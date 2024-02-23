วิธีปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีมและสร้างความสอดคล้องในทีมของคุณในที่ทำงาน

พนักงานที่มีความสุขส่งผลดีต่อธุรกิจ แต่การรักษาให้ทุกคนมีกำลังใจตลอดเวลาเป็นเรื่องยาก
ตามรายงานของGallup พบว่า 59% ของพนักงานทั่วโลกเป็น 'ผู้ลาออกเงียบ' ในขณะที่ 18% มีส่วนร่วมอย่างไม่เต็มที่หรือ 'ผู้ลาออกเสียงดัง'
สถานที่ทำงานทั่วโลกกำลังสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากสาเหตุนี้—การสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมที่ต่ำในที่ทำงานมีมูลค่าถึง 8.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี!
อะไรคือสาเหตุของความเศร้าและภาวะวิกฤตนี้? มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการทำงานหลังการแพร่ระบาด การสื่อสารที่ไม่เพียงพอ การปลดพนักงานจำนวนมาก และระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้น
เข้าสู่โลกของมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล! พวกเขาคือ MVP ตัวจริงที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในที่ทำงาน พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและบังคับใช้นโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงานเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
คุณรู้ว่าคุณทำงานในบริษัทที่มีขวัญกำลังใจสูงเมื่อคุณ:
- ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
- ค้นหาความหมายและความพึงพอใจในงานของคุณ
- มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
- บริหารจัดการสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
- รู้สึกว่ามีคนเห็นและได้ยินจากผู้บริหารระดับสูง
บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมุมมองที่จำเป็นอย่างยิ่ง มาดูวิธีการเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีและการนำกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่สามารถปฏิบัติได้จริงมาใช้กัน
อะไรคือขวัญและกำลังใจของทีม?
ขวัญกำลังใจของทีมคือความมองโลกในแง่ดี ความกระตือรือร้น และความมั่นใจโดยรวมของกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันในองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติโดยรวมของสมาชิกในทีมที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน งานที่ทำ และองค์กรของพวกเขา
ขวัญกำลังใจของพนักงานมีความสำคัญเพราะเป็นกุญแจสำคัญสู่สถานที่ทำงานที่มีความสุขมากขึ้น ซึ่งเพื่อนร่วมงานจะอยู่ทำงานนานขึ้นแทนที่จะลาออกเพียงเพราะความไม่สะดวกเล็กน้อย นี่คือเหตุผลที่สถานที่ทำงานที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายสร้างความแตกต่างอย่างมาก:
- ความพึงพอใจในงาน: พนักงานที่มีขวัญกำลังใจสูงจะรู้สึกพึงพอใจ มีแรงจูงใจ และพบความสมบูรณ์ในงานของตน
- การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ: พนักงานที่มีความพึงพอใจจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและทุ่มเทอย่างเต็มที่
- วัฒนธรรมองค์กร: วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวกและเปิดกว้าง ซึ่งผู้นำทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับวัฒนธรรมองค์กรของคุณรวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันของพนักงาน ในทางกลับกัน ขวัญกำลังใจที่ต่ำอาจส่งผลเสียต่อความพึงพอใจของพนักงานและนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่อ่อนแอ
สาเหตุของขวัญกำลังใจพนักงานต่ำ
ขวัญกำลังใจของพนักงานที่ต่ำเป็นปัจจัยแอบแฝงที่สร้างความวุ่นวายและอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้ และสาเหตุของปัญหานี้มีดังนี้:
- การนำที่แย่: พนักงานพึ่งพาผู้นำของพวกเขาเพื่อคำแนะนำ การสนับสนุน และทิศทาง เมื่อขาดคุณสมบัติเหล่านี้ เพื่อนร่วมทีมของคุณอาจรู้สึกขาดแรงจูงใจอย่างมาก เมื่อขาดความคาดหวังที่ชัดเจนพร้อมกับความรับผิดชอบต่ำ ทีมของคุณจะรู้สึกไม่สนใจ
- ไม่มีการยอมรับหรือสิ่งจูงใจ: การยอมรับเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังซึ่งให้รางวัลแก่ความพยายามของพนักงานของคุณ แต่หากขาดการยอมรับนี้ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะไม่ได้รับการสังเกต และพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดของคุณจะเริ่มมองหาที่อื่น
- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ: เมื่อขาดการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส พนักงานของคุณจะรู้สึกถึงผลกระทบโดยตรง สถานการณ์เช่นนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน และการพลาดกำหนดเวลา
- โอกาสเติบโตไม่เพียงพอ: พนักงานรู้สึกถูกขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จและก้าวสำคัญในสายอาชีพ เมื่อพวกเขาเห็นโอกาสสำหรับการพัฒนาตนเองน้อยหรือแทบไม่มีเลย แรงจูงใจก็หายไปในทันที
แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงพลวัตของทีมและเพิ่มขวัญกำลังใจของทีมขอให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อระบุปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพนักงานของคุณ
บทบาทของความโปร่งใสในการส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงาน
ขวัญกำลังใจที่ดีของพนักงานเริ่มต้นจากการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และการให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในทีม
- การสื่อสารที่ชัดเจน: การแบ่งปันเป้าหมาย ความท้าทาย และการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอย่างเปิดเผย ช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับพันธกิจของบริษัทมากขึ้น การรู้ว่าบริษัทกำลังมุ่งหน้าไปทางใดช่วยให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนได้ดีขึ้น สร้างความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายและเพิ่มขวัญกำลังใจ
- ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากพนักงาน: การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับผลงาน จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากพนักงานคือกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ
- การหารือแบบเปิดกว้าง: การหารือเกี่ยวกับความท้าทาย ความสำเร็จ และแผนในอนาคต ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือและการมีส่วนร่วม การสนทนาเหล่านี้สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างพนักงานกับนายจ้าง ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน
นำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ทีมของคุณกลับมาทำงานอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณจะประหลาดใจที่ได้เห็นพวกเขาอดทนและมุ่งมั่นกับงานมากขึ้น!
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน
ขวัญกำลังใจของพนักงานอาจไม่คงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็นแบบทำงานทางไกล แบบผสมผสาน หรือทำงานในสำนักงาน คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพวกเขา
นี่คือวิธีการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการทำเช่นนั้น:
1. ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน พนักงานมักประสบปัญหาในการสื่อสารและทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานและขัดขวางการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างกัน
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่นClickUpสามารถเป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมในการนำโครงการของทีมข้ามสายงานของคุณมาไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวที่รวมกัน
ด้วยระบบนิเวศที่โปร่งใสของ ClickUp สมาชิกในทีมของคุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองโดยไม่รู้สึกถูกคุกคามจากความก้าวหน้าของผู้อื่น
จากการปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการส่งเสริมการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานได้ในหลายวิธี:
- พนักงานสามารถแท็กบุคคลอื่นหรือทั้งทีมด้วยฟีเจอร์ @mentionเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีมได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับการถามคำถามอย่างรวดเร็ว การติดตามผล หรือการเตือนทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมา
- เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานClickUp มีฟีเจอร์แชทให้ใช้. พนักงานสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเคลียร์ข้อสงสัย ให้หรือขอคำแนะนำ และสื่อสารกับสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของ ClickUp.
- ให้พนักงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Collaboration Detection ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครกำลังดูงานเดียวกันอยู่พร้อมกัน กำลังแก้ไข หรือกำลังเพิ่มความคิดเห็นใหม่ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตรงกันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทำให้การสื่อสารระหว่างทีมภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารมากมายใน ClickUp
- ทำให้กระบวนการพัฒนาทักษะใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpแบ่งโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานหรือเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็นโมดูลเล็กๆ โดยใช้ Task เพิ่มไทม์ไลน์สำหรับแต่ละโมดูล และช่วยให้พนักงานของคุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมโยงงาน เอกสาร การผสานรวม และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมภายใน Workspace เดียว โดยใช้ความสัมพันธ์บน ClickUp เพื่อให้คุณและทีมสามารถเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
- ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฝึกอบรมหรือโครงการของลูกค้า ทีมสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดได้ด้วยแดชบอร์ดแบบอไจล์ของ ClickUp พวกเขาสามารถมองเห็นความคืบหน้าด้วยแผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง และกราฟเส้น และจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนและจัดการโครงการอย่างชัดเจน สื่อสารความรับผิดชอบ รับการอัปเดตความคืบหน้า และรักษาทีมระยะไกลให้มุ่งเน้นที่เป้าหมายร่วมกันด้วยเทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
2. จัดให้พนักงานสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหนียวแน่นเป็นเป้าหมายของทุกองค์กร เริ่มต้นด้วยการผสานค่านิยมของบริษัทเข้ากับการดำเนินงานประจำวันของคุณ ชี้แจงให้ชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถมีส่วนร่วมต่อค่านิยมเหล่านี้ได้อย่างไร และสร้างความรู้สึกถึงเป้าหมายร่วมกันและความเป็นหนึ่งเดียว
การสอดคล้องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกล ซึ่งอาจประสบปัญหาในการเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท
3. ส่งเสริมให้มีการพักเบรกเป็นประจำ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกายของพนักงานโดยการสนับสนุนให้พวกเขาหยุดพักสั้น ๆ ระหว่างวันทำงาน การหยุดพักสั้น ๆ ช่วยป้องกันการเหนื่อยล้า ปรับปรุงสมาธิ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในช่วงพักเหล่านี้ พนักงานสามารถทานของว่าง เดินเล่น จ้องมองออกไปนอกหน้าต่าง ยืดเส้นยืดสาย หยอกล้อกับสัตว์เลี้ยงขนฟู หรือทำกิจกรรมใดก็ตามที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
4. ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ทำให้พนักงานของคุณตระหนักถึงความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตการจัดการ โครงการหรือเทมเพลตด้านทรัพยากรบุคคล และให้ทีมของคุณจัดการเวลาได้ดีขึ้น ลดภาระงาน และรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้ตลอด
ก้าวไปอีกขั้นและสนับสนุนให้พวกเขาไม่เอางานกลับบ้าน ใช้เวลาหยุดพักที่ได้รับค่าจ้าง (PTO) และไม่ติดต่อสื่อสารในช่วงวันหยุด
5. จัดกิจกรรมสร้างทีม
จัดกิจกรรมสร้างทีมสำหรับทีมของคุณเพื่อส่งเสริมการร่วมมือและการสื่อสาร การมีส่วนร่วมในประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การแก้ปัญหาที่ท้าทายหรือการผจญภัยกลางแจ้ง ช่วยสร้างความสามัคคีและความเป็นเพื่อนร่วมงานในหมู่เพื่อนร่วมงาน
ประสบการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลโดยตรงและเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจในงานของพนักงาน
6. ให้การยอมรับในความสำเร็จและก้าวสำคัญของพนักงาน
ยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุคคลและทีม ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม วัฒนธรรมแห่งการชื่นชมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน กระตุ้นให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น รักษาแรงจูงใจของพวกเขา และเสริมสร้างความรู้สึกมีทิศทางของพวกเขา
มันสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมคนอื่นๆ มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีที่สุดและตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น
7. จัดให้มีสิ่งจูงใจและรางวัลสำหรับพนักงาน
ใครบ้างที่ไม่ชอบได้รับรางวัลเมื่อทำงานได้ดี? ออกแบบระบบการให้รางวัลที่โปร่งใสเพื่อยกย่องผลงานที่ยอดเยี่ยม. สามารถทำได้โดยการมอบโบนัส, บัตรของขวัญ, บัตรกำนัลการเดินทาง, หรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ.
สิ่งจูงใจเป็นการยืนยันถึงความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน รางวัลเหล่านี้สร้างวงจรการเสริมแรงทางบวก ส่งเสริมให้ทุกคนมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและรักษาขวัญกำลังใจให้อยู่ในระดับสูง
8. ดำเนินการตรวจสอบเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
กำหนดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของคุณเป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณงาน ความท้าทาย เป้าหมายในอาชีพ และความคาดหวังของพวกเขา พยายามจัดเวลาสำหรับการพูดคุยติดตามผลที่มีความหมายประมาณ 15–30 นาทีทุกสัปดาห์
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถมอบหมายให้เพื่อนร่วมงานช่วยทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น หากสมาชิกในทีมประสบปัญหาในการทำงานให้ทันกำหนดเวลา วิธีการที่ปรับให้เหมาะสมกับบุคคลนี้ทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุน แก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว และมอบทางออกที่รวดเร็ว
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในที่ทำงานต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน
แรงงานที่เจริญเติบโตสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวย และในทางกลับกันก็เช่นกัน มาทำความเข้าใจกันว่าอย่างไร:
- การนำสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมาใช้
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีประกอบด้วยผู้นำที่ให้การสนับสนุน การสื่อสารที่เปิดกว้าง และการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน รักษาโอกาสสำหรับการเติบโตทางอาชีพให้ไหลเวียนอยู่เสมอ และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการมีพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างสูง
- ส่งเสริมความหลากหลายในที่ทำงาน
ไม่ว่าใครจะมาจากไหน ทุกคนต่างก็ต้องการความรู้สึกได้รับการสนับสนุนและเคารพเมื่อมาทำงาน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนี้คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับทีม—มันช่วยยกระดับขวัญกำลังใจของทุกคนให้สูงอยู่เสมอ
- บทบาทของวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน
วัฒนธรรมเชิงบวกยังบ่งบอกถึงขวัญกำลังใจที่สูงอีกด้วย ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมกัน จุดมุ่งหมายเดียวกัน และความสามัคคีกับทีมงานของคุณ
- บทบาทของผู้นำ
ขอชื่นชมหัวหน้าทีมและผู้จัดการทุกคนที่ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของพนักงาน!
คุณสร้างวัฒนธรรมที่มีขวัญกำลังใจสูงลิ่วเมื่อคุณสามารถเปิดช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางไว้ได้, ส่งเสริมความโปร่งใสในการให้คำแนะนำ, และให้เป้าหมายของบริษัทสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของบุคคล
อย่างไรก็ตาม การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจของพนักงานกับสภาพแวดล้อมในการทำงานอาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดหรือในสำนักงาน
ความสำคัญของการมีขวัญกำลังใจของพนักงานในการทำงานทางไกล
ขวัญกำลังใจของพนักงานมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานทางไกล สิ่งที่คุณต้องทำคือคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้:
- อัตราการลาออก: ความเป็นไปได้ที่พนักงานของคุณจะไม่ลาออกจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกเชื่อมโยง ได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วม คุณสามารถบอกลาอัตราการลาออกที่สูงและมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณได้
- การขาดงาน: การจัดการกับการแยกตัวและการขาดงานในที่ทำงานก็กลายเป็นเรื่องง่ายในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล เมื่อคุณทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลอย่างดี การพบปะสังสรรค์เสมือนจริงบ่อยครั้งสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งกับทีมของคุณ
- แรงจูงใจและความสามารถในการทำงาน:บริษัทสามารถให้การสนับสนุนโดยการลงทุนในซอฟต์แวร์สำนักงานดิจิทัล การฝึกอบรม และทรัพยากรที่ช่วยให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้น มั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะรู้สึกพร้อมที่จะจัดการกับงานของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และการยอมรับความพยายามอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานได้อย่างมาก
ใช้ชุดเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณรู้สึกเหมือนเป็นทีมที่ใกล้ชิดกัน แม้ว่าจะอยู่ในส่วนต่างๆ ของโลกก็ตาม
ประโยชน์และความท้าทายของการรักษาขวัญกำลังใจของพนักงานให้สูง
บรรยากาศแห่งความคิดบวกและความกระตือรือร้นจะทำให้ที่ทำงานของคุณแตกต่างจากที่ทำงานทั่วไป เมื่อขวัญกำลังใจของพนักงานดีขึ้น วัฒนธรรมการทำงานของบริษัทก็จะดีขึ้นเช่นกัน เพราะมัน
- สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
- ช่วยให้พวกเขามีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความพึงพอใจในงานและลดอัตราการลาออก
- ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
- เพิ่มการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมและยึดมั่นในบทบาทของตน
- ลดระดับความเครียด; ช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
- สร้างชื่อเสียงที่ดีในที่ทำงาน
- ช่วยมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
แต่การทำงานไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงามเสมอไป การรักษาขวัญกำลังใจให้สูงอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับความเครียด—เช่น กำหนดส่งงานที่เร่งด่วน งบประมาณลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัท
สถานการณ์เช่นนี้จึงต้องการให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้น เปิดการสนทนาอย่างเปิดเผยกับสมาชิกในทีมของคุณ ยื่นมือช่วยเหลือพวกเขา และเสนอเครื่องมือจัดการความเครียด จะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้!
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเครื่องมือพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม
พนักงานคือแรงขับเคลื่อนขององค์กร หากคุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมีขวัญกำลังใจที่ดีในทีม และพร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ คุณจะสร้างสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรืองได้ในเวลาอันรวดเร็ว!
เริ่มต้นโครงการของคุณด้วยเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ให้คุณมองเห็นภาพรวมของผลงานแต่ละส่วนที่ส่งผลต่อองค์กรขนาดใหญ่ และทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ทำให้ทีมของคุณรู้สึกเหมือนพวกเขากำลังทำงานเพื่อมากกว่าแค่เงินเดือน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณปรับปรุงขวัญกำลังใจในทีมได้อย่างไร?
เมื่อคุณส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง, เฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน, และให้คุณค่ากับการร่วมมือ, การปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีมคุณไม่ใช้เวลานานมาก.
2. คุณมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับทีมที่มีขวัญกำลังใจต่ำอย่างไร?
หากทีมของคุณรู้สึกไม่มีกำลังใจ ให้การสนับสนุนพวกเขา ยอมรับความพยายามของพวกเขาและให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติม
3. คุณสร้างขวัญและกำลังใจของทีมขึ้นใหม่ได้อย่างไร?
คุณสามารถฟื้นฟูขวัญกำลังใจของทีมได้โดยการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน สื่อสารเป้าหมาย และให้คำแนะนำของคุณ