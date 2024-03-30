14 เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พื้นที่ทำงานแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากการระบาดของโรค โดยหลายบริษัทได้นำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานหรือการทำงานจากระยะไกลเต็มรูปแบบมาใช้ การทำงานจากระยะไกลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และประหยัดเวลา
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ 98% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาต้องการทำงานจากระยะไกลอย่างน้อยบางส่วนของเวลา แต่การทำงานจากที่บ้านก็มีข้อท้าทายเช่นกัน มันอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้า ทำให้ยากที่จะเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน และอาจส่งผลกระทบต่อขอบเขตการทำงานของคุณด้วย
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดไว้ในบล็อกนี้ เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายต่างๆ ขณะทำงานทางไกล และช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
ความท้าทายของการทำงานจากที่บ้าน
ก่อนที่จะพูดถึงเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงาน มาดูความท้าทายทั่วไปบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจากที่บ้านอย่างรวดเร็วกันก่อน 🏠
ภาวะหมดไฟ
ตามรายงานการสำรวจของForbes Advisor พบว่า 69% ของผู้ทำงานทางไกลรายงานว่ารู้สึกเหนื่อยล้าจากเครื่องมือสื่อสารดิจิทัล การแจ้งเตือนจาก Slack, อีเมล, การประชุมผ่าน Zoom และการโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลกระทบต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจในระหว่างการปฏิบัติงานทางไกล
ความยากลำบากในการกำหนดขอบเขต
การแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัวกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน เนื่องจากไม่มีการแยกทางกายภาพระหว่างพื้นที่ทำงานกับพื้นที่ส่วนตัว ผู้ที่ทำงานทางไกลหลายคนยังทำงานหนักเกินไปและรู้สึกกดดันที่จะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาเนื่องจากขาดกิจวัตรและชั่วโมงการทำงานที่กำหนดไว้
การขาดการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน
การขาดปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าทำให้การเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องท้าทาย ในระยะยาว สิ่งนี้มักนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา และสุขภาพจิตที่ไม่ดี เนื่องจากพนักงานที่ทำงานทางไกลพลาดโอกาสทางสังคมในสภาพแวดล้อมของสำนักงาน
สิ่งรบกวนเพิ่มเติม
บ้านอาจเป็นสถานที่ที่วุ่นวายและมีสิ่งรบกวนมากมายในบางครั้ง คุณอาจมีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นทำงานอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อนและครอบครัวอาจแวะมาเยี่ยม และอาจมีงานบ้านและเด็กๆ ที่ต้องดูแล สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้คุณไม่สามารถมีสมาธิกับงานได้
เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล
นี่คือเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเอาชนะความท้าทายเหล่านี้:
1. กำหนดพื้นที่ทำงาน
การทำงานจากโซฟาหรือเตียงของคุณอาจฟังดูน่าดึงดูด แต่จำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูของประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เพราะจิตใจของคุณเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับความผ่อนคลายและความสนุกสนาน คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงานแยกต่างหากเพื่อ สร้างขอบเขตทางกายภาพระหว่างการทำงานกับบ้าน
สร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะที่ช่วยให้คุณมีสมาธิและพร้อมทำงาน ไม่ว่าจะเป็นห้องว่างหรือมุมเล็กๆ ในห้องนั่งเล่นของคุณ นี่คือเคล็ดลับสำหรับโฮมออฟฟิศของคุณ:
- จัดพื้นที่ทำงานของคุณไว้ข้างหน้าต่างที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทและได้รับแสงแดด☀️
- เก็บพื้นที่ทำงานของคุณให้ห่างจากห้องครัว พื้นที่นั่งเล่น หรือหน้าต่างที่หันไปทางถนนที่พลุกพล่าน หากคุณเป็นคนที่มีสมาธิสั้น
- ทำงานกับสิ่งที่คุณมี หากคุณไม่มีห้องว่าง ให้จัดเก้าอี้ทำงานและโต๊ะในมุมห้องของคุณ
- หากนั่งเป็นเวลานานแล้วรู้สึกไม่สบาย ควรจัดหาเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ (รวมถึงคีย์บอร์ดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์) สำหรับสำนักงานที่บ้านของคุณ
- เลือกโต๊ะทำงานแบบยืนหากคุณต้องการเปลี่ยนจังหวะการทำงานบ่อยๆ
2. ปรับพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะสม
คุณมีพื้นที่ทำงานที่กำหนดไว้แล้ว เยี่ยมมาก! แต่พื้นที่นั้นเหมาะกับคุณจริงหรือ? สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ทำงานที่ เอื้อต่อการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ วิธีแรกคือการรักษาความสะอาดและปราศจากความรกรุงรัง คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย:
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของคุณด้วยพืชฟอกอากาศที่ช่วยเพิ่มการผลิตออกซิเจน🪴
- เก็บขวดน้ำขนาดใหญ่ไว้ใกล้ตัวเพื่อให้คุณจำได้ว่าจะดื่มน้ำเป็นประจำ
- เพิ่มความสดใสด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบ เพิ่มงานศิลปะ สีสัน หรืออะไรก็ตามที่เติมพลังให้คุณ
- เก็บเครื่องเล่นเพลงและกระดานไวท์บอร์ดไว้หากจำเป็น
การมีสำนักงานเฉพาะตัวช่วยฉันได้มาก 🙂 ฉันมีเพื่อนบางคนที่แค่มีโต๊ะทำงานในห้องนั่งเล่นและบ่นเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน! ฉันต้องลองฟังเพลย์ลิสต์ Brain Food บน Spotify ดูบ้าง!
การมีสำนักงานเฉพาะตัวช่วยฉันได้มาก 🙂 ฉันมีเพื่อนบางคนที่แค่มีโต๊ะทำงานในห้องนั่งเล่นและบ่นเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน! ฉันต้องลองฟังเพลย์ลิสต์ Brain Food บน Spotify ดูบ้าง!
3. สร้างกิจวัตรประจำวัน
ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานจากที่บ้านคือความยืดหยุ่นในการกำหนดเวลาทำงานและทำงานเมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์นี้อาจกลายเป็นความท้าทายได้อย่างรวดเร็วหากคุณไม่สามารถสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอได้ กิจวัตรที่ดีคือกุญแจสำคัญในการทำให้วันของคุณมีประสิทธิผล
กำหนดเวลาทำงานของคุณและใช้แอปตารางงานเพื่อสร้างตารางประจำวัน การมีตารางงานช่วยให้คุณคาดการณ์ได้และทำให้วันของคุณเป็นระเบียบ
เริ่มต้นด้วย กิจวัตรยามเช้า ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นวันทำงานของคุณ อาจเป็นการชงกาแฟหรือแม้แต่การเดินเล่นสั้นๆ เพื่อสิ้นสุดวัน ให้ทบทวนทุกสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จและวางแผนสำหรับวันถัดไป
และสุดท้าย อย่าลืม นอนหลับให้เต็มอิ่ม สมองที่พักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีความสุขตลอดทั้งวัน
4. พักเบาระหว่างการทำงานเป็นประจำ
การทำงานจากที่บ้านหมายความว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งที่โต๊ะทำงาน อย่างไรก็ตาม การนั่งทั้งวันนั้นไม่ดีต่อร่างกายและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นี่ทำให้การหยุดพักเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ยืดเส้นยืดสาย ทำโยคะ เดินเล่น พักสายตา รดน้ำต้นไม้ และตัดขาดจากงาน แม้แต่การหยุดพักเพียง 10 นาทีก็ช่วยให้คุณฟื้นฟูจิตใจได้ คุณอาจงีบหลับสั้นๆ ในช่วงกลางวันเพื่อ เพิ่มพลังงาน หากจำเป็น
กิจกรรมทางกาย เป็นหนึ่งในเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดที่ช่วยป้องกันการหมดไฟ เพิ่มสมาธิ และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ดังนั้น ควรจัดเวลาพักเป็นประจำให้เป็นส่วนหนึ่งของตารางงานอย่างถาวร และหากคุณต้องการการเตือนความจำให้ใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานระยะไกลเพื่อตั้งการแจ้งเตือนให้พักบ่อย ๆ
5. ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หนึ่งในเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้านเพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการวันทำงานของคุณใช้แอปพลิเคชันสำหรับการจัดระเบียบ บริการสื่อสาร ระบบการจัดการงานและเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลหลายตัวช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างอิสระและยังคงเชื่อมต่อกันได้ดีในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากการใช้แอปต่างๆ สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดูน่าเหนื่อย ลองพิจารณาใช้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร เช่น ClickUp นี่คือวิธีการใช้ClickUp สำหรับทีมระยะไกลเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากที่บ้านของคุณ:
- ทำงานกับเอกสารได้อย่างราบรื่น: สร้าง จัดระเบียบ และแชร์เอกสารโครงการด้วยClickUp Docs ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับเอกสารทั้งหมดและงานอื่นๆ ของคุณใน ClickUp เพิ่มหน้าและหน้าย่อย จัดรูปแบบและสไตล์ตามที่คุณต้องการ ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง และเพิ่มผู้ร่วมงาน คุณยังสามารถแปลงเอกสารที่ใช้บ่อยให้เป็นเทมเพลตได้อีกด้วย เพิ่มไฟล์ และเชื่อมโยงเอกสารของคุณกับเวิร์กโฟลว์
- ใช้ประโยชน์ พลังของ AI:ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบ ถามคำถามเกี่ยวกับงานของคุณได้ทุกที่ใน ClickUp, อัตโนมัติงานและการอัปเดตความคืบหน้า, สร้างเนื้อหาหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ระดมความคิดร่วมกัน:ทำงานร่วมกันจากระยะไกลกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดใหม่ๆ โดยใช้ClickUp Whiteboardsและแผนผังความคิด วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่
- รักษาความเข้าใจให้ตรงกัน: การทำงานทางไกลไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไม่สอดคล้องกัน ทีมใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายของทีมและบุคคล และสร้างความรับผิดชอบ ผู้นำทีมสามารถใช้เทมเพลตแผนการทำงานทางไกลเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของพนักงานทางไกลได้ทุกที่ และกำหนดความคาดหวังและบทบาท
- จัดระเบียบ: ทำให้งานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยClickUp Tasks; สร้างงานและงานย่อยจากเป้าหมาย เอกสาร และความคิดเห็นของคุณ และติดตามงานเหล่านั้นด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลาย
- มองเห็นความก้าวหน้า: ติดตามความก้าวหน้าของคุณและทีมของคุณ และตรวจสอบงานที่ยังค้างอยู่—ทั้งหมดนี้ได้ในพริบตาเดียวด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งและแชร์ได้
- ลด การสลับบริบท: ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับแอปกว่า 1,000 แอป รวมถึง Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox และ Loom เพื่อให้คุณไม่ต้องสลับหน้าจอไปมา
- ประหยัดเวลา: เข้าถึงคลังเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่หลากหลาย เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
6. กำหนดเวลาสำหรับโฟกัส
การจัดสรรเวลาเป็นหนึ่งในเทคนิคการทำงานจากที่บ้านที่เราชื่นชอบที่สุด งานวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับงานเฉพาะอย่างให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้น ให้จัดสรรเวลาในปฏิทินของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการพลังงานและความตั้งใจสูง ทำให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางเวลาของคุณอย่างถาวร เช่นเดียวกับการพักเบรก
คุณสามารถทำได้มากมายเมื่อคุณ ทุ่มเทเวลาอย่างต่อเนื่องให้กับงานเฉพาะอย่าง ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดมารบกวน แม้แต่ข้อความก็ตาม เพื่อการแบ่งเวลาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ใช้เทมเพลต Time Blocking ของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามการประชุมของคุณ, กำหนดเวลาสำหรับการโฟกัส, ทำความเข้าใจการพึ่งพาของงาน, และป้องกันการกำหนดตารางเวลาที่มากเกินไป. คุณยังสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนและฟื้นฟูได้ด้วยการใช้เทมเพลตนี้.
7. สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อที่ทำงานของคุณคือบ้านของคุณ อย่างไรก็ตาม การกำหนด กฎเกณฑ์และขอบเขต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่ควรทำ:
- กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน เช่น 9.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ 10.00 น. ถึง 18.00 น. หยุดทำงานเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน
- สร้างตารางเวลาประจำวันของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทินในClickUp และตั้งการแจ้งเตือนซ้ำด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือน
- แจ้งเวลาทำงานของคุณให้ครอบครัวทราบ และขอให้พวกเขาไม่รบกวนคุณในช่วงเวลาดังกล่าว
- หากคุณมีลูกอาศัยอยู่กับคุณ ลองวางแผนการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับตารางเวลาของพวกเขา
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณเมื่อคุณไม่สามารถพูดคุยได้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการตั้งค่าสถานะของคุณเป็น 'ไม่ว่าง' บนเครื่องมือสื่อสารของทีมหรือปิดการแจ้งเตือนในช่วงเวลาดังกล่าว
- รักษาขอบเขตเหล่านี้ในเวลาว่างของคุณด้วย อย่าตอบการแจ้งเตือนหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานนอกเวลาทำงานของคุณเว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉินจริงๆ
- ยืดหยุ่นได้. ในขณะที่การสร้างกิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องยืดหยุ่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมันเมื่อมีความจำเป็น
💡 แนะนำ:คริส คันนิงแฮม หัวหน้าฝ่ายการตลาดโซเชียลของเรา มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
8. แต่งกายให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้านคือมันช่วยให้คุณทำงานในชุดนอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราบอกคุณว่ามันก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยล่ะ?
การทำงานในชุดนอนหรือบนเตียงหรือโซฟาเป็นสิ่งที่ห้ามอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองของคุณเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับการพักผ่อนและการนอนหลับ ดังนั้น แต่งตัวให้ดูดีเพื่อความสำเร็จ แม้ว่าคุณจะไม่มีประชุมออนไลน์ก็ตาม
ทำให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ การแต่งกายด้วยชุดทำงาน และการทำกิจวัตรยามเช้าให้เสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นสัญญาณว่าวันทำงานของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน ให้เปลี่ยนกลับเป็นชุดนอนที่สบายและผ่อนคลาย
นี่ก็ช่วยให้คุณเลิกงานทางใจได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใส่ชุดทำงานทุกวัน ให้ตัวเองได้พักผ่อนเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกจำเป็น
9. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
การทำงานทางไกลมักทำให้ข้ามมื้อเที่ยงไป เพราะไม่มีเพื่อนที่ทำงานเตือนว่าถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว หรือเพราะคุณทานของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพตลอดทั้งวันขณะทำงาน
แทนที่จะทำเช่นนั้น จัดเวลาพักกลางวัน เพื่อปรับสมดุลตัวเองและพักผ่อนจากการทำงาน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้คุณมีพลังงานตลอดวัน สำหรับความหิวที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด ให้เตรียมของว่างที่มีประโยชน์ไว้ใกล้ตัว (เช่น ผลไม้ ถั่ว ฮัมมูส โยเกิร์ตกรีก ฯลฯ) และอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะ 🥤
10. ทำแผนสำรอง
การทำงานจากที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพต้องพึ่งพาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและเครื่องมืออาจไม่น่าเชื่อถือได้เนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักกะทันหัน ปัญหา WiFi เป็นต้น ดังนั้น ควรมีแผนสำรองไว้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นี่คือขั้นตอนที่อาจรวมไว้ใน แผนสำรอง นี้:
- เตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับสิ่งที่คุณจะทำในแต่ละสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
- หากคาดว่าจะเกิดไฟฟ้าดับ ให้เตรียมการสำรองฉุกเฉินสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
- สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือสำรองไว้ในกรณีที่มีปัญหา WiFi
- เตรียมคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสำรองไว้เผื่อกรณีที่เครื่องที่ใช้ประจำเกิดปัญหา
- ใช้บริการออนไลน์และเครื่องมือเพื่อสำรองข้อมูลของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียเอกสารหรือไฟล์ของคุณในกรณีเกิดการขัดข้อง
- ระบุพื้นที่ทำงานร่วมหรือคาเฟ่สองสามแห่งที่คุณสามารถทำงานได้เผื่อในกรณีที่คุณไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
11. เปลี่ยนบรรยากาศของคุณเป็นครั้งคราว
เปลี่ยนที่ทำงานของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อ ทำลายความจำเจ ไปที่ร้านกาแฟใกล้บ้าน ค้นหาพื้นที่ทำงานร่วม หรือไปห้องสมุดก็ได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนของคุณหรือในสวนสาธารณะก็ได้ ทางเลือกเป็นของคุณ!
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณช่วยเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์และความมีสมาธิ ของคุณได้อย่างมหัศจรรย์ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงอารมณ์ของคุณและเปิดโอกาสให้คุณได้สื่อสารกับผู้คนนอกเหนือจากครอบครัวอีกด้วย
12. เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
การทำงานจากที่บ้านจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมักนำไปสู่ความโดดเดี่ยวและความเหงา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้อง รักษาการติดต่อ กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนของคุณ หลายบริษัทในปัจจุบันส่งเสริมสิ่งนี้เพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลมีความสุขและมีส่วนร่วม
จัดสรรเวลาในปฏิทินของคุณไว้สำหรับการสื่อสารกับทีมของคุณอย่างเป็นส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมออนไลน์ และไปพักดื่มกาแฟออนไลน์ด้วยกัน แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ เรื่องเล่าส่วนตัว และสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดเพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณสามารถใช้ เครื่องมือทำงานร่วมกันออนไลน์ เช่น ClickUp เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณแบบเรียลไทม์ได้
นัดหมายกับทีมของคุณผ่านการประชุมทางวิดีโอ (คุณสามารถเริ่มการโทรผ่าน Zoom ได้จาก ClickUp) เพื่อพักดื่มกาแฟ เล่นเกมสนุก ๆ และส่งข้อความผ่านClickUp Chat
คุณยังสามารถ สื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ในเอกสาร ไฟล์ และงานต่างๆ ได้ด้วยความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@)
13. หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งและการเสียสมาธิ
การผัดวันประกันพรุ่งกลายเป็นเรื่องง่ายมากเมื่ออยู่ในความสะดวกสบายของบ้านคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณมีสิ่งรบกวนมากมาย นี่คือบางสิ่งที่ควรทำเพื่อ หลีกเลี่ยงการเสียสมาธิ:
- แยกงานที่ดูหนักเกินไปออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้
- ลดสิ่งรบกวน เช่น โทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย หากคุณมีนิสัยตอบข้อความภายในไม่กี่นาที ให้เปิดโหมดโฟกัสของโทรศัพท์
- คุณยังสามารถใช้โหมดโฟกัสขณะทำงานในเอกสารใน ClickUp เพื่อลดสิ่งรบกวนได้
- แจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมห้องเกี่ยวกับเวลาทำงานของคุณ
- ใช้ดนตรีเพื่อกลบเสียงรบกวนจากรอบข้าง
- ใช้หูฟังตัดเสียงรบกวนเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ หากดนตรีไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบ
- กำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบอีเมลและข้อความของคุณ
- ใช้แอปอย่าง Forest หรือ BlockSite เพื่อหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ
14. ให้รางวัลตัวเองหลังจากสัปดาห์ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มนุษย์เจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับการชื่นชมและการเสริมแรง ดังนั้น ให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่คุณชอบหลังจากสัปดาห์ที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผล ไปเยี่ยมสถานที่ที่คุณชื่นชอบ พบปะกับเพื่อน ๆ หรือทำสิ่งที่คุณเพลิดเพลิน
สิ่งนี้จะ เสริมสร้างและกระตุ้น ให้คุณทำงานอย่างหนักในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ยังช่วย เติมพลังให้กับคุณ และเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วย
นี่คือรายการเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านของคุณ สรุปให้แล้ว:
- จัดเตรียมพื้นที่ทำงานโดยเฉพาะ
- ปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- สร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอ
- รวมเวลาพักเพื่อชาร์จพลัง
- ใช้เครื่องมือเพื่อจัดระเบียบตัวเองให้ดีขึ้น
- การแบ่งเวลาช่วยได้
- สร้างขอบเขตระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- แต่งตัว
- กินอาหารให้ครบและดื่มน้ำให้เพียงพอ
- มีแผนสำรองสำหรับปัญหาทางเทคโนโลยี
- ลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน
- ลดสิ่งรบกวน
- ให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง
เส้นทางสู่ประสิทธิภาพการทำงานในโลกการทำงานทางไกล
การทำงานจากที่บ้านเป็นเทรนด์ที่ดูเหมือนจะเติบโตขึ้นทั่วโลก พนักงานชื่นชอบประโยชน์มากมายของมัน รวมถึงการประหยัดเวลาและเงิน สมดุลชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย มันมีความท้าทายอยู่บ้าง ซึ่งสามารถจัดการได้อย่างชาญฉลาด
เคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านที่นำเสนอในบทความนี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากวันทำงานของคุณ การกำหนดพื้นที่ทำงาน การสร้างกิจวัตรประจำวัน การให้ความสำคัญกับสุขภาพ การกำหนดขอบเขต และการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำให้การทำงานจากที่บ้านสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือจัดการงานอย่าง ClickUp สามารถเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณลงทะเบียนฟรีวันนี้และทำให้วันทำงานระยะไกลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือเคล็ดลับการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดของคุณ?
การหยุดพักเป็นประจำเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการทำงานทางไกลที่ดีที่สุด มันช่วยให้สมองของคุณได้ผ่อนคลายและฟื้นฟูพลังงาน คุณยังสามารถใช้เวลาช่วงนี้ในการขยับร่างกายและเปลี่ยนท่าทางได้อีกด้วย
ฉันจะใช้เวลาอย่างไรเมื่อทำงานจากที่บ้าน?
การกำหนดตารางเวลาขณะทำงานจากที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ตารางเวลาช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณ มีความคาดเดาได้ และป้องกันไม่ให้คุณพลาดงานหรือภารกิจสำคัญ
ฉันจะทำให้การทำงานจากที่บ้านเป็นเรื่องสนุกได้อย่างไร?
ทำให้ประสบการณ์การทำงานจากที่บ้านของคุณน่าเพลิดเพลินด้วยการดูแลร่างกายของคุณ รับแสงแดดบ้าง และเพิ่มต้นไม้และของตกแต่งที่สนุกสนานให้กับพื้นที่ทำงานของคุณ คุณยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ 'เวลาทำงาน' และจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมที่คุณชอบ เช่น การออกไปเดินเล่น