ ClickUp อยู่แล้ว ให้เพิ่มเทมเพลตไปยัง Workspace ของคุณตอนนี้ หากคุณยังไม่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังของเราลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ ClickUp ฟรีและลองใช้ดู—กลิตเตอร์เป็นตัวเลือกเสริม ✨