ประโยชน์ของการผสานระบบปฏิบัติการการทำงาน (Work OS) เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

Greg Swan
23 พฤศจิกายน 2563

สิ่งแรกที่คุณคิดถึงเมื่อได้ยินคำว่า "ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน?"

เป็นเวอร์ชันล่าสุดของเฟรมเวิร์กของ Apple สำหรับ iPad หรือ Mac Pro ของคุณหรือไม่? หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวจาก Windows?

แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นระบบปฏิบัติการ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับ การทำงาน และถึงแม้ว่าระบบปฏิบัติการทั่วไปและระบบปฏิบัติการสำหรับงานจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่พวกมัน ไม่เหมือนกัน

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลคืออะไร?

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกล คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มอบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับองค์กรและทีมของคุณ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยฟีเจอร์สำหรับการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์ เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล

ฟังดูสะดวกดีใช่ไหมล่ะ?

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกล คืออะไร ทำไมคุณถึงต้องการและมันช่วยองค์กรอย่างไร นอกจากนี้ เราจะเน้นถึง ระบบปฏิบัติการ สำหรับการทำงานระยะไกล ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที

มาเริ่มกันเลย!

ระบบปฏิบัติการคืออะไรในคำง่ายๆ?

ระบบปฏิบัติการ (OS) บนอุปกรณ์ (เช่น คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac, อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ได้ มันจัดการและดำเนินการฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดของอุปกรณ์นั้น เพื่อคุณ

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกล, ในทางกลับกัน, แตกต่างออกไป.

หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการทั่วไป เช่น ฟังก์ชันหลักห้าประการของระบบปฏิบัติการ หรือประเภทของระบบปฏิบัติการทั้งสี่ประเภทให้ข้ามไปยังส่วนนี้

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลคืออะไร?

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลคือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามการทำงานของพวกเขาได้

มันทำหน้าที่เป็น พื้นที่ทำงานดิจิทัล สำหรับองค์กร ซึ่งคุณสามารถจัดการงาน สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และแชร์ไฟล์เพื่อให้คุณติดตามโครงการและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการการทำงานที่ครอบคลุมที่สุดเป็นการผสมผสานของสี่ประเภทที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น

แตกต่างจาก ระบบปฏิบัติการ ปกติของคุณ เช่น Mac OS X มากเลยใช่ไหม?

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลแตกต่างจากเครื่องมืออื่นอย่างไร?

เราทราบว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่:

การติดตามงาน, การสื่อสารกับสมาชิกในทีม, การตรวจสอบกระบวนการทำงาน... ฉันมีแอปสำหรับทุกสิ่งเหล่านี้แล้ว ทำไมฉันยังต้องการระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลอยู่ล่ะ?

สถานที่ทำงานในปัจจุบันเต็มไปด้วยซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ 'ปฏิวัติ' วิธีการทำงานของเรา

แต่ถ้าแอปเหล่านี้ที่ตั้งใจจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น กลับกลายเป็นสิ่งที่ถ่วงคุณไว้ล่ะ?

สมมติว่าพนักงานได้รับมอบหมายให้:

หากบริษัทของคุณใช้แอปที่แตกต่างกันสำหรับทั้งสามกิจกรรม นั่นหมายถึง เวลาที่ใช้เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ในการสลับหน้าต่าง เข้าสู่ระบบ รับมือกับความล่าช้า ฯลฯ

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกล ในทางกลับกัน รวมฟังก์ชันธุรกิจหลายอย่างไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน

เนื่องจากสามารถ ปรับตัวอย่างง่ายดาย ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง คุณจึงไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการใหม่ทุกครั้งที่ธุรกิจของคุณต้องการสิ่งใหม่

เพื่อให้เข้าใจง่าย:

A ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งดีกว่าแอปที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานเฉพาะ.

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลเหมาะสำหรับใคร?

เกือบทุกบริษัทหรือทีมโครงการที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับความต้องการของโครงการทั้งหมดสามารถใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลได้ แต่เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้น นี่คือ รายการตรวจสอบ ที่สะดวกในการค้นหาคำตอบ:

  • บริษัทของคุณมีหลายธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือไม่?
  • คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่?
  • คุณต้องการให้ทั้งองค์กร (ไม่คำนึงถึงขนาดของทีม) ประสานงานกันบนแพลตฟอร์มเดียวแทนที่จะทำงานแยกกันหรือไม่?
  • คุณต้องการให้ทุกกลุ่มธุรกิจของคุณปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจมาตรฐาน เช่นAgileหรือScrum หรือไม่?

หากคำตอบของคุณสำหรับคำถามส่วนใหญ่คือ ใช่ หรือแม้แต่ อาจจะ คุณจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลอย่างแน่นอน หากไม่ใช่ อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี และมันเป็นเพียงซอฟต์แวร์อีกชิ้นหนึ่งที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้

และหากคุณกำลังใช้วิธีการแบบ Agile เช่น Scrum หรือ Kanban โปรดอ่านบทความเหล่านี้เพื่อเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณได้อย่างไร:

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ องค์กร ควรเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกล

เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลนั้นกำลังอยู่ตรงหน้าเราในขณะนี้:การทำงานทางไกล!

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ทำให้การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติใหม่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Twitter และ Facebookได้อนุญาตให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้านได้อย่างไม่มีกำหนดแล้ว

แล้วคุณคิดว่าพวกเขาจัดการการดำเนินงานระยะไกลอย่างไร?

ด้วยระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกล!

อยากรู้ไหมว่าระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลที่เหมาะสมสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร?

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลใดที่คุณควรใช้?

แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเร่งโครงการของคุณให้เสร็จเร็วขึ้นและช่วยให้ทีมของคุณเติบโตสู่ระดับใหม่ได้อย่างง่ายดาย และหากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp!

ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์ ClickUp บน Alexa, แล็ปท็อป และ iPad

ClickUpคือระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำ

และเมื่อพูดถึงความต้องการของระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกล ClickUp คือ ตัวเลือกที่ครบเครื่องที่สุด!

ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนทีมของคุณในโครงการAgileและScrumเท่านั้น แต่ยังจัดการฟังก์ชันภายในหลายอย่าง เช่น การจัดเก็บเอกสาร การจัดการประสิทธิภาพการทำงานและอื่นๆ อีกมากมาย!

ClickUp คือระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลที่สมบูรณ์แบบ พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหลากหลายที่ช่วยแก้ไขทุกปัญหาของทีมเสมือนจริง และเราทุกคนก็รักทีมเสมือนจริงของเรา!

เมื่อพูดถึงความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลของ ClickUp มีตัวเลือกหลายอย่าง เช่น:

  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, macOS และ Linux
  • แอปพลิเคชัน iOS(iPhone และ iPad) และแอปพลิเคชัน Android
  • เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox, Edge และ Safari
  • ส่วนขยาย Chrome สำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างง่ายดาย

ไม่ว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการใด ClickUp ก็สามารถรองรับได้

คุณสามารถใช้ ClickUp กับ Google Assistant และ Amazon Alexa ได้ด้วย!

เสียงมาก่อน + AI ที่ฉลาดขึ้น, สร้างไว้ในตัว เพิ่มพลังให้ ClickUp ด้วย ClickUp Brain MAX เพื่อเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับความเร็ว, ความละเอียดอ่อน, หรือความลึก—และจับคู่กับ Talk to Text เพื่อให้ใครก็ตามสามารถบันทึกการอัปเดตเป็นงาน, ความคิดเห็น, หรือเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากโฟลว์

ทำไมทีมของฉันควรใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกล?

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณผ่าน 4 วิธีที่ไม่เหมือนใคร:

  1. ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  2. ให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน
  3. ให้การช่วยเหลือการจัดการทีม
  4. สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ

นี่คือรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันและวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณ:

ฟังก์ชัน #1: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ข้อมูลมากเกินไป หรือ ข้อมูลน้อยเกินไป เป็นปัญหาที่รู้จักกันดีในที่ทำงานยุคใหม่

สมาชิกในทีมมักจะเสียสมาธิในวงจรของการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือทำงานแยกกันในข้อมูลที่เป็นส่วนๆ

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลมีประสิทธิภาพสูงในการหลีกเลี่ยงปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากช่วยให้เกิดการสื่อสารในบริบทที่เหมาะสม ทุกข้อความหรือไฟล์จะปรากฏในช่องทางที่เกี่ยวข้องของโครงการหรือทีมที่มันเกี่ยวข้องอยู่ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้แบบเรียลไทม์

ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีใครพลาดข้อความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัปเดตของลูกค้าหรือ Happy Hour วันศุกร์!

โซลูชันของ ClickUp:ส่วนความคิดเห็นและมุมมองแชท

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจคือการสื่อสารโครงการที่ชัดเจนและโปร่งใส และหากคุณอยู่ในทีมที่ทำงานทางไกล การสื่อสารที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี และข้อขัดแย้งในทีม

แต่ไม่ใช่ถ้าคุณใช้ ClickUp!

รักษาการสนทนาให้เข้าถึงได้ง่ายด้วย ส่วนความคิดเห็นเฉพาะงาน ในระบบปฏิบัติการการทำงานระยะไกลของ ClickUp

ใช้เพื่อ:

  • มีการสนทนาแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงาน กิจกรรม หรือหน้าที่เฉพาะเจาะจง
  • สมาชิกทีมแท็กสำหรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ
  • แชร์เอกสาร ไฟล์ และคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อการร่วมมืออย่างรวดเร็ว
  • มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ไม่หลุดจากสายตาของพวกเขา
มอบหมายความคิดเห็นย่อยในคลิกอัพ

แต่คุณจะสนทนาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ที่ไหน?

การทำงานจากระยะไกลไม่ใช่ข้ออ้างที่จะละทิ้งการพูดคุยสบายๆ ในที่ทำงาน

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp สร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยในออฟฟิศด้วยฟีเจอร์ มุมมองแชท!

คุณสามารถใช้มันเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, สปรินต์, แบ่งปันโค้ด, หรือพูดคุย ไม่หยุด เกี่ยวกับรายการทีวีที่คุณชื่นชอบใหม่

นอกจากนี้ ลืมเรื่องอีเมลและSlack ไปได้เลย ด้วยแอปพลิเคชัน ClickUp บนมือถือและเดสก์ท็อป การทำงานร่วมกันไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน

ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ

ฟังก์ชัน #2: กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้

คุณคงไม่สั่งพิซซ่า แบบเดิม ให้พนักงานทุกคน ทุกคน หรอกใช่ไหม?

ในทำนองเดียวกัน ทำไมต้องใช้ กระบวนการทำงานเดียวกัน สำหรับ ทุก โครงการของคุณ?

วันทำงานทั่วไปของมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคลอาจเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกผู้สมัครและสิ้นสุดลงด้วยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตาม วิศวกรซอฟต์แวร์ของคุณจะต้องการกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ แอปcustom workflowที่มีราคาแพงสำหรับสิ่งนี้

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลสร้างพื้นที่ให้กับทุกคน!

มันช่วยให้คุณสามารถสร้าง เส้นทางที่กำหนดเอง ตามความต้องการของโครงการหรือทีมของคุณได้

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมีเวิร์กโฟลว์เดียวสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ และเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับการดำเนินงานขายของคุณ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกัน

โซลูชันของ ClickUp:สถานะงานที่กำหนดเอง

แม้ว่าเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้จะมีความสำคัญสำหรับทุกทีม แต่สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลแล้ว ยิ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษ

ทำไม?

เนื่องจากคุณไม่มีประโยชน์จากการทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกันอีกต่อไป คุณจำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของแผนกของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถผ่านกระบวนการของคุณไปได้อย่างง่ายดายด้วยความยากลำบากน้อยที่สุด

โชคดีที่มีระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลอย่าง ClickUp ที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับทีม โครงการ หรือสายงานใดก็ได้ด้วย สถานะที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวที่สถานะของงาน!

สถานะกำหนดเองของคลิกอัพ

ฟังก์ชันที่ 3: การจัดการทีม

เมื่อพูดถึงการบริหารทีม นี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพูดในปี 2021:

สถานที่ทำงานสมัยใหม่เน้นเรื่อง ความเป็นอิสระ

และระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลก็รับประกันสิ่งนี้!

ผู้จัดการสามารถแก้ไขปัญหาประจำวันได้ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • เวลาที่ใช้โดยพนักงานในการทำงานให้เสร็จ
  • งานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

สิ่งนี้ช่วยให้คุณคาดการณ์ความท้าทายได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และระดมความคิดหาวิธีรับมือก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ข้อมูลนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมเสมือนจริงเนื่องจากคุณไม่สามารถพึ่งพาการเช็คอินรายวันเพื่อดูว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่

นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับ ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

โซลูชันของ ClickUp #1:มุมมองปริมาณงาน

หากคุณต้องการบริหารทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องให้สมาชิกในทีมทำงานเฉพาะจำนวนงานที่พวกเขาสามารถรับผิดชอบได้เท่านั้น สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เนื่องจากคุณไม่สามารถจัดประชุมเพื่อจัดสรรงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีปริมาณงานที่เหมาะสม

และเพื่อทำเช่นนั้น ClickUp ได้สร้าง มุมมองภาระงาน ขึ้นมาเพื่อเข้าใจความสามารถของทีมคุณ – ทำให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทรัพยากร!

มันให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกในทีม:

  • ชั่วโมง: เวลาที่พวกเขาพร้อมให้บริการ
  • งานที่ต้องทำ: จำนวนงานที่พวกเขาสามารถทำให้เสร็จได้ต่อวัน
  • คะแนน: ใช้ระบบคะแนนเพื่อเข้าใจความสามารถของพวกเขา
มุมมองปริมาณงาน clickup

รวมสิ่งนี้เข้ากับฟีเจอร์แดชบอร์ดและพูลส์ของClickUp เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณงานและประสิทธิภาพของทีมคุณ

โซลูชันของ ClickUp #2:โปรไฟล์

หากคุณเป็นผู้นำทีม คุณจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนกำลังทำอยู่เสมอ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าพวกเขาได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมหรือไม่ และมีงานมากพอในมือหรือไม่

และสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับผู้จัดการที่ทำงานทางไกล เนื่องจากคุณไม่สามารถเดินไปถามสมาชิกในทีมที่โต๊ะทำงานของพวกเขาได้อีกต่อไป!

โชคดีที่หากคุณกำลังมองหา OS สำหรับการทำงานทางไกลที่สามารถเจาะลึกถึงงานที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกในทีมแต่ละคนได้ เพียงแค่ใช้ฟีเจอร์ โปรไฟล์ ของ ClickUp

เพียงเปิดโปรไฟล์ของสมาชิกทีมในเครื่องมือ และคุณจะรู้:

  • งานที่พวกเขาได้ทำเสร็จแล้ว
  • สิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ในตอนนี้
  • สิ่งที่พวกเขากำลังวางแผนที่จะทำงาน
มุมมองโปรไฟล์คลิกอัพ

ฟังก์ชัน #4: การทำงานอัตโนมัติ

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลสามารถรับหน้าที่งานประจำต่าง ๆ เช่น การจัดตารางงานการป้อนข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มทรัพยากรของคุณให้สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมที่มีความสำคัญจริง ๆ ได้อีกด้วย

ในขณะที่ระบบปฏิบัติการสำหรับงานส่วนใหญ่มาพร้อมกับการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเริ่มต้น ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลที่ยอดเยี่ยม เช่น ClickUp จะให้คุณ สร้าง กระบวนการทำงานอัตโนมัติ ของคุณเองได้

โซลูชันของ ClickUp:ระบบอัตโนมัติสำหรับงานมากกว่า 50 แบบ

มีโอกาสสูงที่คุณ พึ่งพาอย่างมาก ในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจัดการโครงการของคุณ สิ่งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมเสมือนจริง

เพราะไม่เหมือนกับมนุษย์ ซอฟต์แวร์สามารถทำงานอัตโนมัติให้คุณได้ ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มาก

ด้วยระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลเช่น ClickUp คุณสามารถทำให้การทำงานซ้ำ ๆ มากกว่า 50 อย่างเป็นอัตโนมัติได้โดยการกำหนดคำแนะนำอย่างละเอียด (ตัวกระตุ้นและการกระทำ) สำหรับงานนั้น ๆ

ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่:

นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติมากมายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอก เช่น Bugsnag, GitHub และ Calendly

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือคาถาอัตโนมัติของ ClickUp

การทำงานอัตโนมัติของคลิกอัพ

ClickUp จะไม่ใช่เครื่องมือ เพียง เครื่องเดียวที่คุณต้องการหากมันมีแค่ตัวเลือกระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลสี่ตัวนี้เท่านั้น ใช่ไหม?

และนั่นคือเหตุผลที่รายการคุณสมบัติของเราไม่หยุดเพียงแค่นั้น

นี่คือตัวอย่างสั้น ๆ ของสิ่งอื่น ๆ ที่คุณจะได้รับจากระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลนี้:

  • แผนผังความคิด: สร้างแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระสำหรับการวางแผนและการจัดระเบียบ
  • กล่องขาเข้า: สร้างการแจ้งเตือนของคุณเองในพื้นที่ทำงานที่เรียบง่าย เฉพาะสำหรับคุณ
  • ลำดับความสำคัญ: ช่วยสมาชิกในทีมให้พยายามทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน
  • เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายสปรินต์ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่เข้าถึงได้
  • สมุดบันทึก:จดบันทึกไอเดียหรือคำแนะนำโดยละเอียดด้วยสมุดบันทึกบนแดชบอร์ดของคุณ

เข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้และฟีเจอร์ใหม่ ๆ อีกมากมายบนแอปเดสก์ท็อป, แอปเว็บ และแอปมือถือเวอร์ชันล่าสุดของ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก 5 ประการอะไรบ้าง?

นี่คือห้าหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ:

  • การจัดการระบบไฟล์และทรัพยากรต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด หน้าจอ เมาส์ เป็นต้น
  • การจัดเตรียมส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อการเข้าถึงการทำงานที่ดีขึ้น
  • การจัดสรรและจัดการหน่วยความจำ CPU ขณะรันแอปพลิเคชัน
  • การสนับสนุนและแก้ไขข้อผิดพลาด
  • การควบคุมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และไดร์เวอร์

ระบบปฏิบัติการมี 4 ประเภทอะไรบ้าง?

มีระบบปฏิบัติการหลักอยู่สี่ประเภท:

  • ระบบปฏิบัติการแบบแบทช์: ดำเนินการกับงานหรือโปรแกรมที่คล้ายกันเป็นชุดเดียว
  • ระบบปฏิบัติการแบบแบ่งเวลา: อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนใช้ระบบในเวลาเดียวกัน
  • ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย: ประกอบด้วยกลุ่มของระบบที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งทำงานร่วมกัน
  • ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์: ประมวลผลงานหรือข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนด

และเนื่องจากบริษัทต่างๆ มักจะตอบสนองต่อคำขอและข้อร้องเรียนของลูกค้าอยู่เสมอ พวกเขาจึงต้องปรับแต่งระบบปฏิบัติการเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา

นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่พวกเขาปล่อยอัปเดตออกมา มากมาย เพื่อรับรองว่าคุณไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันเก่า

สรุป

การใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเพิ่มความคล่องตัวของทีมและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และหากคุณเป็นทีมที่ทำงานทางไกล การมีระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานทางไกลเพื่อรวมกิจกรรมโครงการทั้งหมดของคุณทางออนไลน์นั้น จำเป็นอย่างยิ่ง

แต่ด้วยข้อเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับ การทำงานทางไกล ที่มีอยู่หลายร้อยรายการ คุณควรเลือกใช้ เครื่องมือ ใดดี?

ง่ายมาก: ClickUp!

เมื่อพูดถึงความสามารถในการทำงานจากระยะไกลสูงสุดและความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ ClickUp คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเกมนี้ ตั้งแต่การทำงานร่วมกันจากระยะไกลไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ ClickUp มี ทุกอย่าง ที่คุณต้องการ

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความมหัศจรรย์ของระบบปฏิบัติการการทำงานทางไกลที่ สุดยอด !

