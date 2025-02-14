การประชุมแบบอะซิงค์คืออะไรและจะดำเนินการอย่างไร?

คุณสามารถจัดกิจกรรมสร้างทีมได้หลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่ทีมของคุณจะชื่นชมอย่างแท้จริงคือความยืดหยุ่นในการทำงาน ในโลกปัจจุบัน นี่คือสิทธิประโยชน์สูงสุดในที่ทำงาน
ในการสำรวจของ Deloitte พบว่า94% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าความยืดหยุ่นในการทำงานช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น
ดังนั้น บริษัทต่างๆ จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ว่างานจะดำเนินต่อไป (และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ)? ขอแนะนำตัวเอกของเรื่องเรา: การประชุมแบบอะซิงค์
ต่างจากการประชุมแบบดั้งเดิมที่กินเวลา การประชุมแบบอะซิงค์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ตามจังหวะของตนเอง
การลดการประชุมที่ไม่จำเป็นสามารถช่วยประหยัดเงินได้มากกว่า$25,000 ต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน นั่นไม่ใช่เงินเล็กๆ น้อยๆ เลย 😱
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจการประชุมแบบอะซิงโครนัส ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ทีมของคุณยังคงมีประสิทธิภาพในขณะที่เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นที่พวกเขาสมควรได้รับ
⏰ สรุป 60 วินาที
- การประชุมแบบอะซิงโครนัสช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมตามตารางเวลาของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมพร้อมกัน ความยืดหยุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว
- ประโยชน์ของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส: ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น, ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น, และความต้องการในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่ลดลง
- ข้อเสียของการประชุมแบบอะซิงโครนัส: การตอบกลับล่าช้าและความเสี่ยงในการสื่อสารผิดพลาดเนื่องจากขาดการชี้แจงแบบเรียลไทม์
- การประชุมแบบอะซิงค์เหมาะสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัว, การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน, การฝึกอบรม, และการอัปเดตโครงการ
- ขั้นตอนสำหรับการจัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่: ให้ความรู้แก่สมาชิกทีมเกี่ยวกับกระบวนการประชุมแบบอะซิงโครนัสและกำหนดความคาดหวัง กำหนดวาระการประชุมและให้เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงวิธีที่สมาชิกแต่ละคนควรมีส่วนร่วม เชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมที่จำเป็นและมอบหมายความรับผิดชอบ บันทึกผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp's AI Notetaker เพื่อถอดความการสนทนาและสรุปการตัดสินใจ
- สำหรับการประชุมแบบอะซิงโครนัสที่มีประสิทธิภาพ ให้ส่งเสริมการจัดสรรเวลา, รวมข้อความและงานต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เช่นClickUp, จัดการการแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นสิ่งที่จำเป็น, ใส่โน้ตเสียงและข้อความวิดีโอเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์, และรวบรวมเอกสารไว้ในศูนย์ความรู้กลาง
- ClickUp สนับสนุนการประชุมแบบอะซิงโครนัสอย่างไร: การจัดการงาน: มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า เอกสารและสมุดบันทึก: รวบรวมข้อมูลและสร้างรายการตรวจสอบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน แชทและคลิป: รวมข้อความและแชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
- การจัดการงาน: มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า
- เอกสารและ Notepad: รวบรวมข้อมูลและสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- แชทและคลิป: รวมข้อความและแชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
การประชุมแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?
การประชุมแบบอะซิงโครนัสคือการประชุมที่ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน
🌟 นี่คือวิธีการทำงาน: แทนที่จะใช้วิธีการแบบทั่วไป "ทุกคนเข้าร่วมเวลา 10.00 น. ตรง" ผู้เข้าร่วมสามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมตามตารางเวลาของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็น 8.00 น. ขณะจิบกาแฟในนิวยอร์ก, 14.00 น. ระหว่างพักกลางวันในลอนดอน หรือแม้แต่เที่ยงคืนในโตเกียว ทุกคนได้รับความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมตามจังหวะของตนเองและตามตารางเวลาโดยไม่รบกวนจังหวะการทำงานหรือลำดับความสำคัญประจำวัน
การประชุมเหล่านี้มักใช้ช่องทางการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเช่น อีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้อง "อยู่ในห้องเดียวกัน" ในเวลาเดียวกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คิดว่าประชุมแบบอะซิงโครนัสเหมาะสำหรับทีมระยะไกลเท่านั้นหรือ? คิดใหม่ได้เลย ความยืดหยุ่นของการประชุมแบบไม่พร้อมกันทำให้เหมาะสำหรับทั้งทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่และทีมที่ทำงานในสำนักงาน เพื่อประหยัดเวลา
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการประชุมแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
ความแตกต่างหลักระหว่างรูปแบบการประชุมทั้งสองอยู่ที่เวลา การประชุมแบบซิงโครนัสต้องการการเข้าร่วมในเวลาเดียวกัน ในขณะที่การประชุมแบบอะซิงโครนัสให้อิสระแก่ผู้เข้าร่วมในการเข้าร่วมเมื่อใดก็ได้ที่สะดวกที่สุดสำหรับพวกเขา
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วที่แสดงข้อแตกต่างหลัก:
|ลักษณะ
|การประชุมแบบซิงโครนัส
|การประชุมแบบอะซิงโครนัส
|เวลา
|แบบเรียลไทม์ ทุกคนอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
|การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน
|เครื่องมือ
|การโทรผ่านวิดีโอ, การโทรศัพท์, การประชุมแบบพบหน้า
|อีเมล, ข้อความโต้ตอบแบบทันที, วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
|ความยืดหยุ่น
|ต่ำ—ต้องจัดตารางเวลา
|สูง—ทำงานข้ามเขตเวลาและตารางเวลา
|ตัวอย่าง
|การประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์, การอัปเดตการดำเนินงาน, การระดมความคิด
|อัปเดตโครงการผ่านอีเมล, การสาธิตกระบวนการทำงานที่บันทึกไว้
|ความท้าทาย
|ความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา, การเสียเวลาในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
|ต้องการวินัยในตนเอง สามารถชะลอการตอบสนองในทันทีได้
📌 ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์ที่ทำงานข้ามสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จำเป็นต้องตรวจสอบการออกแบบแอปใหม่ แทนที่จะจัดการประชุมแบบพร้อมกันที่ทำให้ใครบางคนต้องเข้าร่วมดึกดื่น นักออกแบบหลักได้อัปโหลดโมเดลจำลองพร้อมคำอธิบายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังเครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp และทิ้งรายละเอียดไว้ในความคิดเห็น สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในหัวข้อเดียวกันตามเวลาที่สะดวก ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่รบกวนตารางเวลาของพวกเขา
ข้อดีและข้อเสียของการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงความแตกต่างระหว่างการประชุมแบบดั้งเดิมกับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันแล้ว ถึงเวลาที่จะตอบคำถามใหญ่: แบบไหนที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด?
นี่คือเหตุผลบางประการที่การทำงานแบบอะซิงโครนัสอาจเหมาะกับคุณหรือไม่เหมาะกับคุณ
ประโยชน์ของการใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
1. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
ไม่ใช่ทุกคนที่มีระบบการทำงานเหมือนกัน—สมาชิกในทีมบางคนของคุณตื่นตัวตั้งแต่ 6 โมงเช้า ในขณะที่บางคนมีชีวิตชีวาหลังเที่ยงคืน เมื่อรวมกับทีมที่ทำงานทั่วโลกข้ามเขตเวลา การสื่อสารแบบเรียลไทม์ก็เริ่มกลายเป็นฝันร้ายด้านการจัดการสำหรับบริษัท
เครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกันช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานได้ตามจังหวะของตนเองโดยไม่ต้องบังคับให้ใครเข้าร่วมประชุมในชุดนอน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย—ทำไมต้องใช้เงินไปกับค่าเดินทางในเมื่อคุณสามารถนำเงินนั้นกลับมาลงทุนในทีมของคุณได้?
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้—การประชุมทางโทรศัพท์ที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งกระตือรือร้นเกินไปและพูดครอบงำตลอดเวลา ในขณะที่คนอื่นๆ เพียงแค่นั่งเลื่อนดูอีเมลอย่างเงียบๆ
จัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสเพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมโดยไม่มีการขัดจังหวะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
ยิ่งไปกว่านั้น การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสช่วยลดการแจ้งเตือนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและลดความกดดันที่ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา
🧠 คุณรู้หรือไม่? 64% ของพนักงานกล่าวว่าการประชุมขัดจังหวะเวลาที่พวกเขาใช้คิดอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีการแบบอะซิงโครนัส สมาชิกในทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นกับงานและให้คำตอบที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่า
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและความท้าทาย
1. การให้ข้อเสนอแนะล่าช้า
บางครั้ง การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับการรอให้เพื่อนตอบข้อความ—คุณรู้ว่าพวกเขาจะตอบกลับมา แต่คงไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ หากโครงการของคุณต้องการคำตอบทันที วิธีการแบบอะซิงโครนัสอาจทำให้ทุกอย่างช้าลง
งานเร่งด่วน, กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด, หรือการตัดสินใจที่ต้องทำในเวลาที่จำกัด มักต้องการการประชุมแบบซิงโครนัส ซึ่งสามารถหารือรายละเอียดได้ในทันที
ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการระดมความคิดจะประสบความสำเร็จได้จากการสนทนาแบบโต้ตอบและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ในกรณีเหล่านี้ วิธีการแบบอะซิงโครนัสจะไม่เหมาะสม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากสไตล์การสื่อสารของคุณไม่เข้ากับทีม คุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าได้ หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยคำแนะนำของเราเกี่ยวกับการปรับสไตล์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน
2. ความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาด
การสื่อสารเป็นกระดูกสันหลังของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และหากปราศจากความสามารถในการชี้แจงในทันที การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้
นี่คือวิธีที่มันอาจผิดพลาดได้:
- การดำเนินการที่ผิดพลาด: การขาดความชัดเจนแบบเรียลไทม์ในรูปแบบการทำงานแบบอะซิงโครนัสนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
- การตีความข้อมูลผิดพลาด: การพึ่งพาข้อมูลอัปเดตที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากข้อเสนอแนะทันที ส่งผลให้เกิดการตีความข้อมูลผิดพลาดและการตัดสินใจที่บกพร่อง
- ความผิดพลาดที่ทวีความรุนแรง: การตอบสนองล่าช้าในกระบวนการทำงานแบบอะซิงโครนัสทำให้ข้อผิดพลาดเล็กน้อยไม่ถูกสังเกตและขยายตัวกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
กรณีการใช้งานทั่วไปของการประชุมแบบอะซิงโครนัส
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีการผสานการประชุมแบบอะซิงโครนัสเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
1. การประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบอะซิงโครนัส
ตามประเพณี การประชุมแบบตัวต่อตัวมักจัดขึ้นด้วยตนเองหรือผ่านการโทรตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในรายงานสถานะของการทำงานระยะไกลของ Buffer การประชุมแบบตัวต่อตัวแบบไม่พร้อมกันกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
แทนที่จะบล็อกเวลาในปฏิทิน ผู้จัดการและพนักงานสามารถเช็คอินผ่านอีเมลหรือข้อความในClickUp Chatได้—แชร์การอัปเดต ข้อเสนอแนะ หรือคำขอเมื่อสะดวกสำหรับพวกเขา
2. การประชุมสแตนด์อัพประจำวันแบบอะซิงโครนัส
ยังคงเดินเข้าประชุมแบบยืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อจะบอกว่า "กำลังทำอยู่"? การประชุมแบบยืนรายวันแบบไม่พร้อมกันมาถึงเพื่อช่วยคุณแล้ว
การประชุมแบบอะซิงค์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคืบหน้าของงาน เป้าหมาย และอุปสรรคต่าง ๆ ได้ในช่องทางหรือกระทู้ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสโดยไม่เสียเวลา
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดของคุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp เพื่อบันทึกการอัปเดตภายในเวลา 10.00 น. ทุกวัน สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบการอัปเดต ใส่ความคิดเห็น และปรับงานของตนเองได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการประชุมวิดีโอแม้แต่ครั้งเดียว
คุณยังสามารถใช้ผู้จัดการโครงการ AI อย่างClickUp Brainเพื่อร่างรายงานการประชุมแบบอะซิงโครนัสได้เร็วขึ้นจากข้อมูลใน ClickUp workspace ของคุณ!
3. การฝึกอบรมแบบไม่พร้อมกัน
การฝึกอบรมแบบไม่พร้อมกันช่วยลดต้นทุนและเวลาโดยการส่งมอบเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือพอดแคสต์
พนักงานเรียนรู้ตามจังหวะของตนเอง และบริษัทสามารถติดตามความก้าวหน้าและให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น
🧠 คุณรู้หรือไม่: ตามรายงานอุตสาหกรรมการฝึกอบรม บริษัทต่างๆ ใช้เงินเฉลี่ย$954 ต่อผู้เรียน โดยพนักงานแต่ละคนใช้เวลาในการฝึกอบรม 57 ชั่วโมงต่อปี นั่นคือเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ทุ่มเทให้กับการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว
4. การประชุมอัปเดตโครงการแบบไม่พร้อมกัน
การจัดตารางการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์สำหรับทีมที่กระจายตัวทางภูมิศาสตร์อาจรู้สึกซับซ้อนกว่าปกติ
การอัปเดตการประชุมแบบอะซิงค์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันความคืบหน้า ความท้าทาย และขั้นตอนต่อไปได้ตามความสะดวก โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลหรือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
🔗 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
วิธีการจัดการประชุมแบบอะซิงโครนัสที่มีประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ
แม้ว่าการประชุมแบบอะซิงโครนัสจะมีประโยชน์มากมาย แต่หากไม่มีแผนที่เหมาะสม สิ่งต่างๆ ก็สามารถแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีที่จะทำให้การทำงานแบบอะซิงโครนัส มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อส่งผลเชิงบวกต่อการทำงานร่วมกัน :
คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนไปสู่การประชุมแบบอะซิงโครนัส
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมทีมของคุณให้พร้อม
ต่างจากการประชุมแบบซิงโครนัสที่ทุกคนอยู่ในวงพร้อมๆ กัน การประชุมแบบอะซิงโครนัสต้องการให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกใหม่ที่อาจไม่ทราบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ไหน
เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้แก่ทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการประชุมแบบอะซิงโครนัส, กระบวนการทำงานขององค์กร, และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ
อย่าลืมตั้งความคาดหวังไว้แต่เนิ่นๆ—ใช่แล้ว รวมถึงกำหนดเส้นตายสำหรับการส่งบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการด้วย
ขั้นตอนที่ 2: ทำให้วาระการประชุมของคุณชัดเจน
ไม่มีวาระ ไม่มีประชุม—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบอะซิงโครนัสหรือไม่ก็ตาม ให้ระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น อัปเดตข้อมูล หรือเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการเฉพาะ
หากผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องอ้างอิงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ล่วงหน้า การเตรียมวาระการประชุมอย่างรอบคอบจะช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาและรักษาประสิทธิภาพในการประชุม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การประชุมที่ดีที่สุดคือการใช้เวลาสั้นที่สุดแทนที่จะประชุมสองชั่วโมงพร้อมวาระสิบข้อ ลองเปลี่ยนเป็นการประชุม 20 นาทีที่เน้นประเด็นสำคัญเพียงสองข้อแทน
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดวิธีที่สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วม
การประชุมแบบอะซิงค์สามารถครอบคลุมเนื้อหาได้หลากหลาย—เช่น การอัปเดตความคืบหน้า การวางแผนกลยุทธ์ หรือการให้ข้อเสนอแนะ ควรระบุให้ชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนควรมีส่วนร่วมอย่างไร
- พวกเขาคาดหวังให้รายงานความคืบหน้าหรือไม่
- ร่างกลยุทธ์?
- กรุณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะ?
การกำหนดบทบาทช่วยหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจนและทำให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
🔗 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม
ไม่มีประโยชน์ที่จะลากครึ่งทีมเข้ามาประชุมหากพวกเขาไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือได้
เชิญเฉพาะผู้ที่ความคิดเห็นหรือข้อมูลของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็น และมอบหมายหน้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อย่าลืมว่า การทำงานแบบอะซิงค์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกการหารือ, ข้อมูลเชิงลึก, และการตัดสินใจ
การประชุมจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ถูกบันทึกไว้เท่านั้น แทนที่จะพึ่งความจำ ให้ใช้เครื่องมือบันทึกและถอดเสียงการประชุมด้วย AI เช่นAI Notetaker ของ ClickUp ถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนา ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วในบันทึกการประชุม และแปลงการตัดสินใจให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI Notetaker ใน ClickUp อย่างเต็มที่
เครื่องมือสำหรับการประชุมแบบอะซิงโครนัส
ตามที่คุณเห็น เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กลยุทธ์การประชุมแบบอะซิงโครนัสของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นี่คือตัวเลือกยอดนิยม:
- Google ไดรฟ์: สำหรับจัดเก็บและแบ่งปันเอกสาร
- Slack: สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การสร้างช่องทางสำหรับการอัปเดต และการส่งเสริมการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
- ClickUp: แพลตฟอร์มกลางสำหรับจัดการงานแบบไม่พร้อมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
มาดูกันให้ลึกขึ้นว่าคุณสามารถได้รับประโยชน์อย่างไรจาก ClickUp
ClickUp สามารถสนับสนุนการประชุมแบบอะซิงโครนัสได้อย่างไร
เมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการประชุมแบบอะซิงโครนัส คุณจำเป็นต้องหาเครื่องมือที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ และทำให้การอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
ClickUp ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องนี้ด้วยการรวมการจัดการงานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์การสื่อสารทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยวิธีนี้ สมาชิกในทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานจริงแทนที่จะจมอยู่กับการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อน
นี่คือวิดีโออธิบายง่ายๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแบบอะซิงโครนัสของ ClickUp ให้เกิดประโยชน์สูงสุด:
เพื่อเข้าใจประโยชน์ของ ClickUp ในการทำงานประจำวันได้ดีขึ้น ลองมาดูที่มิยา ผู้จัดการโครงการที่มักถูกกดดันจากกำหนดเวลาหลายอย่าง
แทนที่จะไล่ตามการอัปเดตจากอีเมลที่กระจัดกระจาย เธอใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า มิยะเพิ่มคำอธิบายที่ชัดเจน ระดับความสำคัญ และสถานะของงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน—ไม่มีช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "เดี๋ยวนะ นี่มันเกี่ยวกับอะไร?"
✅ สิ่งที่มิยะชื่นชอบเกี่ยวกับงานใน ClickUp:
- ความโปร่งใส: ทุกคนทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบ: ติดตามงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
มิยะยังต้องการให้ทีมของเธอทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการที่สำคัญ ด้วยClickUp Docs เธอสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อย
ทีมของเธอแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์หรือเพิ่มความคิดเห็นเมื่อพร้อมใช้งาน ด้วยการ @mention เพื่อนร่วมทีม มิยะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมเมื่อพร้อม
🍪 โบนัส: หาก ClickUp Docs มอบวิธีจัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณได้อย่างเป็นระเบียบแล้วล่ะก็ClickUp Notepadคือผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ที่จะช่วยจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ เพื่อให้คุณจัดการกับงานที่เร่งด่วนที่สุดก่อน
ด้วย Notepad คุณพร้อมสำหรับการประชุมเสมอ ไม่ว่าคุณจะ สร้างรายการตรวจสอบ, แทรกลิงก์สำคัญ หรือเปลี่ยน ความคิดให้กลายเป็น งานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกำหนดเวลา และลำดับความสำคัญ
✅ วิธีที่ ClickUp Docs และ Notepad ช่วยได้:
- สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องด้วย ClickUp Docs เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้การอัปเดตเป็นไปอย่างทันทีและทำงานร่วมกันได้
- การกล่าวถึง (@Mentions) เพื่อแจ้งเตือนและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมมีส่วนร่วมในเวลาที่เหมาะสม
- รายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและลิงก์ฝังตัวด้วย ClickUp Notepad สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร มิยะใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpซึ่งเป็นเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร การแจ้งข้อมูลให้พนักงานทราบ และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างราบรื่น
ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ มิยะมักจะเผชิญกับปัญหาหนึ่งเสมอ—แอปส่งข้อความตลอดเวลาอาจรู้สึกเหมือนมีคนมาจิ้มทุกห้านาที—ทำให้เสียสมาธิและไม่มีประสิทธิภาพ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้นClickUp Chatช่วยปรับปรุงการทำงานด้วยระบบข้อความแบบไม่พร้อมกัน— ข้อความทั้งหมดถูกรวมไว้ในที่เดียวและเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงาน โครงการ งาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้มิยาและทีมของเธอสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้เมื่อพร้อม ไม่ใช่เมื่อถูกขัดจังหวะ
✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp Chat ช่วยได้:
- แชทที่เป็นระเบียบ ไม่ต้องเลื่อนดูหลายกระทู้อย่างเร่งรีบ
- การแจ้งเตือนที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อเคารพช่วงเวลาที่ต้องการสมาธิ
- บริบทแบบรวมศูนย์—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ
- การสร้างงานด้วยระบบ AI ที่เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ในคลิกเดียว
อย่างไรก็ตาม ข้อความสั้น ๆ อาจไม่เพียงพอในการอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน และน้ำเสียงอาจสูญหายไประหว่างการแปล Miya ใช้ClickUp Clipsเพื่อแชร์ วิดีโอหน้าจอ, ข้อเสนอแนะด้วยเสียง, และคำแนะนำ ทำให้การสื่อสารชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น
✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp Clips ช่วยคุณได้:
- การสื่อสารที่ชัดเจนด้วยการบันทึกหน้าจอ ข้อเสนอแนะด้วยเสียง และการสาธิตขั้นตอน
- การอัปเดตที่รวดเร็วและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำข้อมูลซ้ำ
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงสร้างและเป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็ทำได้อย่างราบรื่นเช่นกัน
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานระยะไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้การอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งหมด
เช่นเดียวกับ Bazza, Miya ก็ชื่นชอบClickUp Whiteboards เช่นกัน ทีมของเธอใช้มันเพื่อวางแผนกลยุทธ์และเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วย ClickUp Whiteboards คุณสามารถเปลี่ยนโน้ตและรูปร่างต่าง ๆ ให้กลายเป็นงานที่มีเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดได้
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสปรินต์หรือการจัดการข้อเสนอให้กับลูกค้า ผืนผ้าใบเสมือนจริงที่ไม่มีขอบเขตช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด
และมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่าง การตรวจสอบก็ง่ายขึ้นด้วย ClickUp
นี่คือวิธีการทำงาน: เปิดไฟล์แนบในภารกิจ, คลิกที่ "เพิ่มความคิดเห็น" ทางขวาบน, ทำเครื่องหมายที่จุดที่ต้องการ, และเขียนความคิดเห็นไว้
คุณสามารถมอบหมายงานนี้ให้กับสมาชิกในทีมได้เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้ทันที จากไฟล์ PNG ไปจนถึง PDF รองรับไฟล์หลากหลายประเภท ทำให้ง่ายต่อการทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงบนไฟล์โดยตรง
📮 ClickUp Insight:50% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการทำงานในยุคปัจจุบัน วันศุกร์มักมีการประชุมน้อยกว่า และเมื่อรวมกับบริบทที่สั่งสมมาตลอดสัปดาห์การทำงาน อาจหมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึกซึ้ง
ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่? ลองใช้แนวทางการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสกับ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน! บันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp Clips รับการถอดความทันทีผ่าน ClickUp Brain หรือให้ AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้คุณ!
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp ไม่ได้ทำงานแยกตัวอยู่คนเดียว—มันสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน เครื่องมือแชร์ไฟล์อย่าง Google Drive และแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้
ด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการของ ClickUp มิยะสามารถซิงค์ตารางเวลาและเอกสารของทีมได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกเครื่องมือทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อการนำไปใช้อย่างราบรื่น
การมอบเครื่องมือใหม่ให้และคาดหวังให้สมาชิกในทีมของคุณเชี่ยวชาญในทันทีนั้นไม่สมจริง แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้วยเคล็ดลับการฝึกอบรมเหล่านี้:
- แชร์คู่มือทีละขั้นตอน วิดีโอ หรือคำถามที่พบบ่อยที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณเพื่อการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น
- จัดเซสชันแบบโต้ตอบเพื่อให้ทีมคุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp Docs, Whiteboards และ Clips และบันทึกเซสชันเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- จับคู่พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะและความร่วมมือ
- สร้างหลักสูตรการเริ่มต้นใช้งานแบบอะซิงโครนัสด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Docs ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอ แบบทดสอบ และพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น
🔗 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกจังหวะการประชุมที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
ความท้าทายของการประชุมแบบอะซิงโครนัสและการเอาชนะมัน
สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มทำงานแบบอะซิงโครนัส การไม่มีการตอบกลับทันทีและความจำเป็นในการมีเอกสารแนะนำตนเองที่ชัดเจน อาจรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรค
อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม ความท้าทายเหล่านี้สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ นี่คือตัวอย่างความท้าทายที่พบบ่อยในการประชุมแบบอะซิงโครนัส พร้อมวิธีแก้ไขง่าย ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณปราศจากความเครียด
1. การจัดการเวลาส่วนตัว
⚠️ ความท้าทาย: งานแบบอะซิงค์ต้องพึ่งพาการจัดการเวลาของแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ชอบทำงานตามตารางเวลาที่แน่นอน
✅ วิธีแก้ไข: ส่งเสริมการจัดสรรเวลาอย่างชัดเจน กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับงานที่ต้องส่ง และระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานแต่ละประเภทใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องโฟกัส มองเห็นตารางงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และจัดการกำหนดส่งงานได้ดีขึ้น
2. การแจ้งเตือนที่มากเกินไป
⚠️ ความท้าทาย: หากไม่มีการประชุมสด ปริมาณข้อความและการอัปเดตอาจรู้สึกท่วมท้น
✅ วิธีแก้ไข: ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง เช่น ClickUp Chat เพื่อรวบรวมข้อความ, ปิดการแจ้งเตือนระหว่างการทำงานที่ต้องการสมาธิ, และกำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนใน ClickUp Chat ได้อย่างละเอียด เพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนที่รบกวนและดึงความสนใจ ให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้น
3. สร้างความไว้วางใจด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบสดน้อยลง
⚠️ ความท้าทาย: การพลาดโทนเสียง ภาษากาย และช่วงเวลาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้การสร้างสัมพันธ์ยากขึ้น
✅ วิธีแก้ไข: ผสานการใช้บันทึกเสียง ข้อความวิดีโอ หรือกิจกรรมเล็กๆ ที่ไม่ยุ่งยาก เช่น การแบ่งปันไฮไลท์สุดสัปดาห์ หรือการใช้สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อแสดงความรู้สึก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การประชุมผ่านวิดีโอเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล แต่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเพื่อไม่ให้เสียเวลานี่คือวิธีการใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงการทำงานระยะไกล
4. การสร้างข้อความที่ใช้เวลานาน
⚠️ ความท้าทาย: การเขียนข้อความแบบอะซิงโครนัสที่ชัดเจน กระชับ และให้บริบทครบถ้วนอาจใช้เวลามากกว่าการอธิบายด้วยวาจาอย่างรวดเร็ว
✅ วิธีแก้ไข: ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Clips สำหรับการบันทึกหน้าจอ, เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์เพื่อบริบท, และจัดโครงสร้างการอัปเดตเพื่อลดการสื่อสารกลับไปกลับมา
5. การพึ่งพาเอกสารคู่มือด้วยตนเอง
⚠️ ความท้าทาย: กระบวนการทำงานแบบอะซิงโครนัสต้องพึ่งพาเอกสารประกอบที่เข้าถึงได้และมีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการจัดทำ
✅ วิธีแก้ไข: ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Docs เพื่อสร้างศูนย์ความรู้กลาง อัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ง่ายต่อการค้นหา
🔗 อ่านเพิ่มเติม: การใช้มารยาทในการแชททีมในที่ทำงานเพื่อการร่วมมือที่ดีที่สุด
ClickUp ซิงค์อย่างไรให้สมบูรณ์แบบกับการประชุมแบบอะซิงค์ของคุณ
เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้สามารถมองเห็นงานของทุกคนจากมุมมองของผู้จัดการ แต่กลับพัฒนาไปเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ามาก ทุกคนเริ่มวางแผนงานของตนเองพร้อมกำหนดระยะเวลา และกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ เราเปลี่ยนจากการบริหารจัดการพนักงานมาเป็นการบริหารจัดการงานและติดตามงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้สามารถมองเห็นงานของทุกคนจากมุมมองของผู้จัดการ แต่กลับพัฒนาไปเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ามาก ทุกคนเริ่มวางแผนงานของตนเองพร้อมกำหนดระยะเวลา และกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ เราเปลี่ยนจากการบริหารพนักงานมาเป็นการบริหารงานและติดตามงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
นั่นคือความสวยงามของ ClickUp—มันเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ ซิงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบกับการประชุมแบบอะซิงค์และกระบวนการทำงานของคุณ
เมื่อคุณเริ่มใช้ ClickUp มันจะเริ่มทำให้วันทำงานของคุณง่ายขึ้นทีละฟีเจอร์ ตัวอย่างเช่น ClickUp Tasks จะมอบหมายความรับผิดชอบพร้อมกำหนดเวลา, Docs จะช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น, และ Chat จะรวบรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
สร้างบัญชีบน ClickUpฟรี และให้ ClickUp ทำงานหนักแทนคุณ ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จ!