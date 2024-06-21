วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคุณด้วยการสร้างนิสัยแบบซ้อน

หลายปีที่ผ่านมา ตอนเช้าของฉันไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่ฉันต้องการ
เป้าหมายของฉันง่าย ๆ: สร้างกิจวัตรเช้าที่สงบและมีสมาธิเพื่อกำหนดบรรยากาศสำหรับวันที่จะประสบความสำเร็จ ฉันลองใช้เทคนิคหลายอย่าง—สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำในคืนก่อนหน้า, ลองกินกบตัวแรกในตอนเช้า, และแม้กระทั่งเลื่อนการประชุมส่วนใหญ่ไปครึ่งหลังของวันเพื่อให้ฉันสามารถมุ่งเน้นในการให้พลังงานแก่ร่างกายและจิตใจที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายของวันทำงานทั่วไป
แต่เพียงความตั้งใจอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ฉันสามารถยึดติดกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ได้
นั่นคือตอนที่ฉันตัดสินใจเริ่มสะสมนิสัย ซึ่งเป็นเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงเช้าของฉันไปอย่างสิ้นเชิง มันกลายเป็นรากฐานสำคัญของความมีประสิทธิภาพของฉัน และฉันอยู่ที่นี่เพื่อแบ่งปันพลังของวิธีง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพนี้ หวังว่ามันจะช่วยคุณได้เช่นกัน
การเรียงลำดับนิสัยคืออะไร?
การสะสมนิสัยเป็นกลยุทธ์ในการสร้างนิสัยใหม่โดยการเชื่อมโยงกับนิสัยที่มีอยู่แล้ว มันได้ผลเพราะการผสานพฤติกรรมใหม่เข้ากับกิจวัตรประจำวันที่มีอยู่แล้วทำให้ง่ายต่อการจดจำและรักษาไว้ได้นานขึ้น
คิดเหมือนการต่อรถไฟขบวนใหม่ (นิสัยใหม่ของคุณ) เข้ากับรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ (นิสัยเดิมของคุณ) นิสัยเดิมจะทำหน้าที่เป็นสัญญาณและลดความพยายามทางจิตใจที่จำเป็นในการเริ่มพฤติกรรมใหม่
ความงดงามของการสร้างนิสัยซ้อนนิสัยคือมัน แก้ปัญหาสองข้อใหญ่ที่สุดของการสร้างนิสัย—การลืมและการขาดแรงจูงใจ โดยการผูกนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยที่มีอยู่แล้ว คุณจะมีโอกาสน้อยที่จะลืมมัน แรงผลักดันจากนิสัยเดิมของคุณทำให้ง่ายต่อการเอาชนะความต้านทานเริ่มต้นต่อนิสัยใหม่
ประวัติของการสร้างนิสัยแบบซ้อน
คำว่า 'การสะสมนิสัย' สามารถย้อนกลับไปถึงผลงานของนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนิสัย S. J. Scott ในหนังสือของเขา Habit Stacking: 97 Small Life Changes That Take Five Minutes or Less หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการสะสมนิสัยเป็นวิธีในการทำให้การสร้างนิสัยใหม่ในแต่ละวันง่ายขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว
แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยการสนับสนุนจากคนดัง ผู้นำทางธุรกิจ และบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ แม้แต่โอปราห์ วินฟรีย์ ก็เป็นที่รู้จักว่าเธอฝึกฝนการเรียงลำดับนิสัย—เธอเขียนอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างนิสัยที่ดีใน What I Know For Sure
เนื่องจากประสิทธิภาพในการสร้างกิจวัตรที่ยั่งยืน เทคนิคนี้จึงได้กลายเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในแวดวงการสร้างนิสัยและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เจมส์ เคลียร์ นักเขียนที่มีชื่อเสียงในวงการ มีบทบาทสำคัญในการนำแนวคิดการสะสมนิสัยไปสู่กลุ่มผู้อ่านที่กว้างขึ้นผ่านหนังสือของเขา Atomic Habits หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีสร้างนิสัยที่ยั่งยืนและปรับปรุงชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ต้องอ่าน
หนังสือแนะนำ: Atomic Habits โดย James Clear
หนังสือขายดีระดับนานาชาติAtomic Habits ของเจมส์ เคลียร์ ได้เจาะลึกถึงวิธีที่เราเข้าใจการก่อตัวของนิสัย เคลียร์อธิบายวิทยาศาสตร์เบื้องหลังนิสัยและแนะนำกลยุทธ์ที่ทรงพลัง—หนึ่งในนั้นคือการเรียงนิสัย—เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
นี่คือคำพูดที่ทรงพลังจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกสะท้อนใจ:
ทุกการกระทำของคุณคือการลงคะแนนเสียงเพื่อตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น
มันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่าการตัดสินใจในแต่ละวันของเรา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนหล่อหลอมตัวตนของเรา ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มันเน้นย้ำว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมการพัฒนาตนเอง ด้วยการเลือกอย่างมีสติ คุณสามารถนำพาตัวเองไปสู่ตัวตนในอนาคตที่คุณต้องการได้
หลักการพื้นฐานของการสร้างนิสัยแบบซ้อน
สูตรการซ้อนนิสัยนี้ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์เพราะใช้สององค์ประกอบสำคัญของการสร้างนิสัย: นิสัยหลักและตัวกระตุ้นและรางวัล
นิสัยที่มั่นคง
นิสัยเหล่านี้ได้ฝังรากลึกหรือ ยึดติด กับกิจวัตรประจำวันของคุณแล้ว ตัวอย่างของนิสัยที่ยึดติด ได้แก่ การแปรงฟัน การชงกาแฟ หรือการเช็คโทรศัพท์ในตอนเช้า
ประสิทธิภาพของการสร้างนิสัยซ้อนขึ้นอยู่กับการเลือกนิสัยหลักที่เหมาะสม นิสัยหลักนี้ควรเป็นนิสัยที่คุณทำเป็นประจำโดยไม่ต้องคิดมาก
ตัวกระตุ้นและรางวัล
วงจรนิสัย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมจากเจมส์ เคลียร์เช่นกัน ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ ตัวกระตุ้น พฤติกรรม และรางวัล ตัวกระตุ้นจะกระตุ้นให้เราเริ่มทำพฤติกรรมนั้น ซึ่งตามมาด้วยรางวัลที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมนั้นและเพิ่มโอกาสที่จะทำซ้ำในอนาคต
การสะสมนิสัยทำงานโดยการเชื่อมโยงพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ (นิสัยเป้าหมาย) เข้ากับตัวกระตุ้นและรางวัลที่มีอยู่แล้วของนิสัยหลักที่คุณเลือก
ด้วยการทำเช่นนี้ คุณใช้ประโยชน์จากวงจรการกระตุ้น-รางวัลที่สร้างขึ้นของนิสัยหลักเพื่อสร้างการเสริมแรงเชิงบวกสำหรับพฤติกรรมใหม่หรือนิสัยที่ต้องการเช่นกัน
นี่คือตัวอย่างของนิสัยที่ประสบความสำเร็จตามสูตรการสะสมนิสัย: ก่อน/หลัง [นิสัยหลัก], ฉันจะทำ [นิสัยใหม่].
ตัวอย่าง:
1. หลังจากที่ฉันแปรงฟันในตอนเช้า ฉันจะนั่งสมาธิเป็นเวลา 5 นาที
โดยการจับคู่การทำสมาธิกับกิจวัตรประจำวันที่มีอยู่แล้วอย่างการแปรงฟัน คุณจะใช้ตัวกระตุ้นที่มีอยู่ (การแปรงฟันเสร็จ) และรางวัล (ความรู้สึกสดชื่น) เพื่อเริ่มต้นนิสัยใหม่
2. เมื่อฉันพักจากการทำงาน ฉันจะลุกขึ้นและยืดหลัง
ที่นี่ คุณกำลังใช้สิ่งกระตุ้นที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน (การหยุดพักจากการทำงาน) และรางวัล (การหลีกเลี่ยงอาการปวดหลังส่วนล่าง) เพื่อสร้างนิสัยใหม่ในการยืดกล้ามเนื้อ
ประโยชน์ของการสร้างนิสัยแบบซ้อน
เมื่อลองใช้การสะสมนิสัยเป็นครั้งแรก ฉันสังเกตเห็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ทันที:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: โดยการผสมผสานนิสัยใหม่เข้ากับกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว ฉันสามารถกำจัดความจำเป็นในการสร้างช่วงเวลาใหม่ทั้งหมดสำหรับสิ่งเหล่านั้น (และหลีกเลี่ยงความเครียดและความรู้สึกผิดที่เกิดจากการทำงานที่ลดลง) ซึ่งทำให้วันของฉันเป็นระเบียบและช่วยให้ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่มี
- ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ: เราทุกคนมีพลังจิตจำกัดในแต่ละวัน การสร้างนิสัยแบบต่อเนื่องช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นนิสัยใหม่ ๆ โดยทำให้เป็นอัตโนมัติ
- การสร้างนิสัยง่ายขึ้น: อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่คือความต้านทานในตอนแรก การสร้างนิสัยแบบซ้อนได้ขจัดอุปสรรคนี้โดยการอาศัยแรงผลักดันที่มีอยู่แล้วจากนิสัยหลักของฉัน
- ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น: นิสัยหลักจะฝังแน่นอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเรา ทำให้มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติมากขึ้น การเรียงลำดับนิสัยอาศัยความสม่ำเสมอนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะปฏิบัตินิสัยใหม่ด้วยเช่นกัน
การใช้และการยกตัวอย่างของการเรียงลำดับนิสัย
แม้ว่า "การสะสมนิสัย" จะเป็นคำที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่แนวคิดพื้นฐานนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองมาก่อนแล้ว เบนจามิน แฟรงคลิน ได้กล่าวถึงกิจวัตรประจำวันของเขาในอัตชีวประวัติ—กลยุทธ์ในการสร้างนิสัยที่ดีโดยการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีอยู่แล้วตลอดทั้งวัน
คนดังสมัยใหม่หลายคนยังสนับสนุนการทำกิจวัตรและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้หลักการสร้างนิสัย
โอปราห์ วินฟรีย์ มักพูดถึงกิจวัตรการทำสมาธิในตอนเช้าของเธอ โดยเน้นย้ำถึงพลังของนิสัยที่ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการสร้างนิสัยที่เชื่อมโยงพฤติกรรมใหม่ (การทำสมาธิ) เข้ากับกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว (การตื่นนอนตอนเช้า)
เจนนิเฟอร์ โลเปซ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนอนหลับและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อรักษาพลังงานและจัดการตารางงานที่ยุ่งของเธอ ซึ่งสอดคล้องกับการเน้นย้ำของการสร้างนิสัยที่ดีในการผสมผสานพฤติกรรมเชิงบวกเข้ากับกิจวัตรประจำวัน
เป็นที่ชัดเจนว่าความงดงามของการสร้างนิสัยซ้อนนิสัยอยู่ที่ความหลากหลายของมัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้ ตั้งแต่การพัฒนาตนเองไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือแนวคิดบางประการในการนำเทคนิคการเรียงลำดับนิสัยมาใช้ในกิจวัตรประจำวันของคุณ:
- ฟิตเนส: หลังจากชงกาแฟเสร็จแล้ว ให้ทำวิดพื้น 10 ครั้ง
- สติ และความเป็นอยู่ทางจิตใจ: เริ่มต้นช่วงพักกลางวันด้วยการหายใจลึกๆ 5 ครั้ง
- ประสิทธิภาพการทำงาน: หลังจากตรวจสอบอีเมลของคุณแล้ว ใช้เวลา 5 นาทีในการวางแผนงานประจำวัน
- การอ่าน: ก่อนนอน ให้อ่านหนังสือ 10 หน้า แทนการเลื่อนดูสื่อสังคมออนไลน์
- การพัฒนาตนเอง: หลังจากตรวจสอบอีเมลของคุณแล้ว ใช้เวลา 5 นาทีในการอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอน เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามอย่างลงในสมุดบันทึกความกตัญญู
ความท้าทายในการใช้การเรียงลำดับนิสัย
แม้ว่าการสร้างนิสัยแบบต่อเนื่องจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างกิจวัตรใหม่ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง คุณอาจเผชิญกับความท้าทายในเรื่อง:
- การค้นหาตัวกระตุ้นที่เหมาะสม: ไม่ใช่ทุกนิสัยจะมีตัวกระตุ้นตามธรรมชาติ การบังคับนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยเดิมอาจรู้สึกแปลกๆ และอาจนำไปสู่การละทิ้งทั้งสองอย่าง
- ความยืดหยุ่น: การมีนิสัยที่ตายตัวอาจไม่สามารถคงอยู่ได้เมื่อตารางเวลาของคุณถูกขัดจังหวะ
- ขอบเขต: การสร้างนิสัยแบบต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างนิสัยเดี่ยว แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้หลายขั้นตอน
เนื่องจากการสร้างนิสัยซ้อนเป็นเทคนิคทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความชอบในวิถีชีวิต สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของเทคนิคนี้ได้ วิธีการแบบเดียวกันที่ใช้ได้กับทุกคนอาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคน
ทางเลือกและส่วนเสริมเหล่านี้ช่วยให้ฉันเอาชนะความท้าทายและอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณเช่นกัน:
- การกำหนดกรอบเวลา: จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานต่างๆ ในปฏิทินของคุณ วิธีนี้จะช่วยสร้างโครงสร้างและป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง
- การจัดกลุ่มตามธีม: จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณใช้สมาธิที่ได้รับจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไปที่เกี่ยวข้องได้
- วิธีการ Tiny Habits: สร้างนิสัยใหม่หรือเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมโดยมุ่งเน้นไปที่การกระทำเล็กๆ ที่จัดการได้ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ มากจนสามารถเพิ่มจำนวนได้ การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ มากสามารถทำให้การสะสมนิสัยทำงานได้ดีขึ้น
- เทคนิค 'แค่ห้านาที': การมุ่งมั่นทำนิสัยใหม่เพียงห้านาทีสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเอาชนะอุปสรรคแรกเริ่ม
- เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ วิธีนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ แม้ในช่วงที่กิจวัตรประจำวันถูกรบกวน
- ตัวติดตามนิสัย: เครื่องมือดิจิทัล เช่นแอปติดตามนิสัย แอปที่มีรูปแบบเกมอย่าง Habitica และรายการตรวจสอบประจำวันเสมือนจริงสามารถเป็นแหล่งแรงบันดาลใจขณะเดินทางสำหรับการสร้างและรักษาพฤติกรรมที่ดี
- เครื่องมือการจัดการโครงการ: ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อแยกโครงการใหญ่ที่ทำงานหรือการพัฒนาตนเองออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
ClickUp แก้ไขปัญหาการสะสมนิสัยด้วย:
- ช่วยให้คุณ แยกเป้าหมายส่วนตัวที่ใหญ่ให้กลายเป็นงานใน ClickUpที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น และงานย่อยได้ คุณสามารถจัดเรียงงานย่อยเหล่านี้เข้ากับนิสัยที่มีอยู่ของคุณ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- รองรับการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและการแจ้งเตือนด้วยClickUp Recurring TasksและClickUp Dates & Times. แม้ว่ากิจวัตรหลักของคุณจะถูกขัดจังหวะ เครื่องมือนี้ก็สามารถช่วยเตือนให้คุณกลับมาทำตามนิสัยใหม่ที่คุณกำลังพยายามสร้างได้
- ดำเนินการขั้นต่อไปด้วยClickUp DependenciesและClickUp Checklists. คุณสามารถกำหนดการพึ่งพา (dependencies) ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง นอกจากนี้ รายการตรวจสอบ (checklists) ภายในงานยังสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็นชิ้นย่อยๆ และให้ความรู้สึกสำเร็จเมื่อคุณทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น
- ช่วยคุณย้ายงานต่างๆ ภายในตารางเวลาของคุณเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำให้วันของคุณยังคงมีประสิทธิภาพ คุณลากและวางงานต่างๆ ภายในตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การปรับแผนของคุณตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องง่าย
- เตรียมเครื่องมือให้คุณเพื่อสร้างภาพโครงการที่ซับซ้อนและติดตามการพึ่งพาอาศัยกันด้วยClickUp Mind Mapsที่ปรับแต่งได้
วิธีการนำเทคนิค Habit Stacking มาใช้ใน ClickUp
นอกเหนือจากวิธีที่ ClickUp ช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว ยังมีฟังก์ชันเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่คุณสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างนิสัยของคุณได้
นี่คือสิ่งที่ฉันใช้ ClickUp สำหรับ:
การตั้งเป้าหมายระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับนิสัยของฉัน
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนด 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังนิสัยของคุณ ตั้งเป้าหมายระยะยาว (เช่น ปรับปรุงสุขภาพ, มีประสิทธิภาพมากขึ้น) เพื่อให้ทิศทางและแรงจูงใจแก่การสะสมนิสัยของคุณ
การรักษาบัญชีรายการของนิสัยที่จัดเรียงอย่างเป็นระบบ
มุมมองรายการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบชุดนิสัยของคุณ
แต่ละรายการในรายการสามารถแทนชุดนิสัย ซึ่งประกอบด้วยนิสัย 'ตัวกระตุ้น' (กิจวัตรที่มีอยู่แล้ว) และนิสัย 'เป้าหมาย' (นิสัยใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม)
การสร้างคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับนิสัย
ClickUp Docsช่วยให้คุณขยายรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละชุดนิสัยได้ รวมถึงข้อมูลเฉพาะ เช่น การกระทำที่เจาะจงสำหรับแต่ละนิสัย ประโยชน์ และสิ่งกระตุ้นหรือการเตือนความจำที่คุณอาจต้องการ
คุณยังสามารถเพิ่มคำคมสร้างแรงบันดาลใจและคำยืนยันเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและลองใช้กลยุทธ์การจดบันทึกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนิสัย
สร้าง 'ไวท์บอร์ด' สะสมนิสัยเพื่อเฉลิมฉลองงานที่เสร็จสมบูรณ์และมองเห็นเส้นทางที่เดินมา
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างภาพที่สดใสและมีสีสันของเส้นทางการสร้างนิสัยของคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความสนุกสนานและความยืดหยุ่นให้กับแผนของคุณ
การใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นการสร้างนิสัยแบบซ้อน
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนตัวประจำวันของคุณในแต่ละเดือน คุณสามารถระบุเป้าหมายของคุณ สร้างรายการตรวจสอบนิสัยการทำงาน กำหนดกรอบเวลา และอัปเดตความคืบหน้าของคุณภายในเทมเพลตได้
เคล็ดลับด่วนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุด:
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละนิสัย
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น 'ความคืบหน้า' และชื่อสำหรับนิสัยของคุณ (ตัวอย่าง: 'อ่าน 15 หน้า,' 'เดิน 10,000 ก้าว,' และ 'ดื่ม 64 ออนซ์') เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของคุณได้ง่ายขึ้น
- ใช้ป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างนิสัยของคุณ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Daily Plannerเพื่อแบ่งนิสัยของคุณออกเป็นเป้าหมายประจำวันได้อีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยให้ฉันจัดตารางกิจกรรมและวางแผนวันของฉันได้อย่างละเอียดที่สุด ฉันสามารถทำธุระได้ตรงเวลาและปรับปรุงกิจวัตรประจำวันของฉันให้ดีขึ้นเพื่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
เคล็ดลับด่วนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุด:
- เตรียมรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันเพื่อจัดตารางเวลาของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- ใช้มุมมองตารางเพื่อดูภาพรวมของนิสัยของคุณและเป็นวิธีที่ง่ายในการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้ว
- อัปเดตสถานะเมื่อพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณทราบถึงความก้าวหน้า
- ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
แบบทดสอบสั้น ๆ เกี่ยวกับการสร้างนิสัยแบบซ้อน
ทดสอบความรู้ใหม่ของคุณเกี่ยวกับการสร้างนิสัยด้วยแบบทดสอบเชิงโต้ตอบนี้!
สถานการณ์ที่ 1: คุณต้องการสร้างนิสัยการใช้ไหมขัดฟันก่อนนอน คุณมีนิสัยใดที่มีอยู่แล้วที่สามารถใช้เป็นจุดยึดได้บ้าง?
ก) แปรงฟัน
b) การเช็คโซเชียลมีเดียบนเตียง
c) ล้างเครื่องสำอาง
สถานการณ์ที่ 2: คุณตัดสินใจที่จะทำสมาธิ 10 นาทีหลังจากดื่มกาแฟในตอนเช้า อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจไม่ดื่มกาแฟหากคุณรีบ คุณจะทำอย่างไรเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้?
ก) เลือกนิสัยหลักที่แตกต่างออกไป (เช่น การจัดเตียงของคุณ)
b) ตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นเพื่อให้มีเวลาทั้งดื่มกาแฟและทำสมาธิ
ค) ข้ามการทำสมาธิในวันที่คุณงดดื่มกาแฟ
สถานการณ์ที่ 3: คุณจะใช้ ClickUp อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการนั่งสมาธิในแต่ละวัน?
ก) สร้างงานที่เกิดซ้ำในมุมมองรายการโดยกำหนดวันที่ครบกำหนดเป็นทุกเช้า
b) เพิ่มงานการทำสมาธิลงในเทมเพลตแผนประจำวันของคุณใน ClickUp และกำหนดเวลาไว้พร้อมกับกิจวัตรการรับประทานอาหารเช้าของคุณ
ค) ทั้ง A และ B
คำตอบ:
1: (a) การแปรงฟันเป็นนิสัยหลักที่เชื่อถือได้และทำบ่อยที่สุดในสถานการณ์นี้
2: (a) การเลือกนิสัยหลักที่แตกต่างและน่าเชื่อถือมากขึ้นช่วยให้แน่ใจว่าการนั่งสมาธิของคุณจะไม่ถูกข้ามไป
3: (c) ทั้ง A และ B. ClickUp มีหลายวิธีในการจัดการชุดนิสัยของคุณ เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ
ความท้าทายพิเศษ: จินตนาการว่าคุณเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากตารางการออกกำลังกายที่เข้มงวดของคุณ คุณสามารถใช้การสะสมนิสัยเพื่อรวมนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพเข้าไปในตารางประจำวันของคุณได้อย่างไร?
ความสำเร็จของฉันกับการสร้างนิสัยแบบซ้อน
กลับมาที่เรื่องราวของตัวเอง การสร้างนิสัยแบบซ้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันในขณะที่ลดความเครียดลง การใช้ตัวอย่างการสร้างนิสัยแบบซ้อน เช่น การเขียนบันทึกหลังจากแปรงฟันในขณะที่เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำให้เช้าของฉันมีความใส่ใจมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ สะสมขึ้นตามเวลา การเขียนบันทึกและจดบันทึกความคิดและความรู้สึกของฉันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าฉันทำงานตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แทนที่จะลืมหรือผัดวันประกันพรุ่ง
เมื่อผสานกับคุณสมบัติและเทมเพลตของ ClickUp ทั้งหมดนี้ ทำให้การเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนด้วยวินัยในตนเอง
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการสร้างนิสัยเป็นกระบวนการ ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง จะมีอุปสรรคเกิดขึ้น แต่ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องและเครื่องมือที่เหมาะสมอย่าง ClickUp คุณสามารถสร้างนิสัยที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายได้
ทำไมไม่ลองดูสักครั้งล่ะ?
คุณอาจแปลกใจว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากมายเพียงแค่นำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ มาเพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของคุณ
