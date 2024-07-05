บล็อก ClickUp
20 ต้นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่สำนักงานของคุณ

20 ต้นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่สำนักงานของคุณ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5 กรกฎาคม 2567

คุณเคยรู้สึกเฉื่อยชาหรือขาดแรงบันดาลใจในการทำงานบ้างไหม โดยเฉพาะในออฟฟิศที่ไม่มีหน้าต่าง? งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสาเหตุอาจมาจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่น่าเบื่อของคุณ

ข่าวดีก็คือ มีวิธีแก้ไขที่ง่ายและเป็นธรรมชาติ: การเพิ่มต้นไม้! 🌱

ต้นไม้ไม่ใช่เพียงแค่ของตกแต่งเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการสร้างพื้นที่ทำงานที่สุขภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ต้นไม้สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

มาสำรวจ 20 พืชสำนักงานที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับที่ทำงานของคุณ. ทุกพืชสำนักงานที่ระบุไว้ที่นี่มีลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมสำนักงานต่าง ๆ.

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาต้นไม้ในสำนักงานที่ดูแลง่าย ช่วยฟอกอากาศ ลดแสง เพิ่มสีสัน หรือเพียงแค่ต้องการนำธรรมชาติเข้ามาในอาคาร บทความนี้จะแนะนำต้นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่สำนักงานให้กับคุณ

ประโยชน์ของการมีต้นไม้ในที่ทำงานของคุณ

เราทราบว่าพืชมีประโยชน์ต่อเรา แต่พวกมันมีประโยชน์มากเพียงใด? การศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าพืชในสำนักงานสามารถลดระดับความเครียดของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาได้รายงานว่ามีการลดลงของความวิตกกังวลถึง 37% การลดลงของความเกลียดชังถึง 44% และการลดลงของภาวะซึมเศร้าถึง 58% ในสำนักงานที่มีต้นไม้. นี่คือตัวเลขที่น่าทึ่งมาก!

นอกเหนือจากนั้น นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการว่าทำไมการมีต้นไม้ในสำนักงานของคุณจึงเป็นเรื่องดี:

  • คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น: ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนออกมา ทำให้อากาศในสำนักงานของคุณสดชื่นขึ้น และเหมาะแก่การหายใจมากขึ้น บางต้นยังสามารถดูดซับสารพิษที่เป็นอันตรายออกจากอากาศได้ ช่วยลดมลพิษและปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรวม
  • การลดความเครียด: การศึกษาพบว่า การอยู่ใกล้ต้นไม้สามารถลดความเครียดและช่วยให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลาย
  • อารมณ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดี: ความเขียวขจีสามารถช่วยยกระดับอารมณ์และสร้างบรรยากาศที่เป็นบวกมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นโดยรวม

สีเขียวดี!

ทำไมเราถึงรู้สึกสงบขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ต้นไม้? นั่นเป็นเพราะสมองของเราเอง แม้ว่าเราจะทำงานอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของสมองเรานั้นถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการล่าสัตว์ในทุ่งหญ้าสะวันนามากกว่าการส่งอีเมล

ความสามารถในการบริหารจัดการของเราสามารถปิดตัวลงได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง ทำให้เราเข้าสู่โหมดต่อสู้หรือหนี องค์ประกอบเช่นต้นไม้หรือเสียงนกร้องเป็นสัญญาณดั้งเดิมที่ ส่งสัญญาณไปยังสมองของเราว่า "เราปลอดภัย"

แนวคิดการออกแบบแบบไบโอฟิลิกให้เกียรติความต้องการนี้ และสร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นระหว่างผู้คนกับธรรมชาติ. นี่คือหลักการสำคัญบางประการของแนวคิดนี้:

  • ธรรมชาติโดยตรง: ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช น้ำ และแสงธรรมชาติ มาผสมผสานเข้ากับพื้นที่
  • ลักษณะทางอ้อม: ซึ่งรวมถึงการใช้สิ่งของธรรมชาติ เช่น ไม้, หิน, และเส้นใยธรรมชาติ ตลอดจนการผสมผสานลวดลาย, ผิวสัมผัส, และสีสันตามธรรมชาติ
  • เงื่อนไขของพื้นที่และสถานที่: หมายถึงการออกแบบพื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่หลบภัย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถพบได้ในธรรมชาติ

พื้นที่สีเขียวในที่ทำงานและประโยชน์ที่ได้รับ

การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีต้นไม้ในร่มมีความสบาย ผ่อนคลาย และพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทำงานมากขึ้น

ความเขียวขจี สร้างบรรยากาศที่เป็นบวกและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและลดความเครียดสำหรับทุกคนในสำนักงาน สิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานที่มีปัญหาความวิตกกังวลหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง

การรวมเอาพืชไว้ในงานออกแบบพื้นที่ทำงาน

การนำพืชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบพื้นที่ทำงานไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มสีเขียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมและน่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย นี่คือวิธีที่พืชมีส่วนช่วยในการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ครอบคลุม:

  • พืชประเภทต่างๆ เพิ่มสีสัน รูปทรง และพื้นผิวที่หลากหลาย ให้กับสำนักงาน ทำให้พื้นที่ดูน่าสนใจและกระตุ้นการมองเห็นมากขึ้น
  • การอนุญาตให้พนักงานมีต้นไม้ส่วนตัวบนโต๊ะทำงานช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับพื้นที่ทำงานมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของและปรับแต่งพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในงาน
  • การรวมต้นไม้ไว้ในออกแบบสำนักงาน แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความภักดีและความมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • หลักการออกแบบเชิงชีวภาพมุ่งเน้นที่การ นำองค์ประกอบธรรมชาติเข้ามาในที่ทำงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับธรรมชาติ ส่งผลให้สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยรวมแล้ว พื้นที่ทำงานสีเขียวสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ มีความสุข และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

20 ต้นไม้ในสำนักงานที่ดีที่สุด

โดยการผสมผสานต้นไม้และแสงธรรมชาติเข้ากับการออกแบบสำนักงานของคุณ คุณสามารถสร้างพื้นที่ที่ดูดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการทำงานร่วมกัน

นี่คือรายชื่อของต้นไม้ในสำนักงานที่ดีที่สุดที่คุณอาจต้องการพิจารณา จัดหมวดหมู่ตามประโยชน์หลักของพวกมัน:

ต้นไม้ฟอกอากาศ

1. ต้นลิ้นมังกร (ซานเซเวียเรีย)

ต้นกระบองเพชร (แซนเซเวียเรีย)
ผ่านทาง ความยุ่งเหยิงที่งดงาม
  • วัตถุประสงค์: การฟอกอากาศ, การบำรุงรักษาต่ำ
  • คำอธิบาย: ต้นไม้อวบน้ำตั้งตรงนี้เป็นพืชที่ดีสำหรับสำนักงาน มีใบสีเขียวแหลมและเป็นหนามซึ่งต้องการน้ำและแสงน้อยมาก
  • การดูแลรักษา: รดน้ำทุก 2-3 สัปดาห์ ทนแสงน้อยได้
  • ขนาด: แตกต่างกันไปตามชนิด ตั้งแต่ต้นไม้ขนาดเล็กบนโต๊ะทำงานไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งพื้น

2. ต้น ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

ผ่านทาง ผักสีเขียวไม่จำกัด
  • วัตถุประสงค์: การฟอกอากาศ, การบำรุงรักษาต่ำ
  • คำอธิบาย: พืชใบเขียวมันเงาชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีแม้ได้รับการดูแลน้อย และทนต่อสภาพแสงที่หลากหลาย
  • การดูแลรักษา: รดน้ำเฉพาะเมื่อดินรู้สึกแห้งและทนต่อแสงน้อยได้
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดกลาง เหมาะสำหรับโต๊ะหรือชั้นวาง

3. ดอกลิลลี่แห่งสันติ (Spathiphyllum wallisii)

ลิลลี่แห่งสันติภาพ (สปาธิฟิลลัม วอลลิสซี)
ผ่านทาง hgtv
  • วัตถุประสงค์: การฟอกอากาศ, เพิ่มความชื้น
  • คำอธิบาย: พืชที่สง่างามนี้มีดอกสีขาวรูปทรงแตรและใบสีเขียวมันเงา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ
  • การดูแลรักษา: รดน้ำเมื่อดินแห้งและพ่นละอองน้ำเป็นครั้งคราว ชอบแสงสว่างแบบรำไรปานกลาง
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดกลาง เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานหรือโต๊ะรับประทานอาหาร

4. เฟิร์นบอสตัน (Nephrolepis exaltata)

เฟิร์นบอสตัน (Nephrolepis exaltata)
ผ่านทาง iStock
  • วัตถุประสงค์: เพิ่มความชื้น, ฟอกอากาศ
  • คำอธิบาย: เฟิร์นเขียวชอุ่มนี้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และเพิ่มบรรยากาศแบบเขตร้อนให้กับสำนักงานของคุณ
  • การดูแลรักษา: ต้องการการรดน้ำปานกลาง และชอบแสงสว่างปานกลางทางอ้อม พร้อมความชื้นสูง. ควรฉีดน้ำให้ชุ่มเป็นประจำ
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดกลางหรือใหญ่ เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะหรือตั้งพื้น

5. ต้นไม้ในอากาศ (Tillandsia spp.)

ผ่านทาง iStock
  • วัตถุประสงค์: เครื่องฟอกอากาศที่มีเอกลักษณ์และดูแลรักษาง่าย
  • คำอธิบาย: พืชที่น่าสนใจเหล่านี้ต้องการดินเพียงเล็กน้อยและดูดซับความชื้นจากอากาศ พวกมันมีหลากหลายรูปทรงและขนาด
  • การดูแลรักษา: แช่ต้นไม้ในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงทุก 1-2 สัปดาห์; ชอบแสงสว่างทางอ้อม
  • ขนาด: แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

6. เฮเดรา เฮลิกซ์ (English Ivy)

ผ่านทาง กระท่อมสุดเก๋
  • วัตถุประสงค์: การฟอกอากาศ, เถาวัลย์เลื้อย
  • คำอธิบาย: ไม้เลื้อยคลาสสิกชนิดนี้ช่วยเพิ่มความเขียวขจีและเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติในการฟอกอากาศ
  • การดูแลรักษา: ต้องการการรดน้ำเป็นประจำและชอบแสงปานกลางทางอ้อม ฝึกให้เถาเลื้อยขึ้นเสาเฟิร์นหรือห้อยลงจากชั้นวาง
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดกลางหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน

พืชที่ดูแลง่าย

7. โปโตส (Epipremnum aureum)

โพธอส (Epipremnum aureum)
ผ่านทาง ความยุ่งเหยิงที่งดงาม
  • วัตถุประสงค์: ดูแลง่าย, เติบโตเป็นเถาเลื้อย
  • คำอธิบาย: ไม้เลื้อยอเนกประสงค์ชนิดนี้มาพร้อมกับใบหลากหลายลวดลาย และสามารถฝึกให้เลื้อยขึ้นหรือห้อยระย้าได้
  • การดูแลรักษา: รดน้ำเมื่อดินชั้นบนแห้งประมาณ 1 นิ้ว และทนแสงน้อยถึงปานกลาง
  • ขนาด: แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์, เถาเลื้อยหรือเถาเลื้อยปีน

8. ต้นสไปเดอร์แพลนท์ (Chlorophytum comosum)

ผ่านทางบ้านที่ดีกว่า
  • วัตถุประสงค์: ดูแลง่าย, ให้ผลผลิตไซเดอไรต์
  • คำอธิบาย: พืชที่ปรับตัวได้ดีชนิดนี้มีใบเรียวยาวโค้งงอและจะแตกหน่อไซเดอไรต์ขนาดเล็กที่สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้
  • การดูแลรักษา: รดน้ำเมื่อดินชั้นบนแห้งประมาณ 1 นิ้ว; ชอบแสงสว่างทางอ้อมปานกลาง
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดกลาง เหมาะสำหรับแขวนในตะกร้าหรือวางบนชั้น

9. ต้นแคสไอออน (Aspidistra elatior)

ต้นเหล็กดัด (Aspidistra elatior)
ผ่านทาง easyplant
  • วัตถุประสงค์: ทนทานอย่างยิ่ง เจริญเติบโตได้ดีแม้ได้รับการดูแลน้อย
  • คำอธิบาย: พืชใบสีเขียวเข้มชนิดนี้สามารถทนต่อแสงน้อย การรดน้ำไม่บ่อย และการละเลยการดูแลได้
  • การดูแลรักษา: รดน้ำอย่างประหยัดและทนต่อแสงน้อยได้
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดกลาง เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานหรือมุมห้อง

10. ต้นเงินจีน (Pilea peperomioides)

ผ่านทาง Reddit
  • วัตถุประสงค์: ดูแลง่าย, ใบไม้ที่มีเอกลักษณ์
  • คำอธิบาย: พืชทันสมัยนี้มีใบกลมรูปเหรียญและเป็นที่รู้จักในเรื่องการดูแลที่ง่าย
  • การดูแลรักษา: รดน้ำเมื่อดินชั้นบนแห้งประมาณ 1 นิ้ว; ชอบแสงสว่างทางอ้อม
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เหมาะสำหรับโต๊ะหรือชั้นวางของ

พืชช่วยลดความเครียด

11. ลาเวนเดอร์ (Lavandula angustifolia)

ลาเวนเดอร์ (Lavandula angustifolia)
ผ่านทาง ต้นไม้ที่เติบโตเร็ว
  • วัตถุประสงค์: การผ่อนคลาย, กลิ่นหอมที่ช่วยให้สงบ
  • คำอธิบาย: สมุนไพรหอมนี้มีดอกสีม่วงสวยงามและมีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติที่ช่วยให้สงบ
  • การดูแลรักษา: ต้องการน้ำปานกลางและแสงแดดรำไรที่สว่าง ตัดแต่งกิ่งเป็นประจำเพื่อกระตุ้นการออกดอก
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เหมาะสำหรับระเบียงหรือมุมสวน

12. บรอมีเลียด (วงศ์ Bromeliaceae)

ผ่านทาง ร้านดอกไม้โรสลิน
  • วัตถุประสงค์: การฟอกอากาศ, สีสันสดใส
  • คำอธิบาย: ต้นไม้อากาศเหล่านี้มีสีสันสวยงามและต้องการดินน้อยมาก
  • การดูแลรักษา: รดน้ำโดยแช่โคนต้นในน้ำเป็นเวลาไม่กี่นาที; ชอบแสงสว่างทางอ้อม
  • ขนาด: แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

พืชเพื่อเพิ่มสมาธิ

13. โรสแมรี่ (Rosmarinus officinalis)

ผ่านทาง การปลูกต้นไม้
  • วัตถุประสงค์: เพิ่มความจำ, กลิ่นหอมสดชื่น
  • คำอธิบาย: สมุนไพรหอมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ แต่ยังเป็นที่รู้จักในการเสริมสร้างความจำและความตั้งใจ
  • การดูแลรักษา: ต้องการการรดน้ำปานกลางและดินที่ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดทางอ้อมที่สว่าง
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เหมาะสำหรับระเบียงหรือมุมสวน

14. โหระพา (Ocimum basilicum)

ผ่านทาง ucanr
  • วัตถุประสงค์: เพิ่มสมาธิ, เพิ่มกลิ่นหอมสดชื่น
  • คำอธิบาย: สมุนไพรชนิดนี้มีกลิ่นหอมน่ารื่นรมย์และอาจช่วยเพิ่มสมาธิได้
  • การดูแลรักษา: ต้องการการรดน้ำเป็นประจำและแสงแดดที่สว่างและส่องถึงโดยตรง
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เหมาะสำหรับวางริมหน้าต่าง

พืชดอก

15. ไวโอเล็ตแอฟริกัน (Saintpaulia ionantha)

ผ่านทาง hgtv
  • วัตถุประสงค์: ดอกไม้สวยงาม เพิ่มสีสัน
  • คำอธิบาย: พืชขนาดกะทัดรัดนี้ออกดอกสีม่วงสดใสและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
  • การดูแลรักษา: รดน้ำดินโดยตรง หลีกเลี่ยงการให้น้ำโดนใบ ชอบแสงปานกลางทางอ้อมและความชื้นสูง
  • ขนาด: เติบโตเป็นขนาดเล็ก เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานหรือชั้นวางของ

16. กล้วยไม้ (วงศ์กล้วยไม้)

ผ่านทาง บลูมนเนชั่น
  • วัตถุประสงค์: ดอกไม้ที่งดงาม ดูแลง่าย
  • คำอธิบาย: พืชที่สง่างามเหล่านี้มีหลากหลายสีและต้องการการดูแลเพียงเล็กน้อย
  • การดูแลรักษา: รดน้ำเมื่อรากเปลี่ยนเป็นสีเงิน ชอบแสงปานกลางทางอ้อมและความชื้นสูง
  • ขนาด: แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

17. ต้นหยก (Crassula ovata)

ผ่านทาง iStock
  • วัตถุประสงค์: เพื่อตกแต่ง, สัญลักษณ์
  • คำอธิบาย: ต้นหยกเป็นพืชอวบน้ำที่มีใบหนาและมันเงา มักเกี่ยวข้องกับโชคดี
  • การดูแลรักษา: ต่ำ ต้องการแสงสว่างเพียงพอและรดน้ำน้อย
  • ขนาด: เล็กถึงกลาง, สูงถึง 3 ฟุต

18. โครตัน (Codiaeum variegatum)

ผ่าน Shutterstock
  • วัตถุประสงค์: เพื่อตกแต่ง
  • คำอธิบาย: โครตันมีใบที่มีสีสันสดใสและหลากหลายสี ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันให้กับสำนักงานใด ๆ
  • การดูแลรักษา: สูง ต้องการแสงสว่างมากและรดน้ำเป็นประจำ
  • ขนาด: กลาง, 3-6 ฟุต

19. ต้นร่ม (เชฟเฟอเรลลา)

ผ่าน Shutterstock
  • วัตถุประสงค์: การตกแต่ง, การฟอกอากาศ
  • คำอธิบาย: ต้นร่มมีใบมันเงา รูปทรงคล้ายมือ และดูแลง่าย
  • การดูแลรักษา: ปานกลาง ชอบแสงสว่างทางอ้อมและรดน้ำเป็นประจำ
  • ขนาด: กลางถึงใหญ่, สูงถึง 8 ฟุต

20. เฟิร์นหางนกยูง (Asplenium nidus)

ผ่านทาง TheSpruce
  • วัตถุประสงค์: การฟอกอากาศ, การตกแต่ง
  • คำอธิบาย: เฟิร์นรังนกมีใบกว้างและหยักเป็นคลื่นคล้ายรังนก
  • การดูแลรักษา: ปานกลาง ชอบแสงสว่างทางอ้อมและรดน้ำเป็นประจำ
  • ขนาด: กลาง, 1-2 ฟุต

วิธีอื่น ๆ ในการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคุณ

ต้นไม้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับสำนักงานทุกแห่ง มอบประโยชน์มากมายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม การสร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะสมอย่างแท้จริงนั้นจำเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย

นี่คือวิธีเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสำนักงานของคุณให้ดีขึ้น:

มีนโยบายโต๊ะทำงานที่ชัดเจน

โต๊ะทำงานที่รกสามารถเป็นแหล่งของความเครียดและการเสียสมาธิที่สำคัญได้ จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อเก็บของที่ไม่จำเป็นและจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ

สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างและช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ ทำสิ่งนี้ที่สำนักงานของคุณโดยกำหนดแนวทางกว้างๆ ดังนี้:

  • จัดการกับสิ่งของส่วนตัวที่อยู่ในที่ทำงาน
  • กำหนดระยะเวลาว่าสิ่งของที่ไม่จำเป็นสามารถวางไว้บนโต๊ะได้นานเท่าใด
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมความเรียบร้อยเพื่อให้การปฏิบัติโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบง่ายต่อการรักษา

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วย ClickUp

เอกสารและกระดาษโน้ตที่ติดอยู่สามารถนำไปสู่ความวุ่นวายได้เมื่อเวลาผ่านไป ใช้เครื่องมือจัดการโครงการดิจิทัลเช่น ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและรักษา โต๊ะทำงานของคุณ ให้สะอาดปราศจากความรกรุงรัง

ClickUp นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและประสิทธิผลของคุณ:

  • สมุดบันทึก:ใช้สมุดบันทึกของ ClickUpเพื่อจดบันทึกไอเดีย ข้อเตือนใจ หรือบันทึกย่อต่างๆ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้กระดาษโน้ตและเอกสารที่กระจัดกระจายบนโต๊ะของคุณ
  • เอกสาร: สร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารภายใน ClickUp.ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถร่วมมือกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจริง
คลิกอัพ ด็อกส์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs
  • มุมมองปฏิทิน: จัดการตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามกำหนดส่งงาน การประชุม และการนัดหมายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ
มุมมองปฏิทิน ClickUp
ติดตามตารางเวลาและกำหนดส่งงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • การแจ้งเตือน: ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญหรือกำหนดเวลาส่งการแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาหรือการประชุมที่สำคัญ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและตรงต่อเวลาได้
งานใน ClickUp
จัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดายและตรงตามกำหนดเวลาด้วย ClickUp Tasks
  • รายการตรวจสอบ: ใช้รายการตรวจสอบเพื่อแยกงานออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้นClickUp Checklistช่วยให้คุณมีระเบียบและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
  • การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ประหยัดเวลาด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเป็นประจำ.ฟีเจอร์งานที่ทำซ้ำของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้ คุณไม่ต้องสร้างงานใหม่ทุกครั้ง
คุณสมบัติงานที่เกิดขึ้นซ้ำของ ClickUp
ประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอด้วยการทำงานตามกิจวัตรของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำของ ClickUp
  • ClickUp Brain:ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณเขียน แก้ไข และสรุปเนื้อหาได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมล รายงาน หรือสรุปการประชุม ClickUp Brain ก็สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการเขียนให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาอันมีค่า
ClickUp Brain
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเขียน แก้ไข และสรุปเนื้อหา

ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมงาน บันทึก เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว ซึ่งช่วยลดความยุ่งเหยิงทางกายภาพและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบและมีสมาธิมากขึ้น

เปลี่ยนสำนักงานของคุณให้เป็นพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มต้นไม้ในสำนักงานของคุณเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จากสิ่งมหัศจรรย์ที่ฟอกอากาศไปจนถึงความงดงามที่เบ่งบาน นี่คือพืชที่ดีที่สุดสำหรับทุกสภาพแวดล้อมในสำนักงาน แล้วทำไมไม่ลองนำธรรมชาติเข้ามาในบ้านและสร้างพื้นที่ทำงานที่สดใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้?

การรักษาพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบและเป็นดิจิทัลด้วย ClickUp สามารถเพิ่มประสบการณ์การทำงานในสำนักงานของคุณได้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและรักษาพื้นที่สำนักงานให้เรียบร้อยลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!