การทบทวนสปรินต์ Vs. การทบทวนย้อนหลัง: ความแตกต่างคืออะไร?

คุณกำลังเป็นผู้นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งไปกับการประชุมมากกว่าการทำงานจริง คุณเสียเวลาและพลังงานอันมีค่าไปกับการจัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
รู้สึกเหมือนกันไหม?
นี่คือจุดที่วิธีการแบบอไจล์เข้ามาช่วยเหลือคุณ
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น Scrum ซึ่งเป็นวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile ได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เฉพาะของตนเอง ในบรรดาการประชุมเหล่านี้ สองขั้นตอนสุดท้ายในกรอบการทำงานของ Scrum คือ การทบทวน Sprint และการทบทวนย้อนกลับ Sprint
ทีม Agile ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรต้องเข้าใจบทบาทของพิธีกรรม Agileเหล่านี้และความแตกต่างระหว่างการทบทวน Sprint และการทบทวนย้อนกลับ Sprint เพื่อความสำเร็จของโครงการ
คู่มือนี้ครอบคลุมถึงความแตกต่างระหว่างการทบทวนสปรินต์กับการทบทวนย้อนหลัง, ความท้าทายที่พบบ่อยในการดำเนินการทั้งสอง, และเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมสปรินต์
การทบทวนการวิ่ง vs. การทบทวนย้อนหลัง: ภาพรวม
|การทบทวนการวิ่ง
|การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
|จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ โดยมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้
|จัดขึ้นหลังจากการทบทวนสปรินต์ ทีมสครัมจะประเมินและหารือเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานและขั้นตอนที่ดีขึ้นสำหรับสปรินต์ถัดไป
|กิจกรรม Scrum ครั้งที่สาม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อสิ้นสุด Sprint
|กิจกรรม Scrum สุดท้าย ซึ่งจัดขึ้นหลังจากการทบทวน Sprint
|ทบทวนความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์และกำหนดขั้นตอนต่อไปสำหรับทิศทางของผลิตภัณฑ์
|ประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของทีม
|ทีมสครัม, สครัมมาสเตอร์, เจ้าของผลิตภัณฑ์, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|สครัมมาสเตอร์, ทีมสครัม, และเจ้าของผลิตภัณฑ์
|มุ่งเน้นที่ 'อะไร' คือ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้า
|มุ่งเน้นที่ 'วิธีการ' หรือกระบวนการ เพื่อหารือและนำการปรับปรุงที่เป็นไปได้มาใช้ภายในองค์กร
|1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสปรินต์
|โดยปกติ ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
|นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอัปเดตแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์
|หารือและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ความแตกต่างหลักระหว่างการทบทวนสปรินต์กับการทบทวนย้อนหลัง
การทบทวนการสปรินต์และการทบทวนย้อนกลับมีบทบาทสำคัญในกรอบการทำงาน Agile Scrum โดยทั้งสองกิจกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่แตกต่างกันและเน้นที่องค์ประกอบต่าง ๆ ของวงจรสปรินต์
นี่คือความแตกต่างหลักระหว่างการทบทวนสปรินต์กับการทบทวนย้อนหลัง:
ความหมาย
การทบทวนการวิ่ง
การประชุมทบทวนการสปรินต์ เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสปรินต์ โดยสมาชิกทีมสครัมและเจ้าของผลิตภัณฑ์จะมารวมตัวกันเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดู จากข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมสครัมจะ ทบทวนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และนำผลิตภัณฑ์กลับเข้าสู่รายการงานที่ต้องทำ
ย้อนหลัง
ในทางกลับกัน การทบทวนย้อนหลังจะเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนสปรินต์ ทีมสครัมจะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในสปรินต์ที่ผ่านมา และวิเคราะห์ขอบเขตเพื่อปรับปรุงกระบวนการในอนาคต การประชุมทบทวนย้อนหลังมักมีการอภิปรายเกี่ยวกับ สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ โดยส่วนใหญ่จะเน้นการสะท้อนถึงการพัฒนาพลวัตของทีมและกระบวนการต่างๆ
ทีมต่าง ๆ ใช้ตัวอย่างและแบบจำลองการทบทวนสปรินต์ที่แตกต่างกันเพื่อทดลองและหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การทบทวนแบบ Mad Sad Glad Sprint สำหรับทีมของคุณได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดการกับปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเครียด อุปสรรคในการทำงาน และขวัญกำลังใจโดยรวมของทีมในการทำงานร่วมกันใน Sprint ที่ผ่านมา
ผู้เข้าร่วม
การทบทวนการวิ่ง
การทบทวนการวิ่งสปรินต์เกี่ยวข้องกับทีมสครัม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าของผลิตภัณฑ์
- สมาชิกทีม Scrum นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขาได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแบ่งปันความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในกระบวนการพัฒนา
- เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องมั่นใจว่าแบ็คล็อกของผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมอบให้
การทบทวนย้อนหลัง
มีเพียงทีม Scrum เท่านั้นที่เข้าร่วมการประชุมทบทวน Sprint นี่เป็นการสนทนาแบบเปิดกับสมาชิกทีม Scrum เกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและข้อมูลเชิงลึก โดยไม่มีการเข้าร่วมจากบุคคลภายนอก
โฟกัส
การทบทวนการวิ่ง
การทบทวนการวิ่ง (Sprint review) ในตอนท้ายของแต่ละ Sprint จะมุ่งเน้นไปที่ สิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว ทีมงานจะประเมินว่าการจัดสรรงานเป็นธรรมหรือไม่ พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และว่าคำจำกัดความของสิ่งที่ส่งมอบแล้วและสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่
การทบทวนย้อนหลัง
การทบทวนสปรินต์มุ่งเน้นที่กระบวนการและด้านมนุษย์ของการดำเนินงาน แม้ว่าสปรินต์จะเน้นการทำงานเป็นทีม แต่การทบทวนพยายามระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ และ วิธีการปรับปรุง ในสปรินต์ถัดไป
ในแต่ละการทบทวนย้อนหลัง คุณจะมองหาวิธีเล็กๆ น้อยๆ ที่จะทำให้ดีขึ้น เพื่อที่เมื่อเวลาผ่านไป การปรับปรุงเล็กๆ เหล่านั้นจะสะสมกลายเป็นสิ่งสำคัญ
โครงสร้างและวาระการประชุม
การทบทวนการวิ่ง
- ทีมสครัม ซึ่งประกอบด้วยนักพัฒนา นำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือคุณสมบัติแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทีมได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของสปรินต์ได้ถูกทำให้สำเร็จหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายสิ่งที่ไม่ได้ทำให้สำเร็จ
- จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแบ่งปันข้อเสนอแนะและตั้งคำถามกับทีม Scrum
- เพื่อช่วยให้ทีมพัฒนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้าและความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในรอบสปรินท์และโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่กำหนดการประชุมสำหรับการทบทวนสปรินต์จะมีลักษณะดังนี้:
|เปิดการประชุม
|เริ่มต้นด้วยการทักทายและแนะนำตัวเองสั้น ๆ ก่อนเข้าสู่การรีวิว
|แนะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|แนะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทีมทราบว่าใครอยู่ในที่ประชุม
|กำหนดบริบท
|สครัมมาสเตอร์จะกำหนดวาระการประชุม
|ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
|ทีมพัฒนา Scrum นำเสนอส่วนเพิ่มเติมที่ได้ดำเนินการและอาจจัดแสดงการสาธิตผลิตภัณฑ์/ฟีเจอร์
|ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
|ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งปันความคิดเห็น และทุกคนหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล รวมถึงการระบุโอกาสสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|การทบทวนงานค้าง
|เจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบรายการงานที่ต้องทำและกำหนดวันที่เสร็จสิ้น
แม่แบบวาระการประชุมทบทวนสปรินต์ของ ClickUpช่วยให้คุณดำเนินการและบันทึกการประชุมทบทวนสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่เทมเพลตการประชุมวางแผน Sprint ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะยกระดับกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ของคุณ:
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- รวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่เป็นระบบ
- ประเมินความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของสปรินต์
- ระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดหรืออุปสรรค
- ปรับปรุงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วม โดยการยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
การย้อนหลัง
เมื่อพิจารณาว่าเป็นการประชุมภายใน ไม่มีวิธีการตายตัวในการจัดการประชุมเหล่านี้
- สมาชิกทีม Scrum ใช้การทบทวน Sprint เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้า ประเมินกระบวนการทำงานและขั้นตอนต่างๆ รวมถึงสำรวจข้อผิดพลาดและแนวทางในการแก้ไข
- การประชุมเหล่านี้มักจะมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าการประชุมยังคงมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น
- คุณสามารถใช้รูปแบบการทบทวน Sprint ที่แตกต่างกัน เช่น Mad Glad Sad, Mountain Climber และSailboat retrospectiveเพื่อทบทวนและสะท้อนผลของวงจร Sprint ของคุณ
วาระการประชุมย้อนหลังของ Sprint มีดังนี้:
|การเริ่มต้นทำความรู้จัก
|เริ่มต้นด้วยการสร้างบริบทของพื้นหลังของแต่ละบุคคล สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจเพื่อให้สมาชิกสามารถแบ่งปันและหารือเกี่ยวกับความท้าทายได้อย่างเปิดเผย
|ระยะการสะท้อนคิด
|ใช้แบบฟอร์มย้อนหลังเพื่อสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ผล
|จัดระเบียบข้อเสนอแนะ
|ประเมินและจัดกลุ่มข้อเสนอแนะให้เป็นหัวข้อที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
|การลงคะแนนเสียง
|สมาชิกทีมลงคะแนนเสียงในประเด็นที่พวกเขาพิจารณาว่ามีความเร่งด่วนที่สุดในการแก้ไข
|การอภิปรายเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
|ให้ความสำคัญกับปัญหาที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด สำรวจอย่างละเอียด และสร้างแผนที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในสปรินต์ต่อไป
ใช้เทมเพลตการระดมความคิดย้อนกลับของ Sprint ของ ClickUpเพื่อ:
- ทบทวนและวิเคราะห์ความคืบหน้าของสปรินต์
- ระดมความคิดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของสปรินต์
- ระบุแนวโน้มประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบหลายสปรินต์
- ติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายในสกรัมแบบアジล
- ค้นหาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้า และประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
การใช้ Agile และ Scrum ในการตรวจสอบสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง
สรุปสั้น ๆ: ตอนนี้คุณทราบความแตกต่างระหว่างการทบทวนสปรินต์กับการทบทวนย้อนหลังแล้ว
การประชุมทบทวนการสปรินต์และการทบทวนย้อนกลับของสปรินต์เป็นกิจกรรมของ Scrum ที่ทีม Agile เข้าร่วม
วิธีการสครัมเป็นวิธีการโครงการแบบคล่องตัวที่ทีมพัฒนาใช้เพื่อจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
มันแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า สปรินต์ (Sprints) ซึ่งแต่ละรอบสปรินต์จะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นด้วยการวางแผนสปรินต์ (Sprint planning) มีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับงานค้างทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า บักเก็ต (Product Backlog) ซึ่งเป็นรายการงานที่ทีมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น รวมถึงเรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories) ข้อบกพร่อง (Bugs) งานต่าง ๆ และอื่น ๆ
เรื่องราวของผู้ใช้มีบทบาทสำคัญในการอธิบายรายการงานที่ต้องทำ (backlog) จากมุมมองของผู้ใช้ในระหว่างการทบทวนสปรินต์ (Sprint review) และการทบทวนย้อนกลับ (retrospective) ของสปรินต์ มาสำรวจแง่มุมนี้ของกระบวนการ Scrum กัน
เรื่องราวของผู้ใช้คืออะไร?
เรื่องราวของผู้ใช้ (User Stories) อธิบายว่าผู้ใช้ปลายทางจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์เฉพาะอย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้ออาจต้องการบันทึกสินค้าไว้ในรายการสิ่งที่ต้องการซื้อในแอปอีคอมเมิร์ซเพื่อทำให้กระบวนการซื้อสินค้าง่ายขึ้น
เรื่องราวของผู้ใช้ใน Sprint review คืออะไร?
ในการทบทวนสปรินต์ เรื่องราวของผู้ใช้เป็นพื้นหลังที่ใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการและการเสร็จสิ้นของสปรินต์ เรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้ง่ายต่อการรับข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะนั้นกำลังทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ในความเป็นจริง เรื่องราวของผู้ใช้ช่วยให้งานใน Sprintขยับไปข้างหน้าและมั่นใจได้ว่าเรื่องราวใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับความต้องการใหม่ ๆ
เรื่องราวของผู้ใช้ในการทบทวนคืออะไร?
ในการทบทวนสปรินต์ เรื่องราวของผู้ใช้ (user stories) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการระบุจุดที่ควรปรับปรุง ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตเห็นว่าเรื่องราวของผู้ใช้บางเรื่องใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ระหว่างการวางแผนสปรินต์ และคุณสามารถปรับปรุงการประเมินของคุณในสปรินต์ถัดไปได้
เรื่องราวของผู้ใช้ช่วยให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมปัญหาบางอย่างจึงเกิดขึ้นและสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต
คะแนนเรื่องราวในเรื่องราวผู้ใช้
นอกจากนี้ ทีมที่มีความคล่องตัวยังใช้คะแนนเรื่องราวเพื่อประเมินขนาดที่แท้จริงของงานหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์
หน่วยการวัดเหล่านี้ใช้เพื่อวัดปริมาณงานที่จำเป็นในการทำให้เรื่องราวของผู้ใช้ (user story) เสร็จสมบูรณ์ในรายการงานที่ต้องทำ (product backlog)ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์สามารถใช้หน่วยนี้เป็นระบบคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวของผู้ใช้ที่สำคัญที่สุด
โปรดจำไว้ว่ายิ่งเรื่องราวของผู้ใช้มีความซับซ้อนมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องมีการวางแผนและการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นเท่านั้น
ด้วยClickUp Backlogs และ Sprint Template ทีม Scrum ที่ใช้แนวทาง Agile สามารถมีส่วนร่วมและประเมินคะแนนเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกัน
ในฐานะ Scrum Master หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการจัดการกระบวนการที่ใช้เวลามากในการดำเนินงาน Sprint เทมเพลตนี้สามารถช่วยได้
มันช่วยให้คุณจัดการการดำเนินงานและการผสานรวมซอฟต์แวร์การพัฒนาทางไกลทั้งหมดของคุณในที่เดียว ด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กฎเกณฑ์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ
ส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้มีรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการสปรินต์ การติดตามข้อบกพร่อง และงานค้าง ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและรวมการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับการสปรินต์ไว้ในที่เดียว
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ทีมซอฟต์แวร์ของคุณสามารถติดตามและสร้างวงจร Sprint ของพวกเขาบน ClickUp ได้เช่นกัน และใช้ รายงาน Sprint ของ ClickUp เพื่อจัดการประสิทธิภาพของทีมและรักษาเป้าหมาย Sprint ของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
ความท้าทายทั่วไปในการทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลังสปรินต์
ความจริงก็คือ ไม่ว่าคุณจะวางแผนการทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนกลับสปรินต์ได้ดีเพียงใด คุณก็ยังมีแนวโน้มที่จะพบอุปสรรคบางอย่างในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่คือความท้าทายทั่วไปบางประการที่คุณควรระวัง
การเข้าใจผิดระหว่างการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์กับการนำเสนอเดโม
บ่อยครั้งที่ทีมปฏิบัติต่อการทบทวนสปรินต์อย่างไม่ถูกต้องเหมือนกับการนำเสนอ ซึ่งสร้างความคาดหวังที่ไม่ถูกต้อง การทบทวนสปรินต์ไม่ใช่การสาธิตผลิตภัณฑ์ แต่เป็นเซสชันการทำงาน
การสาธิตเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนสปรินต์ แต่การทบทวนสปรินต์จะครอบคลุมมากกว่านั้น
ระหว่างการทบทวนสปรินต์ ทีมจะหารือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ความคืบหน้าของการปล่อยสินค้า งบประมาณ การวิจัยตลาด เป็นต้น การกำหนดบริบทที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นการทบทวนช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ และทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทีมที่ไม่มีความผูกพัน
เราสามารถยกเลิกการทบทวนสปรินต์ของสัปดาห์นี้ได้ไหม? ทีมพัฒนาถาม
หากทีม Scrum ของคุณใช้ข้ออ้างนี้เพื่อข้ามการทบทวน Sprint แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้น—มีความเป็นไปได้สูงว่าทีมของคุณขาดการมีส่วนร่วมหรือไม่เห็นคุณค่าของการทบทวน Sprint
การทบทวนการวิ่งสปรินต์เป็นช่วงเวลาที่ดีในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีม Scrum มีโอกาสที่จะตรวจสอบสิ่งที่ทำได้สำเร็จและสิ่งที่พลาดไปและปรับตัว หรืออย่างน้อยก็ในทางทฤษฎี
น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่ความเป็นจริงสำหรับทีมส่วนใหญ่
เหตุผลบางประการที่ทำให้ทีม Scrum ของคุณขาดความมีส่วนร่วม ได้แก่:
- ความไม่ชัดเจน
- ความจำเจที่เกิดจากรูปแบบการประชุมที่จัดทำขึ้นอย่างไม่เหมาะสม
- แม้แต่ปัจจัยภายนอก เช่น ความเครียดหรือภาวะหมดไฟ
กุญแจสำคัญคือการวางแผนการประชุมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจและสครัมมาสเตอร์เปิดรับข้อเสนอแนะและการสนทนาอย่างตรงไปตรงมา สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมในการแบ่งปันแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม: 10 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุด เพื่อจุดประกายความกระตือรือร้นในที่ทำงานและสร้างทีมที่แข็งแกร่ง
การทบทวนอดีตที่ซ้ำซากจำเจ
การดำเนินการทบทวนย้อนหลังในรูปแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ นำไปสู่ความเบื่อหน่ายและการไม่มีส่วนร่วม และอาจขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อเพิ่มความสดใหม่และกระตุ้นให้ทีมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ให้เปลี่ยนคำถามที่คุณถาม ทำให้การสื่อสารมีความโต้ตอบมากขึ้น หรือเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานเข้าไป
พิจารณาหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ เช่น Each One Meets ที่สมาชิกในทีมทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว หรือบัตร Kudo สำหรับการยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทดลองใช้รูปแบบต่างๆ จะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับการประชุมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: 25 ไอเดียสนุก ๆ สำหรับการทบทวนงานแบบสปรินต์ที่ควรลอง
การทบทวนที่ผ่านมาโดยไม่มีข้อสรุป
อย่าให้การทบทวน Sprint กลายเป็นเพียงการประชุมที่เต็มไปด้วยคำพูดแต่ไร้การลงมือทำ
ในขณะที่ทีม Scrum หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและค้นหาวิธีปรับปรุงแนวทางเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ส่วนใหญ่ของข้อมูลเหล่านี้มักไม่ถูกบันทึกไว้ ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อบันทึกทุกรายละเอียดของแผนการกระทำที่ได้รับการตัดสินใจในระหว่างการทบทวน
ในความเป็นจริง คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานแบบ Agileและกระบวนการต่าง ๆ ได้ และหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของคุณในกระดานดิจิทัลเช่นClickUp Whiteboards ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่สำนักงานหรือทำงานทางไกล Whiteboards ช่วยให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันและแบ่งปันความคิดได้
เปลี่ยนการประชุมวางแผนและการประชุมเชิงปฏิบัติการของทีมให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณสามารถฝังการออกแบบ เอกสาร และรายการต่างๆ ลงบนอินเทอร์เฟซเดียวได้
หากคุณกำลังทำงานกับทีมระยะไกลหรือทีมแบบไฮบริด คุณสามารถใช้การบันทึกหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างกระชับและแม่นยำ เพียงบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ด้วยClickUp Clipsแล้วแชร์ให้กับทีมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อถอดความวิดีโอให้คุณได้ด้วย!
เคล็ดลับจากมืออาชีพ💡: จดบันทึกทุกไอเดียและขั้นตอนถัดไปแบบเรียลไทม์ พร้อมติ๊กทุกอย่างในรายการที่ต้องทำของคุณให้เสร็จด้วย ClickUp Tasks เปลี่ยนแนวคิดบนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้โดยไม่ตกหล่นแม้แต่เรื่องเดียว
เครื่องมือสำหรับการดำเนินการรีวิวสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง
วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องตัว (SDLC) ประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหวได้, แผนก, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และสมาชิกทีม.
หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนและสะท้อนผลของ Sprint คุณอาจตกเป็นเหยื่อของกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าในการส่งมอบงาน งบประมาณบานปลาย และปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในอุดมคติ คุณต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง (Single Source of Truth)แพลตฟอร์มการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เช่น ClickUpที่รองรับวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การอัตโนมัติของสปรินต์ (Sprint automation) การรายงานสปรินต์ (Sprint reporting) ไปจนถึงการแสดงความคืบหน้าของสปรินต์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ (Visualizing Sprint progress)
มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ได้รับความนิยมและถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมที่มีความคล่องตัว:
คลิกอัพ สปรินต์
ฟีเจอร์Sprints แบบครบวงจรของ ClickUpช่วยให้การอัตโนมัติของ Sprint และการมอบหมายคะแนนเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้คุณมองเห็นและติดตาม Sprint ได้ด้วยแผนภูมิ Burnup และ Burndown, การไหลสะสม และแผนภูมิความเร็ว
กำหนดวันที่สปรินต์, มอบหมายคะแนน, โอนย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติ, และซิงค์กิจกรรมการพัฒนาของทีมกับเทคโนโลยีที่คุณใช้ รวมถึง GitHub, GitLab หรือ BitBucket
ใช้ระบบคะแนนที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมคะแนนจากงานย่อย แยกตามผู้รับผิดชอบ และจัดเรียงเพื่อติดตามสปรินต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp Brain
ในฐานะผู้ช่วย AI ในตัวของคุณClickUp Brainจะเร่งกระบวนการจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างรวดเร็ว
ทีมซอฟต์แวร์ใช้เครื่องมือ AIเพื่อสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์, กำหนดการประชุม, บันทึกการประชุม, สรุป, และแผนงาน และทำให้การสร้างรายงานความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบันทึกย่อสำหรับการประชุมแบบยืนขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาและความพยายามที่คุณใช้ในการประชุมและการอัปเดตได้อย่างมาก
"ClickUp AI ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของเราอย่างมากในการค้นหาวิธีใหม่ๆ เพื่อทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง" อเล็กซ์ แมคคอล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ ClearCalcs กล่าว
"ทีมการตลาด, ผลิตภัณฑ์, และวิศวกรรมของเราได้คิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่, เรื่องราวของผู้ใช้, และแม้กระทั่งบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์. สิ่งนี้ได้เพิ่มทักษะการสื่อสารของทีมเรา และมักช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่รู้ในงานของเรา. ฉันจะอธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง."
กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
ClickUp's workflow ที่ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ Kanban, Scrum หรือระบบใด ๆ ก็ตาม สร้างกระบวนการที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานค้างใด ๆ อัตโนมัติ และมุ่งเน้นไปที่เรื่องที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
แดชบอร์ด ClickUp
จัดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง ตั้งแต่ฝ่ายวิศวกรรมไปจนถึงฝ่ายผลิตภัณฑ์ และทีมผู้นำมีความสอดคล้องกันด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
พวกเขาคือแผนที่ทางสายตาและรายงานสปรินต์ที่เชื่อมโยงการทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และแสดงให้เห็นความคืบหน้า, ความเกี่ยวข้อง, อุปสรรค, และงานที่มีความสำคัญสูง
ทำงานได้มากขึ้นในระหว่างการทบทวนสปรินต์และการประชุมทบทวนการทำงานด้วย ClickUp
คุณรู้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเมื่อการประชุม พิธีกรรม Scrum และการสนทนาทบทวนกลายเป็นมาราธอนต่อเนื่องกัน ในขณะที่การทบทวน Sprint เป็นโอกาสของคุณในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทบทวน Sprint คือจุดที่การสะท้อนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นมากมาย
ClickUp ทำให้การจัดการวงจร Sprint ของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ชุดฟีเจอร์ของ ClickUp รวมถึง Sprint Automation, งาน, กระบวนการทำงานแบบ Agile, ClickUp Brain, กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ด ช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นอยู่เสมอ
เพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนการประชุมของคุณจากกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งประสิทธิภาพสมัครใช้ ClickUp ฟรี