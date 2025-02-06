บล็อก ClickUp
วิธีทำงานจากที่บ้าน: เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Sudarshan Somanathan
6 กุมภาพันธ์ 2568

การทำงานจากที่บ้านสรุปได้ว่าคือการทำให้งานสำเร็จลุล่วงจากที่ใดก็ได้นอกสำนักงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโซฟา ห้องทำงานที่บ้าน หรือแม้แต่คาเฟ่เงียบๆ สิ่งที่คุณต้องมีคืออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เท่านั้น

แนวคิดนี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากความจำเป็น แต่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ในความเป็นจริง 58% ของผู้เชี่ยวชาญได้รับการเสนองานแบบเต็มเวลาหรือครึ่งเวลาทางไกล

ในขณะที่การทำงานทางไกลไม่ใช่สิทธิพิเศษที่หายากอีกต่อไปแล้ว มันเป็นรางวัลแจ็คพอตของประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?

บทความนี้สำรวจทุกคำแนะนำและวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของคำถามนี้

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือวิธีที่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ขณะทำงานจากที่บ้าน:

  • ทวงคืนเวลาของคุณ: ข้ามการเดินทางที่ยาวนานและจัดโครงสร้างวันของคุณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด
  • สร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับคุณ: สร้างพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อเพิ่มสมาธิให้สูงสุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ใช้เครื่องมือสื่อสาร, แม่แบบ, และการอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • เชื่อมต่ออยู่เสมอ: ใช้ประโยชน์จากแชท, การโทรผ่านวิดีโอ, และเครื่องมือแชร์เอกสารเพื่อการร่วมมือ
  • ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: สร้างสมดุลระหว่างความสำคัญส่วนตัวและหน้าที่การงาน พร้อมทั้งสนับสนุนสุขภาพจิต
  • รักษาความปลอดภัยในการทำงานของคุณ: ใช้ VPN, เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
  • สอดคล้องกับนโยบาย: กำหนดเวลาทำงาน, ปฏิบัติตามกฎภาษี, และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน.
  • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี: ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ เช่นClickUp

ประโยชน์ของการทำงานจากที่บ้าน

การทำงานจากที่บ้านนั้นง่าย—ที่ไหนก็ได้ยกเว้นที่ออฟฟิศ แม้ว่า งานที่ทำงานจากระยะไกลจะมีความหลากหลาย แต่ก็มีข้อดีที่ทำให้แต่ละงานน่าสนใจ:

  • ปรับปรุงความยืดหยุ่น: จัดระเบียบวันของคุณให้ดีขึ้น แม้ในเวลาทำงานจะเป็น 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ด้วยโอกาสในการทำงานทางไกล คุณสามารถหยุดพักสั้น ๆ ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ หรือทำภารกิจเมื่อคุณรู้สึกมีสมาธิมากที่สุด
  • ประหยัดเวลา: ลาก่อนการเดินทางที่ยาวนานและสวัสดีกับเวลาเพิ่มเติม ใช้เวลานี้เพื่อตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ การให้ความสำคัญกับงานอดิเรก หรือเพียงแค่การผ่อนคลาย
  • ลดค่าใช้จ่าย: ลดการเดินทาง, การรับประทานอาหารนอกบ้าน, และแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการแต่งตัว. การทำงานจากบ้านยังช่วยให้ธุรกิจลดค่าเช่า, ค่าไฟฟ้า, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้
  • ส่งเสริมสมาธิ: ปรับแต่งพื้นที่ทำงานเฉพาะของคุณให้ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด การเข้าสู่ระบบจาก สำนักงานที่บ้านที่เงียบสงบหรือคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นอาจเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการปลุกความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
  • ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ปรับสมดุลระหว่างหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณด้วยการทำงานจากที่บ้าน การมี ตารางเวลาที่เป็นระบบในพื้นที่ที่อิสระมากขึ้นจะนำไปสู่สมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ระหว่างการหางาน98% ของผู้เชี่ยวชาญชอบโอกาสทำงานจากที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแปดชั่วโมงหรือเป็นงานฟรีแลนซ์ ตัวเลือกการทำงานทางไกลกำลังกลายเป็นความคาดหวังพื้นฐาน

วิธีทำงานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิประโยชน์ดีใช่ไหมล่ะ? แต่การทำงานจากที่บ้านไม่ได้มีแค่โซฟานุ่มๆ กับกาแฟเติมได้ตลอดหรอกนะ หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คุณต้องมีแผน ระเบียบวินัย และ เครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้านที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและอุตสาหกรรมของคุณ คุณอาจต้องปรับแต่งบางอย่างเมื่อหางานทางไกล

นี่คือคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ:

1. สร้างการสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อทำงานจากที่บ้าน ทีมของคุณไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน บ่อยครั้งพวกเขาอยู่ห่างกันเป็นไมล์และรัฐ (หรือแม้กระทั่งทวีป) นั่นคือเหตุผลที่การสื่อสารและการไหลเวียนของข้อมูลของคุณต้องยอดเยี่ยมเสมอ

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารที่ควรนำมาใช้:

หารือและจัดทำเอกสารแนวทาง

การรู้ว่าทีมของคุณแบ่งปันข้อมูลอย่างไรนั้นควรถูกบันทึกไว้ การมีแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการชี้แจงซ้ำๆ มากมาย หารือและแบ่งปันความชอบ ความถี่ ขั้นตอนการทำงาน และช่องทางการสื่อสารของคุณในการประชุมทางโทรศัพท์

กำหนดความคาดหวังตั้งแต่ต้น

การไม่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆ อาจสร้างความไม่แน่นอนได้ เพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานระยะไกล ควรกำหนดความคาดหวัง เช่น ชั่วโมงการทำงาน เวลาในการตอบกลับ และความรับผิดชอบหลัก การแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ระหว่างการปฐมนิเทศจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่

เติมข้อมูลลงในท่อ

พนักงานที่ทำงานทางไกลพึ่งพาการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่ทันเหตุการณ์ แบ่งปันแผนงาน การอัปเดตสถานะ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถานที่กลาง เช่น ClickUp Spacesหรือผ่านเครื่องมือแชท ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทีมงานสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้จะอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

บันทึกและแชร์การประชุม

การบันทึกการประชุมเป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลกันในเขตเวลาต่างๆ บันทึกหน้าจอและสรุปประเด็นสำคัญเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน แม้ว่าจะพลาดการประชุมก็ตาม

ClickUp Clipsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกการประชุมและสร้างถอดความทันที ทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย

✨ นี่คือเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้าน: ให้ความสำคัญกับการประชุมผ่านวิดีโอเพื่อลดความเข้าใจผิด และเพิ่มพลังของการแสดงออกทางสีหน้าเข้าไปด้วย สัญญาณทางสายตาช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ข้อความอาจสื่อสารไม่ครบถ้วนได้อย่างดีเยี่ยม

2. ผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เป็นเรื่องง่ายที่จะหลุดออกจากช่วงเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่สำนักงานที่เฉพาะเจาะจง ปัญหานี้มักเกิดจากการทับซ้อนระหว่างหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ทางอาชีพ และอาจเกิดจากอยู่ในที่ที่สบายเกินไป

นี่คือเคล็ดลับสำคัญบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อทำงานจากที่บ้าน:

สร้างตัวกั้นเวลาทำงานที่ต้องมีสมาธิ

บล็อกเวลาเพื่อรักษาสมาธิและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน กำหนดเวลาสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ในปฏิทินของคุณและปกป้องเวลาดังกล่าวจากการถูกรบกวน

เครื่องมือเช่นClickUp's Pomodoro extensionช่วยให้พนักงานที่ทำงานทางไกลทำงานเป็นช่วงเวลา 25 นาที พร้อมพัก 5 นาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ป้องกันการเหนื่อยล้า

ตั้งค่ารายการตรวจสอบงาน

รายการตรวจสอบที่ชัดเจนช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานสอดคล้องกันในรายละเอียดของงานโดยไม่ต้องมีการเตือนอยู่ตลอดเวลา การแบ่งปันรายการงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ยังช่วยสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในทีมอีกด้วย นอกจากนี้ ความรู้สึกพึงพอใจอย่างมากยังมาพร้อมกับการทำเครื่องหมายงานที่วางแผนไว้เสร็จในแต่ละวัน!

⚡ เคล็ดลับพิเศษ: เปลี่ยนงานให้เป็นความท้าทายด้วยรางวัล เช่น การกล่าวถึงหรือสิทธิพิเศษเสมือนจริง การทำให้กระบวนการทำงานเป็นเกมช่วยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับงานที่น่าเบื่อที่สุด

รวมการติดตามความก้าวหน้า

การวัดปริมาณงานที่ทำไปและการมองเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่เป็นสิ่งสำคัญ ใช้เครื่องมือติดตามงานเพื่อตรวจสอบปริมาณงาน แจ้งเตือนความล่าช้า และเฉลิมฉลองความสำเร็จในการทำงาน

ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของงาน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกระจายงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน

เพื่อผสมผสานความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพ ให้จัดกลุ่มงานตามประเภทหรือหมวดหมู่ วิธีนี้จะช่วยลดการสลับความคิด เพิ่มผลผลิต และทำให้งานเป็นระเบียบมากขึ้นฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานเฉพาะหรือเป็นชุดที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นและเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว

ลำดับความสำคัญตามรหัสสี

การทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นภาพช่วยให้สามารถระบุได้ง่ายขึ้น การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยรหัสสีช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรจัดการกับงานใดก่อนและลดการลังเลใจ ClickUp โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีป้ายกำกับลำดับความสำคัญที่หลากหลายเพื่อช่วยลดภาระงานประจำวันของทีมคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวเออร์เพื่อจัดประเภทงานออกเป็นสี่ประเภทตามความเร่งด่วนและความสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีวันทำงานที่มีประสิทธิภาพแม้จะทำงานจากที่บ้าน!

วิธี เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่และชีวิตของคุณ

วิธีการทำงานของคุณถูกกำหนดโดยสิ่งรอบตัวคุณ การปรับเปลี่ยนพื้นที่และนิสัยของคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานนอกสำนักงาน

นี่คือสี่เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และชีวิตการทำงานทางไกลของคุณ:

1. รักษาพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

พื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างช่วยให้เปลี่ยนงานได้ง่ายและช่วยให้คุณมีสมาธิ ไม่ว่าจะทำงานที่บ้านหรือคาเฟ่ ควรจัดระเบียบโต๊ะทำงานอยู่เสมอ จัดไฟล์ดิจิทัลให้เป็นระเบียบ และเก็บงานไว้ในพื้นที่ที่ชัดเจน

ลำดับชั้นของ ClickUpและโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้การดำเนินโครงการเป็นระเบียบไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม

2. สร้างกิจวัตรประจำวัน

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จัดการกับงานที่จำเป็นในแต่ละวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่เปลี่ยนแปลง การกำหนดกิจวัตรสำหรับการทบทวนโครงการหรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยขจัดความวุ่นวายออกไป

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp Automationsและเทมเพลตกิจวัตรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้กิจวัตรของคุณเป็นมาตรฐานและง่ายขึ้น

3. สร้างตัวติดตามนิสัย

ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาวัฒนธรรมการทำงานทางไกล การสร้างนิสัยเช่นการเตรียมการประชุมอย่างมีวินัยหรือการอัปเดตอย่างทันเวลาช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ

เครื่องมือเช่นเทมเพลตติดตามนิสัยของ ClickUp ที่มีช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้และเครื่องหมายการเข้าร่วม ทำให้การติดตามและรักษาพฤติกรรมเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

4. กำหนดจุดหยุดและเวลาพัก

ขอบเขตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานทางไกลที่ล่วงล้ำเข้ามาในเวลาส่วนตัว วางแผนการพักและตั้งนาฬิกาปลุกที่ชัดเจนเพื่อสิ้นสุดวันทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทีมที่พักผ่อนอย่างเพียงพอจะมีความสุข สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

➡️ อ่านเพิ่มเติม: 15 เคล็ดลับสำหรับโฮมออฟฟิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล

วิธี สนับสนุนทีมระยะไกลของคุณ

วัฒนธรรมการทำงานจากที่บ้านเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างโดดเด่น เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม การปฏิบัติที่ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและ เครื่องมือการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมีผลกระทบอย่างมาก

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นเสาหลักของการทำงานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือ สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้านที่ควรให้ความสำคัญ:

1. ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันเอกสารและการแก้ไขร่วมกัน

ทีมระยะไกลจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่ทันสมัยเดียวกันได้. แชร์ไฟล์ในเครื่องมือกลาง และเปิดใช้งานการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น.

ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารและแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

2. ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ

การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมระยะไกลเชื่อมต่อกัน อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบ จัดตารางการประชุมทางโทรศัพท์ทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน การตรวจสอบความคืบหน้ายังช่วยให้ทุกคนรู้สึกได้รับการสนับสนุนและได้รับการรับฟัง ซึ่งทำให้เป็นจุดตรวจสอบที่ดีสำหรับผู้จัดการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดตารางประชุมโดยคำนึงถึงเขตเวลาของสมาชิกในทีมทุกคน การทำเช่นนี้แสดงถึงความเคารพ สร้างความไว้วางใจ และหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

3. ส่งเสริมการให้และรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

การทลายกำแพงข้อมูลเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานทางไกล และวงจรการให้ข้อเสนอแนะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม การทบทวนความสำเร็จและความท้าทายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ในความสนใจเสมอ

ทบทวนความสำเร็จและความท้าทายอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เซสชันที่มีโครงสร้างหรือเครื่องมือที่ไม่ระบุตัวตน เช่น ClickUp Forms

4. มอบโอกาสในการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะใหม่ช่วยให้ทีมระยะไกลมีความเฉียบแหลม มีคุณค่า และพร้อมสำหรับอนาคต ผู้จัดการควรแบ่งปันหลักสูตร การสัมมนาออนไลน์ หรือการฝึกอบรมที่ปรับให้เข้ากับเป้าหมายของทีม ด้วยอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของทีมทำให้พวกเขายังคงมีความสำคัญ—ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าสู่ระบบจากที่ใดก็ตาม

5. กำหนดการประชุมเพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน

การทบทวนลำดับความสำคัญระยะยาวช่วยรวมทีมที่ทำงานทางไกลให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้พวกเขามีสมาธิมากขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมโยงเป้าหมายกับโครงการยังช่วยให้ชัดเจนว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไรและทำไม เครื่องมืออย่าง ClickUp Goalsมีภาพที่ชัดเจนเพื่อจัดการกับอุปสรรคด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น

6. ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต

การทำงานทางไกลนำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่เหมือนใครต่อสุขภาพจิต การผสมผสานระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่การทำงานมักต้องการการดูแลเพิ่มเติมเพื่อรักษาสมดุล การทำงานจากบ้านอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความสุขเมื่อทำอย่างถูกต้อง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ74% ของผู้เชี่ยวชาญแสดงความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อทำงานจากที่บ้าน! สาเหตุหลักมาจากการมีความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการใช้เวลากับคนที่รักมากขึ้น

มาดูเคล็ดลับบางประการเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ทำงานระยะไกลกัน:

สร้างแผนที่พลังงานประจำวัน

พลังงานของทุกคนมีขึ้นมีลงตลอดทั้งวัน ใช้บันทึกงานหรือการติดตามเวลาเพื่อวางแผนการทำงานของคุณในช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิสูงสุด จัดงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานสูง และปล่อยให้พลังงานของคุณทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ต่อต้านคุณ

ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน

การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องช่วยต่อสู้กับความโดดเดี่ยว ซึ่งเป็นความท้าทายทั่วไปของการทำงานทางไกล กำหนดเวลาสำหรับการพูดคุยผ่านวิดีโอ เช่น การดื่มกาแฟเสมือนจริง กิจกรรมสร้างทีม หรือการสนทนาแบบไม่เป็นทางการการสร้างความสัมพันธ์ขณะทำงานทางไกลสามารถแข็งแกร่งได้เทียบเท่ากับการสร้างความสัมพันธ์แบบพบปะกันโดยตรง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตั้งค่าระบบพร็อกซีที่ชัดเจนในทีมระยะไกลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการขาดงาน เพื่อนร่วมทีมที่มีการเชื่อมต่อที่ดีและมีทักษะที่ทับซ้อนกันจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการมีสติ

การปฏิบัติที่ง่าย ๆ เช่น การทำสมาธิ การเขียนบันทึก หรือการหายใจลึก ๆ ช่วยบรรเทาความเครียดและเพิ่มความตั้งใจ. ส่งเสริมให้ทีมหยุดพักอย่างมีสติเพื่อปรับสมดุลระหว่างวัน. จิตใจที่แจ่มใสช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พัฒนาเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณให้ก้าวไกลกว่าโยคะ การทำสมาธิ หรือการออกกำลังกาย โดยรวมถึงการรับประทานอาหารอย่างมีสติและดีต่อสุขภาพด้วย

ลงทุนในกิจกรรมยามว่างที่เติมพลัง

สำรวจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ การทำสวน หรือการท่องเที่ยว เพื่อเติมพลังและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานเสมอไป ดังนั้นจงเปิดรับอิสรภาพของการทำงานระยะไกลนี้อย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญกับงานอดิเรกหรือแม้แต่ช่วงเวลาส่วนตัวของคุณเอง ด้วยสมาธิและความใส่ใจเช่นเดียวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

สร้างกิจวัตรการปิดระบบประจำวัน

ทำเครื่องหมายสิ้นสุดวันทำงานของคุณด้วยกิจวัตรที่สม่ำเสมอและใส่ใจ การปิดงานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับวันทำงานที่มีประสิทธิภาพในวันถัดไป ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Remindersเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาที่ควรหยุดพักและเติมพลัง

เฉลิมฉลองชัยชนะเสมือนจริง

ยอมรับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ กับทีมของคุณ จัดการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ การวางแผนปาร์ตี้พิซซ่าและการตบมือให้กำลังใจทางออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาขวัญกำลังใจให้สูง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นเป็นสัญญาณของความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะมาจากเพื่อนร่วมงาน เครื่องมือ หรือผู้เชี่ยวชาญ การขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอ

การจัดการประเด็นด้านองค์กรและกฎหมาย

การทำงานจากที่บ้านอาจเริ่มต้นได้ง่าย แต่ต้องใช้ความคิดและการเตรียมตัวอย่างมาก ธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญต้องจัดตั้งแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกด้านทางกฎหมาย จริยธรรม และการจัดการองค์กร

นี่คือสิ่งที่คุณต้องมีเมื่อเริ่มต้นกับทีมระยะไกล

1. สัญญาจ้างงาน

สัญญาของคุณควรระบุเงื่อนไขการทำงานทางไกลทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง ความชัดเจนช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ว่า 'ฉันไม่รู้!'

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

การทำงานจากระยะไกลไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย องค์กรหลายแห่งมีมาตรการที่กำหนดไว้ภายในระบบ VPN ของตนและจัดเตรียมแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นเหล่านี้อย่างเคร่งครัด

3. ผลกระทบทางภาษี

เข้าใจภาระภาษีเมื่อพนักงานทำงานข้ามพรมแดน การทำงานจากรัฐต่าง ๆ อาจส่งผลต่อภาระภาษี ขึ้นอยู่กับแนวทางและข้อบังคับ ควรระวังไว้ดีกว่าเสียใจภายหลัง (และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง)

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ดำเนินการตรวจสอบตนเองและการตรวจสอบระยะไกลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการทำงานและกฎหมายแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตรวจสอบอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในระบบของคุณเป็นประจำทุกไตรมาสหรือทุกปี จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและลดความกังวลใจ การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขเสมอ!

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีพูดคุยกับหัวหน้าเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้าน

เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล

เราได้กำหนดแล้วว่าการทำงานทางไกลไม่ใช่แค่เรื่องของการมี Wi-Fi ที่เสถียรและเก้าอี้ที่สบายเท่านั้น มันต้องการความแม่นยำและความลื่นไหลสำหรับคุณและทีมของคุณ คุณภาพของเครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุสิ่งนี้

ตอนนี้ สำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด ตั้งแต่การจัดการทีมไปจนถึงความเป็นเลิศของโครงการ มันคือแอปทุกอย่างสำหรับงานของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในการทำงานระยะไกล นี่คือเครื่องมือบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงการทำงานระยะไกล

การจัดการงาน

การสร้าง, การมอบหมาย, และการติดตามงานจากแพลตฟอร์มเดียวช่วยกำจัดความยุ่งยากในการสื่อสารไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด. นอกจากนี้ยังช่วยให้โครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับการตรวจสอบที่สำคัญอย่างยิ่ง.

เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น ClickUp จึงมอบเครื่องมือเฉพาะสำหรับทีมระยะไกลและธุรกิจของคุณ

งานใน ClickUp วิธีทำงานจากที่บ้าน
วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ จากทุกที่ด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksเป็นฟีเจอร์การจัดการงานของแพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและมอบหมายงานเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใส งานจะอัปเดตแบบเรียลไทม์และสามารถจัดเก็บเอกสารและความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

งานย่อยที่ผสานรวมและการเชื่อมโยงที่ฝังไว้ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงได้ การออกแบบที่ใช้งานง่ายของระบบทำให้แม้แต่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดก็เข้าใจได้ง่าย

มุมมองปฏิทินของ ClickUp วิธีทำงานจากที่บ้าน
ดูตารางการทำงานระยะไกลของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ต้องการเตรียม ตารางการทำงานจากที่บ้านหรือไม่? ClickUpมีมุมมองปฏิทินแบบบูรณาการให้คุณตรวจสอบงานและเป้าหมายทั้งหมดบนไทม์ไลน์ เพียงคลิกที่ไอคอน + ที่ด้านบนของพื้นที่ทำงานของคุณและเลือก ปฏิทิน

ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp วิธีทำงานจากที่บ้าน
นอกจากนี้ยังมีช่องข้อมูลรายละเอียดที่เหมาะสำหรับการทำแผนที่เมตริกที่ซับซ้อน แม้แต่ทีมระยะไกลของคุณที่ต้องการดูความยากของงานที่คาดหวังหรือการจัดสรรทรัพยากรในปัจจุบัน ช่องข้อมูลที่กำหนดเองก็สามารถสร้างได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

การทำงานระยะไกลต้องจัดการทั้งคน โครงการ และลำดับความสำคัญ การติดตามการใช้กำลังคนและทรัพยากรควรเป็นเรื่องง่าย ไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากจึงเป็นตัวเปลี่ยนเกม ตัวเลือกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น บันทึกการประชุม ตัวติดตามความคืบหน้า รายการตรวจสอบประจำวัน และตัววางแผนเป้าหมาย จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากงานที่ยุ่งยาก

ClickUp มีเทมเพลตหลายพันแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเริ่มต้นงาน การประชุม หรือแม้แต่กลยุทธ์ครั้งใหญ่ของคุณ

เทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp วิธีทำงานจากที่บ้าน
สร้างแผนการทำงานทางไกล, จัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว, และติดตามความคืบหน้าได้จากทุกที่, ทุกเวลา ด้วยเทมเพลตแผนการทำงานทางไกลของ ClickUp

หากคุณกำลังเปลี่ยนไปทำงานระยะไกลหรือยกระดับการตั้งค่าของทีมของคุณแม่แบบแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม นี่คือวิธีที่มันช่วยคุณและทีมระยะไกลของคุณ:

  • แผนทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องส่งมอบไปจนถึงการติดตามงบประมาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเก้าฟิลด์
  • รักษาเส้นเวลาของโครงการและความคืบหน้าให้อยู่ในโฟกัสด้วยมุมมองแบบไดนามิก 5 แบบ
  • ทำให้การสร้างงานฝีมือเป็นกลยุทธ์การทำงานจากที่บ้านของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยรายการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

นอกเหนือจากเทมเพลตแผนงานแล้ว นี่คือโซลูชันเพิ่มเติมจาก ClickUp ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมระยะไกล:

  • เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpช่วยขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ซับซ้อน และข้ามสายงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ทำงานจากระยะไกล
  • เทมเพลต Meeting Tracker ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการประชุมที่สำคัญ เชื่อมโยงบันทึกการประชุม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการหลังการสนทนา โซลูชันนี้ช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลในหลายเขตเวลาสามารถรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

เครื่องมือการส่งข้อความและการติดแท็ก

หลายวิธีในการทำงานทางไกลเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นฐานของการสื่อสารที่ชัดเจนและต้องการเครื่องมือที่คมชัดไม่แพ้กัน ทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการประชุมไปจนถึงการส่งข้อความทันที ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีใครต้องสลับแท็บ เครื่องมือ หรือระบบต่างๆ

📮ClickUp Insight: กว่า60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ

จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ให้ผสานการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารไว้ในที่เดียว ลองใช้ ClickUp แอปสำหรับทุกการทำงานในที่เดียว

ClickUp มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างแท้จริง มันรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เครื่องมือเฉพาะทางสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และส่งมอบการไหลของข้อมูลโดยไม่มีการประนีประนอม

คลิกอัพ แชท
ผสานการแชทเข้ากับการทำงานและมั่นใจในบริบทและความชัดเจนในทุกโครงการด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatเป็นโซลูชันการสื่อสารที่ผสานรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานเข้ากับงาน รายการโครงการ และทรัพยากรต่าง ๆ ตัวเลือก FollowUps ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่จากเนื้อหาในแชท หรือเริ่มแชทได้โดยตรงจากเอกสารและงานที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงงานหรือเอกสารที่กล่าวถึงในแชทของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สามารถดูการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการของคุณและในทางกลับกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขข้อสงสัยและข้อเสนอแนะได้โดยการแสดงความคิดเห็นและแท็กที่ฝังอยู่ในไฟล์ทุกไฟล์

ClickUp มีการเชื่อมต่อที่ทรงพลังเพื่อเชื่อมโยงเครื่องมือการสื่อสารและการส่งข้อความภายนอก การเชื่อมต่อที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Slack สำหรับการส่งข้อความทันที และ Zoom สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ นอกจากนี้ ยังรองรับ Google Workspace สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย

นอกจากจะง่ายแล้ว แพลตฟอร์มยังให้คุณสามารถนัดหมายการประชุมกับพวกเขาได้ภายในงานนั้นเลย

ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

การลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองเป็นคุณสมบัติสุดท้ายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกลให้สูงสุด คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามว่าทำอย่างไรคือการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและดึงข้อมูลเชิงลึกผ่าน AI

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือหลายอย่างต้องการการตั้งค่ามากมายเพื่อให้สามารถทำงานนี้ได้ ClickUp มอบสิ่งนี้ให้คุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบ โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

ClickUp Brain
รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุด สรุปโครงการที่ซับซ้อน และรวมความรู้ของทีมไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Brain

ในฐานะเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Brainถูกออกแบบมาเพื่อลดความพยายาม, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มความเข้าใจ ด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อย, มันสามารถสร้างสรุปที่กระชับของการประชุมประจำวัน, การชี้แจง, และบันทึกการประชุม ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

การอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ของสมอง การสร้างไอเดียสร้างสรรค์ และการแนะนำแผนการดำเนินงานของ Brain เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบไม่พร้อมกัน ด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายในองค์กรของคุณ ข้อมูลเชิงลึกจึงมีความแม่นยำสูง ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้น และเชื่อถือได้อย่างมากสำหรับโครงการของคุณ

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้สถานะงาน การไหลของข้อมูล ความรับผิดชอบ และอื่นๆ อีกมากมายเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

แพลตฟอร์มนี้มอบระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไขClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถย้ายงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนได้

สามารถสร้างสรุปงานและอัปเดตปฏิทินเนื้อหาได้ สิ่งที่ต้องการมีเพียงเงื่อนไขและคำสั่งเพื่อให้มันทำงานแทนคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ทุกคนจะทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองตลอดเวลา

หากธุรกิจของคุณต้องการรวมเครื่องมือทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ClickUp คือทางเลือกที่เหมาะสม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกล ClickUp
เร่งการทำงานเป็นทีมและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในที่ห่างไกลกันเพียงใด ด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการทีมระยะไกล ClickUp

ClickUp's Remote Team Project Management Softwareคือซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมระยะไกลให้พุ่งทะยาน

มันผสานการจัดการงาน, การแชทแบบเรียลไทม์, การแชร์เอกสาร, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไว้ในที่ทำงานเดียว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่

ด้วยการใช้เทมเพลต, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือเพิ่มเติมอีก 30 ชนิด, ซอฟต์แวร์ ClickUp นี้สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, และแม้กระทั่งความสามารถในการปรับตัวของทีมได้

ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลด้วย ClickUp

การทำงานทางไกลเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นฐานของการสื่อสารที่ชัดเจน, กระบวนการทำงาน, และการบาลานซ์ระหว่างสุขภาพจิตกับชีวิตการทำงานของคุณ. การปฏิบัติเช่นการบล็อกเวลาเพื่อให้ความสนใจ, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, และการติดตามความคืบหน้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางต้นทุนและผลผลิต.

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการทำงานทางไกลมักขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือ

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในที่นี้ การจัดการงานที่ทรงพลัง, แม่แบบ, เครื่องมือสื่อสารที่ราบรื่น, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นโซลูชันที่มั่นใจได้ เมื่อการทำงานทางไกลพัฒนาไป ClickUp รับประกันความยืดหยุ่นในการปรับปรุงกลยุทธ์, ปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานทางกฎหมาย, และสมดุลความต้องการของทีมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

พร้อมที่จะยกระดับการทำงานทางไกลหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!