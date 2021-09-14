4 วิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณกลับมาทำงานได้แข็งแกร่งขึ้น

เกร็ดความรู้: ตัวเลข "19" ใน "COVID-19" หมายถึง "2019" ซึ่งเป็นปีที่ไวรัสถูกค้นพบ
สองปีต่อมา: COVID-19 (และน้องสาวใจร้ายของเธออย่างเดลตา) ยังห่างไกลจากการพ่ายแพ้ แต่ด้วยความร่วมมือของหลายล้านคนที่กักตัว, รักษาระยะห่างทางสังคม, และฉีดวัคซีน ทำให้บางส่วนของโลกเริ่มรู้สึกใกล้ชิดกับสภาพก่อนการระบาดของโรคมากขึ้น
หากมีประโยชน์อย่างหนึ่งของการกลับมาทำงานที่สำนักงานบ่อยขึ้น ก็คือโอกาสในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับทีมของคุณในรูปแบบที่ไม่สามารถทำได้ผ่านการประชุมทาง Zoom ไม่ว่าจะพยายามแสดงออกมากแค่ไหนก็ตาม
แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับที่มืออาชีพหลายคนต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำงานจากระยะไกลอย่างกะทันหันและถาวรในปี 2020 การต้องปรับตัวอีกครั้งกับการเดินทางและที่นั่งทำงานในออฟฟิศที่คุ้นเคยกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะปรับตัวได้ในชั่วข้ามคืน
อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา—โดยไม่ต้องเสียสละความยืดหยุ่นที่หลายคนยังไม่พร้อมจะปล่อยวาง
1. รักษาระยะห่างทางสังคมจากการควบคุมงานอย่างละเอียด
หากคุณเป็นหนึ่งใน23%ของคนที่ ไม่ได้ รู้สึกว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะทำงานจากระยะไกล ขอแสดงความยินดีด้วย! แต่ 77% ของคนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับคุณ—และตัวเลขนี้ควรมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณบริหารทีมของคุณในสภาพแวดล้อมใหม่นี้
สำหรับผู้ที่มองว่าการทำงานจากที่บ้าน (WFH) เป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการมีอิสระในการทำงานมากขึ้น ในฐานะคนธรรมดาที่ไม่พิเศษอะไรเลยที่เกลียดความรู้สึกถูกควบคุมทุกฝีก้าว ฉันได้มองว่าการทำงานทางไกลเป็นโอกาสในการพิสูจน์ให้เจ้านายเห็นว่าฉันไม่จำเป็นต้องถูกจับตามองตลอดเวลาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
ในฐานะผู้นำ คุณต้องตระหนักว่าผู้คนรู้สึกสบายใจแค่ไหนกับการสร้างระบบการทำงานและการสื่อสารของตัวเองขึ้นมา—และมันจะน่ารำคาญแค่ไหนหากจู่ๆ มีใครบางคนแวะมาที่โต๊ะของพวกเขาตลอดเวลาเพื่อ "ช่วยเหลือ"
👍 วิธี ClickUp สามารถช่วยได้:
ผสานSlackเข้ากับ ClickUp ของคุณเพื่อส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญ หรือใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเป็นวิธีในการตรวจสอบงานเฉพาะ อีกวิธีหนึ่งในการลดการจัดการอย่างละเอียดให้น้อยที่สุดคือการตรวจสอบให้ แน่ใจว่าการประชุม 1 ต่อ 1รายสัปดาห์ของคุณมีการพูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารว่าเป็นอย่างไรและมีพื้นที่ใดที่ต้องปรับปรุงบ้าง
2. ลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์ของทีมภายนอก
ตามการศึกษาของ Google ในปี 2020 มีความสนใจในการค้นหาของ Google ที่เกี่ยวข้องกับ "การสร้างทีม"เพิ่มขึ้น 9%สถิตินี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจจากความท้าทายที่ทีมเสมือนจริงต้องเผชิญขณะทำงานจากที่บ้านซึ่งต้องดิ้นรนเพื่อให้รู้สึกเชื่อมโยงกันในฐานะมนุษย์
เมื่อเดือนที่แล้ว ฉันได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่ ClickUp เป็นครั้งแรกในชีวิตจริง ๆ ที่การประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกของเราที่ซานดิเอโก ฉันรู้สึกอยู่แล้วว่าฉันจะ คลิก (โอ้ย ขอโทษ) กับคนที่ฉันได้คุยผ่าน Zoom มาหลายเดือน แต่มีบางอย่างเกี่ยวกับการได้ดื่มกับเพื่อนร่วมงาน พูดคุยเกี่ยวกับความหลงใหล และในที่สุดก็เสียงแหบจากการร้องเพลง Britney Spears แบบตะโกนกับคนที่คุณ ไม่เคยแม้แต่จะส่งข้อความใน Slack ด้วยซ้ำ ที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นยิ่งลึกซึ้งขึ้น
ผมเคารพเพื่อนร่วมงานในฐานะมืออาชีพอยู่แล้ว แต่การได้สนุกกับการอยู่ร่วมกับพวกเขาในฐานะคนจริงๆทำให้ระดับความทุ่มเทของผมพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เวลาที่ใช้ในการทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานนอกเวลางานและแบบตัวต่อตัว ไม่ได้แค่ช่วยให้ผมทำงานร่วมกับพวกเขาได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เริ่มทำงานในออฟฟิศมากขึ้นอีกด้วย
👍 วิธี ClickUp สามารถช่วยได้:
อาจดูเหมือนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหากให้บริษัทเป็นผู้จ่ายค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, หรือการเล่นโบว์ลิ่ง แต่ผู้นำควรมองการสร้างความสัมพันธ์ในทีมเป็นการลงทุนเสมอ การสังสรรค์ระหว่างสมาชิกในทีมช่วยเพิ่มรูปแบบการสื่อสารได้มากกว่า 50% ดังนั้นให้แน่ใจว่า CFO ของคุณอนุมัติแบบฟอร์มงบประมาณที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการคำนวณเวลาทีมภายนอก
3. ให้ผู้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในแบบของพวกเขาเอง
หากคุณเป็นผู้ปกครอง (หรือมีเพื่อนร่วมงานที่มี) เด็กวัยเรียน สถานการณ์ข้างต้นอาจจะเป็นฝันร้ายของการกลับไปทำงาน
เนื่องจากหลายโรงเรียนหยุดภาคฤดูร้อนและยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบในฤดูใบไม้ร่วงหรือไม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะคุณแม่ที่ทำงาน กำลังพึ่งพาความยืดหยุ่นในการทำงานทางไกลเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้แม้สำนักงานจะเปิดอีกครั้ง จากผลสำรวจทั่วโลกของ Catalyst พบว่าผู้หญิงที่มีหน้าที่ดูแลเด็กมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานน้อยลง 32%หากสามารถเข้าถึงการทำงานทางไกลได้
แต่เหนือจากการให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นแก่ผู้ปกครองเพื่อให้พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ผู้นำควรทำตามแนวทางเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจเช่นMicrosoft,Apple, และGoogleต่างก็กำลังดำเนินการนำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมาใช้ ซึ่งให้พนักงานมีอิสระมากขึ้นในการบาลานซ์การทำงานในสำนักงานกับการทำงานทางไกล
👍 วิธีที่ ClickUp สามารถช่วยได้:
สรุปคือชัดเจน: การเสนอทางเลือกในการทำงานทางไกลในช่วงการเปิดใหม่นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้พนักงานของคุณมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะช่วยประหยัดเงินให้กับธุรกิจของคุณเป็นจำนวนมาก เช่น ประหยัดได้ถึง $22,000 ต่อปีต่อพนักงานที่ทำงานทางไกลเต็มเวลาหนึ่งคน
สำหรับพนักงานทุกคนที่วางแผนจะทำงานจากระยะไกลต่อไป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีเทมเพลตการทำงานระยะไกลที่มีประโยชน์ของ ClickUp พร้อมใช้งานแล้ว ตั้งแต่การปฐมนิเทศไปจนถึงการจัดการประชุม ทุกคนจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิม—ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
4. ให้ความปลอดภัยมาก่อนการขยายขนาด
การสำรวจของ McKinseyในเดือนมิถุนายน 2021 แสดงให้เห็นว่าประมาณ 1 ใน 3 ของพนักงานที่กลับมาทำงานที่สำนักงานแล้ว รายงานว่าการกลับมาทำงานที่สำนักงานได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตของพวกเขา สาเหตุหลักของความรู้สึกนี้คืออะไร? ความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของ COVID-19
แม้ว่าสถานที่ทำงานใด ๆ ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าไวรัสจะไม่ถูกแพร่กระจายหรือติดเชื้อในสำนักงานของตน แต่ก็มีมาตรการความปลอดภัย, การปรับเปลี่ยนการออกแบบ, และข้อกำหนดที่จำเป็นซึ่งสามารถให้ความมั่นใจอย่างมากแก่ผู้ที่กลับมาทำงานด้วยความกังวล
การดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อพิสูจน์ว่าอาคารมีความปลอดภัยทางกายภาพให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการปกป้องผู้ที่คุณได้ลงทุนไว้ นี่คือคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งพื้นฐานที่ผู้คนจะมองหาเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในสำนักงาน:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาคารมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น
- มีจุดให้บริการเจลล้างมือหลายจุด
- กำหนดให้ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอย่างล้ำลึกเป็นประจำ
- ให้รักษาระยะห่างระหว่างพื้นที่ทำงานแต่ละคนอย่างน้อยหกฟุต
- ติดป้ายประกาศที่จำเป็นซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการสวมหน้ากาก การตรวจคัดกรอง หรือการฉีดวัคซีนสำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ บุคลากรส่งของ และเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด
ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ การตัดสินใจว่าจะกำหนดข้อกำหนดใดบ้างในการกลับมาทำงานที่สำนักงานรวมถึงการฉีดวัคซีนภาคบังคับหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของนายจ้าง
👍 วิธี ClickUp สามารถช่วยได้:
ให้ทีม HR ของคุณสร้างและแจกจ่ายเอกสารกระบวนการของบริษัทเกี่ยวกับ COVID-19 ผ่านเทมเพลต ClickUp นี้; สามารถแก้ไขได้ง่ายเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและทันที นอกจากนี้ยังเป็นระบบออนไลน์ 100% คุณจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค
เมื่อสิ้นสุดวัน อย่าลืมคำว่า "F"
…ความยืดหยุ่น.
การกลับไปทำงานไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถกำหนดลงในปฏิทินได้ง่ายๆ มันเป็นสิ่งที่ค่อยๆ ดำเนินไป พัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นแผนที่นำทางสำหรับสถานที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จหลังจากความเป็นจริงถูกพลิกกลับด้าน
ความยืดหยุ่นเคยเป็นสิ่งที่ธุรกิจถูกบังคับให้ยอมรับ แต่เมื่อการมีอิสระในการตัดสินใจกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง บางทีเราอาจตระหนักได้แล้วว่าสิ่งนี้ล้ำค่าเพียงใด