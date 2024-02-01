การทบทวนย้อนหลังของเรือใบ: สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile นั้นมีการทำซ้ำอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนโครงการไม่มีวันสิ้นสุด! แต่ในที่สุด ทีมของคุณก็สามารถผ่านเส้นชัยไปได้สำเร็จ แทนที่จะย้ายไปทำโครงการถัดไปทันที วิธีการแบบ Agile กำหนดให้มีการประชุมทบทวนเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงสำหรับครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้เพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ทีมมีความสามัคคีและคุณภาพงานที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกับกระบวนการอื่น ๆในทีมที่ทำงานแบบ Agile การทบทวนงานย้อนหลัง (retrospective) ก็จำเป็นต้องมีโครงสร้าง หากคุณยังไม่เคยลองใช้เทคนิคการทบทวนแบบเรือใบ (sailboat retrospective) นี่คือเทคนิคที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณอย่างแท้จริง เทคนิคนี้ไม่เพียงแต่ทำให้การทบทวนงานน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ยังมอบอุปมาอุปไมยที่ชัดเจนในเชิงภาพ เพื่อช่วยให้ทีมสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🛥️
ไม่ว่าคุณจะเป็นScrum Master, Product Owner หรือสมาชิกในทีม Agile การทบทวนแบบเรือใบจะช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เฉลิมฉลองสิ่งที่ทำได้ดีในสปรินต์ที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายสำหรับสปรินต์ถัดไป ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าการทบทวนแบบเรือใบคืออะไรและให้คำแนะนำในการฝึกฝนเทคนิคการทบทวนใน ClickUp
อะไรคือ การทบทวนเรือใบย้อนยุค?
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ใช้การทบทวนแบบเรือใบเพื่อสะท้อนถึงสปรินท์หรือเฟสของโครงการที่ผ่านมา การทบทวนเป็นพิธีการสุดท้ายในกระบวนการ Agileที่ผู้จัดการโครงการดูแลเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโครงการในอนาคต เป้าหมายของการทบทวนคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะท้ายที่สุดแล้ว การทำสิ่งให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นหากคุณรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงอะไร
คุณสามารถใช้เทคนิคการทบทวนย้อนหลังใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่เทคนิคเรือใบนั้นแตกต่างออกไป เพราะมันใช้การเปรียบเทียบกับเรือใบที่กำลังเดินทาง มันไม่แห้งแล้งเหมือนเทคนิคการทบทวนย้อนหลังอื่น ๆ และมอบวิธีที่สนุกให้กับทีม Scrumของคุณในการมองเห็นความก้าวหน้า ความท้าทาย และทิศทางในอนาคต
ในการทำ sailboat retro คุณจินตนาการถึงโครงการเสมือนเป็นเรือใบที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ในระหว่างเซสชัน สมาชิกในทีมจะใช้กระดาษโน้ตเพื่อเขียนความคิดของตนเกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของเรือใบ ซึ่งคุณจะนำไปติดบนไวท์บอร์ดและทบทวนร่วมกัน กระบวนการนี้ส่งเสริมการระดมความคิดและการอภิปรายอย่างเปิดเผย ซึ่งจะนำไปสู่รายการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป
การย้อนดูเรือใบอาจจะเป็นเรื่องที่นามธรรมเกินไปสำหรับบางทีม แต่ผู้จัดการโครงการหลายคนชอบที่มันทำหน้าที่เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุก และยังช่วยให้ทีมเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกด้วย มันสนุกกว่าการจ้องกำแพงข้อความจืดชืดเป็นเวลาสองชั่วโมงมากใช่ไหมล่ะ?
องค์ประกอบของการทบทวนเรือใบแบบย้อนหลัง
การย้อนกลับเรือใบเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบคล่องตัวที่มีประโยชน์ เนื่องจากใช้การเปรียบเทียบ จึงทำให้ทีมคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิ่งในอนาคตได้ง่ายขึ้น ในระหว่างเซสชัน ทีมของคุณจะบันทึกความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบของเรือใบ ซึ่งคุณจะใช้เพื่อวางแผนโครงการในอนาคต
เป้าหมาย
เป้าหมายของการย้อนยุคเรือใบคือจุดหมายปลายทาง คิดถึงสิ่งนี้เหมือนกับ "X" บนแผนที่โจรสลัด บางทีมอาจเรียกสิ่งนี้ว่า "เกาะ" ที่เรือใบของคุณต้องการไปถึง เป้าหมายอาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่จุดสิ้นสุดของการวิ่งระยะสั้นไปจนถึงการเสร็จสิ้นของโครงการใหญ่ สิ่งที่สำคัญคือการเลือกจุดสำคัญที่ทีมสามารถทำงานไปสู่ได้ 🌻
ลม (หรือใบเรือ)
ลมหรือใบเรือเป็นสัญลักษณ์ของพลังบวกที่ขับเคลื่อนเรือใบของคุณให้เข้าใกล้จุดหมายปลายทางมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความสำเร็จทั้งหมด จุดแข็ง และสภาวะที่ดีที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อช่วงสุดท้ายหรือโครงการที่ผ่านมา อาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ใบรับรองเฉพาะทาง การเพิ่มงบประมาณของแผนก หรือการที่สามารถจ้างงานบางส่วนของทีมจากภายนอกได้
สมอ
ในการทบทวนย้อนหลังของเรือใบ สมอเรือเป็นตัวแทนของความท้าทายหรืออุปสรรคที่ชะลอความก้าวหน้าของทีม สมอคือสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ เช่น ปัญหาด้านการสื่อสารหรือข้อจำกัดด้านทรัพยากร
หิน
หินเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือความท้าทายที่คาดการณ์ได้ในเส้นทางของเรือใบ ขณะที่มองสมอในอดีต หินมองไปข้างหน้าและต้องการให้ทีมวางแผนล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่ทราบแล้ว เป้าหมายคือการลดผลกระทบของมันในสปรินต์ถัดไป หินอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือข้อจำกัดทรัพยากรที่ยังคงมีอยู่
ดวงอาทิตย์
ในที่สุด ดวงอาทิตย์แทนถึงเป้าหมายของทีมคุณที่อยู่นอกเหนือจากเป้าหมายหลัก องค์ประกอบนี้เพิ่มชั้นของแรงจูงใจและความบันดาลใจ โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวและวิสัยทัศน์ของทีม จุดมุ่งหมายที่นี่คือการระบุสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นหรือคำติชมเชิงบวกจากลูกค้า การจบลงด้วยจุดนี้มีความสำคัญเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นคุณค่าของความพยายามของพวกเขาได้
การทบทวนการแล่นเรือใบ
พร้อมที่จะแล่นเรือใบแบบย้อนยุคกับทีมของคุณทั้งหมดแล้วหรือยัง? ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องสร้างภาพประกอบเองทั้งหมด เราอาจจะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่ ClickUp ยังมีเทมเพลตฟรีหลายร้อยแบบสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ—รวมถึงการทบทวนแบบอไจล์ด้วย
เพียงเปิดเทมเพลตเรือใบ ClickUpในระหว่างการประชุมทีมของคุณ แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นได้เลย เริ่มต้นด้วยการเชิญพนักงานทุกคนเข้าร่วมการประชุมทบทวนผลงาน และดำเนินการตามกระบวนการนี้ร่วมกัน:
- ตั้งเป้าหมาย: ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่ชัดเจน หากคุณได้ตั้งค่าใน ClickUp ไว้แล้ว เป้าหมายนี้มักจะมาจากเป้าหมายใน ClickUpของคุณ
- รวบรวมเสบียง: ทุกเรือต้องมีเสบียงก่อนการเดินทางไกล ใช่ไหม? ในขั้นตอนนี้ คุณคุยกันเกี่ยวกับทรัพยากรและเสบียงที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของคุณ อาจรวมถึงบุคลากร, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ
- ตรวจสอบสภาพอากาศ: คุณคาดหวังว่าจะได้พบกับทะเลที่สงบหรือน้ำที่ปั่นป่วนและอันตราย? ขั้นตอนของการย้อนยุคเรือใบนี้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทมเพลตเรือใบของ ClickUpผสานกับมุมมองปฏิทิน ClickUpของคุณเพื่อให้ภาพรวมการเดินทางอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม
- สร้างแผนที่เส้นทาง: เมื่อมีเป้าหมายและปฏิทินอยู่ในมือแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสร้างแผนที่เส้นทางร่วมกับทีมของคุณ ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้กำหนดกรอบเวลาและมองเห็นภาพรวมด้วยเครื่องมืออย่างเช่นClickUp Gantt Chart view
- เตรียมเรือของคุณ: เรือทุกลำที่พร้อมออกทะเลต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนออกเดินทาง ในขั้นตอนนี้ของการปรับปรุงเรือใบ คุณจะต้องวางแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
- ออกเรือ: ในที่สุด ทีมของคุณก็พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหญ่ครั้งต่อไปแล้ว ในขั้นตอนนี้ ผู้จัดการโครงการยังคงปรับปรุงโครงการ งาน เอกสาร และกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้น
ในที่สุด อุปมาอุปไมยที่สนุกสนานนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผนสำหรับปัญหาในอนาคต และเห็นพ้องต้องกันในวิสัยทัศน์ร่วมกัน เนื่องจากเทมเพลตการทบทวนแบบเรือใบนี้ช่วยรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาเพียงหนึ่งเดียว การนำการทบทวนแบบเรือใบของคุณไปใช้จึงง่ายเพียงแค่ไม่กี่คลิก 🚣♀️
แนวคิดของ การทบทวนเรือใบแบบย้อนหลัง ภายในกรอบการทำงาน Scrum
การประชุมแบบเรือใบย้อนยุคฟังดูสนุกกว่าการระดมความคิดแบบสปรินต์ย้อนหลังทั่วไปมาก แต่จะเข้ากับกรอบการทำงานแบบ Scrum ได้อย่างไร?
มันอาจจะสร้างสรรค์กว่าการทบทวนที่ผ่านมา แต่การใช้วิธีเรือใบนั้นสอดคล้องกับหลักการของ Scrum เพราะมัน:
- ปรับตัวได้: การย้อนดูผลงานของทีมเรือใบส่งเสริมให้ทีมได้ทบทวนผลงานที่ผ่านมา (ลมและสมอ) และคาดการณ์ความท้าทายในอนาคต (โขดหิน) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธรรมชาติของการจัดการโครงการ Scrumที่ต้องปรับตัวอยู่เสมอ
- การทำงานร่วมกัน: เทคนิคการทบทวนย้อนหลังนี้ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างเพราะสมาชิกทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ขัดขวางทีมและสิ่งที่ทำได้ดี นั่นเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเน้นย้ำของ Scrum ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
- มุ่งเน้นเป้าหมาย: การมุ่งเน้นที่เป้าหมายร่วมกัน (หรือจุดหมายปลายทาง หากเราใช้การเปรียบเทียบกับเรือใบ) สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของ Scrum ในการส่งมอบคุณค่าในขณะที่บรรลุเป้าหมายของสปรินท์
โชคดีที่กระบวนการย้อนยุคเรือใบไม่ได้แตกต่างมากนักหากคุณปฏิบัติตามกรอบงาน Scrum:
- ดำเนินการทบทวนการสปรินต์: ทบทวนผลลัพธ์และสิ่งที่ส่งมอบของการสปรินต์ล่าสุดกับทีม
- ดำเนินการทบทวนโครงการด้วยเรือใบ: มองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดด้วยเทมเพลตเรือใบของ ClickUp ขอให้ทีมเขียนความคิดเห็นของพวกเขาลงบนกระดาษโน้ตสำหรับลม, สมอ, หิน, และดวงอาทิตย์ ทบทวนทุกอย่างร่วมกันเพื่อสรุปข้อมูลสำคัญและบทเรียนที่ได้รับ
- กำหนด รายการที่ต้องดำเนินการ: นำข้อมูลเชิงลึกของคุณไปใช้ประโยชน์โดยการตัดสินใจเลือกรายการที่ต้องดำเนินการในตอนท้ายของการประชุม ใส่รายการที่ต้องดำเนินการลงใน ClickUp พร้อมผู้รับผิดชอบ บันทึกย่อ และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าสปรินต์ถัดไปเป็นไปตามแผน
การทบทวนย้อนหลังของเรือใบ vs. การทบทวนย้อนหลังอื่น ๆ
การทบทวนโครงการแบบเรือใบเป็นวิธีที่สนุกและเป็นอุปมาอุปไมยในการทำสรุปบทเรียนหลังโครงการ แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่วิธีเดียวในการทบทวนความก้าวหน้าของโครงการ นี่เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินท์ที่มีอยู่มากมาย แต่ละรูปแบบมีวิธีการที่แตกต่างกัน:
- เรือใบ vs. ปลาดาว: การทบทวนแบบปลาดาวจะจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นออกเป็นห้าประเภท ได้แก่ เริ่มต้น, หยุด, ดำเนินการต่อ, เพิ่ม, และลด. นี่คือกรอบการทำงานที่กว้างสำหรับการจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นจากทีมของคุณ, ลูกค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งอาจมีประโยชน์. อย่างไรก็ตาม, เรือใบเป็นแนวทางที่เน้นภาพและเปรียบเปรยมากขึ้น ทำให้ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการทบทวนได้ดีขึ้น
- เรือใบกับ 4 L: 4 L หมายถึง ชอบ, เรียนรู้, ขาด, และปรารถนา เช่นเดียวกับเรือใบที่มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม เรือใบมีประโยชน์มากกว่าเพราะยังพิจารณาปัจจัยภายนอก (ลมและสมอ) ที่ส่งผลต่อทีม ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ
- เรือใบ vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad เป็นการทบทวนที่เน้นอารมณ์มากกว่า โดยจะระบุความรู้สึกของสมาชิกในทีมเกี่ยวกับโครงการ ส่วนการทบทวนแบบเรือใบนั้นก็คำนึงถึงอารมณ์เช่นกัน แต่จะเน้นไปที่ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าของโครงการและความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งเน้นไปที่ธุรกิจมากกว่า เช่น การที่บางคนรู้สึกเศร้าที่โครงการสิ้นสุดลง
ทำไมผู้จัดการโครงการถึงเลือกการทบทวนแบบเรือใบ
วิธีการทบทวนย้อนหลังที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการจำนวนมากขึ้นกำลังหันมาใช้การทบทวนแบบเรือใบ เพราะ:
- เน้นภาพสูง: อุปมาเรือใบเข้าใจง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
- ครอบคลุม: เราชอบการทบทวนแบบเรือใบเพราะไม่เหมือนกับเทคนิคการทบทวนอื่นๆ มันให้มุมมองที่ครอบคลุมมากกว่าของโครงการและให้การวิเคราะห์ที่รอบด้านมากขึ้น
- มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ: พนักงานส่วนใหญ่พบว่าวิธีการเชิงอุปมาอุปไมยและสนุกสนานนั้นน่ากลัวน้อยกว่าวิธีการทบทวนแบบอื่นๆ ในทางปฏิบัติ วิธีนี้ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันความท้าทายและความเสี่ยงที่พวกเขาอาจไม่ได้แบ่งปันในวิธีอื่นๆ
- ยืดหยุ่น: คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ขององค์กรเพื่อทำ sailboat retrospective. เทคนิคนี้สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดทีมและแผนกต่าง ๆ ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีม agileใด ๆ
การทบทวนย้อนหลังของเรือใบในทางปฏิบัติ
ณ จุดนี้ เราทราบแล้วว่าการทบทวนแบบเรือใบคืออะไรและวิธีการดำเนินการสำหรับทีมของคุณ แต่คุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากการทบทวนแบบเรือใบไปปฏิบัติได้อย่างไร? ทำตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เพื่อแปลข้อมูลเชิงลึกจากการทบทวนของคุณให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้
ให้ความรู้แก่ทีมของคุณ
ทีมของคุณอาจจะพูดว่า "หืม?" ถ้าคุณเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับแผนภูมิขนาดใหญ่ที่มีรูปเรือใบอยู่บนนั้น ให้สรุปวิธีการทบทวนแบบเรือใบกับทีมของคุณ ก่อน การประชุมเสมอ อธิบายอุปมาอุปไมยนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเซสชัน แม้ว่าคุณจะเคยทำ retrospective แบบเรือใบมาก่อนแล้วก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นการทบทวนสั้นๆ จะช่วยได้มากในการทำความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
สร้างสภาพแวดล้อมที่สบาย
คุณต้องการส่งเสริมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ แต่ผู้คนจะไม่แบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจ สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปิดกว้างซึ่งสมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา หากคุณยังคงประสบปัญหาในการรวบรวมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา ให้ทีมของคุณมีทางเลือกในการแบ่งปันความคิดเห็นโดยไม่ระบุตัวตนแทน
ใช้สื่อภาพประกอบ
การทบทวนแบบเรือใบเป็นกิจกรรมที่เน้นภาพอย่างมาก ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีสื่อภาพประกอบการประชุมนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระดานไวท์บอร์ดจริงหรือแผนผังความคิดดิจิทัลใน ClickUp ควรมีภาพเรือใบ 바람, สมอ, หิน, และดวงอาทิตย์ที่ชัดเจน
บริหารเวลาอย่างรอบคอบ
การทบทวนย้อนหลังอาจหลุดออกจากเส้นทางได้อย่างรวดเร็วหากคุณไม่ระวังเวลา ให้เกียรติเวลาของทุกคนโดยสร้างกำหนดการประชุมที่หลวมๆ ซึ่งแบ่งย่อยสิ่งที่คุณจะพูดคุยและเวลาที่จะใช้ หากทีมของคุณมีนิสัยชอบใช้เวลามากกว่าที่กำหนด ให้มอบหมายผู้ดูแลเวลาและผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้ทุกคนทำงานตามเป้าหมาย ⏱️
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และขั้นตอนถัดไป
การทบทวนย้อนหลังอื่นๆ เช่น Mad Sad Glad มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกมากเกินไป อารมณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากนัก การทบทวนย้อนหลังแบบเรือใบมีประโยชน์เพราะเน้นสิ่งที่ทำได้ดีในขณะที่ยังกล่าวถึงสิ่งที่คุณสามารถทำแตกต่างออกไปในครั้งต่อไป แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับการประเมินที่เป็นอัตวิสัยมากเกินไป ให้มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ต้องการและขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุผลลัพธ์เหล่านั้น สิ่งนี้จะแปลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของโครงการในอนาคต
จัดประชุมทบทวนเรือใบให้ดีขึ้นใน ClickUp
การทบทวนย้อนหลังของเรือใบมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่าทีมของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมา และช่วยผลักดันทีมให้ก้าวหน้าในสปรินท์ในอนาคต หากดำเนินการอย่างดี จะช่วยให้คุณระบุความเสี่ยง ขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับโครงการใหญ่ถัดไปของคุณ
มีปัญหาเล็ก ๆ อยู่เพียงอย่างเดียว: การประชุมย้อนหลังส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ, รายงาน, และการคุยกัน. ซึ่งต้องการให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการหลายตัว, ซึ่งเป็นสูตรสำหรับการเกิดความสับสน.
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp นำเสนอเมตริก, แม่แบบ, เป้าหมาย, แดชบอร์ด, งาน, และมุมมองหลากหลายไว้ในที่เดียว—แม้กระทั่งสำหรับทีมเทคนิค. ดูความแตกต่างได้ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ฟรี.