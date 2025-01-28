10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Habitica สำหรับติดตามนิสัยในปี 2025

มีเพียงไม่กี่สิ่งที่น่าพึงพอใจเท่ากับการแทนที่นิสัยที่ไม่ดีด้วยนิสัยที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อการทำภารกิจเสร็จสิ้นรู้สึกสนุกและง่ายดาย
Habitica เป็นแอปติดตามนิสัยในรูปแบบเกม ที่ช่วยให้การบรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยการสร้างนิสัยใหม่ ๆ และได้รับความนิยมด้วยเหตุผลที่ดี แต่นั่นหมายความว่ามันเป็นแอปติดตามนิสัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนหรือไม่? ไม่จำเป็นเสมอไป
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Habitica และวิธีการที่พวกมันสามารถทำงานให้คุณได้ เราจะดูคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของผลิตภัณฑ์ของพวกมัน เพื่อให้คุณสามารถค้นหาตัวติดตามนิสัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้
Habitica คืออะไร และทำไมการเพิ่มเกมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ถึงได้ผล?
Habitica เป็นแอปจัดการงานที่เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นเกม แทนที่จะทำให้งานประจำวันรู้สึกเหมือนรายการงานบ้านที่คุณคุ้นเคย คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นในรูปแบบเกมสวมบทบาทที่คุณจะได้รับรางวัลและเลื่อนระดับตัวละครของคุณเมื่อทำภารกิจเหล่านั้นในชีวิตจริงสำเร็จ
ดังนั้นแทนที่จะทำเครื่องหมายในรายการงานที่น่าเบื่อ การติดตามงานเหล่านั้นกลับน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจมากขึ้น ส่งผลให้ง่ายต่อการรักษาพฤติกรรมที่ดีและติดตามความก้าวหน้า—การติดตามนิสัยในรูปแบบเกมคือชัยชนะ!
คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียว คุณสามารถร่วมมือกับเพื่อนของคุณเพื่อทำภารกิจและเควสให้สำเร็จ ซึ่งจะทำให้การจัดการงานรู้สึกแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
และประสิทธิผลที่ผสานเกมมิ่งได้ผลจริง
แนวคิดของการแข่งขันที่เป็นมิตรและการได้รับรางวัลเป็นแรงจูงใจและเพิ่มผลผลิต การสำรวจที่ดำเนินการในปี 2022 พบว่า 90% ของพนักงานรายงานว่าการใช้เกมมิฟิเคชันทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าบริษัทที่ใช้เกมมิฟิเคชันมีกำไรมากกว่าบริษัทที่ไม่ใช้ถึงเจ็ดเท่า ?
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Habitica
บางครั้งการเลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือแอปติดตามนิสัยส่วนตัวที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น และถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการใช้ Habitica แล้วจะทำอย่างไร?
โปรดวางใจ มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือก นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Habitica:
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: พิจารณาว่าคุณต้องการให้แอปติดตามนิสัยของคุณผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ หรือไม่ เช่น แอปปฏิทินหรือเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตัวติดตามนิสัยที่ใช้งานง่ายสามารถทำให้การจัดตารางงานและกำหนดวันครบกำหนดเป็นเรื่องง่าย และการติดตามนิสัยหลายอย่างสามารถทำให้การสร้างนิสัยและการวัดความก้าวหน้าเป็นเรื่องสนุกและน่าเพลิดเพลิน ?
- การวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึก: คุณอยากรู้ไหมว่าสุขภาพจิตของคุณส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณอย่างไร หรือคุณต้องการเห็นแนวโน้มและรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่? ถ้าเช่นนั้น ให้มองหาแอปติดตามพฤติกรรมที่ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่คุณ
- คุณสมบัติของชุมชน: หากมันเกี่ยวกับมากกว่าการติดตามนิสัยและการติดตามความก้าวหน้า คุณควรค้นหาแอปที่มีคุณสมบัติของชุมชน การสื่อสารและร่วมมือกับผู้อื่นสามารถเพิ่มแง่มุมเชิงบวกให้กับการจัดการงาน
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และหากสิ่งนี้มีความสำคัญ ควรตรวจสอบแอปที่โปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Habitica
มีแอปติดตามนิสัยให้เลือกมากมายหลายสิบแอป ไม่ว่าคุณจะมองหาเวอร์ชันฟรีหรือตัวเลือกแบบพรีเมียมที่ต้องชำระเงินพร้อมการปรับแต่งมากมายและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ลองดูรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดของ Habitica สำหรับการบรรลุเป้าหมาย การจัดการงาน และอื่นๆ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ดีเท่าเทียมกันทั้งในการจัดการโครงการและการติดตามนิสัย การปรับแต่งของมันทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Habitica และหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ทำให้คุณมีวิธีการติดตามนิสัยที่ละเอียดอ่อนและช่วยให้คุณพบโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
หากคุณต้องการมากกว่าแอปจัดการงานพื้นฐาน ClickUp ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถแยกโปรเจ็กต์ออกเป็นงานย่อย ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้โปรเจ็กต์ที่ซับซ้อน (หรือนิสัย) กลายเป็นขนาดที่จัดการได้ง่ายขึ้น ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลตการจัดการงานแบบง่ายและความสามารถในการจัดตารางงานที่เกิดซ้ำ คุณจะติดตามทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยำสูงสุด
คุณสามารถทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้นได้ด้วยเทมเพลต ClickUp เช่นเทมเพลตการจัดการงานอย่างง่าย หรือเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว?
คุณสมบัติของสมุดบันทึกช่วยให้คุณจดบันทึกหรือไอเดียต่างๆ ภายใน ClickUp ได้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและราบรื่นในที่เดียว ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในการระดมความคิดหรือไม่? ไม่มีปัญหา
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างเอกสารหรือวิกิที่สมบูรณ์แบบได้ โดยคุณสามารถเพิ่มตาราง, แทรกบุ๊กมาร์ก, และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้. การเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ทำได้ง่ายดาย, คุณจะไม่พลาดอะไรเลย.
เมื่อคุณสร้างงานเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp ได้ ตั้งเป้าหมายตามตารางเวลาที่เหมาะกับคุณ และจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับแต่ละเป้าหมายที่คุณมี ขณะที่คุณทำงานให้เสร็จ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยเปอร์เซ็นต์ แม้กระทั่งข้ามหลายวัตถุประสงค์ ทั้งหมดในมุมมองเดียว
พร้อมสำหรับสิ่งใหม่ ๆ หรือยัง? ดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คิดถึงมันเหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับนิสัยหรือโครงการใด ๆ ที่คุณกำลังพัฒนาอยู่ ติดตามงานและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของสิ่งต่าง ๆ
คุณสามารถเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือสามารถตรวจพบความไม่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาคอขวดในโครงการหรือเป้าหมายของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงานที่ครอบคลุมของ ClickUp หมายความว่าคุณมีอิสระที่จะทำแบบพื้นฐานหรือระดับสูงตามที่คุณต้องการ ทำให้เรียบง่ายและเพิ่มงานตามที่ต้องการ หรือวางแผนโครงการทั้งหมดและดูวิธีการสร้างนิสัยที่ต้องการทีละขั้นตอน
- ต้องการสิ่งที่มองเห็นภาพได้มากขึ้นหรือไม่?คุณสมบัติ Whiteboards ของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นวิธีการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนการกระทำ ทำให้การสร้างและเชื่อมต่อความคิดของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ด้วยการแนะนำการเชื่อมโยงสองทิศทาง คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างงานและเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งของสิ่งต่างๆ และนำทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Habitica, เวอร์ชันฟรีของ ClickUp มอบคุณสมบัติมากมายและไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้
- ทุกงานของคุณใน ClickUp จะซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar, และซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Evernote และ Calendly
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยการผสานการทำงาน แอปพลิเคชัน และการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
- บางฟีเจอร์สามารถใช้ได้เฉพาะผ่านเดสก์ท็อปหรือแอปเบราว์เซอร์เท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Habitify
Habitify เป็นแอปติดตามนิสัยอีกตัวหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีและละทิ้งนิสัยที่ไม่ดี แอปติดตามนิสัยประจำวันนี้จะช่วยให้คุณติดตามนิสัยทั้งหมดของคุณได้ เนื่องจากช่วยให้คุณแบ่งวันออกเป็นช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น
แอปจัดการงานนี้มีให้บริการบนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS, MacOS และ Android นอกจากนี้ยังซิงค์กับ Apple Health และ Google Fit ได้อีกด้วย ?
หนึ่งในคุณสมบัติของแอปนี้คือมีหลายวิธีในการดูและติดตามความก้าวหน้าของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเห็นการต่อเนื่องของนิสัย รวมถึงความก้าวหน้าเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่รายปี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังก้าวหน้าอย่างไร ดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นหลักฐานที่ชัดเจนของนิสัยใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นและการติดตามเป้าหมาย
- การมีส่วนร่วมของชุมชนเปิดโอกาสให้คุณได้ท้าทายเพื่อนของคุณ ไต่ขึ้นสู่ตารางผู้นำในการแข่งขันรายเดือน หรือทำหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบความรับผิดชอบ
- ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามอารมณ์, บันทึกในตัว, ตัวจับเวลาในตัว, และระบบล็อกความเป็นส่วนตัว คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าคุณต้องการติดตามงานอย่างไร
นิสัยจำกัด
- การติดตามนิสัยมีข้อจำกัดในเวอร์ชันฟรี; วิธีเดียวที่จะเพลิดเพลินกับนิสัยไม่จำกัดและโหมดมืดคือการใช้เวอร์ชันพรีเมียม
- ผู้ใช้รายงานว่าการติดตามนิสัยหลายอย่างอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นนี่อาจเหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะสร้างนิสัยน้อยลง
- Habitify ทำให้การตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ไม่จำกัดเป็นเรื่องง่าย ซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องที่มากเกินไปหากไม่จัดการอย่างเหมาะสม
ราคาของ Habitify
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Habitify
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Trackabi
Trackabi อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Habitica หากคุณกำลังมองหาการติดตามเวลาและการรายงานเวลาที่ใช้งานง่ายในแอปพลิเคชันติดตามนิสัยของคุณ แอปนี้ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการทำงานและความง่ายในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้รายงานว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของมัน
เมื่อคุณต้องการทำงานให้เสร็จและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง Trackabi จะช่วยคุณทำเช่นนั้นในทางที่ตรงไปตรงมา เนื่องจากโครงการสามารถถูกแบ่งออกเป็นงานและงานย่อยได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามนิสัยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้เวลาจำนวนหนึ่งกับกิจกรรมบางอย่าง
ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าที่จะทำสมาธิ 15 นาทีในตอนเช้า หรือใช้เวลา 30 นาทีในการเรียนรู้ภาษาใหม่ Trackabi ก็สามารถช่วยคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trackabi
- แดชบอร์ดส่วนตัวและของบริษัทให้สรุปข้อมูลโดยละเอียดรายสัปดาห์และรายเดือน
- มีภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลา (เวลาที่บันทึกไว้ vs. เวลาที่ใช้ทำกิจกรรม vs. เวลาว่าง)
- มีการทดลองใช้ฟรี 30 วัน เพื่อสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดที่ Trackabi มอบให้
ข้อจำกัดของ Trackabi
- ส่วนใหญ่เน้นไปที่ธุรกิจมากกว่าการติดตามนิสัยส่วนตัว
- เน้นการติดตามเวลาเป็นหลักเมื่อเทียบกับแอปติดตามนิสัยอื่น ๆ
- ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ตัวติดตามนิสัยอื่น ๆ มี
ราคาของ Trackabi
- เริ่มต้น: $0
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจพลัส: $20/เดือน
- องค์กร: กรุณาสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Trackabi
- G2: 4. 7 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (50+ รีวิว)
4. โฟกัสแบร์
โฟกัสแบร์ เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามนิสัยที่จะช่วยผู้ใช้ผ่านแต่ละนิสัยของพวกเขา และบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่ตั้งใจทำงานรวมถึงโทรศัพท์ของคุณด้วย นอกจากนี้ยังสร้างโดยทีมที่มีภาวะ ADHD และได้รับการสนับสนุนจากหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์ ?
คุณสามารถสร้างกิจวัตรประจำวันแบบกำหนดเองได้ ทำให้คุณเห็นสิ่งที่คุณทำสำเร็จในวันนั้นเพื่อรักษาแรงจูงใจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Focus Bear
- แอปนี้พร้อมใช้งานบน Mac, Windows, Android และ iOS
- มันซิงค์กับคลาวด์อย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณสามารถเก็บการตั้งค่าของคุณไว้บนอุปกรณ์ใด ๆ
- โฟกัสแบร์ฉลาดพอที่จะไม่ปรากฏขึ้นระหว่างการวิดีโอคอล จึงไม่มีการขัดจังหวะที่น่าอึดอัด
ข้อจำกัดของโฟกัสแบร์
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอาจมีการแจ้งเตือนที่สับสนกับข้อผิดพลาดของระบบ
ราคาของโฟกัสแบร์
- 4. 99 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิว Focus Bear
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. ใดๆ. ทำ
Any.doเป็นแอปจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำ งาน และตัวเตือนต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว มีฟีเจอร์การผสานปฏิทิน ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน และความสามารถในการปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานตามความต้องการของคุณ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ห้องสมุดของเทมเพลตให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากมายให้เลือกและจัดการโครงการหรือกระบวนการทำงานใด ๆ
- แม้ว่าคุณจะใช้แอปอื่นอยู่ก็ตาม คุณสามารถนำเข้าข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยัง Any.do ได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการการติดตามนิสัยและการตรวจสอบโครงการของคุณสามารถทำได้บนทุกแพลตฟอร์ม; ย้ายอย่างราบรื่นจากเดสก์ท็อป, iPad, iPhone, และแม้กระทั่ง Apple Watch
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเหมาะสมกับการจัดการงานส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการในธุรกิจ
- ไม่มีความสามารถในการปรับแต่งเพียงพอสำหรับผู้ใช้บางคน
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: $0
- พรีเมียม: $3/เดือน
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4.0 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (160+ รีวิว)
6. นิสัยประจำวัน
DailyHabits อาจเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียบง่ายที่สุดในรายการของเราสำหรับการสร้างนิสัยใหม่ ตั้งเป้าหมายและจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย มันเรียบง่ายและใช้งานง่ายพอที่จะเริ่มใช้งานได้ทันทีเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มติดตาม ดังนั้นคุณจึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ✨
คุณสมบัติเด่นของ DailyHabits
- ดูอย่างรวดเร็วถึงนิสัยตลอดทั้งเดือนและดูว่าคุณต้องการปรับปรุงตรงไหน
- แทนที่จะมุ่งเน้นที่การชนะติดต่อกัน แอปนี้ส่งเสริมความสม่ำเสมอในขณะที่ให้ชีวิตดำเนินไปตามปกติ
- มีตัวเลือกสำหรับการบันทึกโน้ตเพื่อเตือนความจำหรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับงาน
ข้อจำกัดของ DailyHabits
- นี่คือแอปติดตามนิสัยที่เรียบง่ายมาก หากคุณกำลังมองหาแอปที่มีการปรับแต่งมากมาย แอปนี้อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ
- แอปนี้ไม่มีส่วนของชุมชนสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาแรงจูงใจด้วยการแข่งขันที่เป็นมิตร
ราคาของ DailyHabits
- ฟรี
- $2. 99/เดือน หรือ $17. 99/ปี
คะแนนและรีวิว DailyHabits
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Toggl
ด้วยบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Toggl จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการติดตามเวลาและสร้างนิสัยที่ดีขึ้น มาพร้อมกับการแจ้งเตือนและความสามารถในการตั้งการเตือน Toggl ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและเห็นได้ว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl
- ทุกแผนมาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 30 วัน พร้อมตัวเลือกสำหรับแผนฟรีอย่างสมบูรณ์
- เวอร์ชันติดตามนิสัยฟรีมีคุณสมบัติมากมาย
- คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปกับการทำอะไรและจุดที่คุณให้ความสำคัญอยู่ที่ใด
ข้อจำกัดของ Toggl
- คุณไม่สามารถหยุดชั่วคราวเซสชันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
- ผู้ใช้รายงานว่าอาจเกิดปัญหาในการซิงค์ระหว่างแอปมือถือกับอุปกรณ์อื่น ๆ
ราคาของ Toggl
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Toggl
- G2: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
8. แถว
ทางเลือกที่ตรงไปตรงมาอีกทางหนึ่งสำหรับ Habitica คือ Streaks ซึ่งเป็นตัวนับจำนวนวันที่ทำต่อเนื่อง รับการเตือนเบา ๆ เพื่อช่วยให้คุณจำและทำภารกิจให้เสร็จก่อนที่ตัวนับจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ ?
การสร้างนิสัยสามารถทำได้ง่าย และแอปนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการ
คุณสมบัติเด่นของ Streaks
- คุณสามารถปรับแต่งนิสัยที่อยากทำทุกวันและนิสัยที่ไม่ต้องการทำทุกวันได้
- เมตริกแสดงให้คุณเห็นว่างานใดที่ยังไม่เสร็จสิ้นและคุณกำลังก้าวหน้าอย่างไร
- คุณสามารถเลือกจาก 24 งาน หรือสร้างของคุณเอง
ข้อจำกัดของสตรีค
- มันไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการจัดการโครงการ ดังนั้นหากคุณมีเป้าหมายเช่นนี้ คุณจะต้องเลือกแอปอื่น
- ไม่มีระบบรางวัลในเกม
- มันมีข้อจำกัดในประเภทของงานที่สามารถช่วยคุณติดตามได้
ราคาของ Streaks
- 4. 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Streaks
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ทำเดี๋ยวนี้
เช่นเดียวกับ Habitica, Do It Now เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบเกมที่จะช่วยสร้างนิสัยและติดตามพฤติกรรมประจำวันของคุณ รับคะแนนประสบการณ์จากการทำภารกิจในชีวิตจริง เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยแล้ว คุณจะต้องการพัฒนาชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Do It Now
- งานประจำวันน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยธีมสีสันสดใสและระบบรางวัล
- ตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการดูความคืบหน้าของคุณช่วยให้คุณเห็นว่าคุณทำได้ดีในส่วนใด และส่วนใดที่คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- คุณสามารถรวมงานหลายอย่างไว้ในกลุ่มเดียวกันได้ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อจำกัดของ "ทำเดี๋ยวนี้"
- ผู้ใช้บางรายพบว่างานต่าง ๆ ไม่สามารถตั้งค่าได้อย่างเป็นธรรมชาติเท่าที่คาดหวังไว้
- ขออภัยผู้ใช้ iPhone, นี่เป็นเพียงสำหรับ Android
ราคาแบบทำเลย
- 2. 49 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Do It Now
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ยกระดับชีวิต
การสร้างนิสัยที่ดีมีรางวัลของมันเอง และแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เล่นเหมือนเกมจะยกระดับการติดตามนิสัยและการจัดการงานไปอีกขั้น และด้วยเป้าหมายที่หลากหลาย คุณจะพบว่ามีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งหรือสองอย่างที่คุณสามารถตั้งเป้าได้
คุณสมบัติเด่นของ Level Up Life
- วิธีสนุกในการทำงานให้สำเร็จ ทั้งในด้านส่วนตัวหรือด้านอาชีพ
- ปรับแต่งเป้าหมายและงานของคุณ
- ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองโดยการดูตัวชี้วัดของคุณและเรียนรู้รูปแบบนิสัยของคุณเอง
ยกระดับข้อจำกัดในชีวิต
- ผู้ใช้บางครั้งรู้สึกว่า การนำทางไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าการติดตามงานทั้งหมดที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Level Up Life
- ราคาไม่พร้อมให้บริการ
ระดับชีวิตและการรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ค้นหาทางเลือกที่ดีกว่า Habitica
บางครั้งการสร้างนิสัยที่ดีอาจรู้สึกท้าทาย แต่การค้นหาแอปติดตามนิสัยที่เหมาะสม (ไม่ว่าจะเป็นแอปเสียเงินหรือแผนฟรี) สามารถช่วยให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จได้จากการทำเครื่องหมายในสิ่งที่ทำเสร็จแล้วหรือเพลิดเพลินกับการสนับสนุนจากชุมชน ✅
มันจะดียิ่งขึ้นหากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อให้เป็นของคุณเองเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถสร้างความแตกต่างได้ และหากคุณยังต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น ลองจัดสรรเวลาเพื่อกำหนดเป้าหมายก่อนที่จะสร้างโลกของคุณเองด้วยระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่สนุกสนาน
หากคุณพร้อมที่จะติดตามนิสัยของคุณ จัดระเบียบรายการที่ต้องทำ และจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ความสามารถในการปรับแต่งประสบการณ์ของคุณอย่างแท้จริงทำให้การสร้างนิสัยใหม่เป็นเรื่องง่ายแสนง่าย