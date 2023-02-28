10 ตัวอย่างและเคล็ดลับการมีวินัยในตนเองเพื่อความสำเร็จ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือวินัยในตนเอง?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "วินัยในตนเองคือสิ่งที่ทำให้โลกหมุนไป มันคือสิ่งที่ทำให้คุณไปยิมเป็นเวลาหลายปีและทำงานหนักในอาชีพของคุณ มันสอนให้คุณรู้จักการควบคุมตนเองและวิธีที่จะเลิกนิสัยที่ไม่ดี" มันคือส่วนผสมที่จำเป็นในการรักษาความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ " } } ] }
"ฉันจะทำเมื่อฉันรู้สึกอยากทำ"
"ไม่ต้องกังวล มันยังไม่ถึงกำหนดอีกอาทิตย์หนึ่ง"
"ฉันไม่อยากทำ"
"โอ้ วิดีโอนี้ใน YouTube เกี่ยวกับอะไรน้า?" 👀
อา เสียงซ้ำซากของผู้เลื่อนลอยตลอดกาล เราทุกคนคุ้นเคยกับมัน และเราทุกคนก็เคยพูดอะไรคล้ายๆ กัน ในที่สุด เราส่วนใหญ่ก็ทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำเสร็จ แต่มีแนวโน้มว่าจะมีความเครียด ความกดดัน และความไม่สบายใจทางจิตใจมากกว่าที่จำเป็น
ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราเสมอ?
มันน่าจะเป็นเพราะเราต้องสร้างวินัยในตนเอง—ความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ไม่ว่าอารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร สถานการณ์เป็นอย่างไร หรือระดับแรงจูงใจของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม
บทความนี้จะครอบคลุม 10 ตัวอย่างและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างวินัยในตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจลดความวิตกกังวลในที่ทำงาน และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ 🏆
อะไรคือวินัยในตนเอง?
วินัยในตนเองคือสิ่งที่ทำให้โลกหมุนไป มันคือสิ่งที่ทำให้คุณไปออกกำลังกายที่ยิมเป็นเวลาหลายปีและทำงานหนักในอาชีพของคุณ มันสอนให้คุณรู้จักการควบคุมตนเองและวิธีที่จะเลิกนิสัยที่ไม่ดี มันเป็นเพียงส่วนผสมที่จำเป็นในการทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
10 ตัวอย่างและเคล็ดลับการมีวินัยในตนเองเพื่อสร้างนิสัยที่ดี
วินัยในตนเองก็เหมือนกล้ามเนื้อ—ยิ่งคุณฝึกฝนมันมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้น และเมื่อมันแข็งแรงขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้นและการควบคุมตนเองก็จะง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่สำคัญ
ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณสร้างวินัยในตนเอง ดูแลสุขภาพจิต และกำจัดนิสัยที่ไม่ดีซึ่งขัดขวางไม่ให้คุณทำผลงานได้อย่างเต็มที่ นี่คือ 10 เคล็ดลับและตัวอย่างการสร้างวินัยในตนเองที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติและผสมผสานเข้ากับชีวิตประจำวันได้:
1. ให้ตัวเองตัดสินใจน้อยลง
ดีที่สุดสำหรับการจัดการความคาดหวัง การรักษาความก้าวหน้า และการลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
ผู้คนมักมองว่าพลังใจเป็นสิ่งที่ต้องมีทั้งหมดหรือไม่มีเลย—เรามีหรือไม่มีเท่านั้น แต่พลังใจนั้นควรถูกมองว่าเป็นเหมือนถังที่สามารถเติมและว่างเปล่าได้ตลอดทั้งวัน และสามารถถูกส่งผลโดยทางเลือกและสภาพแวดล้อมของเรา
สิ่งที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นความเหนื่อยล้าของพลังใจ
คุณสามารถปฏิเสธสิ่งล่อใจได้หนึ่งครั้ง (นั่นคือการฝึกกล้ามเนื้อความตั้งใจของคุณหนึ่งครั้ง) และจากนั้นปฏิเสธมันอีกครั้งสิบสองครั้งในภายหลังในวันนั้น (นั่นคือการฝึกเพิ่มเติม) แต่เมื่อถึงตอนเย็น กล้ามเนื้อความตั้งใจของคุณก็หมดแรงแล้ว ดังนั้นเมื่อคุณกลับถึงบ้านหลังจากวันที่ยาวนานและเหนื่อยล้า คุณก็คิดว่า "เอาล่ะ ฉันทำได้ดีมาก ฉันสมควรได้รับมัน" และในที่สุดคุณก็ยอมแพ้ต่อสิ่งล่อใจ
เคล็ดลับมืออาชีพ พยายามทำทุกอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสร้างระบบที่เหมาะกับคุณ ตั้งระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานทางจิตใจ แต่ยังคงทำให้คุณรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณต้องทำ คุณจะไม่ต้องตัดสินใจทุกครั้งในทันทีอีกต่อไป แต่คุณสามารถตัดสินใจเพียงครั้งเดียว ตั้งค่าไว้ และดำเนินการต่อไป
เพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ คุณสามารถวางแผนรายการที่ต้องทำและตารางเวลาล่วงหน้าบนแพลนเนอร์ดิจิทัลที่มี รายการตรวจสอบหรือปฏิทินดิจิทัล ได้การวางแผนและเห็นลำดับความสำคัญของคุณสามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวทางจิตใจสำหรับงานต่างๆ จัดการเวลาได้ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือสามารถทำตามตารางงานที่กำหนดไว้ได้
โบนัส:เรียนรู้วิธีปฏิเสธอย่างมืออาชีพ!
คุณยังสามารถฝึกสมองของคุณให้เข้าสู่โหมดผลิตภาพได้ด้วยการจัดระเบียบงานของคุณและสร้างระบบที่กระตุ้นและสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณ วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการนำระบบ GTD มาใช้และใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่นแม่แบบ Get Things Done โดย ClickUpเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของคุณ
2. กฎ 40%
ดีที่สุดสำหรับการเอาชนะความเชื่อที่จำกัดตัวเอง
กฎ 40% เป็นหลักการที่สามารถช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และเป็นวิธีง่าย ๆ ในการหลีกเลี่ยงความเชื่อที่จำกัดตัวเอง
เมื่อคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ คุณอาจรู้สึกอยากยอมแพ้ แต่ความจริงแล้ว คุณเพิ่งใช้ศักยภาพของตัวเองไปเพียงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?
ขอบเขตนั้นเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นในสมองของคุณเอง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นกลางเกี่ยวกับความเป็นจริง โปรดจำไว้ว่าส่วนดั้งเดิมของสมองคือก้านสมอง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยให้กับคุณ ส่วนสัญชาตญาณนี้ของสมองต้องการปกป้องคุณจากสถานการณ์ที่ไม่สบายใจและอาจเป็นอันตรายได้ และมันก็ดีกว่าที่จะระมัดระวังมากกว่าที่จะไม่ระวังใช่ไหม?
ดังนั้น ผลที่ตามมาคือ คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าทางร่างกาย อ่อนเพลียทางจิตใจ หรือแค่รู้สึกกลัว ในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ในอันตรายจริงๆ แท้จริงแล้ว คุณอาจยังมีแรงเหลืออยู่อีกถึง 60%! คุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดไว้มาก แม้แต่ตอนที่คุณรู้สึกเหนื่อยจนแทบจะไปต่อไม่ไหว คุณก็สามารถตระหนักได้ว่านี่เป็นเพียงข้ออ้าง—คุณยังไม่เสร็จ คุณเพิ่งทำไปได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ประเด็นสำคัญ วินัยในตนเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ แต่เป็นการไม่ยอมแพ้เมื่อร่างกายและจิตใจของคุณบอกว่า "ฉันทำไม่ได้อีกแล้ว" สมองของคุณทรงพลังมากจนเมื่อมันบอกคุณว่า "คุณทำไม่ได้อีกแล้ว" นั่นคือสิ่งที่มันเชื่ออย่างแท้จริง แต่ถ้าคุณบอกมันว่า "คุณ สามารถ ทำได้อีก?"
3. กฎ 10 นาที 1. 0
ดีที่สุดสำหรับการสร้างความอดทนและหลีกเลี่ยงความต้องการความพึงพอใจในทันที
เมื่อพิจารณาจากสมองของเราที่พัฒนาแล้วมากกว่า จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคิดว่ามนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจที่เหนือกว่าไพรเมตชนิดอื่นๆ ทั้งหมดในโลก
ดังนั้นจึงค่อนข้างน่าประหลาดใจที่ได้ทราบถึงผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อให้ตัวเลือกแก่ชิมแปนซีว่าจะรอรับขนมหนึ่งชิ้นหรือรอรับขนมมากขึ้นโดยการรอให้นานขึ้น ชิมแปนซีสามารถยับยั้งความพึงพอใจและรอได้ ชิมแปนซีไม่ได้ฉลาดกว่าเรา แต่พวกมันตัดสินใจได้ดีกว่าเราอย่างน้อยก็บ่อยพอๆ กับที่เราทำ
ทำไม?
ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ระดับการพัฒนาของสมองของเรา เราคิดมากเกินไปเกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีคำตอบค่อนข้างชัดเจน และเราสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งทำให้เราพลาดผลลัพธ์ที่ดีกว่า เราไม่แน่ใจเสมอว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงของความลังเล และอะไรเป็นเพียงข้อแก้ตัวหรือข้ออ้าง คุณสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเราอย่างไร
นั่นคือที่มาของกฎ 10 นาที
เคล็ดลับมืออาชีพ หากคุณต้องการบางสิ่ง ให้รออย่างน้อยสิบนาทีก่อนที่จะลงมือทำ มันง่ายและไม่มีช่องว่างให้โต้แย้งหรือหาข้อแก้ตัว เมื่อคุณรู้สึกอยากทำสิ่งใด ให้สร้างวินัยในตนเองโดยบังคับตัวเองให้รอ 10 นาทีก่อนที่จะยอมตามแรงกระตุ้นนั้น หากคุณยังต้องการมันหลังจากสิบนาทีแล้ว ก็ให้ทำตามที่ต้องการ เพียงแค่เลือกที่จะรอ คุณก็กำลังลบคำว่า "ทันที" ออกจากความพึงพอใจแบบทันที—ซึ่งช่วยสร้างวินัยและปรับปรุงการตัดสินใจ
4. กฎ 10 นาที 2. 0
ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
กฎ 10 นาที เป็นทั้งเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีในการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง กลยุทธ์นี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เคล็ดลับมืออาชีพสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งคุณสามารถทำได้ภายใน 10 นาที. หากงานใดใช้เวลานานกว่าสิบนาที ให้แบ่งงานนั้นออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
เพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยการมีวินัยในตนเองนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่างClickUpที่มีตัวติดตามเวลาในตัว,สัญลักษณ์ความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และงานย่อยเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น
คุณยังสามารถใช้แม่แบบ Priority Matrix จาก ClickUpเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกหนักใจหรือขาดความเป็นระเบียบ
5. กฎ 70%
กฎ 70% เป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองและช่วยให้คุณลงมือทำแม้ในยามที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจ กลัว หรือไม่เต็มใจ
กฎนี้ถูกกล่าวอ้างว่าถูกสร้างขึ้นโดยเจฟฟ์ เบโซส์ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาใช้กฎนี้เพื่อช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสภาวะแห่งความกลัวและความลังเล และก้าวเข้าสู่เส้นทางของการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็น และปรับตัวไปตามทาง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณกำลัง ลด เกณฑ์สำหรับการลงมือทำ คุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์—แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นได้แล้ว!
เคล็ดลับจากมืออาชีพ เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายด้วยการบันทึกเป้าหมายของคุณไว้อย่างชัดเจนและวางไว้ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา เพื่อเตือนใจให้ก้าวต่อไปแม้ในยามที่จิตใจของคุณบอกว่าไม่ไหว คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตั้งเป้าหมาย เช่นClickUp Goalsเพื่อช่วยให้คุณเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าตัวเองใกล้หรือไกลจากความสำเร็จมากแค่ไหน
6. วิธีรับมือกับความอยาก
ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการควบคุมตนเอง ลดการเสียสมาธิ และเอาชนะการล่อลวง
สิ่งหนึ่งที่คุกคามวินัยในตนเองของเราคือสิ่งยั่วยวนและความวอกแวก
การโต้คลื่นแรงกระตุ้นช่วยให้คุณสังเกตแรงกระตุ้นโดยไม่ลงมือทำตาม ☝️
ความรู้สึกอยากเป็นเพียงความรู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น มันเป็นเพียงแค่นั้นเอง ที่สำคัญคือ มันไม่ใช่การบังคับให้ต้องกระทำ คุณสามารถปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่ธรรมชาติและดีต่อคุณ หรือสิ่งที่ส่งผลเสียต่อคุณอย่างแท้จริงก็ได้
นี่หมายความว่าเพียงแค่ เพิกเฉย ต่อสิ่งรบกวน ความต้องการ หรือสิ่งยั่วยวนใช่หรือไม่? ไม่ใช่ทีเดียว เพราะเมื่อคุณพยายามเพิกเฉยต่อบางสิ่ง คุณอาจให้พลังทางจิตใจกับมันมากขึ้น และอาจยืดระยะเวลาของความรู้สึกนั้นออกไป ทั้งที่โดยปกติแล้วมันอาจไม่คงอยู่นานขนาดนั้น แนวคิดหรือความรู้สึกมักจะมีพลังมากขึ้นเมื่อถูกเพิกเฉย ไม่ใช่ลดลง ท้ายที่สุดแล้ว การเพิกเฉยต่อคลื่นในมหาสมุทรไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่ และคุณก็จะยังรู้สึกถึงมันเมื่อมันซัดเข้าหาคุณ
หากเราสามารถทำเช่นนี้ได้นานพอ ความต้องการนั้นก็จะหายไป และเราจะกลับมาสงบและสมดุลอีกครั้ง ส่วนใหญ่แล้ว เพียงแค่ลิ้มรสเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว
เคล็ดลับมืออาชีพ คุณสามารถฝึกการเขียนบันทึกเพื่อช่วยให้คุณติดตามและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและรูปแบบของคุณได้ ใช้สมุดบันทึกหรือแอปจดบันทึกดิจิทัล เช่นClickUp DocsและNotepadเพื่อบันทึกและทบทวนความคิดของคุณ
7. เปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับความไม่สบายใจ
ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับอุปสรรค และใช้พวกมันเพื่อช่วยคุณเติบโต
บรรพบุรุษของคุณมีหลักปฏิบัติพื้นฐานในการดำเนินชีวิต: หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด; หาความสุข และถ้ามีอะไรที่น่ากลัว ก็หลีกเลี่ยงเช่นกัน
แต่ในฐานะมนุษย์ที่มีสติและกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง คุณย่อมรู้ดีว่ายังมีช่องว่างให้เจรจาต่อรองได้บ้าง! เพื่อที่จะเติบโต คุณจำเป็นต้องรู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวบ้างเป็นบางครั้ง
ประสบการณ์ของการเติบโตนั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่สบายตัว ไม่มีใครเคยเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่หรือบรรลุเป้าหมายที่น่าประทับใจโดยไม่เหงื่อออกหรือรู้สึกสับสนเล็กน้อย มันยาก ถ้าไม่ง่าย ทุกคนก็คงพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่างสุดยอดกันหมดแล้ว ใช่ไหม?
ประเด็นสำคัญ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับความรู้สึกในแต่ละวันของคุณ ในที่สุดแล้ว มันก็แค่ความไม่สบายใจเท่านั้นเอง ไม่ใช่ความกลัวที่รุนแรงหรือความวิตกกังวลหรือความหวาดกลัว มันเป็นแค่ความไม่สบายใจเท่านั้น มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความปกติ แต่เพียงเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดี การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับความไม่สบายใจคือกุญแจสำคัญสู่ประสิทธิภาพส่วนบุคคลในระดับถัดไปที่จะผลักดันคุณไปข้างหน้าในชีวิตของคุณ
8. การกระทำสร้างแรงผลักดัน
ดีที่สุดสำหรับการสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจจากการลงมือทำ
ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรก็ตาม แรงจูงใจมีบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อแรงผลักดันและความทะเยอทะยานของคุณ แต่เรากำลังคิดเกี่ยวกับมัน ผิดทั้งหมด
เมื่อเราคิดถึงแรงจูงใจ เรามักมองหาบางสิ่งที่จะจุดประกายในตัวเราและทำให้เราลุกขึ้นจากโซฟาและดำดิ่งลงไปในภารกิจของเราอย่างลึกซึ้ง เราต้องการ แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำ
มีปัญหาอยู่สองสามประการกับเรื่องนี้ แรงจูงใจประเภทนี้ หากคุณเคยพบเจอ มันไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง หากคุณรู้สึกว่าต้องการแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการกระทำ คุณกำลังทำผิดวิธี
ตัวอย่างเช่น นักเขียนที่รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเขียนได้หากปราศจากแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะต้องจ้องมองหน้ากระดาษเปล่าเป็นเวลาหลายชั่วโมง จบเรื่อง
ความจริงก็คือ คุณควรวางแผนสำหรับชีวิต โดยไม่มี การเริ่มต้นที่กระตุ้นแรงจูงใจ การแสวงหาแรงจูงใจนั้นสร้างเงื่อนไขเบื้องต้นและอุปสรรคเพิ่มเติมต่อการลงมือทำ จงสร้างนิสัยในการดำเนินการต่อไปโดยไม่มีมัน และที่น่าประหลาดใจคือ ที่นี่เองที่คุณจะพบสิ่งที่คุณกำลังมองหา—การลงมือทำนำไปสู่แรงจูงใจ แรงจูงใจมากขึ้น และในที่สุดก็กลายเป็นแรงผลักดัน
ข้อสรุปสำคัญ การกระทำของคุณเองจะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณก้าวไปข้างหน้า หลังจากที่คุณได้ก้าวแรกและเห็นความก้าวหน้าจากความพยายามของคุณแล้ว แรงจูงใจจะมาได้ง่ายขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงแรงบันดาลใจและความมีวินัย คุณจะเข้าสู่จังหวะการทำงาน และทันใดนั้น คุณจะอยู่ในโหมดการทำงานของคุณ
10. กฎ 10-10-10
ดีที่สุดสำหรับการช่วยคุณวิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวของการกระทำหรือการไม่กระทำของคุณ
ไม่ว่าคุณจะจินตนาการถึงตัวคุณในอนาคตได้ดีเพียงใด หรือคุณจะมีทักษะในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานมากแค่ไหน คุณก็ยังต้องเผชิญกับสิ่งล่อใจหรือแรงกระตุ้นที่ทำให้คุณสูญเสียวินัย ซึ่งอาจท่วมท้นคุณได้อยู่ดี
หากนั่นหมายถึงการลดความเข้มงวดกับอาหารของคุณลงสักมื้อเมื่อคุณออกไปกับเพื่อน ๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่หากนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังจะสูญเสียความตั้งใจและกลับไปสู่การเสพติดที่เป็นอันตรายจากอดีตของคุณ คุณก็ควรมีเครื่องมือสำรองไว้เพื่อช่วยให้คุณรักษาวินัยได้
นั่นคือที่มาของกฎ10-10-10—เทคนิคการสะท้อนและการจัดการเวลา
ข้อสรุปสำคัญ ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่ากำลังจะยอมแพ้ต่อแรงกระตุ้นหรือสิ่งล่อใจ ให้หยุดและถามตัวเองว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรในอีกสิบนาที สิบชั่วโมง และสิบวันข้างหน้า กฎนี้สามารถมีประสิทธิภาพเพราะมันบังคับให้คุณคิดถึงตัวคุณในอนาคตและเห็นว่าการกระทำของคุณจะส่งผลต่อคุณอย่างไร—ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
เรามักจะรู้ว่าเรากำลังสูญเสียวินัยหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นอันตรายในขณะนั้น แต่เพียงแค่นั้นยังไม่เพียงพอที่จะหยุดเราจากการทำมัน เพราะเราไม่มีความเชื่อมโยงกับตัวเราในอนาคตที่จะต้องรับมือกับผลที่ตามมา กฎ 10-10-10 ช่วยสร้างความเชื่อมโยงนั้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้คุณตระหนักถึงการกระทำหรือการไม่กระทำของคุณ
ควบคุมตนเอง: สร้างวินัยในตนเองด้วยนิสัยที่ดี
ตอนนี้ฉันตระหนักดีว่าการอ่านรายการนี้ทั้งหมดอาจทำให้รู้สึกหนักใจและส่งผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้ นั่นคืออาจยิ่งเพิ่มภาระให้กับคุณมากขึ้น และทำให้การผัดวันประกันพรุ่งหรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก
นั่นคือเหตุผลที่ฉันขอร้องให้คุณเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และเลือกเพียงหนึ่งอย่างที่จะลองนำไปปฏิบัติในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าให้ลองอีกอย่างหนึ่ง
คุณเห็นไหมว่าฉันกำลังจะสื่ออะไร? ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการฝึกวินัยในตนเอง เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในไลฟ์สไตล์และทัศนคติ แล้วสร้างระบบสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างนิสัยที่ดีของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่าง ClickUpเป็นทั้งตัวติดตามนิสัย เครื่องมือตั้งเป้าหมายแอปบันทึกประจำวัน รายการสิ่งที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับเป้าหมายและรักษาแรงจูงใจในการมีวินัยในตนเอง
เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพัฒนาวินัยในตนเองระยะยาวและเข็มทิศภายในที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำ!
ผู้เขียนรับเชิญ: พีท ฮอลลินส์ เป็นนักเขียนขายดีและนักวิจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านจิตวิทยา และมีประสบการณ์ทำงานกับผู้คนหลากหลายอาชีพและภูมิหลัง หลังจากทำงานในคลินิกส่วนตัวมาหลายปี เขาได้หันมาทุ่มเทให้กับการเขียนและการนำความรู้จากการศึกษาตลอดหลายปีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนในการพัฒนาชีวิตจากภายในสู่ภายนอก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากพีท โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาเพื่อรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี 14 หน้าเกี่ยวกับการศึกษาทางจิตวิทยาที่น่าประหลาดใจ 9 เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อผู้คนรอบข้างไปอย่างสิ้นเชิง*