บล็อก ClickUp

11 แบบฟอร์มรีวิวสปรินต์ฟรี

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 เมษายน 2568

เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ ทีมของคุณจะมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า แบ่งปันข้อเสนอแนะ และวางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป แต่บ่อยครั้ง การทบทวนเหล่านี้กลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพียงการอัปเดตข้อมูลที่กระจัดกระจาย แทนที่จะเป็นการสะท้อนผลงานของทีมร่วมกันอย่างแท้จริง

ความคิดเห็นถูกมองข้าม ผู้คนลืมประเด็นสำคัญ และก่อนที่คุณจะรู้ตัว การประชุมก็จบลงโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนต่อไป

นี่คือจุดที่แม่แบบการทบทวนการสปรินต์สามารถสร้างความแตกต่างได้ แม่แบบที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบไม่ได้เพียงแค่ให้โครงสร้างเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ที่ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การเฉลิมฉลองความสำเร็จ การเรียนรู้จากความท้าทาย และการปรับแนวทางให้สอดคล้องกันในอนาคต

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ที่เปลี่ยนการทบทวนของคุณจากการสรุปงานตามปกติให้กลายเป็นช่วงเวลาที่กระตุ้นแรงขับเคลื่อนของทีมคุณ

อะไรคือแบบฟอร์มการทบทวนการวิ่งสปรินต์?

เทมเพลตการทบทวนสปรินต์เป็นกรอบหรือโครงร่างที่ทีมสามารถใช้เพื่อจัดโครงสร้างและอำนวยความสะดวกในการประชุมทบทวนสปรินต์ที่มีประสิทธิผล

แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนสำหรับการทบทวนงานที่เสร็จสิ้นแล้ว การหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ การระบุบทเรียนที่ได้รับ และการวางแผนสำหรับสปรินต์ถัดไปโดยอิงจากผลลัพธ์ของสปรินต์ปัจจุบัน

นี่คือองค์ประกอบทั่วไปของแม่แบบการทบทวนสปรินต์:

  • วาระการประชุม: กำหนดโครงสร้างของการประชุมทบทวน รวมถึงเวลาสำหรับการสาธิต การให้ข้อเสนอแนะ และการอภิปราย
  • งานที่เสร็จสมบูรณ์: รายการงานหรือคุณสมบัติที่เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างสปรินต์
  • การสาธิต: พื้นที่สำหรับแสดงฟังก์ชันหรือคุณสมบัติใหม่
  • การรวบรวมข้อเสนอแนะ: พื้นที่สำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะและคำถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • รายการที่ต้องดำเนินการ: ส่วนที่ต้องจดบันทึกการดำเนินการติดตามผลหรือการปรับปรุงสำหรับสปรินต์ถัดไป

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการทบทวนสปรินต์ดี?

เทมเพลตการทบทวนการสปรินต์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้:

  • ชัดเจนและกระชับ: เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้
  • ยืดหยุ่น: สามารถปรับตัวให้เข้ากับขนาดทีมและประเภทโครงการที่แตกต่างกันได้
  • เน้นการปฏิบัติ: มุ่งเน้นการระบุและแก้ไขปัญหา
  • การทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทุกคนในทีม
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้ตัวชี้วัดเพื่อวัดความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

11 แบบฟอร์มการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เพื่อความสำเร็จของ Agile

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตยอดเยี่ยม มาสำรวจ 11 เทมเพลต Sprint Review ฟรีที่มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ และคุณต้องลองใช้:

1. แม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบ Sprint ใน ClickUp

เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับทีมในการสะท้อนถึง Sprint ที่ผ่านมา ทีมสามารถใช้เพื่อระบุสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ และทำการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับอนาคต

เทมเพลตระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทบทวนความก้าวหน้าของทีมคุณและระบุจุดที่ควรปรับปรุงด้วยเทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ ClickUp

เทมเพลตนี้จัดระเบียบประเด็นการสนทนาเป็นหัวข้อเฉพาะ ช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นของพวกเขาเป็นความสำเร็จ ความท้าทาย และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ ด้วยการใช้ส่วนที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ ทีมสามารถมั่นใจได้ว่าการทบทวนสปรินต์จะไม่กลายเป็นเพียงการสนทนาทั่วไป แต่จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

ข้อได้เปรียบหลักของเทมเพลตนี้คือความสามารถในการติดตามผลในระยะยาว ทีมสามารถย้อนกลับไปดูการทบทวนที่ผ่านมาเพื่อดูว่าได้ดำเนินการตามรายการที่ต้องแก้ไขจากสปรินต์ก่อนหน้าแล้วหรือไม่

การผสานรวมเทมเพลตการทบทวนย้อนกลับกับClickUp Tasksช่วยให้ทีมสามารถแปลงข้อเสนอแนะให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งได้รับระหว่างการทบทวนสปรินต์จะถูกนำไปใช้จริงแทนที่จะสูญหายไประหว่างสปรินต์

แนวทางในการให้ข้อเสนอแนะและการติดตามการดำเนินการของเทมเพลตนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ต้องการเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

2. แม่แบบ ClickUp Backlogs และ Sprints

เทมเพลต ClickUp Backlogs and Sprintsผสมผสานการจัดระเบียบงานค้างและการวางแผนสปรินต์เข้าด้วยกัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีม Agile ที่ต้องการทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้น

เทมเพลต ClickUp Backlogs และ Sprints
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp Backlogs และ Sprints เพื่อทำให้กระบวนการบริหารโครงการของคุณง่ายขึ้น

เทมเพลตนี้ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถจัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงรายการงานที่ค้างอยู่ได้ เพื่อให้งานแต่ละอย่างมีขอบเขตที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นสปรินต์ถัดไป

ประโยชน์หลักของเทมเพลตนี้:

  • การจัดลำดับความสำคัญ: ติดแท็ก จัดระเบียบ และกรองรายการงานค้างได้อย่างง่ายดายตามความสำคัญ
  • ความชัดเจน: กำหนดงานให้ชัดเจนและเตรียมพร้อมสำหรับการสปรินท์ที่กำลังจะมาถึง
  • ความสามารถในการปรับตัว: ปรับเปลี่ยนหรือจัดระเบียบสปรินต์แบ็กล็อกอย่างรวดเร็วเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
  • การทำงานที่ราบรื่น: สามารถสลับระหว่างการจัดเตรียมงานค้างและการวางแผนสปรินต์ได้โดยไม่ต้องออกจากเครื่องมือ
  • จัดการงานค้างอย่างมีระบบ: รักษาคิวงานค้างที่สามารถดำเนินการได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมงานมากเกินไป
  • การตอบสนองที่คล่องตัว: ปรับตัวให้เข้ากับเป้าหมายโครงการที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด

โดยการใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ ทีม Agile สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และบรรลุผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

3. แม่แบบ ClickUp Sprints

เทมเพลต ClickUp Sprintsถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการและติดตามสปรินต์ โดยให้มุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์ เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงาน สถานะความคืบหน้า กำหนดเวลา และเปรียบเทียบความพยายามที่ใช้จริงกับที่คาดการณ์ไว้

เทมเพลต Sprint ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการโครงการ Agile ของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลต ClickUp Sprints

การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดทั่วไปจากการทำงานหนักเกินไปหรือการใช้ประโยชน์น้อยเกินไปในแต่ละสปรินต์ ทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณงานในแต่ละสปรินต์มีความสมดุลและสามารถทำได้จริง

จุดแข็งของเทมเพลตนี้อยู่ที่การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้หัวหน้าทีมและ Scrum Master สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในสปรินต์ และปฏิบัติตามค่านิยมของ Scrum ได้อย่างครบถ้วน

ด้วยความสามารถในการมองเห็นนี้ ผู้จัดการสามารถแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางหรือปรับเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งสปรินท์ได้ ด้วยการติดตามตัวชี้วัด เช่น ความเร็วของทีมและความสมดุลของปริมาณงาน เทมเพลต ClickUp Sprints ช่วยให้ทีมสามารถรักษาทิศทางที่ถูกต้องได้ ทำให้การประเมินความคืบหน้าเป็นไปอย่างง่ายดายในพริบตา

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการให้โครงการของตนดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
จัดการการรีวิวสปรินต์ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile จาก ClickUp

นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนสปรินต์ได้อย่างมาก โดยให้แพลตฟอร์มกลางสำหรับ:

  • เข้าถึงและทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ตลอดระยะเวลาของสปรินท์
  • รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกทีมไว้ในที่เดียว
  • ใช้แท็ก, ป้ายกำกับ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะ
  • มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาเพื่อปรับปรุงการสปรินท์ในอนาคต
  • อำนวยความสะดวกในการอภิปรายและการระดมความคิดด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

อ่านเพิ่มเติม: Sprint Review กับ Retrospective: ต่างกันอย่างไร?

4. เทมเพลตกิจกรรม ClickUp Agile Sprints

เทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUpรวบรวมกิจกรรมสำคัญทั้งหมดของ Agile sprint ไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่จัดระเบียบอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การวางแผน sprint และการประชุมประจำวัน ไปจนถึงการทบทวน sprint

เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Agile ของคุณด้วยเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprints ของ ClickUp

แต่ละประเภทของกิจกรรม เช่น การวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการทบทวนสปรินต์จะมีส่วนเฉพาะของตัวเอง ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถบันทึกเป้าหมาย บันทึกย่อ และรายการที่ต้องดำเนินการในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและง่ายต่อการกลับมาทบทวน

ตัวอย่างเช่นในระหว่างการวางแผนสปรินต์ ทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุการมอบหมายงาน และตั้งเป้าหมายของสปรินต์ได้ สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตอุปสรรค แบ่งปันความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าในการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน

ส่วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วยลดการพึ่งพาเครื่องมือภายนอก ทำให้คุณสามารถบันทึกบันทึกการประชุม Agile และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล และลดโอกาสที่จะพลาดรายละเอียดที่สำคัญระหว่างกิจกรรม Scrum

เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum ที่ต้องการรวมกิจกรรมและเอกสารของสปรินต์ไว้ในที่เดียว

5. แม่แบบ ClickUp Simple Sprints

เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือทีมที่มีสมาชิกน้อยเทมเพลต ClickUp Simple Sprintsนำเสนอรูปแบบที่เรียบง่ายโดยเน้นที่สิ่งจำเป็น: การมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และสถานะปัจจุบัน

เทมเพลต Sprint ง่าย ๆ ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้กระบวนการบริหารจัดการสปรินต์ของคุณง่ายขึ้นด้วยการนำเทมเพลต ClickUp Simple Sprints มาใช้

การตัดทอนฟิลด์และฟังก์ชันที่ซับซ้อนออกไปช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานภายในกรอบเวลาของสปรินต์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกรบกวนจากฟีเจอร์เพิ่มเติม

นี่คือคุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้:

  • การออกแบบแบบมินิมอล: หลีกเลี่ยงคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นและสิ่งรบกวน
  • มุ่งเน้นอย่างชัดเจน: มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
  • การสื่อสารที่เรียบง่าย: เพิ่มความชัดเจนและลดภาระทางความคิด
  • การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิต

เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการลงมือทำมากกว่าการวิเคราะห์, แบบฟอร์มนี้มอบเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสปรินต์โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดตามหรือรายงานที่ซับซ้อน.

เหมาะสำหรับ: ทีมที่เพิ่งเริ่มต้นกับวิธีการ Agile และต้องการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งตารางสปรินท์ที่มีประสิทธิภาพ

6. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการ Agile ScrumของClickUpมอบกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งครอบคลุมทุกแง่มุมของ Scrum ตั้งแต่การปรับปรุงงานในแบ็คล็อกไปจนถึงการทบทวนสปรินต์

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ประสานกระบวนการ Agile ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

กระดานที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการบทบาท, งาน, และเหตุการณ์ของ Scrum ทั้งหมดในมุมมองเดียว ทำให้การติดตามแต่ละขั้นตอนและบทบาทในกระบวนการ Scrum ง่ายขึ้น

การจัดระเบียบของเทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ Scrum Master ซึ่งต้องติดตามการพึ่งพาของงาน, ตัวขัดขวาง, และเป้าหมายของสปรินต์ แต่ละเฟสจะมีมุมมองบอร์ดเฉพาะใน ClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการจัดการการพึ่งพาของกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้ทีมสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการ, ลำดับความสำคัญ, และเป้าหมายของโครงการได้

เหมาะสำหรับ: Scrum Master ในการติดตามการพึ่งพาของงาน, อุปสรรค, และเป้าหมายของสปรินต์ในที่เดียว

7. แม่แบบการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUp

แม่แบบการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายสปรินต์ จัดสรรทรัพยากร และประมาณการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณอย่างแม่นยำด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUp

โดยการให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผนสปรินต์ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาที่ชัดเจน (SMART) สำหรับสปรินต์
  • แบ่งงาน: แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ เพื่อช่วยให้การประมาณการและการมอบหมายงานเป็นไปอย่างแม่นยำ
  • จัดสรรทรัพยากร: มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามทักษะและความพร้อมของพวกเขา
  • ประมาณปริมาณงาน: ใช้เทคนิคเช่น story points หรือการประมาณเวลาเพื่อประเมินความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานอย่างถูกต้อง

โครงสร้างที่เป็นระเบียบของเทมเพลตช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายของสปรินต์โดยรวมและความรับผิดชอบของตน

โดยการใช้เทมเพลตนี้ ทีม Agile สามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผน เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ และในที่สุดส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาที่ต้องการทำความเข้าใจงานของตนสำหรับสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงอย่างชัดเจน

8. แม่แบบการทบทวนการพัฒนาแบบเร่งด่วนโดย Miro

เทมเพลตรีทิวส์สปรินต์ของมิโรเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการแนวทางที่น่าสนใจและร่วมมือกันในการทบทวนสปรินต์ ด้วยอินเตอร์เฟซสไตล์ไวท์บอร์ดที่เปลี่ยนการทบทวนสปรินต์ให้กลายเป็นเซสชั่นที่มีปฏิสัมพันธ์และน่าสนใจ

แบบฟอร์มการทบทวนสปรินต์: แบบฟอร์มการทบทวนสปรินต์
ผ่านทางMiro

เทมเพลตนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยให้ทีม Scrumแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างชัดเจนบนกระดาน แบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และบันทึกข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ได้ทันที พื้นที่แบบอิสระช่วยให้สามารถระดมความคิดโดยไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบตายตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ชื่นชอบการสนทนาแบบเป็นธรรมชาติและไม่เป็นทางการ

ด้วยโน้ตดิจิทัล เครื่องมือวาดภาพ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้ส่งเสริมประสบการณ์การทบทวนที่มีชีวิตชีวาและร่วมมือกัน

รูปแบบการนำเสนอที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งขาดพลังงานจากการประชุมแบบพบหน้ากัน

✨เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum ที่ต้องการให้การทบทวนสปรินต์มีความน่าสนใจและส่งเสริมการทำงานร่วมกันมากขึ้น

9. แบบฟอร์มการทบทวนการวิ่งโดย Mural

แม่แบบการทบทวนการพัฒนาแบบสปรินต์ของ Muralเป็น เครื่องมือที่มีรูปลักษณ์น่าดึงดูดและโต้ตอบได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมทบทวนการพัฒนาแบบสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ

แม่แบบการทบทวนการสปรินต์ : แม่แบบการทบทวนการสปรินต์
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

โดยการให้กรอบโครงสร้างสำหรับการหารือเกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์, การรวบรวมข้อเสนอแนะ, และการระบุจุดที่ต้องปรับปรุง, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบได้

นี่คือประโยชน์บางประการของเทมเพลตนี้:

  • การจัดระเบียบทางสายตา: แบ่งส่วนงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ข้อเสนอแนะ และรายการที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะ: ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกที่มีผลกระทบมากที่สุด
  • ประสบการณ์แบบโต้ตอบ: สร้างความมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกในทีมและส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย

✨เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานระยะไกล เนื่องจากเป็นวิธีที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจในการจัดการประชุมสรุปงานแบบสปรินต์ออนไลน์

10. แผนผังการทบทวนการเพิ่มผลิตภัณฑ์และการสปรินต์ โดย SlidesTeam

เทมเพลตแผนผังการทบทวนผลิตภัณฑ์และการทบทวนสปรินต์ของทีมสไลด์เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการภาพรวมในระดับสูงสำหรับการนำเสนอ แสดงกระบวนการ Scrum สำหรับการทบทวนสปรินต์และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน

เทมเพลตแผนผังการทบทวนผลิตภัณฑ์และสปรินต์: เทมเพลตการทบทวนสปรินต์
ผ่านทางSlidesTeam

โครงสร้างที่จัดวางอย่างเป็นระบบนี้ช่วยแยกความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละขั้นตอนของสปรินต์ ทำให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์แต่ละส่วนเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรตลอดระยะเวลา

รูปแบบแผนผังการไหลมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมหรือการอธิบายกระบวนการทบทวนการสปรินต์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่คุ้นเคยกับ Agile

การออกแบบที่พร้อมสำหรับการนำเสนอทำให้ง่ายต่อการใช้งานในพิธีกรรมและประชุมแบบ Agileโดยให้วิธีการที่กระชับและชัดเจนในการสาธิตกระบวนการทำงาน

เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum ที่ต้องการแสดงกระบวนการทบทวนสปรินต์ในรูปแบบที่มองเห็นได้

11. แบบฟอร์มการประชุมทบทวนการทำงานแบบสปรินท์ตามช่วง

แบบฟอร์มการประชุมทบทวนสปรินต์โดยแบ่งช่วงเป็นทรัพยากรที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการทบทวนสปรินต์ได้อย่างมาก รูปแบบที่จัดระเบียบอย่างดีช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปที่ทีมมักพบในการประชุมเหล่านี้โดยตรง

แบบฟอร์มการประชุมทบทวนการสปรินต์: แบบฟอร์มการทบทวนการสปรินต์
ผ่านทางระยะ

เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมที่สำคัญของสปรินต์ได้รับการครอบคลุมโดยการแนะนำทีมผ่านประเด็นการสนทนาที่สำคัญ เช่น การทบทวนเรื่องราวของผู้ใช้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

เทมเพลตนี้ยังให้:

  • ส่วนที่ชัดเจนช่วยให้รักษาความสนใจและป้องกันการสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่เฉพาะสำหรับการบันทึกข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องดำเนินการช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้รับการบันทึกและนำไปปฏิบัติ
  • เอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องดำเนินการช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าและส่งมอบผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม Agile สามารถปรับปรุงกระบวนการทบทวนสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงการสื่อสาร, และในที่สุดก็สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้

เหมาะสำหรับ: ทีม Scrum ที่ต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างและความรับผิดชอบร่วมกัน

การกำหนดความหมายใหม่ของการทบทวนสปรินต์เพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย ClickUp

ในการพัฒนาแบบ Agile การทบทวนสปรินต์แบบดั้งเดิมมักไม่สามารถบรรลุศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของเทมเพลตการทบทวนสปรินต์ฟรี 11 แบบนี้ ทีมงานสามารถยกระดับการปฏิบัติ Agile ของพวกเขาและขับเคลื่อนการปรับปรุงที่สำคัญได้

เทมเพลตเหล่านี้เป็นมากกว่าเครื่องมือ; พวกมันช่วยกระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่มีความหมายและการสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง ด้วยการมองข้ามตัวชี้วัดที่ผิวเผิน ทีมงานสามารถเจาะลึกถึงผลกระทบของงานของพวกเขา ระบุบทเรียนที่มีค่าและโอกาสในการเติบโต

ด้วยซอฟต์แวร์และเทมเพลต Agile ของ ClickUp คุณสามารถให้การทบทวนในแต่ละสปรินต์กลายเป็นก้าวสำคัญสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมในงานของคุณ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้!