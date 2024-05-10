20 ไอเดียการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของทีม Agile ของคุณ

คุณกำลังเห็นความไม่มีประสิทธิภาพซ้ำซากในโครงการต่อเนื่องหรือไม่? การเลือกแนวคิดการทบทวนย้อนหลังของคุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะแก้ไขช่องว่างด้านประสิทธิผลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เป็นวิธีการทบทวนความสำเร็จที่ผ่านมาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกในทีมรู้สึกว่ารูปแบบการทบทวนการทำงานอาจมีความหลากหลาย มีประสิทธิผล และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่แท้จริงมากขึ้น อาจนำไปสู่ความเฉื่อยชาและการมีส่วนร่วมอย่างเฉื่อยชา
คุณควรหาวิธีในการทำให้การประชุมทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของคุณเป็นเกมมากขึ้น และทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกสนุกมากขึ้น
ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือสครัมมาสเตอร์ คุณควรทำให้การสนทนาทบทวนย้อนหลังเป็นเรื่องสนุกเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแทนที่จะแข่งขันกันเอง ทำให้การประชุมทบทวนย้อนหลังครั้งต่อไปของคุณเป็นไปอย่างผ่อนคลายและน่าจดจำ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเน้นความคล่องตัว
นี่คือ 20 ไอเดียสำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินท์เพื่อให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
การเอาชนะการไม่มีส่วนร่วมต้องการให้คุณ:
- แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้รับจากเซสชันเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงที่จับต้องได้อย่างไร
- ให้แน่ใจว่ามีรูปแบบการทบทวนที่หลากหลายและมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้การประชุมสดใหม่
- ส่งเสริมบรรยากาศที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาได้รับการรับฟังและมีคุณค่า
20 ไอเดียสำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เหล่านี้จะปลุกจินตนาการในทัศนคติของทีมคุณต่อกิจกรรมการทบทวนขึ้นมาอีกครั้ง 👇
1. การทบทวนย้อนหลังแบบสลับเวลา
การทบทวนแบบสลับเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่รู้สึกว่ากระบวนการทบทวนของพวกเขามักนำไปสู่แนวคิดมากกว่าการลงมือทำ
การทบทวนย้อนหลังนี้ครอบคลุมระยะเวลาสี่วัน ในวันแรก คุณจะรวบรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมคำตอบของสมาชิกในทีมไว้ในที่เดียว ในวันที่สอง ใช้การสำรวจความคิดเห็นเพื่อระบุพื้นที่ที่มีความสำคัญโดยอิงจากความคิดเห็นร่วมกันของพวกเขา
วันที่สามประกอบด้วยการหารือแบบเปิดและการคิดค้นเพื่อหาทางแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้. ในที่สุด สรุปการทบทวนในวันที่สี่โดยขอให้พนักงานให้คำมั่นที่จะดำเนินการตามการกระทำที่เฉพาะเจาะจง.
ดูที่ขั้นตอนการวางแผนสปรินต์มาตรฐานเพื่อทำความเข้าใจแต่ละขั้นตอน
2. ชอบ, ได้เรียนรู้, ขาด, ปรารถนา (4Ls)
โมเดล 4Ls ช่วยวิเคราะห์ทั้งข้อดีและข้อเสียจากการทำงานที่ผ่านมาของคุณ
คุณสามารถแบ่งคำตอบของทีมคุณออกเป็นสี่คอลัมน์เพื่อประเมินสิ่งที่พวกเขาชอบ, ได้เรียนรู้, ขาดหายไป, และต้องการ
คาดหวังมุมมองที่หลากหลายจากสมาชิกต่าง ๆ ในลำดับชั้นของพนักงานของคุณ นี่คือแนวคิดหลังการประเมินที่มีคุณค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมความคิดเห็นและค้นหาว่า ปัจจัยภายในและภายนอกมีอิทธิพลต่อทีมสครัมของคุณอย่างไร
เทมเพลต 4Ls Retro ของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณเจาะลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการล่าสุดได้มากขึ้น เทมเพลตการทบทวนนี้ช่วยให้คุณ:
- รวบรวมความคิดเห็นแต่ละบุคคลและสรุปเป็นเวอร์ชันที่สรุปแล้ว
- ค้นหาแผนกที่ต้องการการปรับปรุง
- เตรียมทีมของคุณให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้
- ระดมความคิดและสะท้อนความคิดเห็นของแต่ละสมาชิก
3. การทบทวนย้อนหลังด้วยบอลลูนลมร้อน
เมื่อคุณพูดถึงการทำให้การสนทนาเป็นเกม ไอเดียการทบทวนสปรินต์นี้ถือว่าน่าสนใจมาก ประเมินสปรินต์ล่าสุดของคุณโดยเชื่อมโยงความคิดเห็นของทีมกับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ของบอลลูนลมร้อน
ในการทบทวนย้อนหลังด้วยบอลลูนลมร้อน ท้องฟ้าแจ่มใส บ่งบอกถึงเหตุการณ์เชิงบวกที่กำลังจะเกิดขึ้น และ ลมร้อน หมายถึงกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนทีมของคุณไปข้างหน้า
ในทำนองเดียวกัน เมฆพายุ หมายถึงอุปสรรคทั่วไปที่เปรียบเสมือนปัญหาขัดข้องในกระบวนการดำเนินโครงการของคุณ และ กระสอบทราย ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่จำกัดให้ทีมของคุณเดินหน้าได้เพียงเกียร์หนึ่งเท่านั้น
4. เรื่องราวแบบアジล
เรื่องราวแบบ Agile พิจารณาเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อถอดรหัสความคิดเห็นของสมาชิกในทีมหลายคน ลักษณะเชิงวงจรของแนวคิดการทบทวนย้อนกลับนี้ เหมาะสำหรับการรวบรวมความคิดเห็น และจัดการการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
ผู้เชี่ยวชาญด้านสครัมมักใช้วิธีนี้เพื่อรักษาการสื่อสารที่โปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนกผลิตภัณฑ์
เทมเพลตการทบทวนเรื่องราวแบบอไจล์เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับโอกาสสำหรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ตามด้วยการสร้างงานย่อยสำหรับแต่ละฟีเจอร์ที่จะพัฒนา สามารถช่วยเขียนเรื่องราวที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ในเวลาอันสั้น
เทมเพลตเรื่องราวแบบ Agile ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาความคิดเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกทีมเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมา เทมเพลตย้อนหลังนี้ช่วยให้คุณ:
- เสริมสร้างการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโครงการของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ใหม่
- จัดการประชุมรายเดือนเพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าและจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- จัดหมวดหมู่ภารกิจเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องโดยรวมของทีมคุณ
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ Agile ที่ทีมของคุณควรใช้
5. การล่าหาไข่อีสเตอร์
ให้ทีมของคุณไขไข่อีสเตอร์ไปพร้อมกับการค้นหา การกระทำเพื่อการปรับปรุงกระบวนการอย่างรวดเร็ว ผ่านแนวคิดย้อนหลังนี้
นำธีมย้อนอดีตเทศกาลอีสเตอร์นี้มาปฏิบัติโดยการระบุแผนที่สมบัติของคุณ, ไข่แตก, ไข่เวทมนตร์, และไข่ทองคำของคุณ 🪺
นี่คือวิธีใช้สิ่งของสนุกเหล่านี้:
- แผนที่สมบัติคือสิ่งที่ทำให้การค้นหาทางออกง่ายขึ้น
- ไข่ที่แตกบ่งชี้ถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความท้าทาย
- ไข่วิเศษให้โอกาสครั้งที่สองแก่คุณ โดยให้คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หากคุณสามารถทำโครงการนี้ได้อีกครั้ง
- ไข่ทองคำชี้ให้เห็นว่าใครหรืออะไรที่สมควรได้รับมงกุฎในสปรินต์สุดท้าย เป็นบุคคลหรือกระบวนการ? สิ่งนั้นทำให้โครงการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร?
6. เริ่ม, หยุด, และดำเนินการต่อ
นี่คือหนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมและใช้ได้จริงมากที่สุดในการดำเนินการทบทวนย้อนหลัง
มันเกี่ยวข้องกับการถามทีมว่า:
- เราควรเริ่มทำอะไร
- เราควรทำอย่างไรต่อไปเมื่อเราต้องหยุด
- สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันที่ควรดำเนินการต่อไป
แนวคิดนี้สามารถ ช่วยปรับปรุงการจัดการเวลา และ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ได้อย่างมาก
เทมเพลต Start Stop Continue ของ ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ทีมของคุณควรเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อไป เทมเพลตแบบย้อนหลังนี้ช่วยให้คุณ:
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทบทวนตนเองหลังจากแต่ละโครงการ
- ส่งเสริมให้ทีมติดตามสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลอย่างใกล้ชิด
- ระบุและปรับปรุงกระบวนการที่มีประสิทธิภาพดี
- ยกย่องแผนกที่สามารถเพิ่มอัตรากำไรของคุณได้
พิจารณาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสครัมและ กระบวนการทำงานแบบสครัมที่แตกต่างกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการเลือกกิจกรรมที่จะเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อไป
7. วงดนตรีร็อก 🎸
ใช้รูปแบบนี้ หากทีมของคุณใช้การทบทวนย้อนหลังเป็นประจำ มันจะคล้ายกับการสรุปผลการปฏิบัติงานของคุณ
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ให้ทีมของคุณตั้งชื่อวงดนตรี หรือให้สมาชิกในทีมคิดชื่อขึ้นมาเอง! จากนั้น ใช้การเปรียบเทียบกับวงดนตรีร็อคเพื่อประเมินผลงานของทีม
- ประเมิน 'สถานการณ์' หรือวิธีที่วงดนตรีของคุณ (ทีม) ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา
- ต่อไปคือการตั้งค่า 'เบื้องหลัง' และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีเพียงสมาชิกในทีมบางคนเท่านั้นที่ทราบ
- เน้นย้ำถึง 'ทีมงานเบื้องหลัง' เพื่อทำให้กระบวนการดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ใครที่มีส่วนร่วมอย่างยอดเยี่ยม และใครที่ไม่มีประสิทธิภาพ?
- สุดท้าย ใช้ 'setlist' เพื่อสังเกตการแสดงของคุณจากมุมมองที่กว้างและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
เครื่องมือการจัดการโครงการของClickUp ดูแลห่วงโซ่ทั้งหมดของการทบทวนวงดนตรีร็อคครั้งนี้ ตั้งแต่การร่วมมือในงานเบื้องหลังภายในไปจนถึงการตรวจสอบว่าสมาชิกทีมเดินทางคนใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
8. บทเรียนที่ได้รับจากการบริหารโครงการ
เครื่องมือย้อนยุคขนาดกลางนี้ใช้สำหรับติดตามและบันทึก การกระทำที่ประสบความสำเร็จ โดยทีมเพื่อนำไปใช้ซ้ำในสปรินท์ถัดไป นอกจากการระบุ การกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันแล้ว คุณยังได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของโครงการ อีกด้วย
มุ่งเน้นบทเรียนสำคัญและบันทึกไว้เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งปัน
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับสครัมมาสเตอร์อย่างคุณหรือทีมสปรินต์ วิธีนี้สามารถเปิดเผยพื้นที่มากมายสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คุณสามารถพิจารณาใช้เครื่องมือจัดการโครงการเพื่อรักษาความแม่นยำและประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด 📈
เทมเพลตบทเรียนที่ได้รับจากการจัดการโครงการของ ClickUpนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโครงการของคุณ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตย้อนหลังนี้สำหรับ:
- สังเกตการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มดีจากแต่ละโครงการที่ผ่านมา
- การใช้เครื่องมือติดตามภาพเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- การตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนในอนาคตในโครงการของคุณ
- บันทึกข้อผิดพลาดของเอกสารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
9. เก็บ, ปล่อย, เริ่ม
วิธีนี้คำนึงถึงสิ่งที่คุณต้องการเก็บรักษาและทิ้งไป ตามด้วยแนวทางใหม่ ๆ ที่ควรสำรวจเพิ่มเติม มากกว่าการใช้วิธีเชิงตรรกะ กระบวนการย้อนกลับนี้เป็นกระบวนการที่อิงตามสัญชาตญาณและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทีมสปรินต์ของคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำ
มัน กำจัดสิ่งที่ไม่ได้ผล และผสานวิธีการที่มีอยู่เข้ากับแนวคิดการจัดการโครงการที่สร้างสรรค์
เทคนิคการประเมินนี้เรียบง่ายพอที่จะใช้ร่วมกับเครื่องมือการทบทวนย้อนหลังที่คุณชื่นชอบได้
10. การทบทวนเรือใบ
การทบทวนย้อนหลังของเรือใบเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นความคิดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสปรินต์ที่ผ่านมาในทางที่สนุกสนาน ⛵️
ในแนวทางนี้ ทีมที่ทำงานแบบอไจล์จะจินตนาการว่าสมาชิกในทีมเป็นกะลาสีที่กำลังพายเรือไปยังเกาะร้าง ให้เกาะนั้นเป็นเป้าหมายของคุณ ส่วนสายลมเปรียบเสมือนสิ่งที่พาคุณไปข้างหน้า
หากเปรียบเปรยต่อไป หลักยึดจะเหมือนกับที่คอยฉุดรั้งทีมของคุณไว้ และภูเขาน้ำแข็งก็คือสิ่งที่ขวางทางและก่อให้เกิดความเสี่ยง
วิธีนี้ ช่วยให้ทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสื่อสารกัน ในขณะเดียวกันก็รักษาบรรยากาศให้ผ่อนคลาย
เทมเพลตเรือใบของ ClickUpทำให้กระบวนการทบทวนย้อนหลังทั้งหมดของทีมคุณกลายเป็นเกม. เทมเพลตการทบทวนย้อนหลังให้คุณสามารถ:
- ใช้สัญญาณทางสายตาเพื่อดึงเอาข้อมูลเชิงลึกที่สร้างสรรค์จากทีมของคุณ
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามศักยภาพของทีมของคุณ
- ดำเนินการวิเคราะห์อย่างรอบด้านโดยมีการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทุกคนในทีม
- กำหนดแผนที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์ของโครงการของคุณ
11. การย้อนมองของคิวปิด
มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของผลลัพธ์และการไม่เห็นคุณค่าเสมอไป ความคิดแบบย้อนกลับนี้ ให้ความสำคัญกับการยอมรับผลงานที่มีผลกระทบสูงและมีคุณค่า แทนที่จะมองแต่ข้อเสีย
เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้ทีมอไจล์ของคุณยอมรับว่าพวกเขาสร้างความแตกต่างอย่างไรในสปรินต์ที่ผ่านมา จากนั้นแสดงความชื่นชมต่อคุณลักษณะเฉพาะของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน ให้เน้นสัดส่วนการชื่นชมต่อข้อเสนอแนะที่ 80:20
ปิดการประชุมโดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบในสปรินต์ที่ผ่านมา และสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ทีมบรรลุหรือได้รับในสปรินต์ถัดไป
อย่าลืมใช้แผนภูมิความเร็วสปรินต์เพื่อประมาณขอบเขตของสปรินต์ในอนาคตและรักษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12. การระดมสมองย้อนกลับแบบสปรินต์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทสนทนาที่ไหลลื่น วิธีแบบย้อนยุคนี้ช่วยให้รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน คุณสามารถติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายโดยรวมของทีมและค้นหาสิ่งที่กำลังบั่นทอนขวัญกำลังใจของทีมได้
เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์แบ่งกิจกรรมออกเป็นหกขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
- กำหนดเป้าหมาย
- ระบุธีมและหัวข้อ
- สร้างและจัดสรรงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
- รวบรวมข้อเสนอแนะ
- วิเคราะห์ความคิดเห็นและ
- สร้างแผนปฏิบัติการ
เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินต์ของ ClickUpช่วยเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการประสานงานโครงการที่ดีขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในทีมภายในหน้าจอเดียว
- เปิดเผยจุดคอขวดที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทีมคุณ
- ใช้การแจ้งเตือนเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
- คิดค้นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงสปรินต์ถัดไปของทีมคุณ
13. บ้า, เศร้า, ดีใจ
คุณสามารถเรียนรู้ได้มากมายเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาโดยการศึกษาด้านอารมณ์ของความคิดเห็นของพนักงานของคุณ
แทนที่จะศึกษาการกระทำของพวกเขา ให้ศึกษาว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร สิ่งนี้มักจะเผยให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่าซึ่งทำให้ทีมของคุณเครียดในสปรินต์ก่อนหน้านี้
นั่นคือแนวคิดสำหรับการทบทวนอดีตที่บ้าคลั่ง เศร้า และมีความสุข ในที่นี้ คุณขอให้ผู้เข้าร่วมแสดงออกถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดหรือรำคาญ (บ้า) สิ่งที่ทำให้พวกเขาผิดหวัง (เศร้า) และสิ่งที่นำความสุขหรือความภาคภูมิใจมาให้พวกเขา (ดีใจ)
14. การทบทวนย้อนหลังแบบไม่พร้อมกัน
ตามชื่อที่บอกไว้ การทบทวนแบบไม่พร้อมกันช่วยบรรเทาความไม่สะดวกในการจัดตารางเวลาและการขัดจังหวะการทำงานของทีมคุณ นี่เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะ สำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ตามเขตเวลาต่างๆ
นอกเหนือจากการให้พวกเขาได้มีอิสระในการตอบคำถามในเวลาและสถานที่ของตนเองแล้ว วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ความคิดของแต่ละคนถูกบิดเบือนหรือได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย
การย้อนยุคนี้เปิดโอกาสให้พนักงานของคุณเข้าร่วมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถแบ่งปันไอเดียได้ตลอดเวลาในระหว่างสปรินท์ ไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาสั้น ๆ 10 นาทีตอนเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากที่ทุกคนได้แบ่งปันไอเดียแล้ว ทีมของคุณจะจัดกลุ่มไอเดียเหล่านั้น โหวตเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุด และจากนั้นจึงวางแผนปฏิบัติการโดยอิงจากไอเดียเหล่านั้น
ฟีเจอร์ Sprints ของ Clickupช่วยให้คุณออกแบบและทำงานอัตโนมัติในวงจรสปรินต์ขนาดเล็กและครอบคลุมได้ โดยการทำเครื่องหมายลำดับความสำคัญ การมอบหมายงานย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
15. โจรสลัด
เกมย้อนอดีตที่สนุกสนานเช่นนี้สามารถทำให้ทีมของคุณทั้งหมดตื่นเต้นได้. นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม สำหรับทีมที่มีปัญหาในการใช้รูปแบบการย้อนอดีตแบบดั้งเดิม เนื่องจากคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้.
กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย 'กัปตันโจรสลัด' ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสนุกสนาน นี่คือวิธีการทำงาน
- สมาชิกแต่ละคนจะได้รับแผนที่สมบัติพร้อมคำถามหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความท้าทายของทีม
- สมาชิกในทีมอภิปรายคำตอบของพวกเขาต่อคำถามและระบุความสำเร็จที่มีคุณค่ามากที่สุดของพวกเขา
- ทีมจึงสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาและปรับปรุงความสำเร็จเหล่านี้
16. DAKI
DAKI ย่อมาจาก Drop, Add, Keep, และ Improve. เป็นแบบจำลองที่ทรงพลังสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวเพื่อช่วยให้พวกเขาสะท้อนถึงงานล่าสุดของพวกเขาและระบุการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดำเนินการต่อไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้กับทีมของคุณได้:
- ใช้กระดานดิจิทัล แบ่งออกเป็นสี่คอลัมน์ และติดป้ายกำกับตามลำดับว่า: ใส่เพิ่ม, เพิ่ม, คงไว้, และปรับปรุง
- ระบุคอลัมน์ที่มีหัวข้อหากคุณต้องการให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ เครื่องมือ หรือขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
- ขอให้ทีมของคุณเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละคอลัมน์
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ ได้รับมุมมองใหม่ โดยการให้ทีมของคุณตั้งคำถามถึงคุณค่าของการปฏิบัติในปัจจุบันและปรับปรุงให้ดีขึ้น
17. ระดับพลังงานย้อนหลัง
การทบทวนย้อนหลังนี้เป็นการฝึกฝนที่ออกแบบมาเพื่อ เข้าใจถึงจุดสูงสุดและต่ำสุด ของโครงการหรือกิจกรรมของทีมคุณ ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก: การเพิ่มพลังงาน, การสูญเสียพลังงาน, และการรักษาพลังงาน
- เพิ่มพลัง: ทีมของคุณทบทวนช่วงเวลาที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีพลังระหว่างโครงการ ซึ่งอาจเป็นความสำเร็จ การร่วมมือที่ดี หรือประสบการณ์ที่กระตุ้นความกระตือรือร้นของพวกเขา
- การสูญเสียพลังงาน: พวกเขาสามารถระบุงานหรือกิจกรรมที่ทำให้พลังงานของพวกเขาหมดไป. สิ่งเหล่านี้อาจเป็นงานที่ทำซ้ำ ๆ, ความขัดแย้ง, หรือประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาเหนื่อยล้า.
- การบำรุงรักษาพลังงาน: พวกเขาคิดถึงกิจกรรมที่ช่วยรักษาพลังงานของพวกเขาให้คงที่. อาจเป็นการพักผ่อน, การสื่อสารทางสังคม, หรือประสบการณ์ที่ช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูพลังงาน.
เมื่อคุณรู้จักพวกเขาแล้ว ให้พิจารณาว่าอะไรคือแนวปฏิบัติหรือหน้าที่ที่ช่วยเติมเต็มพลังของพวกเขา
18. การทบทวนการปีนเขา
การทบทวนแบบ Mountain Climber เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครในการ สะท้อนการเดินทางและความก้าวหน้าของทีมของคุณ เปรียบเสมือนการปีนขึ้นภูเขาที่สมาชิกในทีมของคุณจะสะท้อนประสบการณ์ ความท้าทาย และความสำเร็จของพวกเขา
คุณใช้คำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อเพื่อดำเนินการย้อนหลังนี้ นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถลองใช้กับทีมของคุณ:
- เหตุการณ์สำคัญ: อะไรคือเหตุการณ์สำคัญหรือความสำเร็จที่โดดเด่นในเส้นทางของคุณ?
- อุปสรรค: คุณเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง และคุณเอาชนะมันได้อย่างไร?
- การเตรียมตัว: คุณได้เตรียมตัวหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ?
การใช้เครื่องมือย้อนหลังนี้ ทีมงานของคุณสามารถได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับเส้นทางของพวกเขา ชื่นชมความท้าทายที่พวกเขาเอาชนะ และเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปของการปีนเขา
19. การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค) ซึ่งเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ช่วยเปิดเผยจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคที่ทีมของคุณรับรู้ได้
จากการค้นหาว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้ทีมของคุณไปจนถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขาถอยห่างจากบันไดแห่งประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้ เหมาะอย่างยิ่งในช่วงการอัปเกรดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
คุณสามารถทำกิจกรรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหกขั้นตอนง่ายๆ
- เริ่มต้นด้วยการให้สมาชิกในทีมของคุณสะท้อนถึงสปรินต์หรือกิจกรรมปัจจุบันเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพวกเขา
- โปรดเผื่อเวลาประมาณ 10 นาทีให้ทุกคนได้จดบันทึกความคิดของตนเองและจัดหมวดหมู่ความคิดเหล่านั้นให้อยู่ในหมวด SWOT ที่เหมาะสม
- จัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและอภิปรายเป็นกลุ่ม
- จัดประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินความแปลกใหม่ ความเป็นไปได้ และผลกระทบของแนวคิดเหล่านี้
- ร่วมมือกันกำหนดขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้สำหรับสปรินต์ถัดไป
- สรุปโดยการลงคะแนนเสียงในมาตรการที่สำคัญที่สุดเพื่อดำเนินการต่อไป
20. การย้อนรำลึกถึงเรื่อง "ลูกหมูสามตัว"
การย้อนยุคนี้ใช้เรื่องราวคลาสสิกสำหรับเด็กเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในโครงการของคุณ
คุณขอให้สมาชิกทีมสกรัมของคุณนำกระบวนการของบริษัทและกิจกรรมของแผนกต่างๆ มาจัดเรียงไว้ในสามคอลัมน์ โดยแต่ละคอลัมน์แทนบ้านของลูกหมูสามตัวที่สร้างขึ้นจากวัสดุที่แตกต่างกัน ได้แก่ ฟาง ไม้ และอิฐ
- คอลัมน์บันทึกข้อมูลของบ้านฟางบันทึกปัจจัยที่เสี่ยงต่อการล้มเหลว
- บ้านไม้ไผ่เก็บไม้ไผ่ที่แข็งแรงกว่าซึ่งต้องการการปรับปรุง
- คอลัมน์ "บ้านอิฐ" ติดตามปัจจัยที่ทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
วิธีจัดการการทบทวนย้อนหลัง
การจัดเซสชันย้อนหลังสำหรับทีมสครัมต้องการมากกว่าการตั้งคำถามและการทำให้ความคิดเห็นร่วมกันเป็นมาตรฐาน แม้ว่าเราจะเคยผ่านตัวอย่างการทบทวนสปรินต์มาบ้างแล้ว แต่เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ทีมของคุณอาจไม่แสดงความคิดเห็นที่แท้จริงของพวกเขาเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีเหตุผล เป็นหน้าที่ของคุณที่จะ:
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งทีมของคุณรู้สึกสามารถแสดงความคิดเห็นได้
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางจิตใจ
- สร้างพื้นที่ปลอดการตัดสิน
- ส่งเสริมความคิดเห็นสร้างสรรค์ผ่านระบบรางวัล
2. ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
เครื่องมือ วางแผน สปรินต์และโซลูชันการจัดการโครงการมีคุณสมบัติในการติดตามประสิทธิภาพและการพัฒนาภารกิจที่หลากหลายเพื่อลดการคำนวณด้วยตนเอง คุณสามารถมีส่วนร่วมกับเครื่องมือเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้โดย:
- ส่งเสริมการใช้กระดานดิจิทัลแบบโต้ตอบและเอกสารที่ใช้ร่วมกัน
- ขอคำติชมแบบเรียลไทม์และสร้างสรรค์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดเสมือน
- เครื่องมือเขียน AI ที่รวบรวมความคิดเห็นเป็นสรุปโดยอัตโนมัติ
- การซื้อการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ AI
- การใช้เครื่องมือแสดงภาพเพื่อการร่วมมือที่รวดเร็วขึ้น
3. จุดประกายการสนทนาที่มีความหมาย
การรักษาความสนใจของทุกคนให้อยู่กับประเด็นการสนทนาอาจเป็นเรื่องท้าทายในวัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ที่ส่งเสริมการทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างรวดเร็วและการทำงานแบบผสมผสาน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนี้ได้โดย:
- กระตุ้นให้สมาชิกในทีมอำนวยความสะดวกในการประชุมทบทวน
- ต้อนรับมุมมองใหม่ผ่านธีมที่หลากหลาย
- การประเมินความท้าทายจากมุมมองของผู้นำทีม
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- สลับระหว่างคำถามที่สนุกสนานและคำถามที่เฉพาะเจาะจงกับงาน
4. ดำเนินการแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ให้คงความสนใจส่วนใหญ่ของคุณไว้ที่การแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณมีความกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ คิดถึงการนำสิ่งต่อไปนี้มาใช้:
- รายการดำเนินการที่ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา)
- การจัดลำดับความสำคัญของงานระหว่างแผนกย่อย
- ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของทีมคุณ
- ติดตามผลเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- การประเมินกลางสปรินต์เพื่อทบทวนการดำเนินการที่กำลังดำเนินการอยู่
ใช้ไอเดียการทบทวนสนุกเพื่อความสำเร็จในสปรินต์ถัดไป
แพลตฟอร์ม การจัดการโครงการแบบ Agile และการวางแผนสปรินต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับมุมมองของทีมต่อโครงการที่กำลังพัฒนาได้อย่างง่ายดาย
ยิ่งไปกว่านั้น แม่แบบการวางแผนสปรินต์ของ ClickUp ช่วยให้การออกแบบสปรินต์โครงการที่ซับซ้อนที่สุดเป็นเรื่องง่าย ใช้แนวคิดการทบทวนย้อนหลังที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสนทนาอย่างเปิดเผย เมื่อระดมความคิดสำหรับแนวคิดใหม่ คุณสามารถทำงานกับกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่ออิสระในการสร้างสรรค์ที่มากขึ้น
คุณยังสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมสครัมในแต่ละรอบสปรินต์ได้ผ่านฟีเจอร์อันน่าประทับใจของ ClickUp ซึ่งช่วยบันทึกโน้ตอัตโนมัติและสรุปการประชุมย้อนหลังพร้อมวาระการประชุมโดยมี AI สนับสนุน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีและประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่ปกติต้องใช้ไปกับงานธุรการและการจัดการโครงการ ⏳