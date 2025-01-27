วิธีบริหารทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จากระยะไกล

การบริหารทีมระยะไกลไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทีมพัฒนาอีกต่อไป นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ข้างกันเพื่อทำงานให้เสร็จ ทีมซอฟต์แวร์ที่ทำงานระยะไกลมีความสามารถสูงในการไม่เพียงแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำงานได้ดียิ่งกว่าทีมที่ทำงานในสำนักงานอีกด้วย
ในคู่มือการจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทางไกลนี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดถึงข้อดีและข้อเสียของการบริหารทีมระยะไกล วิธีการสร้างและจัดการทีมของคุณ และแนวทางที่ดีที่สุดในการสื่อสารและความปลอดภัย 💻
อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานจากระยะไกลอย่างประสบความสำเร็จอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการเร่งให้เร็วขึ้นโดยโรคระบาด COVID-19 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกลยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ดีมากมาย
ข้อได้เปรียบและความท้าทายของการทำงานทางไกลในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
การทำงานทางไกลนำมาซึ่งข้อดีมากมายสำหรับทั้งธุรกิจและพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของความสามารถที่มีอยู่ทั่วโลก
ข้อดีหลักบางประการของการทำงานระยะไกลในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่:
- ความสามารถในการจ้างบุคลากรที่ดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานในประเทศหรือเขตเวลาใดก็ตาม
- ครอบคลุมช่วงเวลาและตารางการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- การนำการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเป็นอันดับแรกมาใช้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานเชิงลึก 💡
- การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น
ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลก็มีข้อเสียเช่นกัน. นี่คือความท้าทายบางอย่างที่ผู้นำทีมอาจเผชิญ:
- การไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกในทีมแบบเห็นหน้ากันหรือในเวลาเดียวกันได้ เทียบกับการติดต่อแบบไม่พร้อมกัน
- กำลังประสบปัญหาในการจัดตารางการประชุมและการอัปเดตข่าวสารแบบสดสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในหลายเขตเวลาที่แตกต่างกัน 🌍
- ปัญหาในการทำให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีและพื้นที่ทำงานของทุกคนได้รับการตั้งค่าและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
- ความยากลำบากในการจัดกิจกรรมและงานสร้างทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสมาชิกทีมที่ทำงานในสำนักงานและทำงานทางไกลผสมกัน
บทบาทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile, DevOps และ Scrum ในการพัฒนาแบบระยะไกล
ทีมพัฒนาที่อยู่ห่างไกลจะประสบความสำเร็จในการทำงานในรูปแบบกระจายตัว ด้วยเครื่องมือและวิธีการบริหารโครงการที่นำมาใช้ สตาร์ทอัพและบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำ Agile, Scrum หรือ DevOps มาใช้จะพบว่าวิธีการทำงานเหล่านี้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดหรือระยะไกลโดยธรรมชาติ
วิธีการแบบ Agile (รวมถึง Scrum) แบ่งงานออกเป็นช่วงสั้นๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ โดยขอให้ทีมออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และนำผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วสมาชิกในทีม Agileจะเข้าร่วมการประชุมแบบยืนรายวัน (หรือรายสัปดาห์) เพื่ออัปเดตความคืบหน้าและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลเท่านั้น แต่ยังมักจะง่ายกว่ามากอีกด้วย เนื่องจากมีสิ่งรบกวนและการประชุมแบบพบหน้ากันน้อยลง
ทีมที่นำ DevOps มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้เองหรือควบคู่กับ Agile จะได้รับโอกาสมากขึ้นในการทำลายกำแพงและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการผสานการทำงานระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 🔗
การสร้างและบริหารทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระยะไกล
การทำงานทางไกลเป็นเทรนด์ที่อยู่กับเราไปตลอด ดังนั้นจึงไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้ในการเรียนรู้วิธีการบริหารทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จากระยะไกล นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดของเราในการสร้าง บริหาร และดูแลทีมของคุณให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
1. จ้างสมาชิกทีมระยะไกลที่เหมาะสม 🤝
การนำทีมที่ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการจ้างคนที่เหมาะสมตั้งแต่แรก หากคุณมีส่วนในกระบวนการจ้างงาน ให้ให้ความสำคัญกับการทำให้กระบวนการนี้ทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณในการสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุดในระดับแนวหน้า
เมื่อจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลสำหรับทีมเสมือนของคุณ ให้ทำงานร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกสรรหาบุคลากรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ ระบุรายละเอียดงานและกำหนดภารกิจการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ แนะนำคุณค่าที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีมหรือความอดทน และค้นหาวิธีที่จะค้นพบคุณค่าเหล่านี้ภายในกระบวนการสัมภาษณ์
หากคุณไม่ได้รับผู้สมัครที่มีคุณภาพ ลองทำความเข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่ใด พิจารณาว่าเงินเดือนเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพยายามดึงดูดผู้มีความสามารถจากพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศรับสมัครงานของคุณครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่สำคัญทั้งหมดกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรของคุณ และให้โอกาสผู้สมัครได้จินตนาการว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมของคุณ
2. ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณ 🎉
การเดินทางยังไม่จบเมื่อคุณได้พบกับสมาชิกทีมพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว ปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับตัวคุณ สิ่งที่คุณทำ และวิธีการทำงานของคุณ
แม้ว่าพนักงานจะเคยทำงานทางไกลมาสักพักแล้ว บริษัทของคุณก็มักจะทำงานแตกต่างจากที่ทำงานเดิมของพวกเขา เตรียมการต้อนรับพนักงานใหม่ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทุกคนใหม่ สะท้อนประสบการณ์ของพวกเขา ตรงตามข้อกำหนดของคุณ และช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับองค์กรของคุณได้อย่างราบรื่น
ขณะบริหารทีมระยะไกล ให้โอกาสจัดประชุมออนไลน์กับสมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงานในแผนกอื่น ๆ เชิญพนักงานใหม่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดและกิจกรรมที่เน้นวัฒนธรรมองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นที่ดีที่สุด
3. กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ 🎯
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้ทีมงานมุ่งไปช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจและสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนในสิ่งที่พวกเขาต้องทำต่อไป ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นตายและเป้าหมายย่อยที่เป็นไปได้จริงเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในตนเองและผลักดันโครงการของคุณให้ก้าวหน้า
สำหรับวิธีที่ดีกว่าในการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมาย ให้ใช้ClickUp Goals ClickUp Goals ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมพัฒนาของคุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นผ่านไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
ตั้งเป้าหมายสปรินต์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยการเปลี่ยนงานที่กำลังดำเนินการให้เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ติดตามความคืบหน้าของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นธงจริง/เท็จหรือค่าตัวเลข ดูทุกเป้าหมายในที่เดียว หรือดูในโฟลเดอร์ที่ปรับแต่งเองเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายที่คุณต้องการเห็น
4. ใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ⚒️
ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ได้ประสบปัญหาในการทำงานด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมกับงาน แต่พวกเขาเลือกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ชั้นนำ เช่นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
ClickUp มีทุกสิ่งที่ทีมที่กระจายตัวของคุณต้องการเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตผล และประสบความสำเร็จ มันรวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเข้ากับเครื่องมือที่มุ่งเน้นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทำงานร่วมกันและการทำงานระยะไกล
ทีมซอฟต์แวร์มีทุกสิ่งที่ต้องการเมื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานภายใน ClickUp. ทำให้กระบวนการพัฒนาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ, บักกิ้งสปรินต์, การติดตามปัญหา, แผนที่เส้นทาง, และแดชบอร์ดแบบ Agile. คุณสามารถใช้ClickUp AIเพื่อสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์และแผนที่เส้นทางได้รวดเร็วขึ้น.
ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องกระจายความสนใจไปยังเครื่องมือหลายอย่างด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000รายการของ ClickUpนำทุกอย่างมารวมกันในเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อเวิร์กโฟลว์ที่มุ่งเน้นยิ่งขึ้นและเสริมศักยภาพให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
5. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 💬
ผู้คนมักคิดว่าผู้ที่ทำงานทางไกลถูกทิ้งให้ทำงานตามลำพังและทำงานอย่างอิสระ. แม้ว่าอาจเป็นเช่นนั้น แต่ผู้นำทีมซอฟต์แวร์ทางไกลที่ดีที่สุดจะพยายามติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ.
การตรวจสอบเป็นประจำช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้กรอบการทำงานแบบ Agile การประชุมเป็นประจำ เช่น การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นรูปธรรมแล้ว การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำที่ดี ใช้เวลาในการนัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมเพื่อสอบถามว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่บ้าง มีอะไรที่คุณสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ และหารือเกี่ยวกับแผนการเติบโตของพวกเขา—เพื่อให้คุณสามารถรับฟังความคิดเห็นที่มีค่าและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอาชีพของพวกเขาได้
6. ใช้กรอบการจัดการโครงการ 🧰
การเริ่มต้นจากศูนย์กับวิธีการจัดการโครงการของคุณโดยทั่วไปแล้วเป็นความคิดที่แย่มาก แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่การนำวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาใช้และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณจะมีความเหมาะสมมากกว่า
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ทำงานแบบ Agile เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีเหตุผล โดยเฉพาะสำหรับทีมแบบไฮบริดหรือทีมที่ทำงานทางไกล กรอบงานนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว ทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการประชุมแบบยืนสั้นและการสื่อสารที่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก
ClickUp ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทีมวิศวกรรม Agileเป็นหลัก คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นภายในเครื่องมือจัดการโครงการ(แม้ว่าคุณจะทำได้หากต้องการ) แต่คุณสามารถใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเทมเพลตวิศวกรรมที่มีอยู่ในตัวเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ในทันที
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม ✨
ทีมซอฟต์แวร์ระยะไกลที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคงและเปิดกว้าง ซึ่งส่งเสริมค่านิยม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ขั้นตอนการทำงาน และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของทีม
การมีบริษัทและวัฒนธรรมทีมที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล การผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณของทีมและการให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาอย่างสมดุล มักจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกได้รับการต้อนรับ ได้รับการสนับสนุน มีอำนาจในการทำงาน และได้รับการท้าทายให้ทำผลงานที่ดีที่สุดของตน
ผู้นำแต่ละคนอาจไม่มีส่วนร่วมมากนักในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร แต่จงใช้ทุกอิทธิพลที่คุณมีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณ ผลักดันให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นการนำแอปพลิเคชันสร้างทีมมาใช้ และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ระยะไกลของคุณทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมระยะไกล
คุณไม่สามารถนำทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพได้หากไม่มีการสื่อสารอย่างมีเจตนา ผู้นำที่ดีที่สุดรู้ว่าอะไรควรสื่อสาร เมื่อไหร่ และบ่อยแค่ไหน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างมากเกินไปและน้อยเกินไป
การสื่อสารมากเกินไปกับการสื่อสารที่ชัดเจน: การหาสมดุล
การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องนำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกล ผู้นำบางคนอาจมุ่งเน้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป ทำให้สมาชิกในทีมทั้งเก่าและใหม่รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายละเอียดมากเกินไป สิ่งนี้เรียกว่าการสื่อสารมากเกินไป 🗨️
เพื่อให้ได้สมดุลที่เหมาะสม ผู้นำทีมพัฒนาควร:
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่องทางทีมแทนที่จะส่งข้อความส่วนตัว
- กำหนดแนวทางเกี่ยวกับลักษณะของการสื่อสารในทีมที่ดี
- หลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป และให้อำนาจสมาชิกในทีมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยมีการสนับสนุน
- เลือกแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom หรือ Google Meet และใช้มันอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการหารือและจัดการกับคำขอดึง (pull requests) ในเครื่องมือพัฒนาเช่น GitHub
- ใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อส่งมอบข้อมูลการสื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นรอรับข้อมูลเพิ่มเติม
- แนะนำเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลและเครื่องมือสื่อสารที่เสริมสไตล์การทำงานและความชอบของทีม เช่น Slack หรือ Microsoft Teams
- ใช้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ขั้นตอนการทำงาน, และนิสัยการสื่อสารที่มีอยู่
คุณอาจไม่สามารถทำให้สมดุลได้สมบูรณ์แบบเสมอไป แต่สิ่งสำคัญคือการใช้หลักการและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำที่ชัดเจน ตั้งบรรยากาศที่ดี และร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกล
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นหากคุณกำลังบริหารทีมระยะไกล 🔐
ด้วยทีมงานภายในองค์กร ทำให้แผนก IT ของคุณสามารถตรวจสอบและป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ได้ตั้งใจได้อย่างใกล้ชิด หากซอฟต์แวร์ของคุณมีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการอัปเดตแพตช์ที่สำคัญ ทีม IT สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการอัปเดตแล้ว
ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล คุณจะไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทีมของคุณใช้ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์จากระยะไกล ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง และทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันในกรณีที่เกิดปัญหา
ทีมระยะไกลต้องพิจารณาข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการจ้างงานทั่วโลก แม้ว่าทีมทรัพยากรบุคคลและทีมกฎหมายของคุณควรรับผิดชอบส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ แต่ผู้นำทีมที่กระตือรือร้นจะต้องการทราบว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรภายนอก การจัดการพฤติกรรม และการเลิกจ้างสมาชิกในทีม
เสริมพลังให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
การรู้วิธีบริหารทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จากระยะไกลจะเป็นประโยชน์เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานแบบไฮบริดและระยะไกลกลายเป็นรูปแบบการทำงานถาวร ใช้คู่มือนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของคุณในฐานะผู้จัดการและผู้นำ เพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนและเสริมศักยภาพทีมพัฒนาของคุณให้ทำงานได้อย่างดีที่สุด
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการและกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agileขอแนะนำ ClickUp ให้คุณทดลองใช้ฟรีวันนี้ ไม่มีอะไรเทียบได้สำหรับการบริหารจัดการทีมซอฟต์แวร์ 🤖