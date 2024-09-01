วิธีจัดตั้งสำนักงานที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

หากคุณเป็นพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสาน คุณจะรู้ดีว่าการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านอย่างมีแผนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายของคุณได้มากเพียงใด
การจัดตั้งโฮมออฟฟิศในอุดมคติควรมีแสงสว่างเพียงพอ เงียบสงบ ส่งเสริมสมาธิ และปราศจากความรกรุงรัง แม้ว่าคุณอาจรู้สึกอยากทานอาหารเช้าอย่างรวดเร็วระหว่างการประชุมตอนเช้า แต่นั่นไม่ใช่วิธีการทำงาน (หรือรับประทานอาหาร) ที่ดีที่สุดในระยะยาว
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีการหลากหลายในการสร้างพื้นที่ทำงานที่บ้านที่ดีที่สุด—ซึ่งไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมทางกายภาพและจิตใจให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังมีไอเดียที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ทำงานที่บ้านของคุณอีกด้วย
วิธีจัดตั้งโฮมออฟฟิศในอุดมคติของคุณ
โฮมออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบคือความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความสะดวกสบายและการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อเริ่มต้นการออกแบบพื้นที่สำนักงานที่บ้านในฝันของคุณ ให้ทำรายการความต้องการหลักของคุณเกี่ยวกับสำนักงานที่บ้านไว้ก่อน ซึ่งรวมถึงห้องหรือพื้นที่ทำงานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำงานนอกเหนือจากระบบของคุณ (เช่น ปลั๊กพ่วง) เป็นต้น
จินตนาการถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ดึงดูดสายตาและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น จากนั้นเริ่มจัดหาสิ่งของและปรับแต่งการจัดวางให้สมบูรณ์แบบ
เพื่อช่วยคุณ นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนในการสร้างสำนักงานที่บ้านที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
จัดสรรพื้นที่ทำงาน
สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตเริ่มต้นจากพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนในบ้าน หากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างบ้านกับที่ทำงาน เอกสารงาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเราอาจกระจัดกระจายไปทั่วบ้าน ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความสับสน
แม้ว่าจะมีเคล็ดลับการทำงานจากที่บ้านมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่การจัดสรรพื้นที่ในบ้านสำหรับทำงานควรเป็นขั้นตอนแรก สิ่งนี้จะบอกสมองของคุณว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการทำงานและช่วยให้คุณเข้าสู่โซนแห่งประสิทธิภาพ
นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการเมื่อกำหนดพื้นที่ทำงานที่บ้าน:
- ไปที่บริเวณที่เงียบกว่าของบ้านที่คุณสามารถมีสมาธิได้ดีขึ้น หากไม่สามารถทำได้ ให้ใช้หูฟังตัดเสียงรบกวนเพื่อตัดเสียงที่รบกวน
- โปรดใช้พื้นหลังที่เรียบง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นในการประชุมออนไลน์
- จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้มีแสงธรรมชาติเพียงพอ เนื่องจากดีต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
- เลือกจุดที่มีวิวที่น่าพอใจเพื่อเพิ่มอารมณ์และสร้างสรรค์ของคุณ
เลือกเครื่องมือเทคโนโลยีคุณภาพเหนือชั้น
การทำงานทางไกลมอบความยืดหยุ่นในที่ทำงาน ความสะดวกสบาย และการประหยัดเวลา แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทาย เช่น การรักษาความร่วมมือของทีมข้ามเขตเวลา และการรับประกันการเชื่อมต่อที่เสถียร นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือเทคโนโลยีคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
นี่คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้านที่คุณต้องมี:
แล็ปท็อป
แล็ปท็อปคือที่ที่งานของคุณส่วนใหญ่เกิดขึ้น ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเช่น:
- ความสะดวกในการพกพา: น้ำหนักเบาและง่ายต่อการพกพา เหมาะสำหรับแล็ปท็อป หากงานของคุณอนุญาต
- กำลังประมวลผล: โปรเซสเซอร์สมัยใหม่ เช่น Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 หรือ 7 หรือ Intel i7 หากคุณใช้งานหลายโปรแกรมพร้อมกันและใช้แอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: แล็ปท็อปของคุณควรใช้งานด้วยแบตเตอรี่ได้ 8-10 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานประจำวันของคุณด้วย
- การจัดเก็บ: 256GB ของไดร์ฟแบบโซลิดสเตต (SSD) น่าจะเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ ควรเลือก 512GB หรือมากกว่า
เว็บแคม
หากการทำงานของคุณต้องอาศัยการร่วมมือผ่านวิดีโอคอลเป็นจำนวนมาก หรือต้องจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาออนไลน์ การพึ่งพาเพียงกล้องในตัวโน้ตบุ๊กอาจไม่เหมาะสมนัก ควรพิจารณาลงทุนในกล้องเว็บแคมที่มีคุณสมบัติดังนี้:
- ความละเอียดสูง: อย่างน้อย 1080p เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและชัดเจน
- การปรับแสงอัตโนมัติ: เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอมีความชัดเจนในสภาพแวดล้อมแสงที่แตกต่างกัน
- การปรับกรอบอัตโนมัติ: เพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกรอบแม้ว่าคุณจะเคลื่อนไหวในระหว่างการประชุม
- ไมโครโฟนลดเสียงรบกวน: เพื่อกรองเสียงรบกวนจากพื้นหลังและรักษาความชัดเจนของเสียง
จอภาพคู่
หากคุณมีปัญหาในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวจากหน้าจอเดียว การใช้จอภาพคู่สามารถเป็นการลงทุนที่ดีได้ ควรพิจารณาคุณสมบัติเช่น ความละเอียดสูง ขาตั้งที่ปรับได้ และความแม่นยำของสี นอกจากนี้ ควรตรวจสอบความละเอียดและสีของจอภาพทั้งสองเพื่อให้ได้ประสบการณ์การมองเห็นที่สม่ำเสมอ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก, การตัดต่อวิดีโอ, หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์, คุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป. ให้เลือกเครื่องที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง, RAM ขนาดใหญ่, และรองรับการใช้หน้าจอหลายตัวที่คุณต้องการเพื่อการทำงานอย่างราบรื่น.
สมาร์ทโฟน
ตามการศึกษาของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนสมาร์ทโฟนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ประมาณ 34% ช่วยประหยัดเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวของพนักงานเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อวันเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟน ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะเดินทาง
ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะสมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ความสบายเป็นสิ่งสำคัญ ท้ายที่สุดแล้ว คุณใช้เวลาแปดชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในแต่ละวันในการทำงาน การลงทุนในเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์คุณภาพสูง เช่น เก้าอี้สำนักงานที่บ้านที่มีการรองรับส่วนเอวที่ดีและโต๊ะที่ปรับระดับได้ ควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญสูงสุดในบรรดาเคล็ดลับการจัดสำนักงานที่บ้านทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกล
แม้ว่าความต้องการเฟอร์นิเจอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นที่คุณควรมีสำหรับพื้นที่ทำงานที่บ้านของคุณ:
- เก้าอี้ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับสำนักงานที่บ้านเริ่มต้นด้วยเก้าอี้สำนักงานที่ดี ควรเลือกเก้าอี้ที่สามารถปรับความสูง พนักพิง และที่วางแขนได้ พร้อมวัสดุที่ระบายอากาศได้ดีและมีการบุนวมที่สบาย
- โต๊ะทำงานแบบยืน: โต๊ะทำงานแบบปรับระดับได้ช่วยให้คุณสลับระหว่างการยืนและการนั่ง ช่วยป้องกันอาการปวดหลังและท่าทางที่ไม่ดีขณะทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อนซื้อ ควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับระดับความสูงและขนาดของโต๊ะให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงานในบ้านของคุณ
- ขาตั้งแล็ปท็อป: ขาตั้งแล็ปท็อปช่วยยกหน้าจอให้อยู่ในระดับสายตา เพื่อลดอาการปวดคอและตาล้าจากการก้มมองหน้าจอ เลือกแบบที่สามารถปรับความสูงและมุมเอียงได้ง่าย
- โคมไฟตั้งโต๊ะ: โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาและช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่; เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีในการทำงานที่บ้านเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสรรค์
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรสามารถขัดจังหวะการทำงานของคุณและลดแรงจูงใจในการทำงานได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ขาดตอนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต่อการมีสมาธิกับงานของคุณและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ใกล้ที่สุดของคุณเพื่อประเมินแผนบรอดแบนด์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ คุณต้องตรวจสอบแผนข้อมูลและขีดจำกัดการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของความเร็วในภายหลัง
หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณไม่เสถียร ให้พิจารณาใช้เครื่องที่มีพอร์ต USB Type-C ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ Ethernet และให้การเชื่อมต่อที่เสถียรและรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณมีการประชุมทางวิดีโอหรือจัดการกับไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่บ่อยๆ
ลงทุนในเครื่องมือสำนักงานคุณภาพสูง
การทำงานจากที่บ้านอาจทำให้ดวงตา หลัง ข้อมือ และคอของคุณตึงเครียดมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ควรลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น:
- เมาส์ไร้สาย: เมาส์ไร้สายช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสายที่พันกันยุ่งเหยิงและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องถอดและเสียบอะแดปเตอร์ใหม่ เลือกเมาส์ที่เหมาะกับขนาด รูปทรง และลักษณะการจับของคุณ
- คีย์บอร์ดไร้สาย: โดยเฉพาะหากคุณเป็นนักเขียนหรือนักพัฒนาโค้ด คีย์บอร์ดไร้สายจะให้ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่ไปรอบๆ ที่ทำงานได้อย่างอิสระ ลดความเมื่อยล้าของข้อมือและไหล่ หลีกเลี่ยงคีย์บอร์ดที่แบนราบ เนื่องจากจะทำให้ข้อมือของคุณตึง ควรพิจารณาคีย์บอร์ดที่มีมุมเอียงหรือมีขาตั้งในตัว พร้อมกับที่พักข้อมือในตัว เพื่อรักษาข้อมือและปลายแขนให้อยู่ในแนวตรงขณะทำงาน
- แขนจับจอภาพ: การจ้องมองหน้าจอเป็นเวลานานอาจทำให้ท่าทางของคุณตึงเครียดได้ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องใช้แขนจับจอภาพเพื่อปรับหน้าจอแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างอิสระ สำหรับการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านของคุณ ควรพิจารณาใช้แขนจับจอภาพแบบไดนามิก เนื่องจากสามารถปรับความสูง การเอียง และการหมุนของจอภาพได้ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงท่าทางที่ไม่ดีและอาการเมื่อยล้าของดวงตา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ของคุณอยู่ในระดับที่ดีที่สุด
การทำงานที่บ้านที่มีความหมายและมีประสิทธิผลต้องอาศัยการสื่อสารผ่านวิดีโอทั้งแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส สำหรับทั้งสองรูปแบบของการสื่อสารผ่านวิดีโอ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด เช่น ลำโพง หูฟัง และไมโครโฟน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมทางวิดีโอ พอดแคสต์ หรือการประชุมประจำวันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คุณจะต้องมีลำโพงตั้งโต๊ะเพื่อ เพิ่มคุณภาพเสียงของการโทรผ่านวิดีโอและการบันทึกของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานแบบอะซิงโครนัส
ปรับแสงสว่างและอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมของเรามีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกของเราต่องานที่ทำ แสงสว่างและอุณหภูมิมีความสำคัญต่ออารมณ์และระดับสมาธิของเราไม่แพ้เสียง
เมื่อเราสัมผัสกับแสงสว่างเทียมหรือแสงสว่างน้อยเป็นเวลานาน ระดับคอร์ติซอลของเราจะลดลง ซึ่งนำไปสู่ความง่วงนอนและความเครียดในระยะยาว อย่างเดียวกัน อุณหภูมิที่หนาวจัดหรือร้อนจัดจะทำให้เราเสียสมาธิจากงานและความคิดสร้างสรรค์ไปเป็นความคิดเกี่ยวกับความไม่สบายทางร่างกายของเรา
หนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานทางไกลคือเราสามารถปรับแสงสว่างและอุณหภูมิให้เหมาะกับความต้องการของเราได้ รับแสงธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่คุณทำได้ และรักษาอุณหภูมิในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป) เพื่อให้คุณมีสมาธิกับงานของคุณ ค้นหาสิ่งที่เหมาะกับร่างกายของคุณและจัดเตรียมพื้นที่ของคุณให้เหมาะสม
หากการตั้งค่าการทำงานทางไกลของคุณไม่ได้รับแสงธรรมชาติเพียงพอ ให้พิจารณาใช้ไฟที่สว่างและให้แสงคล้ายแสงธรรมชาติ เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะและโคมไฟตั้งพื้น ด้วยสำนักงานที่มีแสงสว่างเพียงพอและอุณหภูมิที่เหมาะสม คุณจะประหลาดใจว่าระดับพลังงานและความสามารถในการทำงานของคุณเพิ่มขึ้นอย่างไร
อุปกรณ์ปลอดภัยด้วยตัวป้องกันไฟกระชาก
การเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดการกระชากไฟฟ้าและสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อความเสียหายของเราได้
ในขณะที่เรายังคงเพิ่มเครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้านเพื่อเสริมประสิทธิภาพสำนักงานระยะไกลของเรา สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป จอภาพ ที่ชาร์จ และอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เพื่อปกป้องอุปกรณ์ระดับสูง ควรเลือกตัวป้องกันไฟกระชากที่มีค่าจูลสูง (ค่าจูลบ่งบอกถึงปริมาณพลังงานที่ตัวป้องกันไฟกระชากสามารถดูดซับได้ก่อนล้มเหลว) อย่างน้อย 600 สำหรับการป้องกันขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าตัวป้องกันไฟกระชากไม่ได้มีอายุการใช้งานถาวร ดังนั้นควรเปลี่ยนใหม่เมื่อตัวป้องกันไฟกระชากเกินระดับพลังงานที่รองรับได้ ควรเลือกใช้ตัวป้องกันไฟกระชากที่มีตัวบ่งชี้แจ้งเตือนเมื่อพลังงานใกล้หมดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
การทำงานจากที่บ้านเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการระดับพลังงานและความสามารถในการทำงานของคุณ หากนั่นหมายถึงการนอนหลับพักผ่อน 20 นาทีที่สดชื่นในช่วงกลางวันหรือการเดินรอบๆ บล็อกเพื่อชาร์จพลังของคุณใหม่ ตราบใดที่คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ ทุกอย่างก็เป็นไปได้กับการทำงานทางไกล
ความท้าทายเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่อยู่คนละเขตเวลาหรือมีตารางการทำงานที่แตกต่างกัน นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
ClickUpมอบของขวัญแห่งการบริหารเวลาให้กับคุณ ด้วยการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสื่อสารซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการอัปเดตงาน
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกล ClickUp คุณสามารถนำทีมทั้งหมดของคุณมาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในหลายโครงการ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ติดตามความคืบหน้าด้วยงานใน ClickUp
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างสถานะงานที่กำหนดเองได้ ซึ่งมากกว่าแค่ 'ต้องทำ' และ 'เสร็จแล้ว' เพื่อให้คุณมีความโปร่งใสและมองเห็นความคืบหน้าของทีมคุณในแต่ละขั้นตอนของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- จัดการงานด้วยประเภทงาน เพื่อจัดระเบียบงานสำหรับทีมของคุณให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบและความคาดหวังอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สำหรับทีมออกแบบของคุณ ประเภทงานอาจเป็นเช่นนี้ – ปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่, ออกแบบสไลด์การขาย, โพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
- กำหนดระดับความสำคัญ ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดงานเร่งด่วน
- ให้บริบทสำหรับงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลิงก์, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, และข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อลดการสื่อสารไปมา
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นอยู่กับกัน ด้วย การเชื่อมโยงงานที่ขึ้นอยู่กับกัน ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องสองงานหรือหลายงานเข้าด้วยกันและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Goals
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ รวมถึงเส้นเวลาที่ชัดเจน เป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- เชื่อมโยงงานหรือรายการหลายรายการกับเป้าหมาย เพื่อติดตามความคืบหน้าโดยรวมของงานของคุณได้ดีขึ้น
- สร้าง 'เป้าหมายตัวเลข' เพื่อกำหนดปริมาณรายการที่ต้องบรรลุในเป้าหมาย
- สร้าง 'เป้าหมายทางการเงิน' เพื่อติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เช่น เป้าหมายยอดขายและรายได้
- มองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมาย ในมุมมองเดียวด้วย 'สรุปความคืบหน้าของเป้าหมาย'
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ทันที ใช้เพื่อสร้างแดชบอร์ดรายวันที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ดูความคืบหน้า และมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่สำคัญที่สุดของงานของคุณ
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อ:
- รับ ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังเกี่ยวกับ การอัปเดตโครงการ, ปริมาณงานของทีม, การติดตามเวลา, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์, และอื่น ๆ
- เข้าถึง มุมมองรายละเอียดของปริมาณงานในทีมของคุณ เพื่อให้งานมีคุณภาพและเสร็จเร็วขึ้น โดยติดตามไทม์ไลน์และดูว่าใครกำลังทำงานในโครงการใด
- ใช้แผนภูมิการเผาไหม้เพื่อมองเห็นปริมาณงานที่เหลืออยู่ของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถรักษาเป้าหมายของสปรินต์ให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด
- ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยมากกว่า 60 การ์ด ที่เหมาะกับทุกประเภทของงาน และเพิ่มรายการ, แผนภูมิ, กราฟ, และอื่น ๆ เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับทีมของคุณ
ปรับปรุงการทำงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมอง ClickUp
ด้วยมุมมองที่หลากหลายของClickUp คุณสามารถมองเห็นงานและความคืบหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ ตั้งแต่ตาราง กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ แผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- ดูงานของคุณในรูปแบบที่คุณชอบ, ติดตามความคืบหน้า, ระบุจุดติดขัด, และบริหารจัดการกำลังของทีมตามข้อมูล
- ระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาและผู้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของทีมได้ทันที ด้วยClickUp Workload View และ ระบุได้ว่าใครมีงานน้อยกว่าที่กำหนดและสมาชิกทีมคนใดมีงานมากเกินไป ระบุงานที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมและกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรให้เหมาะสม
แก้ไขแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
ไม่ว่าคุณต้องการสร้าง SOPs, แผนธุรกิจ, ฐานความรู้, หรือวิกิ,ClickUp Docsคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ. คุณสามารถใช้ Docs เพื่อ:
- แก้ไขกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- เชื่อมต่อเอกสารกับกระบวนการทำงานและเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ชัดเจน
- มอบหมายความคิดเห็นและรายการที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีม และปกป้องเอกสารของคุณด้วยการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด
ให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นใน ClickUp
เมื่อพูดถึงการถามคำถาม การชี้แจงข้อสงสัย และการมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม คุณสามารถไว้วางใจClickUp Commentsได้ในการทำงานของคุณให้สำเร็จลุล่วง คุณสามารถ:
- ตอบเฉพาะส่วนของข้อความ โดยเน้นส่วนที่ต้องการ จากนั้นคุณสามารถตอบได้โดยตรง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการตอบคำถามหลายข้อหรือตอบสนองต่อกิจกรรมหลายอย่างในงานของคุณ
- สร้างงานใหม่และงานย่อยจากความคิดเห็น ในงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้คุณสามารถกลับมาดูได้ในภายหลัง
อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นผ่านกล่องจดหมาย ClickUp
สื่อสารกับทีมของคุณในทุกโครงการจากพื้นที่เดียวด้วยClickUp Inbox. คุณสามารถทำได้:
- เน้นการแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุด พร้อมเลื่อนการแจ้งเตือนที่คุณสามารถกลับมาดูในภายหลัง
- ดูงานและการแจ้งเตือนของคุณเคียงข้างกันเพื่อบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp Brain
หยุดค้นหาข้อมูลและอัปเดตด้วยตนเอง และรับคำตอบทันทีสำหรับทุกคำถามในการทำงานของคุณด้วยClickUp Brain มันช่วยคุณ:
- รับข้อมูลอัปเดตที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วย AI Project Manager ของ ClickUp Brain
- สร้างและแก้ไขเนื้อหาได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain AI Writer for Work. ใช้ AI เพื่อตอบคำถามจากข้อความของคุณและสร้างเทมเพลตได้ทันทีสำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ ที่คุณต้องการ
วางแผนกระบวนการทำงานทางไกลโดยใช้เทมเพลต ClickUp ฟรี
เมื่อคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนไปทำงานทางไกลหรือพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือทางไกลของคุณ คุณจะต้องมีโครงสร้างที่สะดวกเพื่อเริ่มต้น และเราได้ทำเช่นนั้นไว้ให้คุณแล้วกับ ClickUp Remote Work Plan Template
มุมมองไทม์ไลน์ ของเทมเพลตช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบงานได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ มุมมองกิจกรรม ให้พื้นที่สำหรับการระดมความคิดและจัดเก็บไอเดียต่างๆ มุมมองความคืบหน้า จะช่วยให้คุณทราบสถานะการเสร็จสิ้นของงาน และ มุมมองหัวหน้าโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของทีม เมื่อใช้มุมมองเหล่านี้ร่วมกัน จะมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการทำงานระยะไกลของคุณ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างแผนรวมสำหรับทีมของคุณเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานทางไกลอย่างราบรื่น
- กำหนดบทบาทและความคาดหวังสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- จัดระเบียบและติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ไอเดียการจัดตั้งโฮมออฟฟิศที่ดีที่สุดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
การรักษามotivationและความสามารถในการทำงานให้คงอยู่ตลอดเวลาอาจเป็นเรื่องยาก แต่แรงบันดาลใจเพียงเล็กน้อยก็ช่วยได้เสมอ
นี่คือแนวคิดบางประการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านของคุณ:
- รักษาโต๊ะทำงานให้สะอาด: เพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบให้จัดโต๊ะทำงานของคุณด้วยอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานเพียงไม่กี่ชิ้นและสิ่งของที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน อาจเป็นแก้วกาแฟของคุณ ขวดน้ำ อุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับการทำงาน และสมุดบันทึกสำหรับจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
- รักษาความสว่างและความสดใสของพื้นที่: สำนักงานที่บ้านที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีการระบายอากาศที่ดีเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการคิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างเต็มที่
- รักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและการเล่น: คิดถึงสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจและมีความสุขเมื่อทำงาน และเพิ่มสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในสำนักงานที่บ้านของคุณโดยไม่ทำให้ดูรกเกินไป อาจเป็นหนังสือของคุณ เครื่องดนตรี หรือภาพถ่ายกรอบรูปของคนที่รัก
- เพิ่มสีสันที่ผ่อนคลาย: อย่าลืมถึงอิทธิพลของสีที่มีต่ออารมณ์และประสบการณ์ของเรา นำสีสันที่ผ่อนคลายเข้ามาในสำนักงานระยะไกลของคุณโดยการเพิ่มต้นไม้ในสำนักงานที่สวยงาม หรือหากเป็นไปได้ ทาสีผนังข้างคุณเป็นสีที่สดใสเพื่อปรับปรุงสมาธิและอารมณ์ให้ดีขึ้น
- ใช้เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่อเนกประสงค์: การใช้เครื่องมือทำงานจากที่บ้านเพื่อรวมการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการงานไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว จะเพิ่มความชัดเจนในการดำเนินงานของคุณและลดอุปสรรคในการทำงานระยะไกล
ยกระดับการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านของคุณด้วย ClickUp
เป็นเรื่องง่ายที่จะเสียสมาธิในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือโหยหาความเป็นระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานแบบดั้งเดิม แต่ถ้าคุณวางแผนการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านอย่างดี คุณก็จะรู้สึกสบายใจในการทำงานจากที่บ้านได้เช่นกัน และอาจเห็นประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นด้วย
ClickUp ช่วยให้การทำงานระยะไกลเป็นไปได้และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการรวมทีมที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว มันช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และระดมความคิด ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหลายตัว
ยกระดับการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านของคุณด้วยเทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp และเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานระยะไกลได้อย่างราบรื่น โชคดีที่
มาสำรวจขั้นตอนสำหรับการจัดตั้งสำนักงานระยะไกลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกิจวัตรประจำวันของคุณกันเถอะ
