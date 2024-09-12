วิธีสร้างตารางเวลาทำงานจากที่บ้าน

คุณเคยพบว่าตัวเองตอบอีเมลแม้หลังเลิกงานหรือทำงานดึกดื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
ตามการสำรวจของสถาบันวิจัยเพียว, 1 ใน 10 ของพนักงานที่ทำงานทางไกลมีความยากลำบากในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว.
การตัดขาดจากงานขณะทำงานที่บ้านเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ผลลัพธ์? งานมักจะแทรกซึมเข้ามาในเวลาส่วนตัวของคุณ คุณต้องการตารางเวลาการทำงานจากที่บ้านที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว
หากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการงานให้ดีขึ้น ลดความเครียด และภาวะหมดไฟ คุณมาถูกที่แล้ว ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงการสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านที่ดีต่อสุขภาพ และแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางไกลของคุณ
มาเริ่มกันเลย!
ปัจจัยที่ควรพิจารณาขณะสร้างตารางการทำงานทางไกล
ก่อนที่เราจะพูดถึงเทคนิคการทำงานจากที่บ้าน มาพูดถึงปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านของคุณกันก่อน
1. ชนิดของนาฬิกาชีวิตของคุณ
คุณเป็นคนตื่นเช้าหรือคนกลางคืน?ทำความเข้าใจกับรูปแบบการนอนของคุณและจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ คนตื่นเช้าอาจพบว่างานที่ท้าทายนั้นง่ายขึ้นในตอนเช้า ในขณะที่คนกลางคืนอาจทำงานสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นในช่วงเวลาหลังของวัน
2. ปริมาณงานและกำหนดส่ง
วิเคราะห์ปริมาณงานและกำหนดเวลาของคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาที่ทุ่มเทสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและจัดตารางงานที่ไม่ต้องการความสนใจมากนักไว้ภายหลัง.
3. ข้อกำหนดด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
การประชุมทีม, การโทร, และการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว. จัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับเวลาที่คุณมุ่งเน้นเพื่อลดการรบกวน.
4. ชีวิตส่วนตัว
พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองมีแนวโน้มที่จะรายงานผลผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจของคุณขณะทำงานที่บ้าน รวมถึงการหยุดพักเพื่อออกกำลังกาย ทำสมาธิ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ
5. ชั่วโมงการทำงาน
หากคุณทำงานในทีมระดับโลก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางเวลาของคุณสอดคล้องกับเวลาทำงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง
6. สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวน ควรพิจารณาใช้หูฟังแบบตัดเสียงรบกวนหรือหาพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ
7. ความยืดหยุ่น
งานทางไกลมักไม่มีตารางเวลาที่แน่นอน ชีวิตมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ และกิจวัตรประจำวันของคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านั้น เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นกะทันหัน เหตุฉุกเฉินส่วนตัว หรือเพียงแค่ระดับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป การมีแนวทางที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างดี
วิธีสร้างตารางเวลาทำงานจากที่บ้านของคุณเอง
การทำงานทางไกลมอบอิสระให้คุณสามารถทำงานตามเงื่อนไขของคุณเองได้ คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานของคุณเอง เลือกสถานที่ทำงานของคุณและแม้กระทั่งเดินทางขณะทำงานได้ แต่หากไม่มีตารางเวลาที่มั่นคง ความยืดหยุ่นอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างง่ายดาย
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณผ่อนคลาย:
1. รวมกิจวัตรก่อนทำงาน
สร้างกิจวัตรยามเช้าส่วนตัวก่อนเริ่มทำงาน มันช่วยสงบจิตใจและร่างกายของคุณ และเพิ่มสมาธิ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำในตอนเช้า:
- ตื่นเช้า: ตื่นนอนอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีเวลาทำกิจวัตรยามเช้าอย่างผ่อนคลาย
- เริ่มต้นวันใหม่ให้สดใส: ดื่มกาแฟหรือชาสักถ้วย วางแผนวันของคุณ ตั้งเจตจำนงที่ดี และจัดเตรียมพื้นที่ทำงานของคุณ
- เคลื่อนไหว: ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพในการทำงาน
- เตรียมตัวให้พร้อม: อาบน้ำและแต่งกายให้สบาย. อย่าลืมสวมเสื้อผ้าที่ดูดีสำหรับการประชุมงาน
- จัดการงานก่อนเริ่มงาน: ทำงานบ้านหรือกิจกรรมส่วนตัวที่จำเป็นให้เสร็จก่อนเริ่มงาน
ในหนังสือ Miracle Morning ผู้เขียน Hal Elrod แนะนำให้ปฏิบัติตามกรอบ SAVERS—ความเงียบ (การทำสมาธิ), การยืนยันตนเอง, การสร้างภาพในใจ, การออกกำลังกาย, การอ่าน, และการเขียนบันทึก (การเขียนไดอารี่)—เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตส่วนบุคคลและเริ่มต้นวันใหม่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะ
จัดตั้งสำนักงานที่บ้านเพื่อรักษาสมาธิและแยกงานออกจากชีวิตส่วนตัว เลือกสถานที่ที่เงียบสงบและสบายในบ้านของคุณเพื่อลดสิ่งรบกวน
หลีกเลี่ยงการทำงานบนเตียงหรือโซฟา พื้นที่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการทำงาน แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้สร้างพื้นที่เหมือนสำนักงานแบบดั้งเดิม—พร้อมด้วยโต๊ะทำงาน เก้าอี้ที่นั่งสบาย และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด
ในหนังสือRemote: Office Not Required เจสัน ฟรีด และเดวิด ไฮเนไมเออร์ แฮนสัน แนะนำให้คุณใช้การจัดวางบ้านของคุณเป็นสวิตช์ นั่นหมายความว่าคุณควรสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะในบ้านของคุณ และงานจริงควรเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเข้าไปในพื้นที่นั้น (คุณเปิดโหมดการทำงานของคุณ)
3. ประเมินปริมาณงานของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงาน
ก่อนสร้างตารางเวลา ให้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยการระบุทุกสิ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จ—ทั้งประจำวันและประจำสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการประชุม กำหนดส่งงานโครงการ งานประจำ และภาระผูกพันส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม ให้เริ่มต้นวันของคุณด้วยงานธุรการที่ง่าย เช่น การตรวจสอบอีเมล การตอบข้อความ การแจ้งเตือนหัวหน้าเกี่ยวกับการลงเวลาทำงาน เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากโหมดส่วนตัวไปสู่โหมดการทำงานได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างรายการงาน และใช้ClickUp Task Prioritiesเพื่อจัดหมวดหมู่ความสำคัญของงานได้ ซึ่งจะช่วยคุณกำหนดเส้นตายและแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp เพื่อวางแผนวันของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน
- จัดระเบียบปริมาณงานของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของงาน
4. ระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทุกคนมีช่วงเวลาเฉพาะในแต่ละวันที่รู้สึกมีพลังและจดจ่อมากที่สุด การระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถช่วยให้คุณ จัดตารางงานที่ท้าทายที่สุดในช่วงเวลาที่คุณพร้อมที่สุด
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนที่ตื่นเช้า ให้จัดตารางงานที่ต้องการสมาธิสูง เช่น การเขียนหรือการแก้ปัญหา ในช่วงเช้าตรู่
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงตารางเวลาของคุณให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานระยะไกลคือการรู้ว่าเมื่อใดควรเลิกงาน หากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน งานสามารถขยายเวลาเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนำไปสู่ภาวะหมดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน ควรกำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันให้ชัดเจนและยึดมั่นในเวลานั้น
การสร้างตารางเวลาประจำวันสามารถช่วยได้ที่นี่ คุณสามารถใช้ เทมเพลตตารางเวลา 24 ชั่วโมงของ ClickUpเพื่อวางแผนทั้งวันของคุณและปฏิบัติตามกิจวัตรที่สมดุล มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานประจำวันและปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตั้งตารางเวลาประจำวัน
- รับภาพรวมของงานของคุณเพื่อปรับเวลาตามความจำเป็น
- จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงาน
6. รวมการหยุดพักเป็นประจำ
การพักเบรกเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสมาธิและป้องกันการเหนื่อยล้า จากการศึกษาพบว่า คนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะทำงานเป็นเวลา 52 นาที แล้วพัก 17 นาที การพักเบรกสั้นๆ ตลอดทั้งวันสามารถช่วยให้คุณฟื้นฟูพลังงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้เทคนิคโพโมโดโรได้— ทำงานเป็นเวลา 25 นาที แล้วพัก 5 นาที หลังจากครบ 4 รอบ ให้พักยาว 15-30 นาที วิธีนี้ช่วยรักษาสมาธิ ลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา และทำให้คุณมีพลังงานตลอดทั้งวัน
กำหนดเวลาพักล่วงหน้าและออกจากพื้นที่ทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว เดินเล่น ยืดเส้นยืดสาย หรือทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในช่วงเวลาว่างเพื่อผ่อนคลายจิตใจ
7. กำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทางกาย
การนั่งเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้ ควรรวมกิจกรรมทางกายเข้าไปในกิจวัตรประจำวันเพื่อรักษาระดับพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกโยคะในตอนเช้า การเดินในช่วงกลางวัน หรือการออกกำลังกายสั้นๆ หลังเลิกงาน ควรเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวัน
กำหนดเวลาสำหรับออกกำลังกายในปฏิทินของคุณ เช่นเดียวกับการนัดประชุมหรืองานที่ต้องทำ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวันที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
8. ให้ความยืดหยุ่น
เว้นเวลาว่างระหว่างงานแต่ละงานเพื่อรองรับความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย ด้วยวิธีนี้ หากการประชุมยืดเยื้อหรือคุณต้องจัดการงานเร่งด่วน คุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าตารางเวลาทั้งหมดของคุณถูกรบกวน
คุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการ วางแผนวันของคุณด้วยบล็อกเวลาแบบยืดหยุ่น(ช่วงเวลาตารางที่ยืดหยุ่นได้) เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้จัดสรรกรอบเวลาโดยประมาณสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบอีเมลหรือการสรุปงานโครงการ ในขณะที่ยังอนุญาตให้มีการทับซ้อนกันบ้าง
นอกจากนี้ ควรพิจารณาใช้เครื่องมือติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจริงของคุณ และปรับช่วงเวลาสำหรับงานที่ไม่กำหนดเวลาให้เหมาะสม เพื่อปรับปรุงตารางเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้การประมาณเวลาใน ClickUpเพื่อวางแผนเวลาที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานเมื่อสร้างบล็อกเวลาแบบยืดหยุ่นของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาที่เป็นจริงมากขึ้น
9. ผ่อนคลายและพักผ่อน
เช่นเดียวกับที่คุณเริ่มต้นวันด้วยกิจวัตร การจบวันด้วยกิจวัตรที่คล้ายกันช่วยให้คุณเลิกงานในเชิงจิตใจและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เวลาส่วนตัว
กำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อ สรุปงานของคุณและทบทวนสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จ
ทำรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับวันถัดไป เพื่อให้คุณพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ในตอนเช้า วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้งานลามไปถึงช่วงเย็นและช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างรายการตรวจสอบงานได้
ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อผ่อนคลายก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที ใช้เวลานี้ในการจัดการงานที่ค้างอยู่ เช่น ตอบอีเมลและจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณมีตารางเวลาแล้ว ตอนนี้เรามาสำรวจเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้มันเป็นจริงกันเถอะ
เครื่องมือสำหรับการสร้างตารางการจัดการการทำงานทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน, การประชุม, และกำหนดเวลาอาจรู้สึกหนักหนาสาหัส, ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อทำงานจากระยะไกล. นี่คือจุดที่เครื่องมือ เพิ่มผลผลิตและเครื่องมือร่วมมือทางไกลเช่น ClickUp เข้ามาช่วย . พวกมันช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด.
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่โดดเด่นในการจัดการกับความท้าทายเฉพาะของการทำงานแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีมระยะไกล นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรการทำงานระยะไกลที่มั่นคง:
ตั้งเป้าหมาย
เป็นเรื่องง่ายที่จะเสียสมาธิจากงานในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล เนื่องจากความรับผิดชอบในบ้าน ความว้าวุ่นใจจากดิจิทัล หรือภารกิจส่วนตัว นอกจากนี้ การขาดทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานทางไกลยังอาจนำไปสู่การเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง ทำให้ยากที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่จับต้องได้
คุณควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในขณะที่ทำงานจากที่บ้านเพื่อเพิ่มสมาธิ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และกระตุ้นแรงจูงใจ
คุณสามารถสร้างและติดตามเป้าหมายได้ด้วยClickUp Goals. มันช่วยคุณกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อเพิ่มผลผลิต. คุณยังสามารถแยกเป้าหมายของคุณออกเป็นรายการกระทำที่เล็กกว่าได้.
สร้างแผนการทำงานทางไกล
ClickUp มีเทมเพลตสำหรับการวางแผนงานและการจัดการเวลา เพื่อช่วยให้คุณกำหนดตารางการทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและติดตามชั่วโมงการทำงานได้
มันมาพร้อมกับมุมมองเฉพาะ เช่น มุมมองไทม์ไลน์งาน มุมมองกิจกรรมงาน และมุมมองความคืบหน้าของงาน ซึ่งแสดงไทม์ไลน์โครงการของคุณในรูปแบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานและกิจกรรมต่างๆ ติดตามความคืบหน้า และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างแผนงานที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานระยะไกล
- จัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- วัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน
พนักงานที่ทำงานทางไกลมักประสบกับความโดดเดี่ยวและความเหงาเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับสมาชิกในทีมที่จำกัด การประชุมกับเพื่อนร่วมงานเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานหรือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ จะช่วยเสริมสร้างการสนับสนุนทางสังคมและลดความเครียดทางจิตใจ
ดังนั้น ให้รวมการประชุมทีมเพื่ออัปเดตงานเป็นประจำไว้ในกิจวัตรการทำงานจากที่บ้านของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้โดยใช้ClickUp Teams ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Chatเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน มันช่วยให้คุณแชร์การอัปเดตกับทีมของคุณ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแชทไปพร้อมกับงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกับทีมของคุณ
ClickUp Docsช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสสำหรับทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกล คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารกับสมาชิกในทีมของคุณ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และรับข้อเสนอแนะได้ทันที
ต้องการความคิดเห็นจากคนที่อยู่ในเขตเวลาที่ต่างกันหรือไม่? @mention พวกเขาในความคิดเห็นโดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณและรับคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง
คุณสามารถระดมความคิดกับทีมของคุณได้ด้วยClickUp Whiteboards. มันช่วยให้สมาชิกทีมทุกคนสามารถเพิ่มบันทึก, เชื่อมโยงงาน, สร้างและมอบหมายรายการที่ต้องทำจากผืนผ้าใบ, และดำเนินการตามความคิดร่วมกันได้.
ติดตามปริมาณงาน
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นตารางเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้อย่างชัดเจน คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ การประชุม การพักผ่อน และงานส่วนตัวได้ ซึ่งช่วยรักษาสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณกำหนดตารางการทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ ส่งอีเมล และรับการอัปเดตโครงการหรืองานต่างๆ ได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปเมื่อเสร็จสิ้น หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเครียดจากการจัดการทุกรายละเอียดด้วยตนเอง
ข้อดีและข้อเสียของการทำงานทางไกล
การทำงานทางไกลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา สถานที่ที่เราอาศัยอยู่ และแม้กระทั่งวิธีที่เราติดต่อสื่อสารกัน แต่เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใด ๆ มันมาพร้อมกับข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของการทำงานทางไกล
- หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรมการทำงานทางไกลคือความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน คุณสามารถกำหนดตารางเวลาของคุณเอง เลือกสถานที่ทำงาน และแม้กระทั่งทำงานจากสถานที่ต่างๆ ได้
- มันทำลายกำแพงและ ทำให้สถานที่ทำงานมีความครอบคลุมมากขึ้น สำหรับผู้ปกครอง คุณแม่มือใหม่ และผู้ดูแล การทำงานทางไกลสามารถมอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและความมุ่งมั่นต่อสมาชิกในครอบครัว
- การลดความจำเป็นในการเดินทางสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานทางไกล
- การแยกตัว: การทำงานจากระยะไกลอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหงาได้ เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ วางแผนพบปะเสมือนจริงเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
- ความก้าวหน้าในอาชีพที่ช้า: หนึ่งในความกังวลสำหรับผู้ทำงานทางไกลคือความเป็นไปได้ที่จะมีการมองเห็นน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเอาชนะปัญหานี้ ควรสื่อสารกับผู้จัดการของคุณอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับเป้าหมายและผลงานของคุณ ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อบันทึกความก้าวหน้าและแบ่งปันการอัปเดตเป็นประจำ เพื่อให้ผลงานของคุณได้รับการยอมรับ
- อุปสรรคในการสื่อสาร:การสื่อสารออนไลน์ในการทำงานระยะไกลอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความล่าช้าในการแบ่งปันข้อมูล ส่งผลให้เกิดงานเพิ่มเติม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Chat สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส และใช้ClickUp Clipsสำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสกับสมาชิกในทีมของคุณ
ลองใช้ ClickUp: พันธมิตรการทำงานระยะไกลของคุณ
ตารางการทำงานจากที่บ้านที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล ไม่ใช่แค่เพียงการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการหาสมดุล ลดความเครียด และทำให้วันทำงานของคุณมีประสิทธิผล
แต่ตารางงานที่ยอดเยี่ยมก็จะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือสำหรับการทำงานจากที่บ้านที่คุณใช้เพื่อยึดมั่นกับตารางนั้น นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อน ติดตามเวลา หรือเพียงแค่พยายามจัดระเบียบงานของคุณ ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่สามารถช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการทำงานจากที่บ้านได้
พร้อมที่จะยกระดับการทำงานทางไกลของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีและเริ่มสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านที่เหมาะกับคุณ