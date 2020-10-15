วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระหว่างการกลับเข้าสู่ชีวิตการทำงานในสำนักงาน

เมื่อโลก กำลังค่อย ๆ กลับมาเป็นปกติภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ความสนใจของผู้นำทางธุรกิจจำนวนมากได้หันมาที่การกลับมาทำงานของพนักงานในสถานที่ทำงาน
พื้นที่สำนักงานปลอดภัยจากโควิดหรือไม่? มีขั้นตอนใดบ้างที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้พนักงานรู้สึกสบายใจ? จะเกิดอะไรขึ้นกับ 'การหยอกล้อ' ในที่ทำงานที่พนักงานคุ้นเคย?
นี่คือคำถามที่นายจ้างหลายคนอาจได้ถามตัวเองในช่วงสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะหน้าที่หลักของพวกเขาคือการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น ผลที่ตามมาอาจร้ายแรงไม่เพียงแต่ในแง่ของการรักษาพนักงานไว้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพการทำงานด้วย
ดังนั้น นายจ้างจะป้องกันตัวเองจากสิ่งนี้ได้อย่างไร เพื่อให้ระดับผลผลิตของพนักงานยังคงเหมือนเดิม หรือดีกว่าก่อนการระบาดของโควิด-19?
นั่นแหละคือจุดที่เราเข้ามาช่วยการใช้เครื่องมือจัดการสำนักงานอย่าง ClickUpจะช่วยให้คุณวางแผนโครงการ จัดตารางงาน และบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ได้ในที่เดียวแบบศูนย์กลาง ซึ่งคุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ไม่ว่าจะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วหรือยังทำงานจากระยะไกลอยู่ก็ตาม
เข้าร่วมกับเราในการสำรวจวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับนายจ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในขณะที่เปลี่ยนผ่านกลับสู่ชีวิตในสำนักงานหลังยุคโควิด
ออกแบบใหม่สถานที่ทำงานของคุณ
ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 6 ฟุต (2 เมตร) ที่บังคับใช้อยู่ จึงสามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าสถานที่ทำงานจะดูแตกต่างไปมากเมื่อพนักงานกลับมาทำงาน
นายจ้างจะต้องมั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยจากโควิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องตรวจจับอุณหภูมิที่ทางเข้าสำหรับพนักงาน การจัดโต๊ะทำงานให้ห่างกันอย่างปลอดภัย หรือการให้พนักงานพักรับประทานอาหารกลางวันเป็นรายบุคคล
แต่ทำไมพวกเขาต้องหยุดแค่นั้นล่ะ?
พนักงานหลายคนชื่นชอบที่สามารถมีสมาธิขณะทำงาน โดยปราศจากสิ่งรบกวนที่อาจพบเจอภายนอกหรือขณะอยู่ที่บ้าน
นายจ้างควรพิจารณาการนำกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้มาใช้เมื่อมีการออกแบบสำนักงานใหม่ ผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรSmartlouvre แนะนำการใช้แผงกั้นกระจก MicroLouvre เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นส่วนตัวในสำนักงาน เนื่องจาก "มอบมิติใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับสุนทรียภาพของกระจกประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทั้งรูปลักษณ์และการใช้งานให้สูงสุด"
ทำความสะอาดสำนักงาน
แม้ว่าจะฟังดูค่อนข้างชัดเจน แต่การมีสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่สะอาดเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมหัศจรรย์- และตอนนี้มากกว่าที่เคย
เนื่องจากเราเพิ่งอยู่ในช่วงการระบาดใหญ่ทั่วโลก ความรู้สึกเกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขภาพส่วนบุคคลของทุกคนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
พนักงานจะมีความตระหนักต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้น – ยิ่งสกปรกมากเท่าใด พวกเขาก็จะรู้สึกไม่สบายตัวมากขึ้นเท่านั้น และผลที่ตามมาคือประสิทธิภาพในการทำงานก็จะลดลง
จากเครื่องพิมพ์ถึงโทรศัพท์ จากเมาส์ถึงคีย์บอร์ด จากตู้เย็นถึงกาต้มน้ำ มี จุดสะสมเชื้อโรคมากมายทั่วทั้งสำนักงาน ดังนั้นนายจ้างจึงจำเป็นต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีเจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 หรือโรคอื่น ๆ ก็ตาม
สื่อสารกับทีมของคุณ
หลังจากหลายเดือนของการแยกตัวอยู่คนเดียว พนักงานย่อมต้องการทราบอย่างถูกต้องว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจตลอดช่วงการปิดล็อกดาวน์
เนื่องจากโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน องค์กรจำนวนมากถูกจับไม่ทันและ ถูกบังคับให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้
นั่นยังไม่รวมถึงผลกระทบที่ท่วมท้นจากโครงการพักงานชั่วคราวอีกด้วย พนักงานจำนวนมากที่ถูกพักงานในช่วงล็อกดาวน์อาจรู้สึกไม่ทันเหตุการณ์ในขณะนี้ และกำลังมองหาความมั่นใจและความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจหลังจากสถานการณ์ COVID-19
นายจ้างจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลนี้ให้พนักงานทราบ ไม่มีใคร – ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือพนักงาน – ที่ชอบถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมิด การทำงานร่วมกันเป็นทีมเท่านั้นที่จะทำให้พนักงานคาดหวังได้ว่าจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบริษัท
นอกจากนี้ บางธุรกิจอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทบทวนแนวทางการทำงานของตนใหม่ในระยะหลัง ทั้งในแง่ของบริการที่นำเสนอและวิธีการดำเนินงานภายในองค์กร ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าพนักงานจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร
สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งตัดสินใจนำซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUpมาใช้ในช่วงล็อกดาวน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดและลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัว เมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ พนักงานของบริษัทนั้นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วเท่านั้น
โปร่งใส
เมื่อพูดถึงเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องเปิดเผยและโปร่งใสอย่างเต็มที่กับพนักงานของตน
พนักงานไม่ได้โง่ หลังจากทั้งหมด พวกเขาจะรับรู้ได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยากลำบากเพียงใดที่การระบาดของไวรัสโคโรนาได้นำมา และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนซึ่งจะตามมาในเดือนและปีที่จะถึงนี้
ดังนั้น พวกเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะทราบรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานที่ทำงานของพวกเขา
ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดลงอย่างมาก, กำไร, ลูกค้า หรือพนักงาน, ยิ่งนายจ้างซื่อสัตย์กับพนักงานมากเท่าไหร่, พนักงานก็จะยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อพาธุรกิจกลับไปยังจุดที่เคยเป็นก่อนการระบาดของโรค หรืออาจดีกว่าเดิม!
ฟัง
ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว พนักงานได้เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการล็อกดาวน์ และไม่ว่านายจ้างจะชอบหรือไม่ก็ตาม บางครั้งชีวิตส่วนตัวก็ต้องมาก่อนงาน
ผู้นำจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานของตน รับฟังความต้องการของพวกเขา และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานในแบบที่ตนเองรู้สึกสบายใจ
หากพนักงานต้องการทำงานจากบ้านสองวันต่อสัปดาห์เพื่อให้เหมาะกับเวลาเปิดของโรงเรียนอนุบาลของลูกของพวกเขา ตัวอย่างเช่น พวกเขาก็ควรได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น โอกาสสูงที่พวกเขาจะทำงานหนักขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณนายจ้างที่ฟังและอนุญาตให้พวกเขาทำงานให้สอดคล้องกับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา
เช่นเดียวกัน หากพนักงานไม่รู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาทำงานที่สำนักงาน นายจ้างควรให้อิสระแก่พวกเขาในการทำงานจากที่บ้าน หรือให้ความมั่นใจในข้อกังวลของพวกเขาโดยการรับรองว่าพื้นที่สำนักงานถูกดูแลให้ปลอดภัยจากโควิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สรุป
ดังนั้น นี่คือห้าวิธีสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ
โดยสรุปแล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ หากพวกเขาไม่รู้สึกเช่นนั้น และกำลังกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือเพื่อนจากการกลับไปทำงาน ความสนใจของพวกเขาจะไม่จดจ่อกับงานที่ต้องทำ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
โดยการนำวิธีการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์มาใช้ระหว่างพนักงาน ไม่นานนักพนักงานจะรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้ความคิดเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาถูกทิ้งไว้ที่ประตูสำนักงาน
ต้องการระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพ?สร้างบัญชีฟรีกับClickUp วันนี้!